10 най-добри алтернативи и конкуренти на Camunda за 2025 г.

Camunda е популярна платформа с отворен код за управление на бизнес процеси (BPM), която улеснява автоматизацията на малките неща.

Това е чудесен инструмент, но не е подходящ за всеки – никой инструмент не е.

Ако търсите алтернатива на Camunda, имате няколко опции, които може да са по-подходящи за вашия бизнес.

Ние направихме проучването за вас и намерихме 10-те най-добри алтернативи на Camunda, заедно с предимствата, недостатъците и оценките от популярни сайтове за рецензии. Остава ви само да изберете инструмента за управление на бизнес процеси, който е подходящ за вас. Успешно търсене! ?

Какво е алтернатива на Camunda?

Camunda е една от многото популярни софтуерни опции за BPM. Тя предлага спестяващи време автоматизации на работни процеси и платформа с малко или без код за разработване на приложения.

Алтернативите на Camunda често са платформи за автоматизация с подобни функции за управление на бизнес процеси, които постигат същите или по-добри резултати. Тези ключови функции включват:

Какво трябва да търсите в алтернативите на Camunda?

Автоматизацията на бизнес процесите се състои в оптимизиране на работния процес, а всеки бизнес мениджър, проектен мениджър и лидер вероятно ще се нуждае от малко по-различни опции.

Най-добрата алтернатива на Camunda е тази, която отговаря на вашите специфични нужди. ✅

Ето някои от нещата, които търсихме при съставянето на този списък:

Автоматизация и оркестриране на работния процес с помощта на изкуствен интелект

Инструменти за управление на проекти (например управление на задачи, възлагане на задачи, мониторинг, анализи и др. )

Интеграция с други популярни платформи и инструменти

Бизнес правила и вземане на решения

Удобен за ползване интерфейс с опции за персонализиране

Инструменти за сътрудничество

Функции за комуникация с клиенти

10-те най-добри алтернативи на Camunda, които можете да използвате

Готови ли сте да помогнете на екипа си да успее, като намерите перфектната алтернатива на Camunda, която отговаря на вашите специфични нужди?

Време е да се задействате и да проучите възможностите си! Вашият екип ще ви бъде благодарен.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се съсредоточи върху най-важното.

ClickUp е всеобхватно решение за управление на работата, на което разчитат екипи от различни индустрии, за да опростят работните процеси, да си сътрудничат и да управляват проекти от всякакъв мащаб. Това е облачно решение, което предлага всичко необходимо за планиране, проследяване и изпълнение на вашите бизнес операции.

Управлявайте работата си с персонализиран изглед като списък, табло или диаграма на Гант. Подобрете сътрудничеството с коментари, множество изпълнители, разрешения, коментари като действия и др. Можете дори да създадете персонализирани табла, за да се задълбочите в данните си на интуитивен потребителски интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. ?

ClickUp Automations намалява ръчната ви работа, като поставя повтарящите се задачи на автопилот с предварително създадени и персонализирани опции за автоматизация. Независимо дали се нуждаете от инструменти за автоматизация на продажбите, софтуер за автоматизация на формуляри или нещо друго, ClickUp е платформата за автоматизация на процесите, която ви е необходима.

Опростете работния си ден, като автоматизирате ръчните процеси, настроите напомняния за задачи, за да не пропускате нищо, и се възползвате от персонализираните статуси на задачите, за да поддържате всички в течение.

Ще спестите време и с ClickUp AI, който разполага със стотици ръчно изработени, подкрепени с изследвания AI инструменти, които ще ви помогнат да свършите работата си по-бързо.

Най-добрите функции на ClickUp

Библиотека с шаблони с хиляди опции за всичко – от бюджети на проекти до шаблона Simple Mind Map на ClickUp.

Инструментите за управление на проекти включват опции като софтуер за график на проекта , отчети в реално време, анализи на използването на ресурсите и функции за проследяване на времето.

Стотици инструменти за управление на работния процес, управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и др.

Интеграции с над 1000 други платформи и инструменти, плюс възможност да добавите свои собствени с помощта на Zapier (не се изискват технически API документи).

Съвместимост с всяко устройство и възможност за използване на ClickUp на настолен компютър, мобилно устройство или уеб приложение.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при запознаването с многобройните инструменти на ClickUp (но това се решава с достъпни уроци за всичко).

Това не е специализирана BPM платформа, така че може да не използвате всеки инструмент, до който имате достъп.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Bonitasoft

чрез Bonitasoft

Bonita е софтуер с отворен код за управление на бизнес процеси и разработка с малко код. Съществува от 2001 г. и макар да е малко остарял, все още е популярен избор за малките предприятия.

Bonita BPM е проектиран за разширяемост, като предлага функциите на локално разгръщане с облачна функционалност.

Най-добрите функции на Bonitasoft

Интуитивният интерфейс позволява на потребителите да създават лесни за използване приложения.

Актуализирането в реално време позволява на потребителите да адаптират своите приложения при промени в бизнеса.

Отворената платформа прави Bonita достъпна за малките предприятия и стартиращите компании с ограничен бюджет.

Графичната нотация BPMN, мащабируемостта и разширяемостта подобряват сътрудничеството в екипа.

Ограничения на Bonitasoft

Някои потребителски отзиви споменават, че BPM двигателят е Java API, който се нуждае от подобрена адаптивност за бизнес приложения.

Отзивите на някои екипи съобщават за проблеми при работата на Bonita на лаптопи поради голямо натоварване на централния процесор (CPU).

Цени на Bonitasoft

Общност: Безплатно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Bonitasoft

G2: 4,5/5 (4+ рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

3. Kissflow

чрез Kissflow

Kissflow е софтуер за управление на бизнес процеси с ниско ниво на кодиране, който помага на фирмите да опростят системите си за управление на работата.

Има функции за всичко – от проследяване на проблеми и управление на проекти до самообслужващи функции за подобряване на взаимодействието с клиентите. ?

Най-добрите функции на Kissflow

Функциите за анализ и отчитане проследяват напредъка и идентифицират пречките, за да помогнат на потребителите да оптимизират работните си процеси.

Софтуерът за планиране на работната сила управлява всеки етап от жизнения цикъл на служителите – от наемането до пенсионирането.

Интеграциите са достъпни с инструменти като Slack, Google Drive, Zapier и Microsoft Azure AD.

Уеб-базираната платформа е съвместима с iOS, Android, Mac и Windows.

Ограничения на Kissflow

Някои отзиви от потребители споменават затруднения при плащането на месечните такси за малките и средните предприятия.

Отзивите на някои потребители сочат необходимост от по-голяма интеграция за подобряване на функционалността.

Цени на Kissflow

Basic: Започва от 1500 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 рецензии)

4. Oracle

чрез Oracle

Пакетът Oracle BPM предоставя различни инструменти за ефективно управление на бизнес процесите. Използвайте неговите всеобхватни инструменти за проектиране, анализи, двигател за работни потоци и мониторинг в реално време, за да оптимизирате всеки аспект от вашите бизнес процеси.

Най-добрите функции на Oracle

Функциите за проектиране на бизнес процеси позволяват на потребителите да създават нови работни потоци с пълна персонализация.

BPM работи с други платформи на Oracle, като Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter и Oracle SOA Suite.

BPMN процесите наблягат на управлението на случаи, позволявайки на потребителите да дефинират дейности въз основа на човешки задачи.

Интегрира се с инструменти за управление на ресурси SAAS като Amazon Web Services (AWS), водещи доставчици на RPA и системи на трети страни, използващи REST API протоколи.

Ограничения на Oracle

Някои рецензии посочват, че платформата няма функции за нетехнически потребители.

Отзивите на някои потребители споменават за трудности при настройката и управлението на множество проекти.

Цени на Oracle

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Oracle

G2: 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (50+ отзива)

5. Appian

чрез Appian

Appian е платформа за дигитална трансформация с система за разработка с малко кодиране и функционалност за плъзгане и пускане. Тя разполага с бърз процесен двигател, който улеснява създаването на приложения от корпоративно ниво за оптимизиране на бизнес операциите и подобряване на клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Appian

Средата за разработка с ниско ниво на кодиране позволява на потребителите да създават приложения от корпоративно ниво без сложни технически познания.

Усъвършенстваната автоматизация на процесите оптимизира работните потоци в различни отдели, системи и приложения.

Системата за управление на бизнес правила помага да се дефинират и управляват сложни бизнес правила.

Appian се интегрира с други платформи като Salesforce, SAP R/3, Oracle и Microsoft.

Ограничения на Appian

Отзивите на някои потребители сочат необходимост от допълнителни инструменти за тестване на процесите.

Някои отзиви на бизнес потребители посочват желание за подобрено обучение, за да се намали кривата на обучението.

Цени на Appian

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Appian

G2: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (70+ отзива)

6. Workato

чрез Workato

Workato е платформа за интеграция и автоматизация, предназначена за организации от всякакъв мащаб. Бизнес анализаторите я използват за автоматизиране на работни процеси, свързване на приложения и извличане на данни от различни източници с цел оптимизиране на бизнес операциите.

Най-добрите функции на Workato

Синхронизацията на данни в реално време поддържа всичко актуално в цялата организация.

Функциите за сигурност включват удостоверяване, криптиране и персонализирани контроли за достъп.

Усъвършенстваната автоматизация може да постави сложни работни процеси, включващи множество приложения и източници, на автопилот.

Предварително създадени интеграции са налични за популярни платформи като Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics и QuickBooks.

Ограничения на Workato

Някои потребителски отзиви споменават, че платформата е трудна за използване за тези, които нямат опит в програмирането.

Отзивите на някои потребители сочат, че цените са твърде високи за техния бюджет.

Цени на Workato

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workato

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

7. Quixy

чрез Quixy

Quixy е платформа за управление на бизнес процеси с ниско ниво на кодиране, предназначена да помага на бизнеса да автоматизира процеси, работни потоци и други важни операции. Бизнес потребителите могат да използват функции за създаване чрез плъзгане и пускане, за да създават персонализирани приложения без сложни процеси на кодиране. ?

Най-добрите функции на Quixy

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” позволява на потребителите бързо да създават работни потоци и процеси.

Цялостните анализи и отчети улесняват наблюдението и оптимизацията на бизнес процесите в реално време.

Персонализирани шаблони и формуляри събират данни от служители, доставчици и клиенти.

Quixy се интегрира с инструменти като Salesforce, Microsoft Dynamics и Google Suite.

Ограничения на Quixy

Някои бизнес потребители съобщават, че намирането на конкретни елементи и точни данни може да отнеме много време.

Отзивите на някои потребители сочат, че има нужда от допълнителни предварително създадени приложения.

Цени на Quixy

Решение: Свържете се с нас за цени

Платформа: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Quixy

G2: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

8. BP Simulator

чрез BP Simulator

BP Simulator е платформа за симулиране на процеси, базирана в облака, предназначена за компании на корпоративно ниво. Тя позволява на бизнес потребителите да симулират и анализират поведението на моделите на процесите.

Използвайте BP Simulator, за да моделирате сложни бизнес процеси, да визуализирате потоците на процесите, да откриете области за подобрение и да идентифицирате потенциални пречки.

Най-добрите функции на BP Simulator

Подробните възможности за отчитане и анализ на бизнес процесите позволяват на потребителите да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Възможностите на симулатора позволяват на потребителите да тестват подобренията в процесите и да оценят промените, преди да ги приложат.

Персонализираните симулационни сценарии улесняват отразяването на реалното поведение и отговарят на конкретните нужди на организацията.

BP Simulator се интегрира с други BPM платформи като IBM BPM, SAP Signavio и ARIS.

Ограничения на BP Simulator

Някои рецензии посочват, че инструментът може да бъде твърде скъп за малките предприятия, тъй като е предназначен за големи организации.

Отзивите на някои бизнес потребители сочат, че платформата не е подходяща за всички видове бизнес процеси.

Цени на BP Simulator

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BP Simulator

G2: Н/Д

Capterra: 4. 3/5 (3+ рецензии)

9. CANEA

чрез CANEA

CANEA е решение за управление на проекти с функции за подобряване на бизнес процесите и управление на документи. Използвайте го, за да оптимизирате работните процеси, да подобрите производителността и да засилите сътрудничеството между членовете на екипа.

Най-добрите функции на CANEA

Персонализираните работни процеси и шаблони позволяват на потребителите да отговорят на уникалните нужди на бизнеса си.

Функциите за сътрудничество и комуникация в реално време подобряват работата в екип.

Автоматизираните функции за анализ на данни и отчитане подпомагат вземането на решения.

Възможни са интеграции с друг софтуер за работа като Microsoft Office, SharePoint и Salesforce.

Ограничения на CANEA

Отзивите на някои потребители сочат, че платформата може да има дълги вътрешни времена за отговор.

Някои потребители казват, че интерфейсът не разполага с разширени функции, които са налични в сходни софтуерни пакети.

Цени на CANEA

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на CANEA

G2: 4,5/5 (3+ рецензии)

Capterra: 4/5 (2+ рецензии)

10. HEFLO

чрез HEFLO

HEFLO е софтуер за управление на бизнес процеси, базиран в облака, предназначен за оптимизиране на операциите, автоматизиране на бизнес процесите и подобряване на производителността. Използвайте го за разработване, моделиране, изпълнение и мониторинг на бизнес процеси без познания по кодиране или програмиране.

Най-добрите функции на HEFLO

Инструментите за сътрудничество са предназначени да подобрят комуникацията между членовете.

Функциите за автоматизация позволяват на потребителите да поставят повтарящите се задачи на автопилот.

Облачната BPM платформа е достъпна от всяко устройство с интернет връзка.

Интеграции са налични с инструменти като Jira, Slack и Zapier.

Ограничения на HEFLO

Отзивите на някои напреднали потребители сочат ограничени възможности за персонализиране при създаването на сложни процеси.

Някои потребители казват, че цените са по-високи в сравнение с подобен BPM софтуер.

Цени на HEFLO

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на HEFLO

G2: 3,8/5 (2+ отзива)

Capterra: 4/5 (2+ рецензии)

От хаос към контрол

Подходящият софтуер за управление на бизнес процеси може да подобри ефективността, да автоматизира досадните задачи, да оптимизира процесите и да ви даде време да се съсредоточите върху по-важните (и забавни) неща. Но не се задоволявайте със софтуер, който не прави това, от което се нуждаете.

Искате да намерите такава, която да пасва на вашия бизнес като ръкавица. ✨

Готови ли сте да революционизирате работния си процес и да се забавлявате с BPM софтуер? Безплатно? Регистрирайте се в ClickUp още днес.