Най-добрите мотивационни подкасти за личностно развитие и кариерно израстване

Независимо колко вълнуващ е вашият професионален живот, да се явявате всеки ден с една и съща енергия може да бъде изтощително. Всички имаме дни, в които се нуждаем от малко мотивация, за да добавим така необходимата искра.

Какво по-добро от нещо, което може да ви мотивира, докато сте във фитнеса, пътувате или се качвате в асансьора на офиса? Нещо като мотивационни подкасти!

Мотивационните подкасти са нашата ежедневна доза вдъхновение. Те повдигат настроението ни, стимулират въображението ни с нови идеи и предлагат ценни съвети за лично и професионално развитие.

В тази статия сме съставили списък с седемте най-добри мотивационни подкаста, отговарящи на различни интереси. Представяме ви най-важните моменти, заедно с няколко от любимите ни епизода, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас подкаст.

Добавете някои (или всички!) към ежедневния си плейлист; обещаваме, че те ще ви носят редовна доза позитивизъм и настроение.

Значението на мотивационните подкасти

Ако вече сте фен на мотивационните подкасти, тогава знаете техните предимства и можете да пропуснете тази част ?

Ако все още не сте ги пробвали, нека разгледаме няколко причини, поради които трябва да го направите.

Вероятно сте чували поговорката „Всичко е в ума“. Когато става въпрос за човешките същества, независимо дали става дума за професионалния ни живот или личния, нашите мисли и състояние на ума могат да ни повлияят изключително много.

Можете да дадете най-доброто от себе си на работа и да останете мотивирани да се издигате само когато умът ви е спокоен. Ако мислите ви са объркани, производителността ви страда и растежът ви се забавя.

Стресът не само пречи на творчеството, но и води до проблеми с управлението и производителността.

Мотивационните подкасти ви помагат значително да преодолеете тези проблеми. Те ви помагат да откриете нови перспективи за живота и неговите многобройни предизвикателства.

Нека разгледаме някои от основните предимства на слушането на тези подкасти:

1. По-добра концентрация и продуктивност

Слушането на мотивационни подкасти внася позитивизъм в ежедневието ви, като стимулира производството на допамин – химикал, който помага за повишаване на концентрацията и поддържа мотивацията ви. Те стимулират мозъка ви да се откъсне от разсейващите фактори, да премахне психическите блокажи, да повиши самочувствието ви, да ви внуши любов към себе си и да постигнете професионален успех.

Те също така ви позволяват да научите някои практични съвети от експерти, за да бъдете по-продуктивни, да избягвате прокрастинирането, да определяте по-добре приоритетите си и да управлявате добре работата си.

2. Повишете настроението и енергията си

В някои дни всичко, от което се нуждаете, е малко тласък, за да преминете от състояние на „добре съм“ към „аз съм амбициозен“. Мотивационните подкасти могат да ви помогнат да повдигнете морала.

Слушането на вдъхновяващи истории на хора, които са се сблъскали с трудности и са успели да ги преодолеят, е достатъчна мотивация в лошите дни.

3. Получете нови познания

Слушането на мотивационни подкасти ви дава нови познания, перспективи и идеи, които разширяват любопитството ви. Можете да научите как да управлявате по-добре нещата, да се справяте с проблемите и да подобрите уменията си. Практичните съвети за живота от експерти, представени в подкастите, могат да ви помогнат да постигнете повече.

Например, да речем, че имате междуличностен проблем с колега. Вместо да се опитвате да го разрешите сами, можете да послушате епизод от любимия си подкаст за личностно развитие, за да получите съвети и да се съсредоточите върху намирането на решение.

4. Открийте нови възможности

Мотивационните подкасти ви помагат да сте в крак с тенденциите в бранша. Те са изключителен източник на информация за идеи, иновации и възможности, които можете да използвате. Получете информация за книги, ментори и различни курсове, които да допълнят вашето обучение и да ви помогнат да се самоусъвършенствате.

С тези предимства, слушането на подкасти вече не е просто задача за намаляване на времето, прекарано пред екрана, а трик за повишаване на продуктивността, който спомага за личностното израстване и кариерното развитие.

Преглед и анализ на най-добрите мотивационни подкасти

Слушането на подкасти може да ви помогне в реализирането на всеки добър проект, по който работите.

Нека разгледаме някои от най-добрите мотивационни подкасти, които ще ви помогнат да започнете пътуването си към по-щастлив професионален и личен живот.

1. Науката за успеха

Примерният седмичен подкаст, воден от J. Matthew Bodnar, The Science of Success се фокусира върху изследването на човешкия потенциал в най-пълна степен. Базиран на доказателства за личностно развитие, този подкаст се впуска в дълбочина в неизползвания човешки потенциал, на който липсва само едно нещо – мотивация.

Независимо дали се опитвате да станете по-добър родител или работите върху професионалното си или личното си развитие, този подкаст има какво да ви предложи. В него участват гост-лектори, вариращи от психолози и невролози до предприемачи и преговарящи за заложници от ФБР, които споделят своите преживявания и дават съвети за живота на всеки, който се присъедини към общността.

Освен това, Боднар организира от време на време специализирани подкасти, за да се задълбочи в теми като креативност, ограничаващи вярвания, медитация и др., за да ви помогне в самопознанието. В основата на The Science of Success е насърчаването да се освободите от страха, да работите върху себе си и да водите пълноценен живот.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Слушам и преслушвам „Науката за успеха“ почти всеки ден.

2. Терапия за чернокожи момичета с Джой Хардън Брадфорд

Therapy for Black Girls е седмичен подкаст, създаден от едноименната женска мрежа, за да предизвика дискусии около психичното здраве, личностното развитие и начините да се води по-щастлив живот.

С мотото си „Да бъдеш видян, чут и разбран“ той има за цел да направи психичното здраве достъпно за чернокожите жени, като премахне стигмата, свързана с терапията. Целта му е да обхване всички аспекти на живота и кариерата, с които се сблъскват чернокожите жени днес, от финансовата свобода и кариерата до взаимоотношенията в социалните медии.

Водещата, д-р Джой Хардън Брадфорд, е сертифициран психолог, който използва поп културата, за да разясни психологическите концепции на своите слушатели. Тя си е извоювала солидна репутация с участия в O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence и Bustle.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Исках да чуя истината за психическото благополучие и това е подкастът, който ще добавя към библиотеката си! Епизодът „Luminous Self” ме трогна дълбоко. Благодаря ви, че го споделихте.

3. Малки крачки, големи промени

Този подкаст за продуктивност се фокусира върху ежедневните навици, които оформят живота ни. Воден от Gregg Clunis, Tiny Leaps, Big Changes е подкаст за личностно развитие, който ви убеждава да станете най-добрата версия на себе си.

Както подсказва името, подкастът учи как малките крачки могат да доведат до значителни, положителни промени. И как можете постепенно да започнете да се движите към дългосрочните си цели, като правите малки промени в навиците си.

Слушайте го, за да получите съвети как да поемете контрол над живота си и да успеете да превърнете най-смелите си мечти в реалност. Този подкаст променя виждането ни за успеха и ни вдъхновява да променим живота си.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Обичам философията на Грег за промяната в живота: всичко е въпрос на промяна в ежедневното ви поведение. Създайте живота, който заслужавате!

4. „Unlocking Us“ на Брене Браун

Търсите подкаст, който да ви запознае отново с най-дълбоката ви същност? Опитайте Unlocking Us . Подкастът има за цел да ви помогне да отключите най-дълбоките части от себе си, за да живеете, обичате и отглеждате децата си с по-голяма смелост.

Този подкаст вярва, че приемането на уязвимостта води до смелост. Брене Браун, водещата, известна авторка, мотивационна лекторка и лайф коуч, вярва в смелостта пред комфорта и ще ви помогне да се изправите лице в лице с вашите уязвимости.

Браун призовава аудиторията си да се изправи пред живота и да стане по-съзнателна за себе си. Подкастът ви учи да живеете с кураж и съпричастност, да бъдете „неудобни, смели и мили“.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Брене Браун е изключително вдъхновяваща личност. Нейният подход към интервюирането води до интересни и вдъхновяващи епизоди. Винаги се чувствам предизвикана и окуражена след като ги изслушам. Не мога да ги препоръчам достатъчно.

5. Лабораторията за щастие

Подкастът „The Happiness Lab“ се базира на най-популярния курс в Йейлския университет, „Науката за щастието“. Воден от д-р Лори Сантос, професорът, който стои зад курса, той разказва как можем да постигнем щастие.

Отдалечавайки се от традиционните вярвания за щастието и радостта, този подкаст ви запознава с най-новите научни изследвания с истории, които ще променят представата ви за истинското щастие.

Освен че обхваща теми като приятелство, пари, кариера, здраве и др., подкастът кани и експерти, които споделят личните си истории за успех, които могат да вдъхновят слушателите. С този подкаст ще преосмислите представата си за щастието и ще научите как да го постигнете по-бързо.

Този подкаст е за вас, ако искате да се придвижите към по-пълноценен и щастлив живот.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Току-що открих този отличен подкаст. Звучи добре и е професионално продуциран, пълен с полезни факти и техники.

6. Шоуто на Тим Ферис

The Tim Ferriss Show е един от най-популярните бизнес подкасти на всички времена и преди три години беше в списъка „Най-добрите“ на Apple Music. С 900 милиона изтегляния и звезден състав с гости като Хю Джакман, Марк Цукерберг, Майкъл Луис и Мария Шарапова, той си е заслужил титлата „най-добър в играта“.

Водещият, инвеститорът и световноизвестният автор Тим Ферис събира лидери от различни области, за да разгледат своите житейски преживявания и да ги превърнат в полезни тактики, навици и рутина за постигане на успех.

Структуриран като свободен и приятелски разговор, в който се чувствате част от дискусията, подкастът е забавен за слушане и от него може да се научи много. Слушайте го, ако искате вдъхновение, което да ви мотивира да действате и да постигнете резултати.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Харесвам Тим като интервюиращ (добри задълбочени въпроси, а също и основни, лични примери и ангажираност). Любимите ми теми са свързани с медитацията, личностното развитие, промяната на моделите на мислене и навиците.

7. TED Talks Daily

TED Talks Daily ви предлага най-добрите части от вдъхновяващите TED Talks в аудио формат. Темите варират от изкуствен интелект до спорт, но всеки епизод обещава да бъде провокиращ.

Воден от награждаваната журналистка Елиз Ху, подкастът ви представя историите и идеите на лидери и новатори от цял свят. Той ви запознава с нови концепции и ви предоставя начин да събирате знания и да научавате нещо полезно всеки ден.

Слушането на този подкаст е като непрекъснато пътуване в света на знанието. Той е врата към нови перспективи, която ви насърчава да разширите хоризонтите си и да мислите извън рамките на конвенционалното.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите:

Винаги вдъхновяващо, информативно и интересно. Благодаря, TED Talks Daily!

Сега нека се впуснем в начините да приложим наученото от този мотивационен материал в живота си.

Бонус: Как да създадете план за личностно развитие?

Как да приложите наученото от мотивационните подкасти в професионалния си живот

Слушаме мотивационни подкасти, за да научим нови неща, които ни помагат да се усъвършенстваме – в работата и личния си живот като мениджъри, родители, приятели и колеги. По същия начин, по който подкастите ни предоставят знания, инструментите за продуктивност ни дават средствата да подобрим методите си на работа.

Един от тези инструменти за продуктивност е платформата за управление на работата ClickUp, която има за цел да помогне на потребителите да спестят време (до един ден седмично) и усилия. Използвайки многото функции на ClickUp, които повишават ефективността, екипите могат да комуникират и да работят съвместно за по-голям успех.

Справяйте се с задачите си с обновената папка „Входящи“ на ClickUp, проектирана да ви помага да навигирате бързо сред приоритетите си и да свършите работата си.

Подобрете работата в екип с ClickUp Project Management

Платформата „всичко в едно“ на ClickUp за управление на проекти позволява на екипите да работят в тясно сътрудничество с свързани работни потоци, табла в реално време и споделяне на документи. Независимо от местоположението, екипите могат да генерират идеи и да работят заедно по-ефективно, за да постигнат по-бързо общите си цели. Някои от най-добрите функции на ClickUp Project Management са:

Подхранете мотивацията си с ClickUp Goals

Няма нищо по-удовлетворяващо от поставянето на цели и тяхното постигане. ClickUp Goals ви позволява да поставяте проследими цели, които да подхранват мотивацията ви и тази на вашия екип. Задайте срокове и измерими цели и получавайте постоянна информация за това колко далеч сте стигнали с автоматичното проследяване на напредъка на ClickUp.

Постигнете успех още по-бързо с ClickUp Goals. Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Някои от уникалните му характеристики са:

Проследявайте напредъка с помощта на верни/неверни, числови, парични, седмични продажби и цели за задачите.

Управлявайте цели, като например карти за оценка на служителите и OKR, на едно място с помощта на лесни за използване папки.

Вижте постиженията по проекта под формата на проценти по отношение на целите в един единствен изглед.

Докладвайте за напредъка по целите с помощта на споделяеми и персонализирани табла в ClickUp , за да поддържате екипите на една и съща страница.

ClickUp е чудесен начин да поддържате екипите информирани, ефективни и отговорни. Той създава прозрачност в работата и помага да се поддържа мотивацията на служителите. Докладите за напредъка са средство за насърчаване и помагат на екипа да се придържа към задачите и графиците.

Инструментите за управление на работата като ClickUp улесняват работата, спестяват време и повишават мотивацията на екипа. По-гладките работни процеси и повишената продуктивност могат да изградят по-силна организационна работна етика и да помогнат за постигането на целите.

Интегрирайте инструментите за продуктивност на ClickUp, за да приложите на работното място знанията, които сте придобили от подкастите за кариерно развитие. Опитайте ClickUp още днес.