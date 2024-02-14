Как да създадете интегрирана маркетингова стратегия за 2 седмици

Нека се върнем назад във времето – към лятото на 2023 г. Тогава никой и никъде не беше защитен от влиянието на филма „Барби“*. Всяка втора реклама, кутия зърнени храни, публикация в социалните медии и универсален магазин беше оцветена в розово, руса и безспорно Барби. 💁🏼‍♀️

Въпреки че тя беше добре позната още преди маркетинговият екип на „Барби“ да получи бюджет, достоен за къща от сънищата, филмът все още служи като майсторски клас по съвременни маркетингови стратегии.

Вниманието към детайлите, продължителният шум и неизбежното присъствие на месечната промоционална кампания на „Барби“ се превърнаха в смазващ успех в боксофиса. Това интегрирано маркетингово шедьовър показа истинското влияние на последователните послания, подавани по различни канали към широка аудитория.

И когато приключите с четенето на този блог, ще разполагате с инструментите, необходими за да направите същото.

За щастие, не се нуждаете от маркетингов бюджет от 150 милиона долара като този на „Барби“ или от години на подготовка, за да се възползвате от предимствата на успешна интегрирана маркетингова стратегия. Всичко, от което се нуждаете, са две седмици. 🏆

В този наръчник ще обхванем всичко, което трябва да знаете за интегрирания маркетинг, и ще разделим основните елементи на изпълним двуседмичен график. Следвайте стъпка по стъпка и седмица по седмица, за да видите как стратегията ви се реализира.

Какво е интегрирана маркетингова стратегия?

Интегрираният маркетинг – или интегрираните маркетингови комуникации (IMC) – използва холистичен маркетингов подход и се отнася до всяка кампания, която включва маркетингови канали или медии, за да разкаже една история или да достигне до конкретна целева група.

Следователно, вашата интегрирана маркетингова стратегия е вашият план за действие за създаване и съгласуване на посланията във всеки канал.

Интегрираните кампании обхващат всички области на маркетинга – от бранда, генерирането на търсене, клиентите и жизнения цикъл, имейл маркетинга и маркетинга на продукти. Те създават визия, която по идеален начин разказва историята на вашия бранд по последователен и лесен за следване начин, с известна степен на персонализация, за да отговори на конкретния канал и етапа от жизнения цикъл на клиента.

Независимо дали искате да създадете интерес към продукта, да привлечете абонати за бюлетина или да генерирате значими продажби, екипите постоянно разчитат на интегрирани маркетингови стратегии, за да разнообразят преживяванията на аудиторията с тяхната марка, като същевременно разказват (и засилват) последователна история с всяко взаимодействие.

Таня Литълфийлд, лидер в областта на фракционния маркетинг за растеж, счита, че са необходими средно между шест и осем точки на контакт, за да се генерира B2B регистрация или заявка за продажба. Ето защо „провеждането на кампания по един канал или фокусирането единствено върху кампании в горната или долната част на фунията няма да е достатъчно“, казва тя.

За да останат на преден план и да се адаптират към постоянно променящите се начини, по които купувачите идентифицират и закупуват решения онлайн, маркетинговите екипи трябва да създават програми, които стимулират търсенето и разказват тяхната история – дори преди потребителят да е готов да купи.

„Нищо не прави това по-добре от координираните, многоканални кампании, които са гръбнакът на интегрираните стратегии“, обяснява Литълфийлд.

Интегрираните маркетингови стратегии често са свързани с една единствена кампания. Въпреки че използвате няколко канала едновременно, вашите интегрирани маркетингови активи трябва да се пускат едновременно, за да предадат едно цялостно послание на вашата аудитория, независимо от това как и къде я намирате.

Да обобщим. За да проведете успешна интегрирана маркетингова кампания, просто:

Дайте приоритет на последователността (последователно)

Представете единна позиция в множество маркетингови канали

Измервайте успеха си по време на работа

Доста просто, нали? Е, донякъде. Предизвикателството е да поддържате вниманието си към детайлите и ефективното междуфункционално сътрудничество.

Включването на различни собственици на канали означава, че ще трябва да съгласувате интегрираната си маркетингова кампания между няколко отдела и екипа, включително (но не само) социални медии, съдържание, продажби, дизайн и уеб, за да гарантирате безпроблемно изпълнение.

Задайте приоритети за всяка задача, като използвате функцията „Приоритети на задачите“ на ClickUp, и се уверете, че екипът ви знае на какво да се фокусира.

Интегрираните маркетингови комуникации вземат предвид всички ключови участници и техните установени процеси, като предоставят достатъчно време за определяне на общите цели на кампанията, посланието, ключовите показатели за ефективност, включените маркетингови канали, резултатите, графика на проекта, ресурсите и др.

Помислете по следния начин – успехът на публикация в социалните медии и на блог не се измерва с едни и същи показатели, но успешните интегрирани маркетингови кампании ще отразят тези разлики още в началото.

Усилията, необходими за провеждането на ефективна интегрирана маркетингова кампания, може да изглеждат обезкуражаващи на хартия, но резултатите си заслужават усилията, а ползите са почти безкрайни.

Какви са предимствата на интегрирания маркетинг?

На първо място, интегрираният маркетинг е изключително ефективен за увеличаване на потенциалните клиенти и укрепване на имиджа на вашата марка. Насочването към разнообразни канали с последователна история дава на потенциалните клиенти повече възможности да взаимодействат с вашия продукт.

И с една солидна стратегия, която направлява усилията ви в кампанията, тези взаимодействия със сигурност ще бъдат позитивни, разпознаваеми и запомнящи се. Или, с други думи, маркетинговата тройка. 🙌🏼

Последователната история и опит в маркетинговите ви усилия създават по-силно осъзнаване на вашата марка от страна на клиентите. Подобно на рекламната мелодия, която се повтаря в главата ви, вие искате вашата интегрирана маркетингова кампания да затвърди позицията на вашата компания в съзнанието на потребителите – но по положителен начин. Съжалявам, автори на рекламни мелодии.

Без координирани кампании и междуфункционално сътрудничество, маркетинговият екип би имал късмет, ако успее да привлече клиенти само на един етап от процеса на покупка. С помощта на солиден и подробен план обаче, една единствена кампания може да подкрепи целия жизнен цикъл.

Какви други ползи можете да очаквате от ефективна интегрирана маркетингова стратегия?

Премахване на бариерите между екипите: Обединяването на различни канали в една кампания е сигурен начин да накарате новите членове на екипа да започнат да общуват. С възможността да преследват обща цел, членовете на различните отдели могат да укрепят работните си взаимоотношения, да подобрят междуфункционалното сътрудничество и да постигнат по-голямо въздействие чрез проекти, които излизат извън обичайния им обхват

Изградете доверие сред целевата си аудитория: Непроменливият наратив и имидж на марката във всички ваши маркетингови канали показват на аудиторията какво може да очаква от вашия бизнес – независимо от това къде се намира в продажбения процес. Когато превъртят реклама, четат блог, попълват формуляр за продажба или се регистрират за вашия продукт чрез самообслужване, те се сблъскват със същото послание, което ги е привлякло в началото.

По-добри показатели и по-добър поглед върху данните : Няма два маркетингови канала, които да споделят едни и същи KPI, макар че няколко от тях ще споделят една и съща цел. Интегрираният маркетинг предоставя множество точки на контакт за събиране на по-задълбочени данни за поведението и предпочитанията на клиентите в зависимост от това къде достигат до вашата кампания, как взаимодействат с нея и дали това води до конверсия.

Оптимизирано разпределение на бюджета : Интегрираните маркетингови стратегии изискват екипите първо да идентифицират най-ефективните канали за своите кампании, което води до по-добра обща възвръщаемост на инвестициите и ефективност на разходите още от самото начало. Освен планирането, маркетинговите екипи могат да получат повече за парите си чрез споделяне и пренасочване на ресурсите на кампанията между каналите с минимални допълнителни усилия. Например, дадена кампания може да се появи във всички социални медии, на уеб страница и в имейл.

Максимален ефект: Независимо дали се насочвате към нов сегмент или търсите нови потенциални клиенти сред идеалната си аудитория, координираните интегрирани маркетингови усилия ще усилват вашето послание, като достигат до по-широк кръг от потребители и увеличават ефекта от вашата кампания.

Когато е добре изпълнен, интегрираният маркетинг е изключително ефективен, а този списък само докосва повърхността на неговите предимства. Това повдига въпроса – как да стартирате своя собствена ефективна интегрирана маркетингова стратегия?

Ние ще ви покажем. 🙂

Как да създадете интегрирана маркетингова машина за 2 седмици

Колкото повече екипи са включени в кампанията ви, толкова по-трудно може да бъде да я стартирате. Въпреки че фазата на планиране е от решаващо значение за всяка успешна интегрирана маркетингова стратегия, тя е и фазата, в която кампанията е най-вероятно да загуби инерция или дори да се провали напълно.

Първите няколко интегрирани кампании може да ви се сторят неудобни, тъй като всяка функция може да се наложи да се откаже от някои от стандартните си процеси на планиране, за да се приведе в съответствие с по-голямата група. Щом екипите постигнат успех в няколко кампании, това ще стане по-естествено, както и сътрудничеството.

Първите няколко интегрирани кампании може да ви се сторят неудобни, тъй като всяка функция може да се наложи да се откаже от някои от стандартните си процеси на планиране, за да се приведе в съответствие с по-голямата група. Щом екипите постигнат успех в няколко кампании, това ще стане по-естествено, както и сътрудничеството.

За да не изгубите следващата си голяма маркетингова идея в безкрайната купчина „в процес на обработка“, ви предлагаме да създадете и да се придържате към строг график. Нашето предложение? Две седмици.

Макар това да изглежда като кратък срок, подходящият план за действие ще държи екипа на път, без да се изчерпва или да прави компромиси. Особено с помощта на мощен софтуер за управление на проекти, който да се заеме с тежките задачи вместо вас.

Инструментите за управление на проекти като ClickUp са първата важна стъпка към всяка продуктивна маркетингова стратегия или кампания. С вградени функции за улесняване на сътрудничеството в екипа, мозъчна атака, реализиране на идеите ви и документиране на напредъка, те елиминират натоварената работа, която затруднява всеки процес, за да ви помогнат да се съсредоточите върху най-важната работа.

Уверете се, че вашите коментари се виждат, като ги присвоявате на потребителите директно в задачите, и получите бърз преглед на присвоените коментари в списък за проверка.

С предпочитания от вас инструмент за управление на проекти на разположение, сте готови да започнете работа.

Детайлите, които определят различните интегрирани маркетингови кампании, ще варират в зависимост от вашия продукт, цел и аудитория, но основата често ще следва една и съща структура.

Седмица 1: Съберете информация за вашата кампания

Въпреки че две седмици могат да минат доста бързо, е от решаващо значение да определите кой, какво, къде, кога, защо и как още в самото начало. По-голямата част от първата седмица ще бъде посветена на установяването на основите – особено на утвърждаването на защо е необходимо и какво ще направи, за да ви помогне да постигнете целите си.

Подобно на начина, по който любимите ви телевизионни готвачи предварително разделят съставките на дъската за рязане, преди да започнат да готвят, първата седмица от вашата интегрирана маркетингова стратегия е фокусирана основно върху проучвания и подготовка. Да започнем.

Стъпка 1: Определете SMART цел за кампанията

Задайте конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с времето цели, като използвате ClickUp.

Първият ден е посветен на определянето на целите, които искате да постигнете с тази кампания.

Ние винаги ще възхваляваме целите, които са конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с конкретен срок. Или с други думи, SMART цели. Да имате цел предвид е естествената първа стъпка при създаването на всяка стратегия, а интегрираните маркетингови кампании не са изключение.

Може би сте пуснали нова функция на продукт или сте променили изцяло бранда на компанията – тези инициативи са трамплинът, който ви изстрелва към целта ви и оправдава защо кампанията си заслужава усилията.

Това ще ви помогне да мислите в правилната посока, когато става въпрос за показатели и маркетингови KPI. Да знаете как ще измервате успеха на целта на кампанията е от съществено значение за вашата интегрирана маркетингова кампания и ще бъде решаващият фактор за нейния успех.

Стъпка 2: Идентифицирайте целевата си аудитория и ключовите маркетингови канали

След като вече сте определили мотивите зад стратегията си и проблема, който тя цели да реши, е време да определите за кого е всичко това.

На този етап може би все още сте в първия ден или току-що започвате втория ден от изработването на стратегията си.

Определете профила на клиента, към когото ще се насочите през цялата кампания, за да насочвате решенията си в бъдеще. Познаването на пазара, към който се стремите, общото поведение на аудиторията ви и разбирането на това, което е важно за нея, ще ви помогне да създадете по-привлекателно и персонализирано съдържание.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона за потребителски профил на ClickUp, за да проследявате профилите на клиентите и да разберете по-добре целевата си аудитория.

На този етап ще започнете да определяте подходящите канали, които да използвате в кампанията си. С добре дефинирана аудитория пред вас, можете да изолирате маркетинговите канали, които те посещават най-често, за да сте сигурни, че ги срещате там, където са, всеки път.

Добрата новина на този етап от стратегията ви е, че голяма част от проучването вероятно вече е направено. Никой не разбира целите на вашата компания по-добре от самата компания и никой не познава идеалния ви клиент по-добре от вас.

В стъпки едно и две просто събирате и организирате проучвания и информация, с които вече разполагате, за да улесните следващите стъпки в интегрирания маркетингов процес.

Стъпка 3: Привлечете подходящите хора

Добре дошли в трета стъпка! Тази стъпка трябва да съвпадне с третия ден, ако следвате нашия график.

Знаейки какво се опитвате да постигнете и кого искате да достигнете с кампанията си, задайте си въпроса: С кои вътрешни екипи трябва да се свържете, за да го осъществите?

Честно казано, вероятно са замесени повече хора, отколкото си мислите. Не само мениджъри на канали, но и дизайнерски екипи, мениджъри на платен маркетинг, копирайтъри, PR, екипи по продажбите и други.

И макар че вие вече разбирате мотивацията за тази кампания, те може би все още не са наясно с нея. Ето защо шаблоните за планиране на маркетингови кампании са толкова важни, за да се следи развитието на всички заинтересовани страни и партньори.

Изтеглете шаблона Планирайте по-бързо вашите маркетингови проекти и кампании с този шаблон за бързо стартиране.

Тези шаблони са идеални за създаване на нова кампания. След като определите всички, които трябва да бъдат включени, можете да дадете приоритет на това да ги съберете в една стая (или на една телеконференция) възможно най-бързо.

Това ще съгласува екипа по отношение на текущата натовареност на всеки член, ще покаже дали е необходимо да се включат и други лица и ще идентифицира веднага всички основни пречки.

Друга важна подробност, която трябва да изясните на този етап, е кой ще има последната дума по отношение на всички елементи на кампанията. Много обещаващи интегрирани маркетингови стратегии се провалят просто защото има прекалено много хора, които се месят в процеса.

От съществено значение е да имате човек, който да координира действията на ръководителите на всеки маркетингов отдел. Един от начините да ангажирате всички, да синхронизирате сроковете и да решавате възникващите проблеми е да въведете последователен процес на срещи и резултати за всеки отдел.

От съществено значение е да имате човек, който да координира действията на ръководителите на всеки маркетингов отдел. Един от начините да ангажирате всички, да синхронизирате сроковете и да решавате възникващите проблеми е да въведете последователен процес на срещи и резултати за всеки отдел.

Премахнете главоболието от безкрайните процеси на одобрение, като назначите едно лице с правомощията да взема окончателното решение.

Стъпка 4: Обмислете историята на кампанията си и плана за действие

С вашия мечтан екип сте готови да обсъдите и да съставите цялостната история на кампанията и плана за действие. Независимо дали сте събрани около конферентната маса, на видеоразговор или изцяло онлайн с помощта на софтуер за дигитална бяла дъска, най-добрите сесии за екипно сътрудничество и генериране на идеи се провеждат в реално време.

Брейнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

На този етап няма лоши идеи. Става въпрос просто да запишете началната точка на хартия. Оттам нататък – и с колективния интелект на вашия разнообразен и мултифункционален екип – ще укрепите:

Всички необходими резултати в кампанията

Общата концепция на кампанията и последователно послание

Къде и кога ще бъдат пуснати в действие елементите на кампанията

Ключови срокове и приблизителен график за следващата седмица

Това може да не се случи по време на една 30-минутна среща. Дайте на екипа време да обмисли първата си серия от идеи, да събере необходимата информация и да се прегрупира, ако е необходимо. Ако сте започнали този двуседмичен график в понеделник, ви препоръчваме да насрочите тази среща най-късно в четвъртък или петък (ден четири и ден пет).

Седмица 2: Прилагане на стратегията

През първата седмица сте подредили всичко. През втората седмица екипът се заема с работата си, за да реализира плана за кампанията. Или, ако продължим с примера за готвача – когато най-накрая започвате да готвите.

Стъпка 1: Създайте съгласувани елементи на кампанията

Най-голямото препятствие при създаването на кампании често се появява на етапа на обратна връзка и одобрение, затова е изключително важно да предоставите „V1“ на мениджърите на кампаниите си възможно най-бързо. След необходимите редакции, този етап може да се проточи от началото на втората седмица (шести ден) до девети или дори десети ден.

Това не важи само за екипа по дизайн. Всички писмени материали, включително надписи в социалните медии, цитати, хаштагове, звукови фрагменти, уеб текстове и блогове, могат да отнемат също толкова време (ако не и повече), за да бъдат финализирани. Искате да посветите колкото се може повече време на тази стъпка, тъй като тя е свързана с всичко, което вашите клиенти действително ще видят от вашите кампании.

Използвайте AI асистента за писане в ClickUp, за да създавате блог публикации, да генерирате идеи, да съставяте имейли и др.

Стъпка 2: Определете как ще измервате успеха

Помните ли SMART целта на кампанията, която си поставихте през първата седмица? Време е да я преразгледате и да я обмислите през призмата на всеки маркетингов канал. Идентифицирайте KPI, свързани с по-голямата ви интегрирана маркетингова кампания, а след това обмислете как всеки канал измерва собствения си успех.

Тези показатели могат да включват:

Потенциални клиенти, генерирани от конкретни канали

Прегледи на конкретна публикация или посещения на определен блог

Абонати на бюлетин или YouTube

Броят на новите акаунти, създадени на вашия уебсайт

И още много други неща.

За интегрираните кампании е изключително важно не само да имат ясни отговорници, но и ясни KPI и цели. Всяка функция обикновено се фокусира само върху няколко показателя, но интегрираните кампании изискват фокус върху 1-3 основни KPI за всички екипи.

За интегрираните кампании е изключително важно не само да имат ясни отговорници, но и ясни KPI и цели. Всяка функция обикновено се фокусира само върху няколко показателя, но интегрираните кампании изискват фокус върху 1-3 основни KPI за всички екипи.

Въпреки че екипът ви може би все още е в процес на изготвяне на плана и черновата на кампанията, графикът продължава да се движи. Това означава, че можете да продължите да довършвате дизайна, докато работите по втората стъпка на заден план.

И тъй като сте направили такава задълбочена подготовка през първата седмица, докато проучвахте целевата си аудитория и се срещахте с собствениците на каналите, това не би трябвало да отнеме повече от ден-два, за да се утвърди. Препоръчваме да започнете тази стъпка на седмия или осмия ден, за да се придържате към двуседмичния си график.

Стъпка 3: Стартирайте, оценявайте и повтаряйте при необходимост

Стигнахте до последния ден от двуседмичната си интегрирана маркетингова кампания! Това означава, че сте приключили, нали? Абсолютно не. Но сте близо!

До последния ден от плана за действие на стратегията ви, ще сте готови да я пуснете в действие. Вашето съдържание може да е вече онлайн или ще бъде в рамките на няколко дни. В двата случая, най-тежката работа е свършена.

Всички срещи за дизайн, одобрения, кръгове за обратна връзка и пречки са разгледани и разрешени. Всички резултати са финализирани, а всяко съдържание, което все още не е публикувано, е подредено в опашка и е готово да бъде изпратено.

След успешното стартиране на маркетингова кампания е време да проследите нейния успех и да оцените нейната ефективност през следващите дни, седмици и месеци. Нека вече установените от вас показатели и KPI ви насочват при определянето на това какво представлява „успехът“ за тази кампания.

Получете по-задълбочени познания и обща представа за вашите кампании с напълно персонализирани табла в ClickUp.

За да сте сигурни, че оставате фокусирани върху ученето и развитието си от всяка кампания, проведете ретроспективна среща с интегрирания си маркетинг екип след стартирането, за да обсъдите ключовите си изводи, включително:

Какво се получи добре

Какво можеше да бъде по-добре

Ключови изводи от опита

Как можете да подобрите бъдещите си кампании

С познанията, които сте придобили по време на планирането на стратегията си, и с график, който да ви помогне да следите за нейния успех, тогава е време да празнувате. 🎉

Бъдете в крак с вашата интегрирана маркетингова стратегия в ClickUp

Докато следите успеха на текущите си интегрирани маркетингови кампании, ще придобиете знания и информация, които ще ви позволят да коригирате кампанията си с течение на времето и да я адаптирате към конкретните си нужди.

Дотогава нека този план за действие постави основите на следващата ви кампания. Следвайте го стъпка по стъпка и наблюдавайте как интегрираната ви маркетингова стратегия придобива форма в рамките на няколко седмици! А за да разширите още повече тази рамка, планирайте и управлявайте я с помощта на динамичен софтуер за управление на проекти като ClickUp.

ClickUp е единственият инструмент за продуктивност, който има способността да обедини маркетинговите екипи, да улавя идеите мигновено и да наблюдава напредъка от една единствена платформа. Регистрирайте се в ClickUp още днес и вижте как вашите кампании оживяват.