10-те най-добри алтернативи на Mixpanel за продуктова аналитика през 2025 г.

Вземането на решения въз основа на данни е от решаващо значение, за да останете пред конкуренцията. Същото важи и за намирането на подходящата алтернатива на Mixpanel за вашия бизнес.

Mixpanel отдавна е популярен избор, но развиващата се среда на аналитичните инструменти предлага нови и иновативни опции.

Независимо дали искате подобрени функции, различни ценови планове или нова перспектива за това как потребителите взаимодействат с вашия продукт – атрактивните алтернативи на Mixpanel са само на едно превъртане и едно кликване разстояние.

Събрахме 10-те най-добри алтернативи на Mixpanel за всичко, свързано с анализа на продукти. Присъединете се към нас, за да разкрием вълнуващи инструменти за декодиране на поведението на потребителите, подобряване на клиентското преживяване и стимулиране на успеха на продуктите. ✨?

Какво трябва да търсите в алтернативите на Mixpanel?

Намирането на подходящата алтернатива на Mixpanel може да издигне проучването на данни на ново ниво.

Ето някои от качествата, които търсихме, за да намерим най-добрите алтернативи на Mixpanel за този списък:

Гъвкавост за променящи се нужди

Скорост, за да бъдете винаги една крачка напред

Удобни за ползване интерфейси, с които всеки може да се ориентира

Функции за сътрудничество за безпроблемна работа в екип

Мащабируемост за разрастване на вашата империя

Опции за персонализиране, за да адаптирате таблата и отчетите

Функции за сигурност за поверителност на данните

Достъпни планове, които ще ви помогнат да се вместите в бюджета си.

Ще ви трябват и специфични функционалности, които да помогнат на вашия бизнес да расте. Става дума за функции за продажбена фуния, A/B тестове, анализи на потребителското пътуване и други.

10-те най-добри алтернативи на Mixpanel, които можете да използвате

Независимо дали сте утвърдена организация, новосъздаден SaaS стартъп или самостоятелен предприемач, вашите инструменти за анализ на данни могат да определят успеха или провала на вашите стратегии за растеж.

Тези алтернативи на Mixpanel ще ви помогнат да превърнете суровите данни в полезни информации, което ще позволи на вашия бизнес да взема информирани решения.

Да започнем.

1. Google Analytics

Google Analytics е популярна платформа за дигитални анализи, която позволява на собствениците на уебсайтове да наблюдават различни аспекти на потребителската аналитика, онлайн представянето и др. Използвайте платен или безплатен план, за да оптимизирате уебсайта си с информация за поведението на потребителите и да постигнете по-високи проценти на конверсия.

Най-добрите функции на Google Analytics

Създайте персонализирани табла с най-подходящите показатели и отчети за по-бърз достъп до данни и анализ.

Сегментирайте аудиторията си въз основа на данни за клиентите, като демографски характеристики, поведение и интереси, за да опростите персонализираните маркетингови кампании.

Създайте цели и фунии, за да проследявате конкретни действия (например, попълване на формуляри или покупки на продукти), измервайте ефективността и идентифицирайте потенциални области за оптимизация.

Следете трафика и производителността с помощта на отчети в реално време, за да ускорите процеса на вземане на решения.

Ограничения на Google Analytics

Някои отзиви сочат, че новите потребители се сблъскват с трудна крива на обучение поради големия обем данни.

Според отзивите, може да е трудно да се свържете с отдела за обслужване на клиенти за помощ.

Цени на Google Analytics

Google Analytics Standard: Безплатно

Google Analytics 360: 12 500 долара/месец

Оценки и рецензии за Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 6200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7600 отзива)

2. Amplitude

Amplitude Analytics е платформа за продуктова информация, която помага на бизнеса да подобри ангажираността на клиентите въз основа на тяхното поведение и анализ. Това е всеобхватна аналитична платформа с всичко необходимо, за да проследявате поведенчески данни в множество цифрови свойства и да оптимизирате продуктовото преживяване.

Най-добрите функции на Amplitude

Използвайте аналитичния панел, за да получите подробна информация за поведението и ангажираността на потребителите.

Подобрете клиентското преживяване и ефективността на A/B тестовете с надеждни инструменти за проследяване и отчитане

Използвайте събирането на данни и поведенческия анализ с помощта на предсказуеми анализи, за да идентифицирате възможности за растеж.

Оптимизирайте фуниите за конверсия с функции като персонализирани събития, сегментиране на потребителите, анализ на фуниите, данни за задържането и предсказуема аналитика.

Ограничения на амплитудата

Отзивите на някои потребители сочат, че навигацията може да бъде трудна, като изразяват желание за допълнителни опции за персонализиране.

Някои отзиви споменават необходимостта от по-удобен за ползване интерфейс.

Цени на Amplitude

Стартово ниво: Безплатно

Плюс: 61 $/месец

Развитие: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Amplitude

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

3. Kissmetrics

Kissmetrics е цялостно решение за анализ на данни с инструменти за оптимизиране на маркетинговите стратегии. Платформата предоставя анализ на пътя на клиентите, което позволява на бизнеса да разбере какво стимулира привличането, ангажираността и задържането на потребителите.

Най-добрите функции на Kissmetrics

Възползвайте се от инструментите за визуализация на данни , за да проследявате пътя на клиента и да анализирате взаимодействията на потребителите.

Анализирайте конкретни групи клиенти във времето, за да идентифицирате тенденции, като използвате функцията за кохортен анализ.

Използвайте софтуер за проследяване на клиенти , за да анализирате стъпките, които потребителите предприемат, за да извършат различни действия (например, да направят покупка или да изтеглят мобилни приложения).

Извършете A/B тестове, за да определите най-добрите дизайни, оформление или продуктови съобщения за конкретни страници.

Ограничения на Kissmetrics

Някои отзиви от малки предприятия посочват, че цените могат да бъдат високи и трудни за бюджетиране.

Според някои отзиви, наличните опции за отчитане са ограничени в сравнение с подобни аналитични инструменти.

Цени на Kissmetrics

Silver: 199 $/месец

Gold: 499 $/месец

Платина: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissmetrics

G2: 4. 1/5 (150+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (10+ отзива)

4. Adobe Analytics

Adobe Analytics предоставя инструменти за управление на данни и уеб анализи, с които да проследявате, измервате и анализирате поведението на потребителите в дигиталните канали. Платформата позволява на бизнеса да оптимизира дигиталните маркетингови стратегии, да минимизира отпадането и да повиши процента на задържане.

Най-добрите функции на Adobe Analytics

Интегрирайте безпроблемно вашата платформа за уеб анализи с други продукти на Adobe (например Adobe Campaign или Adobe Experience Cloud) за цялостно решение за дигитален маркетинг.

Адаптирайте таблото според вашите специфични нужди, за да имате бърз достъп до най-релевантните данни.

Използвайте функцията ActivityMap, за да създадете топлинна карта за всяка страница, така че да можете да идентифицирате кои елементи привличат вниманието и кои не.

Създайте SMART цели въз основа на точен анализ и проследявайте измерими цели , използвайки информация в реално време.

Ограничения на Adobe Analytics

Отзивите сочат, че Adobe Analytics може да бъде сложен и изисква дълъг период на обучение.

Цените могат да бъдат твърде високи за малките предприятия или стартиращите компании.

Цени на Adobe Analytics

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Adobe Analytics

G2: 4. 1/5 (950+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

5. Hotjar

Hotjar е софтуерен пакет „всичко в едно“ за обратна връзка и анализи, с който можете да оптимизирате уебсайта си и да вземате решения въз основа на данни. Hotjar Observe е най-популярната алтернатива на Mixpanel в пакета – комбинирайте я с Hotjar Ask, Hotjar Engage и Hotjar Funnels, за да получите всички инструменти, от които се нуждаете, за да успеете. ?

Най-добрите функции на Hotjar

Идентифицирайте проблемните точки и получите подробна информация за това как потребителите навигират във вашия уебсайт или мобилно приложение с помощта на повторение на сесиите и запис в приложението.

Вземете и четирите инструмента на Hotjar, за да създавате топлинни карти, анализирате записи, получавате обратна връзка от потребителите, показвате анкети, свързвате се с потребителите индивидуално и подобрявате вашите канали за продажби.

Използвайте инструменти за проследяване на събития, за да анализирате поведението на клиентите, да подобрите привличането на потребители и да оптимизирате областите с висока степен на отпадане.

Вижте как се държат вашите клиенти в приложението с безпристрастни данни и ги използвайте, за да създадете функции на продукта, които те ще обичат.

Ограничения на Hotjar

Някои потребителски отзиви съобщават, че обслужването на клиенти често има дълги времена на изчакване с ограничени отговори.

В отзивите на някои потребители се споменават проблеми с ограниченията при експортирането на данни (100 000 записи на сесии или по-малко).

Цени на Hotjar

HotJar Observe Basic: Безплатно

HotJar Observe Plus: 39 $/месец

HotJar Observe Business: 99+ долара на месец

HotJar Observe Scale: 213+ долара на месец

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4. 3/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 450 рецензии)

6. Glassbox

Glassbox е цялостна платформа за уеб и мобилна аналитика. Тя е чудесна алтернатива на Mixpanel за бизнеса, който дава приоритет на надеждни функции за сигурност и задълбочени инструменти за продуктова аналитика.

Най-добрите функции на Glassbox

Подобрете ефективността на електронната търговия, като използвате функционалност за заснемане, задвижвана от изкуствен интелект, за напреднали анализи на данни.

Прегледайте записите на потребителските сесии, за да идентифицирате случаи на употреба, да анализирате данни и да внедрите промени за целенасочено подобрение.

Анализирайте точно придобиването, атрибуцията, процентите на конверсия и други показатели, като използвате широка гама от KPI.

Защитете клиентите си с функции за сигурност като криптиране от край до край, контрол на достъпа и разрешения на базата на роли.

Ограничения на Glassbox

В отзивите на някои потребители се споменава бавното зареждане и забавянето.

Някои отзиви съобщават за проблеми със съхранението на сесиите, което е ограничено до 30 дни.

Цени на Glassbox

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Glassbox

G2: 4,9/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

7. FullStory

FullStory е решение за анализ на цифровото преживяване и фантастична алтернатива на Mixpanel, ако търсите допълнителни функции и поддръжка. Платформата предоставя запис на сесии и данни, които ви дават информация, която ще ви помогне да постигнете по-добри бизнес резултати.

Най-добрите функции на FullStory

Вземете добавки, създадени от FullStory, за да отстраните недостатъците. Например, Annotate React е отворен код Babel плъгин, който добавя стабилни атрибути за React и React Native.

Възползвайте се от интеграциите с популярни инструменти като Pendo, Jira, HelpScout и Salesforce, за да обедините данните си.

Използвайте мощни възможности за търсене и филтриране, за да получите необходимите данни, когато имате нужда от тях.

Проследявайте поведението на потребителите на различни устройства и цифрови платформи за изчерпателни анализи.

Ограничения на FullStory

Някои потребителски отзиви споменават, че платформата може да изисква много ресурси и да се зарежда бавно при работа с уебсайтове с голям трафик.

Отзивите на някои клиенти изразяват желание за допълнителни опции за персонализиране на таблата и отчетите.

Цени на FullStory

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FullStory

G2: 4,5/5 (над 350 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

8. Heap

Heap е платформа за анализ на уеб и мобилни данни, която записва всяко взаимодействие на потребителите чрез сигурно записване на сесиите. Използвайте я, за да получите информация за поведението на клиентите и да оптимизирате вашите дигитални преживявания. ⏩

Най-добрите функции на Heap

Получете мобилно заснемане на различни платформи, управление на данни и анализи без остарели SDK.

Опитайте безплатната версия, за да разгледате функциите на платформата, да анализирате до 10 000 сесии на месец и да решите дали това е подходящата алтернатива на Mixpanel за вас.

Насладете се на лесна интеграция с популярни инструменти като Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory и хранилища за данни като BigQuery и Snowflake.

Оптимизирайте вашите дигитални преживявания и получите подробна информация за поведението на потребителите без ръчно проследяване или маркиране.

Ограничения на Heap

Някои отзиви посочват, че потребителският интерфейс може да бъде объркващ или прекалено сложен за хора с ограничен опит в анализа на данни.

Отзивите на някои потребители споменават бавна обработка на данните и проблеми с точността на данните.

Цени на Heap

Безплатно

Растеж: 3600+ долара/година

Pro: Свържете се с нас за цени

Premier: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Heap

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

9. Contentsquare

Contentsquare е платформа за анализ на преживяванията, която дава възможност на бизнеса да предоставя човешки преживявания чрез дигитални свойства, базирани на подробни данни. Получавайте поведенчески показатели от взаимодействията с клиентите и намеренията им през всеки етап от пътуването на потребителя.

Най-добрите функции на Contentsquare

Настройте персонализирани известия, за да получавате актуализации в реално време за важни информации и събития, с които да увеличите ангажираността на потребителите.

Анализирайте кликовете, превъртанията, движенията на мишката и други, за да подобрите ангажираността и конверсиите.

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да идентифицирате възможности с лесни за разбиране визуални отчети и анализи.

Получете информация за проблемите в пътуването на вашите клиенти на ранен етап, за да можете да реагирате, преди това да се отрази на вашите приходи.

Ограничения на Contentsquare

Някои потребителски отзиви споменават случайни проблеми и съобщения за грешки, които могат да повлияят на производителността.

В отзивите на някои потребители се споменава бавно зареждане при големи масиви от данни.

Цени на Contentsquare

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Contentsquare

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

10. Smartlook

Smartlook е усъвършенстван инструмент за анализ, който предоставя информация в реално време за поведението и преживяванията на потребителите. Разберете как потребителите взаимодействат с вашите продукти и идентифицирайте областите, в които можете да подобрите клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Smartlook

Оптимизирайте вашето дигитално преживяване с данни, събрани от записи на сесии и топлинни карти.

Проследявайте поведението на потребителите през продажбения канал, за да получите информацията, от която се нуждаете, за да подобрите конверсиите.

Използвайте разширени опции за филтриране, като сегментиране по местоположение, устройство и поведение, за да получите данните, от които се нуждаете, за да увеличите печалбата си.

Интегрирайте с инструменти като Slack и Google Analytics, за да можете да поддържате екипа си на една и съща страница.

Ограничения на Smartlook

Някои потребители споделят, че са объркани относно „Безплатния план“, който е 14-дневен безплатен пробен период, който не включва достъп до разширени функции.

В отзивите на някои потребители се споменава затруднение при навигацията в потребителския интерфейс и необходимост от допълнителни опции за персонализиране.

Цени на Smartlook

Безплатен план : Безплатен

Професионален план: 55 $/месец

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartlook

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Тези алтернативи на Mixpanel ви осигуряват (и дори повече) всичко необходимо за анализи, базирани на събития. Интеграцията с инструмент за управление на продукти като ClickUp ще ви помогне да разберете по-добре ангажираността на потребителите към продуктите и услугите, като ви даде предимството, от което се нуждаете, за да успеете. ? ?

Използвайте подсказки с ClickUp AI, за да създадете бързо документи с изисквания към продукта (PDR) за нула време.

ClickUp for Product Teams е всеобхватно средство за управление на проекти и сътрудничество. Нашият софтуер за визуално управление на проекти улеснява опростяването на работните процеси, управлението на задачите и насърчава безпроблемната комуникация.

Потребителите на ClickUp получават достъп до хиляди инструменти, шаблони и функционалности, които ви дават предимство. Някои от най-популярните ни шаблони за продуктови екипи включват:

Шаблонът за аналитичен доклад на ClickUp , който може да помогне на вашия екип да визуализира пълни набори от данни и да проследява KPI с ясни графики и диаграми.

Шаблонът за анализ на данни на ClickUp , който може да изведе вашия бизнес на следващото ниво – отключвайки полезни прозрения, като помага на вашия екип да анализира бързо и точно данните.

От продуктови пътни карти и шаблони за управление на проекти до шаблони за мозъчна атака и вземане на решения – има ClickUp шаблон за всеки повод. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Хиляди инструменти за управление на проекти и продукти , които правят анализа на продуктите по-ефективен и ефикасен.

Използвайте ClickUp Automations, за да създадете персонализирани тригери и действия, така че да можете да поставите различни задачи на автопилот.

Позволете на ClickUp AI да обобщи бележките от срещите, да създаде конспекти, да изготви чернови на имейли и да проследява напредъка по вашите проекти.

Интегрирайте с над 1000 популярни платформи като Salesforce, Slack, Asana, Jira и други. Ако липсва инструмент, с който искате да се свържете, можете да използвате Zapier и API на ClickUp, за да създадете такъв.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при запознаването с функциите на ClickUp (но това се решава с безплатни уроци).

Според отзивите, потребителите могат да получават прекалено много известия и напомняния при стандартните настройки.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Разнообразие!

Използването на силата на аналитиката е от съществено значение за процъфтяващ бизнес в среда, основана на данни. Всяка алтернатива на Mixpanel в нашия списък предлага уникални функции и предимства, които ще ви помогнат да постигнете точно това.

Важно е да намерите решение, което отговаря на нуждите на вашия бизнес, за да можете да изпреварите конкуренцията.

Нека ClickUp даде възможност на вашите екипи да работят с надеждни функции за управление на проекти и продукти, докато обмисляте различните варианти. Той се интегрира безпроблемно с водещи аналитични инструменти, за да ви даде по-задълбочена информация за ангажираността на потребителите.

ClickUp е вашето решение, което ще революционизира начина, по който продуктовите екипи си сътрудничат и анализират данни. Направете следващата стъпка в подобряването на вашите аналитични умения – регистрирайте се в ClickUp още днес! ? ?