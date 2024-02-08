10-те най-добри книги за главни изпълнителни директори: Открийте лидерските идеи за успех

Знаете ли, че Уорън Бъфет препоръчва да се четат по 500 страници на ден? Или че Бил Гейтс прочита по 50 книги на година? А знаете ли, че Марк Къбин прекарва по 3 часа на ден в четене на книги?

Някои от най-успешните лидери в света приемат четенето много сериозно. И има добра причина за това. Тъй като новите разработки водят до промени навсякъде – от технологиите до веригите за доставки и самия световен ред – за CEO е по-важно от всякога да дават приоритет на непрекъснатото учене и развитие. Книгите за CEO са чудесен начин да го направите! 📖

Днес управлението на бизнес изисква интердисциплинарни знания. Толкова важно е да се изучава историята и човешката психология, колкото и бизнес стратегията и лидерството. Бизнес лидерите се обръщат към книгите за CEO като начин да натрупат ценни познания и перспективи по тези теми.

Ето някои от ползите от четенето на книги за CEO:

Бъдете една крачка напред: Чрез четенето на книги главните изпълнителни директори могат да се информират за новите технологии, тенденции и предизвикателства и Чрез четенето на книги главните изпълнителни директори могат да се информират за новите технологии, тенденции и предизвикателства и да адаптират стратегиите си за растеж съответно.

Разширете знанията и уменията си: Книгите предлагат знания по различни теми, свързани с лидерството, като Книгите предлагат знания по различни теми, свързани с лидерството, като управление на проекти , финанси, комуникация и преговори. Те могат да помогнат на CEO да разширят уменията си и да станат всестранно развити лидери.

Развийте критично мислене: Четенето на сложни и предизвикателни материали може да укрепи уменията за критично мислене, което позволява на CEO да управляват проблеми, да оценяват различни опции и да вземат обосновани решения.

Подобрете комуникационните си умения: Четенето на добре написани книги може да усъвършенства разбирането ви за езика и как да го използвате ефективно като лидер. Много книги за главни изпълнителни директори предлагат насоки за емпатична и ефективна комуникация.

Вдъхновете се: Дори ако все още не сте мениджър на високо ниво, четенето за това, което прави хората успешни и как те преодоляват предизвикателствата, може да бъде мощен източник на вдъхновение. Докато градите успешна кариера, Дори ако все още не сте мениджър на високо ниво, четенето за това, което прави хората успешни и как те преодоляват предизвикателствата, може да бъде мощен източник на вдъхновение. Докато градите успешна кариера, книгите за мениджмънт и лидерство могат да бъдат мощен мотиватор.

Като превърнете четенето в редовен навик, можете да отключите лидерски прозрения, да усъвършенствате стила си на управление и да получите нови идеи и практически съвети, за да постигнете в крайна сметка целите на организацията.

Разбиране на стойността на книгите за CEO

Книгите за CEO са предназначени за всеки, който иска да се отличи в своята организация. Това включва основатели, нови бизнес лидери, висши мениджъри и тези, които се стремят да заемат подобни позиции!

Ето няколко начина, по които книгите за главни изпълнителни директори допринасят за успеха в лидерството:

Изграждане на силни екипи и насърчаване на сътрудничеството: Тази обща тема се впуска в стратегии като ефективна комуникация, делегиране, овластяване и изграждане на доверие. Чрез прилагането на тези концепции главните изпълнителни директори могат да насърчават работата в екип, да увеличават производителността и да разгърнат Тази обща тема се впуска в стратегии като ефективна комуникация, делегиране, овластяване и изграждане на доверие. Чрез прилагането на тези концепции главните изпълнителни директори могат да насърчават работата в екип, да увеличават производителността и да разгърнат пълния потенциал на своите екипи

Стратегическо вземане на решения и управление на риска: В един нестабилен световен икономически контекст, великите лидери притежават и контролират лидерски умения, за да се справят с несигурността и да вземат важни решения, когато е необходимо. Книгите за CEO съдържат информация за аналитични рамки, стратегии за оценка на риска и разработване на дългосрочна визия. Бизнес лидерите могат да се опират на тези уроци, за да насочат своите компании към В един нестабилен световен икономически контекст, великите лидери притежават и контролират лидерски умения, за да се справят с несигурността и да вземат важни решения, когато е необходимо. Книгите за CEO съдържат информация за аналитични рамки, стратегии за оценка на риска и разработване на дългосрочна визия. Бизнес лидерите могат да се опират на тези уроци, за да насочат своите компании към устойчиво развитие

Иновации и адаптивност: Много книги за главни изпълнителни директори показват как бизнес лидерите могат да приемат промените, да насърчават креативността и да изпробват нови идеи. Чрез изграждането на корпоративна култура, фокусирана върху иновациите, те могат да реагират на промените на пазара, да се възползват от възможностите и да поддържат конкурентно предимство.

Етично лидерство и корпоративна социална отговорност: Успешните компании обикновено се управляват от бизнес лидери, които се отличават с умения за вземане на решения, устойчиви практики и ангажираност на заинтересованите страни. Следвайки тези принципи, CEO могат да изграждат доверие сред служителите, клиентите и общността.

Личностно развитие и устойчивост: Грижата за себе си, управлението на стреса и балансът между работата и личния живот са също толкова важни за CEO-вете, колкото и за всички останали. Като се грижат за себе си – психически, физически и духовно, бизнес лидерите могат да развият устойчивост, емпатия и равновесие в условията на силен натиск.

Препоръчителни книги за главни изпълнителни директори и тяхното влияние

Ако търсите препоръки за книги за CEO, които да подобрят вашите лидерски умения и личностно развитие, сте на правилното място!

Ето нашият списък с 10-те най-добри книги за CEO за успех в лидерството. ✍🏻

1. Петте дисфункции на екипа от Патрик Ленциони

Автор: Патрик Ленциони

Брой страници: 230

Година на издаване: 1994

Приблизително време за четене: 3 часа и 49 минути

Идеално за: изпълнителни директори, бизнес мениджъри и амбициозни лидери

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Книгата на Ленциони е майсторски урок по изграждането на високопроизводителни екипи.

В нея той разкрива петте дисфункции, които водят до ниска производителност на екипите. Липсата на доверие, страхът от конфликти, липсата на ангажираност, избягването на отговорност и незаинтересоваността към резултатите са основните пречки, които Ленциони обсъжда.

Чрез увлекателна история Ленциони предлага практични инструменти за изграждане на сплотен екип, в който се ценят доверието, конфликтите, ангажираността, отговорността и резултатите. Това е наръчник за изграждане на екип, прикрит като увлекателна история.

Тази книга предоставя практични инструменти за лидери и членове на екипи. Тя предлага практически стратегии за изграждане на сплотена култура и успешна компания, в която комуникацията е отворена и уважението е взаимно.

Цитат от книгата:

Толкова е просто. Когато хората не изразяват мнението си и не се чувстват изслушани, те няма да се ангажират наистина.

Толкова е просто. Когато хората не изразяват мнението си и не се чувстват изслушани, те няма да се ангажират наистина.

Ключови изводи

Лидерите играят решаваща роля в създаването на здрава екипна култура. Изграждането на доверие, насърчаването на здравословни конфликти, осигуряването на ангажираност, насърчаването на отговорността и даването на приоритет на резултатите допринасят за сплотеността на екипа. За да помогнат на компанията да успее, великите лидери се фокусират върху преодоляването на дисфункциите в екипа си и трансформират динамиката на екипа.

Какво казват читателите:

„Като консултант, който е работил с стотици екипи в големи и малки организации, мога да потвърдя, че моделът, описан в „Петте дисфункции на екипа“, е точен в основната си диагноза за дисфункционалността на екипа и е толкова разпространен, колкото самата човешка природа.“

2. „Четирите споразумения“ от Дон Мигел Руис

Автор: Дон Мигел Руис

Брой страници: 160

Година на издаване: 1997

Приблизително време за четене: 2 часа и 40 минути

Идеално за: Лидери на всички нива

Оценки: 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Кой би помислил, че книга за самопомощ, базирана на древната мъдрост на толтеките, може да има толкова силно влияние върху амбициозните лидери?

Тази книга е подходяща за главни изпълнителни директори, защото представя четири прости, но мощни споразумения, които могат радикално да променят живота ви и да ви донесат по-голямо щастие, вътрешен мир и лична свобода.

Четирите споразумения са: бъдете безупречни в думите си, не приемайте нищо лично, не правете предположения и винаги давайте най-доброто от себе си.

Тези споразумения не са лесни решения, а дългосрочни пътувания към самопознание. Всяко споразумение ви предизвиква да се освободите от самоограничаващите вярвания и да приемете истинския си потенциал.

Цитат от книгата:

Нищо, което правят другите, не е заради вас. Това, което другите казват и правят, е проекция на тяхната собствена реалност, на техните собствени мечти. Когато сте имунизирани срещу мненията и действията на другите, няма да сте жертва на ненужно страдание.

Нищо, което правят другите, не е заради вас. Това, което другите казват и правят, е проекция на тяхната собствена реалност, на техните собствени мечти. Когато сте имунизирани срещу мненията и действията на другите, няма да сте жертва на ненужно страдание.

Ключови изводи

Говорете с честност и искреност Осъзнайте, че действията и думите на другите говорят повече за тях, отколкото за вас. Осъзнайте, че предположенията могат да доведат до недоразумения и ненужно страдание. Стремете се към съвършенство във всичко, което правите, но осъзнайте, че най-доброто, на което сте способни, може да варира от ден на ден.

Какво казват читателите:

„В традицията на Кастанеда, Руис извлича същността на толтекската мъдрост, изразявайки с яснота и безупречност какво означава за мъжете и жените да живеят като мирни воини в съвременния свят.“

3. „Линкълн за лидерството“ от Доналд Т. Филипс

Автор: Доналд Т. Филипс

Брой страници: 188

Година на издаване: 1992

Приблизително време за четене: 3 часа

Идеално за: изпълнителни директори и амбициозни лидери

Оценки: 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Това се счита за първата книга, която разглежда уникалните лидерски принципи на Абрахам Линкълн, 16-ия президент на Съединените щати.

Книгата се основава на живота, речите и действията на Линкълн, за да предложи уроци и прозрения за ефективното лидерство.

Линкълн някога е казал: „Вървя бавно, но никога не вървя назад.“ Книгата показва как президентът Линкълн е дал пример за целенасочен и напредничав стил на лидерство. Тя също така подчертава неговия фокус върху почтеността и ясната, прозрачна комуникация – днес добре утвърдена концепция в света на бизнеса.

Чрез анекдоти и вечна мъдрост, тази книга остава класически наръчник за обучение на изпълнителни директори, който ги насърчава да ръководят с цел и устойчивост.

Цитат от книгата:

Улавям идеята с два сетива. Но когато чета на глас, чувам това, което чета, и го виждам, и по този начин две сетива го възприемат и го запомням по-добре, дори и да не го разбирам по-добре.

Улавям идеята с два сетива. Но когато чета на глас, чувам това, което чета, и го виждам, и по този начин две сетива го възприемат и го запомням по-добре, дори и да не го разбирам по-добре.

Ключови изводи

Великите лидери въплъщават качествата и ценностите, които очакват от членовете на своя екип. Изграждането на доверие чрез прозрачност и етично поведение е от решаващо значение за ефективното лидерство и успеха в бизнеса. Лидерите трябва да могат да формулират убедителна визия и да мобилизират екипа си за постигане на общи цели.

Какво казват читателите:

„Купих тази книга, защото ме подтикна разговор за скромността на речта на Линкълн в Геттисбърг. Исках да прочета повече за лидерските качества на Линкълн по време на Гражданската война. Книгата е добра. Авторът е направил чудесна работа, като е споделил лидерските качества на Линкълн в ръководенето на страната ни през един от най-тъмните периоди в историята ни.“

4. „Новото стратегическо продаване“ от Робърт Б. Милър, Стивън Е. Хейман и Тад Тулея

Автори: Робърт Б. Милър, Стивън Е. Хейман и Тад Тулея

Брой страници: 448

Година на издаване: 1985

Приблизително време за четене: 8 часа и 24 минути

Идеално за: Търговски екипи, търговски стратези и амбициозни търговски лидери

Оценки: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Ако търсите книги за CEO, които могат драстично да променят вашите продажби, това може да е точно тази.

Този класически труд съдържа динамичен подход за увеличаване на продажбите и подобряване на уменията за продажби. Той въвежда концепцията „Win-Win“ (печеливша за всички страни) – концепция, която превърна скромната компания, стояща зад оригиналната книга „Strategic Selling“ (Стратегически продажби), Miller Heiman, в световен лидер в развитието на продажбите, с търсени служители и впечатляващ списък с клиенти.

Книгата предлага на пръв поглед прости, но често пренебрегвани идеи като „Не можете да продавате на някой, който не може да купи“. Тя ви води през тактиките и процесите на продажбите с практически цели, които ви помагат да разберете нуждите на клиентите и да се ориентирате в постоянно променящия се бизнес свят и среда на продажбите.

Цитат от книгата:

Хората купуват, когато и само когато забележат разминаване между реалността и желаните от тях резултати.

Хората купуват, когато и само когато забележат разминаване между реалността и желаните от тях резултати.

Ключови изводи

Продажбата означава да разберете процеса на покупка на клиента и да съобразите продажбената си стратегия с него. Не става въпрос само за продажби, а за изграждане и поддържане на дългосрочни взаимоотношения. Осъзнайте, че различните ситуации в продажбите изискват различни подходи

Какво казват читателите:

„За първи път прочетох „Стратегически продажби“ преди 30 години, обадих се на авторите и приложих стратегията. В рамките на 18 месеца удвоихме приходите си и 20 години по-късно продадохме фирмата на компания, регистрирана на Нюйоркската фондова борса. Основната стойност на нашата компания беше процесът на продажби. Прочетох книгата десетки пъти и тя се превърна в справочник за мен.“

5. „От добър към велик“ от Джим Колинс

Автор: Джим Колинс

Брой страници: 300

Година на издаване: 2001

Приблизително време за четене: 4 часа и 59 минути

Идеално за: Амбициозни лидери

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ако търсите книга, която да ви вдъхнови да превърнете бизнес модела си от добър в отличен, това е тя. Тя е задължително четиво за CEO, мениджъри и амбициозни лидери, които искат да постигнат трайно съвършенство.

Колинс подтиква лидерите в индустрията да се изправят пред реалността, като казва: „Сблъскайте се с бруталните факти, но никога не губете вяра.“ Той анализира как някои компании са направили скок към бизнес съвършенство, разкривайки ключови принципи като „Първо кой, после какво“ – което означава да наемете подходящите хора, преди да определите посоката.

Авторът представя и вечни принципи като „Концепцията за таралежа“ и важността да наемете подходящите хора. Величието не се изразява само в растеж, а в поддържането на устойчива практика на отлични постижения.

Тази книга е пълна с практична мъдрост и полезни съвети за лидери, които искат да изградят изключителни и устойчиви организации.

Цитат от книгата:

Величието не е функция на обстоятелствата. Оказва се, че величието е до голяма степен въпрос на съзнателен избор и дисциплина.

Величието не е функция на обстоятелствата. Оказва се, че величието е до голяма степен въпрос на съзнателен избор и дисциплина.

Ключови изводи

Изграждането на една велика компания започва с наемането на подходящите хора и поставянето им на подходящите места (позиции). Големите компании се изправят с увереност пред суровата реалност на своето положение, но запазват непоколебимата вяра, че в крайна сметка ще победят. Постигането на величие не е еднократно събитие, а продължителен процес.

Какво казват читателите:

„Тази книга на Джим Колинс е една от най-успешните книги, които можете да намерите в раздела „Бизнес” на местната мега книжарница, и като се има предвид, че тя претендира да ви разкрие как да превърнете една просто добра компания в велика, не е трудно да разберете защо е така.”

6. „Най-странната тайна“ от Ерл Найтингейл

Автор: Ерл Найтингейл

Брой страници: 44

Година на издаване: 1956 (като аудиозапис)

Приблизително време за четене: 1 час и 5 минути

Идеално за: Амбициозни лидери

Оценки: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

The Strangest Secret от Ерл Найтингейл е мотивационно съкровище за амбициозните хора, които искат да разкрият тайната на успеха в бизнеса.

Найтингейл заявява: „Ние ставаме това, за което мислим“, подчертавайки силата на позитивното мислене за постигането на целите ви. Тази книга насърчава CEO да поставят ясни цели и да работят за постигането им чрез позитивни утвърждения и нагласа, че всичко е възможно.

Въпреки че е на почти 70 години, вечната мъдрост на книгата резонира с модерните съвети за силата на утвържденията, визионните табла и поставянето на цели. Тя показва как целенасоченото фокусиране може да ви помогне да развиете лидерска нагласа, която да ви доведе до невероятен успех и трансформиращи постижения.

Цитат от книгата:

Дори и домът ни да изгори, можем да го възстановим. Но нещата, които сме получили безплатно, никога не можем да заменим.

Дори и домът ни да изгори, можем да го възстановим. Но нещата, които сме получили безплатно, никога не можем да заменим.

Ключови изводи

Трябва да си поставим ясни и конкретни цели и да ги запишем. Трябва също така да ги преглеждаме ежедневно и да предприемаме действия за постигането им. Положителните мисли водят до положителни резултати, докато отрицателните мисли привличат негативност. Последователността в мисленето и действията е от жизненоважно значение за постигането на дългосрочен успех.

Какво казват читателите:

„Ърл е безспорно един от бащите-основатели на концепцията за саморазвитие. Ето защо, ако искате да прочетете истинска книга за самопомощ, не търсете повече. Страхотна книга!“

7. От сила в сила от Артур С. Брукс

Автор: Артур С. Брукс

Брой страници: 304

Година на издаване: 2022

Приблизително време за четене: 4 часа и 24 минути

Идеално за: изпълнителни директори и мениджъри на най-високо ниво

Оценки: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

На върха е самотно. Дори опитни CEO могат да се борят с чувства на изолация и стагнация. Тук From Strength to Strength може да ви помогне, като ви предлага пътна карта за личностно развитие.

Тази книга предупреждава CEO-тата да не остават на едно и също място прекалено дълго. Тя ги насърчава да се адаптират и да иновативни с идеи като „Еволюирай или изчезни“.

Книгата се основава на собствения опит на автора и се опитва да остане актуална и устойчива, като служи като добър източник на наставничество.

Цитат от книгата:

За да бъдете щастливи с напредването на възрастта, не забравяйте: не добавяйте само, а и изваждайте.

За да бъдете щастливи с напредването на възрастта, не забравяйте: не добавяйте само, а и изваждайте.

Ключови изводи

Втората половина от живота не е период на упадък, а период на възможности и растеж. Можете да използвате натрупаните знания, мъдрост и опит, за да създадете стойност и смисъл за себе си и за другите. Освободете се от зависимостта си от светски успехи и награди и се стремете към истинско удовлетворение. За да откриете целта си във втората половина на живота, трябва да отговорите на четири въпроса: В какво сте добри? Какво обичате? От какво се нуждае светът? За какво можете да получавате заплащане? Пресечната точка на тези четири елемента е вашата цел.

Какво казват читателите:

„За успешния „стремящ се“ тази книга е утешителен съветник, който ще ви даде увереност да промените живота си и да се фокусирате върху нещо ново. Примерите и историческите препратки на Брук са много полезни. Книгата е страхотна.“

8. „CEO Excellence“ от Каролин Дюар, Скот Келер и Викрам Малхотра

Автори: Каролин Дюар, Скот Келер и Викрам Малхотра

Брой страници: 384

Година на издаване: 2022

Приблизително време за четене: 5 часа и 10 минути

Идеално за: изпълнителни директори и мениджъри на най-високо ниво

Оценки: 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Ако ви интересуват идеите на старшите партньори в най-влиятелната консултантска фирма в света, McKinsey & Company, трябва да прочетете тази книга. Пълна с анекдоти и интервюта, CEO Excellence разкрива скрити идеи за това как съвременните лидери мислят, действат и управляват конфликти.

Авторите на CEO Excellence провеждат задълбочени интервюта с ръководителите на някои от най-успешните компании в света, включително Netflix, JPMorgan Chase, General Motors и Sony. За амбициозните CEO тази възможност да надникнат в съзнанието на влиятелни CEO прави книгата задължителна за четене.

Можете също да откриете стратегии за лидерство, правила за организационна ефективност, съвети за поддържане на ангажираността на борда и начини за поддържане на връзки със заинтересованите страни.

Цитат от книгата:

Повишаването на морала на вашите лидери не става за една нощ. ”- Каролин Дюар, Скот Келер и Викрам Малхотра

Повишаването на морала на вашите лидери не става за една нощ. ”- Каролин Дюар, Скот Келер и Викрам Малхотра

Ключови изводи

Бъдете смели, приемете несигурността и оформете бъдещето на вашата компания с ясна визия. Великите CEO не трябва да владеят всеки аспект от бизнеса, но трябва да управляват и координират разнообразни отговорности. Макар финансовите резултати да са важни, най-добрите CEO-та също така се обучават да се фокусират върху това да оказват положително влияние върху обществото и околната среда.

Какво казват читателите:

„Много ми хареса „CEO Excellence“ от Каролин Дюар. Тя може да се разглежда като мини MBA курс, тъй като нейната стойност се простира отвъд висшето ръководство и съдържа ценни уроци за всеки в корпоративна Америка. Дюар и нейните съавтори се опитаха да създадат книга, която подробно описва разликата между добрите CEO и тези, които са наистина велики.“

9. „Картата на културите“ от Ерин Майер

Автори: Ерин Майер

Брой страници: 304

Година на издаване: 2014

Приблизително време за четене: 4 часа и 48 минути

Идеално за: изпълнителни директори и мениджъри на най-високо ниво

Оценки: 4,7/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

Вие сте CEO, бизнес мениджър или кандидат за CXO, който иска да подобри своите умения за междукултурна комуникация и да разшири своя глобален бизнес? Ако е така, трябва да прочетете отварящата очите книга на Ерин Майер.

Тази книга разглежда предизвикателствата и възможностите при работа с хора от различни култури. Въз основа на своите обширни проучвания, Ерин Майер разкрива тайните на успешното сътрудничество между различни култури.

Днес не е необичайно бизнесът да взаимодейства ежедневно с партньори и заинтересовани страни, разпръснати по целия свят. Но да ръководиш компания в сложната мрежа от културни норми и стилове на комуникация може да бъде предизвикателство.

Тя го изразява точно: „Разбирането на културните различия е повече от полезно умение, то е задължително.“

Книгата на Майер предоставя навигационен инструмент и културен компас за бизнеса, който се стреми да просперира в тази парадигма.

Цитат от книгата:

Когато общувате с човек от друга култура, опитайте се да наблюдавате повече, да слушате повече и да говорите по-малко. Слушайте, преди да говорите, и се учете, преди да действате.

Когато общувате с човек от друга култура, опитайте се да наблюдавате повече, да слушате повече и да говорите по-малко. Слушайте, преди да говорите, и се учете, преди да действате.

Ключови изводи

Различните култури имат различни предпочитания по отношение на стиловете на комуникация, вариращи от експлицитни до имплицитни. Разбирането на културните очаквания по отношение на обратната връзка помага за по-ефективното управление на екипи и индивидуални лица. Съгласуването на убедителните стратегии с културните предпочитания повишава тяхната ефективност.

Какво казват читателите:

„Ерин ни разказва истории, извлича принципи от тях и ни помага да разберем по-лесно какво означава междукултурната работа. Беше удоволствие да чета и да се поставям в много от ситуациите, описани в книгата.“

Ролята на литературата в стратегическото планиране и вземането на решения

Подходящата книга в подходящите ръце може да промени света. Много световни лидери приписват на прочетеното влияние върху хода на живота си. За бизнес лидерите книгите могат да бъдат мощен начин да почерпят уроци, които да максимизират влиянието им на работното място.

От стратегическото планиране и вземането на решения до преминаването през преходни периоди и внедряването на промени в управлението – книгите за CEO съдържат отговорите, от които се нуждаете, ако знаете къде да ги потърсите.

Например, „Първите 90 дни “ от Майкъл Д. Уоткинс предоставя практични рамки и приложими стратегии за конкретни ситуации.

Автор: Майкъл Д. Уоткинс

Брой страници: 304

Година на издаване: 2003

Приблизително време за четене: 4 часа и 45 минути

Идеално за: Амбициозни лидери

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Тази книга служи като пътна карта за нови лидери, които поемат нова длъжност, особено през критичните първи 90 дни. Уоткинс очертава пет ключови фази:

Адаптирайте се: Разберете бързо организационния контекст, културата и ключовите фигури Оценете: Анализирайте ситуацията, силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Съгласувайте: Изградете взаимоотношения, споделете визията си и спечелете подкрепа Вземете решение: Определете приоритетите на инициативите, вземете важни решения и определете посоката Ускоряване: Прилагайте решения, създавайте инерция и постигайте ранни успехи

Следвайки тези фази и съпътстващите ги стратегии, лидерите могат ефективно да преминат през преходния период, да избегнат често срещаните капани и да помогнат на компанията си да успее.

Често задавани въпроси

1. Какво трябва да чета като CEO?

Изборът на подходяща книга за CEO може да бъде труден, тъй като има толкова много страхотни варианти! Това зависи от това, което се надявате да научите или постигнете. Можете да разгледате класики като „Започнете с защо“ от Саймън Синек, „Дръжте да водите“ от Брене Браун или „Нагласа“ от Карол Двек.

2. Какво е книга за главни изпълнителни директори?

„Книга за главни изпълнителни директори“ не е конкретен жанр или заглавие, а по-скоро начин да се опишат книги, насочени към главни изпълнителни директори. Книгите за главни изпълнителни директори предлагат прозрения и насоки за предизвикателствата и отговорностите на бизнес лидерството. Те обхващат широк спектър от теми, от стратегическо вземане на решения и управление на екип до личностно развитие и благополучие, като всички те имат за цел да помогнат на главните изпълнителни директори да се справят с комплексността на своите роли и да постигнат успех.

3. Коя е най-добрата книга за изпълнителни лидери?

Няма една единствена „най-добра“ книга за всички изпълнителни лидери, тъй като идеалният материал за четене зависи от вашите индивидуални нужди и цели. Ето обаче няколко предложения, базирани на популярни избори и различни области на фокус: Дилемата на иноватора от Клейтън М. Кристенсен, 7 навика на високоефективните хора от Стивън Р. Кови или Човекът в търсене на смисъл от Виктор Франкъл са добри книги за начало.