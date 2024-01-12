Топ 10 KPI за платено търсене, които да проследявате за вашите PPC кампании

За да поддържате успешни кампании в рекламата с плащане за клик (PPC), трябва да разгледате данните, да се задълбочите в анализите и да извлечете полезни заключения.

Креативните рекламни текстове и привлекателните целеви страници са от решаващо значение за успеха, но разбирането на ефективността на вашите PPC кампании чрез KPI играе по-важна роля.

Ключовите показатели за ефективност (KPI) действат като ваш компас, който ви води към максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите и ангажираността. Но при наличието на толкова много показатели, как да разберете кои от тях са наистина важни?

Ние сме подбрали 10-те най-важни KPI за платено търсене, които трябва да следите, за да проведете поредица от успешни PPC кампании.

Какво представляват KPI за платено търсене и защо са важни?

Ключовите показатели за ефективност на платеното търсене са измерими метрики, които проследяват ефективността на вашите PPC кампании. Те разкриват колко добре се представят рекламите ви спрямо предварително определените цели, което ви позволява да идентифицирате области за подобрение и да вземете решения, основани на данни.

Редовното наблюдение на тези показатели е от съществено значение за

Разбиране на ефективността на кампанията: KPI предоставят информация за ангажираността на аудиторията, процента на конверсия и общата възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS).

Оптимизиране на кампаниите ви: Като идентифицирате областите с ниска ефективност, можете да коригирате офертите, ключовите думи и целевите страници, за да максимизирате ефективността и резултатите.

Демонстриране на стойността на кампанията: KPI са безценни за KPI са безценни за отчитане на напредъка на PPC пред заинтересованите страни и за обосноваване на разпределението на бюджета за PPC.

Определяне на целите на вашите KPI за платено търсене

Преди да разгледаме конкретни показатели, е от решаващо значение да определите целите на кампанията си. Целите ли да повишите познаваемостта на марката, да генерирате потенциални клиенти или да реализирате директни продажби? Тази яснота ще определи най-важните KPI за вашата кампания.

Например, ако целта ви е конверсии в електронната търговия, ще дадете приоритет на показатели като процент на конверсия и средна стойност на поръчката (AOV) пред импресиите или кликовете.

10 KPI за платено търсене за следващата ви PPC кампания

Вземете предвид целите си, измерете и анализирайте тези 10 KPI за платени търсения.

1. Процент на кликване (CTR)

CTR измерва ефективността на рекламите ви в привличането на вниманието и генерирането на кликове от аудиторията, която ги вижда. Той ви показва какъв процент от хората виждат рекламата ви; кликнете върху него, за да разгледате по-подробно.

Изчисляване на CTR:

CTR = (кликвания/покази) x 100

Например, ако дадена реклама получи 10 клика от 1000 импресии, нейният CTR е 1%.

Значението на CTR:

Измерва ефективността: CTR предоставя информация за това колко добре рекламите или линковете резонират с аудиторията.

Подобрява производителността: Проследяването на CTR помага за оптимизиране на кампаниите ви, а можете да използвате Проследяването на CTR помага за оптимизиране на кампаниите ви, а можете да използвате софтуер за съдържателен маркетинг , за да увеличите ангажираността.

Увеличава конверсиите: По-високите CTR често водят до повече посещения на уебсайта, отваряния на имейли и потенциални продажби или потенциални клиенти.

2. Цена на клик (CPC)

Това е средната сума, която плащате за всеки клик върху рекламата. Проследяването на CPC ви помага да се уверите, че наддаването ви е ефективно и постигате оптимално съотношение между цена и стойност.

Изчисляване на CPC:

CPC = Обща стойност на кликовете/Брой кликове

Например, ако похарчите 50 долара за рекламна кампания и получите 100 клика, вашата CPC е 0,50 долара.

Значението на CPC:

Контрол на бюджета: Рекламодателите могат да задават дневни бюджети или бюджети на ниво кампания, за да контролират разходите.

Измерване на възвръщаемостта на инвестициите: CPC позволява проследяване на възвръщаемостта на инвестициите (ROI) чрез сравняване на разходите за реклама с конверсиите или продажбите.

Таргетиране и оптимизация: Рекламодателите могат да коригират офертите си и да таргетират конкретни аудитории, за да подобрят CPC и цялостната ефективност на кампанията.

3. Коефициент на конверсия (CR)

Това е процентът на посетителите, които извършват транзакция, като например регистрация или покупка, след като са кликнали върху рекламата ви. Този KPI пряко отразява ефективността на целевата ви страница и цялостното послание на кампанията.

Изчисляване на CR:

CR = (Брой конверсии/Общ брой посетители) x 100

Например, ако 100 посетители посетят вашия уебсайт и пет от тях направят покупка, вашият коефициент на конверсия е 5%.

Значението на CR:

Измерва успеха: CR е ключов показател за ефективността на вашия уебсайт или приложение при постигането на целите си.

Проследява възвръщаемостта на инвестициите: CR ви помага да разберете колко добре вашите маркетингови усилия се превръщат в реални резултати.

Идентифицира области за подобрение: Чрез проследяване на CR можете да определите областите на вашия уебсайт или приложение, които се нуждаят от оптимизация, за да увеличите конверсиите.

4. Цена на придобиване (CPA)

CPA ви показва колко струва привличането на нов клиент чрез вашата PPC кампания. Това е като цената за всеки нов клиент, привлечен чрез вашите платени рекламни усилия.

Изчисляване на CPA:

CPA = Обща цена на кампанията/Брой придобивания

Така че, ако рекламната ви кампания струва 2000 долара и води до 40 нови клиента, вашата CPA е 50 долара на придобиване.

Значението на CPA:

Измерва ефективността: CPA ви показва колко струва средно привличането на нов клиент, като ви помага да оцените ефективността на вашите CPA ви показва колко струва средно привличането на нов клиент, като ви помага да оцените ефективността на вашите маркетингови усилия.

Ръководства за разпределение на бюджета: Като разберете CPA, можете да разпределите бюджета си по-ефективно към канали, които привличат клиенти на по-ниска цена.

Сравнителна производителност: Можете да сравните CPA с средните стойности за сектора или с историческите си данни, за да видите как се представят кампаниите ви.

Оптимизира таргетирането и съобщенията: Анализирането на CPA за различни канали и сегменти може да ви помогне да усъвършенствате таргетирането и съобщенията си, за да привлечете подходящите клиенти на подходяща цена.

5. Възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS)

ROAS е отличен KPI за проследяване, тъй като ви показва колко приходи генерирате за всеки долар, който харчите за реклама. Повечето маркетингови екипи поемат ангажимент и поставят цели за подобряване на този показател на всяко тримесечие или година.

Изчисляване на ROAS:

ROAS = (приходи от реклами/разходи за реклами) x 100

Изразен като процент или съотношение, ROAS от 400% означава, че сте генерирали 4 долара приходи за всеки 1 долар, похарчен за реклами.

Значението на ROAS:

Оценете ефективността на рекламната кампания: ROAS директно показва колко приходи генерират рекламите ви спрямо тяхната цена, което ви позволява да оцените финансовото им въздействие.

Насочва разпределението на бюджета: Като разберете ROAS, можете да дадете приоритет на кампаниите, които генерират най-висока възвръщаемост, и да оптимизирате разходите за максимална рентабилност.

Проследява напредъка и прави корекции: Проследяването на ROAS във времето ви помага да идентифицирате тенденции, да вземете решения въз основа на данни и да коригирате кампаниите, за да подобрите тяхната ефективност.

Сравнява различни канали и стратегии: ROAS ви позволява да сравните ефективността на различни рекламни канали и стратегии, за да определите кои от тях дават най-добри резултати.

6. Дял на импресиите (IS)

Това е процентът на допустимите импресии, които рекламите ви са получили, в сравнение с общия брой на наличните импресии. Този показател помага да се оцени обхватът на кампанията и да се идентифицират възможности за оптимизация.

Видове дял на импресиите:

Дял на импресиите в търсенето: Показва колко често рекламата ви се е появявала в Показва колко често рекламата ви се е появявала в страниците с резултати от търсенето (SERP) в сравнение с потенциалните позиции.

Загубен дял на импресиите: Показва колко често рекламата ви е могла да се появи, но не се е появила, категоризирано по причини като бюджет, ранг и оферта.

Ранг на импресиите: Показва колко често рекламата ви се е появявала на определена позиция в SERP в сравнение с потенциалните позиции на тази позиция.

Изчисляване на IS:

IS = (получени импресии/потенциални импресии) x 100

Получените импресии са броят пъти, през които рекламата ви се е появила на страниците с резултати от търсене или други места за реклами.

Потенциалните импресии са приблизителният брой пъти, през които рекламата ви би могла да бъде показана, ако отговаря на всички критерии за допустимост и спечели всички търгове. Този брой отчита фактори като настройките за таргетиране, бюджета, офертата и качеството на рекламата.

Значение на IS:

Измерва видимостта: IS ви дава ясна представа за това колко видима е рекламата ви за целевата аудитория в избраните от вас канали.

Идентифицира възможности за оптимизация: Като разберете защо губите импресии, можете да коригирате офертите, бюджетите или настройките за таргетиране, за да подобрите видимостта.

Сравнителна оценка на производителността: Сравняването на вашия IS със средните стойности в бранша или с конкурентите може да ви помогне да прецените конкурентоспособността си и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

7. Средна позиция (AP)

Това е средната позиция на рекламата ви на страницата с резултати от търсенето (SERP). По-високата средна позиция често води до по-голяма видимост и по-висок процент на кликвания.

Изчисляване на AP:

AP = Сума от индивидуалните позиции на импресиите/Общ брой импресии

Ако рекламата ви се показва на позиция 3 за 50% от импресиите и на позиция 5 за останалите 50%, вашият AP ще бъде (3 + 5) / 2 = 4.

Интерпретиране на средната позиция:

По-нисък AP (по-близък до 1) показва, че рекламата ви обикновено се показва на по-високи позиции, по-близо до горната част на страницата, което потенциално води до по-добра видимост и по-висок CTR.

По-висока AP (по-близо до максималния брой позиции за реклами) предполага, че рекламата ви се показва по-надолу на страницата, което потенциално намалява нейната видимост и ангажираност.

Значението на AP:

Измерва видимостта на рекламата: AP ви дава обща представа за това колко забележима е вашата реклама в сравнение с конкурентите в рамките на избраните от вас ключови думи и таргетиране.

Помага за проследяване на напредъка и идентифициране на области за подобрение: Мониторингът на AP във времето може да ви помогне да оцените ефективността на вашите усилия за оптимизация и да идентифицирате области, в които можете да подобрите класирането на рекламите.

8. Качество на рекламата

Качеството на рекламата е оценката на Google за релевантността на рекламата ви, преживяването на целевата страница и цялостното качество на кампанията. Високо качество на рекламата може да доведе до по-ниски CPC и подобрено класиране на рекламата.

Изчисляване на показател за качество:

Точният алгоритъм за изчисляване на Quality Score е сложен и включва множество фактори, сред които

Очаквана честота на кликване (ECTR): Това е оценка на вероятността потребителите да кликнат върху вашата реклама в сравнение с други реклами за същите ключови думи.

Релевантност на рекламата: доколко текстът на рекламата и ключовите думи съответстват на търсенето и намерението на потребителя

Опит на целевата страница: Релевантността и качеството на целевата страница за потребителите, които кликват върху рекламата ви.

Историческа ефективност на акаунта в Google Ads: Вашите общи резултати по отношение на качеството и ефективността на рекламите въз основа на индивидуалните резултати за ключовите думи.

Значението на показателя за качество:

Влияе върху рейтинга и цената на рекламата: По-висок показател за качество обикновено означава, че рекламата ви ще се показва на по-висока позиция и на по-ниска цена на клик. Това може значително да повиши видимостта и ефективността на кампанията ви.

Предоставя обратна връзка и насоки: Quality Score предлага ценна информация за областите, които можете да подобрите, като например текста на рекламите, таргетирането на ключови думи или дизайна на целевата страница.

Помага за оптимизиране на ефективността: Като се фокусирате върху подобряването на Quality Score, в крайна сметка можете да постигнете по-добри резултати от кампаниите с по-ниски разходи и по-висок CTR.

9. Процент на отпадане (BR)

Процентът на отпадане или BR е процентът на посетителите, които напускат вашата целева страница, без да предприемат никакви действия. Висок процент на отпадане показва потенциални проблеми с използваемостта или нерелевантно съдържание, което изисква допълнителна оптимизация.

Изчисляване на процента на отпадане (BR):

BR = (Посещения на една страница/Общо посещения) x 100

Например, ако 100 посетители посетят вашия уебсайт и 20 от тях го напуснат, без да кликнат върху нищо, вашият процент на отпадане е 20%.

Значението на BR:

Измерва ангажираността на потребителите: Високият процент на отпадане може да показва, че посетителите намират вашия уебсайт за незаинтересуващ или труден за навигация, което ги кара да го напуснат бързо.

Влияние върху SEO и класирането в търсачките: Високите проценти на отпадане могат да повлияят негативно на Високите проценти на отпадане могат да повлияят негативно на SEO ефективността на вашия уебсайт, тъй като търсачките могат да ги интерпретират като признак за лошо потребителско преживяване.

Помага да се идентифицират области за подобрение: Анализирането на процента на отпадане на различни страници и сегменти посетители може да разкрие области, в които уебсайтът ви може да има недостатъци, и да ви насочи към подобрения.

10. Коефициент на конверсия по устройство

Последният KPI за платено търсене ви позволява да проследявате конверсиите на различни устройства, като настолни компютри, мобилни телефони и таблети, за да разберете поведението на потребителите и да оптимизирате съответно преживяванията на целевата страница.

Изчисляване на коефициента на конверсия по устройство:

Конверсионен коефициент на устройството = (брой конверсии на устройството/общ брой посетители на устройството) x 100 Пример: Ако имате 100 посетители на вашия уебсайт на мобилни устройства и 10 от тях са направили конверсия, вашият мобилен конверсионен коефициент ще бъде 10%.

Значение на коефициента на конверсия по устройство:

Персонализирано преживяване: Измерването на конверсионния процент по устройства ви позволява да оптимизирате оформлението, съдържанието и потребителския интерфейс за всяко устройство и да максимизирате ангажираността на потребителите.

Предоставя информация за вземане на решения: Можете да разпределите ресурсите към платформи с по-високи проценти на конверсия и да идентифицирате области за подобрение.

Осигурява ви конкурентно предимство: Като разберете поведението на потребителите на различни устройства, можете да изпреварите тенденциите и да предоставите персонализирани преживявания.

Как да проследявате KPI за платено търсене

С изобилието от PPC платформи и софтуерни инструменти за анализ, изборът на подходящия метод за проследяване на вашите KPI може да бъде труден. Това, от което се нуждаете, е едно място, където да проследявате KPI и да правите корекции ефективно.

ClickUp е мощно решение „всичко в едно“, което оптимизира проследяването на платеното търсене и управлението на кампаниите.

Ето как можете да проследявате KPI за платено търсене с помощта на ClickUp:

Визуално проследявайте основните KPI в реално време: Получавайте незабавни данни за ефективността на кампаниите, като персонализирате таблата за управление на ClickUp.

Автоматизирайте отчитането: Генерирайте изчерпателни отчети на регулярни интервали, което ви спестява време и гарантира последователност на данните, и получавайте редовни актуализации на вашите KPI, за да държите заинтересованите страни информирани.

Задайте SMART цели : Уверете се, че вашите KPI цели са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времеви рамки за максимална ефективност, като използвате ClickUp Goals

Задайте сигнали и напомняния: Определете целеви стойности за всеки KPI и получавайте сигнали, когато производителността се отклонява, което ви подтиква да предприемете навременни действия.

Интегрирайте с множество платформи: Осигурете безпроблемно импортиране и анализ на данни, като свържете ClickUp с предпочитаните от вас PPC платформи.

Разбиране на конверсионните проценти и проследяване

Конверсионният процент е сред най-важните KPI за всяка PPC кампания. Той измерва процента на посетителите, които извършват желаното действие след кликване върху рекламата ви.

За да проследявате точно процентите на конверсия, имплементирайте проследяване на конверсиите на вашата целева страница и я свържете с вашата PPC платформа и ClickUp.

Това ви позволява да идентифицирате ключовите думи, вариантите на рекламите и целевите страници, които генерират най-много конверсии. След това можете да оптимизирате кампаниите си съответно.

Опростете проследяването на конверсиите с функциите „Формуляри“ и „Цели“ на ClickUp. Създайте персонализирани формуляри за потенциални клиенти, покупки или други действия, след което ги присвойте на конкретни цели на кампанията.

Как ефективно да управлявате платените си кампании за търсене

Оптимизирането на платените търсения изисква подход, основан на данни, събрани от ключовите показатели за ефективност на платените търсения.

Обсъждайте, планирайте и изпълнявайте маркетинговите програми на вашия екип, използвайки функциите на ClickUp.

Доброто управление на платените търсения трябва да включва следните етапи:

Етап 1: Планиране и стартиране

Поставяне на цели: Определете целите си (генериране на лийдове, продажби, познаваемост на марката) и конкретни задачи. Това ще насочи цялата ви стратегия за кампанията.

Проучване на аудиторията: Идентифицирайте идеалните си клиенти, демографски характеристики, поведение при търсене и болезнени точки. Разбирането на техните намерения помага за насочването към подходящи ключови думи и съобщения.

Структура на кампанията: Организирайте ключовите си думи в рекламни групи въз основа на теми или продуктови категории за по-ясно таргетиране и създаване на рекламни текстове.

Оптимизация на целевата страница: Уверете се, че целевите ви страници са оптимизирани за конверсии, с ясни призиви за действие и безпроблемно потребителско преживяване, свързано с кликнатата реклама.

Създаване на реклами: Създайте привлекателни рекламни текстове, които да резонират с вашата аудитория и да я подтикнат да кликне. Подчертайте ключовите предимства и използвайте силни призиви за действие.

Бюджетиране и прогнозиране: Задайте бюджети за всяка кампания и проследявайте разходите си в реално време.

Стартиране на кампания: Задайте офертите си, активирайте кампаниите си и следете отблизо първоначалната им ефективност.

Етап 2: Оптимизация и мониторинг

Проследяване на производителността: Редовно анализирайте Редовно анализирайте ключови показатели и KPI като процент на кликване (CTR), процент на конверсия (CR), цена на клик (CPC) и възвръщаемост на инвестицията (ROI), за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Анализ на ключови думи: Проверете ключовите думи с ниска ефективност и коригирайте офертите, типовете съвпадения или дори ги изключете. Анализирайте ключовите думи с висока ефективност и разширете обхвата си с подобни термини.

A/B тестване: Тествайте различни варианти на реклами, целеви страници и опции за таргетиране, за да видите какво резонира най-добре с вашата аудитория, и след това оптимизирайте за по-добри резултати.

Проследяване на конверсиите: Въведете проследяване на конверсиите, за да разберете как потребителите взаимодействат с вашия уебсайт след като кликнат върху рекламите ви и да приписвате успеха на кампанията си на конкретни действия.

Етап 3: Непрекъснато адаптиране и разширяване

Сезонност и тенденции: Бъдете в крак с тенденциите в бранша и сезонните промени, които могат да повлияят на поведението на вашата аудитория при търсене, и коригирайте Бъдете в крак с тенденциите в бранша и сезонните промени, които могат да повлияят на поведението на вашата аудитория при търсене, и коригирайте стратегията си за таргетиране на ключови думи съответно.

Анализ на конкуренцията: Следете PPC стратегиите на конкурентите си и използвайте получената информация, за да диференцирате кампаниите си и да бъдете винаги една крачка напред.

Автоматизирани работни процеси: Автоматизирайте повтарящи се задачи като отчитане, предупреждения за бюджета и известия за производителността, като освободите ценно време за стратегическа оптимизация.

Разширяване на кампанията: Обмислете Обмислете мащабиране на производството на съдържание , мащабиране на бюджета, въвеждане на нови рекламни формати или проучване на други платформи за платено търсене въз основа на предишни успешни кампании, за да увеличите обхвата.

Управление на платени търсещи кампании с ClickUp

Не забравяйте, че ефективното управление на платени търсения е повтарящ се процес. Непрекъснатото наблюдение, оптимизация и адаптиране са от решаващо значение за постигането на оптимални резултати и цели при платените търсения.

Маркетинговите функции на ClickUp подобряват всеки етап от процеса, оптимизирайки работния ви поток и максимизирайки въздействието на кампанията ви.

Постигнете целите си с ясни срокове, използвайки ClickUp Goals.

Ето как можете да извлечете максимална полза от него:

Опростете експериментирането и анализа на данни с вградената функция за A/B тестване на ClickUp.

Визуализирайте и проследявайте графиците на кампаниите си, тествайте варианти, проценти на конверсия и много други!

Предскажете бъдещата производителност и оптимизирайте разпределението на бюджета с помощта на инструментите за прогнозиране на ClickUp.

OKR Dashboard на ClickUp – част от нашия софтуер за управление на проекти „всичко в едно“ – адаптира изгледите за междуфункционални проекти, повишава ефективността чрез автоматизация и стандартизира най-добрите практики за мащабируем успех.

Оптимизирайте таргетирането си с вградени инструменти за проучване на ключови думи

Улеснете безпроблемното сътрудничество между маркетинговите екипи, дизайнерите и разработчиците. Docs , Chat и Mind Maps на ClickUp ви позволяват да споделяте идеи, да проследявате напредъка и да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Създавайте атрактивни документи, уикита и други, а след това ги свържете с работни потоци, за да реализирате идеите си заедно с екипа си.

Създавайте изчерпателни отчети с полезна информация за ефективността на кампаниите. Бързо идентифицирайте тенденции, анализирайте данни и вземайте информирани решения за оптимизация с персонализираните табла и отчети на ClickUp.

Използвайте готови шаблони и шаблони за календар с съдържание за планиране на кампании, проучване на ключови думи и проследяване на KPI, като по този начин гарантирате структуриран и ефективен подход.

Не забравяйте, че успехът в платеното търсене се крие в разбирането на етапите и избора на подходящите инструменти, които да ви помогнат в пътуването ви. Нека ClickUp бъде вашето тайно оръжие, което ви помага да се ориентирате в конкурентната среда и да постигнете целите на кампанията си. Разгледайте ClickUp сега, за да видите как платените ви кампании за търсене се издигат!