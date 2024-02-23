10 маркетингови Slack общности, към които да се присъедините през 2025 г.

Slack общността е частно пространство, където хора със сходни интереси се събират, за да споделят знания по актуални теми и общи области на интерес.

Но можете да създадете активна общност във Facebook или дори WhatsApp. Тогава защо Slack?

Тъй като 80% от компаниите от Fortune 100 използват Slack, е по-лесно да се разрастват Slack общностите, тъй като повечето B2B професионалисти вече са запознати с този инструмент. За разлика от WhatsApp или Facebook групите, Slack се интегрира безпроблемно с вашите решения за работното място.

Ако сте практикуващ маркетинг специалист, който се ориентира в променящите се маркетингови тенденции, присъединяването към подходящи Slack общности за маркетинг ще ви помогне да се свържете с ваши колеги и да получите незабавна подкрепа от лидерите в бранша в рамките на онлайн общността.

Ако търсите Slack групи за маркетинг специалисти, занимаващи се с растеж и B2B маркетинг, ние сме направили предварителната работа за вас. Ето нашият списък с 10-те най-добри общности за маркетинг специалисти, достъпни само с покана, към които трябва да се присъедините.

Разбиране на Slack за маркетинг специалисти

Няма значение дали сте главен маркетинг директор, маркетинг мениджър на средно ниво или ново попълнение в маркетинг екипа на компанията – да се възползвате от продължаващата цифрова и AI революция е един от критичните аспекти на вашата работа.

Но какво имаме предвид, когато казваме „да приемем цифровата революция“?

Като маркетинг специалист, това означава да отговаряте на очакванията на клиентите, да помагате на мултифункционални екипи с генериране на лийдове и да изпълнявате иновативни маркетингови кампании – и всичко това, като имате предвид пътя на купувачите и несигурната бизнес среда.

Това е много хаос, а Slack ви помага да се справите с тези сътресения, като създава солидни маркетингови процеси и автоматизация.

Slack ви освобождава от тежестта на ежедневните административни дейности, така че вие, маркетинг специалистите, можете да се съсредоточите върху по-значима работа, като проучване на пътя на купувачите, измисляне на иновативни маркетингови инициативи и интегриране на анализи в маркетинговите си кампании за дългосрочни резултати.

Но Slack не е ли платформа за незабавни съобщения (IM)?

Да, но това не е обикновена програма за чат.

Slack срещу традиционните платформи за незабавни съобщения

Slack предлага всички функции за незабавни съобщения, като групов чат, споделяне на файлове и медии, споделяне на екран, аудио и видео чатове, но това не е всичко, което може да направи.

За разлика от традиционните инструменти за незабавни съобщения като Facebook Messenger, WhatsApp и Viber, Slack помага на маркетолозите да

Добавете над 1000 членове към всеки канал, докато Facebook Messenger, Viber и подобни инструменти могат да поемат максимум 250 души в една група. За маркетолозите това означава, че Slack е по-добър избор за изграждане на общност.

Качвайте големи файлове с размер до 1 GB сред членовете на екипа, докато популярните платформи за незабавни съобщения като WhatsApp и Facebook Messenger ограничават файловете до 16 MB. Това означава, че можете безпроблемно да прехвърляте видеоклипове, изображения, презентации и други ресурси с информация на екипа си.

Интегрирайте го с над 2400 инструмента, които използвате редовно, докато традиционните IM платформи не предлагат такива интеграции. Като маркетинг специалист, трябва да използвате дълъг списък от инструменти, вариращи от софтуер за управление на проекти , като ClickUp, до инструменти за управление на знания, като Notion, и инструменти за анализ, като Google Analytics. С интеграциите на Slack не е необходимо да превключвате между тези инструменти , тъй като събирането на всички данни в една платформа и сътрудничеството с екипа ви е много по-лесно.

Изключителните възможности за сътрудничество в реално време на Slack са далеч пред обичайните инструменти за незабавни съобщения.

Как Slack помага на маркетолозите?

Освен че помага на маркетолозите да създадат стабилни процеси за сътрудничество с вътрешни екипи и клиенти, голямото предимство на Slack за маркетинг екипите е, че им позволява да се възползват от маркетинга, задвижван от общността.

Маркетингът в общности бързо стана популярен благодарение на доверието, което изгражда.

От гледна точка на потребителя, присъединяването към общност на дадена марка има много по-голям смисъл, отколкото да се доверява на спонсорирани реклами и съдържание при вземането на решения за покупка. В общността на дадена марка потребителите могат да разгледат инициативите за подкрепа на продуктите на марката и да общуват с предишни клиенти, преди да решат да инвестират в продукта.

От гледна точка на марката, общностите създават възможност да се насочите към група потребители и да споделяте идеи, преди те да преминат в етап на разработка.

С Slack маркетолозите могат да създават отделни канали за дискусии, да организират разговори чрез Slack низове и да комуникират директно с други членове чрез Slack съобщения за създаване на контакти.

Slack общностите вече са на мода и в следващия раздел изброяваме някои от най-добрите общности за маркетинг специалисти, които искат да изградят професионална мрежа.

Забележителни Slack канали, към които всеки маркетинг специалист трябва да се присъедини

Ето списък с Slack общности за маркетинг специалисти, занимаващи се с съдържание, имейл маркетинг, продуктов маркетинг и маркетинг за растеж, както и мениджъри на социални медии, които проявяват интерес към общностния маркетинг през 2024 г.:

1. OnlineGeniuses

чрез Online Genuises

OnlineGeniuses е една от най-добрите маркетингови Slack общности за професионалисти в областта на оптимизацията за търсачки (SEO) и дигиталния маркетинг.

С над 35 000 активни членове и повече от десет канала, включително SEO, PPC, маркетинг в социалните медии и имейл маркетинг, тази Slack общност е мястото, където маркетинг специалистите в B2B сектора могат да придобиват знания, да общуват с хора със сходни интереси, да решават проблеми, да отговарят на въпроси съвместно и да провеждат пазарни проучвания.

Предимства за маркетинг специалистите

Задавайте въпроси и учете от най-добрите маркетинг специалисти. Участвайте в редовни сесии за въпроси и отговори с водещи маркетинг професионалисти от марки като Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier и Bumble.

Намерете таланти за вашия маркетинг екип с над 35 000 потенциални маркетинг специалисти, които вече са част от общността. Има специален канал в Slack за наемане на персонал, където маркетинг специалистите публикуват обяви за работа на непълно и пълно работно време като консултанти.

Попитайте маркетинг специалисти от конкретни ниши за техните стратегии, инструменти, рамки и други ресурси и се свържете с тях. Придобийте знания чрез сътрудничество и допринесете значително за дискусиите.

Цени: Безплатна Slack общност. За да имате достъп до функции като онлайн пазарна мрежа за таланти и да избегнете процеса на проверка, трябва да изберете плана OG, който започва от 99,99 $/година.

2. Чат за маркетинг специалисти

чрез Marketers Chat

Marketers Chat е Slack общност за маркетинг, която насърчава разговори в реално време между съвременните маркетинг специалисти. Основно фокусирана върху афилиейт маркетинга, някои от Slack каналите в тази общност са SEO, SEM и Promo Zone. Каналът Services позволява на маркетинг специалистите, мениджърите на марки и самите марки да промотират своите услуги пред аудиторията.

Предимства за маркетинг специалистите

Свържете се с колеги маркетинг специалисти, които мислят като вас, и научете нови маркетингови тактики, без да следвате над 200 000 влиятелни лица в Twitter и други социални платформи.

Получавайте редовни актуализации за новопубликувани блогове с помощта на специален канал News Slack, който се интегрира с популярни блогове и новинарски портали в бранша.

Получете достъп до множество безплатни материали, които да ви помогнат в маркетинговите ви задачи, в канали като „Оферти“ и „Инструменти“. Става дума за безплатни одити, консултации, препоръки за инструменти и много други.

Цена: Безплатно

3. Growmance

чрез Growmance

Growmance започна като малък дискусионен форум, където маркетинг специалистите да се събират. Той набра популярност и се превърна в надежден инструмент за B2B маркетинг специалистите, с който да откриват нови възможности и да участват в експертни дискусии, без да плащат абонаментна такса.

Предимства за маркетинг специалистите

Насладете се на надеждна общност за маркетинг специалисти, достъпна само с покана, където вашите данни са в безопасност и няма скрити такси.

Получете достъп до ексклузивни свободни работни места и възможности в маркетинговите екипи на водещи B2B организации. Свържете се с авторите на обявите за работа и мениджърите по наемането и попитайте за препоръки от други служители на същите марки, за да увеличите шансовете си.

Обърнете се към експерти с вашите въпроси, получите бързо обучение от тях, научете техните изпитани и проверени маркетингови трикове.

Цена: Безплатно

4. CRO Growth Hacks

чрез CRO Growth Hacks

Следващото име в списъка ни с маркетингови Slack общности е CRO Growth Hacks. Каналите и дискусиите в тази общност се въртят предимно около оптимизацията на конверсионния коефициент (CRO), а някои от най-добрите канали, към които можете да се присъедините, са SEO Hacks и Business Hacks.

Предимства за маркетолозите

Научете от експерти как те комбинират иновативни CRO стратегии, за да увеличат възможностите за конверсия. Дори опитни маркетолози се борят с оптимизирането на конверсията, а тази Slack общност е най-добрият източник на знания, от който можете да получите отговори на всичките си въпроси, свързани с CRO.

Използвайте канала Shameless Plug Slack, за да промотирате открито вашите услуги, предстоящи уебинари, представяния на продукти, местни събития и бюлетини.

Достъп до специални канали за целеви сесии за въпроси и отговори

Цена: Безплатно

5. Продуктово ориентиран растеж

Product-led Growth е полезна Slack общност за мениджъри по продуктов маркетинг, маркетинг специалисти по съдържание и екипи за растеж, където могат да научат най-добрите практики, свързани с продуктово ориентирания маркетинг.

С над 15 000 активни членове, тази Slack общност има за цел да помогне на бизнеса да се превърне от модел, ориентиран към продажбите, в модел, ориентиран към продуктите, за дългосрочен успех.

Предимства за маркетинг специалистите

Научете тактики за растеж, базирани на продукти, от някои от най-добрите маркетинг специалисти, работещи в Amplitude, PayPal, Fullstory и HubSpot, между другите.

Обсъждайте и учете от опита на другите, задавайте въпроси за мненията на другите с уважение, за да започнете ценни дискусии. Установяването на съвместно учене е една от най-големите цели на тази общност.

Открийте практични рамки и ресурси за продуктов маркетинг. Това е и чудесен източник на таланти за мениджърите по наемане на персонал, които търсят следващите си сътрудници.

Цена: Безплатно. За да се възползвате от екстри като коучинг разговори с експерти, трябва да изберете платените планове, които започват от 299 долара на месец.

6. RevGenius

чрез RevGenius

С 35 000 членове, RevGenius е следващата Slack общност в нашия списък за професионалисти в B2B маркетинга.

С над 30 специализирани канала и опитни маркетинг професионалисти, представляващи марки като Workato, Dooly, Dock и Clearbit, RevGenius е съкровищница на маркетингови знания и прозрения. Chat GTM, Chat Marketing и Chat RevOps са най-популярните канали за изучаване на стратегии за растеж и маркетингова аналитика.

Предимства за маркетинг специалистите

Общувайте с футуристични лидери в B2B маркетинга и се учете от техния опит.

Редовно посещавайте влиятелни събития в областта на B2B продажбите, маркетинга и RevOps, за да научите тънкостите на провеждането и изпълнението на успешни B2B маркетингови кампании без скрити продажбени трикове.

Намерете най-добрите възможности за работа в Chat Job Postings, който вече е хит сред членовете.

Цена: Безплатно

7. Крива на търсенето

чрез Demand Curve

Demand Curve е премиум общност за водещи маркетинг лидери, които търсят начини да разширят и иновативни решения за своите операции за растеж.

Има Slack канали, посветени на обсъждането на всичко, свързано с маркетинга, било то копирайтинг, видео маркетинг или Shopify плъгини. Има 30-дневен списък с чакащи, за да се присъедините към тази общност, и за разлика от други Slack групи, Demand Curve има процес на одобрение за проверка на всеки член.

Предимства за маркетинг специалистите

Намерете платени и безплатни ресурси за фрийлансъри и маркетингови агенции.

Свържете се с лидерите в бранша, тъй като Demand Curve представлява професионалисти от водещи B2B компании като Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable и Salesforce, както и платформи за финансиране на стартиращи компании като YC Combinator.

Отключете достъпа до скрити Slack канали в тази онлайн общност, като предоставяте значими приноси.

Цена: Безплатно

8. Superpath

чрез Superpath

Superpath е специализирана Slack общност за маркетинг специалисти в областта на B2B съдържанието. Тя им помага да изграждат мрежи с колеги, специалисти в областта на съдържанието, и собственици на маркетингови агенции, както и да бъдат част от екосистема за растеж, фокусирана върху колегите.

С над 18 000 членове, това е една от най-добрите общности, в които можете да научите всичко, свързано с съдържанието, и да намерите най-добрите възможности за работа в тази област.

Предимства за маркетолозите

Намерете актуални възможности в областта на писането на съдържание, маркетинга и SEO. Superpath има специален канал, наречен Freelance Gigs, който подкрепя фрийлансърите с всичко това и още много други неща.

Сътрудничество за гостуващи публикации, експертни мнения по различни теми и обмен на обратни връзки в един от най-популярните канали на Superpath – Content Collab.

Споделяйте снимки на вашите пухкави приятели в канала с подходящото име „Домашни любимци“. Този канал е добро развлечение сред сериозните дискусии за маркетинг.

Цени: Наличен е безплатен план. За да получите достъп до екстри като транскрипти на подкасти, 1:1 разговори и ексклузивни курсове, трябва да изберете един от платените планове, които започват от 20 долара на месец.

9. Peak Freelance

чрез Peak Freelance

Peak Freelance е Slack общност, която подпомага свободно практикуващите писатели с достъп до борса за работа, съвети за писане, шаблони и курсове, за да успеят в своя бизнес. Ако сте свободно практикуващ писател, който планира да разшири дейността си и да работи с глобални B2B марки, тази Slack общност е за вас.

Предимства за маркетинг специалистите

Достъп до обширна борса за работа, където почти ежедневно се публикуват всички най-нови свободни позиции за свободна практика.

Използвайте професионални ресурси за фрийлансъри, като шаблони и курсове, за да дадете на вашия фрийланс бизнес посоката, от която се нуждае.

Възползвайте се от възможностите за контакти с най-добрите фрийлансъри в различни B2B ниши, за да се поучите от техния опит.

Цена: Безплатно

10. Email Geeks

чрез Emailgeeks

Накрая, ако сте маркетинг специалист, който се занимава с имейл маркетинг и се опитва да бъде в крак с най-новите тенденции в тази област, Email Geeks е вашата Slack общност. С 82 канала, тя е една от най-големите маркетингови общности.

Предимства за маркетинг специалистите

Научете най-добрите практики и стратегии за имейл маркетинг от над 21 000 експерти по имейл маркетинг от водещи марки като Google, Uber, Mailchimp, Twitter и други популярни марки.

Получете помощ по ключови въпроси, с които се борят маркетинг специалистите, и полезни съвети от лидери в областта. С канали като „Email Design“ и „Email Deliverability“ винаги ще имате на кого да се обърнете.

Цена: Безплатно

Предимствата на Slack каналите за различни маркетингови дисциплини

Каналите за маркетинг в Slack помагат по различни начини на маркетинг специалисти от различни области. Ето как маркетинг специалистите, занимаващи се с съдържание, имейл маркетинг и дигитален маркетинг, се възползват от тези общности:

Маркетинг специалисти по съдържание

Обучение на стратегии за органичен растеж, които са дали резултат за други марки

Разбиране на най-добрите практики за създаване на различни ресурси за съдържание

Развиване на умения за преработване, оптимизиране и отчитане на съдържание, както и други важни умения, свързани със съдържанието, чрез задаване на въпроси на експерти от общността и участие в уебинари.

Маркетинг специалисти по имейл

Получаване на съвети и реални примери от някои от най-важните случаи на използване на имейл маркетинг, като създаване на имейл списък, разширяване на фирмения бюлетин, създаване на поредица от имейли за новопостъпили служители.

Достъп до данни, свързани с дизайна на имейли, целеви страници на бюлетини и разположение на CTA за максимална конверсия.

Усъвършенствайте уменията си за писане на рекламни текстове с шаблони за имейли, съвети за писане на теми и изпитани и проверени шаблони за имейли, които са донесли високи проценти на отваряне на други марки.

Дигитални маркетинг специалисти

Да бъдат в крак с ключовите тенденции в дигиталния маркетинг и да се подготвят да направят необходимите промени в уменията си, за да се приспособят към изкуствения интелект и неговите последици.

Намиране на подходящи свободни работни места в водещи B2B организации и установяване на контакти с вътрешни лица в компаниите, за да получите препоръки.

Използване на Slack като маркетингов инструмент

Slack позволява на маркетинг специалисти като вас да си сътрудничат и да комуникират с членовете на екипа си в реално време. Ето някои начини, по които можете да интегрирате Slack в ежедневните си задължения:

Създаване на централизирани работни процеси за оптимизиране на маркетинговите операции

Например, ако сте на път да стартирате кампания в социалните медии, създайте автоматизирани работни процеси в Slack, като интегрирате Slack с подходящи инструменти като Notion (за поддържане на съдържанието ви в социалните медии), ClickUp (за управление на задачите и KPI), инструменти за проследяване на социалните медии ( за събиране на информация за аудиторията) и Figma (за дизайн на рекламни материали).

По този начин вашият екип ще има лесен достъп до всички ресурси за кампанията на едно място и ще можете да стартирате кампанията по-бързо.

Създаване на съвместно работно пространство за различни маркетингови инициативи

Например, функциите за управление на проекти на Slack ви позволяват да съберете целия си екип, използвайки интеграцията Slack-ClickUp, Canvas ви позволява да обсъждате нови идеи, а Slack Connect ви помага да каните консултанти и фрийлансъри от други работни пространства, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Превърнете Slack в свое бързо хранилище на ресурси

Използвайте разширената опция за търсене на Slack, за да намерите бързо всички ресурси и медийни файлове, споделени в даден разговор, задайте персонализирани напомняния, за да не пропуснете никакви задачи в процес на изпълнение, и интегрирайте с Google Docs, DropBox, Notion и подобни приложения, за да получавате всички известия, свързани с управлението на документи, във вашия споделен канал в Slack.

Съвети и етикет за маркетинг специалисти, които използват Slack

Преди да използвате Slack като основен маркетингов канал, запознайте се с най-добрите трикове и етикет за Slack, за да извлечете максимална полза от платформата:

Използвайте Slack низове за сътрудничество в екипа. Вместо да изпращате ново съобщение всеки път, за да отговорите на текуща разговор, използвайте низове, за да оптимизирате комуникацията, да спестите време на членовете на екипа си и да им помогнете да намерят отговори по-бързо.

Използвайте включващ език. Когато се обръщате към екипа си, заместете „момчета“ с „хора“ или „екип“, за да накарате всички да се чувстват включени.

За бързи отговори или реакции като „Да, ще го направя“ или „Съгласен съм“, използвайте емоджита. Например, за горните два отговора подходящите емоджита са съответно ✅ и „+1“.

Задайте статуса „Не ме безпокойте“, за да създадете реалистични очаквания. По този начин вашият екип ще бъде запознат с работното време и ще се свърже с вас по време на този период или ще изчака до следващия ден за вашия отговор.

Насърчавайте асинхронната комуникация, намалете броя на срещите и помогнете на служителите да останат продуктивни. При нужда се включвайте в кратки Huddles за бърза комуникация.

Не маркирайте „Канал“ или „Всички“ всеки път, когато публикувате съобщение, тъй като това уведомява всички членове в канала, дори и да нямат нищо общо с него. Уведомявайте само тези, които са част от проекта.

Оптимизирайте маркетинговите си операции с ClickUp

Slack помага на маркетинг специалистите от различни дисциплини да оптимизират вътрешното сътрудничество, да създават шаблони за маркетингови пътни карти за цели екипи и да се възползват от ефективно управление на маркетингови проекти чрез интегриране на Slack с решения като ClickUp, Notion и Airtable.

Присъединете се към Slack общностите, за да получите достъп до изпитани и проверени шаблони за маркетингови планове, да се свържете с експерти от бранша, за да научите нови техники за конверсия и оптимизация, и да получавате редовно възможности за работа и консултации.

А ако търсите повече опции, ClickUp е чудесна алтернатива на Slack, с която да оптимизирате работата и сътрудничеството на вашия маркетинг екип.

Решението на ClickUp за маркетингови екипи е мащабируем инструмент за маркетингови лидери и екипи, с който да създадат всеобхватно работно място. Вашият маркетингов екип може:

Използвайте ClickUp Brain , за да разработвате по-бързо съдържание за маркетингови кампании. Генерирайте идеи за съдържание, брифинги, имейли и казуси за следващите си маркетингови кампании с блестяща скорост и дайте възможност на членовете на екипа си да бъдат по-продуктивни.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате идеи и да пишете и редактирате съдържание за секунди.

Използвайте ClickUp Whiteboards , за да обсъждате идеи с членовете на екипа си на едно място, да насърчавате всички да участват в текущите дискусии за стратегията и да се уверите, че всички са в синхрон с поредицата от задачи.

Превърнете идеите на екипа си в координирани действия с ClickUp – всичко в една бяла дъска.

Осигурете прозрачност в целия екип и проследявайте как членовете на екипа ви напредват към общата цел с ClickUp Goals Проследявайте и управлявайте напредъка на екипа ви към общите цели с ClickUp Goals

Проследявайте напредъка на задачите си с помощта на ClickUp Goals.

Елиминирайте излишните работни процеси с ClickUp Automations и следете графиците, за да се уверите, че членовете на екипа не работят по повтарящи се задачи и остават продуктивни.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp за повтарящи се задачи

Използвайте интеграцията Slack ClickUp , за да създадете обширен маркетингов табло, достъпно за всички членове на екипа.

Създавайте и управлявайте задачи в ClickUp с неговата Slack интеграция

За да разгледате ClickUp, регистрирайте се за безплатен пробен период.

Често задавани въпроси

1. Какво е Slack общност?

Slack общността е група от хора, които се събират, за да обсъждат тенденциите в бранша, да си сътрудничат по нови проекти и да общуват с опитни лидери на мнение, за да получат повече информация.

2. Може ли да използвате Slack за маркетинг?

Да, използването на Slack за маркетинг ви помага да оптимизирате дейностите на вашия маркетинг екип и превръща всяка маркетингова инициатива в съвместно усилие.

3. Какво е Slack в дигиталния маркетинг?

Slack е новото решение за по-добро сътрудничество между екипите за дигитален маркетинг.