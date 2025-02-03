10-те най-добри алтернативи на GetResponse за имейл маркетинг през 2025 г.

Броят на потребителите на имейл в световен мащаб възлиза на повече от четири милиарда през 2024 г. – повече от половината от световното население. Не е изненадващо, че компаниите обичат да използват имейл маркетинг кампании, за да разпространяват информация.

Мненията може да се различават, но проектирането, планирането, стартирането и мащабирането на имейл маркетинг кампании е възможно само с подходящия инструмент.

GetResponse е инструмент, който маркетолозите използват за имейл маркетинг кампании или за автоматизиране на маркетингови операции.

Въпреки това, пазарът на инструменти за имейл маркетинг е изключително динамичен. Изискванията се променят, а всяка индустрия и бизнес има свои специфични нужди. Поради това GetResponse може да не отговаря на нуждите и предпочитанията на всички.

Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на GetResponse, които отговарят на различни случаи на употреба и изисквания. В този списък са оценени функциите и цените на всеки инструмент, за да можете да намерите най-подходящия за вашия бизнес.

Какво трябва да търсите в алтернативите на GetResponse?

Някои инструменти за управление на имейл маркетинг предлагат повече функции от други, но преди да се ангажирате с даден инструмент, трябва да оцените неговата използваемост за вашите конкретни изисквания. Преди да се спрете на алтернатива на GetResponse, има няколко неща, които трябва да имате предвид.

Безпроблемно управление на контактите: Изберете инструмент, който опростява управлението на контактите, интегрира се с CRM инструменти и сам сегментира контактите. Подробни анализи: Вашето решение за имейл маркетинг трябва да предлага задълбочени анализи на поведението на абонатите, да измерва ефективността на вашите кампании и да предоставя надеждни данни за възвръщаемостта на инвестициите. Стабилни маркетингови интеграции: Уверете се, че инструментът се интегрира с електронната търговия, маркетинга в търсачките и други ключови приложения All-in-One Marketing Suite: Изберете инструмент, който предлага създаване на целеви страници, интеграция с електронна търговия, SMS маркетинг, чатботове и други богати функции Функции за планиране: Изберете решение, което ви позволява да планирате вашите имейл кампании и да автоматизирате доставката – нещо задължително за основната Изберете решение, което ви позволява да планирате вашите имейл кампании и да автоматизирате доставката – нещо задължително за основната автоматизация на маркетинга Функции за сътрудничество: Потърсете функции, които ви позволяват да работите в екип без проблеми. Това ще ускори планирането и стартирането на кампаниите. Достъпност: Изберете инструмент, който отговаря на вашия бюджет, но имайте предвид функциите, които са необходими за мащаба, в който работите.

Накрая, защо да не опитате безплатния план, за да видите как работи инструментът и дали интерфейсът му подхожда на вас и вашия екип?

10-те най-добри алтернативи на GetResponse, които можете да използвате

1. HubSpot

чрез Hubspot

HubSpot е отлично цялостно решение за фирми, които искат да оптимизират маркетинговите си и продажбени усилия. Разширената автоматизация на маркетинга, CRM пакетът и подробните анализи го правят идеалния инструмент във вашия арсенал.

Освен това, богатият списък с персонализирани имейл шаблони ви помага да подобрите вашите имейл маркетинг кампании. Потребителският интерфейс също е сред най-интуитивните в този списък.

HubSpot е отлична алтернатива на GetResponse, особено заради своите усъвършенствани функции за автоматизация.

Най-добрите функции на HubSpot

Използвайте вградените инструменти за оптимизация и анализ на уебсайтове, за да подобрите производителността и SEO

Възползвайте се от над 1000 интеграции в CMS, съществуващи платформи за имейл маркетинг, софтуер за комуникация и ERP решения

Достъп до инструменти за продажби и сътрудничество, включително безплатен CRM за сключване на сделки и управление на потенциални клиенти, който е идеален за по-малките предприятия

Ограничения на HubSpot

Скъпи ценови планове в сравнение с други алтернативи на GetResponse

Ограничени възможности за персонализиране, достъпни за потребители с по-ниски планове

Обучението може да се окаже времеемко и сложно, като се има предвид голямото разнообразие от налични функции

Цени на HubSpot

Безплатни

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Професионална: 800 $/месец

Enterprise: 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3900 отзива)

2. MailerLite

чрез MailerLiter

MailerLite е достъпна и лесна за използване алтернатива на GetResponse, която е най-полезна за по-малките фирми и начинаещи предприемачи.

Освен интуитивен интерфейс, MailerLite предлага функции като автоматизация, инструмент за създаване на имейли с плъзгане и пускане, A/B тестване и разширено таргетиране.

Наборът от инструменти за имейл маркетинг, бюлетини и създаване на целеви страници и уебсайтове ви помага да подобрите ефективността и ангажираността на кампаниите.

Най-добрите функции на MailerLite

Получете достъп до персонализирани теми и обширна библиотека с шаблони

Създавайте различни типове имейли с редактор с функция „плъзгане и пускане“

Поддържайте висока степен на доставка на имейли

Получете функции за автоматизация на имейли дори с безплатния план

Ограничения на MailerLite

Основни функции за автоматизация, дори и при планове от по-висок клас

Липсват разширени аналитични функции и специален раздел за анализи

Поддръжката чрез чат на живо е ограничена до потребителите на плановете Advanced и Enterprise

Цени на MailerLite

Безплатни

Развиващ се бизнес: Започва от 10 $/месец

Разширено: Цена от 20 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MailerLite

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

3. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е богата на функции алтернатива на GetResponse, която предлага комбинация от решения за имейл маркетинг, CRM, инструменти за автоматизация на маркетинга и възможности за автоматизация на продажбите.

Инструментът е отлична функция за развиващите се бизнеси и използва машинно обучение за сегментиране на контактите и персонализиране на кампаниите чрез имейл, съобщения, чат и текстови съобщения.

Отличната доставка на имейли и възможностите за машинно обучение го правят мощно средство за маркетолозите.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Използвайте усъвършенствани автоматизирани работни процеси, за да подобрите таргетирането на аудиторията

Използвайте функциите за машинно обучение, за да оптимизирате времето за изпращане на имейли

Получете функции за управление на продажбения процес и превръщане на потенциални клиенти в реални

Достигнете до клиентите си чрез различни канали с маркетингови инструменти като чат на живо, SMS маркетинг и интеграция с Facebook Custom Audiences

Вземайте решения, основани на данни, с помощта на изчерпателни анализи и разширени отчети

Ограничения на ActiveCampaign

Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение, особено за потребители, които искат да се фокусират само върху имейл маркетинга

Няма наличен безплатен план

Цени на ActiveCampaign

Lite: Цена от 39 $/месец

Плюс: Цена от 70 $/месец

Професионална: Започва от 187 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!

чрез Constant Contact

Constant Contact е една от най-старите и най-надеждни платформи за имейл маркетинг за малки предприятия.

Constant Contact улеснява проектирането и стартирането на кампании за екипи, които провеждат няколко кампании едновременно: неговите шаблони за имейли с функция „плъзгане и пускане“, CRM за маркетинг и инструменти за маркетинг в социалните медии са съчетани с интуитивен потребителски интерфейс и богата библиотека с шаблони.

Богатият набор от функции на платформата помага на бизнеса да разшири аудиторията си, да управлява имейл кампании и да промотира събития.

Constant Contact също е сред най-евтините алтернативи на GetResponse, изброени тук.

Управлявайте имейл маркетинга, автоматизацията на маркетинга и проследяването на ефективността с лесен за използване интерфейс

Разгледайте видовете кампании и функциите в рамките на 60-дневен пробен период, който е водещ в бранша.

Предлага нишови функции за продажби, управление на социални медии и управление на плащания за събития

Ограничени възможности за персонализиране и сегментиране на имейл маркетинга

Значително увеличение на цената при по-големи списъци с имейли

Ограничени разширени функции в плановете Lite и Standard

Lite: 12 $/месец

Стандартен: 35 $/месец

Премиум: 80 $/месец

G2: 4/5 (5700+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2600 отзива)

5. Salesforce Marketing Cloud

чрез Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud е CRM платформа, базирана на изкуствен интелект и облачни технологии, която е подходяща за предприятия, търсещи усъвършенствани решения за автоматизация на маркетинга.

Платформата помага за повишаване на лоялността на клиентите чрез персонализирани имейл кампании и клиентски пътувания. Функции като сегментиране на аудиторията, ангажираност на потенциални клиенти и акаунти, както и информация в реално време я правят надежден инструмент за големи предприятия.

Marketing Cloud е най-скъпият инструмент от изброените тук. Но този инструмент предлага много повече, отколкото се вижда на пръв поглед. ✨

Marketing Cloud на Salesforce не се ограничава до имейл маркетинг кампании; неговият холистичен маркетинг пакет ще се погрижи за вашите маркетингови операции.

Най-добрите функции на Salesforce Marketing Cloud

Създавайте предсказуеми пътувания и персонализирайте клиентското преживяване с AI технологията на Salesforce, Einstein

Достъп до разширени анализи и информация за потребителите

Интегрирайте цялостен набор от решения за автоматизация на маркетинга с Marketing Cloud

Следете фунията чрез актуализации в реално време на дейността на потенциалните клиенти

Ограничения на Salesforce Marketing Cloud

По-малко интеграции с трети страни

Достъпът до API и A/B тестовете са достъпни само за PRO потребители

Цени на Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: Цена от 1250 долара на месец (Professional)

Marketing Cloud Account Engagement: Цена от 1250 долара на месец (Growth)

Marketing Cloud Personalization: Цена от 108 000 долара на година (Growth)

Оценки и рецензии за Salesforce Marketing Cloud

G2: 4/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

6. Moosend

чрез Moosend

Moosend е достъпна платформа за имейл маркетинг и автоматизация. Въпреки че функциите ѝ не са толкова обширни като тези на другите, опциите за управление на списъци и сегментиране на Moosend помагат на маркетолозите да усъвършенстват таргетирането си.

Платформата опростява имейл маркетинга с функции като инструмент за създаване на имейли с плъзгане и пускане, инструмент за създаване на целеви страници и формуляри, както и автоматизация на работния процес. Можете също да използвате около 75 имейл шаблона, за да стартирате кампании бързо.

Най-добрите функции на Moosend

Получете лесен за използване интерфейс с всички необходими функции за основни имейл маркетинг кампании

Използвайте оптимизации, базирани на изкуствен интелект, за да поддържате интереса към вашите имейли и да ги направите интерактивни във всички кампании

Ограничения на Moosend

Ценообразуването на базата на абонати е непрактично за фирми с голям списък, но с редки имейл кампании

Липсва мобилно приложение за управление на имейл кампании

Цени на Moosend

30-дневен безплатен пробен период

Про: 9 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Moosend

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 190 отзива)

7. Drip

чрез Drip

Drip е инструмент за автоматизация на маркетинга, който предлага надеждни функции за редактиране на имейли, управление на абонати и автоматизирани работни процеси за имейл маркетинг.

Платформата е удобна за марки за електронна търговия, които работят на платформата Shopify. Можете бързо да стартирате кампании с функции като визуален конструктор за автоматизация на имейли, сегментиране на контакти и библиотека с готови автоматизации.

Аналитичният панел е бонус: можете да получавате информация и да предприемате следващите стъпки въз основа на данните, които се филтрират от вашите кампании.

Най-добрите функции на Drip

Създадени специално за електронната търговия с функции и интеграции, които спомагат за увеличаване на конверсиите

Интегрирани с Shopify, Magento и WooCommerce

Получавайте информация чрез персонализирани табла с подробни данни за клиентите

Създавайте и стартирайте маркетингови кампании чрез визуален инструмент за автоматизация

Ограничения на Drip

Сложни ценови планове, базирани на размера на имейл списъка

Може да се окаже скъпо за голяма база от контакти

Първоначалните потребители може да намерят интерфейса объркващ

Ценообразуване на капково

14-дневен безплатен пробен период

39 $/месец за 2500 контакта

289 $/месец за 20 000 контакта

Персонализирани цени за повече от 170 000 контакта

Оценки и рецензии на Drip

G2: 4. 4/5 (450+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (190 отзива)

8. AWeber

чрез AWeber

AWeber е проста, но мощна платформа за имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга.

Той се отличава от конкурентите си с уникални функции: AMP имейли, архив за излъчване на хоствани съобщения, изскачащи форми, уеб известия, обширна библиотека със стокови изображения и инструмент за създаване на имейли, базиран на Canva.

Платформата предлага също така надеждни аналитични инструменти, A/B тестове и персонализирани шаблони.

Тази алтернатива на GetResponse е също отличен вариант за нови бизнеси. Можете да закупите домейн и да създадете уебсайт за вашия бизнес от самата платформа.

Най-добрите функции на AWeber

Работете в Team Hub за управление на екипа и клиентите

Интегрирайте над 1000 платформи като Shopify, WordPress и Patron

Използвайте готови за употреба шаблони за продажбени страници

Създавайте имейли с помощта на AI-базирана помощ за писане и Canva

Постигнете по-добро ангажиране на аудиторията чрез уеб известия

Подобрете обхвата чрез излъчвания и интерактивни имейли

Ограничения на AWeber

Изисква интеграция с трети страни за поддръжка на SMS известия

Отписалите се потребители се отчитат към месечната ви квота

Цени на AWeber

Безплатни

Lite: Започва от 12,50 $/месец

Плюс: Цена от 20,00 $/месец

Неограничен: 899 $/месец

Оценки и рецензии за Aweber

G2: 4. 2/5 (над 620 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (290+ отзива)

9. Omnisend

чрез Omnisend

Omnisend е всеобхватна платформа за омниканален маркетинг. Тя е предназначена предимно за електронната търговия и помага за автоматизирането на имейли, SMS и push известия.

Omnisend е известен с лекотата си на използване и способността си да създава бързо имейли, свързани с марката, които могат да се купуват.

Платформата предлага надеждна автоматизация, възможности за сегментиране и предварително създадени работни процеси за различните етапи от пътуването на клиента, които платформата предлага.

Най-добрите функции на Omnisend

Създавайте имейли с интуитивен редактор за имейли с функция „плъзгане и пускане”

Прочетете подробни отчети за кампаниите, които използват усъвършенствани аналитични инструменти

Използвайте предварително създадени работни процеси, шаблони за имейли и интеграции на кодове за отстъпки

Получавайте отчети с препоръки за продукти и категории, за да се насочите към високоценни клиенти с висока степен на интерес

Получете всички разширени функции и неограничено съхранение на контакти дори с безплатния план

Интегрирайте SMS маркетинг чрез прост процес на абониране

Ограничения на Omnisend

Няма същите маркетингови предимства извън електронната търговия

Потребителите са съобщили за ниски проценти на доставка на имейли

Платформата не предлага многоезична поддръжка

Цени на Omnisend

Безплатни

Стандартен: Започва от 16 $/месец

Предимства: Цена от 59 $/месец

Оценки и рецензии за Omnisend

G2: 4,6/5 (над 830 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

10. Campaign Monitor

чрез Campaign Monitor

Ако искате да създавате визуално привлекателни и ангажиращи имейли, тази гъвкава платформа за имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга ще ви бъде полезна.

Campaign Monitor опростява създаването на персонализирани клиентски пътувания и предоставя задълбочени анализи на имейлите с мощни възможности като сегментиране за персонализирана, целенасочена комуникация.

Campaign Monitor се фокусира върху предоставянето на анализи на ефективността на кампаниите и потребителското преживяване. Това ще ви помогне да персонализирате и подобрите вашите имейл маркетинг кампании.

Най-добрите функции на Campaign Monitor

Управлявайте и изпращайте имейл кампании с голям обем

Използвайте инструмент за създаване на имейли без кодиране, с функция „плъзгане и пускане”

Повишете ангажираността на аудиторията, като интегрирате SMS в имейл кампанията си

Използвайте автоматизирани имейли, задействани от конкретни взаимодействия с клиенти

Ограничения на Campaign Monitor

Ограничени възможности за персонализиране

Липсват вградени функции за споделяне в социални мрежи

Сътрудничеството по имейл кампании може да се окаже тромаво

Цени на Campaign Monitor

Безплатни

Lite: Цена от 11 $/месец

Essentials: Цена от 19 $/месец

Premier: Цена от 149 $/месец

Оценки и рецензии за Campaign Monitor

G2: 4. 1/5 (690+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 480 отзива)

Макар че основният фокус е върху инструменти с конкретни функции за имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга, е важно да се обърне внимание и на платформи, които подобряват управлението на маркетинговите кампании.

ClickUp се откроява в тази област, особено за маркетингови екипи, които се нуждаят от надеждни функции за управление на проекти.

Създайте и управлявайте успешен рекламен проект с маркетингов план за действие

ClickUp за маркетингови екипи е цялостно решение, което помага на маркетинговите екипи при планирането, изпълнението и проследяването на техните имейл кампании.

Въпреки че не е конвенционална платформа за имейл маркетинг, ClickUp предлага уникални функции, които осигуряват организирана рамка за управление на различни аспекти на маркетинговите проекти, включително задачи, свързани с имейли.

Можете да подобрите имейл маркетинга си и да оптимизирате работните процеси с шаблона за имейл маркетинг и шаблоните за календар с съдържание на ClickUp.

Координирайте ефективно работата на екипа си, опростете планирането на съдържанието и проследяването на ефективността на имейлите и оптимизирайте работните процеси за имейл маркетинг с шаблона за имейл маркетинг кампании на ClickUp.

Организирайте и управлявайте кампании без усилие, планирайте съдържание, проследявайте ефективността и опростете комуникацията с екипа си, използвайки мощните инструменти на ClickUp.

Мащабирайте вашите имейл кампании с ClickUp AI

Кажете сбогом на писателския блок!

Имейл маркетингът стана лесен с ClickUp AI

ClickUp AI Writing Assistant създава за вас привлекателно и безгрешно съдържание за имейли. Спестете време и увеличете творческата си продуктивност с идеи, създаване на рамка и изготвяне на пълен проект.

ClickUp AI Writing Assistant ви дава възможност да пишете по-добри имейли за по-кратко време.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте проекта на вашия малък бизнес на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 изгледа на проекта с помощта на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не предлага специализирана платформа за автоматизация на имейл маркетинга и функции за автоматизация на SMS съобщения

Има крива на обучение, за да се възползвате от пълната му функционалност

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Отлично управление на проекти с ClickUp

Докато разглеждате алтернативите на GetResponse, ще установите, че е необходимо да оптимизирате вашите имейл кампании и маркетингови работни процеси.

Обмислете използването на ClickUp, за да подобрите работния си процес в имейл маркетинга.

Функциите за управление на имейли и комуникация на ClickUp се интегрират безпроблемно с възможностите за управление на проекти. Благодарение на способността на платформата да подобрява сътрудничеството и комуникацията в екипа, вашите имейл маркетинг кампании ще стартират по-бързо.

Готови ли сте да създадете имейл кампании, които дават резултати? Регистрирайте се в ClickUp още днес.