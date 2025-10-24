75 mẫu thách thức mềm miễn phí để theo dõi tiến độ hàng ngày của bạn

Đối với nhiều nhân viên văn phòng, cuộc sống đã trở nên đáng báo động về sự ít vận động. Việc ngồi yên đã trở thành cài đặt mặc định của chúng ta trong việc di chuyển, làm việc tại bàn và lướt web không ngừng. Những thách thức hàng ngày nhẹ nhàng giúp bạn duy trì hoạt động và xây dựng thói quen lành mạnh mà không cần phải quá nghiêm khắc.

Bạn không cần một lịch trình khắc nghiệt để cảm thấy tốt hơn — bạn chỉ cần sự nhất quán. Mẫu thách thức 75 Soft miễn phí sẽ cung cấp chính xác điều đó. Nó giúp bạn đang theo dõi thói quen hàng ngày, kiểm tra tiến độ mục tiêu cá nhân và duy trì hành trình rèn luyện sức khỏe mà không gây căng thẳng.

Dù bạn tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động hàng ngày, hay thư giãn với một cuốn sách thay vì lướt mạng không ngừng, Thử thách 75 Soft được thiết kế cho cuộc sống thực tế – bao gồm lịch trình bận rộn, áp lực công việc và thậm chí những dịp xã hội có thể khiến bạn lạc hướng.

Một mẫu vững chắc giúp bạn duy trì sự nhất quán trong suốt quá trình. Hãy tìm hiểu thêm về nó.

75 mẫu thách thức mềm là gì?

75 mẫu thách thức mềm là các công cụ theo dõi sẵn sàng sử dụng, giúp bạn theo dõi các công việc hàng ngày trong 75 ngày. Các mẫu này thường bao gồm các phần về lượng nước uống, tập thể dục, đọc sách, bữa ăn và các thói quen hàng ngày khác liên quan đến thách thức.

Chúng được thiết kế để giúp bạn duy trì sự nhất quán, ghi chép tiến độ và tuân thủ mục tiêu cá nhân mà không cần phải tạo ra một cuốn sổ tay từ đầu.

Dù bạn tập trung vào việc phát triển bản thân, sức khỏe của nhân viên, hay chỉ cần một hệ thống rõ ràng để hỗ trợ thói quen hàng ngày, những mẫu này được thiết kế cho bất kỳ ai muốn duy trì trách nhiệm mà không cảm thấy quá tải.

Điều gì làm nên một mẫu thách thức 75 Soft tốt?

Mẫu 75 Soft vững chắc giúp mọi thứ trở nên đơn giản và hỗ trợ bạn duy trì sự nhất quán hàng ngày. Bạn có thể mở nó, đang theo dõi những điều quan trọng và tiếp tục.

theo dõi công việc hàng ngày*: Ghi chú các công việc tập luyện, đọc sách, uống nước và các công việc hàng ngày khác

Bố cục linh hoạt : Điều chỉnh không gian theo mục tiêu cá nhân và thói quen của bạn

Công cụ theo dõi đo lường cơ thể : Ghi lại sự thay đổi của cơ thể bạn theo thời gian

*nhật ký thói quen: Bạn đang theo dõi các thói quen bạn đang xây dựng hoặc từ bỏ

Lịch theo dõi tiến độ : Xem số ngày bạn đã duy trì tiến độ

Theo dõi bữa ăn và nước uống : Ghi chép bữa ăn và lượng nước uống của bạn tại một nơi duy nhất

Không gian tâm trạng hoặc suy ngẫm : Ghi lại cảm xúc của bạn hoặc những điều nổi bật trong ngày

Phiên bản in hoặc kỹ thuật số : Sử dụng trên thiết bị của bạn hoặc in ra — tùy theo công việc

thiết kế tối giản*: Tập trung vào việc đang theo dõi mà không bị rối mắt hay phân tâm

🔎 Bạn có biết? Sự thiếu hoạt động thể chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên 147% và chiếm 80% tài khoản tiểu đường type 2. Tuy nhiên, một thói quen đều đặn với việc đang theo dõi lượng nước uống, bữa ăn cân bằng và hoạt động thể chất sẽ giúp giảm nguy cơ của bạn.

Top 75 Mẫu theo dõi thách thức mềm trong nháy mắt

13 Mẫu theo dõi thách thức 75 Soft miễn phí

Bạn không cần phải tạo trình theo dõi từ đầu. Những mẫu 75 Soft sẵn có này giúp bạn bắt đầu mạnh mẽ, duy trì sự tổ chức và hoàn thành thử thách. Hãy bắt đầu ngay:

1. Mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bạn đang theo dõi toàn bộ lịch trình tập luyện của mình với mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp.

Nếu bạn đã sử dụng ClickUp cho công việc, việc thêm theo dõi sức khỏe và thách thức 75 Soft Challenge vào cùng một không gian là một lựa chọn hợp lý. Mẫu Nhật ký Tập luyện ClickUp biến buổi tập luyện của bạn thành một công việc có thể hoàn thành – bao gồm ghi chú, số lần lặp, thời gian, thiết bị và thậm chí cả thông tin về huấn luyện viên. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn xây dựng lối sống cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bạn không cần ứng dụng hay sổ tay riêng biệt. Tất cả được tập trung tại một nơi, với các chế độ xem cho phép bạn chuyển đổi từ kế hoạch hàng tuần sang nhật ký đầy đủ chỉ trong vài giây.

🌟 Tính năng khóa:

Đặt công việc cho mỗi phiên tập luyện

Sử dụng các trường tùy chỉnh để đang theo dõi số lần lặp, thời lượng và loại bài tập.

Sắp xếp các buổi tập luyện theo trạng thái như Hoàn thành, Bỏ lỡ hoặc Việc cần làm.

Hình dung lịch trình hàng tuần của bạn với nhiều chế độ xem khác nhau.

🔑 Phù hợp cho: Người mới bắt đầu hoặc những người đam mê thể dục muốn có một không gian trung tâm để quản lý các buổi tập luyện, công việc hàng ngày và đang theo dõi tiến độ tất cả trong một ứng dụng.

2. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng thói quen tốt hơn với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Nếu Thử thách 75 Soft của bạn tập trung vào việc hình thành thói quen lành mạnh hơn là tập luyện, mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp này là dành cho bạn. Đây là một công cụ theo dõi đơn giản, gọn nhẹ, nơi bạn có thể đặt mục tiêu tùy chỉnh như “đọc 15 trang” hoặc “uống 64 oz” và theo dõi tiến độ của mình.

Bạn không chỉ đơn thuần đánh dấu các ô - bạn đang xây dựng một thói quen. ClickUp cho phép bạn gắn thẻ, lọc và ưu tiên các thói quen để lịch trình của bạn không bị gián đoạn ngay cả khi cuộc sống trở nên bận rộn.

🌟 Tính năng chính:

Theo dõi mục tiêu hàng ngày bằng các trường tùy chỉnh cho các thói quen cụ thể như số bước đi, đọc sách hoặc uống nước.

Xem tiến độ dưới chế độ xem bảng hoặc danh sách, tùy theo cách bạn muốn tổ chức.

Sử dụng cập nhật trạng thái để đánh dấu thói quen là đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

Nhóm thói quen theo ưu tiên hoặc loại bằng cách sử dụng thẻ tích hợp sẵn.

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai sử dụng mẫu 75 Soft để xây dựng cấu trúc và trách nhiệm trong việc duy trì thói quen không liên quan đến thể dục như đọc sách, ngủ nghỉ hoặc ăn uống có ý thức.

3. Mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn hàng tuần với mẫu lập kế hoạch bữa ăn ClickUp.

Mẫu này giúp bạn lập kế hoạch bữa ăn mà không biến nó thành công việc toàn thời gian. Mẫu Lập Kế Hoạch Bữa Ăn ClickUp cho phép bạn tổ chức công thức nấu ăn, tạo danh sách nguyên liệu và đang theo dõi mục tiêu chế độ ăn uống cân bằng trên một bảng điều khiển duy nhất.

Đây là công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai tham gia Thử thách 75 Soft và muốn tránh việc đặt đồ ăn mang về vào phút chót hoặc các bữa ăn không kế hoạch. Bạn có thể kéo và thả các bữa ăn vào lịch, sắp xếp theo loại, và thậm chí ghi lại các giá trị dinh dưỡng như calo ròng và protein. Bạn cũng có thể đang theo dõi tất cả các bữa ăn của mình, từ thói quen buổi sáng đến bữa tối. Nó nhanh chóng, trực quan và linh hoạt.

🌟 Tính năng chính:

Đang theo dõi bữa ăn bằng các trường tùy chỉnh như carbohydrate ròng, calo và loại bữa ăn.

Sắp xếp công thức nấu ăn và danh sách mua sắm vào các thư mục riêng biệt để truy cập nhanh chóng.

Sử dụng chế độ xem bảng và lịch để lập kế hoạch bữa ăn cho cả tuần.

Đặt trạng thái cho từng công việc bữa ăn để biết những gì đã chuẩn bị, đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành.

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang cố gắng tuân thủ mẫu thách thức 75-soft đồng thời duy trì kế hoạch bữa ăn, dinh dưỡng và mua sắm thực phẩm một cách chặt chẽ và dễ quản lý.

🔊 Tùy chỉnh nói gì về ClickUp?

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tính năng tự động hóa, mẫu, đến các loại đang theo dõi và chế độ xem đa dạng, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Tôi không thể nói hết những điều tốt đẹp về nó. Từ tính năng tự động hóa, mẫu, đến các loại đang theo dõi và chế độ xem đa dạng, ClickUp thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

4. Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp.

Nếu thách thức 75 ngày không chỉ là về việc xuất hiện mà còn về việc chậm lại, thì mẫu này chính là lựa chọn hoàn hảo. Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân ClickUp giúp bạn dành thời gian cho những thói quen không được đang theo dõi trên đồng hồ thông minh của bạn—nghỉ ngơi, thói quen hàng ngày, giấc ngủ và phục hồi.

Bạn có thể tùy chỉnh theo thói quen hàng ngày của mình, đặt nhắc nhở cho các công việc chăm sóc bản thân và sử dụng các trường để đang theo dõi tâm trạng hoặc mức năng lượng. Nó được thiết kế để đơn giản, vì vậy bạn không cảm thấy việc lập kế hoạch chăm sóc bản thân trở thành một nhiệm vụ khác.

🌟 Tính năng khóa:

Thêm các công việc chăm sóc bản thân hàng ngày như viết nhật ký, chăm sóc da hoặc thời gian ngắt kết nối với thiết bị điện tử.

Bạn đang theo dõi mức năng lượng cảm xúc hoặc thể chất của mình với các trường tùy chỉnh.

Đặt nhắc nhở định kỳ để bạn không bỏ lỡ ngày nghỉ ngơi hoặc thời gian suy ngẫm.

Tạo một lịch trình linh hoạt hỗ trợ cả năng suất làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang xây dựng thói quen hàng ngày xoay quanh việc phục hồi, chánh niệm và phát triển cá nhân trong khi theo đuổi một cách tiếp cận cân bằng hơn đối với sức khỏe.

🚀 Tác động thực tế của ClickUp: Các nhóm sử dụng mẫu ClickUp báo cáo giảm 83% thời gian triển khai kế hoạch dự án — nhờ vào các hướng dẫn sẵn có giúp loại bỏ thời gian dành cho việc tổ chức và triển khai công việc. Việc tuân thủ một thách thức như 75 Soft Challenge trở nên tự nhiên.

5. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp toàn bộ ngày của bạn bằng mẫu Lịch trình hàng ngày ClickUp.

Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày từ ClickUp không chỉ là một danh sách việc cần làm đơn giản—nó là trung tâm điều khiển cá nhân của bạn. Bạn có thể chia ngày của mình thành các công việc theo các danh mục như mục tiêu cá nhân, sức khỏe hoặc công việc và ưu tiên mọi thứ với các cờ và bộ lọc tích hợp sẵn.

Chế độ xem lịch và chế độ xem dạng danh sách giúp bạn tổ chức thói quen hàng ngày một cách trực quan và dễ quản lý. Không rối rắm. Không bối rối. Nếu bạn đang tham gia Thử thách 75 Soft, mẫu này có thể mang lại cấu trúc cho các buổi tập luyện, thời gian đọc sách, chăm sóc bản thân và bữa ăn của bạn – tất cả trong một nơi.

🌟 Tính năng khóa:

Sắp xếp ngày làm việc của bạn theo loại công việc, ưu tiên hoặc thời hạn.

Sử dụng chế độ xem lịch để lên lịch cho thói quen hàng ngày và những việc không thể thương lượng.

Đang theo dõi tiến độ trên tất cả các hoạt động bằng chế độ xem bảng hoặc xem dạng danh sách.

Tùy chỉnh các phần cho việc uống nước, hoạt động thể chất hoặc đọc sách.

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang xây dựng một thói quen hàng ngày có thể lặp lại, kết hợp giữa cấu trúc và sự linh hoạt—đặc biệt trong giai đoạn tham gia 75 soft challenge hoặc phát triển cá nhân.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gần 60% nhân viên dành thời gian chuyển đổi giữa các công cụ để quản lý các tác vụ đơn giản. ClickUp loại bỏ tình trạng lộn xộn công cụ và tập trung thói quen, công việc, ghi chú và cập nhật của bạn vào một chế độ xem duy nhất — để Thử thách 75 Soft của bạn không bị gián đoạn bởi sự hỗn loạn kỹ thuật số.

6. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xử lý các ưu tiên hàng ngày của bạn với mẫu Danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp.

Đối với những ai thích sự gọn gàng và rõ ràng, mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp này đi thẳng vào vấn đề. Nó được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tạo công việc, đặt hạn chót, tổ chức theo danh mục (như tập luyện, bữa ăn, đọc sách) và đang theo dõi tiến độ thách thức 75 soft của bạn mà không bị rối. Điều đáng chú ý là việc chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các phần nhỏ hơn và hoàn thành chúng thật dễ dàng.

🌟 Tính năng khóa:

Tạo danh sách việc cần làm có cấu trúc với các trường như loại công việc, địa điểm và bộ đếm chuỗi.

Đặt hạn chót, nhắc nhở và thanh tiến độ trực quan cho từng công việc.

Ưu tiên dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng với các nhãn tích hợp sẵn.

Sử dụng nhiều chế độ xem — lịch, danh sách, bảng, Gantt — để lập kế hoạch cho ngày của bạn theo cách riêng của bạn.

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một công cụ theo dõi hàng ngày rõ ràng, đơn giản, giúp duy trì các công việc, thói quen và mục tiêu cá nhân luôn hiển thị và có thể thực hiện được từ sáng đến tối.

🔎 Bạn có biết? Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, tỷ lệ thiếu hoạt động thể chất được dự báo sẽ đạt 35% trên toàn cầu vào năm 2030. Các mẫu này giúp đảo ngược xu hướng này bằng cách tạo ra cấu trúc và trách nhiệm.

7. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu rõ ràng và đang theo dõi sự phát triển lâu dài với mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Điều này giúp bạn ngừng lãng phí thời gian với những mục tiêu mơ hồ và bắt đầu công việc hướng tới sự phát triển cá nhân. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp cung cấp cấu trúc rõ ràng mà không gây cản trở.

Với các tùy chọn trạng thái tích hợp như “đang tiến triển” và “đạt mục tiêu”, bạn có thể dễ dàng nắm bắt tình hình của mình chỉ với một cái nhìn. Bạn có thể lập kế hoạch cho các mục tiêu cá nhân, chia nhỏ chúng thành các cột mốc và ghi lại những thành công nhỏ với mẫu lập kế hoạch mục tiêu này.

🌟 Tính năng chính:

Phân chia mục tiêu phát triển theo quý, tuần hoặc dòng thời gian tùy chỉnh

Sử dụng các trường tùy chỉnh để ghi lại tiến độ, khoảng thời gian và thành tựu

Chuyển đổi giữa các chế độ xem kế hoạch như các bước hành động, công cụ theo dõi và tóm tắt

Thường xuyên đánh giá tiến độ của bạn thông qua các trường đánh giá như “Bạn cảm thấy hài lòng như thế nào với tiến độ của mình?”

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai sử dụng mẫu thách thức 75 Soft Challenge như một phần của kế hoạch chăm sóc bản thân tổng thể, tập trung vào tư duy, thói quen và tiến độ có thể đo lường được.

8. Mẫu Năng Suất Cá Nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa ngày làm việc của bạn và đạt được mục tiêu với mẫu năng suất cá nhân ClickUp

Nếu bạn đang phải cân bằng giữa tập luyện, đọc sách, bữa ăn và chăm sóc bản thân trong khi quản lý công việc chính hoặc công việc phụ, mẫu này sẽ giúp bạn duy trì mọi thứ một cách có trật tự. Mẫu Năng Suất Cá Nhân ClickUp không chỉ là danh sách công việc—đó là một hệ thống hoàn chỉnh để theo dõi thời gian, tổ chức mục tiêu và ghi chép tiến độ.

Bạn có thể nhóm các công việc cá nhân như chuẩn bị bữa ăn hoặc đi bộ nhanh cùng với các mục tiêu liên quan đến công việc mà không bị phân tâm. Với các tùy chọn trạng thái chi tiết và nhắc nhở thời gian thực, không có gì bị bỏ sót.

🌟 Tính năng khóa:

Phân loại các công việc của bạn theo 15 trạng thái tùy chỉnh và xem chính xác những gì đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành

Ưu tiên các thói quen hàng ngày và mục tiêu cá nhân của bạn với chế độ xem danh sách và bảng

Lên lịch công việc và theo dõi thời gian sử dụng với đồng hồ bấm giờ tích hợp sẵn của ClickUp

Cài đặt nhắc nhở, nhãn và bộ lọc để duy trì sự tập trung và tuân thủ lịch trình

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai kết hợp trình theo dõi thách thức 75 soft với một ngày bận rộn và muốn đơn giản hóa kế hoạch mà không bỏ sót chi tiết.

🔎 Bạn có biết? Chi phí toàn cầu do thiếu hoạt động: $54 tỷ cho chăm sóc sức khỏe và $13,7 tỷ cho mất mát năng suất hàng năm. Những hành động nhỏ hàng ngày đang được theo dõi bằng một kế hoạch miễn phí có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.

9. Mẫu thách thức sức khỏe ClickUp 75 Hard

Tải miễn phí mẫu Giữ vững tiến độ hàng ngày với mẫu thách thức sức khỏe ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template

Mẫu này được thiết kế dành cho bất kỳ ai tham gia một thách thức sức khỏe có cấu trúc, như Mẫu Thách Thức Sức Khỏe 75 Hard của ClickUp, cung cấp cho bạn một phân tích chi tiết về các hành động hàng ngày, các điểm kiểm tra hàng tuần và các cột mốc quan trọng của thách thức.

Nó giúp bạn tổ chức thói quen, mục tiêu và đánh giá của mình tại một nơi duy nhất, giúp bạn không phải loay hoay nhớ xem mình đã uống đủ nước hàng ngày hay hoàn thành hoạt động thể chất. Dù bạn thực hiện điều này một mình hay cùng nhóm, nó sẽ giữ mọi thứ rõ ràng và nhất quán.

🌟 Tính năng khóa:

Giao và đang theo dõi các công việc hàng ngày như tập luyện, đọc sách hoặc ăn uống lành mạnh

Theo dõi tiến độ của bạn trong 75 ngày với các cập nhật trạng thái trực quan

Sử dụng nhiều chế độ xem để quản lý lịch trình, cột mốc và đánh giá

Ghi lại thành công, phản ánh hàng tuần và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang theo dõi mẫu thách thức 75 Soft miễn phí hoặc 75 Hard, muốn có một công cụ theo dõi toàn diện với cấu trúc, nhắc nhở và chế độ xem tiến độ rõ ràng

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn sử dụng phòng tập gym cho các buổi tập 75 Soft, phần mềm quản lý phòng tập có thể tối ưu hóa mọi thứ - từ đặt phiên tập đến đang theo dõi sự tham gia.

10. Mẫu Thử Thách Mềm 75 của LaToya Rachelle

qua LaToya Rachelle

Mẫu thách thức 75 ngày này nổi bật với cách tiếp cận ấm áp, cá nhân hóa trong việc xây dựng thói quen. Được tạo ra bởi LaToya Rachelle, mẫu này được thiết kế tỉ mỉ để kết hợp chăm sóc bản thân, sức khỏe thể chất và các thói quen hàng ngày trong một định dạng in sẵn. Bạn không chỉ đang theo dõi các ô kiểm tra—bạn đang xây dựng ý định vào ngày của mình.

Bố cục được thiết kế nhẹ nhàng và dễ sử dụng, hoàn hảo cho những ai ưa thích một cuốn lịch hàng ngày có thể cầm tay, ghi chú và suy ngẫm.

🌟 Tính năng khóa:

In và tùy chỉnh sổ theo dõi thách thức của bạn với không gian dành cho suy ngẫm và ghi chú

Theo dõi thói quen như đọc sách, uống nước và vận động với các kiểm tra hàng ngày rõ ràng

Tập trung vào các mục tiêu cân bằng khuyến khích tiến độ mà không gây áp lực

Xây dựng kỷ luật một cách linh hoạt, có ý thức và khích lệ

🔑Phù hợp cho: Bất kỳ ai ưa chuộng mẫu thách thức 75 soft dạng giấy, miễn phí và kết hợp giữa tính thực tiễn với một chút cảm hứng cá nhân.

11. Mẫu lịch trình thách thức 75 ngày mềm mại của 101 Planners

qua 101 Planners

Mẫu kế hoạch thách thức 75 ngày của 101 Planners là một giải pháp in sẵn, đơn giản và dễ sử dụng, nhấn mạnh vào sự đơn giản và cấu trúc. Khác với hầu hết các mẫu khác, mẫu này chia thách thức thành các phần có nhãn rõ ràng, có thể chỉnh sửa, giúp bạn đang theo dõi thói quen và phản ánh quá trình của mình.

Bạn có thể nhập trực tiếp vào file PDF hoặc in ra và ghi chép bằng tay. Không có những chi tiết thừa thãi—chỉ có không gian để ghi chép tiến độ, đánh dấu các thói quen hàng ngày và duy trì cam kết với mục tiêu cá nhân của bạn.

🌟 Tính năng khóa:

Tải xuống tệp PDF có thể chỉnh sửa hoàn toàn để tùy chỉnh trực tuyến hoặc in ra sử dụng hàng ngày

Đang theo dõi hoạt động thể chất, bữa ăn, đọc sách, lượng nước uống và nhiều hơn nữa trên một trang

Ghi lại tiến độ với chế độ xem lịch 75 ngày để có hiển thị đầy đủ

Thêm những suy ngẫm cá nhân hoặc điều chỉnh khi bạn tiến hành thử thách

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một mẫu thách thức 75 ngày đơn giản, có thể tải xuống miễn phí mà không cần đăng ký và có nhiều tính linh hoạt.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Ứng dụng theo dõi thói quen giúp bạn có cấu trúc và trách nhiệm thực tế. Chọn ứng dụng có tính năng đếm chuỗi, nhắc nhở và mục tiêu tùy chỉnh.

12. 75 Soft Challenge của Notability

qua Notability Gallery

Đối với những ai ưa thích công việc trên iPad hoặc tablet, mẫu thách thức 75 soft trên Notability mang đến trải nghiệm hoàn toàn kỹ thuật số, thân thiện với viết tay. Đây không phải là công cụ theo dõi thông thường—nó có giao diện sạch sẽ, có thể tùy chỉnh và được thiết kế dành cho việc ghi chú.

Dù bạn thích ghi chú, đánh dấu các cột mốc hay nhấn mạnh những thành công, tính linh hoạt của Notability cho phép bạn làm tất cả. Bạn thậm chí có thể đồng bộ hóa ghi chú giọng nói với các lần kiểm tra tiến độ, giúp hành trình tập luyện của bạn trở nên sâu sắc và cá nhân hơn.

🌟 Tính năng chính:

Tải xuống sổ tay kỹ thuật số và ghi chú trực tiếp bằng Apple Pencil hoặc bút cảm ứng

Ghi chú các thói quen hàng ngày như uống nước, vận động và đọc sách ngay trong ghi chú của bạn

Thêm ghi chú giọng nói, ảnh tiến độ hoặc suy ngẫm về tâm trạng hàng ngày

Giữ mọi thứ được lưu trữ trong một ứng dụng mà không cần in ấn hoặc công cụ bên ngoài

🔑Phù hợp cho: Người dùng iPad muốn quản lý thách thức 75 soft của mình theo cách tương tác, tự do vẽ, ghi chú hoặc gõ văn bản.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các bài tập về tính dẻo dai của não bộ như sử dụng tay trái cho các công việc đơn giản, ghi chép hàng ngày hoặc học một động tác mới có thể giúp não bộ của bạn thích nghi nhanh chóng.

13. Mẫu thách thức 75 ngày miễn phí có thể in được từ SnapyBiz

qua SnapyBiz

Mẫu thách thức mềm 75 ngày miễn phí từ SnapyBiz tập trung vào sự linh hoạt. Điểm nổi bật của nó là bố cục có thể chỉnh sửa—các cột và hàng trống cho phép bạn tùy chỉnh thách thức theo cách riêng của mình. Dù bạn tập trung vào hoạt động thể chất, công việc hàng ngày, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay đọc sách, bạn đều có thể điều chỉnh bảng theo dõi để phù hợp.

Nó cũng cung cấp ba mức độ khó khăn—dễ, trung bình và khó—để bạn không bị giới hạn trong một kế hoạch chung cho tất cả. Ngoài ra, nó được định dạng cho các kích thước A4, A5 và US Letter, nên việc in tại nhà trở nên dễ dàng.

🌟 Tính năng khóa:

Chọn giữa các định dạng PDF có thể chỉnh sửa để tùy chỉnh hoàn toàn

Điều chỉnh mức độ khó của thử thách sao cho phù hợp với tốc độ hiện tại của bạn

Theo dõi thói quen hàng ngày với bố cục tối giản, dễ đánh dấu

Sử dụng nó như một cuốn sổ kế hoạch, danh sách kiểm tra hoặc nhật ký trực quan—tất cả từ một bản in

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn tạo ra một thách thức 75-soft phù hợp với lối sống và phương pháp đang theo dõi ưa thích của mình.

Giữ vững tiến độ với 75 Thử thách Mềm bằng ClickUp

Bạn không cần một hệ thống phức tạp hay ứng dụng đắt tiền để xây dựng thói quen tốt hơn — bạn cần thứ gì đó phù hợp với mình. Dù bạn đang theo dõi lượng nước uống, bữa ăn hay dành thời gian cho chăm sóc bản thân, 75 mẫu thách thức mềm miễn phí này sẽ giúp bạn duy trì sự nhất quán dễ dàng hơn.

Chọn một mẫu phù hợp với phong cách của bạn—miễn phí, in được, kỹ thuật số, có cấu trúc hoặc linh hoạt—và mang đến cho thói quen hàng ngày của bạn sự thay đổi cần thiết.

Bạn có muốn một công cụ duy nhất để quản lý mọi thứ trong một nơi – thói quen, mục tiêu, kế hoạch bữa ăn, bài tập và tiến độ?

Thử mẫu thách thức 75 Soft miễn phí của ClickUp để tối ưu hóa thách thức của bạn và duy trì sự tổ chức ngay từ ngày đầu tiên.

