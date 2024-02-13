Лидерство INTJ: Максимизиране на вашите силни страни на работното място

В скорошна статия в HBR се казва, че двете най-големи предизвикателства, пред които са изправени лидерите днес, са: „парадоксални изисквания като да се прави повече с по-малко; да се намаляват разходите, но да се въвеждат иновации” и „безпрецедентен темп на разрушителни промени”.

За да бъдете добър лидер в днешно време, не е достатъчно да имате управленски умения и опит в бранша. Необходими са ви самосъзнание и нагласа за развитие. Индексът на Майърс-Бригс (MBTI) е полезен инструмент, който ви помага да разберете по-добре типа си личност, за да можете да инвестирате в развитието на силните си страни. Да видим как.

Индикатор на Майърс-Бригс за оценка на личността

MBTI е един от най-популярните инструменти за оценка на личността, използвани днес. Организации по целия свят го използват, за да разберат своите екипи и да разработват програми за професионално развитие.

Разработен първоначално през 1943 г. от Катрин Кук Бригс и дъщеря й Изабел Бригс Майърс, MBTI е психометричен тест, който класифицира хората в 16 типа личности въз основа на четири двойки предпочитания:

Екстравертност (E) срещу интровертност (I): Как насочвате/получавате енергия

Сензитивност (S) срещу интуиция (N): Как възприемате информацията

Мислене (T) срещу Чувстване (F): Как вземате решения

Съждение (J) срещу възприятие (P): Как подхождате към външния свят

Въз основа на вашите предпочитания и поведенчески модели в тези четири измерения, можете да бъдете един от следните 16 типа.

Разбиране на личностния тип INTJ

INTJ означава интровертност, интуиция, мислене и преценяване. Ако сте личност от типа INTJ, вероятно вашите предпочитания са:

Интровертност : Вие сте сдържан или затворен човек, който обмисля нещата тихо чрез наблюдение и анализ.

Интуиция : Вие си представяте възможности и градите върху иновативни идеи, като се фокусирате върху цялостната картина.

Мислене : Вие се стремите към логично разсъждение и цените справедливостта. Вие сте уравновесен и разумен.

Съждение: Разчитате на правила и структури, за да насочвате поведението си, изготвяте ясни планове и сте решени да ги изпълните.

Проучванията показват, че малко над 2% от населението са INTJ, което ви прави един от най-редките типове личности. Фондацията Myers-Briggs определя личността INTJ по следния начин.

Имат оригинално мислене и голямо желание да реализират идеите си и да постигат целите си. Бързо разпознават моделите във външните събития и развиват дългосрочни обяснителни перспективи. Когато се ангажират с нещо, организират работата и я изпълняват. Скептични и независими, имат високи стандарти за компетентност и производителност – както за себе си, така и за другите.

Някои от думите, които често се свързват с личностите INTJ, са: ориентирани към визия, логични, критични, решителни и целеустремени – характеристики, които са присъщи на успешните лидери.

Изследване на екстравертността и интровертността при INTJ

Макар INTJ да описва вашите предпочитания, това не означава, че никога няма да проявите противоположната черта. Например, само защото личностите INTJ предпочитат интровертността, това не означава, че сте асоциални или не сте общителни. Просто означава, че когато става въпрос за вземане на важни решения, предпочитате да насочите енергията си навътре, да размишлявате и да обмисляте.

Вашата интровертна интуиция ви позволява да бъдете визионер, да откривате връзки, които не са очевидни, и да правите мозъчна атака сам. Вашето интровертно мислене търси логически рамки, за да разбере света. Това ви прави аналитичен и обективен.

Силните страни и предизвикателствата на лидерството на INTJ

Оценката MBTI не е предназначена да класифицира хората като добри или лоши лидери. Напротив, тя е инструмент за по-добро разбиране на себе си, за да се възползвате от силните си страни и да преодолеете предизвикателствата. Като INTJ, вие имате някои уникални силни страни, които трябва да максимизирате.

Силни страни на лидерския стил на INTJ

Стратегическо мислене

INTJ са родени лидери, които са стратегически настроени и мислят в дългосрочен план. Вие обмисляте възможностите, оценявате възможните резултати, идентифицирате потенциалните предизвикателства и изготвяте план Б. Това не само увеличава шансовете ви за успех, но и ви прави по-надеждни в трудни моменти.

Например, ако пазарът стане труден, вие не сте от тези, които прибързано призовават за съкращения. Вие ще потърсите иновативни начини за намаляване на разходите и преодоляване на трудностите, което ви прави лидер, който си заслужава да бъде следван.

Независимо решаване на проблеми

Вие сте интровертен, интуитивен мислител. Това означава, че когато се сблъскате с проблеми, ще ги разрешите сами, разчитайки на способността си да виждате модели и възможности. И така,

Вашите решения са добре обмислени

Вашите идеи предлагат устойчиви решения

С течение на времето вероятно ще започнете да реагирате по-бързо на познати сценарии/проблеми.

Фокус и решителност

Лидерството на INTJ се определя от мотивацията и решимостта да се постигат резултати. Вие сте устойчиви и упорити по отношение на нещата, в които силно вярвате. Вашата целенасоченост и ангажираност ще ви държат на правилния път, колкото и време да отнеме това.

Например, ако има амбициозна космическа програма или големи проблеми в началното образование, лидерите INTJ са най-подходящи, тъй като ще се ангажират с каузата и ще я довършат въпреки трудностите.

Любопитство и инстинкт

За да развият интуиция, INTJ лидерите прекарват много време в наблюдение и натрупване на знания за света. Вие учите задълбочено, разбирате основните принципи и теории. Вие също се държите в течение.

Като лидер тези личностни черти са безценни, тъй като ви помагат да видите идеи и връзки, които другите лесно биха пропуснали. Можете да водите иновации и да създавате футуристични решения, които са вкоренени в реалността.

Високи стандарти за постижения

Лидерите INTJ имат високи стандарти за компетентност и производителност. Вие очаквате най-доброто от себе си и от околните. Това ви позволява да подобрите стойността, която създавате, да изградите конкурентно предимство и да мобилизирате организацията към по-големи висоти.

Предизвикателства на лидерския стил INTJ

Същите тези характеристики, които са отлични за лидер, могат да се превърнат в непреодолими предизвикателства, ако не бъдат контролирани. Моделът на Майърс-Бригс нарича това „преувеличение“. Ето някои примери.

Нереалистична визия

Лидерът INTJ е визионер. Когато обаче вашата интровертна интуиция е преувеличена, вашите идеи могат да станат нереалистични, без контрола и баланса, осигурявани от вашите екипи. Когато вашите идеи бъдат отхвърлени, вие може да решите да виждате само данните, които подкрепят вашите теории, което ви прави непреклонен в позицията си.

Съдителска природа

Лидерите INTJ по природа предпочитат преценката пред възприятието. Макар това да може да бъде решително и ясно, то може лесно да се превърне в „осъждане“. В крайни случаи това може да доведе до прекалено бързо осъждане на членовете на екипа или идеите, което да отблъсне хората, които работят с вас.

По-конкретно, това може да доведе до прекалено критично отношение към себе си и чувство на неадекватност.

Невъзможни цели

В стремежа си да поставите високи стандарти за производителност, често може да си поставяте невъзможни цели. В резултат на това рискувате да подготвите себе си и екипа си за провал, деморализирайки всички в процеса.

Вероятно ще бъдете възприеман като перфекционист. Това ви кара да се вглеждате в дребни подробности и да губите време, което може да не доведе до пропорционални резултати.

Липса на комуникация

Вашата интровертност ви кара да прекарвате много време със себе си, да изследвате идеи и възможности. Вие също така вземате решения сами. Това може да изглежда, като че ли се стремите да бъдете самотен вълк, нежелаещ да сътрудничи или да делегира, неуспешен в управлението на екип.

Без ясен преглед на процеса на вземане на решения, вашите решения може да изглеждат ненужно сложни за вашите екипи, което да ги направи нежелаещи да се ангажират с каузата.

Справяне с конфликти и динамиката в екипа като лидер INTJ

Като интровертни лидери, които предпочитат да работят сами, INTJ не поддържат лични връзки на работното място. Освен това, вашите характеристики на мислене и преценяване ви карат да виждате нещата в черно и бяло, без да разбирате специфичната природа на човешките взаимоотношения.

Така че, INTJ имат затруднения в справянето с конфликти, независимо дали са ваши или между двама души от вашия екип. Често избирате избягването, което е вредно за дългосрочната сплотеност на екипа.

Вашето логично мислене може да пренебрегне качествените данни от житейския опит на хора, които са различни от вас. В разнообразни екипи това може да създаде неприятна работна среда. Освен това, докато се фокусирате върху анализа, може да пренебрегнете влиянието на вашите решения върху другите, което да доведе до катастрофални междуличностни последствия.

Както всеки тип личност, вие имате някои силни страни и няколко предизвикателства. С подходящите процеси и инструменти със сигурност можете да преодолеете слабостите си и да бъдете отличен лидер. Ето как.

Как да преодолеете предизвикателствата и да бъдете успешен INTJ лидер

Най-лесният начин да бъдете успешен INTJ лидер е да се възползвате от силните си страни и да преодолеете предизвикателствата. Някои от промените, които трябва да направите, може да са свързани с поведението ви, но много от тях могат да бъдат постигнати с подходящ инструмент за управление на проекти като ClickUp.

Ето някои стратегии за лидерство, които ще ви помогнат да успеете като INTJ лидер.

Комуникирайте ясно

Ахилесовата пета на лидерството на INTJ е интровертността, която ви кара да криете картите си близо до сърцето си. Разберете това и съзнателно практикувайте прозрачна комуникация.

Обсъдете с екипа си, като използвате инструмент като ClickUp Whiteboard, за да им покажете как сте стигнали до вашите решения.

Сътрудничество и организиране на мислите ви с ClickUp Whiteboards

Създайте процеси за важните задачи. Използвайте „съдителската” част от вашия тип личност, за да изградите рамки и предпазни мерки, които да насочват екипа. Споделете това в ClickUp Docs и го актуализирайте постепенно, водейки екипа си през вашето пътуване.

Създавайте документи за съвместна работа за безпроблемна работа в екип с ClickUp Docs

Присъединете се към разговорите, които екипите водят като част от работния си ден. Вижте коментарите към задачите в ClickUp, за да разберете по-добре техните предизвикателства и нужди.

Комуникирайте ефективно чрез ClickUp

Делегирайте. Вашата интровертна интуиция може да ви подскаже, че най-добрият начин е да правите всичко сами. Това очевидно не е вярно. Научете се да делегирате. Използвайте вашите лидерски умения INTJ, за да напишете изчерпателна документация за това, което трябва да бъде направено, и да подготвите екипа си за успех. ClickUp AI може интелигентно да обобщи това за вас, за да можете лесно да се ориентирате.

Създавайте точни бележки от срещи без усилие с ClickUp AI

Създайте система за контрол и баланс

Без контрол и баланс, INTJ лидерите рискуват да се увлекат от своите идеи. Например, може да сте развълнувани да добавите GenAI към софтуера за управление на операциите, който разработвате. Затова се обаждате на инженерния си ръководител и изисквате да създаде новата функция в следващия спринт.

Според вас това е разумно, тъй като сте го обмислили добре. За инженерния ръководител обаче това е груб шок, тъй като нарушава плана му и разстройва екипа му.

Като самосъзнателен INTJ, създайте система за контрол и баланс. Използвайте данни, за да оцените дали вашата идея може да бъде реализирана. ClickUp Dashboard предлага персонализирани отчети за множество точки данни, които ви позволяват да вземете предвид всички фактори, които оказват влияние.

Получете обща представа за вашите кампании с персонализирани табла в ClickUp

Обсъдете идеята с близък доверен човек, за да се уверите, че е реалистична. Обсъдете я с всички заинтересовани страни и потърсете тяхната подкрепа. Не приемайте отговора „не“ лично. Когато някой ви каже, че идеята ви е нереалистична, обмислете и неговата гледна точка.

Използвайте някоя от десетките шаблони за управление на проекти на ClickUp, за да ви насочи в това пътуване.

Съдете въз основа на данни

Съждението също е начин да виждате нещата. То става вредно само когато съдите, без да сте свързани с реалността. Затова използвайте съждението си в своя полза.

Събирайте данни от различни измерения. Например, вместо да се осланяте само на интуицията си, за да определите даден екип като непродуктивен или неефективен, проучете данните за отчитане на работното време. Визуализирайте зависимостите между задачите в диаграма на Гант, за да разберете сложността им. Задайте целите си в ClickUp Goals и проследявайте напредъка.

Проследявайте напредъка на всяка цел, използвайки различни изгледи в ClickUp

Поставете ясни и постижими цели

Благословия и проклятие за лидера INTJ е, че поставя високи стандарти за себе си и своя екип. Направете стандартите си постижими и амбициозни за вашия екип.

Разделете вашите визионерски цели на постижими етапи

Настройте всяка стъпка като задача в ClickUp.

Добавете контролни списъци, за да се уверите, че стандартите са спазени.

Измервайте напредъка и провеждайте редовни ретроспективи

Когато ви се струва, че нищо не работи или никой не отговаря на вашите стандарти за производителност, върнете се към твърдите данни.

Тези шаблони за обхват на проекти в ClickUp могат да бъдат чудесна отправна точка за определяне на цели и граници за следващия ви проект.

Работете в тясно сътрудничество с екипа си

Лидерите – INTJ или не – трябва да влияят и да убеждават хората, чиито професионални, психологически и емоционални нужди трябва да бъдат задоволени. Инвестирайте в коучинг за вашите умения за работа с хора.

Като лидер от типа INTJ, за вас е лесно да бъдете критични. Опитайте се да не прекалявате с това. Намерете баланса между признание и критика. Разберете различните стилове на работа на членовете на екипа си. Отчитайте и празнувайте постиженията, за да мотивирате и повдигнете морала на екипа.

Изградете лични отношения с членовете на вашия екип, за да развиете инстинкт за това как те работят помежду си. Подобрявайте динамиката на екипа, като премахвате препятствията и улеснявате достъпа.

Често задавани въпроси за лидерството на INTJ

1. Какъв е стилът на лидерство на INTJ?

Лидерският стил на INTJ е начинът, по който INTJ в MBTI управляват хора и екипи. Той се характеризира със стратегическо мислене, аналитично вземане на решения и фокус върху ефективността.

Лидерите от типа INTJ са визионери и ориентирани към бъдещето, като разчитат на логика и данни, за да вземат рационални решения. Техният подход е директен и категоричен. Те поставят високи стандарти и очакват отлични резултати от себе си и своя екип.

2. INTJ са ли добри мениджъри?

Абсолютно. INTJ могат да бъдат отлични мениджъри, благодарение на уникалния си набор от силни страни и характеристики.

Стратегическото им мислене, аналитичните им умения и способността им да решават проблеми самостоятелно ги правят подходящи за лидерски позиции в бизнеса.

3. Как да стана INTJ лидер?

Като INTJ, разчитайте на естествените си силни страни и работете за минимизиране на недостатъците си. Удвоете усилията си в областта на данните и анализа, като същевременно инвестирате и в човешките взаимоотношения. Потърсете наставничество и подкрепа, за да подобрите емоционалната си интелигентност.

Бъдете прозрачни относно вашите процеси и включете екипа си в процеса на вземане на решения. Поканете членовете на екипа да дадат своето мнение и работете съвместно. Слушайте внимателно за проблемите и моделите в екипа си, които не са очевидни или явни.

Максимизирайте силните си страни като INTJ лидер с ClickUp

Днес лидерството в бизнеса не е лесно. Клиентите искат по-добро обслужване на по-ниски цени. Инвеститорите изискват мащабност, въпреки забавянето на пазара. Технологиите се развиват толкова бързо, че нещо, което сте внедрили в началото на годината, вече изглежда остаряло.

Накратко, нещата се променят и изискванията се увеличават. Именно чертите, които правят INTJ велики лидери, могат да бъдат и причината за тяхното падение. Вашата яснота за това, кое е правилно и кое не, може лесно да бъде възприета като прибързани заключения.

Преодолейте тези предизвикателства и максимизирайте силните си страни, като комуникирате ясно, включвате екипа си в процеса на вземане на решения и наблягате на разумната си страна.

Инструментът за управление на проекти на ClickUp може да ви помогне с всичко това и още много други неща. Опитайте сами.