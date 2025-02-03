10 алтернативи на Softr за създаване на табла за проекти през 2025 г.

Визуализацията на данни е нещо повече от красиви диаграми – тя е преводач, който превръща числата в пътна карта към успеха. Тя разкрива скрити модели и тенденции, улеснявайки вземането на сложни решения за управление на проекти.

Не е изненадващо, че проучване, проведено от Bain & Company, показа, че компаниите, които използват визуализация на данни за проекти, са пет пъти по-склонни да вземат по-бързи решения и три пъти по-склонни да ги изпълнят.

Като се има предвид колко време ще спести такъв инструмент, има смисъл да инвестирате в инструмент за персонализирани табла без кодиране, за да управлявате ефективно фазите на вашия проект. Тези интуитивни платформи дават възможност на всеки, независимо от техническия му опит, да създава интерактивни табла и отчети за минути.

Softr е уеб приложение за създаване на персонализирани табла чрез интуитивния си уеб конструктор и предварително създадени шаблони. Въпреки че е лесен за използване, той предлага ограничени възможности за персонализиране и функции.

Ето защо сме тук, за да ви помогнем с няколко препоръки като алтернативи на Softr. В тази статия ще се впуснем в дълбочина в ключовите функции на различни инструменти за създаване на персонализирани табла.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Softr?

Преди да преминем към нашите най-добри алтернативи на Softr, нека разгледаме някои ключови функции, които трябва да търсите в персонализиран табло за работа:

Персонализиране: Опциите за персонализиране са с най-висок приоритет. Потърсете Опциите за персонализиране са с най-висок приоритет. Потърсете софтуер за работни табла , който може да управлява сложни процеси или проекти.

Леснота на използване: Създаването им трябва да е лесно, без да са необходими умения за кодиране. Таблото трябва да е лесно за използване, за да се гарантира приемането му от вашия екип.

Управление на проекти: Персонализираният табло трябва да функционира предимно като инструмент за управление на проекти, така че задачите да се изпълняват навреме.

Интеграция: Полезно е таблото ви да може да се интегрира с другите инструменти, които използвате в работния си процес или бизнес стека си.

Цени: Ценовите планове трябва да съответстват на растежа на вашите екипи, за да отговорят на променящите се нужди на вашите проекти, без да се компрометира производителността.

Актуализации в реално време: Таблото трябва да разполага с актуализации на данните в реално време, за да се гарантира, че се показва най-точната информация.

Потребителско изживяване: Трябва да има визуално привлекателен и интуитивен интерфейс, за да подобри потребителското изживяване.

Сигурност: Таблото трябва да разполага с надеждни мерки за сигурност, за да защити чувствителните данни на проекта.

Нива на достъп: Трябва да предлага различни нива на достъп, за да отговаря на различните роли в екипа.

Отчитане: Таблото трябва да има възможност да генерира подробни отчети за задълбочен анализ на управлението на проекти.

10-те най-добри алтернативи на Softr, които можете да използвате

Открийте 10-те най-добри алтернативи на Softr през 2024 г., подбрани специално за вашите нужди. Тези софтуерни опции предлагат широка гама от функции, от оптимизирано управление на проекти до лесно сътрудничество, за да повишат вашата продуктивност и ефективност.

1. ClickUp

ClickUp е идеален инструмент за персонализирани табла за проекти благодарение на функциите си за управление на проекти, сътрудничество и автоматизация, които не изискват умения за кодиране.

Получавате видимост в реално време на задачите, което улеснява идентифицирането на пречки, подобрява производителността и ви позволява да завършите проектите си навреме.

Създайте персонализирани табла за управление на ClickUp за конкретни изисквания на проекти, като използвате персонализирани полета и различни изгледи, за да проследявате напредъка, управлявате задачите и сътрудничите ефективно.

Визуализирайте проектите ефективно с таблата на ClickUp

Създавайте бързо списъци със задачи с ClickUp Tasks, които автоматично попълват данните в календарите на вашия екип. Функцията „плъзгане и пускане” позволява на проектните мениджъри да преорганизират крайните срокове и да задават зависимости между задачите въз основа на спешните задачи.

Преглеждайте, управлявайте, възлагайте и приоритизирайте задачи с помощта на ClickUp Tasks.

Използвайте автоматизацията на ClickUp, за да опростите повтарящите се задачи и да оптимизирате работните процеси.

Независимо дали разпределяте задачи въз основа на определени критерии, актуализирате статуси автоматично или изпращате известия на членовете на екипа, използвайте ClickUp, за да подобрите производителността и да помогнете на екипите да останат организирани по отношение на целите си в персонализирани табла.

Тези табла гарантират, че операциите протичат гладко и вие управлявате цялата си работа от една платформа.

Създавайте автоматизирани действия, задействани от конкретни събития или условия, с помощта на ClickUp Automation.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте задачите в реално време за по-добра видимост на пречките и подобрена производителност.

Оптимизирайте работните процеси с мощни опции за автоматизация.

Персонализирайте таблата за управление, като използвате специфични за бранша шаблони и персонализирани полета за персонализирано проследяване на данни.

Конфигурирайте работата си за всеки екип, като използвате ClickApps за управление на работата , сътрудничество, организация и отчитане.

Преглеждайте проекти в различни формати, включително списък, табло и календар, за гъвкаво управление на проекти.

Интегрирайте безпроблемно с популярни инструменти като Slack, Google Drive и Zapier.

Ограничения на ClickUp

Има крива на обучение за напредналите функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 5 долара на месец за работно пространство.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Adalo

чрез Adalo

Adalo е специализирана в разработката на мобилни и уеб приложения, което ви позволява да създавате native приложения без код. С интуитивния си интерфейс можете лесно да проектирате персонализирани табла за проекти за мобилни устройства.

Удобният за ползване интерфейс на Adalo и обширната библиотека от предварително създадени компоненти ви позволяват да проектирате персонализирани табла за проекти с функционалност за плъзгане и пускане, изживяване като в родното приложение и опционална офлайн функционалност.

Можете също да използвате функцията за персонализирани действия на Adalo, за да задействате действия като изпращане на имейл и свързване с API. Можете също да използвате Adalo за създаване на прототипи на приложения.

Най-добрите функции на Adalo

Оптимизирайте бизнес процесите, като създадете инструменти за вътрешна комуникация и приложения за поддръжка на клиенти.

Персонализирайте приложението си (цветови палитри, икони, лога, шрифтове), за да съответства на идентичността на вашата марка.

Осигурете актуализации и синхронизация в реално време на всички устройства.

Интегрирайте безпроблемно с услуги на трети страни, като Mixpanel и Airtable.

Ограничения на Adalo

Някои разширени функции може да изискват временни решения.

Ограничена поддръжка за сложни структури от данни

Цени на Adalo

Безплатно

Стартово ниво: 45 $/месец

Професионална версия: 65 $/месец

Екип: 200 $/месец

Бизнес: 250 $/месец

Оценки и рецензии за Adalo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 3,5/5 (над 20 рецензии)

3. AppSheet

чрез Google

AppSheet на Google е друга отлична алтернатива на Softr, напълно интегрирана с Google Workspace. AppSheet поддържа разработката на приложения, базирани на данни, което ви позволява да създавате приложения и табла, които използват сложни структури от данни и работни потоци.

Силата му се крие в способността му да създава приложения, които се интегрират с различни източници на данни, автоматизират процеси и синхронизират данни в реално време. Това, което го прави още по-добър, е функцията за визуализация на данни, която прави таблата ви информативни.

Активирайте ролева сигурност и удостоверяване, когато таблата се използват от няколко служители.

Най-добрите функции на AppSheet

Използвайте мощно моделиране на данни за сложни приложения

Използвайте ботове за автоматизиране на действия като задействане на известия.

Използвайте вградения AI (Duet AI) за интелигентно създаване на приложения.

Активирайте офлайн функционалност за непрекъсната продуктивност

Автоматизирайте сложни бизнес процеси и работни потоци с разширени конфигурации на ботове.

Използвайте източници на данни, включително Google Analytics, формуляри, баркодове, местоположения, подписи и снимки.

Ограничения на AppSheet

Ограничен контрол върху външния вид на приложението без кодиране

По-стръмна крива на обучение за напреднали функционалности

Цени на AppSheet

Стартово ниво: 5 $/потребител на месец

Основна цена: 10 USD/потребител на месец

Enterprise Standard: Персонализирано ценообразуване

Enterprise Plus: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за AppSheet

G2: 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 рецензии)

4. Glide

чрез Glide

Glide е най-лесната за използване платформа за създаване на мобилни и уеб приложения директно, без да пишете код.

Тези табла за проекти разполагат със синхронизация на данни в реално време. С интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ и персонализирани опции за дизайн, Glide улеснява създаването на динамични табла, съобразени с нуждите на вашия проект.

Таблото ви може лесно да се управлява с компоненти като панели за конфигуриране и прегледи на устройства. То също така позволява сътрудничество в реално време и ви помага да контролирате влизането на потребителите и достъпа за работа, базирана на роли.

Най-добрите функции на Glide

Създавайте сложни работни процеси за актуализации и задачи и ги свързвайте с други инструменти.

Интегрирайте без усилие с Google Sheets, за да импортирате съществуващи бизнес данни в реално време.

Използвайте таблото си на всяко устройство, където и да сте

Изберете от над 400 шаблона, за да създадете и персонализирате таблата си.

Ограничения на Glide

Ограничени интеграции с услуги на трети страни или достъп до външни източници на данни

Зависимост от Google Sheets за съхранение на данни

Цени на Glide

Безплатно: За двама редактори с ограничени функции

Производител: Започва от 60 $/месец

Екип: Започва от 125 $/месец

Бизнес: Започва от 310 $/месец

Оценки и рецензии за Glide

G2 : 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

5. Noloco

чрез Noloco

Noloco е друга платформа, която не изисква познания по програмиране за създаване на персонализирани вътрешни инструменти, CRM и клиентски портали. Noloco се отличава с обширната си библиотека и се фокусира върху разработката на уеб и мобилни приложения, освен създаването на табла.

Той предлага много визуално впечатляващи шаблони с опции за персонализиране за различни индустрии и случаи на употреба. Можете да добавите условна логика, за да автоматизирате части от работния си процес.

Най-добрите функции на Noloco

Изберете от осем оформления за показване на вашите данни.

Осигурете актуализации в реално време и динамична визуализация.

Персонализирайте без усилие с интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Сътрудничество в реално време с вашия екип

Ограничения на Noloco

Ограничени възможности за разширена персонализация

Не е подходящ за работа с големи масиви от данни или сложни проблеми

Цени на Noloco

Стартово ниво: 49 $/месец

Професионална : 149 $/месец

Бизнес: 319 $/месец

Оценки и рецензии за Noloco

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Webflow

чрез Webflow

Webflow е платформа за уеб дизайн и разработка с ниско ниво на кодиране, която ви предоставя пълен контрол над дизайна и взаимодействията на вашия уебсайт.

Webflow ви позволява да създавате динамични табла с интуитивния си визуален редактор и мощните си CMS възможности. Той опростява създаването на табла за проекти с уникални дизайнерски елементи, пригодени за персонализиран домейн.

Можете да използвате Webflow с инструменти като Memberstack, за да създадете функции като фактуриране и отчитане. Можете също да проектирате взаимодействия на базата на превъртане и многоетапни взаимодействия, без да пишете код.

Най-добрите функции на Webflow

Създавайте напълно персонализирани табла с пикселно-перфектна прецизност чрез плъзгане и пускане.

Използвайте Flexbox и CSS Grid за разширени опции за оформление.

Включете хостинг и CMS за безпроблемно управление на уебсайта.

Интегрирайте с Zapier, за да автоматизирате работните процеси.

Ограничения на Webflow

Ограничена поддръжка за сложни структури на бази данни

Възможностите на бекенда са относително ограничени.

Цени на Webflow

Безплатно

Основен: 18 $/месец

CMS: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Webflow

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

7. Caspio

чрез Caspio

Caspio е мащабируем инструмент с ниско ниво на кодиране за създаване на онлайн приложения за бази данни. Можете да използвате функцията „плъзгане и пускане“ или вградените инструменти за интегриране на данни, за да създадете визуално атрактивни табла, съобразени с конкретните изисквания на проекта.

Caspio е специализирана в разработването на приложения, базирани на бази данни, което я прави идеална за приложения с комплексни изисквания към данните. Тя също така помага с информативни диаграми и отчети на таблото ви за по-добро вземане на решения.

Най-добрите функции на Caspio

Получете уникални изгледи на данните на една страница според вашите нужди.

Лесно импортирайте данни от Excel таблици и получите достъп до бази данни.

Създавайте приложения по-бързо с инструмента „посочи и кликни“

Внедрете контрол на достъпа въз основа на роли за повишена сигурност.

Ограничения на Caspio

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна в сравнение с някои алтернативи

По-високи цени за допълнителни потребители и съхранение

Цени на Caspio

Безплатно

Стартово ниво: 50 $/месец

Професионална версия: 600 $/месец

Enterprise: 2250 $/месец

Оценки и рецензии за Caspio

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

8. Visual Composer/WPBakery

чрез Visual Composer

WPBakery или Visual Composer е лесен за използване инструмент за създаване на уебсайтове, който се използва предимно като WordPress плъгин, но може да се използва и за създаване на персонализирани табла.

Visual Composer опростява създаването и проектирането на привлекателни табла за персонализиран домейн. Visual Composer Hub има достъп до елементи, шаблони и добавки.

Най-добрите функции на Visual Composer

Използвайте разширени опции за дизайн с фонови ефекти.

Създавайте персонализирани оформления с функцията Theme Builder.

Осигурете оптимално преглеждане на всяко устройство с адаптивен дизайн.

Разширете функционалността чрез интегриране с други популярни плъгини.

Ограничения на Visual Composer

Ограничени възможности за напреднали персонализации за разработчици

Проблеми със съвместимостта с някои плъгини на трети страни

Цени на Visual Composer

Единична: 49 $/година за един уебсайт

Плюс: 99 $/година за пет уебсайта

Accelerate: 149 $/година за 20 уебсайта

Агенция: 349 $/година за 1000 уебсайта

Оценки и рецензии за Visual Composer

G2: 4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)

9. Appy Pie

чрез Appy Pie

Appy Pie е един от AI инструментите без кодиране, които превръщат уебсайт в приложение. Appy Pie се фокусира върху разработката на мобилни приложения за различни случаи на употреба, като предлага лесен за използване интерфейс и обширна библиотека с шаблони. Той е идеален за проекти, които изискват подход, ориентиран към мобилните устройства.

Можете също да използвате AI Design Tools на Appy Pie, за да създадете графики за таблото си. Можете да автоматизирате работните процеси и да добавите филтри, полеви карти и условна логика.

Инструментът предлага и двуфакторна автентификация и криптиране за допълнителна сигурност.

Най-добрите функции на Appy Pie

Разработвайте приложения без усилие с интерфейс на редактора с функция „плъзгане и пускане”.

Разгледайте богатата библиотека с готови шаблони и дизайнерски елементи.

Тествайте функционалността на приложението в реално време с предварителен преглед на живо.

Подобрете възможностите на приложението чрез интегриране с популярни услуги като Google Maps и Shopify.

Ограничения на Appy Pie

Разчита на услуги и източници на данни от трети страни за определени функции и функционалности.

Производителността на приложението може да варира в зависимост от сложността и размера.

Цени на Appy Pie

Базов пакет: 16 $/приложение на месец

Gold : 36 $/приложение на месец

Платина: 60 $/приложение на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Appy Pie

G2 : 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

10. SuiteDash

чрез SuiteDash

SuiteDash е платформа „всичко в едно“ за клиентски портали, управление на проекти и фактуриране. Можете лесно да проектирате и персонализирате табла от различни предварително създадени джаджи, диаграми и модули или да създадете персонализирани компоненти, които пасват на останалата част от вашия бизнес план.

С SuiteDash можете да създавате табла за проследяване на напредъка на проекти, управление на взаимоотношенията с клиенти и анализ на бизнес резултатите, като по този начин подобрявате производителността, сътрудничеството и вземането на решения.

Той служи като централизирана платформа за управление на проекти и взаимодействия с клиенти.

Най-добрите функции на SuiteDash

Сигурна комуникация и споделяне на файлове с клиентски портал

Проследявайте задачите и сътрудничеството с екипа си, използвайки инструменти за управление на проекти.

Управлявайте ефективно финансите си с функции за фактуриране и отчитане.

Персонализирайте брандинга с опции за бяло етикетиране

Ограничения на SuiteDash

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение със специализираните инструменти

Случайни проблеми с производителността по време на пиковите часове на използване

Цени на SuiteDash

Начало: 19 $/месец

Thrive: 49 $/месец

Pinnacle: 99 $/месец

Оценки и рецензии за SuiteDash

G2: 4,8/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 500 рецензии)

Избор на подходящия инструмент без кодиране

С многобройните алтернативи на Softr за създаване на приложения, които са налични през 2024 г., сега е идеалният момент да разгледате нови опции. Независимо дали се нуждаете от платформа без кодиране, инструмент за създаване на мобилни приложения или всеобхватен инструмент за постигане на целите си в управлението на проекти, десетте алтернативи, обсъдени в тази статия, би трябвало да отговорят на вашите нужди по отношение на таблата.

Сред конкурентите ClickUp е отличен избор, предлагащ гъвкавост и функционалност. Неговите стабилни функции и безпроблемни възможности за интеграция гарантират хармонично вписване в съществуващата ви технологична екосистема.

ClickUp е доказателство за иновативност, преодоляващо разликата между дизайн и производителност с лекота и елегантност.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!