Mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh miễn phí

Đếm ngược đến Giáng sinh là một phần thú vị của mùa lễ hội. Càng gần đến ngày 25 tháng 12, sự háo hức càng tăng lên: trẻ em bắt đầu hỏi "còn bao nhiêu ngày nữa?", các gia đình bắt đầu lên kế hoạch, và các nhà tiếp thị tìm cách sáng tạo để lan tỏa không khí lễ hội (và tất nhiên là tăng doanh số bán hàng).

Tiện ích đếm ngược Giáng sinh biến tất cả sự mong chờ thành điều bạn có thể nhìn thấy, chia sẻ và tận hưởng mỗi ngày.

Với các mẫu miễn phí từ ClickUp, bạn có thể thêm chút không khí lễ hội vào màn hình của mình chỉ trong vài phút. Hãy bắt đầu ngay! 🎅

🔍 Bạn có biết? Bài hát"Jingle Bells" không phải là bài hát Giáng sinh. Melody của bài hát ban đầu được sáng tác vào những năm 1850 cho Lễ Tạ ơn! Nó chỉ được liên kết với Giáng sinh vì những chuyến đi bằng xe trượt tuyết phù hợp với không khí lễ hội mùa đông.

Mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh là gì?

Mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh là một thiết kế sẵn có giúp bạn đang theo dõi số ngày, giờ và phút còn lại cho đến Giáng sinh.

Các mẫu này mang đến nét trang trí lễ hội với các yếu tố như màu sắc Giáng sinh, biểu tượng hoặc hiệu ứng động, đồng thời giúp bạn tiết kiệm nỗ lực so với việc tự thiết kế từ đầu.

🧠 Thú vị: Trong hàng thế kỷ, Thánh Nicholas và Ông già Noel thường được miêu tả với trang phục màu xanh lá, nâu hoặc thậm chí là xanh dương. Bộ trang phục màu đỏ tươi chỉ trở thành tiêu chuẩn vào những năm 1930 sau khi các quảng cáo Giáng sinh của Coca-Cola làm cho phiên bản Ông già Noel này trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh tốt?

Một mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh tốt nên rõ ràng, vui tươi và dễ sử dụng. Những mẫu tốt nhất thường:

Hiển thị thời gian rõ ràng: Hiển thị số ngày, giờ hoặc phút còn lại chỉ với một cái nhìn.

Thêm phong cách và sự quyến rũ của mùa lễ hội: Sử dụng màu sắc, biểu tượng hoặc hình ảnh vui nhộn theo mùa để phù hợp với không khí.

Dễ dàng cập nhật: Tự động điều chỉnh khi đồng hồ đếm ngược tiến gần đến Giáng sinh.

Tính linh hoạt: Cho phép bạn điều chỉnh các chi tiết nhỏ như màu sắc hoặc kiểu văn bản nếu cần thiết.

Giữ tập trung: Giữ thiết kế gọn gàng để đồng hồ đếm ngược luôn là điểm nhấn chính.

Gợi ý ý tưởng tổ chức lễ hội: Đề xuất các cách để các nhóm có thể kỷ niệm các cột mốc trong quá trình đếm ngược, như Đề xuất các cách để các nhóm có thể kỷ niệm các cột mốc trong quá trình đếm ngược, như ý tưởng tổ chức tiệc Giáng sinh trực tuyến

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát gặp khó khăn trong việc duy trì động lực cho các mục tiêu dài hạn. Điều này không phải do thiếu động lực—mà là cách não bộ của chúng ta hoạt động! Chúng ta cần nhìn thấy những thành công để duy trì động lực. 💪Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng. Đang theo dõi thành tựu với ClickUp Milestones, xem tổng quan tiến độ ngay lập tức với tổng hợp, và duy trì sự tập trung với các nhắc nhở thông minh của ClickUp; việc hình dung những thành công nhỏ này sẽ tạo đà cho chặng đường dài. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không cảm thấy quá tải.

12 mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh

Dù bạn là phụ huynh giúp con cái đang theo dõi số ngày còn lại cho đến khi ông già Noel đến, người tổ chức sự kiện lên kế hoạch cho các hoạt động lễ hội, hay nhà tiếp thị chuẩn bị cho các chiến dịch mùa lễ, một widget đếm ngược lễ hội sẽ giúp mọi người duy trì không khí lễ hội (và đúng tiến độ!).

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới , kết hợp tất cả các kế hoạch sự kiện, ngân sách quà tặng, lịch lễ hội và quy trình làm việc của bạn vào một nơi duy nhất. Nhưng không chỉ dành cho công việc—ClickUp còn giúp bạn tổ chức lễ hội nữa. Với tiện ích đếm ngược Giáng sinh của ClickUp, bạn có thể thêm một chút phép màu lễ hội ngay vào bảng điều khiển của mình. Và các mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh không chỉ mang đến không khí lễ hội cho không gian làm việc của bạn mà còn tối ưu hóa quy trình làm việc trong mùa lễ.

Ngoài ra, ClickUp loại bỏ tình trạng công việc lan man , giúp bạn luôn có 100% thông tin trong một nơi duy nhất – nghĩa là không còn ghi chú bị mất, danh sách công việc rải rác hay những phút chót vội vàng chuẩn bị cho Giáng sinh.

Hãy cùng khám phá 12 mẫu từ phần mềm quản lý sự kiện giúp việc đếm ngược trở nên vừa vui vẻ vừa năng suất. ✨

1. Mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các sự kiện lễ hội một cách trơn tru với mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp.

Mẫu kế hoạch sự kiện ClickUp cũng có thể được sử dụng như một tiện ích đếm ngược Giáng sinh bằng cách chuyển đổi các nhóm công việc và ngày đáo hạn thành một dòng thời gian lễ hội có cấu trúc. Mỗi công việc trong ClickUp đại diện cho một cột mốc lễ hội, chẳng hạn như trang trí cây thông, hoàn thiện thực đơn hoặc mua sắm quà tặng, với trạng thái hoàn thành cho thấy bạn còn bao xa đến Giáng sinh.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng trạng thái tác vụ tùy chỉnh của ClickUp (Hoàn thành, Đang tiến hành, Chưa hoàn thành) làm các giai đoạn đếm ngược để bạn luôn biết được những gì đã sẵn sàng, những gì đang diễn ra và những gì đang chờ xử lý.

Theo dõi chi tiêu lễ hội với nhãn ngân sách ( Quá , Dưới , Đúng ) để kiểm soát chi phí Giáng sinh.

Giao công việc như ‘mua quà’ hoặc ‘cài đặt đèn’ cho các thành viên trong gia đình, với ngày đáo hạn được đồng bộ với lịch để lập kế hoạch từng ngày.

Thêm nhãn sự kiện cụ thể (ví dụ: Bữa tối Giáng sinh, Secret Santa, tiệc gia đình) để giữ các hoạt động riêng biệt nhưng vẫn hiển thị trong một nơi duy nhất.

📌 Phù hợp cho: Tổ chức các sự kiện lễ hội và buổi gặp mặt dịp lễ một cách dễ dàng.

🎥 Xem cách Ông già Noel sử dụng ClickUp để quản lý quà tặng, hay chúng ta nên gọi đó là quản lý dự án?

2. Mẫu Lịch Trình Lễ Hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp kế hoạch mùa lễ hội của bạn với mẫu Lịch trình Mùa lễ hội ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Lễ Hội ClickUp tập trung cả các ngày lễ chính thức và yêu cầu nghỉ phép của nhân viên trên một bảng duy nhất. Các chế độ xem chuyên dụng, như bố cục lịch và bảng ngày lễ, giúp chuyển đổi giữa các góc nhìn lịch trình, trong khi ngày bắt đầu và ngày kết thúc cung cấp hiển thị về thời gian.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Loại kỳ nghỉ , Loại kỳ nghỉ (Có trả lương/Không trả lương) , Phòng ban , Tháng , Thời lượng và Ngày bắt đầu . Phân loại thời gian nghỉ phép với sáu Trường Tùy chỉnh ClickUp , bao gồmvà

Theo dõi tiến độ phê duyệt bằng năm trạng thái công việc tùy chỉnh: Được phê duyệt , Bị hủy , Yêu cầu mới , Bị từ chối và Đang xem xét .

Sắp xếp các yêu cầu trong danh sách Danh sách Yêu cầu Lễ hội và Danh sách Nghỉ phép để dễ dàng xem xét theo loại.

So sánh dữ liệu trong Bảng chế độ xem ngày lễ, giúp dễ dàng xem tổng số và sự trùng lặp theo từng bộ phận.

📌 Phù hợp cho: Quản lý các công việc theo mùa và chuẩn bị quà tặng trong dịp lễ.

3. Mẫu lập kế hoạch tiệc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức một bữa tiệc vui vẻ với mẫu kế hoạch tiệc tùng của ClickUp.

Mẫu lập kế hoạch tiệc ClickUp tổ chức các hoạt động tiệc theo các giai đoạn như Chuẩn bị, Ngày diễn ra sự kiện và Kết thúc sự kiện, phù hợp với luồng lập kế hoạch Giáng sinh. Tất cả các thẻ hiển thị tiến độ, công việc con và danh sách kiểm tra, giúp bạn đang theo dõi việc chuẩn bị lễ hội từ đầu tháng 12 đến Ngày Giáng sinh.

Mẫu này đảm bảo mọi bước, dù là mua sắm hay trang trí, đều được hiển thị và đo lường rõ ràng.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh các công việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ như Diễn giả , Người tham dự , Tiếp thị và Đăng ký .

Hoạt động và Tiếp thị . Theo dõi logistics trong ngày sự kiện bằng các danh sách kiểm tra lập kế hoạch sự kiện sẵn có chovà

Quản lý việc kết thúc sự kiện với các công việc tích hợp sẵn cho Báo cáo ngân sách , Thanh toán cuối cùng , Kiểm tra video và Thu thập phản hồi .

Xem tiến độ chuẩn bị Giáng sinh của bạn đã hoàn thành bao nhiêu với thanh tiến độ trong mỗi công việc.

📌 Phù hợp cho: Tổ chức tiệc Giáng sinh với danh sách khách chi tiết, thực đơn và các hoạt động.

🧠 Thú vị: Thẻ Giáng sinh đầu tiên, được in tại London vào năm 1843, đã khiến một số người ngạc nhiên. Trên thẻ có hình một gia đình nâng ly rượu vang, bao gồm cả đứa trẻ trong bức tranh. Mặc dù gặp phải phản ứng tiêu cực, truyền thống này đã nhanh chóng lan rộng và trở nên phổ biến.

4. Mẫu lịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tất cả các hoạt động Giáng sinh của bạn tại một nơi duy nhất với mẫu lịch ClickUp.

Mẫu lịch ClickUp hiển thị các hoạt động lễ hội trên chế độ xem theo tháng. Tất cả các tác vụ được hiển thị dưới dạng khối trên lịch trực tuyến, giúp bạn dễ dàng theo dõi cách các sự kiện và công việc chuẩn bị được sắp xếp trước ngày 25 tháng 12. Ngoài ra, với các loại tác vụ được mã màu sắc và Trường Tùy chỉnh địa điểm, bạn luôn biết được điều gì đang diễn ra và ở đâu.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lên lịch các sự kiện lễ hội như Tiệc Giáng sinh hoặc Trao đổi quà bí mật với thẻ sự kiện và chi tiết địa điểm.

Nổi bật các thông báo toàn công ty như Thông báo Lễ hội để mọi người luôn được cập nhật.

Chuyển sang chế độ xem Budget Tracker để quản lý chi phí mùa lễ, hoặc chế độ xem Progress Board để theo dõi quá trình thực hiện chiến dịch từng bước.

📌 Phù hợp cho: Lên lịch các sự kiện lễ hội, truyền thống gia đình và các nhắc nhở quan trọng theo mùa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cách sử dụng công cụ AI để tối đa hóa năng suất

5. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bản đồ các dự án lễ hội của bạn một cách rõ ràng với mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp.

Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án của ClickUp giúp bạn vẽ bản đồ các nhiệm vụ lễ hội theo từng tuần cho đến ngày 25 tháng 12. Trục ngang có thể đại diện cho các giai đoạn như trang trí, mua sắm và nấu nướng, trong khi trục dọc có thể đánh dấu dòng thời gian dẫn đến Giáng sinh. Ngoài ra, các khối màu trong mẫu dòng thời gian sự kiện này cho phép bạn xác định thời điểm mỗi hoạt động nên diễn ra.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm ghi chú dính vào bảng trắng ClickUp để nhắc nhở chi tiết về việc gói quà hoặc chuẩn bị các công thức nấu ăn cho kỳ nghỉ.

Theo dõi dòng thời gian hàng tuần để biết chính xác những gì cần hoàn thành trong từng giai đoạn đếm ngược.

Sắp xếp với các bước ngang để xác định các cột mốc như chuẩn bị cho đêm Giáng sinh và trao đổi quà tặng.

Theo dõi tiến độ theo chiều dọc để theo dõi thời lượng và biết khi nào cần chuyển sang hoạt động tiếp theo.

📌 Phù hợp cho: Bắt đầu đếm ngược Giáng sinh của bạn với các bước rõ ràng, cột mốc và dòng thời gian dự án.

🔍 Bạn có biết? Rudolph được tạo ra vào năm 1939 bởi một nhà văn quảng cáo của Montgomery Ward để bán sách tô màu Giáng sinh. Con tuần lộc có mũi phát sáng này đã trở nên nổi tiếng đến mức nó xuất hiện trong các bài hát, sách và một trong những chương trình Giáng sinh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

6. Mẫu bản kế hoạch dự án tiệc Giáng sinh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bắt đầu đếm ngược cho bữa tiệc Giáng sinh của bạn với mẫu bản kế hoạch dự án bữa tiệc Giáng sinh của ClickUp.

Mẫu Bản kế hoạch dự án tiệc Giáng sinh ClickUp cung cấp một khung làm việc rõ ràng để tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh từ đầu đến cuối. Bạn có một nơi duy nhất để ghi lại tiêu đề dự án, thời lượng, vai trò và trách nhiệm, đảm bảo tất cả những người tham gia vào việc lập kế hoạch lễ hội đều đồng bộ.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chú chi tiết như chủ đề tiệc Giáng sinh, ngày tổ chức và người tổ chức chính trong phần Quản lý Dự án .

Thêm Các bên liên quan chính và thành viên nhóm để chỉ định ai chịu trách nhiệm về ẩm thực, trang trí, giải trí và hậu cần.

Xác định các Chỉ số thành công như số lượng khách tham dự, tuân thủ ngân sách và đánh giá mức độ hài lòng của sự kiện.

Xác định phạm vi công việc (Scope of Work) để phân biệt các hoạt động nằm trong phạm vi (thực đơn, địa điểm, thiệp mời) với các mục nằm ngoài phạm vi.

📌 Phù hợp cho: Xác định vai trò, mục tiêu và hậu cần để cài đặt một bữa tiệc Giáng sinh thành công.

🚀 Mẹo hữu ích: Hãy thử ClickUp Brain để tự động tạo kế hoạch đếm ngược Giáng sinh theo từng ngày kèm theo các công việc và nhắc nhở, giúp mọi thứ luôn được tổ chức gọn gàng. ✅ Thử gợi ý này: Tạo kế hoạch đếm ngược Giáng sinh 12 ngày với một công việc lễ hội cho mỗi ngày, bao gồm mua sắm quà tặng, trang trí, nướng bánh và gửi lời chúc Giáng sinh. Lập kế hoạch đếm ngược Giáng sinh thông minh hơn với ClickUp Brain Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo một widget đếm ngược 12 ngày, trong đó mỗi ngày bao gồm một hoạt động khác nhau – như gửi thẻ điện tử, mua vật dụng gói quà, nướng bánh quy hoặc kế hoạch trao đổi quà Secret Santa. Như vậy, bạn sẽ có ngay một danh sách công việc có cấu trúc, giúp quá trình đếm ngược vừa vui vẻ vừa năng suất.

7. Mẫu lịch trình tiệc cuối năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các buổi tiệc cuối năm một cách hiệu quả với mẫu lịch trình tiệc cuối năm của ClickUp.

Mẫu lịch trình tiệc cuối năm của ClickUp cung cấp một nơi duy nhất để ghi chép chi tiết cuộc họp như loại hình, phạm vi, địa điểm, ngày và giờ. Các vai trò của người tham gia như người điều phối, người ghi chép và người tham dự được phân công rõ ràng, giúp trách nhiệm được minh bạch. Với cách thiết lập này, mỗi buổi họp lập kế hoạch luôn được tổ chức gọn gàng và tập trung vào việc tổ chức một sự kiện Giáng sinh thành công.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại Phạm vi cuộc họp để làm rõ liệu cuộc thảo luận có bao gồm dịch vụ ẩm thực, hoạt động, trang trí hay ngân sách hay không.

Liên kết cuộc họp nếu Chèn mộtnếu kế hoạch tổ chức sự kiện Giáng sinh bao gồm người tham dự trực tuyến hoặc các hình thức kết hợp.

Theo dõi từng phiên lập kế hoạch trong tiện ích đếm ngược Giáng sinh với các trường Ngày và Giờ.

📌 Phù hợp cho: Tổ chức các sự kiện cuối năm, lập kế hoạch cho bài phát biểu và chia sẻ ý tưởng tổ chức tiệc cho nhóm.

8. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý các công việc lễ hội một cách dễ dàng với mẫu Lịch Trình Hàng Ngày của ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp có hàm là một công cụ quản lý nhiệm vụ Giáng sinh bằng cách phân loại các hoạt động thành các mục đã quá hạn, hôm nay và đã xong. Bạn có chế độ xem trực tiếp những gì đang chờ xử lý, những gì cần hoàn thành ngay lập tức và những gì đã xong. Hơn nữa, các mốc thời gian và dấu hiệu ưu tiên đảm bảo không có phần nào trong việc chuẩn bị lễ hội bị bỏ sót.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quá hạn để theo dõi các công việc Giáng sinh đã quá hạn, chẳng hạn như Sử dụng phầnđể theo dõi các công việc Giáng sinh đã quá hạn, chẳng hạn như việc mua sắm quà tặng Giáng sinh trễ.

Kiểm tra Chế độ xem Hôm nay để xem các mục cần làm ngay lập tức như đi mua sắm hoặc gói quà.

Tham khảo danh sách Hoàn thành để xem các hoạt động đã hoàn thành, giúp xác nhận tiến độ chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

📌 Phù hợp cho: Giữ vững các ưu tiên hàng ngày và công việc mùa lễ mà không gây căng thẳng.

Một người dùng ClickUp chia sẻ:

ClickUp đã thực sự giúp tôi tăng cường năng suất làm việc cá nhân và duy trì sự tổ chức tốt hơn.

9. Mẫu lịch đếm ngược Giáng sinh của Template. net

Mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh này mang đến không khí lễ hội cho kế hoạch Giáng sinh của bạn bằng cách duy trì sự hào hứng mỗi ngày. Với thiết kế ông già Noel vui tươi và đếm ngược 25 ngày, nó biến việc lập lịch thành một hoạt động vui nhộn và thu hút cho gia đình, lớp học hoặc các buổi tiệc văn phòng.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chỉnh sửa từng khối ngày để thêm hoạt động hàng ngày hoặc gợi ý của riêng bạn (ví dụ: gói một món quà, pha sô cô la nóng, v.v.).

Thay thế hoặc chồng lên hình ảnh mặc định bằng hình ảnh hoặc đồ họa của riêng bạn (bông tuyết, đèn Giáng sinh, mũ ông già Noel).

Tùy chỉnh kiểu chữ và màu sắc để phù hợp với trang trí hoặc thương hiệu của bạn (màu đỏ, xanh lá cây, vàng) để tạo nên một phong cách thống nhất.

📌 Phù hợp cho: Hiển thị một lịch đếm ngược Giáng sinh vui nhộn, từng ngày để thu hút khách truy cập.

💡 Mẹo hữu ích: Ghi lại kỷ niệm cùng với các công việc. Thêm một trường cho ảnh hoặc ghi chú về những khoảnh khắc trong ngày, để widget đếm ngược của bạn cũng trở thành một cuốn sổ lưu niệm nhỏ cho mùa lễ hội.

10. Mẫu đếm ngược Giáng sinh của Template.net

Mẫu đếm ngược Giáng sinh này sử dụng nền xanh đậm được bao quanh bởi cành thông, đèn lấp lánh và dải ruy băng vàng để phản ánh trang trí lễ hội. Hình dạng bông tuyết được rải rác khắp bố cục để tạo cảm giác mùa đông, trong khi phông chữ vui nhộn cho "còn bao lâu nữa đến Giáng sinh" tương phản với các số khối lớn để tập trung vào đồng hồ đếm ngược.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số trên màn hình trong lớp học, cửa hàng hoặc văn phòng để giữ mọi người luôn hào hứng.

In mẫu này thành poster và cập nhật số thủ công để tạo ra một đồng hồ đếm ngược vật lý.

Sử dụng trong các sự kiện gia đình hoặc cộng đồng để giúp trẻ em (và người lớn) đang theo dõi số ngày còn lại cho đến Giáng sinh một cách vui nhộn.

📌 Phù hợp cho: Chia sẻ trải nghiệm đếm ngược thú vị với bạn bè và gia đình.

🔍 Bạn có biết? Năm 1914, các binh sĩ của cả hai bên trong Thế chiến I đã ngừng chiến đấu vào dịp Giáng sinh. Họ cùng nhau hát những bài thánh ca, chia sẻ thức ăn và thậm chí còn chơi bóng đá ở vùng đất không người. Điều này đã trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về khoảnh khắc tình bạn vượt qua biên giới trong thời chiến.

11. Mẫu đếm ngược của Canva

qua Canva

Mẫu tiện ích đếm ngược Giáng sinh này hiển thị số ngày còn lại cho đến ngày 25 tháng 12 với thiết kế lịch táo bạo. Số trung tâm đảm bảo hiển thị ngay lập tức, trong khi bố cục có cấu trúc giúp dễ dàng cập nhật hàng ngày. Hình minh họa theo mùa và lựa chọn màu sắc mang đến vẻ ngoài lễ hội phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội hoặc in ấn.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng định dạng khối lịch giúp hiển thị đồng hồ đếm ngược giống như một lịch hàng ngày có thể xé từng ngày.

Dễ dàng nhận biết widget đếm ngược thông qua nhãn tiêu đề hiển thị 'Christmas Countdown'.

Thêm nét vui tươi với cây thông Giáng sinh được minh họa ở vị trí bên cạnh lịch.

📌 Phù hợp cho: Thiết kế các lịch đếm ngược Giáng sinh cá nhân hóa cho các sự kiện và bữa tiệc lễ hội.

💡 Mẹo hữu ích: Tùy chỉnh các cột mốc bằng cách liên kết chúng với truyền thống gia đình hoặc nhóm. Ví dụ, ngày thứ 10 có thể nhắc nhở bạn nướng bánh quy, trong khi ngày thứ ba có thể gợi ý một trò chơi trivia Giáng sinh cho nhóm.

12. Tiện ích đếm ngược Giáng sinh của Notion

qua Notion

Tiện ích đếm ngược Giáng sinh này sẽ hiển thị một đồng hồ đếm ngược trực tiếp trong không gian làm việc của bạn. Nó hiển thị số ngày còn lại cho đến ngày 25 tháng 12 kèm theo một hình ảnh lễ hội. Tiện ích có thể được đặt trên bất kỳ trang Notion nào, giúp bạn luôn nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trong khi quản lý các công việc hoặc dự án khác.

🎄Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chèn các hình ảnh lễ hội như cây thông trang trí hoặc đồ trang trí để phù hợp với chủ đề lễ hội.

Hiển thị số ngày còn lại dưới định dạng văn bản để cập nhật hàng ngày một cách nhanh chóng.

Kết hợp với các tiện ích tương thích khác của Notion (trích dẫn, lời khẳng định, lịch) để tạo ra một bảng điều khiển lễ hội cá nhân hóa.

📌 Phù hợp cho: Thêm một widget đếm ngược tương tác đến Giáng sinh vào không gian làm việc của bạn.

💡 Mẹo hữu ích: Thêm một lời nhắc nhở về lòng biết ơn hoặc suy ngẫm vào mỗi ngày. Đến khi Giáng sinh đến, bạn không chỉ có những món quà được gói cẩn thận mà còn có một bộ sưu tập những kỷ niệm nhỏ nhưng ý nghĩa.

Hoàn thành tất cả công việc ClickUp của bạn

Đếm ngược đến kỳ nghỉ lễ luôn thú vị, nhưng mùa lễ hội cũng đi kèm với một danh sách dài những việc cần có kế hoạch, mua sắm và tổ chức.

Một tiện ích đếm ngược Giáng sinh phù hợp sẽ biến thời gian chờ đợi thành điều thú vị thay vì căng thẳng.

Các mẫu và công cụ AI của ClickUp giúp điều đó trở nên khả thi. Nó cho phép bạn quản lý sự kiện, đang theo dõi ngân sách, tổ chức tiệc tùng và thậm chí kế hoạch cho các truyền thống gia đình trong một nền tảng duy nhất.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể tận hưởng không khí lễ hội mà không lo quên mất kế hoạch của mình.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! 🎉