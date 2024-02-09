Конференции за финтех: Ръководство за глобални събития през 2025 г.

Здравейте, финансови приятели! Готови ли сте да добавите няколко конференции за финтех в календара си за тази година? Ние сме се погрижили за това.

Никога не е имало по-добро време да се потопите във финтех. Приходите на глобалния сектор на финансовите технологии бележат постоянен ръст, а на пазара постоянно се появяват иновативни решения.

Конференциите за финтех технологии предлагат фантастични възможности да се свържете с лидери в бранша, визионери и новатори, за да разширите мрежата си от контакти (и базата си от знания). Преди да се усетите, ще започнете да разработвате нови идеи, партньорства и стратегии.

В тази статия представяме нашия подбрани списък с най-добрите глобални конференции за финтех, които да следите през 2024 г. Ще се задълбочим и в трансформиращата сила на тези събития и как те стимулират цифровата трансформация на финансите, както ги познаваме.

Преглед на конференциите за финтех технологии

Конференциите за финансови технологии са мястото, където се събират водещи доставчици на финансови услуги, лидери на мнение, стартиращи компании, предприемачи, лица, вземащи решения, и регулатори.

Те се събират, за да проучат най-новите тенденции и предизвикателства във финансовите технологии, като предоставят цялостно разбиране за екосистемата на финтех и теми като:

Изкуствен интелект

Търговия с криптовалути

Блокчейн

Вградени финансови услуги

Участниците получават информация за пазарните възможности, технологичните постижения и регулаторните промени чрез:

Основни доклади от лидери във финтех сектора

Практически семинари по теми като Web3 (например блокчейн, криптовалути, NFT)

Панелни дискусии по актуални теми като машинно обучение

Демонстрации на най-модерни AI инструменти и още много други

Целта е да се улеснят възможностите за създаване на контакти и обмен на знания.

Участниците могат да се свържат с професионалисти, които споделят същите идеи, да изграждат партньорства и да положат основите за сътрудничество, което ще стимулира иновациите и растежа в следващите години.

Съвместното споделяне на идеи на конференциите за финтех технологии допринася за разработването на иновативни решения, проследяването на важните финансови показатели за ефективност и развитието на глобалната индустрия за финансови услуги.

Списък с най-добрите глобални конференции за финтех, които да посетите през 2024 г.

С събития от Лондон до Дубай и отвъд, 2024 г. е фантастична година за конференции за финтех. Ето най-добрите събития, които ще ви помогнат да сте в крак с бъдещето на финтех.

1. FinovateEurope

Кога: 27-28 февруари 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Обединено кралство

Цена: 2790 долара

Как да участвате: Лично, дигитално или хибридно

FinovateEurope е една от най-големите конференции за финансови технологии в Европа за 2024 г. Участниците могат да се свържат с лидери от стотици глобални финансови институции, да чуят от днешните иноватори в областта на финансовите технологии и да се запознаят с десетки авангардни демонстрации на финансови технологии.

2. Fintech Meetup 2024

Кога: 3-6 март 2024 г.

Къде: Лас Вегас, Невада, САЩ

Цена: 3495 долара

Как да участвате: Лично

Fintech Meetup се рекламира като бъдещето на финтех събитията, с ключови лекции, лектори и демонстрации, които разглеждат посоката, в която се развива индустрията. Участниците могат да създават контакти, да посещават съпътстващи събития и да учат от хиляди професионалисти със сходни интереси на тази вълнуваща тридневна конференция.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Кога: 6-7 март 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Обединено кралство

Цена: 2799 долара (цена за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

MoneyLIVE Summit е най-дългогодишното събитие в Европа в областта на плащанията и банковото дело. Тази конференция за финтех технологии събира финансови лидери и експерти в областта на дигиталното банкиране, създавайки платформа, на която се сключват революционни партньорства и се ускоряват иновативни идеи.

4. Бъдещето на цифровите финанси

Кога: 2-3 април 2024 г.

Къде: Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ

Цена: 2499 долара

Как да участвате: Лично

Future Digital Finance е средно голяма конференция за финансови технологии, предназначена за организации от всякакъв мащаб. Участниците могат да се насладят на казуси, презентации и панели с участието на висши мениджъри и да си тръгнат с иновативни идеи, които ще ги водят през 2024 г.

5. Ню Йорк Fintech Week 2024

Кога: 8-12 април 2024 г.

Къде: Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ

Цена: Цените варират в зависимост от събитието.

Как да участвате: Лично

New York Fintech Week 2024 е конференция за всички, с събития, вариращи от безплатни и отворени за обществото до кръгли маси само с покани, които струват над 150 долара. Серията е предназначена за стартиращата екосистема и подчертава днешните инициативи във финтех сектора.

Можете да се възползвате от New York Fintech Week, като изберете отделни събития, на които да присъствате, вместо да посещавате цялата седмица. По-долу сме подчертали два дни, които не трябва да пропускате (единият от които е безплатен) за тези, които могат да отделят само ден или два през април.

6. Банково дело и иновации във финансовите технологии Кръгла маса 2024

Кога: 9 април 2024 г.

Къде: Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ

Цена: Безплатно

Как да участвате: Лично

Кръглата маса за иновации в банковото дело и финтех технологиите 2024 е първото събитие от New York Fintech Week. Този еднодневен форум обединява експерти, лидери на мнение и предприемачи, за да насърчи сътрудничеството между професионалисти и финансови институции, докато те начертават курса си към 2024 г. и отвъд.

7. Конференция Empire Fintech

Кога: 10 април 2024 г.

Къде: Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ

Цена: 1095 долара (цени за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

Конференцията Empire Fintech е второто ни събитие от New York Fintech Week. Това е вълнуващо еднодневно събиране на днешните лидери във финтех сектора, които обсъждат посоката, в която се развива индустрията, и участват в разговори пред камината, увлекателни ключови лекции, информативни панели, игри (някой иска да се включи във финтех семейна вражда?) и дебати.

8. Безпроблемно Близкия Изток

Кога: 14-15 май 2024 г.

Къде: Дубай, ОАЕ

Цена: 750 долара (цена за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

Конференцията Seamless Middle East е мястото, където от 24 години се срещат най-иновативните умове в областта на финтех, плащанията, банковото дело, търговията на дребно и дигиталния маркетинг. Участниците се наслаждават на тридневна конференция с над 500 експерти, които обсъждат най-новите тенденции, технологии и фактори, които оформят нашия дигитален свят.

9. Глобален RegTech Summit 2024

Кога: 16 май 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Обединено кралство

Цена: 754 долара (цени за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

Global RegTech Summit е мястото, където можете да научите всичко за финтех и регулаторните технологии (regtech). Участниците могат да се свържат с глобална аудитория от лидери във финтех, да обменят контакти с професионалисти от най-високо ниво в бранша и да видят от първа ръка най-новите иновации във финансовите услуги.

10. FinovateSpring

Кога: 21-23 май 2024 г.

Къде: Сан Франциско, Калифорния, САЩ

Цена: 2498 долара (цена за ранни записвания)

Как да участвате: Лично, дигитално или хибридно

Не можете да присъствате на FinovateEurope? Отидете на FinovateSpring, най-известната конференция за финтех технологии на Западния бряг през 2024 г. Участниците получават всичко необходимо, за да бъдат в крак с новостите, благодарение на голям брой експерти, практически демонстрации и събития за създаване на контакти с най-големите имена във финтех сектора.

11. Consensus 2024

Кога: 24-31 май 2024 г.

Къде: Остин, Тексас, САЩ

Цена: 1399 долара

Как да участвате: Лично

Consensus е най-дълго провежданото събитие в света на блокчейна, Web3 и криптовалутите. Събитието обещава да направи силно впечатление с ползотворни разговори, визионерски лектори и практически семинари, насочени към решаване на предизвикателствата, които засягат индустрията, докато навлизаме в 2024 г.

12. 2024 U. S. Fintech Symposium

Кога: 4-6 юни 2024 г.

Къде: Чикаго, Илинойс, САЩ

Цена: 895 долара (цена за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

Шестото годишно симпозиум за финтех технологии в САЩ е едно от най-очакваните събития в Северна Америка в тази област. Тази конференция революционизира начина, по който лидерите в индустрията за финтех технологии се свързват помежду си – чрез значими дискусии, възможности за създаване на контакти и панели.

13. Money 20/20 Europe 2024

Кога: 4-6 юни 2024 г.

Къде: Амстердам, Нидерландия

Цена: 3132 долара (цени за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

Money 20/20 е водещото събитие за глобалната финансова екосистема, с акцент върху бъдещето на финтех и финансовите услуги. Участниците могат да се възползват от идеи от световна класа, възможности за контакти и ключови лекции.

14. Финансови технологии + Иншуртех поколения

Кога: 12-13 юни 2024 г.

Къде: Шарлът, Северна Каролина, САЩ

Цена: 299 долара

Как да участвате: Лично

Fintech + Insurtech Generations, известна още като Fintech Generations Insurtech, обещава откровени разговори за реални проблеми. Участниците ще чуят от най-големите имена в областта на финтех за темите, които са на устата на всички, и ще установят трайни връзки с водещи имена в индустрията на иншуртех и финтех.

15. FinTech World Forum 2024

Кога: 20-21 юни 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Обединено кралство

Цена: 628 долара (цена за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

FinTech World Forum е глобално събиране на лидери и иноватори в бранша с дискусии, които ще оформят бъдещето на финансовите технологии. Участниците ще имат възможност да обменят контакти с експерти, да се свържат с водещи професионалисти във финансовия сектор и да проучат влиянието на финтех върху съвременната световна икономика.

16. FinTech Connect Asia 2024

Кога: 27-29 август 2024 г.

Къде: Raffles, Сингапур

Цена: ще бъде обявена по-късно

Как да участвате: Лично

Годишният форум FinTech Connect Asia е мястото, където се срещат водещите финансови институции и лидери в Азия. Това е вълнуващо събитие с вдъхновяващи лекции, интерактивни семинари, забавни събития за създаване на контакти и много други.

17. Трети годишен форум за финансови иновации

Кога: 19 септември 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Обединено кралство

Цена: 756 долара

Как да участвате: Лично, виртуално или хибридно

Тазгодишният Форум за финансови иновации е първокласна платформа за експерти от финансовата индустрия, на която да обсъдят най-новите най-добри практики, тенденции, разработки и регулаторни съображения във финтех сектора. Участниците се наслаждават на интерактивен форум на лица, вземащи решения, и лидери на мисълта, които искат да споделят идеи и да се свържат с други експерти.

18. Money 20/20 USA 2024

Кога: 27-30 октомври 2024 г.

Къде: Лас Вегас, Невада, САЩ

Цена: 2899 долара (цени за ранни записвания)

Как да участвате: Лично

Нямате възможност да посетите Амстердам тази година? Посетете Money 20/20 USA. Това е едно от най-големите и влиятелни събития в Северна Америка, на което се събират лидери в областта на финансовите услуги и финтех технологиите. Участниците ще установят нови контакти, ще получат важни за бизнеса идеи и ще научат за най-новите иновации в сектора.

19. Фестивал „Fintech Talents“

Кога: 11-12 ноември 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Обединено кралство

Цена: 381 долара

Как да участвате: Лично

Fintech Talents Festival е най-влиятелната конференция за финтех технологии в Обединеното кралство през 2024 г. Това е двудневно събитие, което не трябва да пропускате, ако сте визионер и иноватор и искате да споделите идеи и да решите проблеми във финансовия сектор.

20. Fintech Retreat Europe

Кога: ще бъде обявено по-късно

Цена: ще бъде обявена по-късно

Къде: TBA

Как: Лично

Ако сте пропуснали California Fintech Retreat тази година, посетете Fintech Retreat Europe в края на 2024 г., за да се възползвате от възможностите за иновации и контакти. Детайлите за времето и мястото на провеждане на това събитие все още се уточняват, но се обещават форуми с глобална насоченост за лидери и професионалисти в областта на финансовите технологии.

Нови тенденции във финтех, обсъждани на конференции

Конференциите за финтех помагат на участниците да проучат и разберат тенденциите в индустрията през дадена година.

Всяка конференция предлага уникални ключови лекции, панели, форуми, дискусии и много други по различни теми. Много от конференциите през 2024 г. обаче се фокусират върху теми като:

Изкуствен интелект и инструменти за автоматизация на процесите , задвижвани от изкуствен интелект

Блокчейн

Криптовалута

Децентрализирано финансиране (DeFi)

Машинно обучение

Ще видите и дискусии за регулаторните закони, стандартизацията на процесите, управлението на веригата на доставки, проверката на самоличността и интегрирането на дигиталните валути в нашите финансови системи.

Освен това можете да очаквате дискусии за ролята на рисковия капитал във финтех сектора, тъй като той стимулира иновациите и растежа в цялата индустрия. Няколко конференции вероятно ще отделят време за проучване на ролята му във финтех сектора и как той оформя пейзажа в световен мащаб.

Друго нещо, което вероятно ще видите да се подчертава на повечето конференции за финтех през 2024 г., е духът на иновациите и промените. Това включва дискусии за това как физическите лица, стартиращите компании и предприемачите могат да използват финтех, за да разработват нови решения и да създават стойност в цялата сфера на цифровото финансиране.

Други теми за дискусия, които можете да очаквате, включват:

Ролята на AI-базираните финтех инструменти в оптимизирането на процесите в цялата индустрия

Как дигиталното банкиране и отвореното банкиране обединяват банките и финтех компаниите

Водещи тактики за киберсигурност за предотвратяване на финансови загуби и измами

Как AI инструментите за счетоводство и финанси могат да подобрят точността и да предоставят ценни прозрения

Стратегии и инструменти за управление на ресурсите за стартиращи компании и предприемачи

Ролята на конференциите за финтех в оформянето на бъдещето на финансите

Конференциите за финтех определят бъдещето на финансите, като насърчават иновациите, сътрудничеството и обмена на знания между лидерите в бранша. Тези платформи позволяват на лидерите на мисълта, инвеститорите, технолозите и политиците да проучват нововъзникващите тенденции, да обсъждат регулаторните предизвикателства и да представят най-модерните цифрови решения.

Конференциите за финтех технологии оказват значително влияние и върху престижни събития като Световния икономически форум (WEF), където дискусиите и идеите от конференциите за финтех технологии оформят политическите решения, определят дневния ред и подчертават важните приоритети в сектора.

Съвети за планиране и извличане на максимална полза от конференция за финтех технологии

Конференциите за финтех технологии са нещо повече от просто присъствие. За да извлечете максимална полза от тях, опитайте да планирате какво ще правите преди, по време и след всяко събитие.

Инструменти като ClickUp правят цялото това планиране и изпълнение по-лесно, отколкото звучи, обещаваме.

ClickUp може да ви помогне да планирате всички събития и задачи, свързани с участието във финтех конференции, и много други неща. Ето един бърз пример за това как можете да го използвате за събитията през 2024 г.

Преди конференция за финтех технологии

Участието във финтех конференция започва с покупката на билет, намирането на място за настаняване, резервирането на полет и др. Тук е мястото, където календарният изглед на ClickUp блести.

Управлявайте и организирайте проекти и планирайте задачи в гъвкавия календар, за да поддържате синхронизация между екипите.

Използвайте календарния изглед, за да получите по-обща представа за дните, седмиците и месеците около всяко събитие. Създайте задачи и крайни срокове за себе си, за да си осигурите необходимите билети и резервации.

С наближаването на конференцията, проверете програмата и планирайте маршрут за всеки ден. Определете кои дейности и изказвания са с най-висок приоритет и кои планирате да пропуснете, след което ги въведете в календара си в ClickUp, за да знаете винаги какво предстои, когато сте на конференцията.

Персонализирайте шаблона за програма на конференцията ClickUp и го използвайте като участник в конференцията, за да планирате стратегията си.

Ако искате шаблон, който да ви улесни, разгледайте шаблона за програма на конференция на ClickUp. Той е предназначен за планиране на конференция от кулисите, но като всеки шаблон на ClickUp, лесно може да се промени, за да отговаря на вашите нужди (в този случай като участник, а не като домакин).

По време на конференция за финтех технологии

Конференциите често ни оставят с купчина бележки и още повече информация в главите ни, която трябва да запишем или обсъдим. Тук на помощ идва ClickUp Notepad! Използвайте го, за да си водите бързи бележки за всичко, което научавате или искате да прегледате по-късно.

Записвайте лесно бележки, редактирайте ги с богато форматиране и ги превръщайте в проследими задачи, достъпни отвсякъде в ClickUp Notepad.

Можете да използвате и ClickUp Whiteboards за по-свободен подход, по който вашият екип може да си сътрудничи по време на конференцията.

След конференция за финтех технологии

След като приключите с конференцията, ще сте готови да анализирате цялата информация, която сте събрали, и да я превърнете в практически задачи и ценни идеи. ClickUp Whiteboards е идеалният инструмент за тази задача. Можете също да използвате ClickUp Meetings, за да обсъдите и обобщите събитието с екипа си.

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Whiteboards за обмен на идеи и превръщане на идеите в практически действия

Ежедневни приложения на ClickUp във финтех

ClickUp е тук за вас по всяко време, не само по време на конференции! Не случайно това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти на пазара.

Например, можете да използвате финансовите функции на ClickUp, за да проследявате финансовите си цели, да контролирате сметките си, да изчислявате печалбите си и да управлявате разходите си. Това е полезно за разходите от участие в конференции до ежедневни операции и бюджети за проекти.

С шаблона за финансово управление на ClickUp можете да централизирате всичките си финансови данни и да ги управлявате с лекота.

Използвайте финансовите функции заедно с шаблона за финансово управление на ClickUp, за да организирате финансовите данни, да проследявате разходите и да наблюдавате разпределението на бюджета.

ClickUp предлага и хиляди шаблони за финанси, автоматизация на бизнес процеси, управление на проекти и ИТ (между другите), които ще ви спестят време и пари.

Създайте последователни работни процеси с шаблона „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp.

Например, нашата колекция от шаблони за подобряване на процесите включва шаблона „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp, който предоставя структурирани работни потоци и списъци със задачи.

Накратко, ClickUp разполага с инструменти, които помагат за всичко – от планиране на ресурсите до въвеждане в работата. Независимо от какво се нуждаете, ClickUp е тук, за да ви помогне.

Често задавани въпроси

1. Какво означава „конференция за финтех технологии”?

Конференциите за финансови технологии събират професионалисти от бранша, предприемачи, инвеститори и политици на едно място, където се представят и обсъждат иновациите, тенденциите и предизвикателствата в сектора. Тези конференции улесняват сътрудничеството, създаването на контакти и споделянето на знания, които оформят бъдещето на финансите.

2. Какво е изложение за финтех технологии?

Изложението за финтех технологии е подобно на конференция за финтех технологии (или може да бъде част от конференция). Тези изложения събират финтех компании, стартиращи фирми, инвеститори и други заинтересовани страни, които искат да представят своите продукти, услуги и иновации. Изложенията за финтех технологии обикновено включват изложбени щандове, демонстрации на продукти, основни доклади, събития за създаване на контакти и панелни дискусии.

3. Какво е финтех саммит?

Финтех саммитът е среща на високо равнище на лидерите в бранша, на която се обсъждат важни въпроси, тенденции и възможности в сектора. За разлика от традиционните финтех конференции, саммитът обикновено поставя акцент върху стратегическите дискусии с конкретна цел, а не следва отворен формат. Самитите обикновено включват и събития за създаване на контакти и презентации на лидери в областта.

От създаване на контакти до споделяне на знания

Докато попълвате календара си за 2024 г. с вълнуваща поредица от конференции за финтех, не забравяйте, че ефективната организация и безпроблемното сътрудничество са от решаващо значение за максимизиране на вашия опит и познания.

ClickUp революционизира навигацията в конференциите за финтех технологии и оптимизира подхода ви към планирането на събития, управлението на задачи и прилагането на новопридобитите знания.

Готови ли сте да превърнете вдъхновението в действие с всяко кликване?

Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно!