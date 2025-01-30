10-те най-добри алтернативи на Pendo за продуктови екипи през 2025 г.

Преди беше почти невъзможно да се разбере как потребителите взаимодействат с вашия продукт, приложение или услуга. Разбира се, съществуваха платформи за анализи като Google Analytics, но индивидуалната активност на потребителите беше нещо като строго пазена тайна.

Това вече е минало. Дигиталните платформи за адаптация като Pendo могат да разкрият данните, които стоят зад потребителското преживяване, и да ви ги предоставят.

Функции като повторения на сесии и анализи на потребителите дават на продуктовите екипи по-добра представа за поведението и активността, така че можете да проектирате още по-добро преживяване за клиентите и служителите.

Pendo е добре познат, но не е единственият инструмент в тази област. В този наръчник разкриваме 10-те най-добри алтернативи на Pendo за подобряване на потребителското преживяване, както и един вълнуващ инструмент, който може да промени завинаги начина, по който вашият екип управлява продуктите. ?

Какво е Pendo?

Pendo е популярна платформа за продуктово преживяване и цифрово внедряване, която дава възможност на продуктовите екипи да предоставят по-добро потребителско преживяване, подкрепено от реални данни и информация.

чрез Pendo

Тази платформа за продуктово преживяване включва функции като потребителска аналитика, запис и преиграване на сесии, продуктови пътни карти, откриване и валидиране на продукти, обратна връзка от потребители, както и ръководства и поддръжка в приложението.

Софтуерът е платформа „всичко в едно“, която може да се адаптира както за потребителското, така и за служителското преживяване, което го прави добър избор за компании, които искат да се фокусират както върху външната, така и върху вътрешната си дейност. ✔️

Какво трябва да търсите в алтернативата на Pendo?

Съществуват стотици алтернативни платформи за цифрово внедряване, което не улеснява сравняването им. За щастие, ние сме подготвили прост списък, който ще ви помогне да намерите подходящото решение за анализи или алтернатива на Pendo.

Ето какво да търсите в една алтернатива на Pendo:

Функции: Кои функции са най-важни? По-скоро се интересувате от широкия набор от опции за събиране на данни или от това как софтуерът използва тези данни, за да ви предостави информация?

Ценова структура: Някои инструменти имат ценови планове, които се променят в зависимост от броя на потребителите, сесиите, събитията или крайните потребители. Кой е най-подходящ за вас?

Леснота на използване: Колко лесно е да се използва новото приложение? Може ли целият ви екип да го използва успешно за събиране на обратна връзка от потребителите или за привличане на нови потребители?

Сътрудничество: Можете ли лесно да споделяте данни и информация с други екипи или заинтересовани страни?

Изкуствен интелект (AI): Инструментът използва ли AI? Допълва ли това вашите работни процеси и процедури?

Най-добрата алтернатива на Pendo е тази, която най-добре отговаря на вашите нужди. Обмислете горните точки, класифицирайте колко са важни за вас и използвайте това, за да намерите най-подходящия инструмент за вашия бизнес.

10-те най-добри алтернативи на Pendo, които можете да използвате

Pendo е полезен вариант за екипи, които искат по-добра представа за ангажираността на потребителите, за да могат да подобрят още повече преживяването. Това обаче не е единственият инструмент, който предлага подобни функции, и винаги си струва да проучите алтернативи на Pendo, за да видите дали са по-подходящи.

Ето 10 от най-добрите алтернативи на Pendo, които според нас си заслужава да разгледате тази година.

1. Whatfix

чрез Whatfix

Whatfix е платформа за цифрово внедряване, предназначена да подобри производителността на потребителите, спазването на процесите и откриването на функции. С Whatfix продуктовите екипи могат да наблюдават поведението на потребителите, да проследяват използването на функциите, да получават обратна връзка и да предлагат поддръжка и насоки на клиентите в реално време. ⌚

Най-добрите функции на Whatfix

Предоставяйте обучение в приложението и поддръжка на крайните потребители

Увеличете приемането от страна на потребителите с помощни указания и джаджи

Персонализирайте преживяването с интелигентна сегментация и контекстуализация

Ограничения на Whatfix

Някои потребители споделят, че им е трудно да използват Whatfix заедно с други доставчици на SaaS продукти.

Според някои потребители, процесът на обучение за Whatfix може да бъде малко сложен.

Цени на Whatfix

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Whatfix

G2: 4. 6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

2. Amplitude

чрез Amplitude

Amplitude е софтуерно приложение за анализи на продукти и проследяване на събития. Екипите могат да използват тази алтернатива на Pendo, за да получат изключително полезна информация за потребителите, а след това да приложат тези данни за подобряване на продуктите. Платформата включва функции за анализи, експериментиране и оптимизация, както и данни за клиентите. ▶️

Най-добрите функции на Amplitude

Планирайте и внедрете A/B тестове, за да определите най-добрия вариант.

Създавайте профили на клиенти и списъци с аудитория с вградената платформа за клиентски данни.

Персонализирайте бъдещото съдържание с помощта на сегменти от аудиторията, базирани на данни

Ограничения на Amplitude

Някои потребители биха искали да има шаблони, които да могат да персонализират по време на процеса на настройка.

Не можете да създадете пълен исторически панел, тъй като данните се съхраняват само за последните 365 дни.

Цени на Amplitude

Starter: Безплатно

Плюс: От 49 $/месец за неограничен брой потребители

Растеж: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Amplitude

G2: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

3. WalkMe

чрез WalkMe

WalkMe е платформа за цифрово внедряване, създадена да премахне пречките при цифровите продукти. Софтуерът се наслагва върху вашето уеб приложение, за да идентифицира потенциални предизвикателства, след което предлага практични препоръки за подобряване на работните процеси и използването на продукта. ?

Най-добрите функции на WalkMe

Разберете дали потребителските потоци функционират както е предвидено или не.

Предоставяйте персонализирани дигитални преживявания в подходящия момент благодарение на автоматизацията.

Премахнете пречките, за да постигнете по-висока производителност и по-широко използване на функциите.

Ограничения на WalkMe

Някои потребители съобщават, че платформата се зарежда бавно, което може да повлияе на потребителското преживяване на уебсайта.

Въпреки че това е платформа без код, потребителите смятат, че е полезно да имате човек в екипа си, който е технически компетентен в HTML и CSS.

Цени на WalkMe

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WalkMe

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

4. Heap

чрез Heap

Heap е платформа за цифрова информация, която позволява на продуктовите екипи да разберат пътя на потребителите, след което да направят бързи промени, за да подобрят задържането, конверсията и преживяването на потребителите. Продуктовите екипи могат да използват софтуера, за да разберат какво работи и какво не, като се опират на реални данни за клиентите. ?

Най-добрите функции на Heap

Получете цялостния контекст на работния процес на потребителя с едно кликване

Идентифицирайте възможности за подобряване на продукта си с вградени възможности за анализ на данни.

Проследявайте и разберете ангажираността с продукта на различни устройства

Ограничения на Heap

Някои потребители изпитват липса на функционалности, които са налични в Pendo, като например ръководни обиколки на продуктите и NPS проучвания.

Heap проследява само взаимодействията на фронтенда, така че ще ви е необходим друг инструмент, за да проследявате взаимодействията с бекенда.

Цени на Heap

Безплатно

Растеж: Свържете се с нас за цени

Pro: Свържете се с нас за цени

Premier: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Heap

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

5. Userlane

чрез Userlane

Userlane е платформа за цифрово внедряване, предназначена за продуктови екипи, които искат да имат пълна картина на преживяването с приложението си, за да могат да разберат как потребителите го приемат и да направят подобрения. Тази алтернатива на Pendo може да се използва и за предлагане на клиентска поддръжка по заявка в приложението, с контекстуално съдържание и изключително ангажиращи ръководства за потребители. ?

Най-добрите функции на Userlane

Разберете поведението на потребителите в реално време в различни приложения

Анализирайте данните за поведението на клиентите си, за да подобрите потребителското преживяване.

Създавайте и разпространявайте автоматично подходящо съдържание с помощта на указания в приложението.

Ограничения на Userlane

Някои потребители биха искали да има шаблони за изтегляне на отчети, за да се опрости отчитането.

Според някои потребители, ако имате голям брой ръководства, управлението може да бъде трудно.

Цени на Userlane

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Userlane

G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

6. Smartlook

чрез Smartlook

Smartlook е дигитална платформа, която предлага анализи на продукти и визуална информация за потребителите. Платформата комбинира качествени и количествени данни, за да даде на продуктовите екипи пълна представа за това как потребителите възприемат техните приложения, така че да могат да правят по-добри избори в процеса на вземане на решения, когато става въпрос за разработване на продукти. ?

Най-добрите функции на Smartlook

Вижте какви действия предприемат потребителите с инструменти за записване на сесии

Използвайте топлинни карти на уебсайта и мобилното приложение, за да проследявате поведението на потребителите.

Използвайте анализи на мобилни приложения и уебсайтове, за да разберете поведението на потребителите.

Ограничения на Smartlook

Някои потребители съобщават за проблеми с непълно записване на сесиите.

Според някои потребители, инструментът би могъл да се възползва от повече опции за персонализиране на отчетите.

Цени на Smartlook

Безплатно

Pro: От 55 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartlook

G2: 4. 6/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

7. Appcues

чрез Appcues

Appcues е платформа за внедряване на продукти, предназначена за продуктови екипи, които искат да подобрят процеса на привличане на нови потребители. Платформата позволява на екипите да създават персонализирани изживявания в приложението за нови потребители с дизайн на изживяването, интелигентно таргетиране и проследяване на поведението на потребителите.

Най-добрите функции на Appcues

Създайте персонализирани процеси за въвеждане и контролни списъци за нови потребители.

Повишете ангажираността с изскачащи съобщения, подсказки и активни точки.

Събирайте обратна връзка от потребителите с анкети в приложението

Ограничения на Appcues

Някои потребители намират автоматичното запазване за досадно, тъй като то може да затрудни тестването на потенциални промени и бързото им отменяне.

Някои потребители биха искали да има по-подробни анализи в Appcues.

Цени на Appcues

Essentials: От 249 $/месец за три потребителски лиценза

Растеж: От 879 $/месец за 10 потребителски лиценза

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Appcues

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

8. Glassbox

чрез Glassbox

Glassbox е платформа за анализ на цифровото потребителско преживяване, която позволява на екипите да създават по-ангажиращи преживявания за потребителите на приложения и цифрови продукти. С тази алтернатива на Pendo продуктовите екипи могат да записват всяко взаимодействие на потребителите, да анализират пътя на клиентите и да наблюдават ефективността. ?

Най-добрите функции на Glassbox

Събирайте данни за потребителите и идентифицирайте тенденциите в поведението им във времето.

Идентифицирайте проблеми и приложете корекции, за да подобрите потребителския поток.

Сътрудничейте с други екипи, за да споделяте информация и да определите приоритетите за необходимите подобрения.

Ограничения на Glassbox

Някои потребители споделят, че започването на работа и добавянето на код към уебсайта им е било предизвикателство.

Според някои потребители управлението на достъпа на потребителите за няколко екипа може да бъде подобрено.

Цени на Glassbox

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Glassbox

G2: 4,9/5 (над 500 отзива)

Capterra: 5/5 (над 40 отзива)

9. Mixpanel

чрез Mixpanel

Mixpanel е инструмент за анализиране на продукти и визуализиране на данни, който дава възможност на екипите, работещи с продукти, да вземат по-интелигентни решения за подобрения. Платформата позволява на всеки да преглежда данни за поведението на потребителите, да ги споделя с други екипи и да избере правилния път напред. ?

Най-добрите функции на Mixpanel

Получавайте актуални данни за това как потребителите взаимодействат с приложението ви

Анализирайте пътя на потребителя от начало до край

Създавайте табла, които превръщат потребителските данни в изключително визуални диаграми и графики.

Ограничения на Mixpanel

Някои потребители изразяват желание за по-добри опции за персонализиране на таблата.

Според някои потребители, извличането на необработени данни за използване в други приложения може да бъде предизвикателство.

Цени на Mixpanel

Starter: Безплатно

Растеж: От 20 $/месец

Enterprise: От 833 $/месец

Оценки и рецензии на Mixpanel

G2: 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

10. Hotjar

чрез Hotjar

Hotjar е инструмент за топлинни карти и анализ на поведението на уебсайтове, който дава на екипите по-добра представа за това, което се случва на уебсайта им, отвъд основните цифри. Наборът от функции на Hotjar включва топлинни карти, записи, проучвания, обратна връзка от потребители и интервюта. ?

Най-добрите функции на Hotjar

Вижте кои области от уебсайта ви посетителите действително използват с помощта на топлинни карти.

Прегледайте потребителските сесии, за да идентифицирате проблеми в потребителския поток.

Помолете за обратна връзка или организирайте индивидуални интервюта с реални потребители на уебсайта.

Ограничения на Hotjar

Някои потребители биха искали навигацията и таблото за управление да бъдат по-опростени.

Някои потребители установиха, че добавянето на Hotjar към уебсайта им оказва негативно влияние върху скоростта на зареждане на страниците и производителността.

Цени на Hotjar

HotJar Observe Basic: Безплатно

HotJar Observe Plus: 39 $/месец

HotJar Observe Business: 99+ долара на месец

HotJar Observe Scale: 213+ долара на месец

HotJar Ask Basic: Безплатно

HotJar Ask Plus: 59 $/месец

HotJar Ask Business: 79+ долара на месец

HotJar Ask Scale: 159+ долара на месец

HotJar Engage Basic: Безплатно

HotJar Engage Plus: 350 $/месец

HotJar Engage Business: 550 $/месец

HotJar Engage Scale: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4. 3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Тези алтернативи на Pendo са чудесни, ако търсите различен инструмент за анализ на поведението на потребителите и продуктите. Независимо дали ще останете с Pendo или ще изберете един от конкурентите му, все пак ще ви трябват други инструменти за управление на продукти, които да ви помогнат да допълните технологичния си набор.

Използвайте подсказки с ClickUp AI, за да създадете бързо документи с изисквания към продукта (PDR) за нула време.

ClickUp е най-добрата цифрова платформа за продуктови екипи, които искат да опростят преживяването и да доставят актуализации по-бързо. Можете да начертаете позицията и визията на вашия продукт, да мотивирате екипа си да подкрепи вашата цел и да итерирате по-бързо благодарение на нашата всеобхватна платформа за управление на продукти.

Използвайте ClickUp, за да създадете интелигентни пътни карти за продуктите си и да организирате обратната връзка, епичните истории и спринтовете на едно общо място. Вижте целия жизнен цикъл на вашите продукти с изгледи на ниво екип, работни потоци и автоматизации – без нужда от ръчно прехвърляне.

Благодарение на ClickUp AI можете да оптимизирате целия процес на управление на продуктите. Създавайте продуктова документация, организирайте обратната връзка от потребителите и поискайте обобщение, което можете да включите в актуализациите на продуктите, шаблоните за стратегическо планиране и шаблоните за вземане на решения.

ClickUp е създаден за сътрудничество, така че вашият продуктов екип може да работи с други вътрешни отдели и заинтересовани страни, за да обменя идеи и споделя данни в рамките на шаблон за продуктова стратегия. Данните, които събирате от алтернативите на Pendo, вече могат да се съхраняват на едно централно място, където всеки може да има достъп до тях и да ги използва. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции и множество опции за персонализиране, някои потребители може да намерят ClickUp за прекалено сложен в началото.

Някои от най-очакваните функции на ClickUp AI, като обобщения на проекти и standup, все още не са достъпни в приложението, но ще бъдат добавени скоро.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Използвайте силата на данните за поведението на потребителите

Когато разгледате всички налични инструменти за цифрово внедряване, ще откриете богато разнообразие от приложения и платформи, които могат да подобрят подхода на вашия продуктов екип към разработването на потребителското преживяване. Използвайте този наръчник, за да намерите най-добрата алтернатива на Pendo за вашите нужди – независимо дали целта ви е да получите по-подробни данни за потребителите или да намерите по-добър начин да споделите това, което имате, с вашия екип.

Докато се задълбочавате в света на алтернативите на Pendo, обмислете и други инструменти, които могат да ви подпомогнат в пътя към създаването на най-добрите възможни продукти. Променете подхода си към управлението на продукти с ClickUp. Регистрирайте се безплатно сега. ✨