Grok AI vs. DeepSeek: LLM nào tốt hơn?

Bạn có công việc cần tự động hóa, thông tin chi tiết cần tìm kiếm và không có thời gian để thử nghiệm mọi công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tự xưng là có thể làm tất cả. Một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kém chất lượng sẽ gây ra sự thất vọng và nhanh chóng trở thành trở ngại.

Khi phải lựa chọn giữa Grok AI và DeepSeek, bạn dễ bị cuốn vào danh sách các tính năng mà không có câu trả lời rõ ràng.

Cái nào đáng để bạn dành thời gian và tin tưởng? Dưới đây là so sánh giữa các mô hình giải quyết các vấn đề thực tế như suy luận, tự động hóa và tích hợp. Ngoài ra, đừng bỏ lỡ phần thưởng ở cuối bài viết — phần thưởng này cho phép bạn truy cập nhiều LLM trong một (vâng, đó là ClickUp )! 😉

Grok AI vs. DeepSeek: Tổng quan nhanh

Hiệu suất tốt, nhưng ít thu hút hơn so với Grok

Nền tảng này nổi tiếng với tính cách thông minh, hài hước và nổi loạn, có khả năng trả lời những câu hỏi mà các chatbot khác có thể tránh né. Nó kết hợp hài hước, châm biếm và khả năng giải quyết vấn đề tiên tiến để mang lại các tương tác trực quan và thu hút.

Nó cũng là đa phương thức, có nghĩa là nó có thể xử lý cả văn bản và hình ảnh, như tạo mã từ ảnh chụp màn hình hoặc phân tích hình ảnh.

🧠 Thú vị: Thiết kế của Grok 3 lấy cảm hứng từ các AI hư cấu như Deep Thought trong The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy và JARVIS trong Iron Man, hướng đến sự kết hợp giữa sự thông minh và tính thực tiễn mà ít thấy ở các mô hình khác.