Slack срещу Mattermost: кой инструмент за сътрудничество е най-добър?

Дистанционната работа е де факто начин на работа за повечето компании днес. Това означава премахване на изолираността, асинхронна работа, ясна комуникация и сътрудничество в цялата организация.

Пътят към безпроблемно сътрудничество не винаги е лесен. Необходими са подходящи инструменти, процеси и навици на работното място, за да се поддържа потока на информация между екипите и отделите. Притесненията относно сигурността на данните и ИТ, както и контролът на достъпа също не улесняват нещата.

За щастие, имате на разположение чудесни приложения за сътрудничество, които правят по-голямата част от това. Всичко се свежда до избора на това, което най-добре отговаря на вашите нужди. Затова избрахме два високопроизводителни инструмента за сътрудничество и ги сравнихме един с друг – Mattermost срещу Slack.

Ето подробно сравнение с характеристики, ограничения, цени и други, за да ви улесним при вземането на решение.

P. S. : Добавихме алтернатива, която може да замести няколко приложения за сътрудничество. Изчакайте до края! (или превъртете, за да стигнете по-бързо дотук 🤩)

Какво е Slack?

чрез Slack

Slack е облачна платформа за сътрудничество и комуникация за екипи и работни места. Тя е център, в който вашият екип може да чати, да споделя файлове, да работи с външни партньори, да провежда аудио или видео срещи, да записва и споделя актуализации – всичко това в реално време.

Това е популярен инструмент сред хибридни и отдалечени организации за подобряване на сътрудничеството и производителността, като същевременно се запазва гъвкавостта.

Иронично, Slack не ви позволява да мързелувате! 😉

Функции на Slack

Сега нека разгледаме функциите, които правят Slack един от най-добрите инструменти за сътрудничество в екип.

1. Сътрудничество

чрез Slack

Функциите за сътрудничество на Slack, като например Channels, ви позволяват да организирате работата си, да чатите, да споделяте файлове и да вземате решения.

Ако работата ви включва сътрудничество с външни екипи като ваши партньори, доставчици или клиенти, можете да използвате Slack Connect.

Други функции включват – DMs, Huddles и Clips – които позволяват на служителите да чатят, да провеждат гласови и видео разговори и дори да споделят и записват клипове – което прави комуникацията много по-лесна от обмена на имейли.

2. Автоматизация

чрез Slack

Ако искате да автоматизирате досадните си рутинни задачи, но нямате техническите умения да го направите, Slack знае човек, който може да ви помогне – Workflow Builder. С няколко действия на плъзгане и пускане ще сте готови с автоматизиран работен процес.

Ако имате умения за програмиране, можете да персонализирате бизнес процесите си, като използвате приложния програмен интерфейс (API) на Slack, за да ги адаптирате към вашия работен процес.

С популярни приложения и интеграции можете да включите любимите си инструменти и да продължите да работите без допълнителни усилия. 🤩

3. Споделяне на знания

чрез Slack

Вашият екип може да търси разговори и файлове в различни канали и директни съобщения чрез мощна опция за търсене.

Екипите често се налага да архивират стари проекти, документи и канали, за да поддържат интерфейса чист и актуален, но търсенето на старите файлове може да бъде досадно. Функцията Slack Archive обаче улеснява търсенето на тези стари разговори и документи.

4. Сигурност и съответствие

чрез Slack

Slack прилага най-добрите практики и рамки, приети в бранша, за да гарантира сигурността на вашите данни. Само оторизираните лица имат достъп до фирмената информация благодарение на управлението на устройствата и идентичността.

Данните на вашите клиенти са криптирани и защитени с инструменти като Slack Enterprise Key Management и Data Loss Prevention. 🛡️

Цени на Slack

Безплатно

Предимства: 7,25 $/месец на потребител

Business+: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Какво е Mattermost?

чрез Mattermost

Идеален за технически екипи, Mattermost е платформа за сътрудничество и комуникация с отворен код, известна със своята строга защита на личните данни и спазване на изискванията за сигурност. Това е интегрирана платформа от инструменти за продуктивност, която осигурява комуникация чрез канали, структурирано изпълнение на работни процеси и работни процеси по проекти.

Той помага за организирането на работния процес и елиминира необходимостта от превключване между различни приложения.

Опитът с Mattermost е подобен на този със Slack, тъй като предлага индивидуални и групови съобщения, както и други инструменти за по-добро планиране на комуникацията.

Най-подходящ за използване в офиса, Mattermost е предпочитан от технически и оперативни екипи по целия свят.

Характеристики на Mattermost

Нека видим кои функции правят тази платформа за сътрудничество с отворен код толкова популярна.

1. Съвместни съобщения

чрез Mattermost

Обменът на съобщения е чудесен, докато не се състезавате с краен срок. Инструментите на Mattermost, базирани на канали, позволяват аудио разговори и споделяне на екрана, което улеснява по-бързото изпълнение на задачите.

Синхронизиране на съобщения в реално време, история с възможност за търсене и споделяне на файлове, изображения или връзки – всичко това улеснява сътрудничеството.

2. Mattermost Playbooks

чрез Mattermost

Екип, разпръснат в различни географски райони и следващ множество процеси, често може да доведе до объркване и дублиране на работата. Playbooks на Mattermost помагат на членовете на вашия екип да се синхронизират и да останат на една вълна чрез вградена автоматизация на базата на чеклисти, която спомага за повишаване на прозрачността и отчетността.

Това предоставя на всички ежедневни актуализации с автоматизирани тригери и действия, актуализации на състоянието, излъчвани на табла, и предписани графици и отчети.

3. Плъгини

чрез Mattermost

Наличието на всичките ви любими инструменти на едно място опростява работата ви и ви спестява време. С плъгините на Mattermost можете да автоматизирате рутинните задачи с предпочитаните от вас инструменти, без да се налага да превключвате между тях.

Mattermost ви позволява също да добавяте мощни персонализации към сървъра, десктопа и уеб приложенията, без да се налага да правите промени в кода. Това означава, че можете да направите много без техническа помощ. Можете също да персонализирате интеграциите си с пълен достъп до API. 🙌

4. Повишена сигурност

чрез Mattermost

Mattermost е с отворен код и предлага превъзходна сигурност на данните с самохоствано решение, което позволява пълен достъп до изходния код. Неговите усъвършенствани инструменти за одит и отчитане на съответствието пазят чувствителните данни в безопасност без мониторинг от трети страни.

Можете също така да премествате данни навсякъде и по всяко време, с цялостно криптиране в покой и при пренос.

Цени на Mattermost

Безплатно

Професионална версия: 10 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Slack срещу Mattermost: сравнение на функциите

Най-очевидната разлика между Slack и Mattermost е, че Slack е със затворен код, така че само доставчиците имат достъп до или могат да променят собственическия код. Mattermost е инструмент за сигурна комуникация с отворен код, което означава, че всяка организация, която го избере, може да го персонализира със свои собствени плъгини и отворени API.

Ето основните разлики между Slack и Mattermost.

Функции Slack Mattermost Самостоятелно хостинг ❌ ✔️ Вътрешни видеоразговори ✔️ ❌ Безплатни планове ✔️ ❌ Максимален брой приложения и интеграции ✔️ ❌ Персонализирана сигурност и съответствие ❌ ✔️ Отворен код ❌ ✔️ Допълнителна поддръжка на клиенти ✔️ ❌ Обширна многоезична поддръжка ❌ ✔️ Лесно прехвърляне ✔️ ✔️ Разширена функция за търсене ✔️ ✔️ Бяло етикетиране ❌ ✔️ AI инструменти ✔️ ❌

Сега нека разгледаме по-подробно.

1. Хостинг

Дали работите в офис, хибридно или изцяло дистанционно, може да повлияе на избора ви на софтуер за сътрудничество. Също така трябва да се има предвид и с кого работите.

Например, ако работите с доставчици на здравни услуги или държавни институции, те може да ви задължат да използвате софтуер, хостван от вас, и да очакват от вас да спазвате всичките им изисквания за сигурност и поверителност.

Slack

Той е лесен за използване, тъй като е инструмент, базиран в облака. Можете да създавате публични или частни канали, да сформирате екип, да добавяте членове и да започнете работа.

Slack е инструментът за ефективно ежедневно сътрудничество, ако вашият екип е малък и нов. Тъй като Slack е собственически софтуер, можете да го персонализирате най-добре с шаблони или инструменти, но няма да можете да го хоствате самостоятелно на Slack.

чрез Slack

Mattermost

Отвореният код ви позволява да хоствате Mattermost самостоятелно. Приложете софтуера в съответствие с указанията за сигурност на вашата организация и изберете облачно разгръщане за съвместимост с дистанционна работа.

2. Приложения и интеграции

Тъй като повечето компании използват различни приложения и интеграции, трябва да изберете платформа за сътрудничество в екип, която поддържа вашите работни инструменти.

Slack

Slack предлага повече интеграции, за да можете да си сътрудничите по-добре с членовете на екипа си. С над 2600 приложения и интеграции и новосъздадените партньорства с OpenAI и Salesforce, Slack ще внедри изкуствения интелект в потребителското изживяване.

Подобно на популярните инструменти за сътрудничество като Google Drive и Salesforce, Slack също ви позволява да добавяте персонализирани интеграции според вашите нужди.

Mattermost

Mattermost предлага общност от сътрудници, с които можете да свържете персонализирани приложения, инструменти и интеграции или да създадете свои собствени с API с пълен достъп.

Mattermost се интегрира директно с приложения за ежедневна употреба като Asana, GitHub, Jira, Bitbucket и др., което улеснява проследяването на вашите проекти и задачи, без да се налага да превключвате между различни инструменти.

За разработчици и големи организации с инженерни или оперативни работни процеси, отвореният код на Mattermost е най-подходящ за персонализиране на софтуера.

чрез Mattermost

3. Възможности за персонализиране

Възможностите за персонализиране на Mattermost ви помагат да създадете всичко от нулата благодарение на отворения код, докато Slack предлага персонализирани приложения, шаблони и интеграции с или без кодиране.

Slack

С многоезична поддръжка на над 10 езика, Slack ви позволява да персонализирате страничната лента, темите, профилите, съобщенията за добре дошли и емоджитата или реакциите.

Можете също да настроите любимия си звук за мобилни известия. Добавете персонализирани емотикони и приветствени съобщения, за да направите разговорите по-забавни.

Mattermost

С Mattermost можете да използвате бял етикет, с който да персонализирате брандинга си с кода на софтуера. Персонализирайте вашите уеб, десктоп и мобилни приложения според вашите протоколи за сигурност.

Разширената многоезична поддръжка на повече от 16 езика позволява разнообразна и приобщаваща комуникация.

чрез Mattermost

4. Протоколи за сигурност

Сигурността е важен фактор при избора на подходящата платформа за сътрудничество за вашия бизнес.

Slack

Функциите за сигурност на Slack включват еднократно влизане, многофакторна автентификация, заявка за домейн, персонализирана продължителност на сесията, управление на идентичността и устройствата, както и предоставяне на потребители и групи.

Контролът на сигурността на Slack е в съответствие с принципите за облачна сигурност на Националния център за киберсигурност (NCSC) и други международни регулаторни и сертификационни стандарти/сертификати.

Mattermost

Тук Mattermost е безспорен лидер! Това е един от най-гъвкавите и сигурни инструменти за сътрудничество, който отговаря на най-взискателните изисквания за сигурност на частните съобщения.

С самостоятелно хоствано частно облачно разгръщане можете да получите достъп до разширени функции за мобилна сигурност и да контролирате чувствителни данни без наблюдение от трети страни.

Slack срещу Mattermost в Reddit

Проверихме Reddit, за да видим какво казват хората по въпроса Slack срещу Mattermost. По отношение на Slack, потребителите са коментирали лесните възможности за използване:

„Предимството пред електронната поща е, че се премахва неудобното „отговор до всички“, когато участват много хора и обсъждат дадена тема. ”

Други потребители на Reddit са споделили, че Mattermost е чудесен вариант, ако искате да се самохоствате с персонализирани мерки за сигурност:

„Преминахме от локалния Hipchat (благодарение на Atlassian) към локалния Mattermost сървър и той е доста добър. Не бях доволен от използването на облачна платформа за потенциално чувствителни мрежови данни.“

Все още не сте сигурни дали да изберете Slack или Mattermost? Ние имаме приложение за сътрудничество в екип, което може да замести всички ваши инструменти! 🤩

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Slack срещу Mattermost

Превърнете коментарите в задачи и ги възложете на екипа си с ClickUp.

Знаем, че Slack и Mattermost са популярни, но обмисляли ли сте ClickUp?

ClickUp съчетава стотици функции за по-добро сътрудничество, подобряване на производителността и по-бързо завършване на работата!

Станете професионален организатор, като разделите екипите и отделите на пространства, групирате големи проекти и действия в папки и разделите задачите на списъци, за да видите работата си.

Изберете от над 35 ClickApps, за да персонализирате всяка задача за всеки тип работа.

Сътрудничеството в ClickUp подобрява производителността на членовете на вашия екип, така че работата винаги е забавна. Нека се запознаем по-подробно с основните инструменти за сътрудничество на ClickUp.

ClickUp Chat

Добре дошли в света на съгласуваните разговори и работата с интегрирани инструменти. Съберете цялата комуникация на екипа си на едно място с ClickUp Chat.

Маркирайте и възлагайте задачи в чата в реално време с @mentions в коментарите. Освен това можете да вграждате видеоклипове, документи и файлове като прикачени файлове и да ги изпращате на екипа си.

Поддържайте гладка и организирана комуникация с ClickUp Chat.

Комуникирайте ясно с богати функции за форматиране или създавайте чат изгледи на конкретни екипи, работа или отдели в ClickUp – контролирайте кой вижда чатовете според йерархията.

ClickUp Съвместна работа

С ClickUp Collaboration Detection ще знаете веднага върху какво работи вашият колега или кога добавя коментар.

Редактирайте документи в реално време заедно с вашите колеги и получавайте незабавна обратна връзка в нови коментари.

Обединете сили, за да постигнете най-добрите резултати с помощта на ClickUp Collaboration Detection.

Още инструменти за сътрудничество в ClickUp

Табла: Създайте свой контролен център за всеки проект и проследявайте напредъка с по-задълбочени анализи и обзорни прегледи на високо ниво.

Интеграции: Повишете производителността с над 200 вградени инструмента за интеграция и над 1000 безплатни инструмента.

Автоматизация: Спестете време с над 100 опции за автоматизация, за да усъвършенствате работните процеси, рутинните задачи, предаването на проекти и др.

ClickUp AI: Достъп до стотици ръчно създадени и подкрепени от изследвания Достъп до стотици ръчно създадени и подкрепени от изследвания AI инструменти , които ще ви помогнат да създавате и редактирате съдържание и да провеждате мозъчни атаки.

Задачи в ClickUp

Организирайте, сътрудничете и планирайте ефективно почти всичко с ClickUp Tasks. Разпределяйте работата на няколко души и спестете време с възможността за споделяне на екранни записи.

Структурирайте работата, като я разделите на изпълними подзадачи, за да я визуализирате в различни изгледи. Персонализирайте работното си пространство, като наименувате разговорите и ги разделите въз основа на типовете задачи.

Управлявайте работата си, като създавате задачи, разпределяте ги и проследявате напредъка им чрез ClickUp Tasks.

Споменахме ли безплатния план на ClickUp? Е, сега е подходящ момент да обсъдим ценовите опции.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги: Най-подходящ за лична употреба

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Slack срещу Mattermost: кой е победителят?

Slack и Mattermost са надеждни инструменти за сътрудничество, които се интегрират с популярни приложения. Въпреки това, изборът на ясен победител зависи от нуждите на вашата организация.

Например, Slack е за организации, които предпочитат достъп чрез облак, без да поставят силен акцент върху персонализирани протоколи за сигурност. Така че, ако една отдалечена организация се нуждае от лесен инструмент за комуникация, който улеснява работния процес и увеличава производителността, Slack е вашият избор.

Ако вашата организация се нуждае от напълно персонализируем инструмент за управление на екипи и сътрудничество с отворен код и самохостинг, тогава Mattermost е идеалният избор. За разлика от Slack, той е създаден от разработчици за разработчици. Платформата изисква солидни технически познания, за да бъде настроена според вашите нужди. Тя е по-подходяща за технически и оперативни екипи.

Ако искате да опитате нещо повече от сътрудничество, пробвайте ClickUp. Управлявайте проектите си с създаване на задачи, множество изгледи, статуси, шаблони и др. Започнете безплатния си пробен период на ClickUp още днес!