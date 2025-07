Phong cách giao tiếp DISC để cải thiện động lực nhóm

Bạn đang tham gia một cuộc họp và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một người đưa ra những ý tưởng táo bạo, trong khi một người khác kiên quyết đào sâu vào các chi tiết, mà không phải tất cả đều có liên quan. Sarah lặng lẽ lắng nghe, còn Michael quyết tâm chuyển hướng cuộc hội thoại trở lại vấn đề của anh ấy với một khách hàng. Cứ như thể mỗi thành viên trong nhóm nói một ngôn ngữ khác nhau vậy.

Đó là lý do tại sao các tổ chức sử dụng mô hình DISC — một khung đánh giá tính cách — để đánh giá tính cách của các thành viên trong nhóm.

Trong blog này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng DISC để hiểu và kết nối với từng phong cách giao tiếp trong nhóm của bạn. 💬

Nhà tâm lý học William Moulton Marston đã giới thiệu lý thuyết DISC trong cuốn sách năm 1928 của ông, Cảm xúc của con người bình thường

Marston nhận thấy rằng hành vi của một người thay đổi theo hai trục: hoạt động vs. thụ động và thân thiện vs. đối kháng .

Mặc dù ý tưởng của Marston ban đầu không bao gồm công cụ đánh giá, nhà tâm lý học công nghiệp Walter Clarke đã phát triển công cụ đánh giá DISC đầu tiên dành cho môi trường làm việc vào những năm 1950.

Công cụ ban đầu này cuối cùng đã phát triển thành các phiên bản DISC được sử dụng rộng rãi mà chúng ta biết ngày nay, chủ yếu được sử dụng trong kinh doanh, giáo dục và cài đặt nơi làm việc.

Mô hình DISC chủ yếu đánh giá các đặc điểm hành vi, tập trung vào cách cá nhân tương tác với người khác. Mô hình này giúp xác định sở thích công việc, phong cách giao tiếp và sự phù hợp với lựa chọn nghề nghiệp của mỗi cá nhân.

Trong khi các mô hình đánh giá tính cách khác tập trung vào các đặc điểm tâm lý rộng hơn, DISC giúp xác định các xu hướng hành vi trong khuôn khổ giao tiếp và giải quyết xung đột. Điều này làm cho DISC trở thành công cụ lý tưởng để xử lý các động lực nhóm và xác định các cách tốt nhất để hợp tác và kết nối hiệu quả trong nhóm.

MBTI tập trung vào các loại tính cách và cách cá nhân nhận thức thế giới và đưa ra quyết định, phân loại họ thành 16 loại dựa trên bốn cặp đối lập (ví dụ: Nội tâm vs. Ngoại hướng).

Khác với DISC, MBTI tập trung vào phong cách nhận thức và quy trình ra quyết định.

StrengthsFinder nhấn mạnh việc xác định điểm mạnh và tài năng của từng cá nhân, chẳng hạn như tư duy chiến lược hoặc xây dựng mối quan hệ, thay vì các mẫu hành vi.

Trong khi DISC phân loại các cá nhân dựa trên hành động của họ trong các môi trường khác nhau, StrengthsFinder đánh giá tài năng bẩm sinh để giúp mọi người thể hiện tốt hơn trong vai trò của mình.

🧠 Thông tin thú vị: Marston cũng là người tạo ra nhân vật Wonder Woman nổi tiếng. Bộ phim năm 2017, Professor Marston and the Wonder Women, kể về cuộc đời ông, công việc của ông trong lĩnh vực tâm lý học và nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm của ông.