12 безплатни шаблона за PERT диаграми в Sheets, Excel, PPT и ClickUp

Секторът на управлението на проекти се развива по-бързо от всякога. Но има един значителен проблем, който пречи на неговото развитие – неефективното управление на проекти.

Приблизително 54% от организациите днес не могат да проследяват своите KPI, което води до загуба на 12% от техните ресурси.

Като проектен мениджър, желаете ли да разполагате с инструмент за управление на проекти, който улеснява проследяването на зависимостите и прави крайните срокове по-лесно постижими? Спрете да търсите – PERT диаграмите са решението.

В тази публикация в блога ще разгледаме подробно PERT диаграмите и ще изброим нашите 12 най-добри шаблона, които ще ви помогнат да управлявате проекти.

Какво представляват шаблоните за PERT диаграми?

PERT диаграмата визуално представя задачите и зависимостите на даден проект и помага при планирането, графикът, организирането и координирането на сложни проекти.

PERT е абревиатура от Project Evaluation Review Technique (техника за оценка и преглед на проекти). След като вземе предвид несигурността, тази техника помага да се определи оптималното време, необходимо за завършване на даден проект.

Софтуерът създава PERT диаграми, за да улесни и ускори управлението на проекти. С тези диаграми можете да спазвате сроковете си, особено за проекти с променящи се графици.

PERT диаграмите са подобни на блок-схеми и имат етапи, свързани с стрелки. Стрелките показват зависимостите между задачите и предотвратяват объркване или затруднения. Броят на етапите на проекта и времето, необходимо за изпълнение на задачите, определят сложността на вашата PERT диаграма.

Лесно е да се объркат PERT диаграмите с Gantt диаграмите, тъй като и двете помагат в управлението на проекти чрез картографиране и организиране на проекти. Първите обаче се използват предимно за вътрешно планиране, докато вторите са по-подходящи за комуникация със заинтересованите страни.

Какво прави един шаблон за PERT диаграма добър?

Един добър шаблон за PERT диаграма притежава няколко качества, които помагат при управлението на проекти. От лесен за използване интерфейс до проследяване на зависимости, той трябва да има всички функции, които улесняват управлението на проекти.

Нека обсъдим някои от тях.

Удобен за ползване : Добрият шаблон е лесен за ползване, дори за хора с ограничен или малък опит в управлението на проекти. С удобния за ползване интерфейс можете да създавате ефективни и интуитивни диаграми.

Персонализируем : Трябва да е лесен за персонализиране, за да отговаря на нуждите на вашия проект. Шаблон с персонализирани полета, статуси и изгледи е най-подходящ за адаптиране към вашите уникални изисквания.

Визуализация : Шаблонът трябва да предлага ясни визуални представяния на зависимостите, продължителността и етапите на вашите задачи.

Проследяване на напредъка: Шаблон с възможност за актуализиране на статуса на задачите и проследяване на напредъка в реално време ви помага да поддържате проекта в правилната посока.

Проследяване на зависимости: Вашата PERT диаграма трябва да ви позволява лесно да установявате и управлявате зависимостите между задачите.

Други неща, които трябва да проверите при избора на шаблон, са управлението на подробностите за задачите, известията и предупрежденията, както и инструментите за сътрудничество.

12 безплатни шаблона за PERT диаграми

Ние сме подбрали 12-те най-добри шаблона за PERT диаграми, които можете да използвате въз основа на горните характеристики, за да ви помогнем да революционизирате управлението на вашите проекти.

Тъй като няма два еднакви шаблона, изборът на този, който предлага функции, отговарящи на вашите нужди, е от решаващо значение.

1. Шаблон за PERT диаграма на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за PERT диаграма от ClickUp ви помага да създадете подробна визуална времева линия за вашия проект, така че да можете да следите напредъка и да се уверите, че нито един детайл не е пропуснат.

Получете подробна визуална времева линия и идентифицирайте зависимостите с този шаблон за PERT диаграма от ClickUp.

Създаването на план за проекта е в основата на успешното му завършване. Шаблонът за PERT диаграма от ClickUp помага за успеха на вашия проект, като гарантира, че на всеки детайл е обърнато внимание.

С този шаблон не само получавате подробна визуална времева линия, но и можете да идентифицирате зависимости и продължителност на дейностите. Можете също да разделите проекта си на малки части.

Шаблонът ви помага да създавате задачи с персонализирани статуси, полета и изгледи. С тези функции можете да проследявате по-добре напредъка на проекта си, да визуализирате неговата времева линия и лесно да идентифицирате последователността на задачите. Шаблонът е подходящ за начинаещи и процесът му е изключително лесен. Използвайте ClickUp Docs, за да изброите задачите, да определите продължителността на всяка задача, да идентифицирате последователността и да създадете PERT диаграмата.

Използвайте този шаблон, за да изпълните всички задачи ефективно, без конфликти в графика. Той също така държи всички членове на екипа ви в течение с напредъка на проекта.

2. ClickUp Опростен шаблон за PERT диаграма

Изтеглете този шаблон Разделете проектите на по-прости задачи за по-добра организация с простия шаблон за PERT диаграма на ClickUp.

Търсите ли нещо по-интуитивно и подходящо за начинаещи? Шаблонът ClickUp Simple PERT Chart е чудесен начин да осигурите яснота и да насърчите сътрудничеството в екипа си.

С този шаблон лесно можете да разберете структурата на проекта си с един поглед. Той ви позволява да разделяте проектите си на по-прости и по-малки задачи. Можете да зададете персонализирани статуси като „отворен“ и „затворен“, за да проследявате напредъка. Лесният изглед ви позволява да идентифицирате потенциални проблеми, за да можете да ги разрешите проактивно.

С този шаблон получавате допълнителни предимства като маркиране, етикети за приоритет, вложени подзадачи и други за по-добро проследяване и управление на приоритетите.

Останете на една и съща страница, визуализирайте задачите по проекта си и сътрудничете ефективно с простия шаблон за PERT диаграма.

3. ClickUp Прост шаблон на Гант

Изтеглете този шаблон Шаблон за диаграма на Гант от ClickUp

Шаблонът ClickUp Simple Gantt е отлично допълнение към управлението на вашите проекти. Той позволява лесна и привлекателна визуализация на зависимостите и предоставя обща представа за вашия проект.

Трите статуса на задачите – „завършена“, „в процес“ и „завърши“ – са обозначени с различни цветове за по-бързо разбиране. Шаблонът ви предоставя и три полета за персонализиране (фаза на проекта, напредък на проекта и прикачени файлове).

Приложете четирите различни типа изгледи от разработката на продукти до управлението на проекти.

4. Шаблон за диаграма на процесите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуално представяйте работните процеси, за да идентифицирате и елиминирате пречките с шаблона „Processes Map Whiteboard“ на ClickUp.

Някои части от вашите проекти ще имат повече процеси от други. Тези процеси изискват внимателно документиране за стандартизация. Шаблонът за диаграма на процесите на ClickUp е ефективен начин за стандартизиране на всички ваши процеси, без да се налага да прекарвате часове в създаването на диаграма.

Както и предишните шаблони, този също е подходящ за начинаещи и предлага разширени възможности. Получавате персонализирани статуси, полета, изгледи и отлични възможности за управление на проекти.

Управлявайте, картографирайте и визуализирайте процеса, като създавате диаграми и ги споделяте с членовете на екипа си, за да ги държите в течение.

Тъй като документирате всички свои стъпки, е лесно да откривате и решавате проблеми. Освен това получавате изчерпателни записи за бъдеща справка.

Например, можете да използвате този шаблон, за да оптимизирате процеса на наемане на персонал. Настройте задачите и дефинирайте процесите с изгледа „Диаграма на процеса на наемане“. Можете също да създадете изчерпателно ръководство с изгледа „Ръководство за начало“.

Използването на диаграмата е лесно; използвайте ClickUp Doc, за да обсъдите целите, добавете подробности с помощта на Custom Fields, визуализирайте процеса с Board View и използвайте Gantt Chart, за да идентифицирате последователността на задачите.

5. Шаблон за табло за управление на проекти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете развитието на проекта, бюджета, натоварването на екипа и състоянието с шаблона за табло за управление на проекти на ClickUp.

Искате надежден шаблон, който да подобри управлението на вашите проекти? Шаблонът за табло за управление на проекти на ClickUp прави това и още много други неща. От подпомагане да сте в крак с проекта си до управление на графика на проекта, този шаблон може да задоволи всички ваши нужди.

Той разполага с осем персонализирани полета: Планирани разходи, Действителни разходи, Остатъчен бюджет и Фаза на проекта. Той също така подобрява проследяването на проектите с предупреждения за зависимости, етикети и функции за проследяване на времето.

Имате на разположение седем изгледа, с които да организирате информацията си и да я направите достъпна. Ето някои от тях:

Ръководство за начало: за обща информация за инструментите за управление

Изглед на таблото: за визуално представяне на всяка задача и нейния статус

Изглед на дейностите: за проследяване на напредъка

Изглед на капацитетното планиране: за обща представа за натоварването и ресурсите

Преглед на ефективността на екипа: за обща представа за ефективността на екипа

Можете да присвоите четири статуса на задачите си – завършена, в процес на изпълнение, в очакване и за изпълнение. С таблото ClickUp Dashboard можете да преглеждате напредъка в реално време с помощта на мощни визуализации на данни.

Този шаблон гарантира, че вашият екип ще си сътрудничи с лекота за по-съгласувани операции. Можете също да изпращате напомняния на вашия екип, като използвате функцията за имейл.

6. Шаблон за разпределение на работата в ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете всички части на проекта си чрез шаблона за разбивка на работата на ClickUp.

Големите проекти често са сложни и изискват подкрепа. Ефективен начин за управление на сложни проекти е разделянето на проекта на управляеми задачи. Шаблонът за разпределение на работата на ClickUp ви помага да разделите задачите си и да ги организирате на едно място.

Създайте цели за всяка малка задача, разпределете ги на различни членове на екипа и задайте отделни срокове с този шаблон. След това подредете задачите по важност.

Шаблонът ви дава изчерпателен и ясен преглед на всички задачи и срокове по проекта. Можете да оцените по-добре необходимите разходи и ресурси, да идентифицирате рисковете и да измислите начини за подобряване на ефективността на процесите.

Шаблонът за разпределение на работата предлага персонализирани изгледи, полета и статуси за по-добро управление. За да направите структурата за разпределение на работата успешна, започнете с ясно очертаване на целите на проекта.

7. Шаблон за оценка на проекти ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за оценка на проекти на ClickUp ви спестява време и подобрява вашите възможности за управление на проекти.

Шаблонът за оценка на проекти на ClickUp предоставя цялостен поглед върху оценката на проектите. Оценките ви помагат да установите контрол на качеството, да управлявате рисковете, да комуникирате със заинтересованите страни и да осигурите непрекъснато подобрение.

Въпреки че е подходящ за начинаещи, този шаблон предлага професионални визуализации, които улесняват и ускоряват проследяването на напредъка.

Можете да оцените представянето си с предварително определени цели и да предприемете стъпки за подобрение, където е необходимо. Можете също да проверите дали целите ви съответстват на задачите по проекта и да следите напредъка с по-добра визуализация.

Шаблонът ще ви позволи да създадете проект за всяка цел на оценката, да организирате всяка задача в категории и да си сътрудничите със заинтересованите страни. Използвайте списък, диаграма на Гант, календар и други, за да разработите работния процес и да настроите автоматизацията му за по-добро проследяване на напредъка.

Отпразнувайте важните събития, като ги създадете в ClickUp с помощта на този шаблон за оценка на проекти.

8. Шаблон за бяла дъска за времевата линия на проекта ClickUp

Изтеглете този шаблон Визуализирайте цялата времева линия на проекта си на една удобна бяла дъска, като използвате този шаблон.

Шаблонът за бяла дъска за времева линия на проекта ClickUp създава ясна и организирана времева линия. Шаблонът ви позволява да видите цялата си времева линия на една бяла дъска.

Персонализирайте по-фините детайли, включително задачи, продължителност и зависимости, за по-добро планиране на задачите. Това ви позволява да зададете два статуса за по-добро проследяване на напредъка – отворен и завършен.

Всички членове на вашия екип и заинтересовани страни могат да следят актуализациите на статуса директно.

Атрактивните и изчерпателни визуализации ви помагат да разберете по-добре концепциите и графиците на проектите.

Шаблонът поддържа единен изглед за проследяване на напредъка без излишни елементи, както и функции като маркиране, множество изпълнители, етикети за приоритет и др.

9. Шаблон за PERT диаграма в PowerPoint от Office Timeline

чрез OfficeTimeline

Търсите диаграма, която да е подходяща за планиране и отчитане на проекти? Шаблонът за PERT диаграма в PowerPoint от Office Timeline е отлично средство за двете задачи.

Той ви помага да планирате задачите по проекта ефективно и без никакви затруднения. Определете приоритета на задачите си и визуализирайте информацията по начин, който може да бъде разбран от всички участници.

PowerPoint създава шаблона, което го прави лесно достъпен и споделяем сред членовете на вашия екип. И това не е всичко. Той също така автоматично актуализира графика ви чрез приставката Office Timeline за PowerPoint, което елиминира неудобството от ръчното й актуализиране.

10. Шаблон за презентация на PERT диаграма от Slide Hunter

Създайте свои собствени PERT диаграми с PowerPoint 2010 и 2013, като използвате този шаблон.

Друг отличен PowerPoint шаблон, този шаблон за PERT диаграма за презентации от Slide Hunter, прави точно това, което казва. Той прави вашите презентации по-привлекателни с помощта на PERT диаграмата.

Използвайте този шаблон, за да създавате PERT диаграми в PowerPoint 2010 и 2013. Използвайте го също така, за да проектирате работни потоци, да създавате графици и да планирате дизайна на слайдове с лекота.

11. Шаблон за PERT диаграма в Excel от Excelonist

Използвайте този шаблон, за да създадете PERT диаграма в Excel

Ако сте добре запознати с управлението на електронни таблици и се чувствате комфортно при работа с Excel, тогава шаблонът за PERT диаграма на Excelonist е идеален за вас. Този шаблон ви предоставя гъвкавост при създаването на PERT диаграма, използвайки мощните функции на Excel.

Определете етапите на проекта си, разпределете очакваните срокове за всяка задача и идентифицирайте зависимостите между задачите – всичко това в любимата си програма за електронни таблици. Този шаблон пренася възможностите за управление на проекти на PERT диаграмата в Excel и се настройва автоматично според въведените от вас данни, което улеснява планирането, управлението и актуализирането на графика на проекта ви.

Независимо дали сте ентусиаст на Excel или просто човек, който предпочита удобството на познат инструмент, този шаблон ви предоставя мощността на PERT диаграмите на един клик разстояние.

12. Шаблон за PERT диаграма за строителство в Google Sheets от Template.net

Използвайте този шаблон, за да създадете PERT диаграма в Excel

Шаблон за PERT диаграма за строителство в Google Sheets от Template.net: Този лесен за използване шаблон за PERT диаграма в Google Sheets от Template.net е идеален за мениджъри на строителни проекти, които искат прост и ефективен начин да визуализират задачи, графици и зависимости. С интуитивния си дизайн, можете лесно да персонализирате подробностите за задачите, продължителността и етапите, което го прави отлично средство за управление на строителните работни процеси. Освен това, като шаблон за Google Sheets, той предлага безпроблемно сътрудничество с вашия екип в реално време, като гарантира, че всички са синхронизирани и в крак с актуалната информация.

Оптимизирайте процеса си с подходящия шаблон за PERT диаграма

Дните на създаването на прекалено сложни и отнемащи време PERT диаграми са отминали. Днес живеем в ера, в която създаването на PERT диаграма е лесно! Тези динамични и лесни за използване шаблони за PERT диаграми ви дават възможност да оптимизирате планирането си и да проследявате напредъка без усилие.

ClickUp е съвременно решение с над хиляда предварително проектирани шаблони за различни случаи на употреба, включително дизайн, маркетинг, операции и CRM. То опростява процесите ви и ви улеснява живота без никакви разходи.