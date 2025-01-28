10 най-добри алтернативи на RescueTime за отчитане на работното време през 2025 г.

Времето е като парите: ако искате да го спестите, първата стъпка е да разберете къде отива. И точно както проследяването на бюджета помага да се определи как да се използват средствата по-ефективно, софтуерът за проследяване на времето ще ви помогне – както се досещате – да използвате времето по-ефективно. ?

Ако някога сте стигнали до 17:00 часа и сте си помислили: „Къде изтече времето?“, тогава имате нужда от приложение за отчитане на работното време.

Няколко софтуерни инструмента за автоматично отчитане на времето, като RescueTime, ви помагат да регистрирате часовете, да подавате отчети за фактуриране на клиенти и да измервате колко време отнемат проектите. Но въпреки тези ключови функции, тези инструменти все още имат много разлики, включително RescueTime.

Вместо да се задоволявате с лесния вариант, когато става въпрос за софтуер за отчитане на работното време, потърсете най-добрия инструмент за управление на времето за вашата уникална ситуация. Има много откъде да избирате, но за щастие ние вече сме прегледали пазара, за да ви предложим 10-те най-добри алтернативи на RescueTime за всеки бизнес или екип.

Какво да търсите в алтернатива на RescueTime?

Вашите изисквания към алтернатива на RescueTime ще варират в зависимост от вашите специфични нужди или бизнес практики. Казано това, най-добрият софтуер за отчитане на работното време разполага с следните ключови функции:

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с проследяването на времето в ClickUp.

Отчитане: Подходящите инструменти за управление на времето ви позволяват да експортирате отчети за това как прекарвате времето си. Тези отчети могат да бъдат изпратени на клиенти за отчитане на фактурираните часове или на висшето ръководство за наблюдение на служителите или подаване на карти за отчитане на работното време.

Вземане на бележки: Най-добрият Най-добрият софтуер за управление на времето ви помага да подобрите управлението на проекти в бъдеще. Как? Платформата трябва да ви позволява да добавяте бележки, които помагат да обясните защо определени задачи са отнели по-малко/повече време от предвиденото.

Групиране по клиенти: Подходящият инструмент трябва да ви позволява да присвоявате времеви записи на клиенти, като по този начин улеснява проследяването на фактурираната работа. Ако цените по проект, а не по час, проследяването на времето ви помага да създавате по-добри прогнози в бъдеще (и ви предупреждава, ако подценявате проектите).

Съвместимост с всяко устройство: Подходящото решение за отчитане на работното време ще бъде съвместимо с настолни компютри, таблети и мобилни устройства, което ще позволи на членовете на екипа да отчитат работното си време, докато са в движение.

10 най-добри алтернативи на RescueTime

Търсите инструмент за отчитане на работното време, който да помогне на вашата организация да проследява разходите и да работи по-ефективно? По-долу ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на RescueTime, за да спестите повече време от работния си ден. ?

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с глобалния таймер в ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която помага на над 800 000 екипа да работят по-ефективно. Този всеобхватен софтуер за управление на проекти включва вградена функция за отчитане на работното време, с която лесно можете да документирате времето, прекарано в различни задачи, да добавяте бележки и да преглеждате отчети за работното време, за да получите пълна картина на вашата продуктивност. ?

С безплатното разширение за Chrome на ClickUp глобалният таймер може да се стартира или спира от всяко устройство. Екипите могат да добавят етикети, да редактират и филтрират времевите записи или дори да преглеждат времето по ниво на задача или подзадача. Освен да използвате ClickUp за вашите времеви разписания, можете също да маркирате отчетните си часове за лесно фактуриране.

Освен това, с шаблона за управление на времето на ClickUp можете да изготвите план за спазване на важни срокове. Приоритизирайте задачите си и планирайте деня си, за да поддържате баланс в натоварването си и да постигнете целите си.

Накрая, потребителите могат да използват ClickUp Goals, за да зададат времеви прогнози и измерими цели за бъдещи проекти. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Синхронизира се безпроблемно с други приложения за отчитане на работното време като Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor и Timecamp, така че можете да видите цялото си отчетено работно време на едно място.

Създавайте подробни времеви разписания по дни, седмици, месеци или по избран период.

Изчислете общото време, прекарано за една задача или за целия проект за цялата ваша организация чрез кумулативно отчитане на времето.

Лесно сравнявайте прекараното време с целите за време за всеки проект

Създавайте фактури по-бързо с помощта на функцията за отчитане на платени часове

Ограничения на ClickUp

Огромното количество персонализации може да бъде прекалено за нови потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (3800+ отзива)

2. Hubstaff

чрез Hubstaff

Hubstaff е платформа за управление на работната сила, която помага на организациите да автоматизират работния си ден. С вграденото приложение за отчитане на работното време на служителите, мениджърските екипи могат да следят часовете за заплащане на дистанционни, хибридни или офис работници. Освен това, регистрираните часове се добавят директно към фактурите, което намалява времето, прекарано в изчисляване на заплатите на служителите или фактуриране на клиенти.

С вграденото им приложение служителите могат да регистрират времето си в движение чрез своите Apple или Android устройства.

Най-добрите функции на Hubstaff

Лесно създавайте отчети, показващи как колегите ви прекарват времето си.

Одобрявайте заявки за отпуск и почивки

Генерирайте автоматично времеви разписания, включително разбивка на часовете по дата, клиент или проект.

Интегрирайте инструмента си за отчитане на работното време с PayPal, Payoneer, Wise и Bitwage, за да изчислявате автоматично заплатите въз основа на отчетеното работно време.

Ограничения на Hubstaff

Вътрешният табло може да бъде труден за навигация за нови потребители.

Не се интегрира с всички платформи за изчисляване на заплати.

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 4,99 $/месец на потребител

Grow: 7,50 $/месец на потребител

Екип: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

3. DeskTime

чрез DeskTime

DeskTime е платформа за проследяване на времето и управление на персонала „всичко в едно“. Уеб-базираното решение ви позволява да автоматизирате управлението на екипа – организиране на смени, отсъствия и заявки за отпуск, което го прави идеална алтернатива на RescueTime.

Автоматичният тракер за отчитане на работното време започва да работи в момента, в който служителите отворят компютрите си, което помага за намаляване на човешките грешки. Освен това, вградените отчети помагат за оценяване на разходите по проектите и разпределяне на вътрешните ресурси.

Най-добрите функции на DeskTime

Разпределяйте смени и контролирайте отсъствията за хибридни или отдалечени екипи

Наблюдавайте напредъка на работата с проследяване на URL адреси и заглавия на документи

Използвайте автоматичното отчитане на работното време (което започва да работи в момента, в който служителите отворят компютрите си) или ръчното отчитане на работното време (за да сте сигурни, че часовете, прекарани офлайн, също се записват).

Открийте най-добре представящите се членове на екипа си чрез инструментите за оценка на представянето и производителността.

Ограничения на DeskTime

Платформата не разполага с толкова много интеграции, колкото другите приложения за отчитане на работното време в тази област.

Някои служители може да смятат, че инструментите за продуктивност замъгляват границите между отчитането на работното време и микроуправлението.

Цени на DeskTime

Pro: 7 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за DeskTime

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

4. TimeCamp

чрез TimeCamp

TimeCamp е приложение за отчитане на работното време, което позволява на мениджърите да създават работни графици и отчети за секунди. Функционалността лесно проследява присъствието на служителите, анализира рентабилността на проектите и регистрира отработените часове. Освен това можете да анализирате ежедневните навици на екипа си в реално време, за да коригирате спадовете в производителността.

Най-добрите функции на TimeCamp

Проследявайте времето в движение с инструмента за географско ограждане

Използвайте функцията „киоск“, за да отбелязвате началото и края на работния ден.

Използвайте етикети за всеки времеви запис, за да разберете по-добре как служителите прекарват времето си.

Отделете по-малко време за изчисляване на заплатите с функцията за одобрение на работните часове.

Ограничения на TimeCamp

Служителите може да се притесняват от възможността на платформата да следи навиците им при сърфиране и търсене.

За новите потребители може да е трудно да настройват ръчно регистрите за времето.

Цени на TimeCamp

Безплатна версия : 0 $/месец на потребител

Стартово ниво: 2,99 $/месец на потребител

Основен пакет: 5,99 $/месец на потребител

Pro: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7 (над 500 отзива)

5. ManicTime

чрез ManicTime

ManicTime е услуга, базирана в облака, която позволява на потребителите автоматично да отчитат работното си време. Като платформа за изтегляне, тя записва всички данни на вашия компютър, което ви позволява да отчитате времето дори когато не сте онлайн. Оттам можете лесно да генерирате отчети за времето и да ги експортирате в Excel или друга платформа.

Най-добрите функции на ManicTime

Проследявайте автоматично времето си, дори когато сте офлайн

Автоматично създавайте дейности на работното място въз основа на вашите данни (например, можете автоматично да регистрирате Instagram, Facebook или други социални медии като „сърфиране“).

Интегрирайте данните си с други платформи като Jira или GitHub

Използвайте функцията ManicTime Server, за да генерирате отчети за цялата компания.

Ограничения на ManicTime

Не можете да използвате функцията за търсене за няколко дни

Може да е трудно да синхронизирате етикетите автоматично между устройствата.

Цени на ManicTime

Лиценз: Започва от 67 $/месец

Стандартен план за абонамент в облака: Започва от 7 $/месец

Абонамент за облак Ultimate Plan: Започва от 9 $/месец

Оценки и рецензии за ManicTime

G2: 4. 2/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

6. Kimai

чрез Kimai

Kimai е персонализирана платформа с отворен код, създадена за регистриране и анализиране на работното време на служителите. Тази алтернативна платформа на RescueTime се предлага с безплатен SSL сертификат, персонализирани полета, планиране на задачи и управление на разходите. Освен това, тя помага за оптимизиране на управлението на задачите чрез анализиране на регистрите за работното време, клиентите и времето, прекарано за всеки проект или задача.

Най-добрите функции на Kimai

Спестете време при фактурирането чрез шаблони във формати PDF, DOCX, HTML, XLSX и ODS.

Интегрирайте с любимия си инструмент за отчитане на работното време с помощта на разширения JSON API.

Персонализирайте платформата, за да отговаря на вашите уникални нужди с помощта на плъгини.

Превеждайте платформата на над 30 езика, за да отговаря на нуждите на глобалните екипи.

Ограничения на Kimai

Ще ви е необходим разработчик, за да пуснете системата в експлоатация.

Интерфейсът може да бъде малко труден за разбиране за новите потребители.

Цени на Kimai

KImai е безплатна платформа, базирана на дарения.

Оценки и рецензии за Kimai

G2: 4. 7/5 (5 отзива)

Capterra: 3. 6/5 (7 отзива)

7. Tick

чрез Tick

Tick е лесен за използване софтуер за отчитане на работното време и алтернатива на RescueTime, който помага на екипите да реализират по-печеливши проекти. Интуитивната платформа работи безпроблемно на различни платформи – с отчитане на работното време за Mac, iOS и Android, Apple Watch и Chrome – което позволява на служителите да регистрират работното си време на работното си място или в движение.

Членовете на екипа могат да регистрират времето с едно натискане на бутон, след което да подават времевите записи, да фактурират клиенти и да преглеждат спадове в производителността.

Отбележете най-добрите функции

Използвайте автоматичното проследяване на задачи в Basecamp

Добавете бележки, за да се задълбочите в всеки времеви дневник.

Превключвайте между няколко таймера, ако изпълнявате няколко задачи едновременно през работния ден.

Покажете проектите и бюджетите за задачите, за да получите незабавна обратна връзка за това дали отделяте подходящо количество време за всяка задача.

Ограничения на отметката

Той не предлага толкова много интеграции, колкото другите платформи за отчитане на работното време.

Броят на функциите за персонализиране може да бъде прекалено голям за нови потребители.

Цени на Tick

Един проект: Безплатно за неограничен брой потребители

10 проекта: 19 $/месец за неограничен брой потребители

30 проекта: 49 $/месец за неограничен брой потребители

60 проекта: 79 $/месец за неограничен брой потребители

Неограничен брой проекти: 149 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

8. Harvest

чрез Harvest

Harvest е лесна за използване платформа за отчитане на работното време, с която можете да създавате фактури, да генерирате отчети, да следите бюджети и да отчитате разходи. Приложението се интегрира безпроблемно с инструменти за счетоводство и управление на проекти като Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero и Stripe.

Освен това Harvest помага за оптимизиране на големи корпоративни екипи с персонализирани разрешения, информация за капацитета и прогнозите на екипа, както и визуални отчети за всички проекти.

Най-добрите функции на Harvest

Генерирайте автоматични известия, за да напомняте на екипа си да отчита часовете редовно.

Изберете от набор от вградени визуални отчети, за да поддържате гладкото протичане на проектите.

Визуализирайте капацитета на екипа си, за да разберете кой е преуморен (предотвратявайки изчерпването, преди то да се случи).

Задайте филтри, за да разберете по-подробно къде отива времето на служителите

Ограничения на Harvest

Функцията за търсене може да бъде досадна.

Платформата предлага дневен изглед, но би било полезно да има и седмичен или месечен календарен изглед.

Цени на Harvest

Безплатно: 0 $/месец за едно работно място и два проекта

Pro: 10,80 $/месец на потребител за неограничен брой места и неограничен брой проекти

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

9. ActivTrak

чрез ActivTrak

ActivTrak помага на малките и големите предприятия да повишат производителността на своите служители. Като алтернатива на RescueTime, основните функции на ActivTrak включват проследяване на използването на приложения и уебсайтове, табла за производителност, дневен разбивка на продуктивни и непродуктивни дейности и интеграция с календар за автоматично записване на офлайн данни.

Крайната цел? Да се оптимизира управлението на работната сила, като същевременно се предотврати изчерпването на служителите.

Най-добрите функции на ActivTrak

Използвайте бенчмаркове и цели, за да разберете какво обикновено може да постигне най-добрият четвърт от вашия екип.

Идентифицирайте разсейващите фактори и пречките на работното място с помощта на обзорния табло

Разработвайте оптимизирани хибридни политики за работа, като използвате инструмента за информация за местоположенията.

Разберете промените в организацията (като експериментирането с четиридневна работна седмица) с функцията за анализ на въздействието.

Ограничения на ActivTrak

Някои функции за отчитане (като класификациите) трябва да се регистрират ръчно.

Интерфейсът за отчитане на времето и проектите може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Цени на ActivTrak

Безплатно: 0 $/месец на потребител

Essentials: 10 долара на месец на потребител

Професионална версия: 17 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

10. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е лесна за използване платформа за отчитане на работното време и производителността, която се предлага с 14-дневен пробен период. Мениджърите могат да анализират как служителите прекарват времето си, да разберат проблемите с хардуера или свързаността и да осигурят по-добър баланс между работата и личния живот, което я прави добър избор като алтернатива на RescueTime.

Можете да анализирате почивките, графиците на служителите и заявките за отпуск. Освен това, приложението за настолни компютри работи безпроблемно с устройства с Windows и Mac, за да регистрира работата офлайн.

Най-добрите функции на Time Doctor

Получете разбивка на ежедневните работни процеси чрез отчета за времевата линия.

Разберете колко време се отделя за всеки проект с инструменти за управление на задачите

Създайте свои собствени персонализирани отчети, които да отговарят на вашите уникални нужди.

Разберете производителността на служителите с продуктивни, непродуктивни, ръчни и мобилни филтри.

Ограничения на Time Doctor

Мобилното приложение не разполага с някои функции, предлагани в приложението за настолни компютри.

Някои известия могат да нарушават продуктивността на служителите

Цени на Time Doctor

Основен пакет: 5,90 $/месец на потребител

Стандартен: 8,40 $/месец на потребител

Премиум: 16,70 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Изберете най-доброто алтернативно решение на RescueTime за вашия бизнес

Най-добрият начин да помогнете на екипите да работят по-ефективно е чрез отчитане на работното време. Софтуерът за отчитане на работното време може да помогне за идентифициране на пречките на работното място, създаване на точни прогнози за времето, предотвратяване на изчерпването на служителите и реализиране на по-печеливши проекти. ?

Функцията за отчитане на работното време на ClickUp помага на екипите да спестят ценни часове през работната седмица. Освен това ClickUp се интегрира с любимите ви инструменти, създава подробни работни графици и автоматично сравнява изразходваното време с целите за време. За да видите как ClickUp може да ви помогне да оптимизирате работата на екипа си, регистрирайте се още днес.