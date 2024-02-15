10 безплатни шаблона за SIPOC диаграми в Excel и ClickUp

Управлението на бизнес е като каране на влакче в увеселителен парк. Това е постоянно пътуване с възходи и падения. Неизбежно ще се сблъскате с предизвикателства, много от които възникват поради неяснота в процесите, неефективност, недоразумения и объркване в ролите.

За щастие, инструментите за картографиране на процесите елиминират тези неефективности. Един от тези инструменти е SIPOC.

Какво е SIPOC?

SIPOC е акроним за Suppliers Inputs Process Outputs and Customers (Доставчици, Входни данни, Процес, Изходни данни и Клиенти). Това е визуален инструмент, използван в Six Sigma за визуализиране и картографиране на ключовите елементи на даден процес.

SIPOC диаграмата обобщава критични и високо ниво входни данни, изходни данни и процеси за всички заинтересовани страни за различни проекти, включително процеси в производството, транзакциите, поддръжката, ИТ и др.

След като бъде създадена, диаграмата SIPOC предоставя фокус за дефиниране на показатели за процесите, базови нива, цели на проекта и рискове. Тя поставя основите и предоставя обща представа за проекта за подобрение.

Създаването на SIPOC диаграма е лесно, но изисква време, усилия и цялостно разбиране на всички бизнес процеси. За щастие, предварително създадените шаблони за SIPOC улесняват тази задача.

Какво представляват шаблоните SIPOC?

Шаблоните SIPOC са стандартизирани визуални инструменти, които помагат за документиране и анализ на ключова информация, свързана с входящите данни, изходящите данни, доставчиците, процесите и клиентите, участващи в даден бизнес процес. Те ви предоставят систематичен подход към подобряването на процесите.

Можете да използвате персонализирана SIPOC диаграма или да изберете готова такава. Всяка от тях има своите предимства и недостатъци.

Персонализираната SIPOC диаграма ви позволява да се съобразите със специфичния характер на вашия бизнес и работни процеси. Създаването на такава диаграма обаче отнема много време, тъй като изисква усилия и добро разбиране на всички процеси, необходими за изпълнението и постигането на целите на проекта.

Можете да използвате предварително създаден шаблон за SIPOC диаграма, за да спестите усилия и време. Много шаблони за SIPOC диаграми са достъпни онлайн за управление на проекти и операции. Можете да ги използвате, за да разберете обхвата на работата по сложни проекти.

Шаблоните SIPOC помагат за визуализиране на процеса, необходим за планиране и пускане на нови продукти или услуги. Можете също да ги използвате, за да идентифицирате предизвикателствата и пропуските в съществуващ процес и да ги подобрите.

Какво прави един добър шаблон за SIPOC?

Един добър шаблон SIPOC се адаптира към новите процеси и въвежда подобрения, които спомагат за минимизиране на грешките, объркването и недоразуменията между заинтересованите страни. В крайна сметка това води до доволни клиенти.

Ето качествата на един добър шаблон за SIPOC:

Визуална привлекателност: Тъй като шаблоните SIPOC са визуални представяния на процесите, те трябва да имат ясна структура. Те трябва да използват и последователни цветове, шрифтове и форматиране, заедно с достатъчно празно пространство, за да улеснят разбирането.

Леснота на използване: Членовете на екипа трябва да могат да намират необходимата им информация, процесите, които трябва да изпълнят, ключовите стъпки и резултатите, за да изпълнят задачите си без никакви затруднения.

Яснота: Добрият шаблон трябва да представя информацията ясно и кратко. Всички заинтересовани страни трябва да го намират за лесен за разбиране.

Възможност за персонализиране: Различните работни потоци и процеси имат различни нужди, сложности и нюанси. Добрият шаблон SIPOC трябва да може да се персонализира и адаптира към такива изисквания.

Пълнота: Трябва да съдържа цялата необходима информация, от която се нуждаят членовете на екипа. Предупреждение: избягвайте да се опитвате да уловите всяка малка подробност. Запазете обща представа, за да не претрупвате шаблона с излишни детайли.

Достъпност: Добрият шаблон за SIPOC диаграма трябва да е достъпен за всички заинтересовани страни.

Редовни актуализации: Шаблонът SIPOC трябва да позволява редовни актуализации в съответствие с развитието на процесите. Това ще ви помогне да идентифицирате пропуски и възможности за подобрение.

Следвайки тези указания, ще получите SIPOC диаграма, която ефективно представя ключовите елементи на даден процес в ясна, логична и персонализирана диаграма.

Съвет от професионалист: Изпробвайте тези най-добри приложения за работни графици заедно с шаблоните SIPOC, за да оптимизирате усилията си за управление на проекти и процеси.

10 шаблона SIPOC, които можете да използвате

Ето подбрана списък с 10 шаблона за SIPOC, които трябва да използвате, за да оптимизирате и рационализирате процесите.

1. Шаблон ClickUp SIPOC

Изтеглете този шаблон Покажете функциите от доставчика до суровината, използвайки различни процеси чрез шаблона SIPOC на ClickUp.

Шаблонът ClickUp SIPOC ще ви помогне да разберете визуално взаимоотношенията между доставчици, входящи данни, процеси, изходящи данни и клиенти за всички ваши проекти. Позовавайте се на него, преди да започнете проект или да усъвършенствате съществуващ процес.

Шаблонът ви дава достъп до осем потребителски полета, където можете да добавяте и запазвате важни атрибути като имейл, адрес, цена за количество, SIPOC, контакти и др.

Чрез представянето на процесите в персонализирани изгледи, шаблонът улеснява разбирането дори на сложни проекти и намирането на възможности за подобряване на процеса с цел по-добра възвръщаемост.

Създайте SIPOC диаграми, за да съберете информация за използването на ресурсите и да подобрите всеки аспект от работния процес. Това обединява всички отдели и екипи, като елиминира объркването, грешките и неточностите.

Използвайте шаблона, за да си сътрудничите в споделено работно пространство с други заинтересовани страни, като същевременно проследявате съответния напредък, етикети и зависимости.

2. Шаблон за процеси и процедури на ClickUp

Изтеглете този шаблон Пример за всички процеси, които в момента са в различни етапи на анализ, управлявани в ClickUp

Искали ли сте някога да знаете как работи даден процес във вашата организация? Как HR набира нови служители? Как отделът по доставки се уверява, че получава най-добрите оферти? Как се осъществява пускането на продукт на пазара?

Ако вашата организация използва шаблона за процеси и процедури на ClickUp, можете да намерите всичко на едно място!

Този шаблон SIPOC ви помага да дефинирате процеси и процедури, като ги свържете с съответните заинтересовани страни. Използвайте го, за да централизирате всичките си процеси на едно място за бърз достъп и да създадете последователен подход за всички съответни задачи.

След това можете да управлявате един или повече процеси от един единствен табло и да получавате всички данни за проекта чрез полезни Kanban табла.

Като ви предоставя достъп до подробностите по проекта, той ви позволява да проследявате повтарящи се задачи и да измервате производителността на всеки етап. Той също така ви помага да откривате потенциални грешки за навременното им отстраняване.

3. Шаблон за SOP на ClickUp

Изтеглете този шаблон Създавайте, организирайте и управлявайте SOP с шаблона за SOP на ClickUp

Стандартните оперативни процедури (SOP) са за бизнеса това, което маслото е за двигателя – те го поддържат в добро състояние, без сътресения и прекъсвания. SOP установяват насоки за стандартизиране на рутинните функции, като гарантират последователно изпълнение на задачите в различните екипи.

Те определят целта на дадена процедура, стъпките, необходими за нейното изпълнение, обхвата и ограниченията й. Те също така уточняват ролите и отговорностите на хората, участващи в тези процедури. В крайна сметка, те гарантират, че крайният продукт или услуга отговарят на изискванията на клиентите.

Използвайте шаблона SOP на ClickUp, за да създавате, организирате, управлявате и повтаряте SOP за вашия бизнес.

Този шаблон ви позволява да настроите стандартизирани процеси и процедури във вашата организация, за да намалите разходите и да максимизирате използването на ресурсите.

Комбинирането на SOP с SIPOC картите на процесите улеснява управлението на множество проекти и програми едновременно.

Шаблонът помага и за идентифициране на области за подобрение и междуфункционално сътрудничество в рамките на компанията. Можете да създадете свои собствени работни потоци в ClickUp, като използвате персонализирани изгледи като „Работна натовареност“, „Календар“ и други.

Установете общо разбиране за целия процес, като използвате този шаблон, за да поддържате точност, качество и последователност.

4. Шаблон за контролен списък за управление на доставчици на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценявайте доставчиците и проследявайте показателите с помощта на шаблона за контролен списък за управление на доставчиците на ClickUp.

Ако редовно работите с няколко доставчици, вероятно се нуждаете от решение за управление на доставчиците.

Управлението на доставчиците осигурява контрол на разходите, ефективност и стандарти за качество на продуктите и услугите. То също така помага на организациите да управляват риска – финансов, верига на доставки и правен.

Използвайте шаблона за списък за управление на доставчици на ClickUp, за да запишете стъпките на високо ниво за ефективно управление на доставчиците и да поддържате силни взаимоотношения с тях.

Този шаблон SIPOC ви позволява да оценявате различни доставчици на вашите продукти или услуги, да наблюдавате представянето на доставчиците, да събирате обратна връзка и да идентифицирате области за подобрение.

Шаблонът ви помага да се уверите, че доставчиците спазват всички необходими правила и разпоредби. Използвайте го, за да оптимизирате процеса на въвеждане на нови доставчици и да проследявате всички взаимодействия с доставчиците.

Основните елементи в този шаблон за контролен списък за управление на доставчици включват

16 персонализирани атрибута за запазване и визуализиране на важни данни за доставчиците

етикети, предупреждения за зависимости, имейли и други за ефективно проследяване на управлението на доставчиците

Четири персонализирани изгледа, които ви помагат да оптимизирате взаимодействията с нови доставчици и да оценявате тяхното представяне

5. Шаблон за споразумение с доставчик на ClickUp

Изтеглете този шаблон Опростете преговорите с доставчиците си с помощта на стандартен шаблон за споразумение

Светът на бизнеса се движи от договори. Необходимо е да имате договор с всеки доставчик, с когото работите, за да сте сигурни, че всички са на едно мнение по отношение на правата и задълженията си, както и последствията от нарушаването им.

Добре документирано споразумение предпазва както доставчиците, така и клиентите от потенциални рискове.

Споразумението подробно описва отговорностите на всяка страна и определя очакванията по отношение на срока, цените, доставката и други условия.

Тъй като договорът с доставчика е правен документ, изготвянето му може да бъде изморително.

Шаблонът за споразумение с доставчици на ClickUp опростява процеса на включване на доставчици във вашия бизнес.

Използвайте персонализирани полета в ClickUp, за да управлявате данните на доставчиците, и персонализирани статуси, за да следите напредъка на въвеждането.

Допълнителните функции включват подобрено проследяване на договори с AI и автоматизация, както и персонализирани изгледи за сътрудниците.

6. ClickUp Шаблон за ефективно създаване на процеси

Изтеглете този шаблон Създайте последователни работни потоци с шаблона „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp.

Независимо дали подобрявате съществуващ процес или създавате нов и ефективен такъв, шаблонът „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp ще ви бъде от полза. Той ви позволява да установите процеси, отговорности и срокове и да ги визуализирате ясно.

Това е един от най-добрите безплатни шаблони за стандартизиране на процесите в различни отдели и създаване на последователни работни потоци. Той ви спестява ценно време, което иначе бихте прекарали в ръчно създаване на процеси.

Създаването на стандартизирани работни процеси с помощта на този шаблон е относително лесно:

Анализирайте текущия процес и открийте къде има недостатъци.

Можете да добавите колегите си като сътрудници и да използвате бели дъски на ClickUp , за да обсъждате идеи за подобрения.

След това можете да проектирате нов процес и да го разделите на стъпки, като използвате ClickUp Tasks

Докато го внедрявате и следите напредъка му, автоматизациите в ClickUp ще ви помогнат да останете на правилния път.

7. Шаблон за основен списък на доставчици на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете всичките си настоящи и потенциални доставчици и дистрибутори с помощта на шаблона за основен списък на доставчици на ClickUp.

Често компаниите работят с множество доставчици и партньори, като свободни професионалисти, независими изпълнители, доставчици на технологични услуги, логистични партньори и планиращи производството. Управлението на всички тях може да се окаже трудно.

Ако не ги проследявате, вашата компания може да се сблъска с непредвидени предизвикателства в областта на доставките, снабдяването и доставките или финансите. В крайна сметка това поставя клиентите в опасност.

Шаблонът Vendor Master List Template на ClickUp позволява на всеки бизнес да следи съществуващите и потенциалните доставчици. Представете си го като централизирана директория на доставчиците, съдържаща пълна информация за тях, включително адреси, споразумения, финанси, графици и ключови показатели за ефективност (KPI).

Той ви помага да намерите доставчици по отрасъл или тип, да оптимизирате управлението на доставчиците, да подберете нови доставчици според нуждите си и да гарантирате, че всички страни спазват подписаните договори с доставчиците.

Той също така предпазва компаниите от преразходване и ги защитава от потенциални правни, финансови или рискове, свързани с несъответствие с нормативните изисквания. В допълнение към това, проследяването на данните за ефективността на доставчиците с този шаблон SIPOC ви гарантира достатъчна видимост, за да вземете обосновани решения.

Можете да използвате изгледа „Таблица“ в ClickUp, за да създадете персонализирана таблица с данни за доставчиците, а след това да проследявате ключови данни за всеки доставчик с помощта на персонализирани полета. Съвет от професионалист: Не забравяйте да зададете повтаряща се задача в ClickUp, за да преглеждате и актуализирате редовно списъка си с доставчици.

8. Шаблон за управление на обслужването на клиенти ClickUp

Изтеглете този шаблон Създайте ефективен процес, който отговаря на изискванията на клиентите, като използвате шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp.

Как да дадете приоритет на изключителното обслужване на клиентите? Като идентифицирате и отговорите на изискванията на клиентите. И... като използвате шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp.

Използвайте този мощен шаблон, за да направите всичко – организирайте клиентите по атрибути, събирайте обратна връзка от тях, получавайте достъп до техните отзиви и оценки, приоритизирайте коментарите и оптимизирайте помощта при билети, чатове и взаимодействия.

Това е добре проектиран шаблон, който можете да използвате веднага. Той ви помага да добавите подходяща информация за вашите клиенти, която се използва за взаимодействие с тях, за да им предоставите най-доброто обслужване.

Той ви позволява също да взаимодействате с билети и решения между екипи и отдели. С този шаблон в ръцете си, няма да имате проблеми да ги превърнете в лоялни и постоянни клиенти!

Разгледайте шаблона, тъй като той предлага множество конфигурационни изгледи, автоматизация, издаване на билети и функции за присвояване, за да споменем само някои от тях. Той разполага с всичко, от което вашата компания се нуждае, за да предостави отлично обслужване на клиентите, и то на един единствен табло.

9. Excel SIPOC шаблон от Systems2Win

чрез Systems2Win

Шаблонът SIPOC за Excel от Systems2win е лесен за разбиране и използване шаблон, който дефинира доставчиците, входящите данни, процесите, изходящите данни и клиентите от начало до край.

Шаблонът помага да се изяснят взаимоотношенията между всички заинтересовани страни, за да се елиминират неточности, несъответствия, неефективност и загуби във всички видове процеси.

Можете да изтеглите шаблона и да го импортирате в Excel чрез Excel Ribbon > Systems2win > Open a Blank Sheet (Лента на Excel > Systems2win > Отвори празен лист) или да вмъкнете този лист в работната си книга в Excel.

10. Шаблон за проследяване на контакти в Excel

чрез Microsoft

Търсите лесно решение за управление на контактите си, докато изграждате мрежа от познати? Шаблонът Touch Base Tracker за Excel е шаблон за проследяване на мрежата от познати, който ще поддържа контактите ви организирани и ще ви помогне да планирате кога е време да се свържете с тях.

Можете да категоризирате контактите си в три групи:

Редовни посетители: хора, с които искате да поддържате редовен контакт

Случайни познати: хора, с които бихте искали да поддържате връзка няколко пъти в годината

Потенциални клиенти: хора/компании, чиито данни бихте искали да имате под ръка за подходящия момент.

Шаблонът съдържа и раздели за планиране на вашите дейности по изграждане на мрежа от контакти и стратегия за популяризиране за всяко тримесечие. Използвайте го, за да оптимизирате процеса на изграждане на мрежа от контакти от начало до край и никога да не пропускате потенциални приятелства и бизнес връзки.

Изберете шаблоните си за картографиране и подобряване на процесите

В крайна сметка, един процес е толкова силен, колкото е неговият дизайн.

Визуалните инструменти като шаблоните SIPOC ви дават необходимата панорамна гледка, за да проектирате гладки и ефективни процеси. Визуалното картографиране на всеки движещ се елемент изгражда разбиране и съгласуваност за всички членове на екипа.

Независимо дали управлявате работни потоци на клиенти или вътрешни операции, опитайте SIPOC диаграмите, за да спестите време и пари. А най-хубавото? С ClickUp имате всички инструменти, от които се нуждаете, за да започнете – на едно място.

Изберете от многото шаблони за SIPOC в ClickUp, съберете екипа си, започнете съвместен документ в ClickUp или начертайте стъпките си от начало до край на бяла дъска в ClickUp и вижте кои неефективности или пропуски трябва да бъдат отстранени.

Ще бъдете изненадани колко много може да направи една проста визуализация от една страница, за да предизвика подобрения в процесите. А клиентите ще забележат ползите.

Просто се регистрирайте в ClickUp, за да се запознаете с управлението на процеси от световна класа!