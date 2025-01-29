Най-добрите алтернативи на Retool за разработчици през 2025 г.

Retool направи разработката на приложения достъпна и лесна за мнозина. Това е популярна платформа с ниско ниво на кодиране, която превръща сложните процеси на кодиране в оптимизирани работни потоци чрез интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Дори опитни разработчици го използват, за да експериментират и да покажат своите умения.

Въпреки това, някои разработчици на приложения и дизайнери на интерфейси имат резерви относно неотдавнашния преход на Retool към модел, базиран на абонамент. Други предпочитат платформи с по-достъпна и отзивчива поддръжка на клиенти.

Ако искате да разгледате други платформи за разработка на приложения с ниско ниво на кодиране, търсенето ви свършва тук. Съставихме списък с 8-те най-добри алтернативи на Retool за разработка на приложения.

Разглеждаме функциите и цените на всяка платформа, за да ви помогнем да намерите тази, която най-добре отговаря на вашите изисквания.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Retool?

Преди да се впуснете в нашите най-добри предложения за алтернативи на Retool, ето един подбрани списък с функции, които да ви насочат:

Интуитивно потребителско изживяване: Потърсете алтернативи с лесен за използване интерфейс за гладко и достъпно разработване на приложения. Платформата трябва да дава възможност на потребители с различни нива на опит в кодирането да се ориентират лесно в нея.

Надеждна функционалност: Търсете инструменти, които надхвърлят вашите изисквания за разработка на приложения. Интерфейси с функция „плъзгане и пускане”, гъвкави интеграции и поддръжка на различни източници на данни са ценни функции.

Гъвкавост по мярка: Алтернативата трябва да ви позволява да създавате компоненти, работни процеси и интерфейси по мярка, като адаптирате процеса на разработка към нуждите на вашия проект.

Мащабируемост: Изберете платформа, която ще се адаптира към нарастващата сложност и мащаб на вашите приложения, без да компрометира производителността.

Възможности за сътрудничество: Изберете алтернативи на Retool, които Изберете алтернативи на Retool, които улесняват безпроблемната работа в екип , позволявайки на няколко участници да работят едновременно, използвайки функции за контрол на версиите.

Прозрачни цени: Разберете какви са разходите за всяка алтернатива. Използвайте безплатните нива или пробните периоди, за да намерите платформи, които отговарят на вашия бюджет.

Засилени мерки за сигурност: Дайте приоритет на опциите с разширени функции за сигурност. Инструментът трябва да отговаря на индустриалните стандарти, особено когато се работи с чувствителни данни.

Възможности за безпроблемна интеграция: Изберете платформа, която се интегрира безпроблемно с предпочитаните от вас инструменти и услуги. Това ще гарантира съгласуван работен процес и безпроблемен обмен на данни.

Проверени от потребители мнения: Проверете отзивите. Реалните преживявания на други потребители предоставят ценна информация за предимствата и потенциалните недостатъци на дадена платформа.

Най-добрите алтернативи на Retool за използване през 2024 г.

Сега, когато знаем какво да търсим в алтернативите на Retool, нека разгледаме 8-те най-добри, които са постигнали успех през 2024 г.

1. Ply – Най-доброто решение за разширяване на софтуера

чрез Ply

Ply е платформа за разширяване на софтуера, която интегрира персонализирани решения директно в съществуващи приложения. В момента се намира в ранна бета фаза.

Ply е известен с използването на AI инструменти за кодиране, които допълват функциите на вашето приложение с контекстуални и лесни за възприемане решения, без да се изискват познания по кодиране.

Най-добрите функции на Ply

Добавете бутони, персонализирани функции и интерфейси в приложенията си, като използвате вътрешни данни.

Създавайте известия с персонализирана функционалност, свързана с приложението, след кликване

Създайте лента с команди, за да работите с бизнес приложенията си чрез клавишни комбинации.

Персонализирайте взаимодействията с клиентите, като замените конвенционалните чатове с функции в приложението, базирани на данни.

Ограничения на слоевете

Бета софтуерът не е съвместим с всички хардуерни конфигурации или други софтуерни приложения.

Цени на Ply

Безплатно: В бета фаза

Бета потребителите могат да очакват отстъпка след въвеждането на различни ценови нива.

Прочетете оценки и рецензии

G2: Не е включен в списъка

Capterra: Не е включен в списъка

Ply е достъпен за ограничена група потребители за тестване и обратна връзка. Поради това оценките и рецензиите не са публично достъпни към момента.

2. DronaHQ – Най-добрата платформа с ниско ниво на кодиране

чрез DronaHQ

DronaHQ е платформа за разработка на приложения с ниско ниво на кодиране, която позволява на потребителите да създават, внедряват и управляват бизнес приложения с минимални усилия за ръчно кодиране и програмиране.

DronaHQ оптимизира разработката на приложения чрез интуитивен визуален интерфейс и предварително създадени компоненти.

Най-добрите функции на DronaHQ

Използвайте компоненти с функция „плъзгане и пускане“, за да проектирате лесно интерфейси на приложения

Използвайте предварително създадени конектори, за да интегрирате безпроблемно източници на данни и услуги на трети страни.

Проектирайте и автоматизирайте бизнес работни процеси, съвместими с множество платформи.

Управлявайте приложенията през целия им жизнен цикъл, като гарантирате надеждно и мащабируемо внедряване.

Ограничения на DronaHQ

Традиционно кодиране, необходимо за сложни персонализации

Недостатъчна оптимизация за обработка на данни в реално време

Цени на DronaHQ

Планове на базата на потребители: Започват от 10 $/потребител на месец

Планове на базата на употреба: Започват от 100 $/месец

Планове само за разработчици: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DronaHQ

G2: 4. 4/5 (37+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

чрез Superblocks

Superblocks е платформа с ниско ниво на кодиране за разработчици, които искат лесно и бързо да създават вътрешни инструменти, работни процеси и задачи.

Superblocks се фокусира върху скоростта, рентабилността и разширяемостта. Superblocks дава възможност на разработчиците да създават приложения без да имат обширни познания в областта на фронтенда или да изучават езици като React, HTML или CSS.

Най-добрите функции на Superblocks

Създавайте инструменти 10 пъти по-бързо за част от цената, спестявайки стотици часове на разработчиците.

Свържете се с различни източници на данни, използвайки REST, GraphQL или gRPC, като насърчавате интеграцията на бази данни, уеб приложения на трети страни и вътрешни API.

Автоматизирайте работните процеси и планирайте задачите, като интегрирате данни от различни източници.

Създавайте визуално привлекателни интерфейси чрез компоненти с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на Superblocks

Предизвикателства при миграцията на HTML

Объркваща навигация в страничната лента и UI builder

Цени на Superblocks

Безплатно: За индивидуални разработчици и малки екипи, които търсят инструмент за създаване на вътрешни инструменти.

Pro 5 $/месец за лек потребител 15 $/месец за стандартен потребител 49 $/месец за създател

5 $/леко ползващ потребител на месец

15 $/стандартен потребител на месец

49 $/създател на месец

Enterprise: Персонализирани цени

5 $/леко ползващ потребител на месец

15 $/стандартен потребител на месец

49 $/създател на месец

Оценки и рецензии на Superblocks

G2: 4,7/5 (57+ отзива)

Capterra: Не е включен в списъка

4. OutSystems – Най-добрата визуална среда за разработка

чрез OutSystems

Като платформа за разработка на приложения с ниско ниво на кодиране, OutSystems обхваща целия жизнен цикъл на приложението в кратко време за разработка. Тя позволява на организациите бързо и ефективно да създават, внедряват и управляват уеб и мобилни приложения.

Платформата използва визуална среда за разработка, която позволява на разработчиците да създават приложения с минимално ръчно кодиране и ръчно програмиране.

Най-добрите функции на OutSystems

Ускорете проектирането на приложения, като сведете до минимум ръчното кодиране за по-голяма ефективност.

Доставяйте без усилие приложения за уеб, мобилни и настолни платформи, като поддържате единен процес на разработка.

Адаптирайте се към промените в размера на проекта, като гарантирате пригодност както за малки проекти, така и за големи корпоративни приложения.

Ограничения на OutSystems

Проблеми при създаването на мобилни приложения

Високи разходи за лицензиране

Цени на OutSystems

Единично приложение: Безплатно

Множество приложения: Цена от 1513 долара на месец

Голямо портфолио от приложения: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OutSystems

G2: 4,6/5 (991+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (376+ отзива)

5. Appsmith – най-добрата алтернатива с отворен код

чрез Appsmith

Appsmith е алтернатива с отворен код на Retool и представлява платформа за уеб разработка, която ви позволява бързо да създавате вътрешни инструменти, табла и бизнес приложения.

Той се отличава с интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който помага за създаването на потребителски интерфейси и се свързва с различни бази данни и API, за да извлича и манипулира данни.

Най-добрите функции на Appsmith

Създавайте интерфейси, които са едновременно атрактивни и функционални, без да се налага да пишете много код или изобщо да пишете код.

Оптимизирайте разработката на приложения с предварително създадени шаблони за често срещани случаи на употреба.

Напишете персонализиран JavaScript код, за да добавите персонализирана логика или да управлявате специфични функционалности.

Ограничения на Appsmith

Ограничени елементи на потребителския интерфейс

Предизвикателна навигация между функционални повиквания в бекенда

Цени на Appsmith

Безплатно: За индивидуални разработчици и малки екипи

Бизнес: 20 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени за големи екипи с разнообразни нужди по отношение на мащаба и поддръжката

Оценки и рецензии за Appsmith

G2: 4,6/5 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Appian – най-доброто решение за автоматизация с малко код

чрез Appian

Appian, платформа за автоматизация с ниско ниво на кодиране, е известна с това, че ви помага да разработвате уникални приложения бързо.

Appian ви позволява да създавате приложения чрез визуален интерфейс, което намалява необходимостта от обширно кодиране.

Appian оптимизира процеса на разработка, като го прави по-бърз и по-достъпен за потребители с различни нива на технически познания.

Най-добрите функции на Appian

Проектирайте приложения, подходящи за мобилни устройства, за да подобрите потребителското преживяване.

Интегрирайте приложенията с други системи и източници на данни за безпроблемна съвместимост с вашата съществуваща ИТ инфраструктура.

Използвайте инструменти за анализ и отчитане , за да наблюдавате и анализирате производителността на приложенията с цел вземане на решения въз основа на данни и непрекъснато усъвършенстване.

Ограничения на Appian

Ограничена персонализация на потребителския интерфейс

Недостатъчна поддръжка за разклоняване и сливане на код

Трудности при управлението на конфигурациите чрез API

Цени на Appian

Безплатно: Appian Community Edition

Приложение: Персонализирани цени за различни типове потребители

Платформа: Индивидуални цени за внедряване на много приложения

Неограничен: Персонализирани цени за неограничен брой приложения

Оценки и рецензии за Appian

G2: 4,5/5 (348+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (72+ отзива)

7. UI Bakery – Най-доброто за UI

чрез UI Bakery

UI Bakery е силно фокусирана върху аспекта на потребителския интерфейс (UI) при разработката на приложения.

Платформата е полезна за лица или екипи с ограничени програмистки умения, които искат да създават функционални и визуално привлекателни уеб приложения.

Най-добрите функции на UI Bakery

Плъзгайте и пускайте компоненти в таблата

Настройте външния вид на таблото без CSS

Интегрирайте уеб приложението си с всеки източник на данни или API на трета страна, без да напускате платформата.

Създавайте уеб приложения на сървърната страна за автоматизация на работния процес , използвайки платформа с ниско ниво на кодиране върху един или няколко източника на данни.

Ограничения на UI Bakery

Ограничени възможности за персонализиране в предварително създадените компоненти

Повтарящи се грешки в потребителския интерфейс

Липса на история на ревизиите (снимки)

Цени на UI Bakery

Безплатно: За до пет потребители

Стандартен: 5 USD/потребител на месец; 10 USD/разработчик на месец

Бизнес: 10 $/потребител на месец; 40 $/разработчик на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UI Bakery

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Microsoft Power Apps – най-доброто решение за стандартизирани данни

чрез Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps е пакет от приложения, конектори и платформа за данни, който предоставя среда за бързо разработване на приложения, за да създавате персонализирани вътрешни приложения за вашия бизнес.

Това е полезно за предлагане на централизиран и стандартизиран модел на данни за съхранение и управление на информация.

Най-добрите функции на MS Power Apps

Оптимизирайте разработката на приложения с функционалност „плъзгане и пускане“, което намалява необходимостта от обширни умения за кодиране.

Свържете се безпроблемно с предварително създадени конектори за гладка комуникация между Power Apps и външни системи.

Поддържайте целостта и последователността на данните в различните приложения, като използвате Common Data Service.

Ограничения на MS Power Apps

Традиционна разработка, необходима за сложни приложения

Слаба отзивчивост на приложението при обработка на големи обеми данни

Ограничени възможности за работа офлайн

Ограничено персонализирано кодиране

Цени на MS Power Apps

План за разработчици: Безплатен

Power Apps Premium: 20 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за MS Power Apps

G2: 4. 2/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (23+ отзива)

Докато Retool и подобни платформи опростяват процесите на кодиране, комплексни платформи като ClickUp оптимизират творческия ви работен процес, подобряват сътрудничеството и повишават производителността.

ClickUp

ClickUp е платформа за управление на проекти и производителност, която е многофункционална и се използва за различни цели, включително разработване на софтуер.

ClickUp обединява вашите екипи, за да планират, проследяват и сътрудничат по всеки проект – всичко на едно място.

ClickUp ефективно преодолява различията между екипите за разработка, като предлага всички необходими функции, от които се нуждаят, за да управляват проектите си ефективно.

Разгледайте ClickUp, за да управлявате софтуерните си проекти с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

С надеждно управление на задачите, Agile табла и диаграми на Гант, ClickUp дава възможност на разработчиците да планират, проследяват и изпълняват работата си с висока степен на прецизност. Интеграцията му с популярни инструменти за разработка осигурява гладък работен процес, свързвайки системи за контрол на версиите.

ClickUp 3. 0 ви дава възможност да преобразувате и превключвате между различни изгледи, докато редактирате задачите директно с ClickUp AI.

Освен това, опциите за персонализиране на ClickUp позволяват на екипите да адаптират платформата, за да отговаря на техните уникални процеси на разработка.

Но платформата не е предназначена само за технически екипи. Тя насърчава сътрудничеството с нетехнически екипи в същата среда, което я прави идеална за разработка на софтуер, оптимизирана комуникация, ефективно изпълнение на проекти и цялостен успех.

Обобщавайте дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

ClickUp AI помага за генерирането на обобщения на задачи и теми и за създаването на действия въз основа на контекста на задачите. То е полезно и за редактиране на текстове и мозъчна атака.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте и управлявайте задачи за различни аспекти на вашия проект за разработка на софтуер.

Организирайте работата си с помощта на работни пространства и проекти, като създадете йерархична структура за управление на всички фази от процеса на разработка на софтуер.

Създавайте табла за задачи и проекти с помощта на ClickUp ClickApps за управление на работата . Това е особено полезно за екипи, които следват методологиите Scrum или Kanban.

Следете времето, прекарано за всяка задача и проект, за да управлявате ефективно ресурсите.

Създайте персонализирани полета, статуси и работни процеси, които да съответстват на вашия конкретен процес на разработка на софтуер, като използвате инструментите на ClickUp за софтуерни екипи

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват по-стръмна крива на обучение

Ограничени възможности за персонализиране на конкретни функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Идеално за малки екипи или за тези, които проучват възможностите на ClickUp.

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени за големи организации

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9201+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3948+ отзива)

Навигация из алтернативите на Retool за оптимизирано разработване на приложения и уеб сайтове

Проучването на алтернативи на Retool е нещо повече от замяната на един инструмент с друг. То включва откриването на решение, което носи многостранна стойност.

Докато обмисляте избора си, помислете да надхвърлите рамките на обикновеното разработване на приложения, за да създадете оптимален работен процес, който ще ви помогне да постигнете по-висока ефективност.

ClickUp и неговият разнообразен набор от функции ще ви помогнат да постигнете точно това. Неговите инструменти за разработка на софтуер, управление на проекти и изкуствен интелект ще ускорят процеса на разработка на вашето приложение. Опитайте ClickUp още днес!

Не забравяйте, че най-добрите инструменти отговарят на настоящите предизвикателства и отварят неочаквани възможности! ?