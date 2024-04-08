Slack срещу Monday – кой инструмент за сътрудничество е по-добър?

Сътрудничеството между няколко екипа при управление на наближаващи крайни срокове и спринтови графици е предизвикателство.

Въпреки че на пазара се предлагат стотици инструменти за сътрудничество, Slack и Monday (monday.com) са двата, които се открояват.

Slack е лесен за използване и улеснява сътрудничеството. В същото време Monday се отличава в управлението и планирането на проекти.

Прекалено ли е да ги използвате заедно? Може ли единият да замести другия? Има ли друг инструмент, който може да замести и двата?

Пригответе се за най-доброто сравнение между Slack и Monday. com. Разбивка на това, което предлагат по отношение на функции, цени, поддръжка и др. И кое е най-доброто за сътрудничество.

За начало нека разгледаме Slack.

Какво е Slack?

Slack е облачно приложение за комуникация в екип, което ви позволява да сътрудничите с екипа си кога, къде и как е най-удобно за вас. То се интегрира с хиляди други приложения, което го прави многофункционално приложение за сътрудничество в екип.

Slack опростява комуникацията в екипа. Използвайте го, за да:

Чат в реално време чрез канали, достъпни само с покана, или директни съобщения

Изпращане на аудио/видео клипове

Споделяне на файлове

Разговаряйте на живо чрез видео или аудио разговори (чрез huddles) и още много други

По-долу ще намерите пълно описание на основните функции на Slack и как те ви помагат да постигнете целите си в областта на комуникацията.

Функции на Slack

1. Комуникация в реално време

Slack предлага множество опции за комуникация, включително директен чат, фокусирани върху проекти, споделени канали и аудио или видео разговори на живо. Използвайте интерактивни елементи като реакции, емотикони, GIF-ове и @споменавания, за да разнообразите разговорите.

2. Canvas за сътрудничество и автоматизация на работния процес

Canvas помага на проектните мениджъри да организират, подбират, сътрудничат и споделят информация от едно място.

Slack служи и като инструмент за управление на проекти с Canvas. Създайте персонализиран Canvas за всичко, върху което работите – бележки от срещи, проекти или списъци за проверка, и след това го споделете в подходящия канал в Slack, за да сътрудничите с колегите си.

Например, Canvas е подходящ за предварително създаване на дневен ред за срещи. Използвайте го, за да добавяте/редактирате теми за обсъждане, да създавате задачи за действие, да използвате @ споменавания, за да добавяте участници, или да им възлагате задачи директно.

Най-хубавото е, че Slack Canvases предлагат галерия с предварително зададени шаблони. Изберете от шаблони за въвеждане на нови служители, продуктови брифинги и седмична синхронизация, за да не се налага да започвате от нулата.

3. Приложения и интеграции

Slack се интегрира допълнително с любимите ви приложения за сътрудничество и продуктивност. Намерете над 2600 приложения в директорията на Slack, включително най-полезните инструменти като Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail и други.

Освен това, създавайте персонализирани приложения с помощта на Slack API.

Например, използвайте приложения като Polly, за да проведете забавно допитване или викторина в различни канали. Натиснете [/] за да стартирате приложението по всяко време по време на разговорите.

4. Work-Flow Builder (автоматизация)

Ако си мислите, че Slack е просто още един инструмент за съобщения, задръжте ми бирата! 🍺

Slack разполага с революционни модули за автоматизация, които работят с прости функции за плъзгане и пускане (не се изисква кодиране). Използвайте ги, за да превърнете ежедневните процеси в автоматизирани работни потоци бързо.

Използването на Slack Canvas за асинхронни събрания прави комуникацията в екипа по-гладка, особено ако хората работят в различни часови зони или имат натоварени графици. Ето как работи.

Създайте специален канвас в Slack, предназначен специално за кратки срещи. Споделяйте актуализации, за да всички да са на една и съща страница.

Създайте стандартен формат за актуализации: обхващайте ключовия напредък, успехите, предизвикателствата и плановете. Бъдете кратки, но изчерпателни.

Публикувайте актуализации, когато е удобно за всеки член на екипа. Добавяйте точки или кратки описания, като допринасяте, когато това е удобно за графика им.

Проверявайте и коментирайте актуализациите на другите в канваса, като насърчавате сътрудничеството въпреки различното работно време.

Платформата се превръща в архив на напредъка на всеки, полезен ресурс за проследяване на минали актуализации и поддържане на общо разбиране за текущата работа.

Задайте напомняния, за да проверявате редовно платното, така че актуализациите да се виждат и да се отговаря на тях навреме.

Адаптирайте формата или структурата на платното въз основа на обратната връзка от екипа, за да се уверите, че е ефективно за събиране на информация и насърчаване на екипната работа.

Комуникирайте ефективно, сътрудничете по-добре и бъдете информирани за текущите задачи, като същевременно се съобразявате с различни графици и часови зони.

Слак ви позволява да автоматизирате процесите, използвайки функции, условия и тригери. Създавайте персонализирани миниатюрни приложения (Слак ботове) с помощта на Слак API.

Бонус точки за инструментите за разработчици на Slack! Те опростяват процесите на разработка с удобни онлайн ресурси и документи.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Pro : 8,75 $/месец на потребител

Business+ : 12 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Какво е Monday?

Monday.com, известен също като Monday, служи като всеобхватно средство за управление на проекти и сътрудничество. Възможността за персонализиране го прави незаменим инструмент за управление на проекти и оптимизиране на бизнес процесите.

За разлика от Slack, платформата е насочена по-скоро към управление, отколкото към сътрудничество. Работете с интуитивни табла, табла за управление на задачи и персонализирани работни процеси.

Monday разполага и със специален пазар за приложения за джаджи и приложения на трети страни. Използвайте го, за да разширите и подобрите възможностите на Monday WorkOS.

Функции на Monday

1. Лесен за използване

Намираме WorkOS на monday.com за визуално привлекателен и интуитивен за използване. Управлението на проекти е лесно с инструменти от типа „дръпни и пусни“ и „кликни и готово“ – без да се налага да пишете код.

Например, лесно премествайте елементи, джаджи, визуализации и членове на екипа в таблото си, за да ги добавите за секунди.

Настройте същия табло с джаджи за управление на ресурсите, като проследяване на времето, индикатори за натоварване и др.

Лесно, нали?

Освен това, изберете от богатата галерия на Monday с над 200 готови шаблона, за да не започвате никога от нулата.

2. Сътрудничество

WorkDocs на Monday.com се отличава в сътрудничеството с интуитивните си функции като актуализации в реално време, споделяне на файлове и безпроблемна комуникация.

Съвместно редактиране в реално време, споделяне на незабавни коментари и взаимодействие със служителите — всичко в един документ. Отидете отвъд сътрудничеството и превърнете текста си в задачи за изпълнение на всеки monday.com борд, за да поддържате гладкото протичане на нещата.

3. Управление

Работете с персонализирани табла и дъски, които предлагат различни изгледи като Kanban, календар, времева линия, диаграма на Гант и други. Независимо от нуждите на вашия екип, проект или бизнес, Monday има нещо за вас.

Добавете над 30 персонализирани джаджи, за да получите цялостен поглед върху проекта, включително джаджи за проследяване на времето, работния процес и измерване на производителността.

4. Приложения и интеграции

Monday.com разполага с богат каталог от над 200 приложения на трети страни, включително за комуникация, маркетинг, ERP, CRM и други. Намерете интеграции с популярни приложения като Slack, Google Calendar, MailChimp, HubSpot и други инструменти.

5. Автоматизация и работни процеси

WorkOS на Monday предлага лесен за използване инструмент за създаване на работни процеси без кодиране, с бонус от над 200 предварително създадени шаблони за автоматизация. Използвайте ги или създайте персонализирана автоматизация, за да задействате работни процеси въз основа на събития, действия или функции.

Цени на Monday

Безплатно завинаги

Основен : 8 $/месец на потребител

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Предимства: 16 долара на месец на потребител

Enterprise: персонализирано ценообразуване

Slack срещу Monday.com: сравнение на функциите

Ако сте тук, знаете, че и Slack, и Monday предлагат впечатляващи функции за сътрудничество.

Monday се отличава с инструментите си за персонализиране и управление, докато Slack е по-опростен и се отличава в комуникацията в екип.

Разгледайте тази таблица за бърз преглед на основните разлики между двата инструмента.

Slack Monday Чат в реално време ✅ ❌ Споделяне на файлове ✅ ✅ Табла ❌ ✅ Автоматизация ✅ ✅ Интеграции ✅ ✅ Визуализации ❌ ✅ Проследяване и анализи ❌ ✅ Персонализиране ❌ ✅ Шаблони ❌ ✅ Bot Framework ✅ ❌ Мобилно приложение ✅ ✅

Нека разгледаме основните им характеристики, за да намерим най-добрия софтуер за сътрудничество.

Характеристика № 1. Комуникация в екипа

Нека си признаем: Проектните мениджъри се борят да поддържат екипите си на една и съща страница. Имейлите са чудесни, но повечето имейл платформи почти не предлагат интеграции.

Нека видим как Monday.com и Slack се представят в насърчаването на комуникацията в екипа.

Slack

Slack се квалифицира по-добре като усъвършенствана платформа за съобщения. Инструментът ви позволява да общувате с различни екипи по всички канали – чат, аудио и видео разговори.

Създавайте канали за разпространение на информация или за директно изпращане на съобщения до хора. Още по-добре, частните пространства функционират като защитени дискусионни форуми за обмен на съобщения и последващи действия в рамките на отдела.

Monday

Monday WorkOS обаче няма вградена функция за чат (засега).

Но да, можете да общувате публично в дискусионни форуми. Това означава, че не можете да изпращате индивидуални съобщения на потребители.

Monday обаче предлага възможност за публична комуникация чрез дискусионни форуми. Намерете интерактивни елементи като @ споменавания, емотикони, анотации и други, за да коментирате и комуникирате ефективно в рамките на задачата.

Победител: Slack е ясен победител за нас по отношение на функциите за съобщения и комуникация в реално време.

Характеристика № 2. Сътрудничество

Когато става въпрос за Monday и Slack, и двата инструмента имат свои уникални функции за сътрудничество по проекти.

Да видим кой е най-добрият.

Slack

Slack, който е по-скоро приложение за съобщения, предоставя Canvases за сътрудничество в екип.

Без съмнение, Canvases са добри! Но се нуждаят от персонализиране и ключови функции.

По принцип ще го откриете като инструмент за водене на бележки, в който можете да въвеждате важна информация, да споделяте файлове, да вграждате видеоклипове и да редактирате съвместно с заинтересованите страни.

Създайте автоматизирани работни процеси за заявка за поддръжка, подаване на одобрения или докладване на проблеми — в рамките на платното.

Например, използвайте шаблона „Обобщение на инциденти“ на Slack, за да подчертаете проблеми, да поискате приоритетни действия и да зададете въпроси, като споменете подходящите хора в шаблона.

Monday

Monday, от друга страна, предлага Workdocs за сътрудничество и реализиране на идеи от един единствен лист. Преписвайте срещи, подчертавайте ключови моменти и маркирайте членове на екипа, за да разпределяте дневния ред на срещите на място.

Вградете табла, табла с показатели, изображения, видеоклипове и други директно в работните документи. Най-хубавото е, че всеки компонент се синхронизира и актуализира автоматично, докато работите.

Победител: И двата инструмента предлагат уникални функции за сътрудничество, така че резултатът е равен! 🤝

Характеристика № 3. Управление

Трудно е да се намерят и двете функции – за сътрудничество и за управление – в един конкретен инструмент. Нека видим как Slack и Monday се справят с управлението на проекти.

Slack

Slack е предназначен предимно за комуникация в екип. Въпреки това, възможността за създаване на частни канали, групи и канваси помага в управлението на екипа. Казано това, не очакваме Slack да управлява сложни проекти.

Monday

Въпреки че е по-лош от Slack по отношение на комуникациите в реално време, monday.com се справя добре с управлението на задачи, работни процеси и проекти.

Monday разполага с много функции за управление, включително персонализирани табла и изгледи, които ви помагат да централизирате цялата си работа. Споделяйте таблата между екипите за по-добра съвместна работа!

Не забравяйте, че интуитивните табла на Monday могат да бъдат напълно персонализирани с джаджи – без нито една линия код. Намерете джаджи за проследяване на времето в реално време, преглед на натоварването и анализ на представянето на екипа под един покрив.

Победител: Monday е победител в тази категория благодарение на своите всеобхватни функции и инструменти за управление.

Характеристика № 4. Приложения и интеграции

Когато се занимавате с различни проекти и отдели, никога не знаете кои приложения може да ви потрябват в даден момент. За щастие, както monday.com, така и Slack предлагат редица интеграции с приложения на трети страни.

В Slack срещу monday.com кой печели в тази категория? Нека разберем.

Slack

Slack разполага с каталог от над 2000 водещи в индустрията приложения и софтуер.

Освен това инструментът предлага персонализирани API, които ви позволяват да създавате персонализирани приложения, които се интегрират с вашите вътрешни системи и процеси.

Monday

Monday предлага интеграции с над 200 приложения на трети страни от различни категории, включително, но не само, комуникация, производителност, CRM и други.

Победител: И двата инструмента за сътрудничество предлагат мощни, неограничени интеграции. И така, имаме още едно равенство! 🤝

Характеристика № 5. Автоматизация и работни процеси

И двете платформи предлагат лесна автоматизация без кодиране. Автоматизирайте всичко с помощта на прости блокове за плъзгане и пускане – от прости до сложни работни процеси.

Освен това и двата имат plug-and-play конектори, които правят интегрирането на други приложения изключително лесно.

Къде е разликата? Нека разберем.

Slack

Slack разполага с надеждна бот платформа, която ви позволява да създавате персонализирани ботове.

Използвайте ги, за да автоматизирате монотонни задачи и работни процеси, като автоматично възлагане на задачи и изпращане на актуализации и напомняния към канали.

Monday

Monday, от друга страна, предлага предварително създадени шаблони за автоматизация, които улесняват разработването на работния процес. Изберете от над 200 разнообразни рецепти и шаблони за автоматизация.

Победител: Благодарение на предварително зададените шаблони за автоматизация на Monday, създаването на работни процеси е лесно като детска игра. Ето защо считаме Monday за победител в тази категория.

Slack срещу Monday. com в Reddit

Пренесохме дебата за най-добрия инструмент за сътрудничество в Reddit. И познайте какво! Намерихме някои реални потребителски отзиви.

Например, когато търсихме Monday vs Slack в Reddit, много потребители смятаха, че е трудно да включите ключови играчи или членове на екипа в актуализациите и работния процес.

„Разбира се, той е чудесен за проследяване на времето и парите, изразходвани за проекти, и за генериране на фактури. Но той сериозно затруднява включването на фрийлансъри, клиенти, партньори и други ключови външни лица във вашите актуализации и работния процес. За съжаление, нито едно API или SaaS решение не може да поправи факта, че Monday не работи добре с електронни таблици. ”

Slack беше харесван от повечето потребители заради лесния за използване интерфейс, интеграциите и комуникационните функции.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на (Slack vs. Monday. com)

Разгледайте ClickUp, за да управлявате сътрудничеството в екипа си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Monday и Slack – и двата имат определени ограничения. Искате инструмент, който да има всичко? Преминайте към ClickUp!

ClickUp е вашето универсално приложение за управление на задачи, документи, чат, цели и други на едно място. Независимо дали сте студент, собственик на малък бизнес или проектен мениджър, който търси сътрудничество, ClickUp е проектиран да изведе екипното сътрудничество на ново ниво.

ClickUp предлага инструменти за управление на проекти, подобни на Monday, и комуникация в реално време, подобна на Slack.

Не ни вярвате? Разгледайте функциите за сътрудничество на ClickUp.

1. Вградена функция за чат

ClickUp Chat е инструмент за споделяне на актуализации, свързване на ресурси и безпроблемно сътрудничество в движение — всичко, от което се нуждаете, е надеждна интернет връзка.

Подобно на Slack, функцията за чат на ClickUp ви позволява да създавате различни пространства или чат групи заедно с проектите. Активирайте достъп въз основа на роли, за да контролирате кой може да вижда разговорите, като запазвате разговорите частни толкова дълго, колкото искате.

Още по-добре, използвайте @mentions и директно присвоявайте коментари, за да уведомявате членовете за съобщения в реално време.

Лесно споделяйте актуализации, връзки, реакции и консолидирайте важни разговори с изгледа „Чат“ в ClickUp.

2. ClickUp AI

ClickUp AI революционизира сътрудничеството в екипа. С AI на ваша страна, фокусирайте се върху важните неща и оставете AI да се занимава с други монотонни задачи, като например:

Изготвяне на проектни задания

Създаване на графици за проекти

Създаване на обобщения за актуализации на задачи

Създаване на задачи за действие и подзадачи

Редактиране и форматиране на съдържание за секунди

Идеи за стратегии за маркетингови кампании на проекти

В сравнение с Monday, ClickUp е по-добър в областта на AI помощта.

Ето защо:

AI на Monday.com е ограничен до CRM за продажби. Най-много използвайте AI за обобщаване на текст в Word Docs.

От друга страна, ClickUp използва изкуствен интелект за планиране на проекти, създаване на задачи за действие, подзадачи и писане с лекота. Още по-добре, използвайте нашите шаблони с изкуствен интелект за по-добро управление на проекти и инженеринг.

3. Управление на проекти

Функцията за управление на проекти на ClickUp предлага над 10 персонализирани изгледа, което прави планирането и управлението на проекти по-лесно и по-бързо.

Дръжте всички на една вълна и в синхрон с целите на проекта, като използвате шаблона за управление на проекти на ClickUp.

Използвайте бели дъски и мисловни карти, за да планирате проектите, идеите и задачите си с помощта на визуални схеми. ClickUp предлага богата галерия от шаблони за управление на проекти за мисловно картографиране и планиране.

Освен това интуитивният табло на ClickUp действа като контролен център за вашия проект. Оттук можете да проследявате и управлявате спринтовете и ресурсите в реално време. Използвайте персонализирани диаграми, джаджи и елементи за визуализация на данни, за да персонализирате таблото според нуждите на вашия проект.

Да бъдем честни – екипите обожават потребителския интерфейс на Slack за комуникация. Именно затова интеграцията на ClickUp Slack ви позволява да сътрудничите по проекти, без да напускате Slack.

Използвайте интеграцията между ClickUp и Slack, за да създавате лесно задачи в ClickUp в рамките на Slack.

Преминайте към ClickUp: вашият инструмент за сътрудничество „всичко в едно“

Вместо да се лутате между Slack и Monday, изберете инструмент, който съчетава функции за сътрудничество, комуникация и управление в една платформа.

Защо не опитате ClickUp още днес? – започнете безплатно!