10-те най-добри алтернативи на Google Trends за маркетолози през 2025 г.

Трудно е да се следи развитието на новите теми и да се предскаже какво ще харесат хората в бъдеще.

Google Trends е чудесен инструмент за намиране на важни ключови думи. Той помага да се открият актуалните тенденции и показва върховете и спадовете на горещите теми, което улеснява планирането на календара с съдържание за вашата марка.

Въпреки това, Google Trends има своите ограничения. Често ще се налага да го комбинирате с допълнителен софтуер, като SEO инструменти и търсене на маркетингови тенденции, за да получите по-изчерпателни данни, разнообразни информации за ключови думи и актуални теми в различни платформи и индустрии.

За да изградите солидна маркетингова стратегия, трябва да познавате ключовите думи и актуалните теми. Много е важно да не разчитате само на Google Trends, за да обхванете всички аспекти на маркетинговия си план.

Ето нашият списък с 10-те най-добри алтернативи на Google Trends за маркетинг специалисти през 2023 г. Ние внимателно ги проверихме по отношение на цени, функции, отзиви и точност.

Какво да търсите в алтернативите на Google Trends?

Когато избирате алтернатива на Google Trends, имайте предвид следните ключови фактори. Ето подробно ръководство, което можете да вземете под внимание:

Разнообразие на данните: Потърсете платформи, които надхвърлят основните тенденции в търсенето и предлагат информация от различни източници в множество платформи и индустрии.

Актуализации в реално време: Потърсете инструменти, които предлагат данни в реално време или често актуализирани данни, за да сте в крак с бързо променящите се тенденции и интереси на аудиторията.

Цялостна аналитика: Изберете алтернативи, които предоставят задълбочена аналитика, позволяваща ви да анализирате данни, да идентифицирате модели и да прогнозирате тенденции.

Опции за персонализиране: Изберете платформи, които позволяват персонализиране, така че да можете да адаптирате търсенията и анализите според вашите специфични нужди.

Точност и надеждност: Уверете се, че алтернативата предоставя точни и надеждни данни от Google Trends, като минимизира потенциалните неточности в анализа на тенденциите.

10-те най-добри алтернативи на Google Trends

1. Mention. com

чрез Mention

Mention.com е инструмент за мониторинг в реално време, идеален за проследяване на конкретни ключови думи в различни социални медийни платформи, форуми, блогове и новинарски уебсайтове.

Той следи познаваемостта на марката, нагласите на клиентите и ангажираността по отношение на конкретни ключови думи и теми. Наред с проследяването, Mention.com ви помага да се свържете с аудиторията си в социалните медии и да публикувате съдържание, за да разширите социалното си присъствие.

Споменете най-добрите функции:

Данни в реално време за различни показатели: Следете и проследявайте внезапните възходи и падения на споменаванията на ключови думи в интернет и получавайте информация за ангажираността на потребителите и присъствието в социалните медии.

Анализ на конкуренцията: Разберете стратегиите, използвани от вашите конкуренти, и получите информация за тяхното присъствие и ангажираност в социалните медии, за да останете начело в играта с подробен конкурентен анализ.

Управление на социални канали : Организирайте, планирайте и анализирайте социалните си канали без усилие, използвайки многоканален редакционен календар.

Онлайн мониторинг на марката: Използвайте функциите Използвайте функциите за управление на марката на Mention, за да измервате показателите за репутация, да откривате сътрудничества с медиите, да наблюдавате и справяте се проактивно с кризи и да укрепите стратегията на марката си.

Ограничения за споменаване:

Липсват някои стандартни функции: Функции като записване на исторически данни след създаване на булево търсене не могат да бъдат намерени.

Търсенето е ограничено : поради неадекватни настройки на търсенето съществува значителен риск да пропуснете важни споменавания.

Остарял интерфейс: Потребителите смятат интерфейса за тромав според днешните стандарти.

Споменете цените:

Индивидуален план: 49 $/месец на потребител

Професионален план: 99 $/месец на потребител

Pro Plus: 179 $/месец на потребител

Компания: Индивидуални цени

Споменете оценки и рецензии:

G2: 4. 3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

2. Similarweb

чрез Similarweb

Similarweb помага на бизнеса, пазарните анализатори и маркетолозите да откриват възможности, да идентифицират рискове и да вземат решения, основани на данни, без много шум.

Той проследява поведението на клиентите, анализира пазарните тенденции и дава информация за маркетинговата стратегия на вашите конкуренти. Той дори посочва ключовите думи и съдържанието, които се представят най-добре.

Наскоро обновената платформа v3 подобрява още повече производителността, като прави анализа по-бърз и по-точен.

Най-добрите функции на Similarweb:

Подробни данни за трафика: Прегледайте данните за трафика на всеки уебсайт, който събира над 10 000 посещения месечно. Получете цялостен поглед върху онлайн представянето на вашия уебсайт с показатели като процент на отпадане, страници на посещение и средна продължителност на посещението.

Разбивка по платформи: Получете подробен анализ на трафика, категоризиран по канали, включително сравнителни диаграми като имейл срещу реклами, социални мрежи срещу търсене и сегментация въз основа на регион, възрастови групи и демографски данни.

Разширение за Chrome: Показва данни за трафика на всеки уебсайт за определени периоди от време и предоставя класации на страници или уебсайтове в реално време директно от браузъра ви.

Регионално филтриране и показатели за растеж: Получете информация за географското представяне на уебсайта и достъп до подробни статистически данни за основните източници на трафик и стратегии за растеж, визуално представени чрез проценти, графики и кръгови диаграми.

Ограничения на Similarweb:

Ограничен прозорец за данни: Безплатното разширение на Similarweb е ограничено до показване само на данните от последните шест месеца.

Точността не е най-добрата: Въпреки че показателите предлагат насочена точност, те може да не предоставят точни абсолютни стойности за обема.

Набор от функции, достъпни само за определени нива: Няколко разширени функции са достъпни само за по-скъпите нива.

Цени на Similarweb:

Индивидуален план: Безплатен

Професионален план: Персонализирано ценообразуване

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Similarweb:

G2: 4. 5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

3. Buzzsumo

чрез BuzzSumo

Buzzsumo е многофункционален инструмент за маркетинг на съдържание, който ви помага с различни маркетингови стратегии, от популяризиране и откриване до проучване и мониторинг.

Използвайте обширната база данни с 700 000 активни журналисти, с 330 000 актуализации на профили месечно, за да се свържете с влиятелни личности, които проявяват силна социална ангажираност.

Неговият AI инструмент за представяне гарантира по-нишови резултати, което ви позволява да пишете бързо подходящи презентации. Можете да получите достъп до тенденции в реално време, вирусни истории и осем милиарда статии от цял свят, което улеснява генерирането на идеи за съдържание и задълбочен анализ, обхващащ период от 15 минути до пет години.

Най-добрите функции на BuzzSumo:

AI-базиран писател: Създавайте по-бързо впечатляващи презентации с вградения Създавайте по-бързо впечатляващи презентации с вградения AI инструмент на Buzzsumo за разработване на идеи за презентации и генериране на композиции, които резонират с вашата целева аудитория.

Разширени възможности за търсене: Достъп до архив от над 8 милиарда уеб статии за вдъхновение и ценна информация.

Подробно наблюдение: Използвайте инструментите за проследяване на Buzzsumo, за да следите точно споменаванията, тенденциите и актуализациите и да получавате информация за конкурентите, за да останете начело в надпреварата.

Инструменти за по-добра стратегия и планиране на съдържанието: Открийте и филтрирайте съдържанието въз основа на ангажираността на аудиторията и актуалните теми.

Ограничения на BuzzSumo:

Структура на цените: Потребителите смятат Buzzsumo за скъп

Проблеми с точността: Функцията Topic Explorer не е полезна и точна, тъй като има тенденция да показва всички думи в един панел.

Понякога нерелевантни споменавания: Понякога споменаванията и сигналите, предоставяни от Buzzsumo, не са достатъчно конкретни.

Цени на BuzzSumo:

Индивидуален: 199 $/месец на потребител

За агенции: 299 $/месец за пет потребители

Пакет: 499 $/месец за 10 потребители

Enterprise: 999 $/месец за 30 потребители

Оценки и рецензии за BuzzSumo:

G2: 4. 5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

4. Експлодиращи теми

чрез Exploding Topics

Exploding Topics сканира уеб, за да намери тенденции в различни категории. Открийте актуални теми и предстоящи продукти, преди останалите на пазара да разберат за тях.

Exploding Topics превъзхожда Google Trends, като ви позволява да проучвате и откривате нови тенденции, за които може би не знаете. Всичко, което трябва да направите, е да изберете област, която ви интересува, и да оставите инструментът да свърши останалото.

Най-добрите функции на Exploding Topics:

Интелигентен анализ на тенденциите: Открийте предстоящи и бързо развиващи се тенденции повече от година преди да се появят на пазара, като използвате интелигентен алгоритъм за откриване на тенденции, който се възползва от милиони точки данни.

Подробен анализ: Научете повече за най-ефективните търсения, разговори и споменавания в интернет.

Широка времева рамка: Достъп и анализ на исторически данни, обхващащи период до 15 години или само последните три месеца, както и получаване на незабавни известия за тенденции в реално време.

Достъп до API: Потопете се в предстоящите тенденции в различни сектори като SaaS, финанси, здравеопазване, бизнес, DTC, edtech, CPG и други.

Ограничения на Exploding Topics:

Понякога неточни: Високата степен на вариация сред тенденциите често води до подвеждащи показатели за растеж.

Без обобщение : Показва само тенденциите, без никаква информация за тях.

Без персонализация: Има минимални възможности за персонализация и липсва интеграция с няколко решения за начална страница на браузъра.

Цени на Exploding Topics:

Индивидуален план: 39 $/месец на потребител

План за инвеститори: 99 $/месец на потребител

Бизнес план: 299 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии на Exploding Topics:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

5. Keywordtool. io

чрез Keywordtool

Keywordtool е удобен инструмент, който автоматично намира най-подходящите ключови думи с помощта на Google Autocomplete.

Това е мощна алтернатива на Google Trends и Google Keyword Planner, тъй като безплатната версия на този инструмент за ключови думи може да генерира повече от 750 предложения за дълги ключови думи само за един термин за търсене. Той е безценен за маркетолозите на съдържание и създаването на съдържание.

Най-добрите функции на Keywordtool.io:

Без необходимост от регистрация: Започнете веднага с генерирането на ключови думи, без да губите време за създаване на акаунт.

Надеждност като фокус: Фокусирайте се върху генерирането на ключови думи с помощта на стабилния алгоритъм на Keywordtool, който работи безпроблемно в 99,9% от случаите.

Ненадминати резултати: Генерирайте незабавно повече от 750 дълги ключови думи. Получавайте предложения за ключови думи от заявки на реални потребители за създаване на съдържание, оптимизация за търсачки, реклама с плащане за клик или други маркетингови дейности.

Международна SEO поддръжка: Платените планове обхващат всички домейни и езици на Google, като предлагат точни данни за обема на търсенията, цена на клик и данни за конкуренцията в Google Ads в 192 поддържани държави, 50 236 конкретни местоположения и 46 езика.

Ограничения на Keywordtool. io:

Не е най-точен по отношение на данните: Точността на данните може да бъде подобрена, тъй като понякога има разминавания между данните за обема на търсенията в Google и други резултати за ключови думи.

Функции, достъпни само за определени нива: Някои основни функции, като например обем на търсенето, са достъпни само за по-скъпите нива.

Скъпо: Платените планове не са най-рентабилните на пазара.

Цени на Keywordtool. io:

Безплатна версия: Налична

Pro Plus: 79 $/месец на потребител

Pro Basic: 69 $/месец на потребител

Pro Business: 159 $/месец за 10 потребители

Оценки и рецензии за Keywordtool.io:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

6. Treendly

чрез Treendly

Treendly е друг многофункционален и способен инструмент, който събира и предоставя подробна информация за нови и подбрани тенденции.

Той разполага с всички функции, които бихте очаквали от инструмент за анализ на ключови думи през 2023 г. Незабавно проучете тенденциите и сезонността на всяка тема или ключова дума в различни региони.

Натрупаните казуси на Treendly предоставят ценна информация за това как функционират тенденциите в конкретни индустрии.

Най-добрите функции на Treendly:

Куриране на тенденции: Създавайте и управлявайте без усилие вашата ексклузивна колекция от тенденции в таблото за управление с актуализации в реално време.

Мониторинг на индустрията: Идентифицирайте процъфтяващите и западащите индустрии в рамките на определен период от време, за да вземете информирани, основани на данни решения и да усъвършенствате вашата SEO стратегия.

Интелигентни предложения за свързани ключови думи: Разгледайте свързани ключови думи, които хората търсят в популярни уебсайтове, свързани с всякаква тема, която ви интересува.

Прогнозиране на тенденции: Използвайте предсказващи алгоритми, които се възползват от сегментирането на настроенията на клиентите и анализа на пазарните тенденции, за да прогнозирате точно как ще се развие дадена тенденция през следващите месеци.

Ограничения на Treendly:

Ограничен стартови план: Планът за начинаещи предлага ограничени функции.

Няма възможност за достъп до персонализирани отчети: Основните потребители нямат възможност за достъп до персонализирани отчети.

Скъп в сравнение с конкурентите: Не е най-достъпният вариант на пазара.

Цени на Treendly:

Безплатен план: Наличен

Стартови план: 49 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Treendly:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

7. Yandex

чрез Yandex

Yandex, инструмент, който първоначално беше насочен към руската аудитория, вече е завладял глобалния пазар. Той разширява услугите за проучване на ключови думи и предоставя статистически данни за търсената ключова дума или фраза.

Yandex също така изброява подобни търсения, направени от други потребители за същата дума или фраза. Той показва очаквания брой импресии, които дадена марка може да получи, използвайки думата като ключова дума.

Статистиките за ключови думи на Yandex се отличават със способността си да показват статистики за ключови думи в различни региони.

Най-добрите функции на Yandex:

Многоезична поддръжка: Yandex Search поддържа множество езици, което позволява на потребителите да търсят на различни езици.

Предложения за търсене: Предлага резултати от търсенето в реално време, докато потребителите въвеждат своите запитвания, като подобрява процеса на търсене чрез ускоряване и прецизиране на резултатите.

Резултати за конкретни региони: Yandex предлага статистически данни за ключови думи в различни региони, което ви позволява ефективно да насочвате рекламите си към конкретни географски райони.

Алгоритъм за индексиране: Yandex използва вътрешен алгоритъм за индексиране, който предоставя по-релевантни резултати, което го отличава от другите инструменти за проучване на ключови думи.

Ограничения на Yandex:

Липса на поверителност : Yandex няма опция за частен режим, което не позволява на потребителите да запазят поверителността на резултатите от търсенето си.

По-малка релевантност: Някои потребители се оплакват, че резултатите от търсенето по ключови думи в Yandex са по-малко релевантни в сравнение с други инструменти, като например Google Trends.

По-малко удобен за ползване: Друг недостатък на Yandex при проучването на ключови думи е, че е по-малко удобен за ползване в сравнение с други инструменти.

Цени на Yandex:

Безплатно

Оценки и рецензии на Yandex:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

8. Trend Hunter

чрез Trend Hunter

Trend Hunter се отличава с точното си определяне на актуалните тенденции, особено в областта на физическите продукти. Той ви позволява да се потопите в най-новите онлайн тенденции в платформи като TikTok, Instagram и Twitter.

За разлика от проучванията на Google Trends, базирани на ключови думи, Trend Hunter не функционира по същия начин, а позволява търсене на най-новите тенденции. Всеки ден предлага много иновативни идеи, вирусни новини и прозрения за поп културата.

Най-добрите функции на Trend Hunter:

Идентифициране на тенденции: Идентифицирайте и се възползвайте от най-новите тенденции, за да ги включите в маркетинговите си стратегии.

Резултати от различни платформи: Trend Hunter идентифицира и представя тенденции в различни приложения като Instagram, Twitter, TikTok и др.

Инструмент за откриване: Разгледайте популярните маркетингови тенденции, които се използват от различни марки.

Огромна база данни с тенденции: Въоръжете се с обширна база данни с тенденции от цял свят.

Ограничения на Trend Hunter:

Без проучване на ключови думи: Въпреки че се счита за заместител на Google Trends, той не позволява проучване на ключови думи за идентифициране на ключови термини.

Без конкретно проучване: Trend Hunter ви позволява само да търсите общи тенденции, които са актуални на пазара, без да получавате подробна информация за статистиката на ключовите думи.

Цени на Trend Hunter:

Безплатен план: Наличен

Pro: 199 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Рейтинги и рецензии на Trend Hunter:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Semrush

Чрез Semrush

Semrush е фаворит сред онлайн маркетолозите, провъзгласен за универсална маркетингова платформа, която ви дава разнообразни инструменти за стратегия за съдържание.

Една от най-ценените функции на Semrush е възможността за проследяване на класирането, която позволява на бизнеса да следи класирането на страниците и да проследява съдържанието на конкурентите.

Той предлага редица планове за достъп до най-подходящите функции.

Най-добрите функции на Semrush:

Анализ на конкурентите: Semrush се отличава с това, че предлага проследяване на конкурентите, предоставяйки ценна информация за изработване на ефективни маркетингови стратегии.

Персонализирани планове: Софтуерът предлага и персонализирани планове за фирми с уникални изисквания.

Проследяване на класирането: Следете класирането на страниците и създавайте ефективни маркетингови стратегии с функцията за проследяване на класирането.

Ограничения на Semrush:

Сложност: Въпреки че е лесен за използване, Semrush може да се окаже прекалено сложен за потребители без технически познания поради множеството си функции.

Цени: С богатия си набор от функции, Semrush може да накара хора без технически познания да плащат за функции, които може би няма да използват.

Скъп в сравнение с конкурентите: Semrush може да се окаже по-скъп инструмент в сравнение с други подобни инструменти, които се предлагат на по-ниска цена.

Цени на Semrush:

Pro: 129,95 долара на месец

Guru: 249,95 долара на месец

Бизнес: 499,95 долара на месец (възможни са персонализирани планове)

Оценки и рецензии за Semrush:

G2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

10. Insider Intelligence

чрез Insider Intelligence

Подкрепен от Business Insider и eMarketer, Insider Intelligence предоставя информация за тенденциите в различни сектори на индустрията. Той осигурява достъп до инструменти за прогнозиране на тенденции и предлага библиотека с съдържание, включваща интервюта с експерти, инфографики, статии и доклади.

Insider Intelligence е изключителен ресурс, от който можете да черпите и използвате съдържание, което отговаря на вашите изисквания.

Най-добрите функции на Insider Intelligence:

Достъп до богати ресурси: Достъп до поредица от ресурси и новини

Прогнози за тенденциите: Освен че предоставя бюлетини за тенденциите, този инструмент показва и прогнози за тенденциите, които можете да използвате в маркетинговите си стратегии.

Редовно актуализиране: Insider Intelligence изпраща ежедневни обобщения на тенденциите, за да ви държи в течение с най-новите промени.

Цялостно покритие: Предоставя данни, показващи най-новите тенденции в различни индустрии и категории.

Ограничения на Insider Intelligence:

Специфични тенденции : Insider Intelligence се фокусира повече върху най-новите тенденции, отколкото върху статистическите данни за проучвания на ключови думи.

Понякога нерелевантно: Не може да се отрече фактът, че Insider Intelligence може да предостави резултати, които не са непосредствено свързани с желаните резултати.

Скъпо: Информацията, получена чрез Insider Intelligence, може да бъде намерена и чрез други : Информацията, получена чрез Insider Intelligence, може да бъде намерена и чрез други маркетингови инструменти на относително по-ниска цена.

Цени на Insider Intelligence:

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Insider Intelligence:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Инструментите за SEO и пазарен анализ са безспорно безценни за марките. Но обмисляли ли сте платформи като ClickUp? ClickUp се отличава в управлението на проекти и AI помощта, като значително подобрява операциите и повишава производителността на бизнеси като вашия.

ClickUp обединява вашите екипи, за да планират, проследяват и сътрудничат по всеки проект – всичко на едно място.

Интеграция на ClickUp AI в Google Docs

Докато използвате Google Docs, изкуственият интелект на ClickUp ви помага да усъвършенствате текста си според нуждите си – дали това е опростяване или добавяне на сложност, вмъкване на текст или намаляване на съдържанието според необходимостта.

Освен че усъвършенства съществуващите текстове, ClickUp ще ви помогне да създавате чернови на имейли и да изготвяте блогове, което ефективно ще ви спести време.

ClickUp AI също превежда езици, проверява правописа и граматиката и генерира печеливши идеи за преодоляване на творческата блокада.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и много други.

ClickUp Управление на проекти

ClickUp създава динамични табла и свързани работни процеси за по-бързо и по-ефективно сътрудничество. Помага ви да оптимизирате планирането и управлението на съдържанието, като ви спестява време и оптимизира задачите, свързани със съдържанието.

Организирайте работата си, управлявайте проекти и автоматизирайте повтарящи се задачи с ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Поддръжка на Gen AI: Създавайте висококачествено съдържание с помощта на AI

Вграден коректор: Активирайте проверка на правописа, граматиката и превода в платформата ClickUp.

Мениджър на съдържание: Опростете управлението и планирането на проекти с Опростете управлението и планирането на проекти с ClickUp за управление на съдържание.

Подкрепа за идеи: Предоставяйте креативни идеи за съдържание и изработвайте стратегии

Подобрете го: Полирайте текста, за да го направите по-привлекателен и опростен с Полирайте текста, за да го направите по-привлекателен и опростен с ClickUp marketing.

Изградете стратегия и реализирайте маркетингови кампании с ClickUp

Ограничения на ClickUp

Време за обучение: Някои потребители смятат, че използването на разширените функции изисква дълго обучение.

Цени на ClickUp

Има четири различни ценови плана, базирани на размера на екипа и изискванията за функционалност:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Революционизирайте работния си процес отвъд Google Trends с ClickUp

Докато разглеждате разнообразните алтернативи на Google Trends, ClickUp се очертава като мощно средство за маркетолозите.

Многостранните му AI възможности предефинират продуктивността, предлагайки усъвършенствани предложения за копиране, подпомагайки създаването на съдържание и оптимизирайки съвместните работни процеси. ClickUp не само поддържа темпото, но и ви тласка към оптимизирани операции, ефективно управление на съдържанието и ускорено сътрудничество – в крайна сметка преобразувайки начина, по който навигирате и покорявате дигиталната сфера през 2023 г. и отвъд.