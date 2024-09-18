ClickUp блог
Топ 10 на най-добрите Pipedrive интеграции за подобрена CRM продуктивност през 2025 г.
CRM

Топ 10 на най-добрите Pipedrive интеграции за подобрена CRM продуктивност през 2025 г.

18 септември 2024 г.

Адаптирайте се или останете назад.

Това поговорка е особено вярна по отношение на продажбите и управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Силата на CRM интеграциите, особено на платформи като Pipedrive, става неоспоримо ясна. Приложенията и интеграциите на Pipedrive са основни маркетингови инструменти, които променят начина, по който бизнеса управлява своите продажбени процеси и взаимодействия с клиенти.

Чрез безпроблемната интеграция на различни приложения и услуги, интеграциите на Pipedrive CRM разширяват функционалността на вече стабилния CRM инструмент. Те дават възможност на бизнеса да създаде по-ефективна, взаимосвързана и продуктивна среда за продажби с ясен преглед на продажбения процес.

За тези, които искат да подобрят своите CRM управленски способности, разбирането и използването на тези интеграции не е просто опция – то е необходимост в съвременния дигитален свят.

Какво да търсите в интеграцията с Pipedrive?

Ключът е да търсите функции, които помагат на търговските представители да подобрят и повишат ефективността и производителността с правилни CRM данни. Съществени фактори, които трябва да се вземат предвид при интеграциите на Pipedrive CRM:

  • Функции за автоматизация на продажбите: Интеграциите, които автоматизират задачите, свързани с продажбите, като проследяване, планиране и проследяване на нови потенциални клиенти, могат значително да повишат ефективността. Търсете функции, които автоматизират рутинните дейности по продажбите, за да намалите ръчната работа и да сведете до минимум вероятността от човешка грешка.
  • Интеграция с имейл маркетинг: Синхронизацията с платформите за имейл маркетинг е от решаващо значение. Тази функция позволява безпроблемно управление на кампаниите директно от CRM, проследяване на взаимодействията и отговорите за по-добро поддържане и превръщане на квалифицирани потенциални клиенти.
  • Разширени анализи и персонализирани отчети: Изберете интеграции с подробни анализи и персонализирани функции за отчети в CRM. Тези инструменти трябва да ви помогнат да проследявате продажбите, да прогнозирате тенденциите и да анализирате съществуващите данни, за да вземате по-информирани решения.
  • Функции за сътрудничество: Функциите, улесняващи сътрудничеството в екипа, като споделени календари, възлагане на задачи и актуализации в реално време, са от жизненоважно значение. Те гарантират, че всички в екипа са на една и съща страница и могат да извършват най-важната работа заедно ефективно.
  • Приложения и интеграции на трети страни: Потърсете възможност за лесно свързване на Pipedrive с широка гама от приложения на трети страни и други приложения, като софтуер за счетоводство, Google Sheets, инструменти за комуникация и системи за управление на проекти. Това разширява функционалността на Pipedrive, създавайки по-всеобхватна екосистема.
  • Управление на контакти и потенциални клиенти: Подобрените функции за управление на контакти и потенциални клиенти, включително инструменти за сегментиране, проследяване на историята на контактите и персонализирани критерии за квалифициране на потенциални клиенти, са от съществено значение за ефективното управление на CRM.
  • Адаптируема автоматизация на работния процес: Възможността да създавате и адаптирате работни процеси, съобразени с вашите специфични продажбени процеси, е от решаващо значение. Тази функция позволява по-голяма гъвкавост и ефективност при управлението на продажбените цикли.

10-те най-добри инструмента за Pipedrive приложения и интеграции, които да използвате през 2024 г.

Сферата на CRM инструментите продължава да се развива, като многобройни интеграции подобряват функционалността и ефективността на платформи като Pipedrive. Нека се запознаем с 10-те най-добри Pipedrive интеграции или алтернативи, които се отличават с иновативните си функции и съществено влияние върху работните процеси в бизнеса.

1. Talkdesk

Talkdesk Workspace
Talkdesk Workspace чрез G2

Talkdesk е облачно решение за кол център, идеално за фирми, които искат да подобрят обслужването на клиентите си чрез Pipedrive. Интегрира се безпроблемно с Pipedrive и подобрява управлението на взаимодействието с клиентите благодарение на своите усъвършенствани функции.

Най-добрите функции на Talkdesk

  • Омниканална поддръжка: Предлага безпроблемна интеграция с различни комуникационни канали, включително глас, SMS и социални медии.
  • Разширени функции на кол центъра: Функции като запис на разговори, отчети в реално време и анализи подобряват обслужването на клиентите
  • CRM интеграция: Директна интеграция с Pipedrive, осигуряваща синхронизация и достъп до съществуващите данни
  • Информация, базирана на изкуствен интелект: Предоставя информация, базирана на изкуствен интелект, за по-добро вземане на решения и анализ на взаимодействието с клиентите

Ограничения на Talkdesk

  • Някои отзиви сочат, че първоначалната настройка може да бъде сложна за нови потребители

Цени на Talkdesk

  • CX Cloud Essentials: 75 $/потребител/месец
  • CX Cloud Elevate: 95 $/потребител/месец
  • CX Cloud Elite: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Talkdesk

  • G2: 4. 4/5 (2181 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (721 отзива)

2. PandaDoc

Персонализирани теми в PandaDoc
Персонализирани теми в PandaDoc чрез G2

PandaDoc оптимизира работния процес с документи чрез интеграция с Pipedrive, предлагайки ефективно решение за създаване, управление и проследяване на документи директно в CRM платформата.

Най-добрите функции на PandaDoc

  • Оптимизиран работен процес с документи: Улеснява създаването, изпращането и проследяването на документи, без да напускате Pipedrive
  • Възможност за електронен подпис: Предлага функционалност за правно обвързващ електронен подпис, подобряваща скоростта и ефективността на одобряването на документи.
  • Библиотека с шаблони: Достъп до различни персонализирани шаблони за различни бизнес нужди.
  • Известия в реално време: Държат ви в течение за състоянието на документите, включително кога са отворени, прегледани или подписани

Ограничения на PandaDoc

  • Ограничени възможности за персонализиране в плановете от по-ниско ниво

Цени на PandaDoc

  • Безплатен eSign: 0 $
  • Essentials: 19 $/потребител/месец
  • Бизнес: 49 $/потребител/месец
  • Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PandaDoc

  • G2: 4,7/5 (2317 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (1085 отзива)

3. Aircall

Новият настолен телефон на Aircall
Новият настолен телефон на Aircall чрез G2

Aircall се очертава като мощно облачно решение за кол център и телефонна система, което се интегрира безпроблемно с Pipedrive, за да оптимизира телефонията в CRM работния процес. Тази интеграция рационализира комуникационните канали, подобрява ангажираността на клиентите и възможностите за поддръжка.

Най-добрите функции на Aircall

  • Директна CRM интеграция: Лесно се синхронизира с Pipedrive, осигурявайки безпроблемно записване на разговорите
  • Лесен за използване интерфейс: Лесен за възприемане и използване от екипите
  • Разширени функции за разговори: Включва запис на разговори, гласова поща и опции за персонализирано пренасочване на разговори
  • Анализи в реално време: Предоставя ценна информация за ефективността на обажданията и взаимодействията с клиентите

Ограничения на Aircall

  • Тъй като е базирана на облак, качеството на разговорите зависи в голяма степен от интернет връзката.
  • Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Aircall

  • Essentials: 30 $/потребител/месец
  • Професионална версия: 50 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Aircall

  • G2: 4,3/5 (938 отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (410 отзива)

4. Yesware

Проследяване на имейли в Yesware
Проследяване на имейли в Yesware чрез G2

Yesware е забележителен инструмент за проследяване на имейли и производителност, който се свързва с Pipedrive, подобрявайки стратегиите за комуникация по имейл в CRM системите. Той е проектиран да оптимизира работните процеси по имейл и да подобри ангажираността в продажбите чрез ефективно проследяване и анализи.

Най-добрите функции на Yesware

  • Проследяване на имейли: предоставя информация за това кога имейлите са отворени и прочетени, което помага на екипите по продажбите да преценят нивото на интерес
  • Шаблони и отчети: Предоставя персонализирани шаблони за имейли и подробни отчети за ефективността на имейл кампаниите.
  • Планиране на срещи: Опростява процеса на планиране на срещи директно от имейли, подобрявайки ефективността
  • Интеграция с Salesforce: Наред с Pipedrive, тя се интегрира добре с Salesforce, добавяйки гъвкавост към популярните му приложения.

Ограничения на Yesware

  • Някои потребители считат, че по-напредналите функции са малко сложни за използване в началото
  • Фокусиран предимно върху функционалностите на електронната поща, което може да ограничи обхвата му за някои потребители

Цени на Yesware

  • Pro: 15 $/потребител/месец
  • Премиум: 35 $/потребител/месец
  • Enterprise: 65 $/потребител/месец

Yesware Ratings

  • G2: 4. 4/5 (812 отзива)
  • Capterra: 4. 2/5 (175 отзива)

5. Aeroleads

Софтуер за генериране на потенциални клиенти Aeroleads
Софтуер за генериране на потенциални клиенти Aeroleads чрез G2

AeroLeads е мощен инструмент за генериране на лийдове и проучване на потенциални клиенти, известен с ефективността си при намирането на бизнес имейли и телефонни номера. Интеграцията му с Pipedrive улеснява прехвърлянето на тези ценни лийдове директно в B2B CRM системата, което значително подпомага усилията на екипа по продажбите.

Най-добрите функции на AeroLeads

  • Генериране на лийдове: Отлично намира бизнес имейли и телефонни номера, което е от решаващо значение за изходящите маркетингови кампании
  • Управление на потенциални клиенти: Позволява ефективна организация и управление на потенциални клиенти, което може да се синхронизира директно с Pipedrive.
  • Разширение за Chrome: Предлага удобно разширение за Chrome за събиране на потенциални клиенти от LinkedIn, AngelList и други платформи.
  • Експорт на данни в големи количества: Позволява на потребителите да експортират съществуващи данни в големи количества, които след това могат да бъдат импортирани в Pipedrive за по-нататъшни действия.

Ограничения на AeroLeads

  • Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да усвоят пълните възможности на инструмента
  • Основният му фокус е върху генерирането на данни за потенциални клиенти, което може да не отговаря на всички аспекти на CRM нуждите

Цени на AeroLeads

  • Стартирайте: 49 $/месец
  • Climb: 149 $/месец
  • Cruise: 499 $/месец
  • Предприятие: Персонализирани цени

Оценки на AeroLeads

  • G2: 4,0/5 (61 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (38 отзива)

6. Kixie

Автоматизирани обаждания и текстови съобщения в Kixie
Автоматизирани обаждания и текстови съобщения в Kixie чрез G2

Kixie се интегрира безпроблемно с Pipedrive, предлагайки усъвършенствано решение за телефония, което подобрява комуникацията и продажбените процеси в рамките на CRM платформата. Това е популярен избор за компании, които искат да подобрят своите телефонни операции и взаимодействието с клиентите чрез директна CRM интеграция.

Най-добрите функции на Kixie

  • Интегриран диалер: Позволява директно обаждане в Pipedrive, което оптимизира процеса на комуникация.
  • Записване и анализ на разговори: Предлага записване на разговори за целите на съответствие и обучение, както и подробен анализ на разговорите.
  • Автоматично записване на разговори: Гарантира, че всички разговори се записват автоматично в Pipedrive, като се поддържат точни записи.
  • SMS възможности: Включва SMS функционалности за по-разнообразна комуникационна стратегия

Ограничения на Kixie

  • Тъй като системата е базирана на облак, качеството на разговорите може да бъде повлияно от стабилността на интернет връзката.
  • Някои разширени функции са ограничени до планове от по-висок клас, което може да изисква допълнителни инвестиции.

Цени на Kixie

  • Интегрирано: 30 $/потребител/месец
  • Професионална версия: 50 $/потребител/месец
  • Enterprise: 70 $/потребител/месец

Оценки на Kixie

  • G2: 4,0/5 (61 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (273 отзива)

7. Drip

Дрип - инструмент за създаване на имейли
Създател на имейли в Drip чрез G2

Drip е известна CRM платформа за електронна търговия, която се интегрира безпроблемно с Pipedrive, като добавя усъвършенствани възможности за имейл маркетинг и автоматизация към CRM екосистемата. Тя е подходяща за електронни търговски предприятия, които използват данни за клиентите за персонализирани маркетингови кампании.

Най-добрите функции на Drip

  • E-commerce CRM: Специализирана в управлението на взаимоотношенията с клиенти в електронната търговия, предлагайки персонализирани инструменти за този сектор.
  • Автоматизация на имейл маркетинга: Мощни функции за автоматизация за създаване и управление на целеви имейл кампании
  • Сегментиране и персонализиране: Разширените възможности за сегментиране позволяват силно персонализирани взаимодействия с клиентите.
  • Визуален конструктор на работни процеси: Интуитивен визуален конструктор за лесно създаване на сложни автоматизирани работни процеси

Ограничения на Drip

  • Въпреки че е мощен, той е предназначен предимно за електронна търговия, което може да не съответства на всички бизнес модели.
  • Някои потребители може да счетат, че за да овладеят разширените функции, е необходим период на обучение.

Дрип ценообразуване

  • Базов пакет: 19 $/месец
  • Pro: 122 $/месец
  • Предприятие: Персонализирани цени

Оценки на Drip

  • G2: 4. 4/5 (458 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (180 отзива)

8. Leadfeeder

Табло за посетители на уебсайта в Leadfeeder
Табло за посетители на уебсайта в Leadfeeder чрез G2

Leadfeeder е мощен инструмент за генериране на лийдове и проследяване в интернет, който се интегрира безпроблемно с Pipedrive. Той е специализиран в идентифицирането на анонимни посетители на уебсайтове и превръщането им в качествени лийдове – функция, която значително подобрява стратегиите за продажби и маркетинг, когато се комбинира с CRM възможностите на Pipedrive.

Най-добрите функции на Leadfeeder

  • Идентификация на посетители: Идентифицира компаниите и лицата, които посещават вашия уебсайт, като предоставя ценна информация за потенциални клиенти.
  • Оценяване и сортиране на потенциални клиенти: Предлага функции за оценяване и сортиране на потенциални клиенти, за да дадете приоритет на най-обещаващите от тях.
  • Автоматична синхронизация на потенциални клиенти: безпроблемно синхронизира потенциалните клиенти в Pipedrive, оптимизирайки процеса на управление на потенциалните клиенти
  • Персонализирани филтри за потенциални клиенти: Позволява създаването на персонализирани филтри за сегментиране на потенциални клиенти въз основа на конкретни критерии.

Ограничения на Leadfeeder

  • Възможно е да не идентифицира всеки посетител, особено индивидуалните потребители
  • Ефективността е тясно свързана с количеството и качеството на трафика на уебсайта

Цени на Leadfeeder

  • Lite: Безплатна версия
  • Премиум: 55 $/месец

Оценки на Leadfeeder

  • G2: 4. 4/5 (771 отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (129 отзива)

9. Klenty

Cadence Playbook в Klenty
Cadence Playbook в Klenty чрез G2

Klenty е платформа за ангажираност в продажбите, която се интегрира ефективно с Pipedrive, подобрявайки автоматизацията на продажбите и ангажираността на потенциалните клиенти. Тя е проектирана да автоматизира повтарящите се задачи в процеса на продажбите, позволявайки на екипите по продажбите да се фокусират повече върху ангажираността с потенциалните клиенти и сключването на повече сделки.

Най-добрите функции на Klenty

  • Автоматизация на имейли за продажби: Автоматизира изпращането на персонализирани имейли за продажби в голям мащаб, подобрявайки ефективността
  • Проследяване на ангажираността на потенциалните клиенти: Проследява ангажираността на потенциалните клиенти с имейли, предоставяйки информация за стратегии за последващи действия
  • Автоматично импортиране на потенциални клиенти: Позволява автоматичното импортиране на потенциални клиенти от Pipedrive за оптимизирано управление на кампаниите.
  • Синхронизиране на дейностите: Синхронизира всички дейности по електронната поща обратно в Pipedrive, като гарантира, че CRM записите са актуални.

Ограничения на Klenty

  • Въпреки че е силен в автоматизацията на имейли, той може да има ограничени функционалности в други канали за взаимодействие.

Цени на Klenty

  • Стартъп: 35 $/потребител/месец
  • Растеж: 60 $/потребител/месец
  • Enterprise: 100 $/потребител/месец

Оценки на Klenty

  • G2: 4,6/5 (367 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (43 отзива)

10. Wishpond

Страница с профил на потенциални клиенти на Wishpond
Страница с профил на Wishpond чрез G2

Wishpond се очертава като многофункционална маркетингова платформа, която може да бъде интегрирана директно във вашия Pipedrive акаунт. Тя предлага различни инструменти за създаване, управление и оптимизиране на маркетингови кампании. Тази интеграция ви позволява лесно да управлявате вашите маркетингови дейности и продажбени канали на едно място, като рационализира процеса от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделки.

Най-добрите функции на Wishpond

  • Цялостен маркетинг пакет: Предлага инструменти за имейл маркетинг, целеви страници и реклами в социалните медии, които могат да се управляват в Pipedrive.
  • Генериране и автоматизация на лийдове: Ефективно създаване и поддържане на лийдове с автоматизирани действия и работни процеси
  • Интеграции за електронна търговия: Безпроблемна интеграция с платформи за електронна търговия, подобряваща възможността за провеждане на целеви маркетингови кампании
  • Анализи в реално време: Предоставя актуални анализи и информация, които помагат при вземането на информирани маркетингови решения.

Ограничения на Wishpond

  • Новите потребители може да се почувстват претоварени от огромния набор от функции в началото
  • За някои функции, като свързване с Pipedrive, се разчита на интеграции чрез платформата на Zapier.

Цени на Wishpond

  • Начален пакет: 49 $/месец
  • Всичко, от което се нуждаете: 99 $/месец
  • Бърз растеж: 199 $/месец

Оценки на Wishpond

  • G2: 3,7/5 (161 отзива)
  • Capterra: 4. 1/5 (133 отзива)

Други CRM интеграции

Макар интеграциите на Pipedrive да предлагат набор от инструменти за подобряване на вашия CRM опит, е от решаващо значение да разгледате и други CRM инструменти, които се интегрират с различни приложения и платформи, за да оптимизирате вашите работни процеси. Типичен пример за това е ClickUp – многофункционален инструмент, който се отличава в областта на CRM и управлението на проекти.

ClickUp

ClickUp е повече от инструмент за управление на проекти; това е цялостна платформа, която събира цялата ви работа в различни инструменти за лесен достъп. С функцията си за универсално търсене, потребителите на ClickUp могат бързо да търсят в свързани приложения, файлове и други, без да се налага да търсят във всяко приложение поотделно.

CRM на ClickUp се свързва с други приложения и интеграции като Google Sheets, Facebook и други, което го прави незаменим инструмент за управление на сделките и новите потенциални клиенти в Pipedrive. Гъвкавостта и лекотата на използване помагат на търговските представители и другите професионалисти да се съсредоточат върху това, което е наистина важно – сключването на повече сделки и автоматизирането на работните процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

1. Универсално търсене
ClickUp 3.0 Мениджър на персонализирани полета с опростена версия на Universal Search
Управлявайте персонализираните полета с универсалната търсачка на Clickup

Универсалните възможности за търсене на ClickUp помагат да намерите данни в любимите си инструменти и популярни приложения. Тази функция е полезна за екипите по продажбите и организациите, фокусирани върху обслужването на клиенти и имейл маркетинга, тъй като позволява ефективна организация и бърз достъп до съществуващата информация.

2. Цялостно управление на задачите
ClickUp 3.0 Изглед на задачите Добавяне на зависимости
Добавяне на задачи в таблото за управление на задачите на ClickUp

Позволява на потребителите да създават, възлагат и актуализират задачи директно в ClickUp. Тази функционалност е от жизненоважно значение за поддържането на продажбените екипи в правилната посока, като гарантира, че всеки потенциален клиент, бележка и действие се записват и проследяват с голяма прецизност.

3. Персонализирани CRM шаблони
Начертайте работния процес на CRM, като използвате шаблона ClickUp CRM
Изтеглете този шаблон
Начертайте работния процес на CRM, като използвате шаблона ClickUp CRM

ClickUp предлага разнообразна гама от CRM шаблони и шаблони за бизнес случаи, които са готови за употреба и могат да бъдат лесно персонализирани. Тези шаблони отговарят на уникалните нужди на различни организации, като им позволяват да адаптират CRM процесите си с прецизност.

4. Интеграции на приложения и автоматизация на работния процес

ClickUp позволява интеграции с много популярни приложения, включително Google Sheets за анализ на данни и Facebook за маркетинг в социалните медии. Чрез платформата на Zapier тези интеграции позволяват безпроблемно прехвърляне и автоматизиране на различни работни процеси, като по този начин подобряват производителността и ефективността.

5. ClickUp AI
ClickUp 3.0 AI Опростено създаване на шаблони
Създаване на шаблони с помощта на AI на ClickUp

Тази функция представлява значителен напредък в управлението на проекти и CRM инструментите. AI инструментът на ClickUp за CRM е проектиран да повиши вашата продуктивност, като ви помага в различни текстови задачи. От изготвяне на имейли и създаване на съдържание за маркетингови кампании до генериране на кратки обобщения на срещи и доклади, ClickUp AI се включва, за да оптимизира тези процеси.

ClickUp AI анализира и оптимизира текста, за да го направи по-привлекателен или професионален, в зависимост от контекста. Този инструмент е особено полезен при управлението на големи обеми данни, където може автоматично да генерира действия и ключови изводи, помагайки на екипите да се съсредоточат върху най-важната си работа, без да се затрудняват с административни подробности.

Ограничения на ClickUp

  • Крива на обучение: Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да усвоят напълно всички функции

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Предприятие: Персонализиран план
  • ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Приемете бъдещето: Оптимизирайте CRM с най-добрите интеграции на Pipedrive за 2024 г.

В динамичния свят на CRM, подходящите интеграции могат да бъдат ключът към постигане на максимална ефективност и производителност. Този изчерпателен списък с 10-те най-добри Pipedrive интеграции за 2024 г. предлага набор от инструменти, които отговарят на разнообразни бизнес нужди, от продажби и имейл маркетинг до обслужване на клиенти и управление на потенциални клиенти.

Освен това платформи като ClickUp демонстрират гъвкавостта и мощността на CRM инструментите, като предоставят надеждни решения за управление на задачите и автоматизация на работния процес. Възползвайте се от тези интеграции, за да се уверите, че вашите екипи по продажби и маркетинг са подготвени да просперират в днешната конкурентна среда.

