10-те най-добри алтернативи на Twilio за по-добра комуникация през 2025 г.

Ако търсите програмируем комуникационен инструмент за вашите уеб или мобилни приложения, вероятно сте чували за Twilio. Въпреки че е популярен избор, той може да не е идеалният вариант за вашите специфични изисквания.

Например, може би търсите други опции с различни функции, по-добри ценови модели и безплатен достъп до обслужване на клиенти. ?

За да ви помогнем в търсенето, съставихме този списък с 10-те най-добри алтернативи на Twilio, за да имате всичко необходимо, за да направите правилния избор.

Какво е Twilio?

Twilio е комуникационна платформа като услуга (CPaaS), която предоставя инструменти за разработчици за вграждане на функции за гласови, текстови и видео съобщения в уеб и мобилни приложения. По принцип тя ви помага да опростите комуникацията с клиенти и потребители чрез API.

Много потребители харесват Twilio, защото се интегрира лесно в техните приложения и разполага с комплекти за разработка на софтуер (SDK) на основните програмни езици като Python, Java и PHP. Подробната документация на Twilio също помага на новите потребители да започнат бързо с проектите си.

Въпреки това, за да използвате максимално възможностите на Twilio, се нуждаете от солидни умения за програмиране. Освен това, с нарастването на обема на транзакциите, разходите могат бързо да се увеличат – достъпът до надеждна поддръжка на клиенти започва от 250 долара на месец.

Какво да търсите в алтернативата на Twilio?

Макар Twilio да е ефективен инструмент, който помага на крайните потребители да комуникират по предпочитания от тях начин – като текстови съобщения, телефонни обаждания или имейли – той може да не е най-практичното решение за бизнес комуникация.

Когато търсите алтернативи на Twilio, потърсете опции, които:

Предлагайте изгодни цени, които съответстват на вашия бюджет.

Интегрирайте лесно в уеб и мобилните си приложения

Разширявайте се с нарастването на вашия бизнес и комуникационните ви нужди

Поддържайте езици за програмиране, с които се чувствате комфортно

Доставяйте съобщения в страните, в които живее вашата аудитория

Осигурете необходимите комуникационни канали (текстови съобщения, обаждания, видео, социални медии и др. )

Предлагайте изчерпателна документация и отзивчива поддръжка

10-те най-добри алтернативи на Twilio, които можете да използвате

Нямате желание да преглеждате безброй алтернативи на Twilio? Ние сме тук, за да ви помогнем. Нашият екип от софтуерни експерти е подбрал най-добрите алтернативи на Twilio, които може би са по-подходящи за вашите цели за комуникация с клиенти и екип. Нека да разгледаме какво предлага всяка опция. ?️

1. Vonage

чрез Vonage

Vonage е CPaaS платформа, която улеснява добавянето на комуникационни функции към вашето приложение, като предоставя SMS, гласови и видео API. Тя разполага и с API за проверка на потребители чрез SMS, глас, имейл, WhatsApp и безшумна автентификация.

Vonage и Twilio имат различни модели за ценообразуване на разговорите. Докато Twilio таксува закръглявайки до най-близката минута, Vonage таксува по секунди. Това означава, че плащате само за това, което използвате, и спестявате пари. ?

Най-добрите характеристики на Vonage:

Настройте интерактивен гласов отговор (IVR) на над 120 езика, включително английски, френски и испански.

Организирайте видеоконференции в приложението с до 16 000 участници

Създайте виртуални асистенти без код, които да отговарят на запитвания чрез гласови съобщения, SMS и социални медии.

Свържете се с над 40 външни инструмента, включително Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot и Microsoft Dynamics.

Ограничения на Vonage:

24/7 приоритетна поддръжка започва от 750 $/месец, което може да бъде непосилно за малките предприятия с ограничен бюджет ?

Допълнителна месечна такса за интеграции като Salesforce и SugarCRM в стартовия план

Цени на Vonage:

SMS API : Цената започва от 0,0076 долара за изходящо съобщение и 0,0061 долара за входящо съобщение.

Voice API : Започва от 0,0043 долара на минута за изходящи или входящи повиквания.

Видео API : Започва от 0,00395 долара на минута на участник

Verify API: Цена от 0,053 долара за успешна верификация

Оценки и рецензии за Vonage:

G2: 4. 3/5 (434 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (299 отзива)

2. Sinch

чрез Sinch

Sinch е омниканална платформа, която ви позволява да се свържете с клиенти чрез SMS, MMS, RCS, имейл, WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram. Разполага с SDK в Node. js, Java,. NET, PHP и Python, което улеснява интегрирането на тези комуникационни канали във вашето приложение. ?

Освен съобщения, Sinch поддържа и гласови и видео разговори в рамките на вашето приложение. Можете да включите цифров подпис към вашите разговори, за да спечелите доверието на клиентите, и да използвате маскиране на номера за поверителност както при разговорите, така и при SMS съобщенията.

Най-добрите функции на Sinch:

Проверявайте потребителите чрез SMS или телефонни обаждания

Поддържайте активен списък с контакти с функция за търсене на телефонни номера

Персонализирайте съобщенията въз основа на профилите на клиентите и предпочитанията им за комуникация.

Използвайте автоматични резервни варианти, за да изпращате неуспешни съобщения през друг канал.

Ограничения на Sinch:

Малко нативни интеграции

Екипът за поддръжка може да отнеме известно време, за да отговори

Цени на Sinch:

SMS съобщения : Цената започва от 0,0078 долара за входящо или изходящо съобщение.

MMS съобщения: Цената започва от 0,010 долара за входящо съобщение и 0,018 долара за изходящо съобщение.

Оценки и рецензии за Sinch:

G2: 4,0/5 (28 отзива)

Capterra: Няма отзиви

3. Podium

чрез Podium

Podium е облачна платформа за местни фирми, които искат да увеличат лоялността на клиентите си и да подобрят онлайн репутацията си. Изпращайте заявки за плащане, преглед и обратна връзка на клиентите си и отговаряйте на техните запитвания на различни онлайн платформи.

Можете също да регистрирате потенциални клиенти за вашия маркетингов списък и да стартирате масови текстови кампании, за да ги превърнете в клиенти. Podium проследява данните за клиентите, миналите взаимодействия и историята на разговорите, за да ви помогне да оптимизирате маркетинговите кампании за по-добри резултати. ?

Най-добри характеристики на Podium:

Достъпвайте и отговаряйте на текстови съобщения, чатове в уебсайтове, обаждания, имейли, директни съобщения в социални медии и рецензии на едно място.

Персонализирайте маршрутизирането на съобщенията по тема или наличност на екипа

Приемайте плащания на място с четци Podium или функцията „tap-to-pay“ на мобилното приложение.

Свържете се с над 180 външни инструмента като Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail и Outlook.

Ограничения на Podium:

Стартовият план е ограничен до трима членове на екипа и 1000 контакта.

Непостоянна поддръжка на клиенти

Цени на Podium:

Essentials: 249 $/месец

Стандартен: 409 $/месец

Професионална версия: 599 $/месец

Оценки и рецензии за Podium:

G2: 4,5/5 (1479 отзива)

Capterra: 4,3/5 (485 отзива)

4. Amazon SNS

чрез Amazon SNS

Amazon SNS (Simple Notification Service) е услуга за push съобщения на Amazon Web Services (AWS). Тя използва модел за публикуване/абониране за разпространение на съобщения до клиенти (чрез SMS, имейл и push известия) и други HTTP и AWS приложения.

Amazon SNS се отличава с висока надеждност при обработката на големи обеми съобщения. Това го прави идеален за изпращане на важни актуализации и координиране на действия в различни части на вашето приложение.

Най-добрите функции на Amazon SNS:

Получавайте безплатно достъп до един милион публикации, 100 000 HTTP доставки и 1000 имейл доставки всеки месец.

Създайте правила, за да определите кой може да публикува или да се абонира за дадена тема

Получете обобщение на броя теми, абонаменти и свързани приложения на таблото си ?

Интегрирайте безпроблемно с AWS услуги като SQS (Simple Queue Service), Lambda и Kinesis Data Firehose.

Ограничения на Amazon SNS:

Настройката може да бъде сложна за начинаещите в платформата AWS.

Ограничени възможности за персонализиране за уникални случаи на употреба

Цени на Amazon SNS:

Мобилни известия: 0,50 долара на милион известия

Имейл: 2,00 $ за 100 000 известия

HTTP/s: 0,60 долара на милион известия

Оценки и рецензии за Amazon SNS:

G2: 4,3/5 (87 отзива)

Capterra: 4,6/5 (10 отзива)

5. Plivo

чрез Plivo

Plivo е платформа за облачни комуникации, която предлага SMS API, гласови API и SIP trunking услуги. Разполага с SDK на езиците Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go и Java.

За SMS функциите включват отчети за доставка и опашка за съобщения за масово изпращане. Междувременно гласовият API позволява персонализирани идентификатори на обаждащия се, откриване на телефонен секретар и транскрипция на гласовата поща.

Подобно на Twilio, Plivio има широк обхват в над 190 държави, което е чудесно, ако вашият бизнес има международна аудитория. ?

Най-добрите функции на Plivo:

Автоматично избирайте местни номера за изпращане на масови съобщения, за да изградите доверие и да подобрите процента на прочитане.

Получавайте известия за неуспешни съобщения с кодове за грешки за отстраняване на проблеми

Използвайте шаблони, за да създадете потоци за пренасочване на повиквания, маршрутизиране на повиквания, гласови и SMS анкети.

Достъп до изчерпателна документация и отзивчива поддръжка

Ограничения на Plivo:

Не поддържа комуникация в приложенията и социалните медии.

Приоритетна поддръжка чрез портал за билети започва от 250 $/месец.

Цени на Plivo:

SMS API : Цената започва от 0,00550 долара за изпращане или получаване на съобщение.

Voice API : Цените започват от 0,01000 долара на минута за изходящи повиквания и 0,00550 долара за входящи повиквания.

SIP Trunking: Цените започват от 0,00650 долара на минута за изходящи повиквания и 0,00250 долара за входящи повиквания.

Оценки и рецензии за Plivo:

G2: 4,5/5 (709 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (85 отзива)

6. MessageBird

чрез MessageBird

MessageBird е API платформа за комуникация за взаимодействие с клиенти чрез чат на живо, SMS, имейл, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram и Google Business.

Благодарение на обединената си пощенска кутия, можете да управлявате съобщенията от всички тези платформи на едно място. Създавайте автоматизирани работни процеси за препращане на обаждания, пренасочване на SMS към имейл, настройка на напомняния и др., като започнете от нулата или използвате шаблони. ✨

Най-добрите функции на MessageBird:

Добавяйте контакти ръчно или импортирайте от TXT, CSV или XLSX файлове

Централизирайте пътуванията на клиентите от електронни магазини, CRM и анализи на приложения за персонализирани кампании.

Експортирайте статистически данни за използването на SMS, гласови съобщения и инструмента за създаване на потоци в CSV формат.

Свържете се с 15 приставки, включително Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce и Zapier.

Ограничения на MessageBird:

API-тата понякога могат да отговарят бавно.

Приоритетна поддръжка по имейл започва от 500 долара на месец.

Цени на MessageBird:

SMS : Цена от 0,0069 долара на съобщение

Глас: Започва от 0,015 долара на минута за изходящи повиквания и 0,0033 долара за входящи повиквания.

Оценки и рецензии за MessageBird:

G2: 4. 2/5 (66 отзива)

Capterra: 4,5/5 (150 отзива)

7. Bandwidth

чрез Bandwidth

Bandwidth е платформа за разработчици, която ви позволява да добавите функции за гласови съобщения и съобщения към вашите приложения. Това включва конференции за до 20 души, запис на разговори, транскрипция на живо, преобразуване на текст в реч и безплатни SMS и MMS съобщения.

Ключова характеристика на Bandwidth е, че можете да добавите функция за спешни повиквания (известна още като разширена 911) към вашите приложения. Това е изключително полезно, за да се свържете бързо с полицията, пожарната или медицинските служби за вашите клиенти. Ако вашето приложение е свързано с сигурността, личната безопасност или дистанционното здравеопазване, Bandwidth може да се превърне във вашия нов най-добър приятел. ?

Най-добри характеристики на Bandwidth:

Използвайте електронната поща, за да изпращате SMS съобщения и да получавате SMS отговори в пощенската си кутия.

Проследявайте обема на обажданията, скоростта на доставка на съобщенията и ефективността на комуникацията.

Анализирайте настроенията на клиентите, за да можете да предприемете правилните действия.

Получете безплатна поддръжка на клиенти чрез формуляри за контакт и телефонни обаждания.

Ограничения на честотната лента:

Някои API са трудни за използване

Не се интегрира с Zapier

Цени за трафик:

Messaging API : Започва от 0,004 долара за изходящо съобщение

Voice API : Цените започват от 0,010 долара на минута за изходящи повиквания и 0,0055 долара за входящи повиквания.

Аутентификация API: 0,05 $ за аутентификация

Оценки и рецензии за Bandwidth:

G2: 4,5/5 (374 отзива)

Capterra: 4,6/5 (127 отзива)

8. Infobip

чрез Infobip

Infobip е инструмент за ангажиране на клиенти, който ви позволява да изпращате маркетингови кампании, напомняния и отговори на запитвания в любимите социални канали на вашите клиенти.

Персонализирайте API-тата му, за да достигнете до потребителите чрез SMS, имейл, съобщения в приложенията, известия и различни социални канали като WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber и Facebook Messenger.

С тази алтернатива на Twilio получавате визуален конструктор, с който можете да настроите автоматизирани съобщения за събития като регистрации на потребители, покупки или рождени дни. Освен това AI CRM инструментите на Infobip помагат при препоръчването на продукти, перфектното синхронизиране на съобщенията и идентифицирането на рискови клиенти.

Най-добрите функции на Infobip:

Привличайте потенциални клиенти с онлайн формуляри ?

Провеждайте A/B тестове в различни канали

Проследявайте ефективността на кампаниите и експортирайте резултатите като CSV и XLSX файлове.

Интегрирайте с приложения за електронна търговия и CRM като Salesforce, Hubspot, Shopify и BigCommerce.

Ограничения на Infobip:

Отговорът на клиентската поддръжка може да отнеме дълго време.

Някои потребители казват, че ценовите планове са скъпи.

Цени на Infobip:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Infobip:

G2: 4. 4/5 (53 отзива)

Capterra: 4,6/5 (13 отзива)

9. Telnyx

чрез Telnyx

Telnyx е CPaaS решение, което предлага API за гласови услуги, съобщения и проверка на потребители, както и SIP trunking услуги. За разлика от Twilio, то предлага по-ниски тарифи и безплатен достъп до 24/7 клиентска поддръжка. ?

Освен това, тази алтернатива на Twilio притежава частна глобална IP мрежа. Това гарантира висококачествена комуникация в целия свят и по-бързо разрешаване на проблеми с обажданията.

Най-добрите функции на Telnyx:

Ясно и стабилно качество на гласовите повиквания

SDK са налични в Python, Ruby, Node, PHP, Java и .NET.

Разполага с мулти-клауд мрежа с AWS, Google Cloud и Microsoft Azure за резервираност и висока наличност.

Изчерпателна документация и подкрепа за бизнеса с отзивчив екип за поддръжка.

Ограничения на Telnyx:

За използването на определени функции е необходимо напреднало програмиране.

Настройката на SIM карта за IoT може да бъде сложна в сравнение с други комуникационни решения.

Цени на Telnyx:

Messaging API : Цена от 0,004 долара за изходящо или входящо съобщение

Voice API : Цената започва от 0,007 долара на минута за входящи и изходящи повиквания.

Видео API : Цена от 0,002 долара на минута на участник

Verify API: Цена от 0,03 долара за проверка

Оценки и рецензии за Telnyx:

G2: 4,7/5 (328 отзива)

Capterra: 4,7/5 (47 отзива)

10. Wati

чрез Wati

Wati (WhatsApp Team Inbox) е платформа за съобщения WhatsApp с готови инструменти и API за взаимодействие с потенциални и настоящи клиенти. Настройването е лесно, дори и за хора, които не са разработчици. Свържете своя WhatsApp Business акаунт, добавете контактите си и стартирайте маркетинговите си кампании. ?

Всички запитвания от клиенти се събират в една унифицирана пощенска кутия, където вашият екип може да се включи и да разреши проблемите бързо. А ако не сте наблизо, настройте чатбот с безкодов конструктор, за да поддържате разговора.

Най-добри характеристики на Wati:

Вижте кой от вашия екип е онлайн или офлайн

Прегледайте кампаниите си, преди да ги излъчите

Проследявайте обема на съобщенията, статуса на съобщенията и служителите с най-бързо време за отговор.

Свържете Wati с осем приложения: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make и Zapier.

Ограничения на Wati:

Потребителите са ограничени за всеки план, като всеки допълнителен потребител струва 30 долара на месец.

Плановете са ограничени до 1000 разговора на месец, така че ще трябва да закупите кредити за повече.

Цени на Wati:

Стандартен: 39 $/месец (5 потребители)

Pro: 69 $/месец (5 потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени (10 потребители)

Оценки и рецензии на Wati:

G2: 4,6/5 (205 отзива)

Capterra: 4,5/5 (55 отзива)

