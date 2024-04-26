Jasper AI срещу ChatGPT: Кой AI асистент за писане е най-добър?

Изкуственият интелект се превърна от футуристична концепция в незаменим инструмент за по-ефективното функциониране на бизнеса за по-малко от десетилетие. През 2024 г. AI инструментите ще бъдат полезни по различни начини в почти всеки сектор.

73% от американските компании вече интегрират AI модели, за да останат конкурентоспособни.

AI инструментите направиха пробив, особено в областта на съдържанието. В сърцевината на тази революция са Jasper AI и ChatGPT, два големи AI инструмента за писане, базирани на езикови модели, които преобразиха ландшафта на съдържанието с техните отличителни способности.

Jasper AI е инструмент за обработка на естествен език, известен с това, че създава маркетингово съдържание с точност и стил. От друга страна, ChatGPT е езиков модел на изкуствен интелект, който се отличава с човекоподобни отговори.

В този блог ще разгледаме уникалните предложения и основните разлики между двата AI инструмента, с цел да ги съпоставим с конкретните нужди на творците и бизнеса.

Ще обсъдим алтернативите на ChatGPT и JasperAI, като ClickUp AI, и ще разгледаме как те подобряват стила ви на писане и цялостната ефективност на работата ви. Да започнем.

Какво е Jasper AI?

AI Story Generator чрез Jasper.ai

Jasper AI е AI асистент за писане, който оптимизира създаването на съдържание с минимален вход, предоставяйки оригинални резултати с високо качество.

Този многофункционален инструмент подпомага разработването на публикации в социалните медии, блог публикации, описания на продукти, маркетингови текстове и др.

Jasper се отличава с разширяването на идеи и ефективното улавяне на мисли. Достъпната му цена и лесен за използване дизайн го правят идеален избор за бизнеса от всякакъв мащаб, който иска да подобри производството на съдържание с изкуствен интелект.

Функции на Jasper AI

Jasper AI действа като асистент за писане или AI инструмент за копирайтинг, за творческо писане и генериране на идеи. Той използва изкуствен интелект, за да предложи свежи перспективи и идеи, помагайки на потребителите да преодолеят блокадата на писателя и да стимулират творчеството. Той също така предоставя няколко функции за повишаване на производителността и иновациите при създаването на съдържание. Ето по-подробен поглед върху някои от най-забележителните му функции:

Чат

Jasper Chat значително подобрява начина, по който маркетолозите, писателите и създателите на съдържание взаимодействат с изкуствения интелект. Потребителите могат да помолят Jasper Chat да генерира иновативни идеи, да редактира чернови или дори да добави хумор в съдържанието им, като просто започнат разговор.

Езиковият модел се отличава с разбиране и изпълнение на сложни команди, като предоставя резултати, които изглеждат удивително човешки. Можете да използвате Jasper Chat, за да обмислите идеи за кампании, да усъвършенствате съобщенията за целевите аудитории и да разработите творчески стратегии за съдържание.

Удобният за ползване интерфейс гарантира, че работата с Jasper Chat е продуктивна и приятна, което го прави незаменим AI инструмент за всеки, който иска да усъвършенства процеса си на създаване на съдържание.

Знания за компанията

Jasper AI се справя с често срещаното предизвикателство на генеричното AI съдържание с функцията си „Company Knowledge“. Тази усъвършенствана функция позволява на маркетолозите да създават съдържание, което съответства на идентичността на марката на тяхната компания и е последователно и съобразено със стратегическите цели.

Можете да въведете вашите стилови ръководства, подробности за продуктите, маркетингови материали, информация за конкурентите и аудиторията, както и идентичността на марката, за да генерирате бързо съдържание, съответстващо на марката. Това гарантира, че всяко съдържание ще резонира с вашата целева аудитория, като същевременно запазва същността на вашата марка и минимизира несъответствията.

То подобрява точността на съдържанието, като поддържа информацията актуална и прави предложения въз основа на действителната ефективност на съдържанието. Това гарантира, че всяко съдържание – независимо дали става дума за публикация в блог, актуализация в социалните медии или маркетингов текст – поддържа висока последователност, дори когато няколко членове на екипа създават съдържание.

Ускоряване на екипа

Функцията Team Acceleration на Jasper AI е за всеки, който иска да използва изкуствен интелект, за да повиши ефективността и да намали недоразуменията.

Тази функция представя набор от инструменти за управление на проекти, предназначени да оптимизират работните процеси, от възлагане на задачи и проследяване на напредъка до оптимизиране и преработване на съдържанието.

Благодарение на автоматизираните процеси, които улесняват сътрудничеството и осигуряват съгласуваност с целите на проекта, екипите могат бързо да преминат от мозъчна атака към публикуване.

С Jasper маркетолозите могат лесно да преработват съществуващо съдържание в нови формати и бързо да разгръщат многоканални кампании, като максимизират обхвата и ангажираността на съдържанието. За проектните мениджъри визуалните инструменти за планиране на проекти и интегрираните цикли на преглед се превръщат в по-кратко време за пускане на пазара и по-високо качество на съдържанието.

Създаване на изкуство

Придобиването от Jasper на AI платформата за изображения Clipdrop предлага AI генератор на изкуство, който превръща въображаеми концепции в уникални изображения за секунди. Всичко, което трябва да направите, е да му предоставите конкретни AI команди и той може да създаде широка гама от изображения – от маркетинг до лични проекти.

Потребителите могат да генерират изображения с висока резолюция и без воден знак за търговска употреба, с пълна свобода за неограничено създаване. Алгоритмите за машинно обучение на изкуствения интелект на Jasper се учат от кратко описание, за да създават изкуство в различни стилове и медии.

Цени на Jasper AI

Jasper AI предлага гъвкави ценови планове, за да отговори на разнообразните нужди и бюджети на своите потребители:

План Creator: Цената започва от 49 $/месец

Pro Plan: Цената започва от 69 $/месец

Бизнес план: Персонализирано ценообразуване

Какво е ChatGPT?

Очертание на блога за ChatGPT чрез Themisle

ChatGPT, езиков модел, разработен от OpenAI, е проектиран да улеснява разговори, подобни на човешките, и да генерира текст в различни области.

Той е изграден върху мощната архитектура Generative Pre-trained Transformer (GPT). ChatGPT се отличава в генерирането на съдържание чрез инструменти за обработка на естествен език, което го прави универсален за създаване на съдържание, обслужване на клиенти, образование и др.

Той може да води диалог, да отговаря на въпроси, да обобщава текстове и дори да създава съдържание, вариращо от имейли до статии, демонстрирайки своята адаптивност към различни потребителски нужди.

Функции на ChatGPT

ChatGPT предлага набор от функции, които използват неговия усъвършенстван езиков модел за различни приложения:

Създаване на съдържание

Възможностите на ChatGPT за разговорна изкуствена интелигентност му позволяват да предоставя естествени и ангажиращи резултати за потребителите. Тази функция е от съществено значение за разработчиците и бизнеса, които внедряват чатботове с изкуствен интелект за обслужване на клиенти, виртуална помощ или интерактивно забавление.

С дълбокото си разбиране за езиковите модели и контекста, ChatGPT може да генерира висококачествено съдържание, включително конспекти на статии, доклади и творческо писане.

Той може да обобщава дълги текстове в кратки, информативни резюмета, което го прави ценен инструмент за студенти, изследователи и професионалисти.

ChatGPT се отличава и с проследяване на историята на разговорите, за да генерира човекоподобни отговори, които са уместни и персонализирани. Тази способност позволява на езиковия модел да поддържа потока на разговора, като прави всяко взаимодействие интелигентно информирано. Това е безценна функция за създаване на ангажиращ и смислен диалог в обслужването на клиенти, създаването на съдържание и др.

Разбиране на езика

ChatGPT поддържа превод на езици, което позволява на потребителите да превеждат текст между различни езици, като запазват оригиналния контекст и значение.

Тази функция е полезна за глобална комуникация и изучаване на езикови модели, като предоставя достъпен начин на потребителите да практикуват езиковите си умения и да подобрят своята реч.

Възможности за самоусъвършенстване

ChatGPT се отличава със способността си за самоусъвършенстване, като непрекъснато усъвършенства отговорите си въз основа на обратната връзка от потребителите. Това гарантира, че AI инструментът отговаря и дори надхвърля очакванията на потребителите с течение на времето, като прави взаимодействията по-точни и съобразени с конкретната обратна връзка. Това е революционна промяна за бизнеса, който се стреми към непрекъснато подобряване на взаимодействието и ангажираността на клиентите.

Генератор на текст в изображение

DALL-E 3 се интегрира по подразбиране с ChatGPT и създава изображения от писмени описания, като дигитален художник, който следва вашите инструкции. Той е достъпен за всички потребители на ChatGPT Plus, Team и Enterprise, както и за разработчици чрез API. DALL-E 3 се предлага чрез абонаментната услуга ChatGPT на OpenAI.

Потребителите могат да споделят визуални концепции чрез текстови подсказки, които DALLE след това превръща в реалност. Можете да използвате DALLE, за да генерирате уникални визуални елементи за брандиране, концептуално изкуство и илюстративно съдържание.

Най-новата версия, DALLE3, е малко по-усъвършенствана от предшествениците си. Тя се придържа стриктно към указанията на потребителя, което намалява необходимостта от сложни инженерни решения. Тази версия също така зачита творческите права като отхвърля искания за имитиране на стила на живи художници. Това позволява на потребителите да откажат използването на техните изображения в бъдещи обучения на модели.

Освен това, той не генерира точни подобия на известни личности, като политически лидери или знаменитости. Този подход гарантира зачитане на личния живот и авторските права, като ви позволява да изследвате творчески концепции, без да копирате директно разпознаваеми личности.

Разгледайте тези алтернативи на DALL-E!

Цени на ChatGPT

OpenAI предлага гъвкави ценови опции за ChatGPT, които отговарят на широк спектър от случаи на употреба и изисквания на потребителите:

Безплатен план: Безплатен достъп до ChatGPT с ограничено ползване

План Plus: Започва от 20 $/месец

План за екип: 30 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Jasper AI срещу ChatGPT: Сравнение на функциите

Jasper AI е известен със способността си да генерира високо персонализирано съдържание, което е в тясна връзка с идентичността на марката на дадена компания. Той предлага функции, които подобряват сътрудничеството в екипа и систематизират процесите на производство на съдържание.

ChatGPT, от друга страна, се отличава със своите умения за водене на разговор и адаптивно обучение. Неговият езиков модел генерира контекстуално съобразено съдържание в широк спектър от области.

Нека сравним основните характеристики, предимства и оптимални случаи на употреба за двата AI инструмента.

Характеристика № 1: Създаване на персонализирано съдържание

Чрез функцията „Company Knowledge“ (Знания за компанията) Jasper AI се отличава в създаването на съдържание, което отразява уникалния глас на марката на дадена компания. Тя гарантира, че всяко съдържание, от маркетингови текстове до публикации в блогове, е в съответствие със стратегическите цели и поддържа последователност на различни платформи.

ChatGPT предлага създаване на висококачествено съдържание с силен акцент върху контекстуалното разбиране и адаптивните отговори, базирани на историята на разговора. Това го прави универсален за създаване на ангажиращи диалози и изчерпателни текстове по различни теми.

Победител: Jasper AI е идеален за бизнеса, фокусиран върху последователността на марката и персонализираното съдържание за маркетингови или продажбени цели. ChatGPT блести в приложения, изискващи адаптивност и разговорна нотка, което го прави избор, зависещ от контекста.

Характеристика № 2: Взаимодействие и ангажираност на потребителите

Функцията за чат на Jasper AI променя начина, по който потребителите взаимодействат с изкуствения интелект, улеснявайки бързото генериране на идеи и ревизиране на съдържание. Тя е полезна за мозъчна атака и усъвършенстване на съдържание, фокусирано върху маркетинга и творческото писане.

ChatGPT използва способностите си за самоусъвършенстване, за да подобри взаимодействието с потребителите с течение на времето. Като се учи от обратната връзка, той непрекъснато усъвършенства своите разговорни способности, като гарантира, че взаимодействията стават по-релевантни и ангажиращи с всеки обмен.

ChatGPT се учи от взаимодействията с потребителите, за да предоставя по-персонализирани взаимодействия чрез OpenAI

Победител: ChatGPT изпреварва Jasper AI благодарение на способността си да се учи и адаптира от взаимодействията с потребителите, като предоставя по-персонализирано и непрекъснато подобряващо се преживяване.

Характеристика № 3: Сътрудничество и ефективност в екипа

Функцията Team Acceleration на Jasper AI е истинско благословение за управлението на проекти, като предлага инструменти, които ускоряват процеса на създаване на съдържание от мозъчната буря до публикуването. Тя улеснява сътрудничеството в екипа и гарантира, че съдържанието е в съответствие с целите на проекта.

ChatGPT не е изрично проектиран за екипно сътрудничество. Въпреки това, той допринася за екипната ефективност чрез своите гъвкави възможности за генериране и обобщаване на съдържание. Неговата способност да произвежда бързо изчерпателно и контекстуално информирано съдържание косвено подкрепя усилията за сътрудничество.

За максимална ефективност на сътрудничеството в екипа, използвайте инструмент като ClickUp, където можете да сътрудничите, за да обменяте идеи, планирате проекти, създавате и редактирате съдържание и много други.

Победител: Между двете, Jasper AI е по-добрият избор за екипи, които търсят инструменти за управление на проекти и разработване на съдържание. Въпреки това, инструмент за управление на проекти като ClickUp е по-добрата алтернатива, благодарение на целевите си функции за сътрудничество, като Chat View, Docs, Whiteboards и др., заедно с мощността на AI възможностите на ClickUp Brain.

Функция № 4: Генериране на текст в изображение

Jasper Art има прост интерфейс и най-вероятно е включен в абонамента ви. Той предлага широка гама от артистични вариации и съществуващи артистични стилове, от които да избирате.

DALLE 3 е известен с високо реалистичното си генериране на изображения, което позволява на потребителите да редактират неговите творения (за разлика от Jasper Art). Той е достъпен чрез платен абонамент за ChatGPT Plus или Enterprise, но може да има допълнителна такса за достъп до DALL-E 3.

Победител: Който от двата генератора на изображения е по-добър, зависи от вашите конкретни нужди. Ако искате фотореалистични изображения и възможности за редактиране, DALL-E 3 е подходящият избор. Ако обаче искате бюджетна опция и не се нуждаете от реалистично генериране на снимки, Jasper Art е добър избор с лесен и удобен интерфейс. Освен това, макар и двата да могат да генерират различни художествени стилове, някои потребители смятат, че Jasper Art предлага по-широк диапазон. Затова ще считаме този рунд за равен.

Характеристика № 5: Ценообразуване

Цените и функциите на плановете играят решаваща роля при избора между Jasper AI и ChatGPT. И двете платформи обслужват физически лица, екипи и фирми с различни нужди, като предлагат набор от функции за подобряване на създаването на съдържание и възможностите за взаимодействие.

Ето подробно сравнение на ценовите им структури, за да ви помогне да решите коя от тях отговаря по-добре на вашите изисквания:

Функция / План Jasper AI ChatGPT Безплатен план Няма наличен безплатен план Неограничени взаимодействия Достъп до модел GPT-3. 5 Създател / Индивидуален план 1 мястоДостъп до SEO режим1 Brand VoiceРазширение за браузър Достъп до GPT-4DALL·EAdvanced Data Analysis План Pro / Plus До 5 места 3 гласа на марката 10 знания Jasper Art Access Всичко в FreePlus допълнителни инструменти като DALL·E, Browsing Бизнес / Екипен план Неограничено използване на функциитеTeam SpacesРазширен панел за администрация По-високи ограничения за GPT-4Admin конзолаКонфиденциалност на данните на екипа План за предприятия Повишена сигурност и управление API достъп Специализирана поддръжка Неограничен достъп до GPT-4SSO/SAMLCustom съхранение на данниПриоритетна поддръжка

Победител: Тъй като Jasper AI не предлага безплатен план, този кръг печели ChatGPT!

Jasper AI срещу ChatGPT в Reddit: гледна точка на общността

Решихме да зададем въпроса за Jasper AI срещу ChatGPT в Reddit и открихме, че няколко потребители на Reddit водят оживен дебат за силните и слабите страни на двата инструмента.

Jasper AI е похвален за целенасочения си подход към създаването на съдържание, особено в контекста на маркетинга и SEO. В същото време ChatGPT е похвален за своята гъвкавост и широкия обхват на своите възможности за разговорна изкуствена интелигентност.

Един потребител подчертава използването на Jasper AI и фокуса му върху маркетинга и SEO-оптимизираното съдържание:

Докато ChatGPT е по-гъвкав, Jasper AI предоставя специализирана помощ при усъвършенстване и структуриране на текстове. Изборът между тях зависи от вашите конкретни нужди при писане и нивото на необходимата специализирана помощ.

Друг потребител посочи лекотата на използване, която предлага ChatGPT.

Лично аз смятам, че ChatGPT е изключително лесен за използване и вероятно по-гъвкав. Изпробвайте няколко идеи за подсказки, след което ги усъвършенствайте, за да постигнете желаните резултати. След като сте готови, запазете ги за по-късна употреба и сменете променливите според нуждите. Докато не намеря убедителни доказателства да плащам на Jasper, ще продължа да използвам ChatGPT.

Лично аз смятам, че ChatGPT е изключително лесен за използване и вероятно по-гъвкав.

Изпробвайте няколко идеи за подсказки, след което ги усъвършенствайте, за да получите желаните резултати. След като сте готови, запазете ги за по-късна употреба и сменете променливите според нуждите.

Докато не намеря убедителни доказателства да плащам на Jasper, ще продължа да използвам ChatGPT.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Jasper AI и ChatGPT

Макар Jasper AI и ChatGPT да са лидери в използването на изкуствен интелект за създаване на съдържание и комуникация, има нарастващо търсене на по-интегрирани решения, които могат да отговорят на по-широк спектър от организационни нужди.

ClickUp се очертава като сериозна алтернатива на Jasper AI и ChatGPT, предлагайки унифицирана платформа, интегрираща управление на проекти, създаване на съдържание и документи за съвместна работа.

Той предоставя на екипите цялостен набор от инструменти, предназначени да опростят работните процеси, да повишат производителността и да улеснят сътрудничеството, което го прави всеобхватно решение за съвременните работни пространства, търсещи ефективност и мащабируемост. Нека разгледаме подробно неговите функции:

ClickUp AI

Брайнсторминг, писане и модифициране на съдържание по-бързо от всякога с ClickUp Brain.

За разлика от Jasper AI и ChatGPT, които се фокусират предимно върху обработката на естествен език и разговорния AI, ClickUp Brain интегрира тези възможности в рамката за управление на проекти, което го прави универсален инструмент за екипи от различни индустрии. Ето няколко полезни функции на ClickUp Brain:

Автоматизирайте повтарящите се задачи лесно с ClickUp Brain, за да могат екипите да се съсредоточат върху по-стратегически дейности. Това включва автоматично генериране на задачи от разговори, автоматично създаване на актуализации за напредъка и оптимизиране на работните процеси.

Създавайте висококачествено съдържание като блог публикации, доклади, имейли и публикации в социалните медии, като използвате AI за създаване на текст, който съответства на вашите конкретни указания и тон.

Получете ценна информация за вашите проекти и задачи с анализи, задвижвани от изкуствен интелект , които ви помагат да вземете информирани решения въз основа на тенденции и модели в данните.

Получавайте контекстуални отговори на всеки въпрос, свързан с работата ви в ClickUp.

Задавайте въпроси и пишете по-добре, по-бързо и без усилие с ClickUp Brain.

ClickUp Docs

ClickUp Docs се откроява като мощна алтернатива на традиционните инструменти за документиране, предлагайки пространство за сътрудничество, където екипите могат лесно да създават, споделят и управляват документи.

Създавайте, редактирайте и сътрудничете по документи в ClickUp Docs.

Тази функция е особено важна в сравнение с възможностите за създаване и управление на документи на AI инструменти като Jasper AI и ChatGPT. С нея екипите с различни функции могат:

Работете едновременно по документи в екип, като правите редакции, коментари и предложения в реално време, което намалява забавянията и ускорява сроковете на проектите.

Интегрирайте документи в задачи и проекти, като се уверите, че цялата необходима информация е достъпна в контекста на конкретен работен процес.

персонализирани шаблони за различни цели, от Достъп до широка гама отза различни цели, от планиране на проекти и уроци до водене на бележки и оценки на представянето. ,

Контролирайте достъпа до документи с подробни разрешения , като гарантирате защитата на чувствителната информация и насърчавате сътрудничеството между оторизираните потребители.

Създавайте привлекателни текстове и проверете правописа, граматиката и стила им с вградения AI асистент за писане.

Управление на проекти с ClickUp

Няколко души могат да възлагат задачи в ClickUp, като превръщат коментарите директно в задачи

Функцията за управление на проекти на ClickUp предоставя на екипите стабилна платформа за ефективно планиране, изпълнение и мониторинг на проекти. Тя предлага широка гама от инструменти и функционалности, които надминават възможностите за управление на проекти на Jasper AI и ChatGPT.

Разпределяйте, проследявайте и управлявайте задачи с подробни изгледи на графици, зависимости, собственици и приоритети, като се уверявате, че всеки детайл от проекта е отчетен.

Създайте пространства за екипите, в които да сътрудничат, споделят файлове и комуникират , всичко това в контекста на техните проекти, подобрявайки екипната работа и производителността.

Адаптирайте работните процеси , за да съответстват на процесите на вашия екип с персонализирани статуси, полета и автоматизация, което позволява персонализирано управление на проекти.

Следете времето, прекарано в задачи и проекти, с вградената функция за проследяване на времето , която предоставя информация за производителността и помага при разпределянето на ресурсите.

Ускорете изпълнението на задачите, като използвате шаблони за управление на проекти , създадени да оптимизират производителността и да спестят време.

Заключение

Това сравнение между Jasper AI и ChatGPT показва, че и двете са мощни AI инструменти; изборът между тях зависи от конкретната задача, която искате да изпълните.

От друга страна, ClickUp е платформа за управление на проекти, задвижвана от изкуствен интелект, която комбинира ефективно управление на задачите и сътрудничество с обработка на естествен език и усъвършенствани езикови модели. Тя е подходяща за екипи и организации, които търсят цялостна платформа за оптимизирани работни процеси и повишена продуктивност.

С усъвършенстваната си платформа за разговорна изкуствена интелигентност, система за съвместно управление на документи и надеждни инструменти за управление на проекти, ClickUp е многофункционална платформа, която може да се адаптира към разнообразните нужди на съвременните екипи, като повишава производителността и успеха на проектите.

Открийте как ClickUp може да промени производителността и управлението на проектите на вашия екип.

Регистрирайте се още днес, за да започнете своето AI-задвижвано пътуване към оптимизирани работни процеси и сътрудничество.