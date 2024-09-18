Топ 10 на най-добрите Pipedrive интеграции за подобрена CRM продуктивност през 2025 г.

Адаптирайте се или останете назад.

Това поговорка е особено вярна по отношение на продажбите и управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Силата на CRM интеграциите, особено на платформи като Pipedrive, става неоспоримо ясна. Приложенията и интеграциите на Pipedrive са основни маркетингови инструменти, които променят начина, по който бизнеса управлява своите продажбени процеси и взаимодействия с клиенти.

Чрез безпроблемната интеграция на различни приложения и услуги, интеграциите на Pipedrive CRM разширяват функционалността на вече стабилния CRM инструмент. Те дават възможност на бизнеса да създаде по-ефективна, взаимосвързана и продуктивна среда за продажби с ясен преглед на продажбения процес.

За тези, които искат да подобрят своите CRM управленски способности, разбирането и използването на тези интеграции не е просто опция – то е необходимост в съвременния дигитален свят.

Какво да търсите в интеграцията с Pipedrive?

Ключът е да търсите функции, които помагат на търговските представители да подобрят и повишат ефективността и производителността с правилни CRM данни. Съществени фактори, които трябва да се вземат предвид при интеграциите на Pipedrive CRM:

Функции за автоматизация на продажбите: Интеграциите, които автоматизират задачите, свързани с продажбите, като проследяване, планиране и проследяване на нови потенциални клиенти, могат значително да повишат ефективността. Търсете функции, които автоматизират рутинните дейности по продажбите, за да намалите ръчната работа и да сведете до минимум вероятността от човешка грешка.

Интеграция с имейл маркетинг: Синхронизацията с платформите за имейл маркетинг е от решаващо значение. Тази функция позволява безпроблемно Синхронизацията с платформите за имейл маркетинг е от решаващо значение. Тази функция позволява безпроблемно управление на кампаниите директно от CRM , проследяване на взаимодействията и отговорите за по-добро поддържане и превръщане на квалифицирани потенциални клиенти.

Разширени анализи и персонализирани отчети : Изберете интеграции с подробни анализи и персонализирани : Изберете интеграции с подробни анализи и персонализирани функции за отчети в CRM . Тези инструменти трябва да ви помогнат да проследявате продажбите, да прогнозирате тенденциите и да анализирате съществуващите данни, за да вземате по-информирани решения.

Функции за сътрудничество: Функциите, улесняващи сътрудничеството в екипа, като споделени календари, възлагане на задачи и актуализации в реално време, са от жизненоважно значение. Те гарантират, че всички в екипа са на една и съща страница и могат да извършват най-важната работа заедно ефективно.

Приложения и интеграции на трети страни: Потърсете възможност за лесно свързване на Pipedrive с широка гама от приложения на трети страни и други приложения, като софтуер за счетоводство, Google Sheets, инструменти за комуникация и системи за управление на проекти. Това разширява функционалността на Pipedrive, създавайки по-всеобхватна екосистема.

Управление на контакти и потенциални клиенти: Подобрените функции за управление на контакти и потенциални клиенти, включително инструменти за сегментиране, проследяване на историята на контактите и персонализирани критерии за квалифициране на потенциални клиенти, са от съществено значение за ефективното управление на CRM.

Адаптируема автоматизация на работния процес: Възможността да създавате и адаптирате работни процеси, съобразени с вашите специфични продажбени процеси, е от решаващо значение. Тази функция позволява по-голяма гъвкавост и ефективност при управлението на продажбените цикли.

10-те най-добри инструмента за Pipedrive приложения и интеграции, които да използвате през 2024 г.

Сферата на CRM инструментите продължава да се развива, като многобройни интеграции подобряват функционалността и ефективността на платформи като Pipedrive. Нека се запознаем с 10-те най-добри Pipedrive интеграции или алтернативи, които се отличават с иновативните си функции и съществено влияние върху работните процеси в бизнеса.

1. Talkdesk

Talkdesk Workspace чрез G2

Talkdesk е облачно решение за кол център, идеално за фирми, които искат да подобрят обслужването на клиентите си чрез Pipedrive. Интегрира се безпроблемно с Pipedrive и подобрява управлението на взаимодействието с клиентите благодарение на своите усъвършенствани функции.

Най-добрите функции на Talkdesk

Омниканална поддръжка: Предлага безпроблемна интеграция с различни комуникационни канали, включително глас, SMS и социални медии.

Разширени функции на кол центъра: Функции като запис на разговори, отчети в реално време и анализи подобряват обслужването на клиентите

CRM интеграция: Директна интеграция с Pipedrive, осигуряваща синхронизация и достъп до съществуващите данни

Информация, базирана на изкуствен интелект: Предоставя информация, базирана на изкуствен интелект, за по-добро вземане на решения и анализ на взаимодействието с клиентите

Ограничения на Talkdesk

Някои отзиви сочат, че първоначалната настройка може да бъде сложна за нови потребители

Цени на Talkdesk

CX Cloud Essentials: 75 $/потребител/месец

CX Cloud Elevate: 95 $/потребител/месец

CX Cloud Elite: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Talkdesk

G2: 4. 4/5 (2181 отзива)

Capterra: 4,6/5 (721 отзива)

2. PandaDoc

Персонализирани теми в PandaDoc чрез G2

PandaDoc оптимизира работния процес с документи чрез интеграция с Pipedrive, предлагайки ефективно решение за създаване, управление и проследяване на документи директно в CRM платформата.

Най-добрите функции на PandaDoc

Оптимизиран работен процес с документи: Улеснява създаването, изпращането и проследяването на документи, без да напускате Pipedrive

Възможност за електронен подпис: Предлага функционалност за правно обвързващ електронен подпис, подобряваща скоростта и ефективността на одобряването на документи.

Библиотека с шаблони : Достъп до различни персонализирани шаблони за различни бизнес нужди.

Известия в реално време: Държат ви в течение за състоянието на документите, включително кога са отворени, прегледани или подписани

Ограничения на PandaDoc

Ограничени възможности за персонализиране в плановете от по-ниско ниво

Цени на PandaDoc

Безплатен eSign: 0 $

Essentials: 19 $/потребител/месец

Бизнес: 49 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (2317 отзива)

Capterra: 4,5/5 (1085 отзива)

3. Aircall

Новият настолен телефон на Aircall чрез G2

Aircall се очертава като мощно облачно решение за кол център и телефонна система, което се интегрира безпроблемно с Pipedrive, за да оптимизира телефонията в CRM работния процес. Тази интеграция рационализира комуникационните канали, подобрява ангажираността на клиентите и възможностите за поддръжка.

Най-добрите функции на Aircall

Директна CRM интеграция: Лесно се синхронизира с Pipedrive, осигурявайки безпроблемно записване на разговорите

Лесен за използване интерфейс : Лесен за възприемане и използване от екипите

Разширени функции за разговори : Включва запис на разговори, гласова поща и опции за персонализирано пренасочване на разговори

Анализи в реално време: Предоставя ценна информация за ефективността на обажданията и взаимодействията с клиентите

Ограничения на Aircall

Тъй като е базирана на облак, качеството на разговорите зависи в голяма степен от интернет връзката.

Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Aircall

Essentials: 30 $/потребител/месец

Професионална версия: 50 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Aircall

G2: 4,3/5 (938 отзива)

Capterra: 4,3/5 (410 отзива)

4. Yesware

Проследяване на имейли в Yesware чрез G2

Yesware е забележителен инструмент за проследяване на имейли и производителност, който се свързва с Pipedrive, подобрявайки стратегиите за комуникация по имейл в CRM системите. Той е проектиран да оптимизира работните процеси по имейл и да подобри ангажираността в продажбите чрез ефективно проследяване и анализи.

Най-добрите функции на Yesware

Проследяване на имейли: предоставя информация за това кога имейлите са отворени и прочетени, което помага на екипите по продажбите да преценят нивото на интерес

Шаблони и отчети: Предоставя персонализирани шаблони за имейли и подробни отчети за ефективността на имейл кампаниите.

Планиране на срещи : Опростява процеса на планиране на срещи директно от имейли, подобрявайки ефективността

Интеграция с Salesforce: Наред с Pipedrive, тя се интегрира добре с Salesforce, добавяйки гъвкавост към популярните му приложения.

Ограничения на Yesware

Някои потребители считат, че по-напредналите функции са малко сложни за използване в началото

Фокусиран предимно върху функционалностите на електронната поща, което може да ограничи обхвата му за някои потребители

Цени на Yesware

Pro: 15 $/потребител/месец

Премиум: 35 $/потребител/месец

Enterprise: 65 $/потребител/месец

Yesware Ratings

G2: 4. 4/5 (812 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (175 отзива)

5. Aeroleads

Софтуер за генериране на потенциални клиенти Aeroleads чрез G2

AeroLeads е мощен инструмент за генериране на лийдове и проучване на потенциални клиенти, известен с ефективността си при намирането на бизнес имейли и телефонни номера. Интеграцията му с Pipedrive улеснява прехвърлянето на тези ценни лийдове директно в B2B CRM системата, което значително подпомага усилията на екипа по продажбите.

Най-добрите функции на AeroLeads

Генериране на лийдове: Отлично намира бизнес имейли и телефонни номера, което е от решаващо значение за изходящите маркетингови кампании

Управление на потенциални клиенти: Позволява ефективна организация и управление на потенциални клиенти, което може да се синхронизира директно с Pipedrive.

Разширение за Chrome: Предлага удобно разширение за Chrome за събиране на потенциални клиенти от LinkedIn, AngelList и други платформи.

Експорт на данни в големи количества: Позволява на потребителите да експортират съществуващи данни в големи количества, които след това могат да бъдат импортирани в Pipedrive за по-нататъшни действия.

Ограничения на AeroLeads

Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да усвоят пълните възможности на инструмента

Основният му фокус е върху генерирането на данни за потенциални клиенти, което може да не отговаря на всички аспекти на CRM нуждите

Цени на AeroLeads

Стартирайте: 49 $/месец

Climb: 149 $/месец

Cruise: 499 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки на AeroLeads

G2: 4,0/5 (61 отзива)

Capterra: 4,5/5 (38 отзива)

6. Kixie

Автоматизирани обаждания и текстови съобщения в Kixie чрез G2

Kixie се интегрира безпроблемно с Pipedrive, предлагайки усъвършенствано решение за телефония, което подобрява комуникацията и продажбените процеси в рамките на CRM платформата. Това е популярен избор за компании, които искат да подобрят своите телефонни операции и взаимодействието с клиентите чрез директна CRM интеграция.

Най-добрите функции на Kixie

Интегриран диалер: Позволява директно обаждане в Pipedrive, което оптимизира процеса на комуникация.

Записване и анализ на разговори: Предлага записване на разговори за целите на съответствие и обучение, както и подробен анализ на разговорите.

Автоматично записване на разговори : Гарантира, че всички разговори се записват автоматично в Pipedrive, като се поддържат точни записи.

SMS възможности: Включва SMS функционалности за по-разнообразна комуникационна стратегия

Ограничения на Kixie

Тъй като системата е базирана на облак, качеството на разговорите може да бъде повлияно от стабилността на интернет връзката.

Някои разширени функции са ограничени до планове от по-висок клас, което може да изисква допълнителни инвестиции.

Цени на Kixie

Интегрирано: 30 $/потребител/месец

Професионална версия: 50 $/потребител/месец

Enterprise: 70 $/потребител/месец

Оценки на Kixie

G2: 4,0/5 (61 отзива)

Capterra: 4,7/5 (273 отзива)

7. Drip

Създател на имейли в Drip чрез G2

Drip е известна CRM платформа за електронна търговия, която се интегрира безпроблемно с Pipedrive, като добавя усъвършенствани възможности за имейл маркетинг и автоматизация към CRM екосистемата. Тя е подходяща за електронни търговски предприятия, които използват данни за клиентите за персонализирани маркетингови кампании.

Най-добрите функции на Drip

E-commerce CRM: Специализирана в управлението на взаимоотношенията с клиенти в електронната търговия, предлагайки персонализирани инструменти за този сектор.

Автоматизация на имейл маркетинга: Мощни функции за автоматизация за създаване и управление на целеви имейл кампании

Сегментиране и персонализиране: Разширените възможности за сегментиране позволяват силно персонализирани взаимодействия с клиентите.

Визуален конструктор на работни процеси: Интуитивен визуален конструктор за лесно създаване на сложни автоматизирани работни процеси

Ограничения на Drip

Въпреки че е мощен, той е предназначен предимно за електронна търговия, което може да не съответства на всички бизнес модели.

Някои потребители може да счетат, че за да овладеят разширените функции, е необходим период на обучение.

Дрип ценообразуване

Базов пакет: 19 $/месец

Pro: 122 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки на Drip

G2: 4. 4/5 (458 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (180 отзива)

8. Leadfeeder

Табло за посетители на уебсайта в Leadfeeder чрез G2

Leadfeeder е мощен инструмент за генериране на лийдове и проследяване в интернет, който се интегрира безпроблемно с Pipedrive. Той е специализиран в идентифицирането на анонимни посетители на уебсайтове и превръщането им в качествени лийдове – функция, която значително подобрява стратегиите за продажби и маркетинг, когато се комбинира с CRM възможностите на Pipedrive.

Най-добрите функции на Leadfeeder

Идентификация на посетители: Идентифицира компаниите и лицата, които посещават вашия уебсайт, като предоставя ценна информация за потенциални клиенти.

Оценяване и сортиране на потенциални клиенти: Предлага функции за оценяване и сортиране на потенциални клиенти, за да дадете приоритет на най-обещаващите от тях.

Автоматична синхронизация на потенциални клиенти: безпроблемно синхронизира потенциалните клиенти в Pipedrive, оптимизирайки процеса на управление на потенциалните клиенти

Персонализирани филтри за потенциални клиенти: Позволява създаването на персонализирани филтри за сегментиране на потенциални клиенти въз основа на конкретни критерии.

Ограничения на Leadfeeder

Възможно е да не идентифицира всеки посетител, особено индивидуалните потребители

Ефективността е тясно свързана с количеството и качеството на трафика на уебсайта

Цени на Leadfeeder

Lite: Безплатна версия

Премиум: 55 $/месец

Оценки на Leadfeeder

G2: 4. 4/5 (771 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (129 отзива)

9. Klenty

Cadence Playbook в Klenty чрез G2

Klenty е платформа за ангажираност в продажбите, която се интегрира ефективно с Pipedrive, подобрявайки автоматизацията на продажбите и ангажираността на потенциалните клиенти. Тя е проектирана да автоматизира повтарящите се задачи в процеса на продажбите, позволявайки на екипите по продажбите да се фокусират повече върху ангажираността с потенциалните клиенти и сключването на повече сделки.

Най-добрите функции на Klenty

Автоматизация на имейли за продажби : Автоматизира изпращането на персонализирани имейли за продажби в голям мащаб, подобрявайки ефективността

Проследяване на ангажираността на потенциалните клиенти : Проследява ангажираността на потенциалните клиенти с имейли, предоставяйки информация за стратегии за последващи действия

Автоматично импортиране на потенциални клиенти: Позволява автоматичното импортиране на потенциални клиенти от Pipedrive за оптимизирано управление на кампаниите.

Синхронизиране на дейностите: Синхронизира всички дейности по електронната поща обратно в Pipedrive, като гарантира, че CRM записите са актуални.

Ограничения на Klenty

Въпреки че е силен в автоматизацията на имейли, той може да има ограничени функционалности в други канали за взаимодействие.

Цени на Klenty

Стартъп: 35 $/потребител/месец

Растеж: 60 $/потребител/месец

Enterprise: 100 $/потребител/месец

Оценки на Klenty

G2: 4,6/5 (367 отзива)

Capterra: 4,6/5 (43 отзива)

10. Wishpond

Страница с профил на Wishpond чрез G2

Wishpond се очертава като многофункционална маркетингова платформа, която може да бъде интегрирана директно във вашия Pipedrive акаунт. Тя предлага различни инструменти за създаване, управление и оптимизиране на маркетингови кампании. Тази интеграция ви позволява лесно да управлявате вашите маркетингови дейности и продажбени канали на едно място, като рационализира процеса от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделки.

Най-добрите функции на Wishpond

Цялостен маркетинг пакет: Предлага инструменти за имейл маркетинг, целеви страници и реклами в социалните медии, които могат да се управляват в Pipedrive.

Генериране и автоматизация на лийдове: Ефективно създаване и поддържане на лийдове с автоматизирани действия и работни процеси

Интеграции за електронна търговия: Безпроблемна интеграция с платформи за електронна търговия, подобряваща възможността за провеждане на целеви маркетингови кампании

Анализи в реално време: Предоставя актуални анализи и информация, които помагат при вземането на информирани маркетингови решения.

Ограничения на Wishpond

Новите потребители може да се почувстват претоварени от огромния набор от функции в началото

За някои функции, като свързване с Pipedrive, се разчита на интеграции чрез платформата на Zapier.

Цени на Wishpond

Начален пакет: 49 $/месец

Всичко, от което се нуждаете: 99 $/месец

Бърз растеж: 199 $/месец

Оценки на Wishpond

G2: 3,7/5 (161 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (133 отзива)

Други CRM интеграции

Макар интеграциите на Pipedrive да предлагат набор от инструменти за подобряване на вашия CRM опит, е от решаващо значение да разгледате и други CRM инструменти, които се интегрират с различни приложения и платформи, за да оптимизирате вашите работни процеси. Типичен пример за това е ClickUp – многофункционален инструмент, който се отличава в областта на CRM и управлението на проекти.

ClickUp

ClickUp е повече от инструмент за управление на проекти; това е цялостна платформа, която събира цялата ви работа в различни инструменти за лесен достъп. С функцията си за универсално търсене, потребителите на ClickUp могат бързо да търсят в свързани приложения, файлове и други, без да се налага да търсят във всяко приложение поотделно.

CRM на ClickUp се свързва с други приложения и интеграции като Google Sheets, Facebook и други, което го прави незаменим инструмент за управление на сделките и новите потенциални клиенти в Pipedrive. Гъвкавостта и лекотата на използване помагат на търговските представители и другите професионалисти да се съсредоточат върху това, което е наистина важно – сключването на повече сделки и автоматизирането на работните процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

1. Универсално търсене

Управлявайте персонализираните полета с универсалната търсачка на Clickup

Универсалните възможности за търсене на ClickUp помагат да намерите данни в любимите си инструменти и популярни приложения. Тази функция е полезна за екипите по продажбите и организациите, фокусирани върху обслужването на клиенти и имейл маркетинга, тъй като позволява ефективна организация и бърз достъп до съществуващата информация.

2. Цялостно управление на задачите

Добавяне на задачи в таблото за управление на задачите на ClickUp

Позволява на потребителите да създават, възлагат и актуализират задачи директно в ClickUp. Тази функционалност е от жизненоважно значение за поддържането на продажбените екипи в правилната посока, като гарантира, че всеки потенциален клиент, бележка и действие се записват и проследяват с голяма прецизност.

3. Персонализирани CRM шаблони

Изтеглете този шаблон Начертайте работния процес на CRM, като използвате шаблона ClickUp CRM

ClickUp предлага разнообразна гама от CRM шаблони и шаблони за бизнес случаи, които са готови за употреба и могат да бъдат лесно персонализирани. Тези шаблони отговарят на уникалните нужди на различни организации, като им позволяват да адаптират CRM процесите си с прецизност.

4. Интеграции на приложения и автоматизация на работния процес

ClickUp позволява интеграции с много популярни приложения, включително Google Sheets за анализ на данни и Facebook за маркетинг в социалните медии. Чрез платформата на Zapier тези интеграции позволяват безпроблемно прехвърляне и автоматизиране на различни работни процеси, като по този начин подобряват производителността и ефективността.

5. ClickUp AI

Създаване на шаблони с помощта на AI на ClickUp

Тази функция представлява значителен напредък в управлението на проекти и CRM инструментите. AI инструментът на ClickUp за CRM е проектиран да повиши вашата продуктивност, като ви помага в различни текстови задачи. От изготвяне на имейли и създаване на съдържание за маркетингови кампании до генериране на кратки обобщения на срещи и доклади, ClickUp AI се включва, за да оптимизира тези процеси.

ClickUp AI анализира и оптимизира текста, за да го направи по-привлекателен или професионален, в зависимост от контекста. Този инструмент е особено полезен при управлението на големи обеми данни, където може автоматично да генерира действия и ключови изводи, помагайки на екипите да се съсредоточат върху най-важната си работа, без да се затрудняват с административни подробности.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение: Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да усвоят напълно всички функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализиран план

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Приемете бъдещето: Оптимизирайте CRM с най-добрите интеграции на Pipedrive за 2024 г.

В динамичния свят на CRM, подходящите интеграции могат да бъдат ключът към постигане на максимална ефективност и производителност. Този изчерпателен списък с 10-те най-добри Pipedrive интеграции за 2024 г. предлага набор от инструменти, които отговарят на разнообразни бизнес нужди, от продажби и имейл маркетинг до обслужване на клиенти и управление на потенциални клиенти.

Освен това платформи като ClickUp демонстрират гъвкавостта и мощността на CRM инструментите, като предоставят надеждни решения за управление на задачите и автоматизация на работния процес. Възползвайте се от тези интеграции, за да се уверите, че вашите екипи по продажби и маркетинг са подготвени да просперират в днешната конкурентна среда.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!