10-те най-добри алтернативи на Aha! за разработване на продукти през 2025 г.

Със сигурност е предизвикателство да се справяте с идеи за продукти сред купчина имейли и лепящи се бележки. А когато целият ви екип е в същото положение, крайните срокове започват да изглеждат като подвижни цели.

Ето защо инструментите за разработване на продукти могат да променят правилата на играта, като поддържат вашите идеи и екип на една и съща вълна.

Aha! е едно от тези инструменти, което предлага множество функции за управление на продуктови стратегии, пътни карти, сътрудничество в екипа и обратна връзка от клиенти. Но то не е универсално решение. Няма безплатна версия, платените планове са скъпи и може да се окаже прекалено сложно за нови потребители, които търсят прост инструмент.

Така че, ако Aha! не ви допада, имаме списък с 10-те най-добри алтернативи на Aha!, които ще улеснят процеса на разработване на продукти и ще ви помогнат да реализирате идеите си. Разгледайте ги, за да намерите най-подходящата за вас.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Aha!

Когато избирате подходящата алтернатива на Aha!, за да оптимизирате процесите си по разработване на продукти, оценете как се представят различните варианти в следните области:

Удобство за ползване: Искате платформа за управление на продукти, която е лесна за усвояване и използване. По този начин ще спестите време и главоболия на всички в екипа си.

Функции: Инструментът трябва да има всичко необходимо – като планиране, управление на задачи и управление на обратна връзка от потребителите.

Персонализиране: Животът е по-лесен, когато можете да персонализирате инструмент, за да отговаря на работния процес на вашия екип. Затова изберете една от алтернативите, която ви позволява да настройвате персонализирани полета, изгледи, шаблони и табла, за да отговарят на вашия стил ?

Интеграции: Новият ви инструмент трябва да се вписва безпроблемно в технологичния ви стак, като намалява времето, прекарано в превключване между приложения и прехвърляне на данни.

Сътрудничество: Създаването на продукт е екипна работа, затова изберете инструмент, който улеснява редактирането, комуникацията и обмяната на идеи в реално време.

Поддръжка: Изберете инструмент с изчерпателна документация и отзивчив екип за поддръжка, който да ви помогне, когато е необходимо.

Цена: Инструментът трябва да предлага ключовите функции, от които се нуждаете, на цена, която си заслужава да платите ?

10-те най-добри алтернативи на Aha!, които да използвате през 2024 г.

Има много алтернативи на Aha!, но ние сме ги свели до топ 10, за да улесним вземането на решение. Всяка от тях има уникални функции, които могат да бъдат идеални за вашия случай на употреба. Нека да ги разгледаме по-отблизо.

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте всичко в персонализирания си график с помощта на изгледа „График“ в ClickUp.

ClickUp е един от най-добрите инструменти за управление на проекти, с който можете да разработите визията си за продукта и да мотивирате екипа си да я превърне в реалност. Не се доверявайте само на нашето мнение – възторжените оценки на потребителите говорят сами за себе си.

Има стотици шаблони, като шаблона за продуктова стратегия на ClickUp, които ще ви помогнат да започнете. Използвайте го, за да създадете списък с продуктови функции, върху които да работите. Можете също да персонализирате формуляра за подаване на функции, за да събирате идеи за продукти от вашия екип, клиенти и други заинтересовани страни. ?

ClickUp има подходящ изглед за всяко настроение. Предпочитате да виждате функциите, подредени в пътна карта? Изгледът Gantt е точно за вас. Повече ви допада визуалният поток? Изгледът Kanban е вашият приятел. А ако харесвате стария добър формат на електронна таблица, изгледът Table е за вас.

Когато дойде време да съберете екипа, ClickUp Docs и Whiteboards са идеални за сътрудничество в реално време. За да поддържате разговора, използвайте секциите за чат и коментари към задачите за проверка и актуализации.

Ако търсите заместител на Aha!, който да се справя с всичко – от основните до по-сложните задачи, ClickUp е вашият дух от лампата – готов да изпълни всичките ви желания в един пакет! ?‍♀️

Най-добрите функции на ClickUp

Свържете се с над 1000 приложения на трети страни

Използвайте ClickUp на вашия уеб, настолен компютър и мобилни устройства.

Използвайте ClickUp AI, за да ускорите проучването на продукти, да обобщите качествената обратна връзка и да превърнете бележките от срещите в задачи ✅

Настройте автоматизации за обработка на повтарящи се задачи, като добавяне на изпълнители към задача, актуализиране на статуса на задачите и изпращане на напомняния.

Визуализирайте целите на продукта, напредъка на задачите и натоварването на екипа с персонализирани табла.

Ограничения на ClickUp

Безплатният план не включва формуляри и ClickUp AI.

Отнема известно време да се научите да използвате всичките му функции (но след като го направите, всичко ще върви гладко).

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Roadmunk

чрез Roadmunk

Roadmunk е софтуер за създаване и споделяне на красиви пътни карти. Просто изберете шаблон, редактирайте съдържанието му и кодирайте елементите на пътната карта с цветове според статуса им. ?

Що се отнася до цените, Roadmunk таксува на месец за всеки редактор. Освен това, плановете позволяват на до 10 безплатни рецензенти да разглеждат и коментират пътните карти. Ако търсите проста и достъпна алтернатива на Aha!, Roadmunk може да е точно това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на Roadmunk

Използвайте рамките „Стойност/Усилие“ или RICE (Обхват, Въздействие, Увереност и Усилие), за да приоритизирате идеите за вашата пътна карта.

Визуализирайте пътни карти с изгледите „Времева линия“ и „Плувен коридор“

Споделяйте пътни карти като интерактивни HTML файлове, PNG файлове и защитени с парола URL адреси.

Интегрирайте с девет приложения на трети страни, включително Jira, Azure DevOps, GitHub и GitLab.

Ограничения на Roadmunk

Месечното фактуриране не е налично – цените са на месечна база, но фактурирането се извършва ежегодно.

Мобилното приложение има ограничена функционалност.

Потребителите съобщават, че става много бавен при големи и подробни пътни карти.

Roadmunk цени

Стартово ниво: 19 $/месец (един редактор)

Бизнес: 49 $/месец на редактор

Професионална версия: 99 $/месец на редактор

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Roadmunk оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (80+ отзива)

3. Productboard

чрез Productboard

Productboard е друг инструмент за планиране, който визуализира графиците на продуктите и оптимизира изпълнението. Започнете от нулата или изберете от шаблони за пускане на продукти като Sprint план, Месечно пускане, План за пускане и Kanban пътна карта.

С Productboard се заплаща за всеки „създател на пътна карта“ – потребителите с тази роля могат да създават, редактират и споделят пътни карти. Междувременно „зрителите“ могат само да виждат пътната карта, а „съавторът“ има право да оставя коментари. ?

Най-добрите функции на Productboard

Достъпът е безплатен за неограничен брой зрители и сътрудници при всички планове.

Добавете формули за изчисляване на оценки за приоритетност на идеи за продукти

Експортирайте пътни карти като PDF или PNG файлове

Свържете се с популярни SaaS приложения като Slack, Microsoft Teams, Jira и Zapier.

Ограничения на Productboard

Няма безплатен план, само 15-дневен пробен период.

Рецензентите посочват, че платформата понякога изпитва забавяния и проблеми със синхронизацията.

Цени на Productboard

Основни характеристики: 25 долара на месец за всеки създател

Pro: 60 $/месец на създател

Цена: 100 долара на месец за всеки създател (само годишно плащане)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Productboard

G2: 4. 3/5 (230+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

4. Miro

чрез Miro

Miro е инструмент за управление на разработката на продукти на безкраен и съвместен платно. Той включва инструменти за текст, писалка, фигури, лепящи се бележки и мисловни карти за планиране, анализ на нуждите на клиентите и скициране на идеи за продукти. ✍️

С Miro получавате достъп до стотици шаблони за дизайн, разработка на софтуер и маркетинг на продукти от неговата собствена библиотека и Miroverse, библиотеката с шаблони на Miro, поддържана от общността.

Освен това, ако вашият екип обича практични сесии за творческо мозъчно буряне, Miro е идеалното място, където да реализирате визията си за продукта. ✨

Най-добрите функции на Miro

Качвайте изображения, видеоклипове и файлове на вашия платно

Проектирайте макети на продукти с wireframes и икони

Сътрудничество с екипа ви чрез @mentions, гласуване и видео чат

Групирайте канвас таблата в проекти за по-добра организация и бърз достъп.

Ограничения на Miro

Безплатният план е ограничен до три редактируеми табла.

Инструментът не разполага с изчерпателни функции за управление на задачите.

Потребителите съобщават, че при навигация в големи табла в мобилното приложение то става бавно и с грешки.

Цени на Miro

Безплатни

Стартово ниво: 10 долара на месец за член

Бизнес: 20 долара на месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 8/5 (5200+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1400 рецензии)

5. Asana

чрез Asana

Asana е инструмент за управление на проекти, предназначен за организиране и сътрудничество по продуктови пътни карти. Разделете проектите на задачи, създайте зависимости между задачите и визуализирайте графиците на проектите с помощта на диаграми на Гант.

Освен диаграмите на Гант, можете да превключите към изгледите „Списък“, „Канбан“, „Времева линия“ и „Календар“, за да видите проекта си по начин, който ви е най-удобен. Въпреки че Asana предлага редица интересни функции в интуитивния си интерфейс в сравнение с други алтернативи на Aha!, тя може да не е подходяща за екипи с ограничен бюджет. ?

Най-добрите функции на Asana

Запазете изгледите на проекта си като шаблон за бъдеща употреба.

Филтрирайте пощенската си кутия по @споменавания, възложени задачи и съобщения от конкретно лице.

Достъп до Asana чрез уеб, Mac, Windows, iOS и Android устройства

Интегрирайте с над 270 приложения, включително Dropbox, Outlook, Google Calendar и Zapier.

Ограничения на Asana

Безплатният план е ограничен до три изгледа: списък, табло и календар.

Не е възможно да се възложи задача на няколко членове на екипа

Някои потребители казват, че поддръжката на клиенти не е надеждна.

Цени на Asana

Безплатни

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия: 30,49 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 300 отзива)

6. Notion

чрез Notion

Notion е инструмент за продуктивност, който обединява воденето на бележки, управлението на задачи и бази данни в едно място. Това го прави идеален за записване на идеи за продукти, изготвяне на фирмени уикита и следене на плановете за развитие на продуктите ви.

Визуализирайте пътни карти, като използвате изгледите „Таблица“, „Табло“, „Времева линия“, „Календар“ и „Галерия“. А когато работите с документи, можете да добавяте изображения, видеоклипове и фрагменти от код.

Макар че Notion отнема малко време, за да свикнете с него, има над 300 шаблона за разработване на продукти, които ще ви помогнат да започнете. Така че, ако сте продуктов мениджър, който работи самостоятелно, или малък продуктов екип, който иска да съхранява проектите и документите си на едно място, опитайте Notion. ?

Най-добрите функции на Notion

Достъп до основни функции в щедрия безплатен план

Получете приоритетна поддръжка за всички платени планове

Сътрудничество с екипа ви чрез редактиране в реално време, коментари и @споменавания

Използвайте опциите за филтриране, сортиране и групиране, за да създадете персонализирани изгледи на продуктовите пътни карти.

Ограничения на Notion

Новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение

Някои отзиви посочват, че работи бавно при работа с големи документи и пътни карти.

Notion цени

Безплатни

Плюс: 10 долара на месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 отзива)

7. ProductPlan

чрез ProductPlan

ProductPlan е инструмент за управление на продукти, предназначен за създаване на пътни карти и контрол върху тяхното изпълнение. Съхранявайте идеите за продукти в пространството „Паркинг“, използвайте модела за оценка на ползите и разходите, за да подберете най-добрите от тях, и включете тези идеи в пътната си карта.

С ProductPlan можете да създавате неограничен брой пътни карти за всички планове и да ги преглеждате, като използвате изгледите „Времева линия“, „Списък“ и „Таблица“, в зависимост от това, което ви харесва. Освен това можете да използвате филтри, за да създадете персонализирани изгледи за различни аудитории, като се уверите, че всички са в течение.

Най-добрите функции на ProductPlan

Сътрудничество с екипа ви чрез коментари

Визуализирайте няколко пътни карти в един изглед

Експортирайте пътни карти като PNG, PDF и XLS файлове

Споделяйте пътни карти с неограничен брой зрители, за да получите обратна връзка за продукта (без допълнителни разходи)

Ограничения на ProductPlan

Няма безплатен план, само 14-дневен пробен период.

Плановете се фактурират ежегодно.

Стартовият план ограничава достъпа до портфолио, API и Zapier.

Цени на ProductPlan

Базов: 39 $/месец на редактор

Професионална версия: 79 $/месец на редактор

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ProductPlan

G2: 4. 4/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

8. Monday. com

чрез Monday

Monday е решение за управление на работата, предназначено за управление на множество проекти и сътрудничество в екип. Има интуитивен и цветен интерфейс, който улеснява настройката и започването на работа веднага.

Можете лесно да импортирате данни от инструменти като Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp и Jira, което прави преминаването към Monday гладко. За разлика от повечето алтернативи на Aha!, трябва да закупите „места“ за вашия екип в групи от три, пет, десет и т.н.

Така че, ако в екипа ви има шест души, сте принудени да платите за 10 места. Макар че това може да не е идеално за стартиращи и малки фирми, може да е идеалното решение за бързоразвиващи се фирми и големи предприятия.

Най-добрите функции на Monday.com

Визуализирайте проектите си с помощта на таблици, Kanban табла, карти, времеви линии, диаграми на Гант и календари.

Настройте базови линии на проектите в изгледа на Гант, за да проследявате отклоненията при изпълнението на проектите.

Споделете работното си състояние, за да информирате членовете на екипа дали работите от дома, сте в почивка или сте извън офиса ?️

Достъп до 24/7 клиентска поддръжка чрез чат на живо и имейл за безплатните и платените планове.

Ограничения на Monday.com

Безплатният план е ограничен до двама членове на екипа и три проектни табла.

Изгледите „Времева линия“, „Календар“ и „Гант“ са достъпни само при по-скъпите планове.

Няма функция за чат в приложението.

Monday. com цени

Безплатни

Основен: 10 долара на месец за работно място

Стандартен: 12 долара на месец за работно място

Про: 20 долара на месец за работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday.com

G2: 4,7/5 (над 9800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

9. Hive

чрез Hive

Hive е лесен за използване инструмент за управление на проекти, който позволява да следите целия жизнен цикъл на даден продукт от начало до край. Той обединява в себе си инструменти за управление на задачи, ресурси и екипна работа.

Можете да разделите проектите си на задачи и подзадачи, да ги разпределите на екипа си и да зададете крайни срокове. Това поддържа работата организирана и гарантира, че всеки знае какво да прави. ?‍?

Макар цените на Hive да изглеждат достъпни на пръв поглед, ключови функции като цели, анализи и автоматизации трябва да се закупят като добавки.

Най-добрите функции на Hive

Насладете се на 24/7 поддръжка при безплатните и платените планове.

Комуникирайте с екипа си чрез директни или групови съобщения

Активирайте режим на фокус, за да заглушите известията, докато работите.

Получете обобщение на всичките си проекти и техния статус с един поглед

Ограничения на Hive

Безплатният план ограничава достъпа до персонализирани полета, повтарящи се задачи и няколко изпълнители на една задача.

Мобилното приложение има ограничена функционалност.

Hive цени

Безплатни

Екипи: 18 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hive

G2: 4. 6/5 (490 отзива)

Capterra: 4,5/5 (194 отзива)

10. Wrike

чрез Wrike

Wrike е друг софтуер за управление на проекти, който поддържа вашите проекти организирани и улеснява сътрудничеството. Той разполага с над 80 персонализирани шаблона за стартиране на вашите проекти с опции за преглед като Списък, Табло, Таблица, Диаграма на Гант и Календар, за да следите напредъка им. ?

Подобно на Monday, Wrike има ценова модель на група. Ако вашият екип е до 30 души, купувате места в групи по пет. За екипи от 30 до 100 души, това е в групи по 10, а за големи екипи над 100 души, това е в групи по 25. В зависимост от размера на вашия екип, може да плащате за места, от които нямате нужда.

Най-добрите функции на Wrike

Споделете формуляри за заявки, за да съберете заявки за нови функции

Проследявайте времето, прекарано в задачи, ръчно или с таймера в приложението ⏰

Създайте персонализирани табла за проследяване на напредъка на проектите и натоварването на екипа.

Синхронизирайте с над 400 приложения за съхранение в облак, видеоконферентна връзка, комуникация и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Ограничения на Wrike

Безплатният план ограничава достъпа до персонализирани полета и статуси, календар и Gantt изгледи, табла и автоматизации.

Wrike Business и по-високите планове се фактурират ежегодно.

Няма вградена функция за чат.

Цени на Wrike

Безплатни

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike:

G2: 4. 2/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2500 отзива)

Създавайте по-добри продукти без стрес

Всяко от тези инструменти има уникални предимства и ценови модели, които може да са по-подходящи за вашия екип за разработка на продукти. Правилният избор допринася значително за поддържането на организацията на вашия екип, подобряването на вашите умения за управление на продукти и осигуряването на гладкото протичане на проектите.

Ако все още не сте сигурни коя софтуерна програма за управление на продукти е най-добрата алтернатива, с ClickUp няма да сгрешите. Тя може да бъде адаптирана към различни изисквания на екипа, стилове на управление на проекти и размери на проекти. По същество, независимо как структурирате работата си, ClickUp може да я подкрепи.

Искате ли да опитате ClickUp? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!