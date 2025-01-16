10 безплатни шаблона за матрица на уменията в Excel и ClickUp

Какво прави един лидер велик? Да прави всичко необходимо, за да гарантира успеха на всеки член от екипа си. 🎉

Великите лидери на компании знаят, че е от съществено значение да се инвестира в растежа и развитието на всеки служител. Как? Като се гарантира, че хората не остават в застой в кариерата си, постоянно придобиват нови умения и последователно повишават нивото си на експертиза.

Матрицата на уменията е инструмент, използван от екипите по човешки ресурси и ръководителите на отдели, за да регистрират, наблюдават и в крайна сметка подобряват конкретните умения на всеки член на екипа. Матрицата на уменията създава таблица за всеки член на отдела или проекта, последвана от необходимите умения за съответната позиция. С течение на времето матрицата на уменията може да се използва за подобряване на процесите по наемане, разпределяне на ресурсите, обучение и развитие. 👏👏

Чудите се как да създадете матрица на уменията? Прочетете нататък. Ако искате да създадете матрица на уменията, не е нужно да започвате от нулата. По-долу ще разгледаме какво е матрица на уменията, какво прави един шаблон добър и ще ви представим 10 шаблона на матрици на уменията, които можете да използвате във вашата компания. 📚

Какво е шаблон за матрица на уменията?

Просто казано, матрицата на уменията очертава кои умения са необходими на вашия екип, за да бъде успешен. Специалистите по човешки ресурси и ръководителите на отдели често използват матрици на уменията, за да представят визуално кои умения са необходими, покрити и липсващи във всеки проект. 👍

Матрицата на уменията (понякога наричана матрица на компетенциите) създава таблица с необходимите умения или качества, изисквани за всеки отдел или проект. Въпреки че всяка матрица на уменията ще варира в зависимост от вашата уникална организация, примерният шаблон може да съдържа списък с членовете на вашия екип за всяка колона и желаните набори от умения за всеки ред. Оттам екипните лидери могат бързо да идентифицират пропуските в уменията в рамките на организацията.

Можете да намерите платен шаблон за матрица на уменията в повечето софтуерни платформи за наблюдение на служителите. Или можете да намерите много безплатни шаблони за изтегляне онлайн. Просто изтеглете шаблона в Excel, Word или друг инструмент, персонализирайте набора от умения, за да отговаря на вашата организация, и го актуализирайте редовно, за да наблюдавате напредъка на служителите.

Какво прави един добър шаблон за матрица на уменията?

Най-добрите шаблони за матрица на уменията помагат на вашата организация да разпределя по-добре задачите и отговорностите между членовете на екипа. Подходящият шаблон трябва да е лесен за разбиране, лесен за актуализиране и да предлага 360-градусова обща картина на силните страни и възможностите за развитие на уменията на всеки отдел. 👊

С подходящата матрица за умения ръководството на компанията е по-добре подготвено да:

Вземайте по-добри решения при наемането на персонал: Матрицата на уменията е основен Матрицата на уменията е основен инструмент за управление на персонала . Ако дадено умение липсва в целия ви екип, това може да е знак, че трябва да наемете нов служител.

Проведете ново обучение: Ако даден умение е налице само при няколко членове на екипа, това може да бъде възможност да увеличите възможностите за обучение и развитие. Помислете за организиране на обяд и обучение или вътрешен ден за обучение, за да запознаете членовете на екипа с новостите.

Предлагайте повишения: Ако откриете член на екипа, чиито умения са по-напреднали от тези на колегите му, той може да е по-подходящ за ръководна длъжност.

Разпределяне на задачи и отговорности: Нека си признаем – хората обичат да изпълняват задачи, в които се отличават. Чрез анализ на меките и техническите умения на всеки член на екипа можете да разпределяте задачите според индивидуалните силни страни.

Оптимизирайте оценките на представянето: Оценките на представянето са взаимноизгодни за ръководителите и подчинените. Подходящата матрица на уменията може да помогне на членовете на екипа да разберат върху кои умения трябва да работят.

Задайте индивидуални цели: За да помогнете на служителите да усъвършенстват уменията си всеки тримесечие, използвайте матрица за умения, за да За да помогнете на служителите да усъвършенстват уменията си всеки тримесечие, използвайте матрица за умения, за да зададете цели , приложими за всяка позиция.

10 шаблона за матрица за обучение на умения, които да използвате

Търсите шаблон за матрица на уменията, за да се запознаете по-подробно със силните страни на всеки член на екипа? За да получите визуално представяне на уменията на всеки отдел, обмислете да използвате тези шаблони.

1. Шаблон за матрица на уменията на ClickUp

Изтеглете този шаблон Измерете нивото на уменията на всеки член на екипа с този шаблон за матрица на уменията на борда от ClickUp.

Търсите невероятно лесен начин да проследявате уменията на всеки член на екипа? Шаблонът за матрица на уменията на ClickUp Board има лесен за следване формат, в който всеки член на екипа има отделен ред. Всяка колона е запазена за умение, което искате да проследявате, като лидерски умения, финансова грамотност или управление на риска.

Ако даден служител докаже, че владее дадено умение, просто отбележете съответната колона. Можете лесно да замените имената на служителите, за да отразите новите назначения, или да добавите, замените или изтриете умения, за да отразите най-добре нуждите на всеки отдел.

2. Шаблон за матрица за обучение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оценете настоящите умения на вашия екип с шаблона за матрица за обучение на ClickUp.

Искате да създадете ефективна програма за обучение? Шаблонът за матрица за обучение на ClickUp улеснява управлението, регистрирането и наблюдението на набора от умения на вашия екип. Редовното използване на шаблона може да ви помогне да оптимизирате програмите си за обучение и развитие.

С шаблона за матрица за обучение можете да проследявате меките и твърдите умения на всеки член на персонала. Всеки ред предлага място за вписване на името на служителя, ролята, отдела и индивидуалните умения. Ролите и отделите са обозначени с цветове, а силните страни предлагат лесна за следване система за класиране.

Можете да създадете персонализирани изгледи, за да получите обща представа за представянето на служителите. Освен това можете да създадете персонализирани статуси, за да маркирате задачите като изпълнени, не свързани с компанията и в процес на преглед.

3. Шаблон за картографиране на уменията на ClickUp

Изтеглете този шаблон Помолете маркетолозите да оценят своите умения, като използват персонализирания формуляр в шаблона за картиране на уменията на ClickUp.

Ако искате компанията ви да функционира гладко, трябва да съчетаете подходящите хора с подходящите задачи. Как да го направите? Като разберете къде са техните силни страни.

С шаблона за картографиране на уменията на ClickUp можете да идентифицирате, проследявате и картографирате уникалния набор от умения на всеки служител. Просто избройте всеки член на екипа (групирани по отдели) и им дайте оценка от едно до пет въз основа на тяхното владеене на дадено умение. След като попълните шаблона, можете да идентифицирате пропуските в уменията на всеки индивид и на отдела като цяло.

С течение на времето шаблонът за картографиране на уменията може да ви помогне да вземете по-добри решения относно наемането, обучението и възможностите за развитие на знанията.

4. Шаблон за матрица за персонала на ClickUp

Изтеглете този шаблон Вземете стратегически решения за наемане на персонал и осигурете на вашите служители заслужените повишения чрез този шаблон за матрица за наемане на персонал от ClickUp.

Разширявате ли компанията си до следващото ниво? Преди да наемете нов член на екипа, трябва да знаете кои умения искате да добавите към своя арсенал.

Шаблонът за матрица на персонала на ClickUp изброява уменията, необходими за всяка конкретна роля. За всяка позиция просто създайте списък с желаните характеристики. Оттам можете да отбележите всяко конкретно умение, като по този начин дадете на висшето ръководство визуална представа за липсващите умения във всеки отдел.

Матрицата за персонала предлага табличен формат, в който можете да изброите всяка длъжност, последвана от описание на работата, отдел и необходими умения. Просто заместете всяко персонализирано поле или създайте своя собствена уникална система за цветово кодиране, която най-добре подхожда на вашата компания.

5. Шаблон за матрица на техническите умения на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете техническата експертиза на вашия екип с шаблона за технически умения на ClickUp.

Следенето на техническите умения е от съществено значение за растежа на всяка компания, особено когато става въпрос за отделите по ИТ, инженеринг или продуктов мениджмънт. Ако искате да промените процеса на наемане на персонал или вътрешното обучение, трябва да използвате шаблона за матрица на техническите умения на ClickUp.

Този шаблон за матрица на уменията помага на екипите да се ориентират в сложността на управлението на талантите. Всеки отдел получава един ред, посветен на всеки служител. След това всяка колона се фокусира върху определено умение, като разработка на софтуер, езици за кодиране, процедури за тестване или отстраняване на грешки.

Шаблонът предлага място, където можете да създадете своя собствена легенда за оценка на уменията, като класифицирате всяко умение от едно до четири. Ако даден човек е експерт в дадена област, напишете четири. Ако някой е начинаещ, напишете едно.

Шаблонът автоматично се оцветява в зависимост от вашата класификация, като предлага обща представа за техническите умения на вашия екип.

6. Шаблон за матрица на ИТ уменията на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте всички ИТ умения с шаблона за матрица на ИТ уменията на ClickUp.

Всеки ИТ отдел се нуждае от подходяща комбинация от умения и опит, за да бъде успешен. С шаблона за ИТ умения на ClickUp можете да проследявате силните и слабите страни на вашия екип, както и пропуските в техническите умения.

Тази таблица предлага визуално представяне на степента на експертиза на всеки човек във вашия ИТ отдел. За да добавите нов набор от умения, просто отидете в изгледа „Табло с умения“, кликнете върху знака плюс и добавете областта на експертиза. Можете да разгледате и оцените уменията на екипа си като цяло или да се впуснете в подробности за всеки отделен човек от вашия отдел.

7. Шаблон за матрица на уменията в Excel от AIHR

чрез AIHR

Търсите лесен начин да оцените и управлявате уменията на вашия екип? Оценката на уменията помага на ръководството на компанията да инвестира в развитието на служителите, да взема интелигентни решения за наемане на персонал и да разпределя ресурсите за всеки проект.

С този лесен за използване шаблон за матрица на уменията в Excel от AIHR вашата организация може лесно да поддържа актуална информация за управлението на уменията. Просто напишете името на всеки служител в горната част на колоните и определете едно умение за всеки ред. След това запишете нивото на владеене и интереса на всеки член на екипа към всяко умение.

8. Шаблон за матрица на уменията в Excel от AG5

чрез AG5

Проследяването на уменията на служителите не трябва да бъде сложен процес. С този безплатен шаблон от AG5 можете лесно да проследявате твърдите и меките умения на служителите.

Матрицата на уменията може да бъде изтеглена във формати Excel, Microsoft Word и PDF. Просто изтеглете избрания от вас формат, след което попълнете имената на членовете на екипа и наличните им умения. Шаблонът е снабден с вградена цветна палитра, като всеки индивид е класифициран с един от следните статуси: без познания, начинаещ, независим, експерт или инструктор.

9. Шаблон за матрица на уменията в Excel от Skilltree

чрез Skilltree

Ето още един шаблон, който не изисква софтуер за матрица на уменията и може да се използва директно в Excel. Освен това, той може да се изтегли безплатно.

Този Excel шаблон от Skilltree съдържа всичко необходимо, за да направите анализ на пропуските в уменията на вашата компания. Просто избройте името, фамилията и длъжността на всеки служител, а след това желаните от вас меки и твърди умения. Всеки служител получава свой собствен ред, където можете лесно да запишете нивото на владеене на всяко умение, което анализирате.

Шаблонът предлага визуализация на силните страни и пропуските в уменията за всеки проект или отдел. При тримесечните прегледи служителите могат да го попълват като инструмент за самооценка, а ръководителите могат да документират нивата на компетентност, за да възлагат задачи, дават повишения или назначават ръководители на проекти.

10. Шаблон за матрица на уменията в Excel от CIToolkit

чрез CIToolkit

Шаблоните за матрица на уменията могат да бъдат безценен инструмент за комуникация между служителите и ръководителите на отдели. Матрицата на уменията може лесно да идентифицира пропуските в обучението, сертифицирането или образованието на служителите за целия екип. Оттам ръководството на компанията може да преработи процеса на въвеждане в работата, да насърчи по-високо образование или дори да предостави обучение на място.

За да започнете разговора, можете да изтеглите шаблона за матрица на уменията в Excel от CIToolkit. Този лесен за ползване шаблон ви позволява да оцените набора от умения на целия ви екип. Просто запишете имената на членовете на екипа в лявата колона и добавете умение в началото на всеки ред.

Тази матрица може лесно да бъде персонализирана, за да отговаря на изискванията на вашата компания. Оттам можете да преработите вашите нужди от обучение, за да помогнете на вашите служители да придобият нови умения.

Инвестирайте в развитието на служителите, като използвате шаблоните за матрица на уменията на ClickUp.

Успехът на вашата компания зависи от успеха на всеки отделен служител. За да се уверите, че членовете на вашия екип усъвършенстват необходимите им умения, използвайте шаблон за матрица на уменията. 🤩

Шаблонът за матрица на уменията е основен инструмент за управление на екипа, използван от професионалистите в областта на човешките ресурси и ръководителите на екипи. Като регистрирате уменията на всеки служител в областта на твърдите и меките умения, можете да вземете по-добри решения за наемане на персонал, да подобрите въвеждането на служителите в работата и да гарантирате, че никой член на екипа не е преуморен.

За да започнете да използвате шаблон за матрица на уменията, използвайте ClickUp. С ClickUp можете лесно да сменяте персонализирани полета, да превключвате между различни изгледи и в крайна сметка да персонализирате шаблона си, за да отговаря на вашата организация. Освен това ще получите повече от шаблон за матрица на уменията с пълен набор от функции за управление на проекти, над 1000 интеграции, 100 MB пространство за съхранение, неограничен брой задачи и безплатни функции завинаги.

