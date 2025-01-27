10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Agile CRM през 2025 г.

Днес е почти невъзможно да се изгради конкурентен бизнес без солидна стратегия за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

Многобройните различни CRM инструменти на пазара са се развили, за да отговорят на нарастващото търсене във всички отрасли. Едно от най-големите имена в бранша е Agile CRM, но то не е подходящо за всеки.

Тези 10 най-добри алтернативи на Agile CRM предлагат специфични функции и специализирани инструменти, които отговарят на вашите уникални бизнес изисквания, с чудесни опции за всеки бюджет.

Какво е Agile CRM?

Agile CRM е популярен продукт за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в облака, предназначен за малки и средни предприятия.

Той обединява продажбите, маркетинга и управлението на услугите в една платформа. По този начин позволява на бизнеса да автоматизира маркетинговите кампании, да управлява възможностите за продажби и да предоставя по-добра поддръжка на клиентите. Екипите използват автоматизация на работния процес, управление на екипа по продажбите и инструменти за отчитане, които се адаптират добре към растежа на бизнеса.

Какво да търсите в алтернативите на Agile CRM?

Докато търсите най-добрата алтернатива на Agile CRM за вашия бюджет и организация, помислете как всяка от следните CRM функции се отнася към вашите специфични, уникални бизнес изисквания:

Автоматизация на продажбите: Ефективните алтернативи на Agile CRM трябва да предлагат функции Ефективните алтернативи на Agile CRM трябва да предлагат функции за автоматизация на продажбите , които са поне толкова надеждни, колкото тези, предлагани от Agile CRM.

Автоматизация на маркетинга: По същия начин, CRM системата, която изберете, трябва да предоставя мощни инструменти за автоматизиране на По същия начин, CRM системата, която изберете, трябва да предоставя мощни инструменти за автоматизиране на маркетинговите кампании , точно като Agile CRM.

Обслужване на клиенти: Лошото обслужване на клиенти е фактор, който може да провали сделката, когато преминавате от една CRM система към друга и прехвърляте голямо количество данни.

Достъпност: Цените на Agile CRM са известни с това, че са конкурентни, а най-добрите алтернативи на Agile CRM също предлагат достъпни цени.

Мащабируемост: Добрата алтернатива трябва да се адаптира към нуждите на вашия бизнес, за да не се налага да търсите друго решение по-късно.

Безплатна версия: Безплатната версия или пробният период ви позволяват да оцените софтуера, преди да се ангажирате, а най-добрите безплатни CRM софтуерни опции все пак трябва да ви предоставят достъп до мощни Безплатната версия или пробният период ви позволяват да оцените софтуера, преди да се ангажирате, а най-добрите безплатни CRM софтуерни опции все пак трябва да ви предоставят достъп до мощни Agile инструменти.

10-те най-добри алтернативи на Agile CRM, които можете да използвате

Съставихме този списък с някои от най-добрите инструменти на пазара. Използвайте този списък, за да стесните избора си и бързо да намерите решение, което работи за вашата организация.

Заменете Agile CRM с проследяването на взаимоотношенията с клиенти, автоматизацията на задачите и управлението на проекти на ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за продуктивност, което поддържа Agile методологии. Agile функционалността включва гъвкава система за управление на задачите, която се адаптира към популярни методи като Scrum и позволява сложните задачи да бъдат разделени на управляеми единици.

ClickUp CRM внася тази гъвкавост в управлението на взаимоотношенията с клиентите. Софтуерът улеснява управлението на клиентската информация и взаимодействията в рамките на едно и също работно пространство като свързани проекти.

Тя ви позволява да проследявате потенциални клиенти, заявки от клиенти, обратна връзка, доклади за грешки и др. Полетата за персонализиране дават възможност на търговските представители и маркетинговите екипи да съхраняват данни, специфични за клиента.

Платформата включва голяма колекция от шаблони, които улесняват започването на работа. Те включват CRM шаблони, Agile шаблони и шаблони, които покриват почти всички бизнес нужди.

Най-добрите функции на ClickUp

Предоставя единна платформа за Agile управление на проекти , управление на продажбите и обслужване на клиенти.

Функциите за сътрудничество в реално време позволяват на екипите по продажбите да управляват по-добре взаимоотношенията с клиентите.

Разширените функции помагат за автоматизиране на маркетинговите кампании и оптимизиране на продажбите.

Предоставя AI инструменти, които помагат на търговския персонал да създава по-убедителни съобщения към клиентите.

Интегрира се с популярни платформи за социални медии за по-голямо ангажиране в интернет

Предоставя широки възможности за персонализиране, за да отговори на почти всякакви бизнес нужди или работни процеси.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители биха искали мобилното приложение да има повече функции.

Новите потребители трябва да преминат през период на обучение, за да се запознаят с всички функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за закупуване във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. HubSpot CRM

Чрез HubSpot

HubSpot CRM е лесна за използване платформа, която се интегрира с обширния набор от продукти на HubSpot. Заедно те предоставят цялостно решение за маркетинг, продажби, обслужване и управление на уебсайтове.

Безплатната версия на CRM предлага основни функции, подходящи за малки и средни предприятия. HubSpot е добър избор и когато приоритет е мащабируемостта. Премиум добавките позволяват на вашия бизнес да увеличи функционалността си в съответствие с нуждите си.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

All-in-one CRM, който комбинира автоматизация на маркетинга, автоматизация на продажбите и възможности за обслужване на клиенти

Безплатната версия позволява на малките предприятия да започнат с имейл маркетинг, управление на потенциални клиенти и управление на продажбите.

Усъвършенстваните инструменти за автоматизация на маркетинга позволяват автоматизиране на маркетингови кампании, съобразени с поведението на клиентите.

Информация в реално време за възможностите за продажби и посетителите на уебсайта помага на бизнеса да управлява взаимодействията с клиентите.

Мащабируемост за растящи бизнеси, като позволява неограничен брой потребители и неограничен брой контакти

Автоматизацията на услугите оптимизира обслужването на клиентите, за да подобри още повече взаимоотношенията с тях.

Ограничения на HubSpot CRM

Безплатният план има ограничени възможности за персонализиране.

Инструментите за отчитане не са толкова надеждни, колкото някои от другите опции.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец

Професионална версия: 1600 $/месец

Enterprise: 5000 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)

3. Zoho CRM

Чрез Zoho

Zoho CRM е част от пакета приложения Zoho, който предлага голям набор от функции за бизнеса от всякакъв мащаб. Той е известен с възможностите си за персонализиране. Например, многоканалната поддръжка позволява на вашия бизнес да се свързва с клиентите чрез имейл, телефон, чат на живо и социални медии.

CRM не само се интегрира с над 40 приложения в пакета Zoho, но и осигурява поддръжка за интеграции на трети страни.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Предоставя цялостен набор от функции за автоматизация на продажбите и управление на взаимоотношенията с клиентите.

Усъвършенствана автоматизация на маркетинга за управление на взаимодействията с клиенти и автоматизиране на маркетингови кампании

Поддържа множество канали за управление на продажбите

Анализите в реално време предоставят на екипите по продажбите полезна информация за продажбения процес.

Интегрира се със социалните медии, за да ангажира и проследява потенциални клиенти в различните канали за продажби.

Ограничения на Zoho CRM

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с алтернативите.

Някои интеграции може да са трудни за настройка.

Цени на Zoho CRM

Безплатно

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4,0/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

4. EngageBay

Чрез EngageBay

EngageBay интегрира функционалности за маркетинг, продажби и обслужване в своя CRM. Софтуерът е предназначен предимно за малки предприятия и стартиращи компании, като им предоставя мощно, но лесно за използване решение, което им помага да започнат да откриват предимствата на един добър CRM.

Функциите му включват имейл маркетинг, генериране на лийдове и функционалност за обслужване на клиенти, така че получавате цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на EngageBay

Предоставя единна платформа за управление на взаимодействията с клиенти, продажбите и маркетинговите процеси.

Предлага усъвършенствани инструменти за автоматизация на маркетинга за управление на продажбите и автоматизиране на маркетинговите кампании.

Функциите за автоматизация на продажбите помагат на екипите по продажбите да планират срещи и да проследяват по-лесно възможностите за продажби.

Инструментите за управление на потенциални клиенти улавят и поддържат интереса на потенциалните клиенти от уеб формуляри или други точки за взаимодействие в интернет.

Функциите за имейл маркетинг позволяват персонализирана комуникация с клиентите

Ограничения на EngageBay

Потребителите са съобщили за спорадични проблеми, които прекъсват работните процеси.

Мобилното приложение не е толкова функционално, колкото версията за настолни компютри.

Цени на EngageBay

Безплатно

Базов пакет: 11,04 $/месец на потребител

Растеж: 42,49 $/месец на потребител

Pro: 67,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за EngageBay

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 550 отзива)

5. Bitrix24

Чрез Bitrix24

Bitrix24 комбинира CRM, управление на проекти и създаване на уебсайтове в една платформа. Известен е с функциите си, които улесняват и насърчават сътрудничеството в екипите. Разполага с инструменти за комуникация, управление на задачи и CRM, което му позволява да отговори на широк спектър от бизнес нужди.

Чрез този обширен набор от функции Bitrix24 предоставя цялостен поглед върху дейността на компанията.

Най-добрите функции на Bitrix24

Предлага сътрудничество между екипа по продажбите, управление на проекти и управление на взаимоотношенията с клиентите в една платформа.

Разполага с Kanban табла за множество продажбени канали, за да улесни управлението на продажбените канали в цялата компания.

Функциите за автоматизация на маркетинга улесняват проектирането на сложни маркетингови кампании.

Инструментите за комуникация в реално време, включително чат и видеоконферентна връзка, помагат на екипите по продажбите и екипите за обслужване на клиенти.

Автоматизацията на работния процес оптимизира бизнес операциите и продажбените процеси

Ограничения на Bitrix24

Малките предприятия може да счетат софтуера за по-сложен, отколкото им е необходим.

Някои потребители споделят, че им е необходимо значително време, за да се запознаят с платформата поради нейната сложност.

Цени на Bitrix24

Безплатно

Базов пакет: 49 $/месец за пет потребители

Стандартен план: 99 $/месец за 50 потребители

Професионална версия: 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise: 399 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (750+ отзива)

6. Keap

Чрез Keap

Преди известна като Infusionsoft, Keap е платформа за CRM и автоматизация на маркетинга, предназначена за малки предприятия, които искат да се разрастват. Тя предлага функции за управление на клиенти, имейл маркетинг и електронна търговия.

Тези услуги са подобрени от мощните функции за автоматизация на Keap, които спомагат за по-нататъшното оптимизиране на взаимодействията с клиентите. Можете да автоматизирате всичко – от проследяването на клиентите до процесите по плащане, което спестява време на заетите предприемачи и малките екипи.

Най-добрите функции на Keap

Предоставя широки възможности за автоматизация на продажбите и маркетинга за фирми от всякакъв мащаб.

CRM инструментите подобряват обслужването на клиентите, като проследяват взаимодействията с тях и историята им.

Интуитивните инструменти за управление на продажбите помагат на търговските представители да приоритизират и управляват сделките.

Имейл маркетингът и уеб формулярите подобряват привличането и поддържането на потенциални клиенти

Разширените функции за автоматизиране на маркетинговите кампании спестяват време и пари на бизнеса.

Ограничения на Keap

Комплексният набор от функции е съпроводен с стръмна крива на обучение

Инструментът за създаване на кампании не е толкова интуитивен, колкото биха искали някои клиенти.

Цени на Keap

Pro: 199 $/месец

Макс.: 289 $/месец

Ultimate: 349 $/месец

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

7. Salesforce Sales Cloud

Чрез Salesforce

Salesforce Sales Cloud е част от по-голямата платформа Salesforce, която е една от най-широко признатите Agile CRM алтернативи на пазара. Платформата е известна със своята мащабируемост, голяма екосистема и висока степен на персонализация.

Той е проектиран да управлява процеса на продажбите, включително всички взаимодействия с клиенти. Потребителите също се възползват от обширни бизнес анализи, подкрепени от усъвършенствани AI възможности за по-добри прозрения.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Предоставя стабилна CRM система за ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите

Усъвършенстваните инструменти за автоматизация на маркетинга и продажбите помагат за създаването на по-добри маркетингови кампании.

Анализите в реално време предоставят на екипите по продажбите информация за по-добро управление на продажбените канали.

Разширените функции поддържат сложни процеси на продажби и бизнес операции.

Интегрира се безпроблемно с популярните платформи за социални медии, за да се адаптира към различни маркетингови и продажбени стратегии.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Разходите бързо се натрупват, когато добавяте множество персонализации и допълнителни модули.

Този софтуер е сложен и може да се окаже труден за нови потребители.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 80 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Без ограничения: 330 $/месец на потребител

Unlimited+: 500 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Salesforce Sales Cloud

G2: 4,3/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

8. Pipedrive

Чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа, която се фокусира предимно върху управлението на продажбите. Тя помага на малките и средни предприятия да следят своите продажбени процеси.

Платформата поставя силен акцент върху простотата и лесното използване, което я прави популярен избор за потребители, които започват да използват CRM. Например, визуалният интерфейс за управление на процесите ви дава възможност да видите на един поглед всичките си различни сделки и техния статус.

Най-добрите функции на Pipedrive

Удобният за ползване CRM софтуер подобрява управлението на продажбите и оптимизира процеса на продажбите.

Видимостта в реално време на продажбените канали позволява на търговските представители да управляват по-добре своите възможности за продажби.

Намалява административната тежест върху екипите по продажбите с усъвършенствани възможности за автоматизация

Имейл маркетинга помага за поддържането на интереса на потенциалните клиенти и за ефективната комуникация с тях.

Предлага интуитивен интерфейс за управление на множество продажбени канали, което го прави идеален за големи продажбени операции.

Автоматизацията на работния процес помага на бизнеса да управлява своите маркетингови усилия в областта на продажбите.

Ограничения на Pipedrive

Някои потребители с комплексни процеси на продажби искаха повече функции

Функциите за отчитане не са толкова надеждни, колкото биха искали някои клиенти.

Цени на Pipedrive

Essential: 14,90 $/месец

Разширена версия: 27,90 $/месец

Професионална версия: 49,90 $/месец

Цена: 64,90 $/месец

Enterprise: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

9. Freshworks CRM

Чрез Freshworks

Freshworks CRM, по-рано известен като Freshsales, е лесен за употреба, но мощен CRM, който комбинира автоматизация на продажбите и маркетинга. Известен с лекотата си на употреба и изчистения интерфейс, Freshworks е популярно допълнение към продуктовата гама на Freshworks (с която се интегрира безупречно).

Заедно тези инструменти предоставят достъпен, но изчерпателен набор от инструменти за бизнеса. Бизнес потребителите могат да разработят стратегически план и да го приложат на една платформа.

Най-добрите функции на Freshworks CRM

Комбинира CRM за продажби и автоматизация на маркетинга за цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Визуалните продажбени канали и възможностите за автоматизация улесняват значително управлението на продажбените канали.

Анализите в реално време помагат на екипите по продажбите да разберат по-добре поведението на клиентите, за да оптимизират своите стратегии за продажби.

Инструментите за имейл маркетинг подобряват маркетинговите кампании и управлението на потенциалните клиенти

Ограничения на Freshworks CRM

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с някои други CRM решения

Някои потребители смятат, че определени интеграции на трети страни са тромави и объркващи.

Цени на Freshworks CRM

Безплатно (за до трима потребители)

Растеж: 15 $/месец на потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

10. Nutshell

Чрез Nutshell

Nutshell е CRM и платформа за имейл маркетинг, насочена към малките предприятия, които се нуждаят от просто и ефективно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите. Тя предлага автоматизация на продажбения процес, управление на тръбопровода и инструменти за проследяване на ефективността.

Изключително предимство на платформата е лекотата на употреба. Тя позволява на екипите по продажбите да започнат работа бързо, само с минимално обучение.

Най-добрите функции на Nutshell

Предоставя просто CRM решение с функции за автоматизация на продажбите

Инструментите за управление на продажбите осигуряват ясна визуализация на продажбените процеси.

Инструментите за имейл маркетинг позволяват персонализирани кампании и по-добро управление на потенциалните клиенти.

Проследяването в реално време на възможностите за продажби помага на екипите по продажбите да действат бързо и ефективно.

Функциите за автоматизация оптимизират продажбите и намаляват времето, прекарано в повтарящи се задачи.

Удобният интерфейс гарантира плавно въвеждане за търговските представители.

Ограничения на Nutshell

Някои рецензенти биха искали да видят по-обширни инструменти за отчитане.

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото версията за настолни компютри.

Цени на Nutshell

Основа: 16 $/месец на потребител

Pro: 42 $/месец на потребител

Power AI: 52 $/месец на потребител

Enterprise: 67 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nutshell

G2: 4. 2/5 (850+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

Започнете пътуването си към по-добро управление на взаимоотношенията с клиентите

Един добър CRM е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите в своя бизнес. Взаимоотношенията с клиентите определят успеха или провала на вашата компания, така че всеки инструмент, който подобрява тези взаимоотношения, ще ви даде конкурентно предимство.

Като една от най-добрите алтернативи на Agile CRM, ClickUp проправя пътя за отлично управление на взаимоотношенията с клиентите и обширни функции за производителност, които ще оптимизират всяка област от вашия бизнес.

Готови ли сте да революционизирате работния си процес? Опитайте ClickUp безплатно още днес и открийте безпроблемно управление на взаимоотношенията с клиентите, както и мощни функции за производителност.