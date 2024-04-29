Моделът на петте сили на Портър: как да го използвате за изработване на конкурентна стратегия

Вероятно сте чували за търсенето на „синьо океан “—пазар, на който можете да бъдете единственият играч. В действителност обаче конкуренцията е неизбежна и приемането й може да бъде от полза за вашия бизнес по много начини.

Конкуренцията е движещата сила зад растежа и иновациите, като насърчава непрекъснатото усъвършенстване и популяризира отчетността и ефективността. За да се отличите от останалите, обаче, първо трябва да разберете добре пазара и конкурентната динамика, която го формира. Тук влиза рамката на петте сили на Портър.

Създаден през 1979 г. от професора от Харвардския бизнес университет Майкъл Е. Портър (известен също с изобретяването на анализа на веригата на стойността ), този аналитичен модел промени начина, по който компаниите мислят за конкуренцията и планирането. Не става въпрос само да гледате конкурентите си, а да разгледате по-голямата картина, включително доставчици, клиенти, нови и потенциални конкуренти и алтернативни продукти.

В тази статия ще разгледаме подробно модела на Портър за петте сили, като очертаем основните му компоненти и ключови предимства и недостатъци. Ще ви покажем и как да приложите модела, използвайки ClickUp, първокласна платформа за управление на проекти и производителност.

Какво представлява моделът на Портър за петте сили?

Моделът на петте сили на Портър е бизнес инструмент, използван за разбиране на конкурентната динамика в дадена индустрия.

Преди създаването на модела, бизнеса се фокусираше предимно върху вътрешни фактори и пряка конкуренция. Портър обаче оспори тази перспектива и въведе холистичен подход към разбирането на конкурентната среда в дадена индустрия. Той хвърли светлина върху това как външните конкурентни сили могат да окажат значително влияние върху печалбата и пазарната позиция на дадена компания.

Портър изтъкна следните пет ключови фактора, или сили, които оформят конкуренцията:

Силата на доставчиците Силата на купувачите Заплахата от нови участници Заплахата от заместващи продукти или услуги Интензивността на конкуренцията между съществуващите конкуренти

С други думи, дори ако мислите, че сте запознати с настоящите си конкуренти, не бъдете прекалено уверени, че ще останете на върха. Нова дигитална услуга или друга иновация може да се появи в бизнеса ви, когато най-малко очаквате, и да заличи конкурентното ви предимство.

Петте сили на Портър срещу SWOT анализ

Въпреки че петте сили на Портър и SWOT анализа могат да изглеждат сходни, те служат за различни цели в стратегическото планиране.

Петте сили на Портър ви помагат да разберете конкурентоспособността на вашата индустрия. Тя разглежда външни фактори, за да оцени интензивността на конкуренцията и рентабилността на пазара.

От друга страна, SWOT анализа предлага по-широка перспектива. Той разглежда вътрешните и външните фактори, като идентифицира стените, слабостите, възможностите и заплахите за вашия бизнес.

Да предположим, че искате да отворите ново кафене в квартала. Моделът на петте сили на Портър изисква:

Анализирайте броя и влиянието на съществуващите кафенета (конкуренция между преките конкуренти)

Наличността и влиянието на доставчиците на кафе на зърна и оборудване (преговорна сила на доставчиците)

Възможността на клиентите да избират между конкурентни кафенета (преговорната сила на купувачите)

Потенциалът за отваряне на нови кафенета в близост (заплахата от нови участници на пазара)

Възможността клиентите да преминат към чайни или сок барове (заплахата от заместители)

Този анализ ви помага да разберете колко конкурентен е местният пазар на кафе и дали навлизането на него би било добра идея. ☕

Продължавайки с примера за кафенето, SWOT анализът би разгледал вътрешните силни и слаби страни, както и външните възможности и заплахи:

Силните страни могат да включват вашия опит в хотелиерската индустрия или уникалната смес кафе, която предлагате.

Слабите страни могат да бъдат ограничените маркетингови средства или липсата на паркоместа.

Възможностите могат да включват нарастващ интерес към специалните сортове кафе сред местните жители.

Заплахите могат да включват откриването на нова верига кафенета в близост.

Така, докато петте сили на Портър ви подтикват да бъдете пред конкуренцията, SWOT анализа ви помага да максимизирате силните си страни, да поправите слабите, да се възползвате от възможностите и да се справите с заплахите.

Допълнителна информация: Използвайте шаблона за SWOT анализ на ClickUp, за да оцените вътрешните силни и слаби страни на вашата компания, да идентифицирате външни възможности и заплахи и да разработите стратегии за успех!

Избройте важните аспекти на вашата стратегия чрез безплатния шаблон за SWOT анализ на ClickUp.

Разбиране на петте сили на Портър

Статията на Портър от 1979 г. започва с едно просто, но мощно изявление:

Същността на формулирането на стратегия е справянето с конкуренцията.

Обаче това, което следва в следващото изречение, е още по-впечатляващо:

Въпреки това е лесно да се разглежда конкуренцията твърде ограничено и прекалено песимистично.

Вместо да разглежда конкуренцията като просто съревнование между съществуващи съперници, Портър въвежда четири допълнителни аспекта, които трябва да се вземат под внимание: силата на доставчиците и купувачите, възможността за навлизане на нови конкуренти на пазара и заплахата, която представляват алтернативните продукти или услуги. Нека разгледаме по-отблизо всеки от петте ключови фактора, които влияят върху конкуренцията.

Сила 1: Конкурентна борба

Според модела на петте сили на Портър конкуренцията е ключов, макар и не единствен фактор, който влияе върху конкуренцията на пазара. Той разглежда интензивността на конкуренцията между преките пазарни конкуренти.

За да определите нивото на конкуренция във вашата индустрия, първо обмислете броя и относителната сила на преките конкуренти. След това помислете колко бързо се развива индустрията, колко скъпо е да напуснете пазара и колко други компании харчат за реклама.

Ако пазарът е силно конкурентен, можете да очаквате ценови войни, продължителни периоди без печалба и прекалено агресивни маркетингови тактики. От друга страна, пазарът с ниска конкуренция предлага възможности за растеж и по-високи печалби.

За да се справите с тези проблеми, трябва да разберете какво прави вашия продукт специален и да измислите план, с който да се отличите от останалите. Например, ако продавате ръчно изработени шоколадови бонбони на пазар, пълен с големи марки, можете да се фокусирате върху използването на органични съставки или предлагането на уникални аромати, за да привлечете клиенти. 🍫

Допълнителна информация: Следете дейностите и продуктите на конкурентите си с шаблона за проследяване на конкурентите на ClickUp.

С шаблона за проследяване на конкурентите на ClickUp можете лесно да проследявате дейностите и резултатите на вашите конкуренти.

Сила 2: Заплаха от нови участници

Силата на заплахата от нови участници разглежда вероятността нови конкуренти да навлязат на вашия пазар или в вашата индустрия. Ниските бариери за навлизане и лоялността към марката, комбинирани с лесен достъп до дистрибуторски канали, обикновено водят до силно конкурентен пазар.

Ето и някои други фактори, които трябва да се вземат предвид при оценката на заплахата от нови участници на пазара:

Капиталови изисквания : Високите начални разходи възпират новите участници на пазара.

Правителствени регулации : Строгите регулации могат да ограничат достъпа

Икономии от мащаба: Утвърдените компании могат да произвеждат по-ефективно и да поддържат по-ниски цени.

Сила 3: Преговорна сила на доставчиците

Преговорната сила на доставчиците се отнася до способността на трети страни, като търговци и доставчици на оборудване, да повлияят на вашата конкурентна позиция и рентабилност.

Тази сила се усилва, когато има малко доставчици и няма заместители или в случай на уникални продукти и материали. Когато доставчиците имат значителна преговорна сила, те могат да повлияят значително на цените, качеството и наличността на продуктите, както и на условията на продажба. За да смекчите този фактор, опитайте да разнообразите базата си от доставчици или да създадете алтернативни решения.

Представете си малка пекарна, която разчита на един-единствен доставчик на пшенично брашно. Ако този доставчик повиши цените или направи компромис с качеството, това ще се отрази на печалбите на пекарната. За да управлява този риск и да контролира преговорната сила на доставчика, пекарната може да работи с няколко доставчици на брашно или да експериментира с алтернативни съставки като ръжено или царевично брашно. 🥐

Сила 4: Преговорна сила на купувачите

Преговорната сила на купувачите се отнася до способността на вашите клиенти да изискват по-ниски цени и по-високо качество на стоките и услугите. Разбирането на тази сила ви помага да иноватирате продуктовото си портфолио, за да увеличите лоялността на клиентите, да намалите тяхната преговорна сила и да поддържате конкурентно предимство.

Преговорната сила на купувачите зависи от следните фактори:

Размер и концентрация на купувачите : По-големите и по-концентрирани купувачи имат по-голямо влияние върху цените.

Наличност на алтернативи : Ако на пазара се предлагат много сходни продукти, купувачите могат лесно да сменят доставчика, което увеличава тяхната преговорна сила.

Ценова чувствителност на купувачите : По-високата чувствителност означава по-голяма власт за купувачите.

Значение на продукта : Ако вашият продукт е от решаващо значение за купувачите, тяхната сила намалява.

Цена на преминаването: По-ниските разходи за преминаване увеличават силата на купувачите.

Сила 5: Заплаха от заместващи стоки

Заплахата от заместващи стоки измерва вероятността потребителите да преминат от вашия продукт към алтернатива , която служи за същата цел или предлага същите предимства.

Ако заместителите са лесно достъпни и на атрактивни цени, вашата конкурентна позиция отслабва. За да смекчите тази сила, трябва да иноватирате, да разнообразите предлаганите продукти и да култивирате лоялност към марката. Следете отблизо най-новите тенденции и технологични постижения, тъй като те могат да доведат до появата на нови заместители.

Вземете за пример компания, която произвежда традиционни лампи с нажежаема жичка. С възхода на LED технологията, предлагаща енергийно ефективни алтернативи, потребителите могат да преминат към новите LED лампи.

Компанията за осветителни тела може да реагира, като инвестира в проучвания за разработване на собствена линия LED осветителни тела. Тя може също да се фокусира върху популяризирането на уникалните характеристики на своите лампи с нажежаема жичка, като топла светлина или ретро дизайн, за да запази лоялността на клиентите си и да се отличи от конкурентите си в областта на LED осветителните тела. 💡

Как да приложите модела на Портър за петте сили

След статията си в Harvard Business Review от 1979 г., в която представя концепцията за петте сили, Портър написва няколко книги, в които разширява модела си, най-известната от които е „On Competition“ (За конкуренцията). В нея Портър излага пет прости стъпки за задълбочен анализ на индустрията:

Започнете с ясно дефиниране на индустрията, за да фокусирате анализа на петте сили. Идентифицирайте основните участници в индустрията и ги категоризирайте според съответните критерии. Анализирайте конкурентното предимство на компанията и нейния сектор, за да разработите печеливши тактики. Анализирайте цялостната структура на индустрията, като се фокусирате върху факторите, които влияят върху нейната рентабилност. След като изпълните горните стъпки, проведете подробен анализ на петте конкурентни сили, като вземете предвид тяхното въздействие и потенциалните промени. Идентифицирайте аспектите на структурата на индустрията, които могат да бъдат повлияни от конкуренти, нови участници или вашата компания, като се фокусирате върху това, което може да бъде променено.

Нека видим как да проведем този анализ и да създадем стратегии, за да надхитрим конкуренцията в бранша, използвайки ClickUp, водещата платформа за управление на проекти и производителност.

Шаблон на петте сили на Портър

Разбирането и справянето с предизвикателствата на конкурентна среда е много по-лесно с шаблон за прилагане на модела на Портър за петте сили. Ние специално препоръчваме шаблона на ClickUp за петте сили на Портър.

За бизнеса, който търси по-добро разбиране на индустрията и формулиране на ефективни стратегии, този лесен за употреба и динамичен шаблон се оказва безценен актив.

Този шаблон е ценен инструмент, който ви позволява да хвърлите светлина върху надвисващите заплахи и да документирате размера и относителното влияние на вашите преки конкуренти, доставчици и купувачи. Той ви предоставя лесен за използване изглед на бяла дъска с различни функции за сътрудничество в реално време. Шаблонът ви позволява да визуализирате петте сили на Портър, използвайки пет кръга с цветен код:

Конкурентна борба 🔴

Сила на купувачите 🟢

Заплаха от нови участници 🟣

Заплаха от заместители 🔵

Силата на доставчиците 🟠

Всяка секция ви помага да оцените конкурентните сили, като ясно показва как те влияят на вашия бизнес. Можете дори да оцените интензивността на всяка сила като ниска, средна или висока степен на риск, което добавя дълбочина към вашия анализ.

Мениджърите намират тази готова рамка за особено полезна за идентифициране на пазарни възможности и заплахи, поддържане или увеличаване на пазарния дял и рентабилността, позициониране на продуктите за дългосрочен успех и провеждане на анализи на пропуските за подобряване на процесите.

Генерирайте идеи, създавайте и сътрудничете с членовете на екипа, използвайки ClickUp Whiteboards.

Ако смятате, че шаблона на ClickUp за петте сили на Портър и другите шаблони на базата на бяла дъска са твърде ограничаващи, винаги можете да започнете от нулата и да създадете своя собствена бяла дъска на ClickUp.

Използвайте тези безкрайни цифрови платна, за да обсъдите с екипа си и съвместно да определите петте сили, които оформят вашата конкурентна среда. Можете да използвате всички видове форми и обекти, за да изобразите най-добрите си идеи и да начертаете връзки между тях.

Освен това, с едно кликване можете да превърнете всеки елемент на бялата дъска в задача, като по този начин преодолеете различието между идеята и изпълнението. Тази функционалност ви помага не само да идентифицирате и визуализирате петте сили във вашата индустрия, но и да разработите стратегии за постигане и поддържане на конкурентно предимство.

В Mind Maps на ClickUp можете лесно да пренареждате възлите въз основа на тяхната йерархична структура.

ClickUp Mind Maps е друг отличен инструмент за провеждане на анализ на петте сили на Портър. Техниката за мисловно картографиране ви позволява лесно да картографирате и да начертаете връзки между силите във вашата индустрия, използвайки възли с функция „плъзгане и пускане”.

Приложение на петте сили на Портър в различни индустрии

Бизнесите в конкурентни индустрии, вариращи от разработване на софтуер и маркетинг до строителство и здравеопазване, могат да използват модела на петте сили на Портър, за да разберат специфичните проблеми и да изработят печеливши стратегии в съответните си пазари.

Чрез систематичен анализ на всяка от петте сили компаниите могат да оценят възможността за навлизане на нови пазари, разработване на нови продукти и услуги или сформиране на стратегически съюзи.

Те могат също да определят нивото на заплаха, представлявано от нови участници на пазара, съществуващи конкуренти или заместващи продукти, и да създадат подходящи стратегии за диференциация, иновации и позициониране на продуктите.

Нека илюстрираме процеса и ползите от прилагането на модела на петте сили на Портър, като използваме конкретен пример от реалния живот.

Пример с недвижими имоти

Ако управлявате компания за недвижими имоти, ще започнете да прилагате петте сили на Портър, като определите точната „индустрия“ или ниша, която искате да анализирате. Например, това може да бъде строителството и продажбата на луксозни апартаменти в Ню Йорк. 🏗️

Започнете с идентифициране и преброяване на ключовите играчи, занимаващи се с луксозни недвижими имоти в Ню Йорк и околностите. Ако направите това, ще осъзнаете, че конкуренцията в този сектор е жива и силна. Освен това, преговорната сила на купувачите също изглежда доста висока в момента, като се има предвид, че има повече луксозни апартаменти, отколкото хора, които искат да ги купят.

И като се има предвид колко време отнема да се набавят материалите за строителството на жилищни сгради и относителната липса на строителни работници, преговорната сила на доставчиците също е в горната част на спектъра.

От друга страна, не е лесно да се построи и продаде луксозна недвижима собственост в Ню Йорк – необходим е опит в работата с регулаторните органи, както и отлична репутация и опит, за да се успее в тази област. По същия начин, почти няма реалистична алтернатива за някой, който търси луксозен апартамент в Ню Йорк, което прави заплахата от заместители изключително ниска.

Резултатът от анализа: Вероятно не е добра идея да се впускате в бизнеса с изграждане и продажба на луксозни недвижими имоти в Ню Йорк без предишен опит или репутация. Бариерите за влизане са високи, а нишата се доминира от няколко утвърдени играчи.

Петте сили на Портър: силни страни и ограничения

Моделът на петте сили на Портър е стратегически инструмент, създаден да ви даде ясна, аналитична представа за конкурентната среда. Той обаче има своите ограничения и недостатъци, както ще видите в таблицата по-долу: 👇

Силни страни Ограничения Моделът е лесен за използване и относително прост за разбиране и прилагане. Той предоставя изчерпателен преглед на конкурентната динамика, като взема предвид не само конкурентите, но и доставчиците, купувачите, новите участници и заместителите. Той насочва стратегическото вземане на решения , като ви помага да разберете конкурентната динамика и рентабилността във вашата индустрия. Той е мощен инструмент за диагностициране на конкурентната позиция на вашата организация. Той е изключително гъвкав; може да се прилага във всяка индустрия, независимо от размера или сложността й. Моделът предполага класически перфектен пазар, който не съществува в реалността. Той е статичен и не отчита динамиката на пазара или тенденциите в индустрията. Не отчита напълно влиянието на цифровата трансформация или технологичните иновации, които са от решаващо значение в днешния цифров свят. Не отчита синергиите, които могат да възникнат от стратегически съюзи или партньорства. Пренебрегва влиянието на други външни фактори, като правителствени регулации, социални промени или икономически условия.

Приложете модела на Портър за петте сили с ClickUp

Моделът на петте сили на Портър ви помага да разберете по-добре конкуренцията си и ви насочва къде да насочите усилията и инвестициите си за устойчиво развитие. Като изучавате как функционират нещата в веригата на доставки и инвестирате в научноизследователска и развойна дейност, можете да намерите начини да се отличите от конкурентите в бранша.

С удобните си шаблони и инструменти за сътрудничество като Whiteboards и Mind Maps, ClickUp улеснява процеса на прилагане на модела на петте сили на Портър за бизнеса от всички размери и индустрии. Регистрирайте се днес, за да видите платформата в действие – тя е безплатна.