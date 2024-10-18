10-те най-добри CRM системи за дистрибутори за управление на търговията на едро през 2025 г.

Търговията е динамична индустрия, а дистрибуторите на едро са гръбнакът на веригите за доставки. Знаете, че ефективният софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е задължителен, но кой е най-добрият?

CRM за дистрибуция на едро може да ви помогне да подобрите работата си, да оптимизирате продажбите си и да изведете бизнеса си на едро на ново ниво. 🙌

Присъединете се към нас, за да разгледаме най-добрия CRM за дистрибутори и всеки, който се нуждае от софтуерни инструменти за управление на клиенти и продукти на удобно, централизирано място.

Какво трябва да търсите в CRM за дистрибутори?

Изборът на най-добрия CRM за вашата дистрибуторска компания може да бъде труден, тъй като има десетки опции. Вземете предвид следните ключови фактори, за да осигурите безпроблемна работа на вашия бизнес за дистрибуция на едро:

Функционалност в реално време : Потърсете CRM софтуерно решение, което предоставя незабавна информация за вашия процес на продажби, взаимодействия с клиенти и управление на запасите.

Удобни за ползване табла : Фокусирайте се върху CRM за продажби, който улеснява достъпа на членовете на вашия екип до показатели, модули и други ключови функции

Функции за управление на проекти: Изберете инструмент, който съчетава 📈 Изберете инструмент, който съчетава CRM и управление на проекти , за да помогне на вашия бизнес да просперира на днешния пазар

Персонализирани инструменти: Намерете CRM система с персонализирани инструменти, които отговарят на уникалните нужди на вашата компания. От управление на потенциални клиенти до автоматизация на продажбите, вие се нуждаете от CRM решение, което можете да конфигурирате, за да отговаря на вашата динамика

Маркетингова интеграция: Потърсете инструменти, които интегрират Потърсете инструменти, които интегрират софтуер за автоматизация на маркетинга , създавайки цялостен подход към ангажираността на клиентите

Ако сме пропуснали някакви функции, които съответстват на вашите бизнес цели, отбележете ги сега. Преди всичко, определете приоритетите на вашия бизнес за неговата уникална CRM стратегия.

10-те най-добри CRM за дистрибутори

Тези CRM софтуерни решения могат да подобрят имейл маркетинга, обслужването на клиенти, управлението на контакти и много други аспекти от дейността на вашата дистрибуторска компания.

От прогнозиране до проследяване, тези авангардни CRM инструменти разполагат с всичко необходимо, за да се справят с дистрибуторската индустрия, така че да не се чувствате като че ли се занимавате с твърде много неща едновременно. 🤹

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp CRM е най-добрият избор за SaaS за дистрибуция на едро и цялостно управление на проекти. Но ClickUp не е просто най-добрият CRM софтуер. Той е водещият безплатен софтуер за управление на проекти, който предоставя оптимизирана, базирана в облака платформа за управление на задачи.

AI инструментите на ClickUp за CRM предлагат всичко необходимо, за да подсилите дистрибуторската си компания с информация, базирана на данни. 💡

Използвайте над 100 интуитивни AI инструмента, за да подобрите бизнес процесите си. ClickUp AI може да изготви публикации в социалните медии, имейл кампании, бележки от срещи и други за секунди.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Искате още? Няма проблем. ClickUp Automations може да намали времето, прекарано в досадни процеси и въвеждане на данни, като ви даде повече време да сключите сделки.

Подобрете сътрудничеството между вашия екип по продажбите, организирайте данните за клиентите и увеличете рентабилността във всеки етап от цикъла на продажбите. 💰

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализираните табла ви позволяват да се съсредоточите върху важните неща и улесняват екипите ви в работата с CRM работния процес.

Безпроблемната интеграция с над 1000 други приложения и инструменти ви позволява да съберете всичко на едно място.

Над 1000 безплатни шаблона за основни дейности като управление на задачи, таблици за продажби и шаблони за комуникационни планове за оптимизиране на ежедневната работа.

Разширението за браузъра е съвместимо с Chrome, Firefox и Edge; приложението за настолни компютри е съвместимо с Microsoft, Linux и Mac; мобилното приложение е съвместимо с Android и iOS.

Ограничения на ClickUp

Има крива на обучение с толкова много функции, но това се решава с безплатни видео уроци и изчерпателни често задавани въпроси.

ClickUp AI е достъпна само в платените планове (но все пак получавате достъп до стотици безплатни CRM инструменти с плана Free Forever).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Zoho CRM е цялостен CRM софтуер, който улеснява управлението и оптимизирането на взаимодействията с клиенти при търговията на едро. Удобната за ползване платформа предлага функции като управление на потенциални клиенти, автоматизация на продажбите и анализи.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Омниканалното присъствие улеснява екипите за поддръжка да взаимодействат с клиентите чрез подходящия канал с подходящото съобщение.

Инструментите за автоматизация ви позволяват да поставите вашите маркетингови кампании, общуването с клиенти и работните процеси на автопилот.

Подробните анализи предоставят информация за подобряване на задържането на клиенти, измерване на продажбите в реално време и оптимизиране на прогнозите за продажбите 📌

Интеграция с над 800 приложения чрез Zoho Marketplace, за да улесни живота на всички.

Ограничения на Zoho CRM

Някои отзиви споменават необходимостта от подобрен потребителски интерфейс.

Персонализираните функции изискват използването на език за програмиране, което може да бъде пречка за някои търговски екипи.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6500 отзива)

3. Freshsales

чрез Freshworks

Freshworks предлага пакет от решения за ангажираност на клиентите и бизнес производителност, наречен Freshsales. Използвайте го за търговските представители на вашата дистрибуторска компания, за да подобрите управлението на продажбите, обслужването на клиентите и др. ⚒️

Най-добрите функции на Freshsales

Получете достъп до множество инструменти за продажби, създадени да помогнат на малките предприятия да постигнат ръст на приходите и производителността.

Функциите на AI CRM подобряват клиентското преживяване с информация за поведението на клиентите във вашето приложение и уебсайт.

Функциите за автоматизация ви позволяват да поставите генерирането на задачи, известията и други на автопилот.

Интеграциите с водещи инструменти като Mailchimp и Trello помагат да обедините всичко на едно място.

Ограничения на Freshsales

Потребителските отзиви споменават затруднения при намирането на информация за клиентите, като часови зони и местоположение.

Някои рецензенти съобщават за проблеми с бъгове и липса на функции в безплатния план.

Freshsales цени

Безплатно: Безплатно за 1-3 потребители

Растеж: 18 $/месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 83 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 7100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

4. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е популярна CRM система за сервизни фирми, предлагаща софтуер за маркетинг, обслужване, продажби и създаване на уебсайтове. Използвайте я, за да управлявате и поддържате потенциални клиенти, да автоматизирате ежедневните задачи и да получите информация за взаимодействията с клиентите, за да оптимизирате управлението на взаимоотношенията с тях. 🤝💲

Най-добрите функции на HubSpot

Интеграция с популярни инструменти като QuickBooks, Email, Zerys и други.

Автоматизацията поставя генерирането на лийдове, имейл маркетинга и проследяването на лийдове на автопилот.

Проследявайте и управлявайте потенциални клиенти, възможности и сделки през всеки етап от жизнения цикъл на клиента.

Аналитичните инструменти улесняват проследяването на показателите и анализирането на продажбите с подробна информация.

Ограничения на HubSpot

Някои потребителски отзиви посочват, че добавките могат да бъдат твърде скъпи за фирми с ограничен бюджет.

Според рецензиите, в сравнение с подобен CRM софтуер липсват някои функции (например възможността да се избират няколко договора едновременно).

HubSpot цени

Стартово ниво: 20 $/месец

Професионална версия: 890 $/месец

Enterprise: 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3900 отзива)

5. Creatio

чрез Creatio

Creatio е друг отличен пример за CRM софтуер за автоматизация на бизнес процесите и всичко, от което се нуждаете, за да повишите удовлетвореността на клиентите. Оборудвайте вашите търговци с инструменти за повишаване на производителността, стимулиране на маркетинговите усилия и извеждане на вашата компания за дистрибуция на едро на ново ниво. 🤸

Най-добрите функции на Creatio

Платформата улеснява автоматизирането на работните процеси и CRM за дистрибутори и търговци на едро, без да са необходими познания по програмиране.

Готовите автоматизации оптимизират маркетинговите кампании и управлението на потенциалните клиенти.

Управлението на целия процес на продажбите ви дава 360-градусова представа за вашия растеж, привличането на потенциални клиенти, дистрибуцията и много други.

Чатботът на трета страна и вградените функции за чат на живо синергично се допълват, за да предложат ефективно решение за комуникация.

Ограничения на Creatio

Потребителите съобщават, че някои интеграции могат да бъдат трудни и да изискват разработка.

Според някои потребителски отзиви, аналитичният инструмент не разполага с функции, които са налични в други CRM инструменти (например функция за експортиране и изчислени променливи).

Цени на Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Неограничен: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

6. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа с инструменти, предназначени да подобрят управлението на продажбите. Използвайте я, за да автоматизирате задачи, да проследявате сделки, да подобрите клиентското преживяване и да получите ценна информация, която да доведе до успешни резултати в продажбите. 🎯

Най-добрите функции на Pipedrive

Отчетите за продажбите в реално време ви дават информация за вашия канал за продажби, за да можете по-добре да определяте целите си, да правите прогнози и да вземате решения за наблюдение на екипа.

Автоматизацията на продажбите ви помага да се свържете с потенциални клиенти и да опростите всяка стъпка от процеса на продажбите.

Функциите за управление на потенциални клиенти, като квалификация и приоритизиране, помагат на вашия екип по продажбите да се възползва от всяка възможност.

Управлението на тръбопровода помага за повишаване на процента на конверсия с интуитивни инструменти като цветни знаци за маркиране на сделки, които се нуждаят от внимание.

Ограничения на Pipedrive

Някои потребители съобщават, че интеграцията с инструменти на трети страни може да бъде объркваща за членовете на екипа, които не са технически подготвени.

Според отзивите, съществуващите автоматизации не премахват необходимостта от повтарящо се въвеждане на данни.

Цени на Pipedrive

Essential: 21,90 $/месец на потребител

Разширено: 37,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 59,90 $/месец на потребител

Цена: 74,90 $/месец на потребител

Enterprise: 119 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 отзива)

7. EngageBay

чрез EngageBay

EngageBay е всеобхватен CRM пакет за дистрибуция, предназначен за автоматизация на маркетинга, продажбите и обслужването. Използвайте го, за да оптимизирате маркетинговите и продажбените си дейности, да подобрите привличането на клиенти и да опростите процеса на обслужване на клиенти.

Най-добрите функции на EngageBay

Получете достъп до десетки маркетингови инструменти, създадени да опростят имейл кампаниите, автоматизацията на продажбите, генерирането на лийдове и много други 📩

Подобрете взаимодействията с клиентите чрез управление на контактната информация, автоматизация на последващите действия и ефективна функция за помощ.

Функциите за управление на проекти, като календари и проследяване на етапи , поддържат екипа ви в правилната посока.

Улеснете маршрутизирането на билетите, ескалацията и създаването на задачи с предварително създадени автоматизации, за да подобрите процесите на обслужване на клиентите.

Ограничения на EngageBay

Потребителите съобщават за липса на уроци за отстраняване на проблеми и често задавани въпроси за често срещани проблеми.

Опциите за шаблони са ограничени и често липсва функционалност за плъзгане и пускане.

EngageBay цени

Безплатно

Базов пакет: 14,99 $/месец на потребител

Растеж: 64,99 $/месец на потребител

Pro: 119,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за EngageBay

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

8. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce е водещ CRM за дистрибуция на едро с инструменти за подобряване на маркетинговите кампании и др. Използвайте го, за да помогнете на вашите екипи за обслужване да се свържат с клиентите и да получат полезна информация за потребителското преживяване, за да стимулират непрекъснатия растеж. 🌱

Най-добрите функции на Salesforce

Sales AI предлага десетки инструменти, предназначени да използват данните за клиентите и да увеличат вашето влияние.

Аналитичните инструменти повишават точността на прогнозите, разширяват вашия канал за продажби и подобряват вашите крайни резултати.

Безпроблемна интеграция с водещи инструменти за управление на проекти и маркетинг, за да обедините всичко на една платформа.

Полезна информация в реално време помага на вашия екип по продажбите да сключва сделки по-бързо и да подобрява управлението на процеса.

Ограничения на Salesforce

Някои функции не са интуитивни и могат да бъдат объркващи при навигацията.

Някои потребители съобщават за чести грешки и сривове, което води до загуба на работа.

Salesforce цени

Стартово ниво: 25 USD/месец на потребител, фактурирано ежегодно

Професионална версия: 80 USD/месец на потребител, фактурирана ежегодно

Enterprise: 165 USD/месец на потребител, фактурирано годишно

Неограничен: 330 $/месец на потребител, фактуриран ежегодно

Unlimited+: 500 $/месец на потребител, фактурирани ежегодно

Salesforce оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 000 рецензии)

9. Метод

чрез Method

Method е персонализирана CRM платформа, проектирана за безпроблемна интеграция с QuickBooks. Тя улеснява синхронизирането на плащания, фактури и информация за клиенти между платформите. 🌻

Най-добрите характеристики на Method

Двупосочната синхронизация с QuickBooks и Xero може да предотврати скъпи инциденти и да държи вашия екип по продажбите информиран.

Онлайн порталите за плащания ви позволяват да обработвате плащания с кредитни карти и да поддържате положителен паричен поток.

Автоматизацията помага за предотвратяване на затруднения и позволява на вашия екип по продажбите да се съсредоточи върху важни задачи.

Порталите за клиенти подобряват клиентското преживяване и им позволяват да преглеждат и актуализират информацията си.

Ограничения на метода

Някои потребителски отзиви посочват липса на функции за персонализиране на изгледите и повишаване на ефективността на платформата за различни екипи по продажбите.

Бъговете могат да повлияят на функционалността и отстраняването им може да отнеме време.

Метод ценообразуване

Управление на контакти : 25 USD/месец на потребител, фактурирано ежегодно

CRM Pro: 44 USD/месец на потребител, фактурирани ежегодно

CRM Enterprise: 74 USD/месец на потребител, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии на методите

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (90+ отзива)

10. NetSuite

чрез Oracle NetSuite

Софтуерът за бизнес на Oracle NetSuite, базиран в облака, включва ERP, CRM и инструменти за електронна търговия. Това е популярен CRM за търговци на едро и дребно. Използвайте го, за да подобрите взаимоотношенията с клиентите и да увеличите генерирането на потенциални клиенти от единна платформа, която е лесна за навигация от вашите маркетингови екипи. 🕹️

Най-добрите функции на NetSuite

Автоматизацията спестява време , като се занимава с ръчни процеси като счетоводство, операции и управление на запасите.

ERP инструментите улесняват управлението на множество дъщерни дружества, организации и юридически лица от една единствена платформа.

Аналитичните данни улесняват наблюдението на нивата на запасите, навременната доставка на поръчките, подобряването на удовлетвореността на клиентите и минимизирането на разходите за транспортиране.

Счетоводните инструменти предоставят пълна картина на финансовите ви резултати и паричния поток.

Ограничения на NetSuite

Някои потребителски отзиви съобщават за безполезни съобщения за грешки и бавно време за реакция от екипа за обслужване на клиенти.

Потребителите може да се сблъскат с трудна крива на обучение, докато се запознават с платформата.

NetSuite цени

NetSuite не предоставя публична информация за цените. Фирмите плащат годишни лицензионни такси въз основа на цената на основната платформа, опционалните модули и броя на потребителите, плюс еднократна такса за настройка. Свържете се с екипа за продажби на NetSuite за информация за персонализирана оферта.

NetSuite оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1400 отзива)

Дайте свобода на стратегическия растеж сега

Намирането на най-добрия CRM за дистрибутори и търговци на дребно е по-лесно, когато избирате от най-добрите сред най-добрите. 🏆

Изберете първокласни решения, които отговарят на специфичните нужди на бранша и предлагат функции като управление на запасите и проследяване на поръчките. След като изберете платформа, можете да се съсредоточите върху оптимизиране на продажбите си за по-голяма ефективност.

С лесен за използване интерфейс и мощни CRM функции, ClickUp може да оптимизира продажбите и да ускори дистрибуцията и търговията на дребно. Регистрирайте се в ClickUp сега за безпроблемно и безплатно преживяване.