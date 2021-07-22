Mẹo ClickUp cho người dùng bị ADHD

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này nhằm cung cấp thông tin về các công cụ và chiến lược năng suất. Bài viết này không nhằm thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp, chẩn đoán hoặc điều trị ADHD hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác.

Làm thế nào để bắt đầu viết một blog về ADHD và kết thúc 15 phút sau đó trên trang Wikipedia của Jack Black, hoàn toàn bị sốc?

Sự mỉa mai không hề lọt qua tai tôi, các bạn ạ:

Đúng vậy, đây là một mô tả hoàn toàn chính xác về việc một người trưởng thành bị rối loạn tăng động giảm chú ý như tôi có thể dễ dàng mất 15 phút thời gian làm việc hiệu quả mà không hề hay biết.

Nếu không có âm thanh thông báo của ClickUp kéo tôi trở lại thực tại, có lẽ tôi đã chìm đắm trong một bài báo câu view có tiêu đề "ĐÂY là diện mạo của những đứa trẻ trong 'School of Rock' hiện nay 😱" trước khi hoảng loạn vì lại mất ý thức về thời gian.

May mắn cho tôi, thông báo không phải là tính năng duy nhất trên ClickUp giúp tôi kiểm soát các triệu chứng ADHD và xuất sắc trong công việc mà tôi yêu thích. Cùng với một số đồng nghiệp tại ClickUp cũng mắc ADHD, chúng tôi đã tổng hợp những mẹo và thủ thuật hay nhất để giúp nhiều người hơn sử dụng nền tảng này để kiểm soát các triệu chứng ADHD đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc.

ADHD: Quên đi những gì bạn đã nghe

Thuật ngữ “ADD”, tương tự như các thuật ngữ “OCD” hoặc “bipolar”, đã trở thành một thuật ngữ thông dụng hiện đại thay thế cho các đặc điểm bình thường như “dễ phân tâm”, “rất có tổ chức” hoặc “thay đổi tâm trạng”.

Mặc dù có ý tốt, nhưng việc phóng đại bệnh lý chỉ làm lan truyền những quan niệm sai lầm và làm mờ đi thực tế của các rối loạn này hơn là bình thường hóa chúng.

ADHD — không còn được gọi là "ADD" trong y học — là một trong những rối loạn nhận thức bị kỳ thị một cách âm thầm nhất, khiến việc nhận biết, chẩn đoán, tìm kiếm phương pháp điều trị và chia sẻ với người khác trở nên khó khăn. Một số định kiến phổ biến bao gồm:

❌ ADHD là một tình trạng có thể cải thiện theo thời gian

❌ ADHD chủ yếu xuất hiện ở trẻ em trai

❌ ADHD là thuật ngữ chuyên môn để chỉ "hiper" hoặc "khó tập trung"

❌ ADHD không phải là một rối loạn, mà là sự thiếu kỷ luật

Là một phụ nữ trưởng thành, rất năng động, tập trung vào những gì mình muốn và đôi khi có lẽ quá kỷ luật, tôi có thể tự tin nói rằng danh sách công việc đó là vô nghĩa và đưa ra bằng chứng:

May mắn cho 4,4 triệu người trưởng thành mắc ADHD ở Mỹ, những ngày mà mọi người nghi ngờ tính hợp pháp của ADHD ở người trưởng thành có thể sắp kết thúc. Phong trào đa dạng thần kinh — một nỗ lực hỗ trợ và chào đón những người có thách thức về nhận thức hoặc thần kinh, từ ADHD đến ASD, vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống — đang đạt được những bước tiến lớn để trao quyền cho những người như tôi trong và ngoài nơi làm việc.

ADHD ở người lớn trông như thế nào?

Khi tôi được chẩn đoán mắc ADHD (lúc đó gọi là "rối loạn thiếu chú ý") vào năm đầu trung học, việc được hỗ trợ thêm trong một số môn học là một sự giải thoát. Tuy nhiên, ít ai biết rằng các triệu chứng của ADHD ảnh hưởng đến cuộc sống của một người xa hơn nhiều so với môi trường lớp học. Cha mẹ tôi, giống như nhiều người khác vào thời đó, thường nhầm lẫn những khó khăn liên quan đến ADHD ở nhà là sự bất tuân thượng lệnh. Họ không nhận ra rằng việc tôi thường xuyên đi muộn, có vẻ như không chịu nghe lời, gặp vấn đề về giấc ngủ hoặc giao tiếp kém thường là kết quả của một chứng rối loạn mà tôi cần những công cụ năng suất ADHD tốt hơn để khắc phục, chứ không phải là kết quả của việc tôi là một công cụ. *

Cuối cùng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn phải chịu sự chỉ trích và trừng phạt nặng nề cho những việc mà bạn đã cố gắng hết sức để làm. Đó là một lý do nữa khiến cho quan niệm ADHD là “thanh niên vô kỷ luật” trở nên nực cười (theo kiểu hài hước đen 🙃).

Tất cả những điều này đã ảnh hưởng đến cách tôi nhìn nhận — hay đúng hơn là hiểu sai — về ADHD của mình cho đến cuối những năm 20 tuổi. Nhưng tôi rất biết ơn vì cuối cùng tôi đã hiểu được thực tế về chẩn đoán của mình; nhiều người trưởng thành có thể được hưởng lợi từ điều trị ADHD vẫn hiểu sai các triệu chứng có thể cải thiện thành những khuyết điểm cá nhân, điều này thường khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Dưới đây là cách những phần khó khăn của ADHD của tôi thể hiện:

Có khái niệm thời gian kém, khó xác định thời gian đã trôi qua, thời gian cần thiết để hoàn thành việc cần làm, v.v.

Thường xuyên quên đồ, có trí nhớ kém đối với một số loại thông tin

Tập trung cao độ vào những điều khiến tôi hứng thú, nghĩa là tôi có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ hoặc hoàn toàn quên mất những việc cần làm trong trạng thái dễ bị phân tâm cao độ

Đôi khi gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói vì tâm trí tôi nhảy từ việc này sang việc khác, những việc có vẻ liên quan trong đầu tôi nhưng lại gây nhầm lẫn cho người khác

Vì tôi sẽ hoàn toàn thất bại trong cuộc sống nếu để tất cả các triệu chứng này chi phối mình, tôi phải thực hiện các bước mỗi ngày để giảm thiểu sự can thiệp của các triệu chứng ADHD và chịu trách nhiệm về bộ não của mình. Giống như nhiều người khác, tôi đã được dạy phải ghi chép mọi thứ, đặt nhắc nhở để nhớ các việc và tạo ra một phương pháp tổ chức bền vững mà tôi có thể thích.

Điều trớ trêu thú vị là, khi bạn bị ADHD, việc theo dõi tất cả các công cụ khác nhau để giúp bạn theo dõi mọi thứ có thể là một cuộc đấu tranh.

Đây chính là lý do ClickUp đã thay đổi cuộc đời tôi.

Hãy xem các ứng dụng ADHD tốt nhất để lập kế hoạch và tập trung!

Quản lý năng suất của bạn với ClickUp

Khi tôi bắt đầu làm việc tại ClickUp, tôi tự nhiên phải thành thạo nền tảng này để hoàn thành công việc của mình. Giống như nhiều người dùng mới, ban đầu tôi cảm thấy hơi choáng ngợp trước số lượng công cụ, tính năng và tích hợp mà tôi có thể sử dụng, nhưng điều tốt nhất mà tôi được khuyến khích làm là tin tưởng bản thân và tìm ra quy trình làm việc tốt nhất cho mình.

Vì ClickUp được thiết kế để trông, cảm nhận và hoạt động phù hợp với phong cách làm việc riêng của mỗi cá nhân, tôi rất thích việc không có cách nào là sai để đạt năng suất cao, đặc biệt là với một người không có xu hướng suy nghĩ "trong khuôn khổ". Và vì mọi thứ bạn cần để đạt năng suất đều có ở một nơi, nên thách thức mỉa mai là mất dấu các công cụ được thiết kế để giúp bạn đi đúng hướng đã không còn nữa.

Tôi đã khảo sát một số đồng nghiệp tại ClickUp, từ Giám đốc Tiếp thị đến Chuyên gia Hỗ trợ Khách hàng, để tìm hiểu những tính năng nào giúp họ quản lý các triệu chứng ADHD gây phiền toái nhất. Dựa trên những hiểu biết của họ, tôi đã tổng hợp các mẹo sau để bạn có thể sử dụng ClickUp một cách hiệu quả nhất!

Tính năng đặc biệt Khóa:

🗂️ = Tổ chức

⏰ = Quản lý thời gian

🧠 = Nhớ các việc

🔍 = Tập trung vào chi tiết

1️⃣ = Tập trung vào một việc tại một thời điểm

Mẹo 1: Tìm chế độ xem yêu thích của bạn

Hỗ trợ: 🗂️ 🧠

Tất cả bắt đầu từ đây. Hãy dành thời gian để xem Không gian, Thư mục và Danh sách của bạn trong mọi chế độ xem trước khi bắt đầu. Cho dù bạn thích bảng, bản đồ trực quan, danh sách hay bảng hơn, bạn sẽ biết mình đã tìm thấy chế độ xem phù hợp khi nghĩ: "Ôi, cảm ơn trời, thế này hợp lý quá. "

Nhiều người mắc ADHD khá thiên về thị giác và phát triển nhờ sự nhất quán. Nếu bạn cũng như vậy, việc có nhiều tùy chọn về cách xem công việc và ưu tiên sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ tìm được chế độ xem phù hợp để bắt đầu công việc.

Nội dung bổ sung về sức khỏe tâm thần: Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách giảm lo lắng tại nơi làm việc!

Mẹo 2: Ghim khay công việc

Hỗ trợ: ⏰ 🧠 1️⃣

Nếu công việc không ở trong tầm mắt, bạn sẽ dễ dàng quên mất khi tập trung vào việc khác. Ghim khay công việc là điều bắt buộc.

Mỗi ngày, tôi thêm các công việc cần hoàn thành trong ngày hôm nay và ngày mai; điều này giúp tôi tập trung vào một việc tại một thời điểm và tránh cảm giác bị quá tải bởi các công việc đang chờ xử lý. Tôi sắp xếp các công việc trong khay của mình theo mức độ ưu tiên bằng cách kéo và thả chúng. Nhấp vào công việc sẽ đưa bạn đến trang của công việc đó. Khi hoàn thành công việc, tôi chỉ cần xóa nó khỏi khay và tận hưởng cảm giác thành công ngọt ngào!

Mẹo 3: Đặt thông báo tùy chỉnh

Hỗ trợ: ⏰ 🧠

Phải dựa vào vô số email để được thông báo về khối lượng công việc của mình là điều mà tôi không nghĩ mình có thể quay lại sau khi đã sử dụng ClickUp. Liên tục phải đối mặt với hộp thư đến đầy ắp và nhàm chán khiến tôi mất tập trung, làm việc kém hiệu quả và đôi khi bỏ lỡ một số thông báo quan trọng.

Với ClickUp, tất cả thông báo của bạn được tập trung ở một nơi và được lọc theo sở thích chính xác của bạn. Chúng được thiết kế để cho phép bạn giải quyết vấn đề ngay lập tức nếu có thể, hoặc đặt nó vào khay nhiệm vụ nếu bạn phải quay lại sau. Chúng rất quan trọng để giúp tôi tập trung vào công việc và đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót vì trí nhớ kém của tôi.

Mẹo 4: Sử dụng công cụ theo dõi thời gian

Hỗ trợ: ⏰ 🧠 1️⃣

Khi tôi học lớp 6, tôi có một trợ giảng giúp tôi học toán, môn học mà tôi ghét nhất. Cô ấy đặt một chiếc đồng hồ trứng nhỏ trên bàn của tôi để giúp tôi chú ý đến thời gian giải mỗi bài toán, và mặc dù tôi vẫn không thích toán, nhưng phương pháp theo dõi thời gian đơn giản đó đã rất hữu ích cho tôi. Và tôi rất vui vì ClickUp cung cấp một công cụ tương đương với chiếc đồng hồ cát dành cho người lớn.

Hầu hết những người mắc ADHD đều biết tầm quan trọng của việc theo dõi thời gian, nhưng phần khó là nhớ làm việc đó. Điều tôi thích ở công cụ theo dõi thời gian của ClickUp là nó hiển thị màu xanh lá cây sáng ở cuối khay nhiệm vụ của tôi khi đang theo dõi thời gian, khiến tôi khó bỏ lỡ. Vì khái niệm thời gian của tôi rất tệ, nên việc xem việc gì thực sự mất bao lâu là rất quan trọng để tôi có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên, tổ chức và quản lý công việc của mình tốt hơn.

Mẹo 5: Hiển thị Lịch Google của bạn trong Trang chủ

Hỗ trợ: ⏰ 🧠

Tôi rất thích Lịch Google và tôi thích việc không phải từ bỏ nó để sử dụng ClickUp. Chỉ mất đúng 5 giây để đồng bộ hóa các nhiệm vụ ClickUp với Lịch Google trong Cài đặt Ứng dụng, tôi đã quay lại Trang chủ Không gian Làm việc và chuyển đổi tùy chọn "Hiển thị lịch".

Trong chốc lát, tất cả các công việc hàng ngày của tôi đều hiển thị ở vị trí trung tâm, giúp tôi không bị phân tâm khi xem tất cả công việc hiện tại cùng một lúc!

Mẹo 6: Thêm Trường Tùy chỉnh vào công việc

Hỗ trợ: 🗂️ 🧠 🔍

Thật kỳ lạ, tôi thực sự yêu thích sự tổ chức. Kệ của tôi được sắp xếp gọn gàng với hàng tá đồ trang trí, tủ quần áo của tôi luôn ngăn nắp, và đồ dùng mỹ thuật của tôi luôn ở đúng vị trí. Điều tôi gặp khó khăn là sắp xếp hiệu quả những thứ có thể gây căng thẳng cho tôi, như tài chính hoặc khối lượng công việc. Đó là một thói quen tiêu cực mà ClickUp đã giúp tôi cải thiện đáng kể, và Trường Tùy chỉnh đóng vai trò rất lớn trong việc đó.

Trường Tùy chỉnh là nơi bạn tạo hệ thống lưu trữ của riêng mình và sắp xếp mọi thứ dựa trên bất kỳ thông tin nào bạn muốn. Chúng giúp tôi đảm bảo không quên các chi tiết chung về một công việc mà nếu không có chúng, tôi sẽ không thể nhớ ngay lập tức. Cài đặt Trường Tùy chỉnh cho các ghi chú cụ thể về công việc đã giúp tôi rất nhiều trong việc theo dõi tất cả các phần đang thay đổi.

Hỗ trợ: 🧠 🔍

ADHD có thể biểu hiện bằng việc liên tục bỏ sót hoặc khó nhớ một số chi tiết nhất định. Là một nhà văn, tôi cần theo dõi chặt chẽ các chi tiết và phản hồi mà không phải dựa vào trí nhớ của mình. Khả năng để lại và nhận Nhận xét được chỉ định trên Tài liệu, tệp và hơn thế nữa đã giúp tôi theo dõi và thực hiện phản hồi với bối cảnh hoàn hảo.

Giống như các bình luận được gán cho nhà văn, việc kiểm tra bản thảo là công cụ dành cho nhà thiết kế: đây là cách cụ thể để để lại và nhận phản hồi trực tiếp trên tệp của bạn, giúp bạn không phải lo lắng về việc lưu trữ phản hồi ở nơi nào đó mà bạn chắc chắn sẽ quên sau vài phút. Cả hai công cụ này đều hoàn hảo cho các công việc đòi hỏi sự chi tiết và giao tiếp cao (và hoàn hảo cho những người luôn nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn với những việc đó!)

Phát huy tối đa khả năng tuyệt vời của bạn

Thật tuyệt vời khi phát hiện ra rằng những điều bạn từng cho là gánh nặng không chỉ có thể cải thiện mà còn có thể là nguồn gốc của một số tài năng của bạn. Với công cụ phù hợp, bạn sẽ nhận ra rằng trong khi một số việc có thể không bao giờ đến với bạn một cách tự nhiên như với người khác, bạn lại sở hữu những điểm mạnh tuyệt vời mà người khác chỉ có thể mơ ước.

Những điều như trí thông minh cao, sức hút tự nhiên và là một cuốn bách khoa toàn thư sống đều có liên quan đến tâm trí ADHD — và đó là điều đáng để tự hào.

Không phải tất cả mọi người mắc ADHD đều có cùng sở thích, nhưng đó chính là lý do tại sao ClickUp là một công cụ hữu ích: nó khuyến khích chúng ta khám phá và thử nghiệm cho đến khi tìm ra giải pháp kỳ diệu cho những việc vốn không bao giờ dễ dàng. Trong ClickUp, cách đúng để làm một việc là làm theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của bạn..

Và đó chính là loại tự do mà một số người cảm thấy phát huy tối đa khả năng của mình.

Tìm kiếm quy trình làm việc hoàn hảo cho bạn bắt đầu từ một bước. Nhấp vào đây để xem bản demo hữu ích về cách bắt đầu sử dụng ClickUp!