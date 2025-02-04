10-те най-добри алтернативи на WordPress през 2025 г. (ревюта и цени)

В свят, в който всеки продукт и услуга са на разстояние от едно търсене в Google, наличието на функционален и естетичен уебсайт е задължително за бизнеса.

Нуждаете се от уникално онлайн присъствие, за да се отличите, да се свържете с клиентите, да разраснете марката си и да увеличите приходите си. И се нуждаете от подходящите инструменти и платформа, за да го изградите.

За мнозина WordPress е очевидният избор. Неговата система за управление на съдържанието улеснява създаването на блогове, сайтове и магазини, дори и за хора, които не са технически подготвени.

Но колкото и добър да е WordPress, той не е подходящ за всички видове организации. Други инструменти за управление на съдържание могат да отговорят по-добре на вашите цели и технически нужди.

Така че, ако създавате сайт от нулата или обмисляте миграция от WordPress, си струва да разгледате 10-те най-добри алтернативи на WordPress.

Но първо трябва да знаете откъде да започнете.

Какво да търсите в алтернативите на WordPress

Когато избирате от списък с алтернативи на WordPress, имайте предвид бизнес целите и нуждите си. Изберете платформата, която ви подхожда най-добре както по отношение на цена, така и по отношение на възможности.

Ето основните точки, които трябва да имате предвид:

Леснота на използване: Изберете лесна за използване платформа, която можете да персонализирате. Ако не сте разработчик, платформа без код с уебсайт конструктор с функция „плъзгане и пускане” и опростена навигация ще улесни поддръжката. Мащабируемост: Уверете се, че платформата може да се мащабира, за да побере по-голям обем съдържание и нарастващ трафик към уебсайта, докато вашият бизнес се разраства. SEO функции: Никога досега не е имало толкова много онлайн съдържание, колкото днес. За да подобрите шансовете си за класиране, е важно не само да създавате добро съдържание, но и да работите с уебсайт конструктор, който предлага SEO плъгини или интегрира SEO инструменти на трети страни. Шаблони: Потърсете алтернативи на WordPress, които предлагат персонализирани шаблони и теми. Това ще ви помогне да спестите време и да създадете уебсайтове, които предлагат привлекателни и динамични клиентски преживявания. Интеграция с други платформи: Уверете се, че има съвместимост с инструменти и услуги на трети страни, които отговарят на нуждите на вашия бизнес. Например, ако продавате продукти директно от уебсайта си, уверете се, че избраният от вас инструмент за създаване на уебсайтове се интегрира с платежни портали, имейл маркетинг и инструменти за анализ. Производителност на уебсайта: Изберете уебсайт конструктор с подобрена производителност и безпроблемно потребителско изживяване. Това включва по-бързо зареждане на страниците, надеждно време на работа и адаптивен дизайн, между другото.

10-те най-добри алтернативи на WordPress за използване през 2024 г.

Сега, когато вече знаете как да изберете най-подходящата за вашите нужди алтернатива на WordPress, ето списък с 10-те най-добри варианта.

1. Drupal

чрез Drupal

Drupal е система за управление на съдържание (CMS) с отворен код, която захранва двигателя зад уебсайтовете на глобални правителствени организации, медийни компании и образователни институции.

Неговата стабилна и персонализирана рамка за управление на съдържанието обработва големи количества съдържание, данни и трафик за всички видове уебсайтове – от лични блогове до тези на утвърдени предприятия.

А най-хубавото? Малките компании с по-малко технически възможности и ресурси могат лесно да управляват уебсайтове на Drupal благодарение на прости инструменти като конструктор с функция „плъзгане и пускане” и готови шаблони за уеб дизайн. Това го прави една от популярните алтернативи на WordPress.

Освен това, той предлага на разработчиците архитектурен стил, който им позволява да използват библиотеката с модели и модули на Drupal за проектиране, изграждане и подобряване на функционалностите на уебсайтовете.

Най-добрите функции на Drupal

Повишете сигурността с криптиране на базата данни и контрол на достъпа на потребителите.

Превеждайте типове съдържание, потребителски интерфейси и други компоненти на сайта въз основа на предпочитания от потребителя език.

Получете силна API поддръжка и интеграция с приложения на трети страни, като инструменти за автоматизация на маркетинга за създаване на кампании и календари за съдържание в социалните медии.

Използвайте контрол на версиите и ревизия на съдържанието за безпроблемно сътрудничество.

Ограничения на Drupal

Изисква много RAM и ъпгрейд на цялостната сървърна инфраструктура.

Изисква чести актуализации

Цени на Drupal

Безплатно

Оценки и рецензии за Drupal

G2: 3,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 440 рецензии)

2. Adobe Commerce (Magento)

чрез Adobe Commerce

Adobe Commerce е популярна CMS платформа за електронна търговия, която предлага стабилни, мащабируеми и персонализирани онлайн магазини.

Той поддържа headless commerce – архитектура, която отделя фронт енда на вашия онлайн магазин от оперативния бекенд на сигурността, процесите на данни, бизнес логиката и т.н., за по-висока скорост и мащабируемост.

Платформата е известна с усъвършенстваните си функции за управление на продукти, голямото разнообразие от персонализирани теми и модулната си структура, която поддържа разширения за разработване на уебсайтове. Тя има интуитивен дизайн и предоставя изчерпателни анализи на поведението на клиентите, което я прави силна алтернатива на WordPress.

Adobe Commerce разполага и с процъфтяваща общност от разработчици, където потребителите се свързват в мрежа и обменят идеи. Това гарантира непрекъснати актуализации и подобрения на CMS рамката.

Въпреки това, поради нишовата си настройка и развитие, Adobe Commerce е по-скъп, за разлика от WordPress. Той е по-подходящ за средни и големи електронни магазини, отколкото за по-малки магазини.

Ако искате да намалите разходите при създаването на онлайн магазин за вашия бизнес, можете да опитате другата им оферта, Magento Open Source.

Най-добрите функции на Adobe Commerce

Вградени инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите, като проследяване на запасите и поръчките, както и динамични предложения за продукти и съдържание.

Функции за препоръки на продукти, базирани на изкуствен интелект, за по-богато и персонализирано преживяване на клиентите, което може да подобри процента на конверсия.

Многоезична и мултивалутна поддръжка за международни пазари

Оптимизирано мобилно пазаруване за клиенти, използващи смартфони и таблети

Ограничения на Adobe Commerce

Сравнително по-скъпи поради високата консумация на сървърни ресурси

Стръмна крива на обучение за персонализиране

Цени на Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Персонализирани цени

Управлявани услуги: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe Commerce

G2: 4/5 (450+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 600 отзива)

3. Joomla

чрез Joomla

Joomla, система за управление на съдържание с отворен код, е популярна алтернатива на WordPress от 2005 г. и можете да я използвате за създаване на уебсайтове, разширения и други форми на онлайн приложения.

Той се фокусира върху предоставянето на възможности на потребителите и не изисква напреднали познания по HTML и CSS, подобно на уебсайт, създаден с WordPress. Вместо това потребителите могат да разчитат на множеството шаблони и разширения на Joomla, за да създадат уникално уеб присъствие за своя бизнес.

Знаете ли, че можете да се възползвате от над 8000 разширения на Joomla, за да разширите функционалността на вашия уебсайт? Едно от най-значителните предимства на това да сте потребител на Joomla е достъпът до голяма общност от създатели на уебсайтове, готови да ви помогнат с бърза обратна връзка и лесни решения на вашите проблеми.

Най-добрите функции на Joomla

Управлявайте съдържанието лесно с тристепенна система от статии и WYSIWYG редактор.

Пакет за превод на над 70 езика, заедно с поддръжка за организиране на съдържанието за глобално позициониране

Редовни издания, кръпки и разширения за допълнителна сигурност

Подобрете класирането на уебсайта си чрез различни SEO-съвместими функции, като силно персонализирани URL структури, URL адреси, съобразени с търсачките, и мета тагове.

Подобрете администрирането на уебсайта чрез интелигентни контроли за достъп

Ограничения на Joomla

Ограничените допълнителни модули ограничават дизайна на уебсайта

Платените плъгини често забавят работата на уебсайта ви.

Цени на Joomla

Безплатно

Оценки и рецензии за Joomla

G2: 4/5 (370+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 600 отзива)

4. Squarespace

чрез Squarespace

Макар че напредналите потребители на WordPress може да не смятат Squarespace за най-добрата алтернатива на WordPress, той е доста популярен сред малките и средни предприятия. И с право!

С интуитивния си редактор с функция „плъзгане и пускане“ и добре проектираните шаблони, потребителите не се нуждаят от технически умения, за да създават красиви и отзивчиви сайтове. Това също така позволява доста бързо стартиране на сайтове, което е предимство за блогъри, творчески професионалисти и малки фирми.

Като всеобхватна платформа за създаване и хостинг на уебсайтове, Squarespace включва всичко – от безплатен домейн до регистрация на домейн и поддръжка на уебсайта. Поддържа блогове, анализи и функции за електронна търговия, което го прави идеален за големи предприятия.

Това, което прави Squarespace още по-привлекателен, е способността му да интегрира приложения и платформи за социални медии с потребителски акаунти, което ви позволява да изградите цялостно онлайн присъствие.

Най-добрите функции на Squarespace

Изберете от над 100 професионално проектирани шаблона, включително предварително проектирани видео шаблони.

Управлявайте уебсайта си отвсякъде с мобилно приложение

Уверете се, че вашият уебсайт функционира безпроблемно на всички устройства с отзивчив дизайн.

Използвайте управление на запасите, управление на поръчките и платежни портали.

Интегрирайте с инструменти на трети страни, като инструменти за автоматизация на маркетинга за кампании, шаблони за маркетингови планове и инструменти за SEO.

Съберете информация за трафика на уебсайта, поведението на клиентите и популярността на съдържанието.

Ограничения на Squarespace

Някои плъгини са скъпи

Гъвкавостта на дизайна е ограничена, като се има предвид големият брой шаблони и теми.

Възможни забавяния в производителността при големи пикове в трафика

Цени на Squarespace

Лично : 16 $/месец

Бизнес: 23 $/месец

Commerce (Basic) : 27 $/месец

Commerce (Advanced): 49 $/месец

Оценки и рецензии за Squarespace

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

5. PrestaShop

чрез PrestaShop

PrestaShop е отлична алтернатива на WordPress, специално предназначена за случаи на използване в електронната търговия. Това е алтернатива с отворен код, която предоставя мащабируема и гъвкава платформа, подходяща за търговци, които искат да създадат онлайн магазини.

Неговата уникална продажна точка се състои в предоставянето на специализирана функционалност с разширени функции за управление на каталог, кошница за пазаруване, процес на плащане, плащания и доставка – аспекти, за които WordPress би изисквал множество плъгини.

По отношение на по-широките възможности, PrestaShop също така предоставя CMS за управление на съдържанието на магазина, блога и персонализиране на дизайна. Можете да избирате от над 5000 модула и теми, за да разширите своето онлайн присъствие и бързо да разширите функционалностите на уебсайта.

Най-добрите функции на PrestaShop

Използвайте сложни функции за електронна търговия, като каталогизиране на продукти и изчисляване на данъци въз основа на местоположението на потребителя.

Използвайте пакети за превод за управление на съдържание на над 75 езика.

Интегрирайте SEO и маркетингови инструменти на трети страни, за да провеждате кампании и да подобрявате класирането на уебсайта.

Улеснете създаването на клиентски профили чрез процес с едно прозорец, като намалите случаите на изоставяне на количката.

Използвайте вградените плъгини за анализи и отчети, за да проследявате онлайн продажбите и поведението на клиентите и да подобрите обслужването и преживяването на клиентите.

Ограничения на PrestaShop

Скъпи и не много адаптивни

Някои потребители са съобщили за липса на надеждна поддръжка от страна на общността.

По-високи изисквания за хостинг, които водят до проблеми със скоростта

Цени на PrestaShop

Classic: Безплатен

Хостинг: Цени от 26 $/месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за PrestaShop

G2: 4. 3/5 (140+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 отзива)

6. Webflow

чрез Webflow

Webflow позволява на потребителите да създават и проектират интуитивни и отзивчиви уебсайтове без кодиране.

Докато интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“, анимационният двигател, WYSIWYG редакторът и елементите за уеб дизайн ви позволяват лесно да създавате професионални уебсайтове, той също така предлага гъвкавост за писане на код за допълнителна персонализация.

Webflow обслужва както малките, така и големите предприятия и предлага хостинг инфраструктура, за да гарантира, че уебсайтовете, създадени на платформата, са бързи и работят надеждно.

Webflow е известен с добре оборудвана система за управление на съдържание за динамично създаване на съдържание и поддръжка на уебсайтове за електронна търговия, което го прави популярна платформа за блогове за създатели.

Най-добрите функции на Webflow

Получете достъп до Webflow University с огромна библиотека от ръководства за оптимално създаване, редактиране и поддържане на уебсайтове.

Използвайте инструменти за анализ и отчитане, за да събирате данни за поведението на посетителите на уебсайта с помощта на формуляри (падащи менюта, отметки, текстови полета и др.).

Добавете код, за да персонализирате дизайна на уебсайта

Интегрирайте с инструменти за маркетинг, социални медии и управление на SEO проекти

Контролирайте достъпа на потребителите до платформата за сътрудничество

Ограничения на Webflow

Без денонощна поддръжка на клиенти

Ограничена функционалност, като например липса на многоезична поддръжка

Цени на Webflow

Общо

Starter: Безплатно

Основен: 14 $/месец

CMS: 23 $/месец

Бизнес: 39 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Електронна търговия

Стандартен: 29 $/месец

Плюс: 74 $/месец

Разширено: 212 $/месец

Оценки и рецензии за Webflow

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

7. Wix

чрез Wix

Wix е алтернатива на WordPress за начинаещи уеб дизайнери, които ценят достъпността и лекотата на използване повече от разширения набор от функции и възможност за персонализиране.

Това е платформа за създаване на уебсайтове и блогове, базирана в облака, която предлага уеб хостинг и дизайнерски услуги, което я прави цялостно решение. Wix е известен с професионалните си шаблони за дизайн на уебсайтове, които изискват малко познания по програмиране.

Високо персонализираните функции и дизайнерски шаблони на Wix обхващат различни индустрии, което го прави многофункционален. Той поддържа и функции за електронна търговия, което го прави идеален за малки и средни предприятия с ограничени технически възможности.

Можете също да добавите функционалности чрез Wix App Market, който предлага над 500 приложения.

Най-добрите функции на Wix

Създател на уебсайтове, задвижван от изкуствен интелект

Персонализирани функции за електронна търговия, като онлайн плащане, възстановяване на изоставени колички и управление на запасите.

Хоствайте медийни файлове от видеоклипове до PDF брошури в Wix, за да ги вградите в уебсайта си и да създадете по-привлекателно преживяване.

Ограничения на Wix

Сравнително скъпи

Наложени реклами в безплатния план

Не можете да променяте шаблоните, след като уебсайтът е онлайн

Цени на Wix

Light: 16 $/месец

Core: 27 $/месец

Бизнес: 32 $/месец

Business Elite: 159 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wix

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9300+ отзива)

8. Weebly

чрез Weebly

Weebly е лесна за използване платформа с функции за плъзгане и пускане, които улесняват създаването и поддръжката на уебсайтове, особено за физически лица и фирми с ограничени възможности за уеб разработка.

Weebly разполага с хостинг за създаване на уебсайтове с разнообразие от предварително проектирани шаблони, което го прави една от най-популярните безплатни алтернативи на WordPress.

Шаблоните на Weebly са професионално проектирани и са известни с това, че са съвместими със смартфони и таблети. Потребителите могат безпроблемно да добавят изображения и видеоклипове, да поставят линкове към други сайтове и да включват различни джаджи, за да персонализират външния вид и усещането на своите сайтове.

Платформата предлага много функции, които включват SEO инструменти, инструменти за поддръжка на блогове и анализи, които помагат за подобряване на производителността на уебсайта, класирането и създаването на динамично съдържание.

Центърът за приложения на Weebly предлага безплатни и платени приложения, с които да подобрите функционалността на уебсайта си.

Най-добрите функции на Weebly

Леки сайтове, които използват оптимизиран код, за да се зареждат бързо, без да натоварват прекалено ресурсите.

Функции за електронна търговия, като например множество платежни портали, които спомагат за подобряване на клиентското преживяване в магазина.

Създайте солиден блог и библиотека с съдържание с тагове, категории и интеграция с Facebook.

Имейл маркетинг, който се интегрира с вашия сайт и магазин

Вградена система за управление на данъците, която ви помага да изчислявате и проследявате данъка върху продажбите за различните продукти.

Неограничен капацитет за съхранение за всички платени планове

Ограничения на Weebly

Безплатната версия съдържа реклами.

Възможностите за персонализиране са ограничени и всякакви промени изискват редактиране на кода.

Потребителите са съобщили за ограничени интеграции с подкасти и социални медии.

Цени на Weebly

Безплатно

Лично: 10 $/месец

Професионална версия: 12 $/месец

Производителност: 26 $/месец

Оценки и рецензии за Weebly

G2: 4. 1/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 1700 отзива)

9. Shopify

чрез Shopify

Ако предпочитате да се сдобиете с всеобхватна платформа за електронна търговия, вместо да събирате плъгини в WordPress, тогава Shopify е точно това, от което се нуждаете.

Най-добрият уебсайт конструктор на Shopify позволява на големи и малки фирми да създават и управляват онлайн магазини, включително лесни начини за приемане на онлайн плащания.

Стилен и модерен уебсайт, който е готов за употреба, е мечта за повечето фирми. Няма повече да търсите WordPress теми за електронни магазини или да създавате WordPress уебсайт от нулата.

Например, Shopify предлага вградени инструменти за централизиране на данните за поръчки, изпълнение и наличности в различните канали за продажби. Той също така осигурява безпроблемно, многоканално плащане, пригодено за мобилни устройства и едностранични конверсии.

Потребителите ценят таблото за управление на магазина на Shopify, което предоставя цялостен преглед на бизнеса и поведението на клиентите.

С надеждна платформа за създаване на уебсайтове и лесен за използване интерфейс, Shopify помага на фирмите да се фокусират върху това, което правят най-добре, вместо да се притесняват за управлението и поддръжката на уебсайтове.

Най-добрите функции на Shopify

Използвайте вътрешна платежна система, която не начислява такса за обработка.

Подобрете сигурността и предотвратяването на измами с инструмент за откриване на измами

Следете ефективността на магазина с инструменти за анализ и отчитане; проследявайте и анализирайте поведението на клиентите, трафика на уебсайта, продажбите и др.

Следете изоставянето на количките, като изпращате имейли на клиентите с подкана да се върнат и да завършат покупката си.

Изберете от над 8000 приложения, които да интегрирате в инфраструктурата на вашия уебсайт.

Създайте акаунти за персонала, за да управлявате по-добре магазина си.

Ограничения на Shopify

Функцията за плащане на Shopify не е достъпна във всички страни.

Функциите на блога са ограничени

По-високи транзакционни такси и разходи, свързани с премиум теми и приложения

Принудителна зависимост от поддомейни на Shopify при основните нива на плана

Цени на Shopify

Basic : 29 $/месец

Shopify : 79 $/месец

Разширено: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Shopify

G2: 4. 4/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 6000 отзива)

10. Ghost

чрез Ghost

Ghost е едно от популярните инструменти за блогове с платформа за публикуване, която предлага инструменти за управление и създаване на съдържание за блогове. Това е идеална алтернатива с отворен код на WordPress за опростени, независими сайтове за публикуване или микроблогове, при които се дава приоритет на скоростта и потребителското преживяване. Има две решения: безплатно решение за самостоятелно хостинг и напълно управлявано PaaS решение, наречено Ghost (Pro).

Можете да оптимизирате Ghost за различни устройства, за да осигурите безпроблемно четене. Ghost предлага и функции за членство и платен абонамент за издателите, за да им помогне да печелят от съдържанието си.

Ghost (Pro) предлага надеждни функции за хостинг, дизайн и сигурност, така че да можете да се съсредоточите върху създаването на висококачествено съдържание и ангажиране на клиентите. Ghost предлага опции като персонализирано домейн име и вградени SEO инструменти, за да персонализирате още повече уебсайта си.

Най-добрите функции на Ghost

Поддържайте гладка навигация, независимо от обема на съдържанието, с адаптивна организация на съдържанието.

Създайте потребителски акаунти в екипа си с различни контроли и разрешения.

Лесно писане, редактиране и управление на съдържание с интуитивен интерфейс

Ограничения на Ghost

Опциите за персонализиране са ограничени, а за напредналите персонализации се изисква кодиране.

Няма вградени инструменти за оптимизация на търсенето

По-малко напреднали възможности за управление на медии и активи в сравнение с WordPress

Ограничена екосистема от плъгини

Цени на Ghost

Стартово ниво: Започва от 9 $/месец

Създател: Цена от 25 $/месец

Екип: Започва от 50 $/месец

Бизнес: Започва от 199 $/месец

Оценки и рецензии за Ghost

G2: 4. 8/5 (35+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (45+ отзива)

WordPress и алтернативните системи за управление на съдържание са истинско богатство за създаването, проектирането и поддръжката на уебсайтове.

Създаването и поддържането на уебсайтове обаче включва много заинтересовани страни, от екипи за уеб разработка до екипи за маркетинг, финанси и правни въпроси. Без ясна комуникация, графици и работни процеси нещата могат да се превърнат в хаос.

Как да избегнете това? Просто следете развитието на уебсайта си – от първите версии на съдържанието и дизайна до окончателното пускане – с платформа за управление на проекти като ClickUp.

AI, Docs и Marketing инструментите на ClickUp са помогнали на много екипи да управляват без усилие създаването, редактирането и публикуването на съдържание на своите уебсайтове.

ClickUp AI

Обобщете бележките от срещите за секунди с ClickUp AI

ClickUp AI ви помага да изпълните най-трудните и отнемащи време задачи, свързани с съдържанието, за част от времето.

Искате да публикувате блог пост на новия си уебсайт?

Въведете вашата заявка в AI инструмента за писане и гледайте как той ви поднася на тепсия статия, съобразена с вашата марка. Или, ако вече имате набор от готови блогове, използвайте AI инструмента за редактиране, за да ги направите по-остри и по-убедителни.

Управлявате агенция за съдържание? ClickUp AI ще изготвя имейли за вашите клиенти, ще създава работни потоци за съдържание и ще провежда мозъчни атаки с вашия екип, за да повиши качеството на вашите процеси и резултати.

ClickUp Docs

Свържете ClickUp Docs с работния си процес, като свържете задачите помежду им.

ClickUp Docs е за създаването на съдържание това, което арт студиото е за художниците – предоставя на екипите за съдържание всички инструменти, работни пространства и място за съхранение, необходими за съвместното създаване на шедьоври.

Съвместният редактор в ClickUp Docs позволява на членовете на екипа да създават съдържание в реално време. Той включва и коментари и дискусии на базата на теми, които спестяват време, което иначе би било загубено в многократни прегледи.

Чрез свързване на ClickUp Docs и задачите, можете да разработите съдържание директно в редактора, като управлявате рецензиите и одобренията преди публикуването.

Следващите са шаблони за писане, които гарантират последователност в създаването на съдържание.

С цялото съдържание, тясно интегрирано в задачите и по-широкото управление на проекти, ClickUp поддържа писането, прегледа, одобренията и публикуването в централизирано място и намалява използването на множество изолирани инструменти.

.

ClickUp Маркетинг

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

След като съдържанието ви е готово за публикуване, е време да го оптимизирате за маркетинг и разпространение. Маркетинговите функции на ClickUp ви помагат да създавате многоканални кампании, да стимулирате мозъчна атака за идеи за кампании, да изготвяте маркетингови комуникации и да обобщавате кампании.

Можете да свържете маркетинговите планове и инициативи с задачи, за да следите напредъка им. Този напредък е достъпен за всички членове на екипа. Това също така избягва дублирането и насърчава отчетността.

Такава прозрачност също така елиминира излишната работа и прави графиците прозрачни, за да се повиши производителността на екипа.

Функцията „Анотации“ на ClickUp позволява на екипите да добавяте коментари към файлове за по-бързо сътрудничество.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте и споделяйте напредъка лесно с визуалните табла на ClickUp.

Създавайте по-добро съдържание по-бързо с помощта на ClickUp AI

Организирайте централизирано базата данни с вашето съдържание

Опростете идеите си чрез възможността на ClickUp да обобщава разговори, задачи, кампании и съдържание.

Оптимизирайте сроковете за изпълнение на проектите с библиотеката от шаблони на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Не е пълноценна система за управление на съдържание като WordPress

Стръмна крива на обучение поради изобилието от функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с екипа по продажбите за подробности относно плановете.

Отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)

Стартирайте своя уебсайт с платформата за управление на проекти за уеб дизайн на ClickUp

Създаването и персонализирането на уебсайта на вашите мечти трябва да бъде лесно с всички тези алтернативи на WordPress, които са на ваше разположение.

Но добавянето на гъвкав инструмент за управление на проекти като ClickUp ще ви позволи да го пуснете, оптимизирате и повторите по-бързо. Регистрирайте се в ClickUp и пуснете уебсайта си в действие за нула време!