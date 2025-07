Cách tạo danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro

Quản lý rủi ro sử dụng danh sách kiểm tra này để phát triển và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro và kế hoạch dự phòng . Danh sách kiểm tra cung cấp một khung cấu trúc để xác định các mối nguy hiểm tiềm ẩn và sắp xếp các biện pháp an toàn theo mức độ

Cán bộ an toàn: Cán bộ an toàn sử dụng danh sách kiểm tra đánh giá rủi ro để xác định các nguy cơ an toàn tiềm ẩn tại nơi làm việc và phát triển các chiến lược để phòng ngừa tai nạn và chấn thương