10-те най-добри алтернативи на GetResponse за имейл маркетинг през 2025 г.

Броят на потребителите на имейл в световен мащаб възлиза на повече от четири милиарда през 2024 г. – повече от половината от световното население. Не е изненадващо, че компаниите обичат да използват имейл маркетинг кампании, за да разпространяват информация.
Мненията може да се различават, но проектирането, планирането, стартирането и мащабирането на имейл маркетинг кампании е възможно само с подходящия инструмент.
GetResponse е инструмент, който маркетолозите използват за имейл маркетинг кампании или за автоматизиране на маркетингови операции.
Въпреки това, пазарът на инструменти за имейл маркетинг е изключително динамичен. Изискванията се променят, а всяка индустрия и бизнес има свои специфични нужди. Поради това GetResponse може да не отговаря на нуждите и предпочитанията на всички.
Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на GetResponse, които отговарят на различни случаи на употреба и изисквания. В този списък са оценени функциите и цените на всеки инструмент, за да можете да намерите най-подходящия за вашия бизнес.
Какво трябва да търсите в алтернативите на GetResponse?
Някои инструменти за управление на имейл маркетинг предлагат повече функции от други, но преди да се ангажирате с даден инструмент, трябва да оцените неговата използваемост за вашите конкретни изисквания. Преди да се спрете на алтернатива на GetResponse, има няколко неща, които трябва да имате предвид.
- Безпроблемно управление на контактите: Изберете инструмент, който опростява управлението на контактите, интегрира се с CRM инструменти и сам сегментира контактите.
- Подробни анализи: Вашето решение за имейл маркетинг трябва да предлага задълбочени анализи на поведението на абонатите, да измерва ефективността на вашите кампании и да предоставя надеждни данни за възвръщаемостта на инвестициите.
- Стабилни маркетингови интеграции: Уверете се, че инструментът се интегрира с електронната търговия, маркетинга в търсачките и други ключови приложения
- All-in-One Marketing Suite: Изберете инструмент, който предлага създаване на целеви страници, интеграция с електронна търговия, SMS маркетинг, чатботове и други богати функции
- Функции за планиране: Изберете решение, което ви позволява да планирате вашите имейл кампании и да автоматизирате доставката – нещо задължително за основната автоматизация на маркетинга
- Функции за сътрудничество: Потърсете функции, които ви позволяват да работите в екип без проблеми. Това ще ускори планирането и стартирането на кампаниите.
- Достъпност: Изберете инструмент, който отговаря на вашия бюджет, но имайте предвид функциите, които са необходими за мащаба, в който работите.
Накрая, защо да не опитате безплатния план, за да видите как работи инструментът и дали интерфейсът му подхожда на вас и вашия екип?
10-те най-добри алтернативи на GetResponse, които можете да използвате
1. HubSpot
HubSpot е отлично цялостно решение за фирми, които искат да оптимизират маркетинговите си и продажбени усилия. Разширената автоматизация на маркетинга, CRM пакетът и подробните анализи го правят идеалния инструмент във вашия арсенал.
Освен това, богатият списък с персонализирани имейл шаблони ви помага да подобрите вашите имейл маркетинг кампании. Потребителският интерфейс също е сред най-интуитивните в този списък.
HubSpot е отлична алтернатива на GetResponse, особено заради своите усъвършенствани функции за автоматизация.
Най-добрите функции на HubSpot
- Използвайте вградените инструменти за оптимизация и анализ на уебсайтове, за да подобрите производителността и SEO
- Възползвайте се от над 1000 интеграции в CMS, съществуващи платформи за имейл маркетинг, софтуер за комуникация и ERP решения
- Достъп до инструменти за продажби и сътрудничество, включително безплатен CRM за сключване на сделки и управление на потенциални клиенти, който е идеален за по-малките предприятия
Ограничения на HubSpot
- Скъпи ценови планове в сравнение с други алтернативи на GetResponse
- Ограничени възможности за персонализиране, достъпни за потребители с по-ниски планове
- Обучението може да се окаже времеемко и сложно, като се има предвид голямото разнообразие от налични функции
Цени на HubSpot
- Безплатни
- Стартово ниво: 20 $/месец на потребител
- Професионална: 800 $/месец
- Enterprise: 3600 $/месец
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3900 отзива)
2. MailerLite
MailerLite е достъпна и лесна за използване алтернатива на GetResponse, която е най-полезна за по-малките фирми и начинаещи предприемачи.
Освен интуитивен интерфейс, MailerLite предлага функции като автоматизация, инструмент за създаване на имейли с плъзгане и пускане, A/B тестване и разширено таргетиране.
Наборът от инструменти за имейл маркетинг, бюлетини и създаване на целеви страници и уебсайтове ви помага да подобрите ефективността и ангажираността на кампаниите.
Най-добрите функции на MailerLite
- Получете достъп до персонализирани теми и обширна библиотека с шаблони
- Създавайте различни типове имейли с редактор с функция „плъзгане и пускане“
- Поддържайте висока степен на доставка на имейли
- Получете функции за автоматизация на имейли дори с безплатния план
Ограничения на MailerLite
- Основни функции за автоматизация, дори и при планове от по-висок клас
- Липсват разширени аналитични функции и специален раздел за анализи
- Поддръжката чрез чат на живо е ограничена до потребителите на плановете Advanced и Enterprise
Цени на MailerLite
- Безплатни
- Развиващ се бизнес: Започва от 10 $/месец
- Разширено: Цена от 20 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за MailerLite
- G2: 4,6/5 (над 800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)
3. ActiveCampaign
ActiveCampaign е богата на функции алтернатива на GetResponse, която предлага комбинация от решения за имейл маркетинг, CRM, инструменти за автоматизация на маркетинга и възможности за автоматизация на продажбите.
Инструментът е отлична функция за развиващите се бизнеси и използва машинно обучение за сегментиране на контактите и персонализиране на кампаниите чрез имейл, съобщения, чат и текстови съобщения.
Отличната доставка на имейли и възможностите за машинно обучение го правят мощно средство за маркетолозите.
Най-добрите функции на ActiveCampaign
- Използвайте усъвършенствани автоматизирани работни процеси, за да подобрите таргетирането на аудиторията
- Използвайте функциите за машинно обучение, за да оптимизирате времето за изпращане на имейли
- Получете функции за управление на продажбения процес и превръщане на потенциални клиенти в реални
- Достигнете до клиентите си чрез различни канали с маркетингови инструменти като чат на живо, SMS маркетинг и интеграция с Facebook Custom Audiences
- Вземайте решения, основани на данни, с помощта на изчерпателни анализи и разширени отчети
Ограничения на ActiveCampaign
- Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение, особено за потребители, които искат да се фокусират само върху имейл маркетинга
- Няма наличен безплатен план
Цени на ActiveCampaign
- Lite: Цена от 39 $/месец
- Плюс: Цена от 70 $/месец
- Професионална: Започва от 187 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2300 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!
4. Constant Contact
Constant Contact е една от най-старите и най-надеждни платформи за имейл маркетинг за малки предприятия.
Constant Contact улеснява проектирането и стартирането на кампании за екипи, които провеждат няколко кампании едновременно: неговите шаблони за имейли с функция „плъзгане и пускане“, CRM за маркетинг и инструменти за маркетинг в социалните медии са съчетани с интуитивен потребителски интерфейс и богата библиотека с шаблони.
Богатият набор от функции на платформата помага на бизнеса да разшири аудиторията си, да управлява имейл кампании и да промотира събития.
Constant Contact също е сред най-евтините алтернативи на GetResponse, изброени тук.
Най-добрите функции на Constant Contact
- Управлявайте имейл маркетинга, автоматизацията на маркетинга и проследяването на ефективността с лесен за използване интерфейс
- Разгледайте видовете кампании и функциите в рамките на 60-дневен пробен период, който е водещ в бранша.
- Предлага нишови функции за продажби, управление на социални медии и управление на плащания за събития
Ограничения на Constant Contact
- Ограничени възможности за персонализиране и сегментиране на имейл маркетинга
- Значително увеличение на цената при по-големи списъци с имейли
- Ограничени разширени функции в плановете Lite и Standard
Цени на Constant Contact
- Lite: 12 $/месец
- Стандартен: 35 $/месец
- Премиум: 80 $/месец
Оценки и рецензии за Constant Contact
- G2: 4/5 (5700+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (над 2600 отзива)
5. Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud е CRM платформа, базирана на изкуствен интелект и облачни технологии, която е подходяща за предприятия, търсещи усъвършенствани решения за автоматизация на маркетинга.
Платформата помага за повишаване на лоялността на клиентите чрез персонализирани имейл кампании и клиентски пътувания. Функции като сегментиране на аудиторията, ангажираност на потенциални клиенти и акаунти, както и информация в реално време я правят надежден инструмент за големи предприятия.
Marketing Cloud е най-скъпият инструмент от изброените тук. Но този инструмент предлага много повече, отколкото се вижда на пръв поглед. ✨
Marketing Cloud на Salesforce не се ограничава до имейл маркетинг кампании; неговият холистичен маркетинг пакет ще се погрижи за вашите маркетингови операции.
Най-добрите функции на Salesforce Marketing Cloud
- Създавайте предсказуеми пътувания и персонализирайте клиентското преживяване с AI технологията на Salesforce, Einstein
- Достъп до разширени анализи и информация за потребителите
- Интегрирайте цялостен набор от решения за автоматизация на маркетинга с Marketing Cloud
- Следете фунията чрез актуализации в реално време на дейността на потенциалните клиенти
Ограничения на Salesforce Marketing Cloud
- По-малко интеграции с трети страни
- Достъпът до API и A/B тестовете са достъпни само за PRO потребители
Цени на Salesforce Marketing Cloud
- Marketing Cloud Engagement: Цена от 1250 долара на месец (Professional)
- Marketing Cloud Account Engagement: Цена от 1250 долара на месец (Growth)
- Marketing Cloud Personalization: Цена от 108 000 долара на година (Growth)
Оценки и рецензии за Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4/5 (над 4000 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)
6. Moosend
Moosend е достъпна платформа за имейл маркетинг и автоматизация. Въпреки че функциите ѝ не са толкова обширни като тези на другите, опциите за управление на списъци и сегментиране на Moosend помагат на маркетолозите да усъвършенстват таргетирането си.
Платформата опростява имейл маркетинга с функции като инструмент за създаване на имейли с плъзгане и пускане, инструмент за създаване на целеви страници и формуляри, както и автоматизация на работния процес. Можете също да използвате около 75 имейл шаблона, за да стартирате кампании бързо.
Най-добрите функции на Moosend
- Получете лесен за използване интерфейс с всички необходими функции за основни имейл маркетинг кампании
- Използвайте оптимизации, базирани на изкуствен интелект, за да поддържате интереса към вашите имейли и да ги направите интерактивни във всички кампании
Ограничения на Moosend
- Ценообразуването на базата на абонати е непрактично за фирми с голям списък, но с редки имейл кампании
- Липсва мобилно приложение за управление на имейл кампании
Цени на Moosend
- 30-дневен безплатен пробен период
- Про: 9 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Moosend
- G2: 4,7/5 (над 600 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 190 отзива)
7. Drip
Drip е инструмент за автоматизация на маркетинга, който предлага надеждни функции за редактиране на имейли, управление на абонати и автоматизирани работни процеси за имейл маркетинг.
Платформата е удобна за марки за електронна търговия, които работят на платформата Shopify. Можете бързо да стартирате кампании с функции като визуален конструктор за автоматизация на имейли, сегментиране на контакти и библиотека с готови автоматизации.
Аналитичният панел е бонус: можете да получавате информация и да предприемате следващите стъпки въз основа на данните, които се филтрират от вашите кампании.
Най-добрите функции на Drip
- Създадени специално за електронната търговия с функции и интеграции, които спомагат за увеличаване на конверсиите
- Интегрирани с Shopify, Magento и WooCommerce
- Получавайте информация чрез персонализирани табла с подробни данни за клиентите
- Създавайте и стартирайте маркетингови кампании чрез визуален инструмент за автоматизация
Ограничения на Drip
- Сложни ценови планове, базирани на размера на имейл списъка
- Може да се окаже скъпо за голяма база от контакти
- Първоначалните потребители може да намерят интерфейса объркващ
Ценообразуване на капково
- 14-дневен безплатен пробен период
- 39 $/месец за 2500 контакта
- 289 $/месец за 20 000 контакта
- Персонализирани цени за повече от 170 000 контакта
Оценки и рецензии на Drip
- G2: 4. 4/5 (450+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (190 отзива)
8. AWeber
AWeber е проста, но мощна платформа за имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга.
Той се отличава от конкурентите си с уникални функции: AMP имейли, архив за излъчване на хоствани съобщения, изскачащи форми, уеб известия, обширна библиотека със стокови изображения и инструмент за създаване на имейли, базиран на Canva.
Платформата предлага също така надеждни аналитични инструменти, A/B тестове и персонализирани шаблони.
Тази алтернатива на GetResponse е също отличен вариант за нови бизнеси. Можете да закупите домейн и да създадете уебсайт за вашия бизнес от самата платформа.
Най-добрите функции на AWeber
- Работете в Team Hub за управление на екипа и клиентите
- Интегрирайте над 1000 платформи като Shopify, WordPress и Patron
- Използвайте готови за употреба шаблони за продажбени страници
- Създавайте имейли с помощта на AI-базирана помощ за писане и Canva
- Постигнете по-добро ангажиране на аудиторията чрез уеб известия
- Подобрете обхвата чрез излъчвания и интерактивни имейли
Ограничения на AWeber
- Изисква интеграция с трети страни за поддръжка на SMS известия
- Отписалите се потребители се отчитат към месечната ви квота
Цени на AWeber
- Безплатни
- Lite: Започва от 12,50 $/месец
- Плюс: Цена от 20,00 $/месец
- Неограничен: 899 $/месец
Оценки и рецензии за Aweber
- G2: 4. 2/5 (над 620 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (290+ отзива)
9. Omnisend
Omnisend е всеобхватна платформа за омниканален маркетинг. Тя е предназначена предимно за електронната търговия и помага за автоматизирането на имейли, SMS и push известия.
Omnisend е известен с лекотата си на използване и способността си да създава бързо имейли, свързани с марката, които могат да се купуват.
Платформата предлага надеждна автоматизация, възможности за сегментиране и предварително създадени работни процеси за различните етапи от пътуването на клиента, които платформата предлага.
Най-добрите функции на Omnisend
- Създавайте имейли с интуитивен редактор за имейли с функция „плъзгане и пускане”
- Прочетете подробни отчети за кампаниите, които използват усъвършенствани аналитични инструменти
- Използвайте предварително създадени работни процеси, шаблони за имейли и интеграции на кодове за отстъпки
- Получавайте отчети с препоръки за продукти и категории, за да се насочите към високоценни клиенти с висока степен на интерес
- Получете всички разширени функции и неограничено съхранение на контакти дори с безплатния план
- Интегрирайте SMS маркетинг чрез прост процес на абониране
Ограничения на Omnisend
- Няма същите маркетингови предимства извън електронната търговия
- Потребителите са съобщили за ниски проценти на доставка на имейли
- Платформата не предлага многоезична поддръжка
Цени на Omnisend
- Безплатни
- Стандартен: Започва от 16 $/месец
- Предимства: Цена от 59 $/месец
Оценки и рецензии за Omnisend
- G2: 4,6/5 (над 830 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)
10. Campaign Monitor
Ако искате да създавате визуално привлекателни и ангажиращи имейли, тази гъвкава платформа за имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга ще ви бъде полезна.
Campaign Monitor опростява създаването на персонализирани клиентски пътувания и предоставя задълбочени анализи на имейлите с мощни възможности като сегментиране за персонализирана, целенасочена комуникация.
Campaign Monitor се фокусира върху предоставянето на анализи на ефективността на кампаниите и потребителското преживяване. Това ще ви помогне да персонализирате и подобрите вашите имейл маркетинг кампании.
Най-добрите функции на Campaign Monitor
- Управлявайте и изпращайте имейл кампании с голям обем
- Използвайте инструмент за създаване на имейли без кодиране, с функция „плъзгане и пускане”
- Повишете ангажираността на аудиторията, като интегрирате SMS в имейл кампанията си
- Използвайте автоматизирани имейли, задействани от конкретни взаимодействия с клиенти
Ограничения на Campaign Monitor
- Ограничени възможности за персонализиране
- Липсват вградени функции за споделяне в социални мрежи
- Сътрудничеството по имейл кампании може да се окаже тромаво
Цени на Campaign Monitor
- Безплатни
- Lite: Цена от 11 $/месец
- Essentials: Цена от 19 $/месец
- Premier: Цена от 149 $/месец
Оценки и рецензии за Campaign Monitor
- G2: 4. 1/5 (690+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 480 отзива)
Други инструменти за имейл маркетинг
Макар че основният фокус е върху инструменти с конкретни функции за имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга, е важно да се обърне внимание и на платформи, които подобряват управлението на маркетинговите кампании.
ClickUp се откроява в тази област, особено за маркетингови екипи, които се нуждаят от надеждни функции за управление на проекти.
Вземете ClickUp
ClickUp за маркетингови екипи е цялостно решение, което помага на маркетинговите екипи при планирането, изпълнението и проследяването на техните имейл кампании.
Въпреки че не е конвенционална платформа за имейл маркетинг, ClickUp предлага уникални функции, които осигуряват организирана рамка за управление на различни аспекти на маркетинговите проекти, включително задачи, свързани с имейли.
Можете да подобрите имейл маркетинга си и да оптимизирате работните процеси с шаблона за имейл маркетинг и шаблоните за календар с съдържание на ClickUp.
Организирайте и управлявайте кампании без усилие, планирайте съдържание, проследявайте ефективността и опростете комуникацията с екипа си, използвайки мощните инструменти на ClickUp.
Мащабирайте вашите имейл кампании с ClickUp AI
Кажете сбогом на писателския блок!
ClickUp AI Writing Assistant създава за вас привлекателно и безгрешно съдържание за имейли. Спестете време и увеличете творческата си продуктивност с идеи, създаване на рамка и изготвяне на пълен проект.
ClickUp AI Writing Assistant ви дава възможност да пишете по-добри имейли за по-кратко време.
Най-добрите функции на ClickUp
- Превърнете входящите имейли в подробни задачи безпроблемно с автоматизирано създаване на задачи
- Автоматизирайте изпращането на имейли въз основа на персонализирани полета, попълнени формуляри или конкретни събития
- Централизирайте управлението на имейлите в платформата, за да управлявате задачите и комуникациите
- Подобрете сътрудничеството в екипа и проследяването на проекти с помощта на всеобхватни инструменти за сътрудничество
- Превърнете сесиите за мозъчна атака в практически планове с ClickUp Whiteboards
Ограничения на ClickUp
- Не предлага специализирана платформа за автоматизация на имейл маркетинга и функции за автоматизация на SMS съобщения
- Има крива на обучение, за да се възползвате от пълната му функционалност
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
Отлично управление на проекти с ClickUp
Докато разглеждате алтернативите на GetResponse, ще установите, че е необходимо да оптимизирате вашите имейл кампании и маркетингови работни процеси.
Обмислете използването на ClickUp, за да подобрите работния си процес в имейл маркетинга.
Функциите за управление на имейли и комуникация на ClickUp се интегрират безпроблемно с възможностите за управление на проекти. Благодарение на способността на платформата да подобрява сътрудничеството и комуникацията в екипа, вашите имейл маркетинг кампании ще стартират по-бързо.
Готови ли сте да създадете имейл кампании, които дават резултати? Регистрирайте се в ClickUp още днес.