10-те най-добри интеграции на Notion за свързване на вашите приложения

За повечето от вас Notion е повече от приложение за водене на бележки.

Той комбинира управление на документи, управление на задачи и сътрудничество на едно място, което прави работата по-лесна с функции като вложени страници и съвместно редактиране. Освен това функции като Notion AI улесняват ежедневната работа.

Въпреки това, Notion е само частично решение за сложните процеси и операции на вашето работно място днес. Много организации използват от пет до осем други инструмента за вътрешна комуникация, проследяване на времето, съхранение на файлове, формуляри, CRM и управление на задачи.

Работата с множество инструменти през деня може да бъде трудоемка. За да подобрим производителността и да намалим превключването между раздели, съставихме списък с 10 популярни приложения, достъпни като интеграции на Notion.

Какво да търсите в интеграциите на Notion?

Въпреки че интегрирането на инструменти с Notion може да подобри сътрудничеството, то може да не е подходящо в случаи на по-високи разходи, сложни конфигурации или проблеми със сигурността.

Ето пет важни неща, които трябва да имате предвид, когато интегрирате работните си приложения с работните пространства на Notion:

Прост и лесен за използване потребителски интерфейс: Потребителският интерфейс (UI) на даден инструмент оказва голямо влияние върху неговата ефективност. Простият и лесен за използване потребителски интерфейс е необходим, за да поддържа интереса на потребителите и да осигурява безпроблемна работа.

Възможности за сътрудничество: Интегрирайте с приложения, които насърчават ефективното споделяне на информация, синхронизираните работни процеси и ефективната работа в екип. Това спомага за създаването на култура на сътрудничество и намалява изолираността.

Тип интеграция : Някои приложения предлагат директна интеграция с Notion API, докато други изискват : Някои приложения предлагат директна интеграция с Notion API, докато други изискват инструменти на трети страни като Zapier или Zoho Flow. Оценете предимствата и недостатъците на всяка опция въз основа на вашите конкретни нужди.

Гъвкавост: Потърсете интеграции на Notion, които предлагат опции за персонализиране, за да можете да ги конфигурирате според вашите предпочитания.

Мащабируемост : Проверете дали интеграцията може да се адаптира при разрастването на вашия бизнес, независимо дали става дума за добавяне на по-сложни работни процеси или по-голям брой служители.

Цена : Някои интеграции могат да бъдат безплатни, докато други може да имат абонаментна такса или цена, базирана на употребата. Обмислете бюджета си и изберете интеграции, които са рентабилни и оптимизират работните ви операции.

Автоматизация: Уверете се, че интеграцията е съобразена с вашите съществуващи работни процеси и не нарушава начина, по който работи вашият екип.

10-те най-добри интеграции на Notion, които можете да използвате

Нека разгледаме някои от най-добрите интеграции на Notion, които са на разположение, за да подобрите ефективността и сътрудничеството на вашия екип и да направите работния им живот организиран и продуктивен.

Макар че някои от популярните приложения в този списък са директни интеграции с Notion, може да се наложи да използвате софтуер или услуга за интеграция на трети страни за други приложения. Добавихме и няколко опции за това.

1. IFTTT

чрез IFTTT

IFTTT (If This Then That) е популярна уеб услуга, която ви позволява да автоматизирате задачи и да свързвате приложения, използвайки прости условни изрази, известни като аплети. Макар IFTTT да не е работещо приложение, то ви помага да интегрирате Notion с останалите приложения в работното си пространство, използвайки прости тригери и действия.

С IFTTT можете да създавате нови страници в Notion чрез гласови команди (с помощта на Alexa или Siri) и да синхронизирате списъците си със задачи между различни платформи.

Някои готови за употреба аплети за Notion включват:

Добавяне на събития от Google Calendar към задачите ви в Notion

Добавяне на запазени публикации от Medium или Pocket към база данни в Notion

Синхронизиране на нови записи в Google Sheets с бази данни на Notion и обратно

Можете също да създадете свои персонализирани мулти-акционни аплети, използвайки тригерите и действията, налични в IFTTT.

Най-добрите функции на IFTTT

Създайте и стартирайте автоматизацията си за Notion, без да пишете код.

Свържете своя Notion акаунт с над 700 приложения и услуги, дори и с такива, които нямат собствена интеграция с Notion.

Създайте автоматизация с множество действия в последователност и опростете работните си операции.

Интегрирайте с гласови асистенти като Alexa и Siri, за да не сте обвързани с вашите устройства.

Ограничения на IFTTT

Някои аплети (като задачи в Notion за споменавания в Twitter) са достъпни само в платените планове.

IFTTT предлага само един тригер и две действия за Notion.

Цени на IFTTT

IFTTT Безплатно

IFTTT Pro: 3,49 $/месец

IFTTT Pro+: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за IFTTT

G2 : 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 отзива)

2. Zapier

чрез Zapier

Zapier е онлайн платформа за автоматизация на работните процеси, която ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи между вашите бизнес инструменти, използвайки „Zaps“ – условен работен процес, който свързва две или повече приложения, за да автоматизира конкретно действие или набор от действия.

Zapier позволява лесна и безпроблемна интеграция между Notion и над 5000 приложения, включително често използвани работни приложения като Airtable, Google Workspace и Slack.

Независимо дали синхронизирате задачи и проекти, добавяте отговори от формуляри към бази данни или синхронизирате данни за клиенти – можете да направите всичко това за минути, като използвате съществуващи Zaps или създадете свои собствени.

Най-добрите функции на Zapier

Автоматизирайте рутинните задачи в различни приложения, като оптимизирате работния си процес и спестявате време.

Свържете няколко приложения и създайте сложни работни процеси в един Zap.

Опишете работния си процес на AI асистента на Zapier и го накарайте да създаде вашия Zap.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като месечни отчети или обаждания с планирани zaps.

Ограничения на Zapier

Потребителите съобщават, че някои интеграции не са много стабилни.

Настройването на сложни, многоетапни Zaps може да отнеме много време.

Цени на Zapier

Безплатно

Стартово : 29,99 $/месец

Професионална : 73,50 $/месец

Екип : 103,50 $/месец

Компания: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2 : 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2750 отзива)

3. Typeform

чрез Typeform

Ако искате да създавате интерактивни формуляри и анкети, обмислете Typeform. Това е популярно приложение сред бизнеса, известно с лесния си за ползване интерфейс, визуално привлекателния дизайн и възможността да събира данни в разговорна форма.

Typeform предоставя директна интеграция с Notion, която можете да използвате, за да синхронизирате отговорите от формулярите с базите данни на Notion. Например, можете да създадете нова база данни в Notion за всеки отговор от формуляр, създаден в Typeform. Това ви помага да споделите всички отговори от формулярите с екипа си, за да могат те да отговорят на всякакви запитвания, използвайки резултатите.

Тази интеграция обаче поддържа само „Таблични бази данни“ в Notion, а не други като Галерия или Календар.

Най-добрите функции на Typeform

Посочете само един въпрос на всяка страница и улеснете отговорите, без да разсейвате хората.

Добавете формуляри към вашите уебсайтове или имейли, за да получите подходящи отговори и да зададете последващи въпроси.

Интегрирайте се директно с Notion, без да се налага да използвате междинно приложение като IFTTT или Zapier.

Поддържайте данните си актуални, като ги синхронизирате в реално време.

Ограничения на Typeform

Ако токенът за уебхук от Notion изтече, ще трябва да създадете нова форма от нулата, тъй като токенът не може да бъде пресъздаден.

Можете да съпоставите отговорите от формулярите си само с таблица от база данни, а не с други видове бази данни, като табла или календари.

Цени на Typeform

Основен : 29 $/месец

Плюс : 59 $/месец

Бизнес : 99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

4. GitHub

чрез GitHub

GitHub е една от най-широко използваните платформи за разработчици в облака в света. Тя предоставя на екипите за разработка и компаниите решения за създаване и доставка на код и поддържане на тяхната кодова база.

Интегрирането на вашия Notion акаунт с GitHub може да улесни инженерните и неинженерните ви екипи да си сътрудничат при разработването на продукти и да създават задачи за отстраняване на бъгове и проблеми.

Вградената интеграция на Notion с GitHub позволява на потребителите на Notion да изпълняват различни задачи, като например добавяне на линк за pull request (PR) към задача и актуализиране на статуса на задачата в Notion въз основа на свойствата на PR.

Най-добрите функции на GitHub

Създайте централна кодова база за вашия продукт и единен източник на информация за всички разработчици.

Улеснете членовете на екипа да преглеждат кода и да дават обратна връзка, тъй като връзките към GitHub автоматично показват предварителен преглед на кода в Notion.

Създайте синхронизация в реално време между GitHub свойствата в репозиторий и Notion база данни, за да гарантирате точността на данните.

Поддържайте проектите организирани, като автоматично добавяте PR линк към задачите, които създавате в Notion.

Ограничения на GitHub

Начинаещите споделят, че кривата на обучение е стръмна.

Някои потребители съобщават, че често се сблъскват с прекъсвания по време на периоди на висока употреба.

Цени на GitHub

Безплатно

Екип : 4,00 $/потребител на месец

Enterprise: 21,00 $/потребител на месец

Оценки и рецензии в GitHub

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (5500+ отзива)

5. Asana

чрез Asana

Asana е уеб-базиран инструмент за управление на проекти и сътрудничество, създаден да помага на екипите да организират работата си, да управляват проекти и да проследяват задачите. Той предоставя централизирана платформа, където екипите могат да сътрудничат, да комуникират и да наблюдават напредъка на проектите.

Екипите, които използват Asana като софтуер за управление на проекти и Notion като инструмент за документи, могат да интегрират и двете, за да осигурят оптимизиран поток от данни и да създадат унифицирано работно пространство. И двете платформи предлагат директни интеграции, които можете да използвате за извършване на конкретни действия.

Notion предлага и безплатен инструмент Asana Importer, с който можете да импортирате всичките си Asana проекти в Notion като база данни.

Най-добрите функции на Asana

Прегледайте състоянието на задачите и проектите от Asana в Notion, като ги добавите като прегледи на връзки.

Добавете страниците си в Notion към задачите в Asana, за да могат всички сътрудници да имат лесен достъп до документите.

Създайте база данни с всички подробности за проекта, като просто поставите линка на проекта си в Asana в Notion.

Ограничения на Asana

Някои потребители споделят, че им е трудно да внедрят Asana в екипа си, а новите потребители се сблъскват с трудна крива на обучение.

Промените, направени в Asana, няма да се актуализират в Notion в реално време. Ще трябва да синхронизирате данните ръчно, за да актуализирате промените.

Цени на Asana

Лично : Безплатно

Стартово ниво : 13,49 USD/потребител на месец

Разширено : 30,49 USD/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 3/5 (9600+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 300 рецензии)

6. Slack

чрез Slack

Наличието на платформа за съобщения, интегрирана с Notion, улеснява комуникацията. Можете да използвате Slack, от Salesforce, като платформа за съобщения в екипа за по-добра комуникация и сътрудничество.

Той предоставя канали и теми за групови дискусии, директни съобщения за индивидуална комуникация и събрания за аудио и видео комуникация.

Чрез интегрирането на Slack с Notion можете едновременно да намалите натовареността и да държите екипа си информиран. Членовете на екипа могат да комуникират в реално време в Slack, докато имат достъп до подробната документация и функциите за управление на задачите в Notion.

Най-добрите функции на Slack

Уведомявайте колегите си в Slack, когато са тагнати в документ в Notion, когато страницата е актуализирана или когато е добавена нова записка в базата данни.

Добавете съобщения от Slack към Notion като задачи, записи в база данни или дори нови страници.

Отговаряйте на коментари и актуализирайте разрешенията за споделяне на документи в Notion от конзолата си в Slack.

Добавете линк към съобщение в Slack към Notion, за да генерирате предварителен преглед и да получавате актуализации на разговора в реално време.

Ограничения на Slack

Работните процеси и автоматизацията не са достъпни в безплатния план.

Може да бъде скъпо за големи екипи

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/потребител на месец

Бизнес +: 15 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

7. Webex

чрез Webex

Webex на Cisco е популярна платформа за видеоконферентна връзка, която улеснява виртуалната комуникация и сътрудничеството между организации и екипи.

Интегрирането на решенията за срещи, съобщения и уебинари с Notion може да насърчи споделянето на знания и прозрачността в екипа ви.

Приложението предлага и бързи команди като @notion track и @notion share, с които можете да извършвате бързи действия, като например да получите списък с последните актуализации в базата данни на Notion или да споделите документ с други хора.

За Webex Meetings можете да използвате инструмент на трета страна като Zapier или неговите алтернативи, за да го интегрирате с API на Notion.

Най-добрите функции на Webex

Настройте автоматизиран работен процес, за да създадете нова страница в Notion за всяка нова среща.

Добавете Notion бота към работното си пространство в Webex и го използвайте за изпълнение на задачи като споделяне на документи.

Спестете време с специфични за Notion преки пътища

Ограничения на Webex

Няма директна интеграция между Webex Meeting и Notion.

Дори при услуги на трети страни, Webex предлага само един тригер и никакви действия.

Цени на Webex

Безплатно

Webex Meet : 14,50 $/потребител на месец

Webex Suite : 25 $/потребител на месец

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Webex

G2 : 4,3/5 (над 22 700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (6800+ отзива)

8. Paperform

чрез Paperform

Paperform е онлайн инструмент за създаване на формуляри, който помага на малките предприятия да създават формуляри, да провеждат анкети и да изготвят тестове. Той също така предлага една от най-пълните и стабилни интеграции с Notion.

Можете да синхронизирате въведените данни във формулярите с база данни на Notion, да създадете нов формуляр въз основа на свойствата в съществуваща база данни на Notion и дори да проектирате формуляри, които да изглеждат като интерфейса на Notion.

Paperform предлага голяма гъвкавост – можете да решите кои страници в работното пространство на Notion трябва да бъдат интегрирани с Paperform и да създавате частни интеграции.

Най-добрите функции на Paperform

Събирайте плащания чрез формуляри, тъй като Paperform се интегрира с популярни платежни портали.

Добавете подадените формуляри в Notion като записи в базата данни, за да следите подадените формуляри в реално време.

Добавете формуляри към документите и страниците в Notion и накарайте респондентите да попълват формулярите.

Използвайте шрифта „inter“ за формуляри, които ще бъдат вградени в Notion, за да бъдат подобни на шрифта в страниците на Notion.

Ограничения на Paperform

Paperform не запазва частично попълнени формуляри

Може да бъде скъпо за малките предприятия, които тепърва започват

Цени на Paperform

Essentials : 29 $/месец

Pro : 59 $/месец

Бизнес: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Paperform

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (90+ отзива)

9. Google Drive

чрез Google Drive

Google Drive е услуга за съхранение на файлове в облака от Google, която ви позволява да съхранявате файлове в облака, да ги синхронизирате между устройства и да ги споделяте с други хора.

Интегрирането на Notion с Google Drive ви позволява да пренесете вашите Google Docs, Slides и Sheets директно в работното си пространство в Notion. Това създава единно пространство за цялата ви информация и позволява на вашия екип лесно да има достъп до документи и да работи съвместно върху тях.

Можете да използвате услуги на трети страни като Zapier или Integromat, за да изпълнявате сложни работни процеси като експортиране и качване на нови Notion Docs в Google Drive.

Най-добрите функции на Google Drive

Създайте дървета от връзки, бази данни или страници в Notion, които препращат към вашите файлове в Google Drive, което улеснява екипа ви да организира и намира документи.

Проследявайте лесно проектите, като свържете съответните документи с конкретни задачи или проекти в Notion.

Ограничения на Google Drive

Директната интеграция на Notion с Google Drive е доста ограничена и може да се наложи да използвате услуга на трета страна за по-разширена автоматизация.

Има ограничение за размера на файловете, които можете да качвате на ден.

Цени на Google Drive

Business Starter : 6 $/потребител на месец

Business Standard : 12 $/потребител на месец

Business Plus : 18 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Drive

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 8/5 (27300+ отзива)

10. Figma

чрез Figma

Figma (придобита от Adobe) е облачно базирано средство за дизайн и прототипиране, което улеснява съвместната работа по проекти за дизайн на потребителски интерфейс (UI) и потребителско преживяване (UX).

Той се използва широко от дизайнери, продуктови екипи и разработчици за създаване на прототипи и идеи за дигитални решения и съвместното им редактиране.

Чрез интегрирането на Figma с Notion можете да увеличите сътрудничеството между дизайнери, продуктови мениджъри, инженери и маркетинг специалисти, като им дадете възможност (дори на тези, които нямат Figma акаунт) да предоставят обратна връзка за дизайна.

Най-добрите функции на Figma

Добавете Figma линк към Notion документ, за да видите предварителна визуализация на дизайна в документа, което улеснява всички членове на екипа да прегледат дизайна.

Свържете Figma файлове с конкретни задачи, така че екипът да може да се позовава и да сътрудничи по дизайн елементите, свързани с всяка задача.

Създавайте връзки или вграждайте елементи за лесен достъп до вашите дизайнерски файлове и прототипи директно от работното ви пространство в Notion.

Ограничения на Figma

Достъпът до вградените Figma файлове е възможен само чрез браузър, а не чрез настолното приложение.

Потребителите са съобщили за забавяния при работа с големи дизайнерски файлове или множество артбордове.

Цени на Figma

Starter : Безплатно

Професионална : 12 $/месец (фактурира се ежегодно)

Организация : 45 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 75 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Figma

G2 : 4,7/5 (над 1030 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (700+ отзива)

Въпреки че в предишната секция разгледахме някои от най-добрите интеграции на Notion, има много други софтуерни инструменти за управление на задачи, които, когато са интегрирани с Notion, могат да опростят управлението на проектите, сътрудничеството и общата оперативна ефективност на вашата организация.

Допълнителните интеграции за управление на задачите с Notion могат да подобрят отчетността и прозрачността на екипа, като предоставят на всички членове на екипа обща представа за статуса и индивидуалния принос на всеки.

Едно от тези инструменти е ClickUp!

ClickUp

ClickUp е приложение за работна среда „всичко в едно“ с различни функции, включително управление на проекти, комуникация в екипа и управление на документи.

Notion предоставя основна опция за „преглед на връзки“, с която можете да добавите задачите и проектите си от ClickUp към документите в Notion. За по-усъвършенствани работни процеси използвайте услуга на трета страна, като Zapier, за да активирате двупосочен поток на данни между ClickUp и Notion.

Например, с помощта на Zapier можете да добавите всеки нов елемент от базата данни като списък за проверка в ClickUp или да създадете нови страници в Notion за всеки нов елемент, събитие или задача, създадени в ClickUp.

ClickUp е добра опция за интеграция, но също така е и чудесна алтернатива на Notion. ClickUp предлага цялостен инструмент за документи и усъвършенствани решения за управление на проекти и сътрудничество.

Получете бърз преглед на всички свързани подстраници и взаимоотношения в ClickUp Docs, за да поддържате организация и да запазите връзката в работата си

Подобно на Notion, ClickUp Docs също позволява на екипите да създават красиви документи и уикита, да си сътрудничат по тях, да настройват автоматизирани работни процеси за свързване на документи с проекти и др.

ClickUp предлага и допълнителни (и разширени) функционалности като ClickUp Whiteboards и Mind Maps, които насърчават мозъчната атака, както и разширени функции за сътрудничество като видеоклипове и чат конзоли – всичко това в работната среда на ClickUp.

С функции като предварително дефинирани подсказки за различни случаи на употреба и мобилен достъп, ClickUp AI също е достойна алтернатива на Notion AI.

Направете цялата информация незабавно достъпна с ClickUp Universal Search

Универсалната функция за търсене на ClickUp е друга характеристика, която го отличава. Тя ви позволява да търсите и намирате информация във всички приложения, интегрирани с ClickUp, от самата платформа.

Това премахва информационните силози и осигурява лесен достъп до файлове за всички членове на вашия екип. Освен това ви предоставя персонализирани резултати от търсенето.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте централизирано цифрово работно пространство, за да управлявате всички аспекти на работата си от един прозорец.

Работете по-умно с ClickUp AI, който обобщава съдържанието, редактира документи и изпълнява бързи действия.

Насърчавайте комуникацията в реално време и асинхронната комуникация в екипа с инструменти като чат, бели дъски, мисловни карти и други.

Използвайте вградените функции и шаблони за управление на проекти на ClickUp, за да проследявате напредъка на проектите, да измервате целите си и да правите много други неща.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпно само в платените планове.

Има стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

Работете по-бързо и по-умно с ClickUp

Видяхте колко полезни интеграции на Notion са на разположение, за да улеснят работата ви. Но дали някоя от тях изглежда по-лесна от ClickUp?

За разлика от Notion, където трябва да изградите от нулата вашата система за управление на проекти, проследяване на цели или бази данни, ClickUp предлага вградени решения (и над 1000 шаблона ), които улесняват стартирането и поддържането на темпото.

Функциите на ClickUp, като пространства за екипи, бели дъски и конзоли за чат, могат да ви помогнат да опростите операциите си и да подобрите сътрудничеството в екипа.

Любопитни ли сте да разберете дали ClickUp може да бъде вашата алтернатива на Notion? Регистрирайте се безплатно и разгледайте как ClickUp може да ви помогне да подобрите сътрудничеството и производителността на екипа.