Writesonic срещу ChatGPT: Кой AI инструмент за писане е най-добър?

Изкуственият интелект промени интернет и преобрази създаването на съдържание, както го познавахме. Благодарение на инструментите за писане с изкуствен интелект, натискът от крайните срокове и тревогата от празния лист вече не са толкова голям проблем.

От създаването на истории до изготвянето на отговори по имейл, тези AI инструменти могат да ви помогнат с привлекателно съдържание, съобразено с вашите нужди.

Но докато избирате между инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, за създаване на висококачествено съдържание, е важно да вземете предвид и точността, възможността за персонализиране и лесния за използване интерфейс.

Двама основни конкуренти, които се открояват сред множеството AI инструменти за писане, налични на пазара, са Writesonic и ChatGPT.

Кой от двата да изберете?

Ще сравним спецификите на Writesonic и ChatGPT, за да ви помогнем да решите кой AI инструмент отговаря по-добре на вашите нужди при писане.

Да започнем! 🧑🏻‍💻

Какво е Writesonic?

Writesonic е инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, който може да генерира качествено съдържание. Той използва усъвършенствани алгоритми за машинно обучение, за да разбере въведените от потребителя данни и да предостави подходящо и интересно съдържание.

Writesonic е един от най-популярните софтуери за писане с изкуствен интелект, известен с точността, актуалността и последователността на съдържанието си. Той разполага и с множество предварително конфигурирани подсказки и шаблони, които ви позволяват да генерирате текстово съдържание бързо и да спестите време.

За да разберете по-добре този многофункционален инструмент, нека разгледаме някои от неговите функции:

Функции на Writesonic

Независимо дали сте начинаещ или опитен писател, Writesonic предлага множество функции, които да ви помогнат да създадете интересно и висококачествено съдържание.

1. Създаване на съдържание

Writesonic може да генерира предложения, подсказки и чернови, за да ви помогне да пишете статии, публикации в блогове и съдържание за социални медии. Той също така разполага с функция за качване на съдържание на едро, за да генерира копия на едро за реклами в Google и съдържание за социални медии.

2. Пренаписване на параграфи

Writesonic разполага с инструмент за пренаписване на параграфи, който можете да използвате за пренаписване на съдържание или предотвратяване на плагиатство. Можете също да персонализирате тона и гласа, за да отговарят на вашите очаквания.

3. Шаблони за съдържание

Writesonic предлага различни шаблони за различни видове съдържание, като статии и блог публикации, описания на продукти за електронна търговия, реклами и маркетингови текстове. Просто изберете типа съдържание и предоставете необходимите подробности, а Writesonic ще генерира съдържание за нула време.

4. SEO функции

Writesonic се интегрира с SurferSEO, инструмент за оптимизация на съдържанието. Това ви позволява бързо да генерирате SEO-съобразно съдържание, да извършите SurferSEO одит и да направите необходимите редакции на една платформа. Можете да забравите за неприятностите, свързани с проучването на ключови думи.

5. Интеграция с WordPress

Друга ценна интеграция, предоставена от Writesonic, е с WordPress. Това ви позволява бързо да пишете, оптимизирате и публикувате съдържание на вашата WordPress платформа от една единствена платформа.

Цени на Writesonic

Безплатно

Индивидуален: 20 $/потребител на месец

Екипи: 30 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Дори и след като разгледахте тези впечатляващи функции, разбираме, че все още може да обмисляте някои алтернативи на Writesonic. Затова нека сега разгледаме функциите на ChatGPT.

Какво е ChatGPT?

ChatGPT е AI асистент за писане, способен да води сложни разговори с вас. Това е универсален езиков модел, разработен от OpenAI, който е обучен на разнообразни текстови данни и може да изпълнява задачи за обработка на естествен език. ChatGPT може да разбира различни теми и да дава точни, подобни на човешките отговори на въведените от потребителя данни.

Това е повече от отзивчив инструмент. Той предлага и ценни прозрения, препоръки и активно участие в динамични дискусии. Например, ако попитате ChatGPT как се прави кафе, той ще ви обясни процеса стъпка по стъпка, точно както би го направил човек. Може да ви предостави подробни инструкции, прозрения и дори алтернативни методи в зависимост от вашите предпочитания.

Просто казано, този инструмент, задвижван от изкуствен интелект, е проектиран да разбира запитвания на потребители, да отговаря на въпроси, да създава съдържание и да симулира човешки разговори.

Функции на ChatGPT

Нека разгледаме някои от функциите му, за да разберем по-добре инструмента, особено за писане:

1. Обработка на естествен език

ChatGPT е проектиран да интерпретира информацията, предоставена на ежедневен език, и да предоставя смислени, последователни резултати в дадения контекст.

Това ви позволява да взаимодействате с модела, сякаш разговаряте с друг човек, като подобрявате потребителското преживяване до по-човешко и удовлетворяващо ниво.

2. Контекст на разговора

Една от отличителните характеристики на ChatGPT е способността му да разбира контекста изчерпателно.

Това не само гарантира по-значими и последователни взаимодействия, но и позволява продължителни, задълбочени разговори в няколко етапа.

3. Възможност за персонализиране

ChatGPT се отличава с възможността за персонализиране, което позволява на разработчиците и потребителите да настроят модела за конкретни дейности или области чрез подходящи подсказки.

Тази адаптивност гарантира, че отговорите на ChatGPT могат да бъдат съобразени с уникални изисквания, което го прави полезен инструмент за различни приложения.

Например, в обслужването на клиенти ChatGPT може да бъде обучен на конкретни често задавани въпроси и запитвания на клиенти, за да предоставя последователни и точни отговори, подобрявайки потребителското преживяване и намалявайки натоварването на агентите за поддръжка.

4. Многоезични възможности

ChatGPT поддържа над 50 езика, което позволява на потребителите да общуват и да създават съдържание на предпочитания от тях език.

Тази инклузивност подобрява неговата използваемост в световен мащаб, като отговаря на нуждите на тези, които предпочитат да взаимодействат и да създават съдържание на езици, различни от английски.

5. Помощ при творческото писане

Освен за конвенционални езикови задачи, ChatGPT може да се използва и за творческо писане.

Той предоставя ценна помощ, като предлага идеи, генерира творчески подсказки и вдъхновява, което го прави безценен помощник за писатели, търсещи искрата на творчеството.

6. Информирани отговори

ChaGPT използва изкуствен интелект и информация от интернет, което му позволява да отговаря на фактически въпроси и да дава информирани отговори въз основа на обширните си тренировъчни данни.

7. Чат с изображения

Ако сте потребител на ChatGPT Plus, можете да започнете чат, използвайки изображения. Да предположим, че имате проблем с дадено оборудване. Можете да качите снимка, за да разберете какво не е наред. ChatGPT ще анализира проблема за вас и ще предложи решение.

Цени на ChatGPT

Безплатно

ChatGPT Plus: 20 $/потребител на месец

Екип на ChatGPT: 30 $/потребител на месец

ChatGPT Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Writesonic срещу ChatGPT: Сравнение на функциите

Нека сравним основните функции на двата инструмента, за да ви помогнем да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Създаване на съдържание

Функция Writesonic ChatGPT Брой шаблони Обширен Без вграден шаблон Формати на съдържанието Разнообразните категории включват блогове, реклами, публикации в социални медии, описания на продукти, текстове за уебсайтове и др. Фокусира се главно върху разговорни текстови формати и кратки текстове; може да халюцинира с по-дълги текстове. Ниво на персонализация Предлага предварително създадени шаблони с опции за допълнителна персонализация, като глас на марката, тон и целева аудитория. Например, ако искате да създадете публикация в социалните медии, която да промотира нов продукт, можете да изберете шаблон от библиотеката на Writesonic, специално създаден за публикации в социалните медии. Може да персонализира резултатите и да генерира шаблони въз основа на подсказки и инструкции. Например, ако искате да създадете имейл бюлетин, в който да обявите събитие на компанията, можете да предоставите на ChatGPT съответните подробности, като дата, час, място и основни акценти на събитието. Въз основа на тази информация, той може да генерира персонализиран имейл шаблон, подходящ за случая.

Writesonic печели по отношение на количеството и разнообразието на шаблоните за писане на съдържание , като обслужва по-широк спектър от формати на съдържание.

ChatGPT може да е по-подходящ, ако се нуждаете предимно от помощ с разговорни стилове или творческо писане, където предварително създадените шаблони са по-рядко срещани.

Функция Writesonic ChatGPT SEO инструменти Предлага вградени инструменти за генериране на SEO мета тагове, обобщаване на съдържание, перифразиране на текст и проверка на степента на четимост. Може да генерира някои основни мета описания, но другите функционалности са ограничени. Проверка на фактите и интегриране на данни Можете да получите достъп и да интегрирате данни от различни източници с функцията „Google Data“. Няма функция за директна проверка на фактите, тъй като разчита на въведените от потребителя данни за точност. Многоезични възможности Поддържа генериране и оптимизация на над 25 езика с различна степен на владеене. Поддържа над 40 езика за въвеждане и извеждане, но качеството може да варира в зависимост от езика.

Writesonic срещу ChatGPT предлага по-изчерпателен набор от вградени инструменти за SEO и четимост.

ChatGPT все още може да управлява основни SEO мета описания, но може да се наложи да използвате външни инструменти за напреднала оптимизация.

Леснота на използване и интерфейс

Функция Writesonic ChatGPT Интерфейс Удобен за ползване интерфейс с визуални подсказки и ясни инструкции Текстови интерфейс с основен дизайн Крива на обучение Може да се наложи да проучите малко, за да откриете пълния набор от функции. Сравнително лесен за научаване и използване за основни задачи Допълнителни функции Предлага допълнителни функции като генериране на изображения с изкуствен интелект, разширение за Chrome и достъп до API. Фокусиран предимно върху генериране на текст и разговори; създаване на изображения и чат с гласови функции, достъпни в ChatGPT Plus.

И двата инструмента се считат за лесни за употреба, но визуалният интерфейс и ясните инструкции на Writesonic му дават леко предимство пред ChatGPT за начинаещи.

Текстовият интерфейс на ChatGPT може да бъде по-познат за тези, които са свикнали с взаимодействията чрез командния ред.

Цени и включени услуги

Функция Writesonic ChatGPT Безплатен план 50 генерирания на денБез бранд глас25 кредита (еднократно) Неограничени взаимодействия Достъп до модел GPT 3. 5 Writesonic Individual срещу ChatGPT Plus Неограничени поколения (в съответствие с Политиката за добросъвестно използване) 1 бранд глас 50 кредита на месец Всичко е безплатно, а освен това: достъп до модел GPT 4, преглед, създаване и използване на GPT, достъп до DALL. E, преглед, разширена анализа на данни. Екипът на Writesonic срещу екипа на ChatGPT Неограничени поколения (при спазване на политиката за добросъвестно използване) Неограничени гласове на марката 100 кредита на потребител на месец, минимум 2 потребители Всичко в Plus, плюс: По-високи ограничения за съобщения в GPT-4, DALL·E, браузване, разширена анализа на данни Създавайте и споделяйте GPT с вашата работна среда Конзола за администратори Данни на екипа, изключени от обучението Writesonic Enterprise срещу ChatGPT Enterprise Персонализирани места и кредитиSSO/SAMLPriority поддръжка и въвежданеПерсонализирано разработване на AI модели Множество LLM модели Всичко в Team и: Неограничен, високоскоростен достъп до GPT-4, DALL·E, браузинг, разширена анализа на данни Разширен прозорец за контекст за по-дълги въвеждания SSO/SAML Административни контроли, проверка на домейни и анализи Данни на екипа, изключени от обучението; персонализирани прозорци за съхранение на данни Приоритетна поддръжка и управление на акаунта

Writesonic срещу ChatGPT в Reddit

Проучихме Reddit за дискусията ChatGPT срещу Writesonic, за да определим какво мислят потребителите за тези инструменти. Макар че не намерихме конкретни теми, в които директно се сравняват двата инструмента, намерихме някои потребители, които споделиха своите преживявания с всеки инструмент поотделно.

Общото мнение е, че ChatGPT е подходящ за генериране на идеи и създаване на конспекти, но повечето потребители не препоръчват да се използва директно за писане:

„Той предлага някои фантастични идеи. Реалното изпълнение обикновено е много слабо, но е чудесен за идеи. За идеи, за ключови точки, за обща структура и т.н. е доста добър, просто не го молете да напише самата история, защото това ще се получи зле, освен ако не му дадете толкова подробни указания, че ще е по-бързо просто да напишете историята сами.“

Много потребители на Reddit са похвалили Writesonic като добър инструмент за създаване на първи чернови, стига да имате някой, който да редактира генерираното съдържание и да го направи по-човешко:

„Използвал съм Writesonic и други „AI“ услуги за писане. Ценността им не е непременно в съдържанието, което произвеждат, а по-скоро в това, че са полезни като инструмент за преодоляване на писателския блок. Резултатите от тези услуги обикновено са неизползваеми без значителна редакция, така че не можете да замените човешкия писател.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Writesonic и ChatGPT

Докато ChatGPT и Writesonic са чудесни инструменти за генериране на идеи и създаване на съдържание, друг инструмент ще ви помогне с генерирането и управлението на съдържание и много други.

Перфектната алтернатива както на ChatGPT, така и на Writesonic – ClickUp, многофункционален и лесен за употреба инструмент, който може да ви помогне да пишете по-добре и по-бързо!

Нека разгледаме някои от функциите, които го правят най-добрият инструмент за създателите на съдържание:

1. ClickUp Brain

Брайнсторминг, писане и модифициране на съдържание по-бързо от всякога с ClickUp Brain

ClickUp е разработил първата в света невронна мрежа, която безпроблемно свързва задачи, документи, лица и цялото знание в рамките на вашата организация, използвайки изкуствен интелект.

ClickUp Brain се интегрира безпроблемно в работното ви пространство, преодолявайки празнините и свързвайки точките в работата, комуникацията и знанията ви.

С AI Writer for Work на ClickUp можете да пишете висококачествено съдържание. Например, можете да го използвате, за да напишете имейл, публикация в блог или надпис в социалните медии, или да обобщите документ, коментар или задача.

Използвайте AI Writer for WorkTM на ClickUp Brain, за да генерирате, обобщавате и редактирате съдържание.

Можете да използвате този инструмент и за да отговаряте на съобщения от ваше име или да редактирате текстове.

Това може да ви спести много време за административна работа след срещите; използвайте функциите за транскрипция на AI Writer for Work, за да обобщите бързо срещата с ключови изводи и точки за действие. Можете дори да преведете тези бележки от срещата на няколко езика.

Можете да го използвате и за създаване на шаблони и таблици, за да улесните работата си.

Други функции на ClickUp Brain

AI Knowledge Manager: Задавайте въпроси и получавайте контекстуални отговори от вашите документи, задачи и проекти. Например, можете да попитате „Кой работи по маркетинговата кампания?“ и да получите незабавни отговори от ClickUp Brain.

AI Project Manager: Той контролира и автоматизира различни аспекти на вашите проекти, като отчети за напредъка, standups и актуализации на екипа. Например, можете да помолите ClickUp Brain да генерира седмичен отчет, да насрочи среща или да изпрати напомняне на вашия екип.

2. ClickUp Docs

ClickUp Docs за документиране и споделяне на важна информация с екипа

ClickUp Docs, инструмент за управление на документи, ви дава възможност да създавате перфектни документи или уикита. Можете да използвате функции като вложени страници и опции за стилизиране, вграждане на маркери, добавяне на таблици, изображения и връзки, както и форматиране на документи за различни нужди, от пътни карти до бази от знания.

Функции на ClickUp Docs

Сътрудничество: Работете в реално време с екипа си. Използвайте коментари, за да споменавате другите, да им възлагате задачи и да преобразувате текста в проследими задачи, за да сте в крак с идеите.

ClickUp Docs ви позволява да пишете, редактирате и сътрудничите в реално време, както и да добавяте коментари, за да комуникирате с членовете на екипа.

Свържете документи с работни процеси: Свържете документи и задачи, за да имате достъп до всичко на едно място. Добавете джаджи към редактора си, за да актуализирате работните процеси, да променяте статуса на проектите и да възлагате задачи.

Организирайте: Поддържайте документите си организирани и лесни за търсене. Категоризирайте важните ресурси и фирмените уикита, като ги добавите към която и да е част от работното си пространство.

Споделяйте безопасно: Проектирайте вашите документи с контрол на поверителността и редактирането. Създавайте линкове за споделяне и управлявайте разрешенията за достъп на екипа, гостите или обществеността.

3. Управление на проекти

Сътрудничество с вашия екип без усилие чрез функцията за управление на проекти на ClickUp.

Оптимизирайте сътрудничеството в екипа с взаимосвързани работни процеси, табла в реално време и други функции за управление на проекти на ClickUp.

Ускорете планирането и изпълнението на проектите си с инструмента за управление на проекти на ClickUp. Автоматично създавайте подзадачи въз основа на описанията на задачите, обобщавайте коментарите, пишете актуализации за проектите и правете много други неща с вашия мениджър на проекти в ClickUp.

Функции на инструмента за управление на проекти ClickUp:

Планирайте и определете приоритети: Планирайте и определете приоритетите на вашите проекти лесно, знаейки, че имате видимост върху всички детайли и зависимости на проекта и как те се вписват в целите на вашата компания. ClickUp ви дава цялостен поглед върху общата картина и ви помага да разпределите ресурсите за това, което е най-важно. Ускорете процесите: Постигнете бързо съгласие и стартирайте уверено проектите си сред всички заинтересовани страни. Сътрудничество по визията за проекта ви с помощта на ClickUp Docs, споделяйте актуализации чрез Постигнете бързо съгласие и стартирайте уверено проектите си сред всички заинтересовани страни. Сътрудничество по визията за проекта ви с помощта на ClickUp Docs, споделяйте актуализации чрез ClickUp Chat и бъдете информирани за предстоящи събития с вашата Inbox. Проследявайте напредъка на проекта: Получете единен източник на информация за напредъка на проекта си, с информация за пречки, рискове, предизвикателства, свързани с ресурсите, и др. Използвайте Получете единен източник на информация за напредъка на проекта си, с информация за пречки, рискове, предизвикателства, свързани с ресурсите, и др. Използвайте таблата на ClickUp , за да виждате напредъка в реално време и да бъдете винаги една крачка напред.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен: 7 $ на месец за потребител

Бизнес: 12 $ на месец за потребител

Business Plus: 19 $ на месец за потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Writesonic срещу ChatGPT – ето решението

Надяваме се, че това сравнение между Writesonic и ChatGPT ви е било полезно. В крайна сметка изборът между двата инструмента зависи от вашите конкретни нужди и предпочитания.

Writesonic се отличава в създаването на съдържание и копирайтинг, докато ChatGPT се отличава в способностите за разговор и разбиране на езика.

Независимо дали се нуждаете от помощ при писането на съдържание или при воденето на динамични разговори, и двата AI асистента предлагат различни предимства.

Но ако търсите нещо повече от просто AI инструмент за писане, ClickUp е идеалният избор. Той надхвърля писането и служи като цялостен инструмент за управление на проекти за съдържание.

С ClickUp и неговите над 1000 интеграции (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom и др.) няма да се налага да преминавате от един инструмент към друг, а ще можете да изпълнявате всички задачи на една платформа.

Защо чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!