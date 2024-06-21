Как да създадете план за развитие на лидерски умения

Някои казват, че доброто лидерство е част от човешката природа, докато други вярват, че човек става добър лидер чрез опит. Въпреки че може да няма всеобщо съгласие за това какво прави един „идеален лидер“, ясно е, че добрите лидерски умения могат да се научат.

Да, това отнема време, усилия и търпение, но един добър лидер може да остави следа. Приемането на целенасочен и добре структуриран подход е от решаващо значение, ако искате да станете лидер в своята област или да подобрите лидерските си умения.

Това включва създаването на всеобхватни планове за развитие на лидерските умения, нещо, което ще разгледаме в тази статия.

Да започнем. 👇

Разбиране на развитието на лидерските умения

Развитието на лидерски умения е процесът на подобряване на уменията и способностите на хората в дадена организация, за да могат да предизвикат промени и да се подготвят да водят екипи и хора.

Това включва дейности като обучение, наставничество и учене, с цел да се подобрят уменията и да се развият лидерските качества и компетентност.

Ефективното лидерство в днешно време, както посочва McKinsey в скорошно издание, „Ново лидерство за нова ера на процъфтяващи организации“, включва:

Да се отиде отвъд простото търсене на печалба и да се действа като визионер, който се фокусира върху създаването на въздействие за всички заинтересовани страни

Планиране срещу конкуренцията чрез създаване на недостиг, създаване на нова стойност като архитект с мислене за изобилие

Ръководите служителите си с авторитет и разширявате сътрудничеството с тях – действате като катализатор, който дава сила на екипа ви.

Да надхвърлиш професионализма и да се отнасяш към себе си и другите като към истински човешки същества

Развитието на лидерски умения означава да се научите да оказвате по-голямо влияние, да създавате стойност за себе си, екипа си и организацията си, да действате като катализатор за растежа на екипа си и, най-важното, да признавате човешкия фактор в хората, с които работите. То ви помага също така да:

Развийте по-добра комуникация: Даването на глас на членовете на екипа насърчава работна култура, която е отворена към нови идеи и помага да се избегнат недоразумения.

Повишена мотивация и производителност: Помагате на екипа си да се чувства мотивиран да даде всичко от себе си, като по този начин увеличавате производителността.

Поставяне и постигане на дългосрочни цели и разработване на визия: Помагане за разпространяване на дългосрочни цели с фокус и ангажираност сред служителите

Лидерство и мениджмънт: как се различават?

Лидерството и мениджмънтът често се считат за синоними, но те не са едно и също нещо. Много велики мениджъри са и велики лидери, но това не винаги е вярно.

Основната цел на мениджмънта е да осигури гладкото функциониране и ефективното изпълнение на задачите. Това включва вземане на решения относно определянето на приоритети за вашия екип, оценяване на представянето, подбор на членове на екипа и др.

От друга страна, лидерството е подобно на коучинг. Лидерът е отговорен за поддържането на висок морал в екипа, определянето на конкретна посока и насърчаването на всички членове на екипа да станат по-добри версии на себе си.

Лидерството вижда човешката страна на нещата. То се фокусира върху повлияването, мотивирането и даването на възможност на другите да допринесат с цялото си сърце за успеха на организацията. Макар да отчита някои човешки елементи, мениджмънтът не винаги се фокусира върху развитието на индивида и екипа в такава степен, в каквато го прави лидерството.

Вземете например двама души, Джейн и Алекс, които работят в технологична компания. Като проектен мениджър, Джейн гарантира, че екипът спазва сроковете и не надхвърля бюджета, като се фокусира върху краткосрочните цели.

Междувременно, ръководителят на екипа, Алекс, вдъхновява иновациите и личностното развитие, като създава среда на сътрудничество, която води до дългосрочен успех за всеки служител. Джейн управлява задачите, а Алекс ръководи хората.

Процесът на създаване на план за развитие на лидерски умения

Да станеш добър лидер започва с изготвянето на ефективен план за развитие на лидерски умения, специално пригоден към твоята личност, силни и слаби страни.

Планът за развитие на лидерски умения очертава конкретни стъпки, които ще ви дадат нови умения и знания, които ще ви помогнат да се развивате като лидер.

Въпреки че вашата организация може да поеме инициативата да създаде план за развитие на лидерските ви умения, вие също можете да бъдете единственият му архитект. Ето стъпка по стъпка ръководство за изготвяне на успешен план за развитие на лидерските ви умения, който да ви помогне да растете и да се развивате.

Стъпка 1: Оценете настоящите си професионални умения

Вашата програма за развитие на лидерски умения трябва да започне с идентифициране на вашите силни и слаби страни, както и на вашите работни навици. Това ще ви помогне да разберете в кои области можете да работите за лично и професионално развитие.

За да се усъвършенствате, ангажирайте се с дълбока и задълбочена саморефлексия, като същевременно поддържате отворено съзнание, което признава вашите слабости и областите или уменията, с които се борите.

Това ще ви помогне да разпознаете капаните, които може да срещнете по пътя си към това да станете добър лидер.

Едни от най-добрите начини да разбереш истински себе си са:

Направете SWOT анализ: Анализирайте себе си, използвайки SWOT рамката, която измерва вашите силни и слаби страни, възможностите за растеж и заплахите. Ето как да го направите: Силни страни: Идентифицирайте основните си компетенции, умения и качества, които ви правят ефективни в ролята ви. Слаби страни: Признайте областите, в които ви липсват умения или се нуждаете от подобрение. Възможности: Търсете тенденции, възможности за създаване на контакти и области за растеж във вашата сфера. Заплахи: Обмислете външни фактори, които биха могли да попречат на напредъка ви, като промени в индустрията.

Силни страни: Идентифицирайте основните си компетенции, умения и качества, които ви правят ефективен в ролята ви.

Слабости: Признайте областите, в които ви липсват умения или се нуждаете от подобрение.

Възможности: Търсете тенденции, възможности за създаване на контакти и области за растеж във вашата сфера.

Заплахи: Обмислете външни фактори, които биха могли да попречат на напредъка ви, като например промени в индустрията.

Водене на дневник: Водете дневник, в който да документирате ежедневния и седмичния си напредък, работния си опит и препятствията. Размишлявайте върху взаимодействията, решенията и резултатите си, за да откриете модели, които изискват незабавно внимание.

Търсене на лична обратна връзка: За да разберете по-добре работните си резултати, обърнете се към колегите си и попитайте за тяхното честно мнение относно силните ви страни и областите, в които можете да се подобрите. Освен това, поискайте подробни оценки от вашите мениджъри и супервайзори. Използвайте тази обратна връзка като възможност за самоанализ и растеж, като предприемете конкретни стъпки за подобряване на уменията си и преодоляване на слабостите си.

Силни страни: Идентифицирайте основните си компетенции, умения и качества, които ви правят ефективен в ролята ви.

Слабости: Признайте областите, в които ви липсват умения или се нуждаете от подобрение.

Възможности: Търсете тенденции, възможности за създаване на контакти и области за растеж във вашата сфера.

Заплахи: Обмислете външни фактори, които биха могли да попречат на напредъка ви, като например промени в индустрията.

💡 Професионален съвет: Подходете към самооценката с нагласа за растеж, разглеждайки предизвикателствата като възможности за подобрение, а не като неуспехи. Приемайте обратната връзка с смирение и благодарност.

Стъпка 2: Поставете постижими цели за успех в лидерството

За да бъде успешен планът за развитие на лидерски умения, той трябва да се състои от постижими цели.

Целите на лидерството са добре дефинирани задачи, краткосрочни или дългосрочни, които помагат за подобряване на лидерските умения, като предоставят насоки и яснота за това, което трябва да се направи.

Вашите цели за развитие на лидерски умения могат да бъдат да прочетете пет книги през следващите шест месеца, да развиете емоционалната си интелигентност чрез медитация и по-добро слушане през следващите няколко месеца или да участвате по-активно в събития за създаване на контакти в близост до офиса ви.

Имайте предвид, че поставянето на реалистични цели не винаги е лесно. Но има лесен начин, по който всеки може да си постави цели без усилие. Това е моделът PACE на Бернщайн, акроним за:

Изберете цел за лидерство: По-лесно е просто да изберете една цел и да се стремите към нея, отколкото да се опитвате да постигнете няколко цели. Ако не сте сигурни как да започнете, потърсете съвети от колегите си. Или просто се обърнете към шефа си и попитайте: „Как мога да подобря представянето си в работата си и да допринеса по-положително като член на екипа?“ Тъй като целта на лидера е да влияе по-ефективно на другите, ще трябва да разговаряте с други хора за това как можете да се справите по-добре.

Информирайте другите за целта: Споделете я с най-близките си хора, след като сте определили целта си. Това ви дава три значителни предимства: Повишава отговорността за постигане на целите ви Подобрява професионалните ви взаимоотношения и изгражда доверие Дава ви ценна обратна връзка за избраните от вас цели

Повишава отговорността за постигане на целите ви

Подобрява професионалните ви взаимоотношения и изгражда доверие

Това ви дава ценна обратна връзка за избраните от вас цели.

Повишава отговорността за постигане на целите ви

Подобрява професионалните ви взаимоотношения и изгражда доверие

Това ви дава ценна обратна връзка за избраните от вас цели.

Изследване на професори от Харвардския бизнес университет показва, че искането на съвет оставя положително впечатление. Колкото по-прозрачен сте относно целите си, толкова по-лесно другите ще се чувстват да ви потърсят за обратна връзка.

Събиране на идеи: Не е достатъчно просто да споделяте идеите си. Трябва да събирате практически идеи за подобрение. Но тук трябва да проявите такт. Не питайте колегите си просто „Как мога да се подобря?“

Това често ги поставя в неудобно положение и им пречи да дадат добри идеи. Те може да се страхуват и да ви обидят неволно. Затова им дайте достатъчно време да формулират идеите си и да ви отговорят.

Събиране на обратна връзка: След като сте определили целите си, събрали идеи и започнали да работите по тях, е време да потърсите обратна връзка за напредъка си. Отделете достатъчно време, за да постигнете значителен напредък, преди да потърсите обратна връзка. Вместо това, поддържайте постоянна връзка с хората, с които сте споделили целта си, и проследявайте напредъка си.

💡 Професионален съвет: Поставете ясни и конкретни лидерски цели, споделете ги с колегите си, за да получите обратна връзка и да се чувствате отговорни, и следете постоянно напредъка си. Не забравяйте, че яснотата и комуникацията са от съществено значение за ефективното поставяне на цели за успех в лидерството.

Уверете се, че вашите цели за развитие на лидерски умения също са SMART: конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време.

Например, вместо да кажете: „Искам да подобря комуникационните си умения“, кажете: „Искам да подобря уменията си за говорене пред публика, като посещавам семинар и практикувам презентации два пъти седмично през следващите три месеца“. Това ви дава по-голяма яснота за това как точно да започнете да постигате целта си.

Стъпка 3: Ролята на менторството в развитието на лидерските умения

Менторът предоставя насоки, подкрепа и ценни съвети за личното ви развитие и ви помага с плана ви за развитие на лидерски умения, който е непрекъснат процес. Най-ценното нещо, което притежава един ментор, е опитът. Добрият ментор ще сподели знанията и опита си, за да помогне на своите подопечни да се развиват и да постигат успехи.

Съсредоточете се върху намирането на ментор или лидер в областта, в която се стремите да се отличите. Менторите също така предоставят достъп до възможности за създаване на контакти и запознават своите подопечни с нови преживявания. Те ще ви държат отговорни за вашето развитие, като по този начин подобряват вашия напредък.

💡 Професионален съвет: Ако не можете да намерите ментор в непосредствената си работна среда, използвайте интернет. Използвайте филтрите за търсене в социалните мрежи като LinkedIn, за да намерите хора с опит и познания, които търсите.

Потърсете менторски инициативи, предлагани от професионални асоциации като Американската асоциация за мениджмънт (AMA) или организации, специфични за дадена индустрия.

Стъпка 4: Участвайте в програми за обучение по лидерство

Обучението за лидерство включва персонализирано наставничество, насочено към подобряване на вашите лидерски умения и увереност.

Програмите за развитие на лидерски умения обикновено включват работни срещи, семинари, коучинг сесии и практически упражнения за подобряване на конкретни лидерски умения.

Независимо дали сте в средата или в края на кариерата си, никога не е късно да се включите в програма за развитие на лидерски умения.

Освен че ще придобиете умения, ще се свържете с професори и състуденти, които ще ви подкрепят и ще са готови да ви помогнат и да споделят идеи за кариерно развитие.

И, разбира се, обучителните сесии ще ви дадат солидна основа по основните принципи на лидерството, като:

Комуникативни умения

Емоционална интелигентност

Управление на промените

Вземане на решения

Изграждане на екипна работа

И още

Не забравяйте да проучите добре потенциалните си инструктори и курсове, за да се уверите, че отговарят на вашите цели.

💡 Професионален съвет: Нямате достатъчно време, но все пак искате да участвате в програми за развитие на лидерски умения? Coursera предлага няколко чудесни онлайн курса, които ще ви помогнат да се отличите в различни аспекти на лидерството.

Онлайн курсът по лидерство и мениджмънт, предлаган от Harvard Business School, е придобил значителна популярност сред професионалистите.

Стъпка 5: Усъвършенствайте меките си умения

Меките умения включват малки аспекти на личността, като умението да се слуша, да се разбират гледните точки на другите и да се водят трудни преговори.

Социалните умения като комуникация, емпатия, адаптивност и решаване на проблеми позволяват на лидерите да управляват ефективно екипи, да изграждат силни взаимоотношения, да вдъхновяват другите и да се справят с предизвикателствата.

В крайна сметка тези умения подобряват както индивидуалния, така и организационния успех.

Как работите върху вашите меки умения? Ето няколко съвета:

активно слушане , като се ангажирате напълно, изяснявате думите си и давате обратна връзка като Практикувайте, като се ангажирате напълно, изяснявате думите си и давате обратна връзка като ръководител на проекта

Подобрете невербалната комуникация , като поддържате зрителен контакт, използвате отворена език на тялото и обръщате внимание на тона си.

Развийте емпатия като разбирате гледните точки на другите хора, задавате отворени въпроси, признавате чувствата им и им предлагате подкрепа.

Упражнявайте се редовно, като прилагате вашите меки умения в ежедневните взаимодействия и участвате в ролеви игри за симулиране на различни ситуации.

Стил и стратегии на лидерството

Вашият начин на ръководене на колегите ви ще се различава от това, което те имат предвид. Тези разлики могат да бъдат обобщени в стилове на лидерство.

Лидерите използват тези поведенчески подходи, за да влияят, мотивират и направляват своите последователи. Вашият стил на лидерство определя как реализирате плановете си и постигате целите си, като същевременно гарантирате благополучието и удовлетворението на екипа си и отговаряте на очакванията на заинтересованите страни.

В проучване, цитирано в статия на Даниел Колман в Harvard Business Review, са изследвани над 3000 мениджъри на средно ниво, за да се разбере как различните лидерски поведения влияят върху печалбите. Самият лидерски стил на мениджъра може да повлияе на 30% от печалбата на компанията.

Нека разгледаме някои от най-популярните стилове на лидерство в бизнеса. Разбирането им разкрива различни начини, по които лидерите могат да работят.

1. Демократично лидерство

Лидерът взема решения въз основа на мнението на екипа. Въпреки че правото да вземе окончателното решение принадлежи на лидера, гласът на всеки член е важен и има значение.

Демократичното лидерство се фокусира върху приобщаването, сътрудничеството, хоризонталната комуникация, овластяването на членовете на екипа, изграждането на доверие и емпатията. То работи, защото насърчава всички участници да се включват в бизнес процесите, да споделят своите мнения и да подхранват личностното си развитие.

Представете си, че сте част от екип, който разработва ново приложение, а вашият проектен мениджър, Ема, използва демократично лидерство. Всяка седмица се събирате за сесии за мозъчна атака, където се изслушват идеите и мненията на всички. Когато се взема решение за основните функции на приложението, Ема се уверява, че всеки има право на глас. По този начин вашето мнение има значение и екипът се чувства по-ангажиран и мотивиран да успее. Това е същността на демократичното лидерство.

Този стил обаче има и специфични предизвикателства. Да се постигне съгласие между всички може да отнеме много време. Освен това, това може да забави вземането на решения, ако не всички имат необходимия опит, за да вземат тези трудни решения.

2. Автократично лидерство

Пълната противоположност на демократичното лидерство, автократичното лидерство включва вземане на решения без обратна връзка от екипа или без да се взема предвид мнението на екипа.

То се върти около централизирана власт, вертикални канали за комуникация, минимални дискусии и обща неприязън към обратна връзка и критика.

Не ви съветваме да възприемете този стил на работа за ежедневните си дейности, тъй като той се характеризира с интимдация, микромениджмънт и зависимост от лидера. Въпреки това, той става особено полезен в извънредни ситуации или при промени в управлението.

Например, представете си следния сценарий: изведнъж се сблъсквате с невероятно кратък срок, а висшето ръководство е категорично, че той трябва да бъде спазен. Няма време за дълги дискусии или постепенни подобрения. Това е критична ситуация, в която автократичното лидерство наистина блести.

Става въпрос за изпълнение на лидерски стратегии с абсолютна сила, вземане на бързи и най-подходящи решения и правене на всичко възможно, за да се поддържат нещата в ред и в срок.

3. Лидерство по принципа „лаиссез-феър“

Lasissez-faire се превежда като „оставете ги да го направят“. Този стил на лидерство включва даване на свобода на действие на вашите служители и да не се намесвате в работата им, освен ако ситуацията не го изисква.

Това прави служителите отговорни за своите решения и ги мотивира да дават най-доброто от себе си и да се развиват. Ключовите характеристики включват ограничено ръководство, минимална намеса, висока автономност, доверие и овластяване.

Тази философия на лидерството работи най-добре в млади организации като стартиращи компании. Лидерите се доверяват напълно на своите служители и желанието за работа става вътрешно. Служителите се чувстват ценени и могат да поемат отговорност за своята работа.

Някои предизвикателства пред тази стратегия включват ограничено развитие на екипа, множество предизвикателства за неопитни членове на екипа и неясни роли, водещи до объркване.

4. Стратегическо лидерство

Този стил на лидерство се стреми да намери баланс между основните дейности на компанията и възможностите за растеж. Лидерът е отговорен за вземането на важни изпълнителни решения, като същевременно дава приоритет на създаването и поддържането на устойчива работна среда за своите колеги.

Този стил набляга на отговорността, производителността, сътрудничеството и прозрачността като свои ключови характеристики. Той помага за подкрепата и поддържането на много различни видове служители, като в същото време работи за постигането на общата бизнес цел в дългосрочен план.

Представете си, че ръководите проектен екип на работа. Знаете, че разпределянето на задачите между членовете на екипа повишава производителността и помага на всички да се развиват. Затова отделяте време, за да разберете кой в какво е най-добър, и делегирате задачите съответно. Това е начин на стратегическо лидерство.

Въпреки това, възникват и предизвикателства. Когато лидерите се фокусират прекалено много върху общата картина и бъдещите възможности, те могат да се почувстват заплашени, да започнат да се подчиняват на микроуправление, да станат зависими от лидера и да пренебрегнат важни въпроси.

Това бяха някои от най-често срещаните стилове на лидерство. Ето още няколко:

Трансформационно лидерство

Транзакционно лидерство

Коучинг на лидерски умения

Бюрократично лидерство

Визионерско лидерство

Лидерство, което задава темпото

Предизвикателства при създаването на план за развитие на лидерски умения

Ефективният план за развитие на лидерски умения е от съществено значение. Когато разработвате такъв план, който можете да изпълните на практика, трябва да разберете и да преодолеете конкретни предизвикателства.

Ето някои от предизвикателствата, с които може да се сблъскате при изготвянето на вашата LDP.

Предизвикателство 1: Липса на ресурси

Отделянето на бюджет за програми за развитие на лидерски умения може да не се превърне в основен приоритет поради засилената конкуренция, регулациите и други предизвикателства.

Нека си признаем: обученията и другите ресурси, които инвестирате като лидер, са скъпи и отнемат много време. Какво е решението? Мислете нестандартно.

Обмислете виртуално обучение. Електронните програми са значително по-евтини и по-достъпни за членовете на екипа извън работното време. Можете дори да се върнете към обучителните видеоклипове, за да преговорите бързо наученото.

Предизвикателство 2: Липса на ангажираност

Вашето ръководство, мениджърите и организацията може да нямат култура на обучение и възпитаване на лидери. Това може да се превърне в значителна пречка. Освен това, да приемем, че сте се справили с теоретичната част. Но какво ще кажете за прилагането й на практика? В идеалния случай всяка програма за обучение трябва да включва вградена отчетност, което означава, че има ясни цели, които можете да измервате, независимо дали са краткосрочни или дългосрочни. Но това не винаги е така. Най-простото решение на този проблем е да поемете лична отговорност и да включите вашия близък кръг в процеса на развитие.

Предизвикателство 3: Съпротива срещу обратна връзка

Лесно е да ви кажа да бъдете отворени към новото. Но не винаги е лесно да приемете критика. Трудността да приемете и да действате въз основа на конструктивна критика може да попречи на растежа ви.

Ако не можете да решите този проблем, най-доброто решение е да потърсите съвет и да развиете положително отношение.

Предизвикателство 4: Управление на времето

Може да ви е трудно да отделите допълнително време за личното си развитие като лидер. Има обаче едно просто решение, което зависи изцяло от вашата ангажираност с каузата.

Помислете за приложение за управление на проекти като ClickUp, за да разпределите времето си между различните ежедневни дейности. То ви помага да създавате и управлявате графика си, като ви позволява да разделите задачите на подзадачи, да преглеждате графика си в календара на ClickUp, да настройвате повтарящи се задачи, да разпределяте конкретни времеви блокове и да получавате напомняния.

Използвайте календара на ClickUp, за да видите къде прекарвате времето си и да следите както личните, така и служебните си задачи

Мобилното приложение ви позволява също да проследявате личните си цели и да поддържате организация. Това улеснява поддържането на продуктивност и гарантира, че никога няма да пропуснете краен срок.

Следвайте този график стриктно, за да извлечете максимума от 24-те часа, с които разполагате.

И не забравяйте да балансирате работата и свободното време, защото последното, което искате, е да се изтощите. Причината е, че лидерите все по-често показват признаци на изтощение, като 72% се чувстват изморени в края на деня, в сравнение с 60% през 2020 г. Инструменти като ClickUp могат да ви помогнат да спестите до 1 ден всяка седмица.

Наблюдение на напредъка и преглед

Поздравления! Ако сте разработили и приложили последователен план за развитие на лидерски умения, е време да видите напредъка си.

В правилната посока ли вървиш? Наистина ли се подобряваш? Сега трябва да отговориш на тези въпроси.

Защо? Защото оценяването на вашите резултати е централен аспект от пътя ви към развитие на лидерски умения. То може да ви помогне да:

Бъдете последователни

Предефинирайте елементите на обучението и развитието на лидерски умения в зависимост от вашите непосредствени нужди.

Бъдете по-фокусирани върху идентифицирането на това, което се нуждае от повече внимание

Следенето на напредъка ви помага също да преоцените целите си, да получите обратна връзка, да насърчите саморазвитието, да осигурите признание и отчетност и да персонализирате програмите за развитие на лидерски умения.

Но как да следите дали сте на прав път? Има ли инструмент, който може да ви помогне?

Е, имате късмет. ClickUp има всичко, от което някога ще се нуждаете. Този софтуер за управление на проекти е цялостно решение за всички ваши нужди, свързани с управлението и работния процес.

Той разполага със специални шаблони за личен план за развитие и мониторинг на състоянието на лидерския екип.

Можете дори да превърнете пътуването си към лидерството в игра, като си поставите строги цели, базирани на точки. Да видим как.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за личностно развитие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да останете организирани и мотивирани в пътуването си към личностно развитие.

Шаблонът за план за личностно развитие на ClickUp ви помага да:

Идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, и поставете реалистични очаквания

Проследявайте напредъка към целите и размишлявайте върху успехите

Организирайте ресурсите, задачите и графиците на едно място

Изтеглете този шаблон Шаблонът за мониторинг на състоянието на лидерския екип на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите общото състояние на вашия лидерски екип.

А ако вече ръководите и управлявате екип, шаблонът „Team Health Monitor“ (Монитор за състоянието на екипа) предлага изчерпателен преглед на благосъстоянието на вашия екип, което ви позволява да:

Събирайте информация за ефективността в реално време

Идентифицирайте области за подобрение и растеж

Проследявайте напредъка във времето, за да гарантирате успеха

Тези две функции ви дават пълен контрол върху развитието на лидерските умения на лично и екипно ниво. Можете да персонализирате всичко – от статуси и полета до изгледи (списък, диаграма на Гант, натоварване, календар и др.) и техники за управление на проекти.

Чрез обединена платформа вие давате възможност за честен, отворен диалог и обратна връзка от страна на множество членове на екипа. Общите цели също гарантират, че всички са на една и съща вълна.

Повишете лидерските си умения с ClickUp

Видяхме колко важен е планът за развитие на лидерските умения, за да се изкачите на по-високи позиции във вашата компания. Видяхме също как трябва да си поставяте цели, да участвате в ползотворни дискусии и да изберете стил на лидерство, като постоянно следите напредъка си и подобрявате уменията си.

Задавайте и проследявайте цели, за да превърнете важните моменти в повод за гордост за екипа с ClickUp Goals

За да направите всичко това ефективно, се нуждаете от приложение като ClickUp. В допълнение към шаблоните, които обсъдихме по-горе, многото функции на ClickUp ви позволяват да преглеждате личното си развитие и това на екипа си по начин, по който никое друго приложение не може.

Например, можете да използвате ClickUp Goals, за да проследявате напредъка си, докато постигате целите от плана си за развитие на лидерски умения.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за SMART цели на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създадете и проследите целите за себе си или за вашия екип.

Ако предпочитате подход, базиран на шаблони, изберете шаблона SMART Goals Template на ClickUp. Този шаблон на ClckUp ви позволява да запишете целите, разбити на по-малки, постижими стъпки, които можете да изпълните една по една. Можете също да зададете персонализирани статуси за всяка задача, за да видите колко сте близо до постигането им, както и да добавите персонализирани полета и пет различни опции за преглед, за да следите напредъка си с най-подробна информация.

Приоритетите на задачите в ClickUp ви позволяват да кажете на колегите си какво е по-спешно или какво е изложено на риск

Можете също да оптимизирате управлението на задачите, като използвате функцията „Приоритети на задачите“ на ClickUp. Тази функция ви позволява да управлявате по-добре личните си цели или дори отговорностите на екипа си.

Използвайте ClickUp Docs, за да записвате всичко

Освен това, с ClickUp Docs можете да обобщавате доклади и да си водите бележки за всичко.

И така, какво чакате? Ако мислите да го направите утре, направете го днес, а ако мислите да го направите по-късно, направете го сега. Всяка секунда е ценна. Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете пътуването си към развитие на лидерските си умения.