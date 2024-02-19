10 игри за лидерство, с които да развиете и усъвършенствате уменията си

Стремите се да ръководите с яснота, да мотивирате с цел и да постигате резултати? Макар лидерските позиции да са свързани с титли, лидерските качества, които стоят в основата им, могат да бъдат развивани от всеки. Но как да развиете тези способности по динамичен и ангажиращ начин?

В тази публикация са представени 10 стратегически игри за лидерство, предназначени да усъвършенстват вашите комуникативни умения, способности за решаване на проблеми и силни страни в работата в екип. В крайна сметка, няма по-добър начин да се насладите на групови дейности, които изграждат приятелство и вдъхват увереност. По-щастливите екипи работят по-продуктивно и спомагат за създаването на по-подкрепяща работна среда.

Нека разгледаме най-добрите игри за лидерство, които ще помогнат на вас и вашия екип да дадете най-доброто от себе си и да работите по-добре като екип. Но първо, малко уводна информация.

⏰ 60-секундно резюме Лидерските качества могат да бъдат развивани от всеки, не само от тези с титли.

Увлекателните лидерски игри подобряват комуникацията, решаването на проблеми и сътрудничеството в екипите.

Щастливите екипи водят до повишена продуктивност и подкрепяща работна среда.

Стратегическите лидерски игри помагат за развиването на основни умения

Игрите за лидерство създават безопасна среда за експериментално учене без реални последствия.

Забавните упражнения подобряват вземането на решения, активното слушане и емпатията сред членовете на екипа.

Функциите за управление на проекти на ClickUp подпомагат ефективното сътрудничество и комуникация в екипа.

Какво представляват игрите за лидерство и как се използват

Игрите за лидерство са специално създадени, за да подобрят резултатите на екипа, като сътрудничество, решаване на проблеми, комуникация, работа в екип и много други. Тези игри създават среда за експериментално учене, която е едновременно забавна и образователна.

Тези забавни упражнения ви насърчават да придобиете лидерски умения като стратегическо мислене, ефективна комуникация и по-добро сътрудничество на работното място, докато се забавлявате!

Значението на игрите за лидерство

Игрите за лидерство предоставят безопасно пространство за практикуване, експериментиране и допускане на грешки без реални последствия! Те симулират сценарии от работното място и разбиват сложни концепции на малки предизвикателства, което прави ученето приятно и ефективно.

Ще бъдете изненадани колко много можете да научите и да спечелите чрез приятелска конкуренция на работното място. Когато усъвършенствате основните си лидерски умения чрез тези игри като ваш водач, ще откриете, че сте по-добре подготвени да се справите с всяко предизвикателство, което се изправи пред вас като лидер на екип.

Забавно учене, мощни резултати

Игрите за лидерство и дейностите за развитие на лидерски умения не са предназначени само за корпоративни обучителни зали. Те са ефективни в различни ситуации, независимо от вашата философия на лидерство или стил на работа:

Класни стаи: Помогнете на членовете на екипа да се научат да развиват умения за работа в екип, решаване на проблеми и Помогнете на членовете на екипа да се научат да развиват умения за работа в екип, решаване на проблеми и комуникационни стратегии по забавен и интерактивен начин.

Човешки ресурси: Идентифицирайте потенциални лидери, оценявайте критични умения по време на интервюта и дори въвеждайте нови служители с ангажиращи дейности.

Управление на кризи: Помогнете на екипите си Помогнете на екипите си да се върнат на работа по-силни след неочаквани събития като пандемията от COVID и ги обучете да вземат бързи решения, да комуникират ефективно и да запазват спокойствие под натиск чрез симулирани сценарии.

Използвайте игри, за да разкриете лидерския си потенциал

Забавните лидерски игри служат като упражнения за усъвършенстване на важни умения като:

Вземане на решения: Помага ви да се справяте със сложни ситуации на работното място.

Активно слушане: Дава ви възможност да чувате какво казват другите и да отговаряте ефективно.

Емпатия: Помага ви да разберете и да се свържете с членовете на екипа си на по-дълбоко ниво.

Независимо дали сте новоизлюпен лидер или опитен професионалист, тези игри могат да разпалят вашата креативност, да укрепят самочувствието ви и да ви дадат инструментите, необходими за по-успешно преминаване през пътя на лидерството.

10 игри за лидерство, които ще ви помогнат да се развивате като лидер

Готови ли сте да играете лидерски игри с екипа си? Ето кратък списък, с който да започнете. Пригответе се за игра!

1. Лидерска надпревара: Излезте напред и докажете уменията си!

Тази динамична игра разкрива кой има куража да се справи с предизвикателствата на лидерството. Ето как работи:

Подредете се: Играчите застават рамо до рамо, готови да покажат своите лидерски стилове и потенциал. Определяне на качества: Неучастващ човек определя качество на успешното лидерство – като иновативност, комуникативност, надеждност, устойчивост, етика, емоционална интелигентност, проактивност и вдъхновение – въз основа на критериите за лидерство на организацията. Обяснете и убедете: Играчите, които смятат, че тази черта се отнася за тях, правят крачка напред и обясняват защо мислят така. Оценявайте и повтаряйте: Жури оценява обясненията и ако ги сметне за валидни, играчът остава в състава; ако не, той отстъпва. Играта продължава с нови характеристики. Победител: Играчът с най-валидните обяснения, който остане в състава, печели.

Тази игра е свързана с бързо мислене, ясна комуникация и демонстриране на вашите основни лидерски умения и качества. Дори и да не спечелите, ще усъвършенствате уменията си, което е печалба за всички!

2. Битка за оцеляване: Изберете и решете!

Предизвикателството: Представете си, че сте блокирани след самолетна катастрофа или сте се изгубили в морето. Кои пет основни предмета бихте взели, за да оцелеете? Тази игра ще ви помогне да усъвършенствате уменията си за справяне с кризисни ситуации и ще ви научи да се ориентирате безпроблемно в хаотични ситуации на работното място.

Играта:

Сформирайте своя екип: Играчите формират лидерски групи и по-малки екипи. Сценарии: Обявяват се ситуацията на оцеляване (като корабокрушение или пустинен остров) и ограниченото време за избор на предмети. Необходими за оцеляването: Всеки екип се събира, за да изработи стратегия и да избере петте най-важни инструмента за оцеляване, като по този начин развива уменията за критично мислене, решаване на проблеми и комуникация под напрежение. Защо е важно: Екипите представят своя избор и обясняват мотивите си. Лидерството се проявява: Лидерите поемат отговорност, ръководят дискусиите и защитават интересите на своя екип.

3. Само 99 секунди: Можете ли да вземете решението?

Целта на тази динамична игра е да усъвършенствате лидерските си умения под натиск.

Предизвикателството: Всяка рунда представя криза в лидерството (като например дефект в продукта, кошмар в областта на PR или изтичане на данни на клиенти). Играчът има 99 секунди, за да

Решете: Какъв е вашият незабавен план за действие? Приоритизирайте: Кое е най-важното, което трябва да се разгледа първо Комуникирайте: Обяснете ясно решението си и мотивите си.

Just 99 Seconds помага за развиването на важни лидерски умения като бързо мислене, определяне на приоритети, ясна комуникация и способност да останете спокоен и решителен под натиск.

4. Магически килим: Работата в екип поема полет!

Предизвикателството: Обърнете килим заедно, без да слизате от него!

Играта:

Групата се разделя на отбори (размерът на отборите зависи от размера на килима). За всеки екип е разпрострян голям килим, на който да застанат. Всеки екип трябва да обърне килима от другата страна, но не му е позволено да стъпи извън него. Ако някой стъпи извън килима, екипът трябва да започне отначало. Първият отбор, който обърне килима, печели играта.

Уменията за лидерство процъфтяват, когато екипите се научават да изграждат междуличностна комуникация, сътрудничество и увереност.

Magic Carpet също така учи служителите да забавят темпото, да планират и да действат като екип, да мислят нестандартно и да приемат стратегии в движение.

5. Marshmallow Mania: Екипната работа изгражда кули!

Предизвикателството: Изградете най-високата самостоятелна конструкция, използвайки само спагети, тиксо, въже, маршмелоу и (по желание) клечки за зъби.

Настройките:

Разделете екипа си на малки групи Съберете строителните материали Освободете вътрешния си инженер: сътрудничейте, изработвайте стратегии и постройте най-високата структура, която можете. Завършете го: внимателно поставете маршмелоуто върху шедьовъра си. Поставете предизвикателно времево ограничение, за да добавите малко адреналин. Отборът с най-високата кула от маршмелоу печели.

Уроците по лидерство в Marshmallow Mania включват сътрудничество (комуникация, делегиране на задачи и съвместно изграждане), творческо мислене (разчупване на стереотипите и изграждане отвъд границите) и решаване на проблеми (адаптиране, усъвършенстване и достигане на нови висоти в лидерското съвършенство).

6. Сребърна линия: Намерете лъч светлина във всяко предизвикателство!

Предизвикателството: Обърнете сценария на негативността! В двойки споделете опит от минал проект с един положителен и един отрицателен аспект. След това разменете ролите и намерете положителната страна в историите на другия.

Играта:

Намерете си партньор, за предпочитане някой, с когото сте работили по проект преди. Започнете (един човек) да споделяте опит от проект с негативен резултат. Вашият партньор става „детективът на положителните страни” и трябва да намери положителните аспекти и скритите уроци в този опит. Разменете си ролите и повторете процеса с опита на вашия партньор.

Silver Lining насърчава позитивното мислене, междуличностните умения и мотивацията на екипа, които са ключови за развитието на лидерски умения. Тя изгражда емпатия, като ви позволява да видите нещата от различни гледни точки. Освен това, осъзнавате, че ученето от миналите преживявания, дори и от негативните, е от решаващо значение за растежа.

7. Човешки възел: Разплетете екипния си дух!

Предизвикателството: Може ли вашият екип да работи заедно, за да разплете човешки възел, използвайки само комуникация и екипна работа?

Играта:

Съберете екипа си в малък кръг, като ги накарате да застанат рамо до рамо. Протегнете ръка и хванете дясната ръка на някого, който се намира срещу вас в кръга. Сега протегнете лявата си ръка и хванете лявата ръка на друг човек, но не на този до вас. Започнете да се разплитате, без да скъсате веригата. Наблюдавайте как лидерите естествено поемат инициативата, за да направляват, изработват стратегии и комуникират пътя към победата.

Human Knot насърчава екипното сътрудничество, дори ако участниците не се познават добре. Лидерите ръководят останалите с ясни и кратки инструкции, насърчавайки участниците да мислят творчески и да изграждат доверие помежду си.

8. Открийте промяната: Усъвършенствайте наблюдателните умения на екипа си!

Предизвикателството: Можете ли да забележите фините промени в поведението на вашите съотборници? Тази класическа игра тества вашите наблюдателни умения и работа в екип.

Играта:

Оформете две редици, разположени една срещу друга. Отделете няколко минути, за да наблюдавате колегите си, които стоят срещу вас, и запомнете външния им вид. Обърнете се, за да блокирате погледа си, и сега е време за промени. Позволете на вашите съотборници от отсрещната линия дискретно да променят външния си вид, като например облеклото, прическата, аксесоарите или очилата си. Обърнете се и започнете да работите с екипа си, за да идентифицирате всички промени. За всяка пропусната промяна ще има отрицателна оценка. Разменете си ролите – сега е ваш ред да промените външния си вид и да тествате наблюдателните умения на колегите си. Отборът с най-малко отнети точки печели играта.

Spot the Change подчертава необходимостта лидерите да забелязват детайлите – както големите, така и малките – както и невербалните сигнали. Запаметяването на информация е от решаващо значение за ефективното лидерство и стратегическото планиране. Ето защо съвместната работа, споделянето на наблюдения и постигането на консенсус са ключът към победата в играта.

9. Shark Tank: Издание за компании

Предизвикателството: Предложете смели решения на реални проблеми на компанията, спечелете „инвестиции“ от изпълнителни „акули“ и освободете вътрешния си предприемач!

Настройките:

Акули: Трима мениджъри формират журито, което оценява презентациите на участниците въз основа на въздействието, осъществимостта и разходите.

Време: Участниците разполагат с 60 минути, за да проучат, подготвят и репетират 3-минутна презентация за избрано предизвикателство на компанията.

Изтеглете шаблона Участниците могат да подготвят версия на своя бизнес модел, използвайки шаблона за бяла дъска на ClickUp за обхвата на проекта.

Играта:

Време за презентация (3 минути): Всеки участник представя своето решение, като подчертава проблема, въздействието и ползите. Въпроси и отговори (5 минути): Акулите се потапят дълбоко във въпросите и отговорите, за да обсъдят притесненията си и да поискат разяснения в реално време. Плувай или потъвай: Акулите защитават своето решение, отговарят на опасенията и повторно подчертават неговата стойност. Решение за инвестиция: Акулите обсъждат насаме и анонимно вземат решение за най-обещаващите решения. Обратна връзка от заседателната зала: Акулите предоставят конструктивна обратна връзка, като подчертават силните страни, областите за подобрение и подробностите за разпределението на ресурсите. Колективно учене: Акулите улесняват груповата дискусия, за да споделят ключови изводи, да анализират общи теми и да обсъдят следващите стъпки.

С Shark Tank: Company Edition играчите се научават да сътрудничат при разработването на решения, базирани на данни. Това упражнение създава ангажиран персонал, който е способен да стимулира иновациите и да решава предизвикателствата пред компанията.

10. Обратна връзка: Поставете се на тяхно място!

Предизвикателството: Направете играта си за обратна връзка по-интересна, като я изпитате от другата страна! Това упражнение за лидерство с размяна на ролите изгражда емпатия, подобрява комуникационните умения и учи лидерите да виждат нещата от различни перспективи.

Настройките:

Банка със сценарии: Създайте документ с предварително заредени ситуации от реалния живот, като пропуснати срокове, забавяния на проекти, конфликти в екипа и лошо качество на работата.

Играта:

Сформирайте двойки: Участниците се разделят на двойки. Изберете сценарии: От документа са подбрани реални работни ситуации, в които може да се даде конструктивна обратна връзка. Ролева игра: Всяка двойка разиграва зададения сценарий, като се фокусира върху това как обикновено се дава и получава обратна връзка. Разменете ролите: мениджърите дават обратна връзка, сякаш са служители, а служителите дават обратна връзка от лидерска перспектива. Създайте формуляри за обратна връзка: Формулярите са предназначени за анонимна обратна връзка след всяка ролева игра, а отговорите се анализират за изводи, които могат да бъдат приложени на практика. Затворете цикъла: задачите се създават директно от формулярите за обратна връзка, прогресът се проследява, а обратната връзка се превръща в положителна промяна.

Докато играете Feedback Loop, поставянето на мястото на другия изгражда разбиране и съпричастност. Лидерите се научават да ценят гледните точки на служителите, като същевременно дават ценна обратна връзка. Служителите също се чувстват уверени и насърчени да изразяват своите притеснения и да предлагат предложения.

Игри за лидерство за задържане на служители и изграждане на екип

Игрите и дейностите за лидерство не само са забавни и ангажиращи, но и имат силно въздействие, когато става въпрос за подобряване на динамиката в екипа и задържането на служителите.

Влияние на лидерските игри върху изграждането на екип

Игрите за лидерство помагат за преодоляване на изолираността между отделите. Те насърчават служителите да развиват лидерските си умения и концепции чрез упражнения за изграждане на екип, където се научават да решават предизвикателства и да празнуват победите си.

Игри като Feedback Loop, Shark Tank: Company Edition и Human Knot са създадени, за да стимулират и развиват комуникативните умения, решаването на проблеми и изграждането на доверие, като същевременно носят много забавление и смях!

Тези споделени преживявания създават трайни връзки и спомени и внасят свеж ентусиазъм в екипа ви, който се научава да работи заедно като по-фокусирана и обединена група.

Игрите за лидерство повишават морала и духа на вашите екипни лидери. Победата в предизвикателство е невероятно усещане и сближава всички, дори и да имат различни стилове на лидерство.

Влияние на лидерските игри върху задържането на служителите

Играенето на лидерски игри показва на вашите служители, че ви е грижа за тяхното професионално израстване, личностно развитие и удовлетворение на работното място. Тези игри са чудесен начин да се насърчи положителна работна среда и да се намали текучеството на персонала.

Помислете си: вместо скучна лекция за комуникацията, ролева игра, в която всеки може да участва, звучи много по-интересна!

Игрите борят скуката и монотонността и гарантират, че вашите служители ще останат ентусиазирани и мотивирани. Това изпраща ясно послание, което гласи: „Искаме да успеете и да се забавлявате, докато го правите!“

Ако смятате, че цитатите за екипната работа са чудесен начин да мотивирате екипа си, игрите за лидерство ще ви вдъхновят още повече!

Получете безплатен шаблон Оценявайте и подобрявайте лидерските умения на членовете на екипа с шаблона за мониторинг на лидерските умения на екипа на ClickUp.

Ако ръководите и управлявате екип, шаблонът Team Health Monitor Template на ClickUp предлага изчерпателен преглед на благосъстоянието на вашия екип, което ви позволява да:

Събирайте информация за представянето в реално време

Идентифицирайте областите, в които имате нужда от подобрение и развитие.

Проследявайте напредъка си във времето, за да гарантирате успеха си.

Развивайте и подобрявайте лидерските си умения с ClickUp

Да бъдеш велик лидер е постоянно жонглиране. Крайните срокове наближават, членовете на екипа се нуждаят от внимание, а стратегическото планиране ви тегли в различни посоки. Как да овладеете когнитивното претоварване?

Това е лесно: използвайте ClickUp!

Обединете екипите и управлявайте работата с помощта на функциите за управление на проекти на ClickUp.

Помислете за функциите за управление на проекти на ClickUp като за вашия персонализиран център за лидерство. Не става въпрос само за управление или делегиране на задачи, а и за повишаване на самосъзнанието ви като ефективен лидер. Ето как можете да го направите:

1. Опростяване на комуникацията в екипа

📮ClickUp Insight: 83% от работниците разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Според проучване на ClickUp, фрагментираната комуникация, включваща разпръснати съобщения в множество канали, пречи на производителността. За да предотвратите ненужното преминаване от една платформа на друга и изолираната комуникация, опитайте ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата*.

Избавете се от хаоса с имейлите: Поддържайте екипа си в синхрон с Поддържайте екипа си в синхрон с чата в ClickUp и провеждайте дискусии с екипа си в рамките на работното си пространство, без да се разсейвате с имейли.

Прозрачността е ключова: Използвайте Използвайте ClickUp Docs , за да документирате и организирате информация, която екипът ви да може лесно да използва. Споделяйте я и я променяйте в реално време заедно с всички членове на екипа си благодарение на функциите за съвместно редактиране.

Създавайте и редактирайте документи съвместно в реално време чрез ClickUp Docs.

Обратната връзка е дар: Използвайте Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp , за да съберете обратна връзка от екипа си, което ще ви помогне да идентифицирате области за подобрение и да насърчите култура на отворена комуникация.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да съберете обратна връзка от служителите.

2. Усъвършенстване на изкуството на делегирането

С таблата за управление на ClickUp можете да приоритизирате задачите, да проследявате напредъка и да се фокусирате върху най-важното.

Делегирайте като професионалист: възлагайте задачи с ясни инструкции, срокове и приоритети, използвайки възлагайте задачи с ясни инструкции, срокове и приоритети, използвайки ClickUp Tasks

Дайте власт на екипа си: Предоставете им собственост върху проектите им и проследявайте напредъка им с помощта на Предоставете им собственост върху проектите им и проследявайте напредъка им с помощта на ClickUp Dashboards . Това ще ви помогне да разпределите ресурсите въз основа на опита на екипа си и да съберете информация за по-добро вземане на решения.

Празнувайте победите заедно: Използвайте @mentions, за да отбележите индивидуалните и екипните постижения. Това е като да дадете на екипа си виртуално „хай-файв“, което укрепва духа им и поддържа ангажираността на всички.

Шаблонът за делегиране на правомощия на ClickUp предоставя на мениджърите и супервайзорите инструмент за по-ефективно делегиране на правомощия и отговорности.

Получете безплатен шаблон Персонализирайте шаблона на ClickUp за делегиране на правомощия, за да създадете верига на командване за вземане на решения на всички нива, до която всеки има достъп.

3. Повишаване на организационните ви умения

Планирайте като шампион: Създайте всеобхватни планове за развитие на лидерски умения с Създайте всеобхватни планове за развитие на лидерски умения с ClickUp Goals , като разделите важните цели на изпълними стъпки.

Никога не пропускайте събитие: Планирайте срещи, задавайте напомняния и управлявайте календара си безпроблемно в Планирайте срещи, задавайте напомняния и управлявайте календара си безпроблемно в изгледа на календара на ClickUp , който ви помага да бъдете организирани и да следите задачите си.

Визуализирайте работата на екипа си и планирайте графиците с помощта на календара на ClickUp.

ClickUp не е просто инструмент, а ваш партньор в развитието на лидерските ви умения. Затова се откажете от таблиците и остарелите методи и се възползвайте от силата на ClickUp, за да разкриете пълния си лидерски потенциал!

Игри за лидерство – нещо повече от забавление и игри

Лидерските игри са нещо повече от оценяване на презентации в Shark Tank и изграждане на кули от маршмелоу (макар че, да бъдем честни, и те са доста забавни).

Истинската полза е, че тези игри са приятен начин да упражните основни умения като комуникация, решаване на проблеми и сътрудничество в процеса на обучението си за лидерство.

Ето защо трябва да насърчавате повече игри за лидерство в екипа си:

Те премахват бариерите: Игрите създават равни условия, в които мениджъри с различни Игрите създават равни условия, в които мениджъри с различни стилове на управление могат да участват и да блеснат, независимо от стажа или личността си.

Те стимулират креативността и иновациите: Игрите насърчават креативното мислене и измислянето на иновативни решения.

Те са просто забавни: Тъй като хората обичат да играят игри, създаването на ангажираща атмосфера на работното място подобрява морала на служителите и повишава отборния дух.

Освен това, игрите за лидерство не са само за полза на екипа; те имат ефект на домино, който се отразява на цялата организация и нейната екосистема.

Вашите инвеститори, клиенти и заинтересовани страни разчитат на силни и обединени лидери на екипи.

Инвеститорите се чувстват уверени, знаейки, че инвестицията им е подкрепена от сътрудничещ и иновативен екип.

Клиентите ценят работата с добре координиран екип, който постига постоянни резултати.

Заинтересованите страни се доверяват на екип, който се справя с предизвикателствата с ефективна комуникация и умения за решаване на проблеми.

Следователно, разглеждайте игрите за лидерство като инвестиция в успеха на вашия екип, което в крайна сметка се превръща в успех за цялата ви организация.

Следващия път, когато искате да подобрите уменията и морала на екипа си, пропуснете скучната лекция и вземете няколко килимчета и маршмелоу!

И докато го правите, използвайте функциите на ClickUp, за да управлявате нещата по-добре.

Готови ли сте да усъвършенствате лидерските си умения? Започнете безплатния си пробен период на ClickUp още днес!

Често задавани въпроси

1. Какво представляват игрите за лидерство?

Игрите за лидерство включват интерактивни дейности за развиване на основни умения като комуникация, решаване на проблеми и сътрудничество. Те са мощен инструмент за изграждане на по-силни и по-успешни екипи.

2. Какво представляват ситуационните лидерски дейности?

Ситуационните лидерски дейности се фокусират върху адаптирането на игровите преживявания към нивото на умения и нуждите на всеки индивид. Тези дейности помагат на бъдещите лидери да усъвършенстват способността си да променят стила си на лидерство и да подкрепят всеки член на екипа в неговата уникална фаза на развитие.

3. Какво представлява лидерската игра „Остават 30 секунди“?

Макар че конкретните детайли на 30 Seconds Left могат да варират, една от версиите на играта включва насърчаване на участниците да споделят любимия си спомен и след това да изберат конкретен 30-секунден момент от този спомен, който да споделят с групата.

Тази дейност има за цел да насърчи ясната комуникация, да мотивира участниците и да насърчи емоционалното изразяване.