10 софтуера за създаване на PERT диаграми за проекти през 2025 г.

Софтуерът за диаграми е задължителен, ако вие или вашият екип разчитате на инструменти като PERT диаграми за управление и проследяване на проекти. Тези високо визуални диаграми на работния процес улесняват оценката и анализа на проектите. ?

Шаблоните и софтуерът за PERT диаграми са създадени, за да ви помогнат да създавате диаграми по-бързо, така че вашите проекти да стартират възможно най-бързо. Те ще спестят ценно време на вашия екип, ще ви помогнат да избегнете затруднения или пречки и ще максимизират вашата ефективност от начало до край. Но как да намерите най-добрия инструмент за PERT диаграми за вашия проект? Ето тук идваме ние.

Следвайте ни, за да разберете основните характеристики на всяка PERT диаграма и да получите достъп до подробно сравнение на 10-те най-добри софтуера за PERT диаграми за управление на проекти.

Какво трябва да търсите в един PERT диаграмен редактор?

PERT диаграмите, или диаграмите за техника за оценка и преглед на проекти, визуално представят графиците на проектите. Те разбиват сложните проекти на отделни задачи за лесно планиране и управление на пътната карта.

Ключът е да намерите идеалния инструмент за управление на проекти, който е съвместим с PERT диаграмите – независимо дали вашият екип ги използва като техника за визуализация във фазата на мозъчна атака или от началото до края като пътна карта.

Ето няколко неща, на които да обърнете внимание при избора на шаблон или инструмент за PERT диаграми за вашите проекти:

Различни инструменти за управление на проекти и подобряване на процесите за по-добро планиране и анализ на проектите.

Икономични, за да спестите ресурси за проекта

Съвместимост с други устройства

Интеграции с други инструменти за управление на проекти

Персонализирани шаблони за PERT диаграми, за да ускорите процеса на настройка.

Функции за проследяване на графика, етапите и задачите на проекта, за да спазите сроковете и бюджета.

Функции за комуникация и сътрудничество в реално време, които помагат на членовете на вашия екип да работят заедно по-бързо

10-те най-добри софтуера за PERT диаграми, които можете да използвате

Преглеждане на десетки инструменти за визуализация на данни не е част от рационализирания работен процес. Особено когато важни задачи по проекта ви очакват.

Ние свършихме трудната работа за вас и подбрахме 10-те най-добри софтуерни инструмента за PERT диаграми на пазара. Просто сравнете основните им характеристики, ограничения, цени и отзиви, за да изберете най-подходящия инструмент за вашите нужди.

Начертайте връзки между всякакви фигури или медии на вашата бяла дъска, за да създадете диаграма в ClickUp.

ClickUp е най-добрият софтуер за продуктивност „всичко в едно“, създаден да обедини работата ви в различни приложения в една динамична платформа. С над 15 гъвкави изгледа, персонализирани табла, документи и други функции, вградени директно в инструмента, той е идеалното решение за екипи, които управляват сложни проекти в различни индустрии.

ClickUp улеснява създаването на PERT диаграма с стотици богати функции за управление на проекти и множество начини за визуализиране на времевата линия на проекта ви. Използвайте ClickUp Whiteboards, за да създадете диаграмата си заедно с екипа без припокриване, а след това превърнете всеки обект на таблото си директно в изпълнима задача, за да реализирате идеите си.

По-голям фен на мисловното картографиране? Няма проблем. ClickUp Mind Maps ви позволява да начертаете връзки между задачи и идеи, за да изградите концепции за броени секунди.

Освен това ClickUp предлага обширна библиотека с шаблони за всякакви случаи на употреба, включително шаблони за диаграми, шаблони за карти на сайтове и шаблон за PERT диаграма на ClickUp. Той е гъвкав, персонализируем и, най-важното, напълно безплатен.

Най-добрите функции на ClickUp

Интеграции с над 1000 други инструмента за управление на проекти като Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive и GitHub.

Над 100 предварително създадени автоматизации за генериране на зависимости между задачите, изпълнение на рутинни задачи и елиминиране на излишната работа.

Налични са над 1000 шаблона за всичко – от PERT диаграми до прости диаграми на Гант.

Множество изгледи проследяват времевата рамка на проекта ви, напредъка по отделните задачи, производителността на членовете на екипа и др.

Персонализирани табла и опции за споделяне за заинтересовани страни, членове на екипа, проектни мениджъри и други важни лица.

Ограничения на ClickUp

Може да отнеме малко време, докато овладеете напредналите функции на ClickUp.

ClickUp AI не е достъпна за потребителите на плана Free Forever, но има безплатна пробна версия.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Edraw Max

чрез Edraw Max

Edraw Max е инструмент за създаване на диаграми от Wondershare. Този софтуер улеснява създаването на професионално изглеждащи PERT диаграми, мрежови диаграми, блок-схеми или бизнес презентации.

Генераторът на PERT диаграми Edraw Max използва метода на критичния път (CPM), за да ви помогне да управлявате всеки аспект от проекта си. Използвайте го, за да планирате задачи, да наблюдавате проекти, да предотвратявате затруднения и да поддържате графика на екипа си.

Най-добрите функции на Edraw Max

Над 200 вида шаблони за PERT диаграми, Kanban табла, Gantt диаграми, мрежови диаграми, графики за разбивка на работата, диаграми за разработка на софтуер, стълбови диаграми и др.

Съвместими с Windows, macOS, Linux и повечето браузъри.

Направете PERT диаграмите си визуално привлекателни, като създавате SVG вектори, вмъквате PNG или JPG изображения и използвате цветно кодирани възли.

Проследявайте напредъка на проекта, актуализирайте времевите прогнози, управлявайте взаимозависимостите между задачите и поддържайте гладкото протичане на проекта от начало до край.

Ограничения на Edraw Max

Някои рецензии споменават невъзможността да се инсталира Edraw Max на няколко компютъра с индивидуален абонамент.

Някои потребители имат затруднения при мащабирането на изображения и икони.

Цени на Edraw Max

Индивидуален абонамент: 99 $/година

Индивидуален доживотен план: еднократно плащане от 198 долара

Индивидуален пакет за цял живот: еднократна такса от 245 долара

Абонамент за екип: 119 $/година на потребител

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Edraw Максимални оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

3. Creately

чрез Creately

Creately е софтуер за визуално сътрудничество, който работи добре за създаване на PERT диаграми. Преминавайте бързо през етапите на идеи, планиране, изпълнение, доставка и преглед, като използвате различни рамки и шаблони на платформата.

Екипите могат да използват Creately за мозъчна атака, управление на проекти, събиране на знания, проследяване на крайни срокове и създаване на визуални рамки за сложни документи.

Най-добрите функции на Creately

Стотици шаблони ви предоставят всичко необходимо за управлението на проекти, включително полезни примери за PERT диаграми , които ще ви помогнат да започнете.

Интеграцията със Slack, Confluence и Google Drive помага за централизиране на работата.

Интелигентният визуален канвас предоставя персонализирано пространство, в което екипите могат да споделят идеи и знания с творческа свобода.

Разширените функции ви позволяват да задавате очаквани срокове и крайни дати, да разпределяте ресурси и да проследявате набор от умения.

Ограничения на Creately

Някои отзиви споменават проблеми с изображения и документи, които не се запазват правилно или изчезват от папките.

Безплатният план не предлага достъп до разширени функции и е ограничен до 5 GB пространство за съхранение.

Цени на Creately

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец за неограничен брой потребители

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

4. SmartDraw

чрез SmartDraw

SmartDraw е инструмент за създаване на диаграми за мащабни проекти с функционалност на корпоративно ниво. Той предлага шаблони, инструменти и символи за PERT диаграми, картографиране на процеси, планиране на работния поток и др.

Екипите могат да използват SmartDraw, за да проследяват напредъка на проекта и да генерират диаграми от съществуващите данни, което в дългосрочен план спестява време и пари. За тези, които вече са пробвали този софтуер, съществуват много фантастични алтернативи на SmartDraw. ?

Най-добрите функции на SmartDraw

Основният PERT диаграмен редактор разполага с шаблон с началната и крайната дата на проекта и няколко задачи по проекта между тях.

Над 1000 шаблона за диаграми за различни индустрии – от маркетинг до инженерство.

Интеграция с Microsoft Office, Google Workspace и други

Функционалност за импорт и експорт на Visio

Ограничения на SmartDraw

Потребителските отзиви съобщават за чести сривове, което води до загуба на работа.

В рецензиите се споменава липсата на възможности за персонализиране, цветове, граници и други визуални инструменти за подобряване на основния PERT шаблон.

Цени на SmartDraw

Индивидуален: 9,95 $/месец

Екип: 8,25 $/месец на потребител (минимум трима потребители)

Сайт: 2995 долара/година за предприятие

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4,6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

5. MindOnMap

чрез MindOnMap

MindOnMap е прост инструмент за създаване на мисловни карти с вграден PERT Chart Maker. Той е проектиран да вдъхновява творчеството и да превръща професионалните и личните идеи в реалност с помощта на ясни визуализации и браузър-базирана платформа.

MindOnMap ви позволява също да споделяте готовите PERT диаграми с колеги и сътрудници, да разпределяте задачи и да проследявате сложни проекти в опростено, творческо пространство.

Най-добрите функции на MindOnMap

Експортирайте PERT диаграми като PDF, PNG, JPG и SVG файлове, за да ги споделяте по-лесно с екипа си и заинтересованите страни.

Функцията „История“ запазва предишни PERT диаграми за справка.

Използвайте заоблени и правоъгълни форми на възлите на PERT диаграмите, както и персонализирани форми на MindOnMap за допълнително разнообразие.

Свържете етапите с различни стрелки с персонализиран текст, за да можете да опишете всяка задача и подзадача.

Ограничения на MindOnMap

Безплатната версия има ограничен достъп до функции и воден знак върху всички експортирани файлове.

Трудно е да се прецени типичното потребителско преживяване поради липсата на рецензии на популярните платформи.

Цени на MindOnMap

Безплатно

Месечно: 10 $/месец на потребител

Годишна такса: 120 USD/година на потребител

Оценки и рецензии на MindOnMap

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Miro

чрез Miro

Miro е дигитално работно пространство с шаблон за PERT диаграма за големи екипи и проекти. Свържете членовете на екипа си на визуална платформа, която предлага достъп до творчески инструменти за разработка, предназначени да ускорят времето за завършване.

Използвайте Miro, за да оптимизирате управлението на проекти, да насърчите култура, ориентирана към клиента, и да поддържате общо пространство за екипа. За тези, които вече са пробвали този инструмент, има и много други алтернативи на Miro, от които да избирате. ✨

Най-добрите функции на Miro

Сътрудничеството в реално време и свободното въвеждане на данни на таблата улесняват обмяната на идеи с членовете на отдалечения екип.

Използвайте шаблона за PERT диаграма, за да идентифицирате задачите, да изброите зависимостите, да определите етапите на проекта и да идентифицирате критичния път.

Експериментирайте с други шаблони, за да използвате различни функции като документиране на потока и мисловни карти.

Получете достъп до набор от иновативни функции, включително инструменти за визуализация на данни в реално време, улесняване на работни срещи и създаване на диаграми.

Ограничения на Miro

Безплатният план е ограничен до три редактируеми табла и няма достъп до повечето функции на Miro.

В отзивите на проектни мениджъри и ръководители на екипи се споменават проблеми, свързани с липсата на интеграция с инструментите на Microsoft и Google.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 5100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

7. Figma

чрез Figma

Figma е платформа, базирана в облака, за екипи за разработка и дизайн на продукти. Тя позволява на проектните мениджъри да споделят прототипи и помага на екипите да създават, тестват и завършват своите продукти възможно най-бързо.

Примерът за PERT диаграма на Figma е прост шаблон, който ви помага да начертаете траекторията на проекта си, използвайки визуално пространство. Работете заедно с екипа си в реално време, за да поддържате ефективен работен процес с отлична видимост от начало до край.

Най-добрите функции на Figma

Научете се да създавате PERT диаграми, като използвате стъпка по стъпка ръководството на Figma, включено в шаблона.

Подобрете функционалността с плъгини, които персонализират вашия опит и този на вашия екип.

Развойните екипи могат да използват функциите за прототипиране, за да симулират потока на приложенията и да подобрят техния дизайн.

Подобрете управлението на проектите си с цветен график, удобни джаджи и персонализирани добавки.

Ограничения на Figma

Безплатната версия е ограничена до три Figma файла и няма достъп до много от разширените функции и шаблони.

Потребителските рецензии сочат, че запознаването с инструментите на Figma е свързано с трудна крива на обучение и липса на някои основни функции.

Цени на Figma

Стартово ниво: Безплатно завинаги

Професионална версия: 12 $/месец на потребител

Организация: 45 $/месец на потребител

Enterprise: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

8. Nulab Cacoo

чрез Nulab Cacoo

Cacoo на Nulab е софтуерен продукт за създаване на диаграми, идеален за създаване на PERT диаграми, блок-схеми, мисловни карти, wireframes и др. Той е предназначен за мозъчна атака и сътрудничество, като ви позволява да споделяте планове и графици с членовете на екипа в реално време.

Cacoo разполага с библиотека от шаблони, която включва всичко – от PERT шаблони до диаграми за софтуерно инженерство. Използвайте я, за да поддържате всичките си проекти организирани и в правилната посока.

Най-добрите функции на Nulab Cacoo

Функциите за видео и чат в приложението ви позволяват да се свържете с отдалечени членове на екипа за лесно сътрудничество.

Позволява на няколко потребители да редактират едновременно една и съща PERT диаграма за сътрудничество в реално време.

Прегледайте историята на ревизиите, за да проследите как вашата PERT диаграма се е променяла и развивала през целия жизнен цикъл на проекта.

Интегрирайте Cacoo с другите инструменти на Nulab – Backlog, Typetalk и Nulab Pass.

Ограничения на Nulab Cacoo

Потребителските отзиви съобщават за забавяне при създаването на визуални диаграми и PERT диаграми, което забавя работата на отдалечените екипи.

Безплатният план не предлага достъп до няколко разширени функции и е ограничен до шест листа.

Цени на Nulab Cacoo

Безплатно

Pro: 6 $/месец за един потребител

Екип: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nulab Cacoo

G2: 4. 4/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

9. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е платформа за визуално сътрудничество за PERT диаграми, бяла дъска, диаграми и организационни диаграми. Използвайте PERT шаблона или качите съществуващ CSV файл, за да импортирате съществуващи данни и да ускорите процеса.

Екипите могат да си сътрудничат чрез платформата Lucidchart и да проследяват сложни проекти от всякакъв мащаб с персонализиран достъп само за преглед и редактиране. Ако сте любопитни как се представя, сравнете Lucidchart с Visio и вижте кой инструмент за диаграми е по-добър. ?

Най-добрите функции на Lucidchart

Използвайте генератора на PERT диаграми, за да сътрудничите и визуализирате с целия си екип в реално време.

Импортирайте съществуващи данни от PERT диаграми от Microsoft Excel, за да оценявате и планирате проектите си по-ефективно.

Персонализирайте шаблони и форми за използване във всички бъдещи PERT диаграми и запазете любимите си в лентата с инструменти.

Визуализирайте организационната структура и процесите на вашия екип, за да оптимизирате работния си поток и да завършвате проектите по-бързо.

Ограничения на Lucidchart

Някои потребителски отзиви посочват, че програмите са трудни за усвояване и липсват наръчници за работа с тях.

Безплатният план е ограничен до избор от основни функции и максимум три документа.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $/месец за един потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 рецензии)

10. Visual Paradigm

чрез Visual Paradigm

Visual Paradigm е платформа за презентации с онлайн инструмент за PERT диаграми. Използвайте я, за да планирате началната и крайната дата на проекта си, да идентифицирате зависимости, да планирате задачи и да координирате дейностите по проекта.

С инструменти, създадени за екипи за разработка на софтуер, Visual Paradigm може да ви помогне да превърнете идеите си в точни проекти, създадени според изискванията. Все пак, членовете на екипа с различни нива на умения могат да създават фигури и свързващи елементи с едно кликване и да използват указателя за подравняване за прецизно позициониране.

Най-добрите функции на Visual Paradigm

Членовете на екипа могат да редактират PERT диаграми и други диаграми едновременно за безпроблемно сътрудничество.

Създавайте персонализирани форми и шаблони, като качвате SVG, JPG и PNG изображения за използване в дизайна на вашата PERT диаграма.

Отпечатайте диаграмите или ги експортирайте като изображения, за да споделяте по-лесно работата си с другите.

Интеграцията с приложенията на Microsoft Office и възможността за импортиране на шаблони от Visio ускоряват работния ви процес.

Ограничения на Visual Paradigm

Някои потребителски отзиви споменават прекъсване на работния процес в резултат на липса на функции за сътрудничество.

Безплатната версия няма достъп до разширени функции като създаването на диаграми на процесите и е ограничена до един потребител.

Цени на Visual Paradigm

Безплатно

Стартово ниво: 5 $/месец на потребител

Advance: 11 $/месец на потребител

Комбинация: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Visual Paradigm

G2: 4,3/5 (15+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (15+ отзива)

От планирането до изпълнението

Софтуерът за PERT диаграми е от съществено значение за ефективното управление, планиране и изпълнение на проекти. Интуитивните шаблони улесняват разбиването на сложни проекти на управляеми части, разпределянето на ресурсите и визуализирането на графика на проекта.

Ако това не е достатъчно, шаблонът или инструментът за PERT диаграми може да помогне на екипите да си сътрудничат ефективно, да проследяват напредъка и да идентифицират потенциални пречки.

С ClickUp можете лесно да създавате всякакъв вид диаграми на работния процес и да имате достъп до стотици други инструменти за управление на проекти, които ще ви помогнат да визуализирате и проследявате напредъка на проекта си.

Защо да чакате? Пренесете управлението на проектите си на следващото ниво. Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно! ?