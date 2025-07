Cách làm việc từ xa và đi du lịch

Ai lại không muốn được như Elizabeth Gilbert, ăn, cầu nguyện và yêu cuộc sống trên khắp thế giới? Trở ngại duy nhất là gì? Gilbert được tặng 200.000 đô la để theo đuổi giấc mơ của mình, và trừ khi bạn có một người bảo trợ hào phóng, bạn phải tự tài trợ cho chuyến đi của mình bằng cách làm việc từ xa.

Những người du mục kỹ thuật số là những người làm việc từ xa để khám phá thế giới. Họ có kỹ năng làm việc ở mọi nơi, biết cách sử dụng các công nghệ làm việc từ xa và kiểm soát tài chính của mình một cách xuất sắc.

Về lý thuyết, lối sống của họ trông rất tuyệt vời. Và với sự phát triển của các công cụ hợp tác từ xa và không gian làm việc trong thế giới hậu COVID, điều đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nếu bạn có kế hoạch đổi bàn làm việc trong văn phòng lấy bàn trên bãi biển và sự ổn định lấy những cuộc phiêu lưu, bạn cần phải giải quyết những khó khăn trước tiên. Sau tất cả, bạn không muốn bị mắc kẹt trên một hòn đảo xa xôi không có internet hay tiền bạc!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách làm việc từ xa và đi công tác, cũng như các công nghệ bạn cần để thực hiện điều đó.

Khái niệm làm việc từ xa trong khi đi du lịch

Những người làm việc tự do (digital nomads) thường là những chuyên gia tự do, doanh nhân, nhà thầu tự do hoặc nhân viên làm việc từ xa.

Theo báo cáo của SafetyWing, khoảng 75% người làm việc tự do cho rằng đại dịch là lý do chính khiến họ chuyển sang làm việc từ xa. Và 90% trong số họ cho biết năng suất làm việc của họ đã tăng lên.

Việc nhân viên làm việc từ xa trở nên phổ biến cũng đã khuyến khích các nhân viên truyền thống từ bỏ văn phòng của họ. Các công ty ngày nay biết rằng mọi người coi trọng sự linh hoạt trong nơi làm việc, và cho phép họ làm việc từ bất kỳ đâu là một trong những cách tốt nhất để giữ chân nhân viên.

Theo Nomad List , 40% nhân viên làm việc từ xa làm việc toàn thời gian, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những người làm việc tự do.

Nếu bạn may mắn (và đủ can đảm) để có thể di chuyển và số hóa hoạt động freelance của mình, trước tiên bạn cần có một kế hoạch. Đối với một quyết định quan trọng đối với sự nghiệp như làm việc từ xa, bạn không thể dựa vào sự bốc đồng của Elizabeth Gilbert.

Đầu tiên, hãy quyết định nơi bạn muốn đến. Các quốc gia thường có các quy định khác nhau về visa du mục kỹ thuật số, nhưng bạn cũng nên xem xét các yếu tố kinh tế, văn hóa, an ninh, hạ tầng và thuế.

Nếu bạn là nhân viên làm việc từ xa, hãy xem xét kỹ chính sách di chuyển của công ty và thảo luận quyết định của bạn với quản lý. Một khi bạn đã lên đường, bạn sẽ khó có thể đến văn phòng trong một thời gian dài, vì vậy hãy thiết lập ranh giới và liên lạc với nhóm của bạn cho phù hợp.

Bạn sẽ thấy rất nhiều người làm việc tự do trở về văn phòng sau khi thử làm việc ở một nơi khác trên thế giới mà không thành công.

Trong hầu hết các trường hợp, họ không tuân theo các phương pháp hay nhất hoặc sử dụng các công cụ để thành công trong công việc từ xa. Nếu bạn muốn trở thành một người du mục kỹ thuật số thành công, đây là những điều quan trọng cần nhớ:

1. Sử dụng kết nối internet ổn định

Là một nhân viên làm việc từ xa, kết nối internet sẽ là người bạn thân thiết nhất của bạn. Đảm bảo không gian làm việc từ xa của bạn có kết nối internet nhanh, an toàn và ổn định trong suốt thời gian bạn ở đó. Nhiều người làm việc tự do chọn những quán cà phê và công viên đẹp để làm việc hàng ngày, nhưng WiFi công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật. Bạn nên chuẩn bị một điểm phát sóng di động để dự phòng.

Hãy sử dụng một VPN tốt để giúp bạn ẩn lưu lượng truy cập và mở khóa nội dung bị khóa theo khu vực địa lý. Tốt hơn là bạn nên chọn một không gian làm việc được thiết kế riêng cho công việc từ xa để có thể làm việc không bị gián đoạn

Tài chính có thể nhanh chóng trở nên khó khăn ở một vùng đất xa lạ, vì vậy bạn không nên thỏa hiệp trong công việc. Và điều đó đưa chúng ta đến điểm tiếp theo.

2. Tạo không gian làm việc thuận tiện cho du lịch

Khi làm việc từ xa và đi công tác, bạn phải chấp nhận sự thay đổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy năng suất như nhau trong những tình huống thay đổi nhanh chóng. Bạn nên lên ý tưởng và tổ chức một không gian làm việc thuận tiện cho việc đi lại, giúp bạn tập trung vào công việc bất kể múi giờ.

Không gian làm việc sẵn sàng cho du lịch cần phải nhẹ nhàng, tối giản và cá nhân.

Để giảm thiểu sự lộn xộn, hãy chọn một máy tính xách tay nhẹ với thời lượng pin dài hơn, một bộ sạc dự phòng, ổ đĩa flash và một bộ chia cổng USB. Tiếp theo, sử dụng bàn gấp và giá đỡ máy tính xách tay để tham gia cuộc gọi Zoom trong vài giây. Từ sổ tay đến gối có hỗ trợ thắt lưng, hãy tạo không gian làm việc của bạn để bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

3. Áp dụng chiến lược du lịch chậm

Khi đến một nơi, hãy đảm bảo rằng bạn đã ổn định và tận hưởng tất cả văn hóa và vẻ đẹp của nơi đó. Lên lịch trình như một khách du lịch sẽ chỉ khiến bạn mệt mỏi và mất tập trung. Thay vào đó, hãy coi mỗi điểm đến như một kỳ nghỉ kết hợp công việc và đắm mình trong văn hóa địa phương với tất cả vẻ đẹp nguyên bản của nó.

Du lịch chậm cho phép bạn trải nghiệm bản sắc thực sự của một địa điểm và tiết kiệm chi phí khi sử dụng các lựa chọn lưu trú và du lịch tại địa phương. Điều này cũng rất tốt cho việc cân bằng cuộc sống và công việc.

Ví dụ, nếu bạn đang ở Bali, hãy thử sống trong các cơ sở chung cư, đặt các lựa chọn du lịch bền vững và mua các sản phẩm địa phương. Như người ta thường nói, hãy là một du khách, không phải một khách du lịch.

4. Đặt ra ranh giới và kỳ vọng trong công việc

Khi bạn có thời gian rảnh rỗi để làm bất cứ điều gì, bạn cũng phải lo liệu mọi việc. Du lịch đến những nơi xa lạ có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, và điều đó có thể ảnh hưởng đến những người làm việc từ xa.

Đảm bảo bạn và nhóm của bạn có cùng quan điểm về kỳ vọng và giờ làm việc. Nếu bạn ở múi giờ khác, hãy thảo luận về thời gian làm việc với trưởng nhóm/khách hàng để không nhận được lời mời họp vào giờ không thuận tiện. Nếu bạn không thiết lập ranh giới và để công việc từ xa chi phối kế hoạch du lịch của mình, bạn sẽ không thể tận hưởng lối sống du mục kỹ thuật số.

5. Bảo đảm giấc ngủ chất lượng

Du lịch khắp thế giới sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tâm trí của bạn có thể được phong phú hơn, nhưng cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi đầy đủ giữa công việc và du lịch.

Có thể bạn không cảm thấy mệt mỏi khi ở nhà an toàn, nhưng mệt mỏi là một trong những lý do chính khiến mọi người cắt ngắn chuyến du lịch của mình. Hãy ưu tiên lịch ngủ và tập trung vào cơ thể của bạn. Tham gia nhiều hoạt động, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe thường xuyên. Bị ốm ở những nơi xa lạ chắc chắn sẽ làm mất đi niềm vui của chuyến du lịch.

Một cách để ngăn ngừa tình trạng kiệt sức là sử dụng một công cụ như Phần mềm quản lý dự án nhóm từ xa của ClickUp. Đây là bộ não kỹ thuật số cho tất cả các dự án, lịch trình, nhiệm vụ quản trị viên và kế hoạch du lịch của bạn!

Các tính năng năng suất của ClickUp giúp bạn sắp xếp công việc, lập kế hoạch lịch trình và giao tiếp với các nhân viên làm việc từ xa khác. Bạn có thể tận dụng tối đa các tính năng này bằng cách chia nhỏ quy trình thành ba phần: quản lý dự án, cộng tác và phân bổ nguồn lực.

Quản lý dự án

Với Nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể chỉnh sửa và tùy chỉnh trạng thái nhiệm vụ, đặt mức độ ưu tiên, thêm bối cảnh và liên kết để có quy trình làm việc hiệu quả.

Đối với những người làm việc tự do với nhiều khách hàng, chế độ xem bảng kiểu Kanban trên ClickUp giúp tập hợp tất cả các dự án lại với nhau. Những công cụ làm việc từ xa này đặc biệt hữu ích cho những người làm việc di động, những người phải theo dõi nhiều việc cùng một lúc.

Nhóm các nhiệm vụ theo trạng thái trên Bảng ClickUp Chế độ xem và hiển thị nhiều dự án cùng một lúc

Hợp tác

Các doanh nhân làm việc với các thành viên nhóm từ xa có thể sử dụng ClickUp Docs để tạo cơ sở kiến thức, cộng tác trong các mục hành động và tổ chức wiki và tài nguyên trong Docs Hub tập trung.

Bạn có thể cùng đồng nghiệp (và khách hàng) tạo và chỉnh sửa tài liệu Docs trong thời gian thực và giao tiếp bằng cách sử dụng nhận xét để luôn cập nhật thông tin. Nếu bạn nghĩ rằng phản hồi sẽ trông tốt hơn dưới dạng bản ghi màn hình, bạn có thể sử dụng ClickUp Clips để chia sẻ các video giải thích ngắn gọn.

Cộng tác với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan khác từ xa cùng với ClickUp Docs

Phân bổ tài nguyên

Cuộc sống du mục đòi hỏi phải thỉnh thoảng đánh giá để định lượng thành công. Bạn có thể dễ dàng làm điều đó với ClickUp Goals! Đặt mục tiêu rõ ràng, duy trì lịch trình dự án và quản lý tất cả các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của bạn tại một địa điểm tập trung. Điều này sẽ giúp bạn phân bổ nguồn lực theo cách thúc đẩy năng suất của bạn.

Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa khối lượng công việc, tiến độ công việc, tài chính, v.v. Với dữ liệu thời gian thực được hiển thị dưới dạng thanh, biểu đồ và các biểu đồ khác dễ hiểu, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về khối lượng công việc và kế hoạch đi lại của mình.

Chia nhỏ dự án của bạn thành các mục tiêu có thể quản lý được, thêm thời hạn và theo dõi tiến độ bằng ClickUp Goals

Tự động hóa AI

Nếu bạn muốn giảm bớt công việc thủ công, trợ lý AI của ClickUp, ClickUp Brain, là trợ lý bạn cần.

Các hàm như trả lời tin nhắn bằng AI, chuyển ghi chú bằng giọng nói thành bản ghi, kiểm tra chính tả tài liệu văn bản, tóm tắt ghi chú cuộc họp và loại bỏ tình trạng bí ý tưởng là một số cải tiến chất lượng công việc mà bạn có thể tận hưởng với ClickUp Brain.

Thời gian bạn tiết kiệm được có thể dùng để khám phá thành phố và tích lũy kinh nghiệm du lịch.

Tiết kiệm thời gian bằng cách viết email, tóm tắt dự án và bài đăng blog với ClickUp Brain

Khi sử dụng ClickUp làm trụ sở kỹ thuật số, bạn có thể đi du lịch nhẹ nhàng và tập trung vào những việc quan trọng.

Ngoài việc chuyển sang làm việc từ xa cho bản thân, bạn cũng có thể trao quyền cho các thành viên trong nhóm của mình làm điều tương tự. Mẫu Kế hoạch làm việc từ xa của ClickUp có thể là một tài nguyên hữu ích trong trường hợp này. Mẫu này lý tưởng cho các doanh nhân có nhóm hỗ trợ kinh doanh hoặc các doanh nhân độc lập đang mở rộng sang mô hình đại lý.

Tải xuống mẫu này Tập hợp các nhóm làm việc từ xa dưới một mái nhà và đơn giản hóa hoạt động với Mẫu kế hoạch làm việc từ xa của ClickUp

Bạn có thể phân loại công việc theo nhóm, mức độ ưu tiên, người được giao, ngày đáo hạn, mục tiêu và hơn thế nữa. Với khung công việc này, bạn có thể:

Duy trì cấu trúc gắn kết cho hoạt động kinh doanh của bạn khi làm việc từ xa, ngay cả khi các thành viên trong nhóm ở các địa điểm khác nhau

Đặt ra vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng rõ ràng cho nhóm làm việc từ xa của bạn

Kiểm tra tiến độ dự án và xác định các điểm nghẽn, nếu có

Sắp xếp tất cả thông tin liên quan đến công việc trong một tài liệu thống nhất để mọi người luôn đồng bộ thông tin

Đặt trạng thái và trường tùy chỉnh để nắm bắt chính xác các sắc thái của dự án và bạn sẽ có một mẫu phù hợp như in với quy trình làm việc của mình. Với khả năng hiển thị rõ ràng các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, bạn có thể đánh giá hiệu suất của nhân viên và đảm bảo mọi người đều phù hợp với mục tiêu của bộ phận/tổ chức.

Vượt qua những thách thức của công việc từ xa và du lịch

Bây giờ khi bạn đã biết một số phương pháp tốt nhất và công cụ làm việc từ xa để khiến hành trình du mục của bạn trở nên ý nghĩa, điều quan trọng là phải hiểu những thách thức và cách vượt qua chúng.

Giảm thiểu thách thức về múi giờ

Nếu bạn đang chuyển sang lối sống du mục kỹ thuật số, chênh lệch múi giờ có thể trở thành một vấn đề thường xuyên, trừ khi bạn sử dụng VPN.

Sử dụng một công cụ như NordVPN, bạn có thể điều chỉnh địa điểm ảo của mình phù hợp với múi giờ của nhóm. Điều này giúp việc lên lịch trở nên dễ dàng hơn và đảm bảo bạn luôn sẵn sàng trong những giờ quan trọng, bất kể bạn đang ở đâu.

Bạn có thể tham gia các cuộc họp buổi sáng từ một quán cà phê nhộn nhịp ở Paris (GMT+1) hoặc hợp tác với đồng nghiệp trên bãi biển ở Bali (GMT+7). Sự khác biệt về múi giờ sẽ không cản trở công việc của bạn.

Nhưng VPN không chỉ đơn thuần là du hành thời gian. Các máy chủ của NordVPN cung cấp kết nối internet nhanh chóng và không bị giới hạn để bạn có thể tập trung vào công việc khi cần. Nó cũng bảo vệ kết nối internet của bạn tại các quán cà phê làm việc chung ngoài trời hoặc các mạng Wi-Fi lạ. Điều này đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật và riêng tư khi làm việc từ xa.

Chuẩn bị cho những thay đổi

Bạn đang làm chủ cuộc sống của mình, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống mới. Khóa học này sẽ giúp bạn có được nền tảng vững chắc về không gian làm việc, chỗ ở và ăn uống.

Mặc dù khách sạn sang trọng có sức hấp dẫn, hãy cân nhắc các homestay ấm cúng mang đến trải nghiệm địa phương đích thực. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí và hòa mình vào văn hóa địa phương. Bạn còn có thể nhận sự trợ giúp từ người dân địa phương khi đi mua sắm hoặc ghé thăm chợ nông sản địa phương để mua thực phẩm tươi ngon.

Tìm một không gian làm việc chung tốt với các tiện nghi như internet tốc độ cao và máy tính làm việc thoải mái. Đây cũng là một cách tuyệt vời để kết nối với những người làm việc từ xa khác và xây dựng ý thức cộng đồng khi đang di chuyển.

Miễn là bạn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và chăm sóc sức khỏe của mình, bạn sẽ cải thiện cuộc sống và trải nghiệm niềm vui của cuộc sống du mục.

Tạo thói quen làm việc từ xa khi đang di chuyển

Cài đặt thời gian thức dậy và đi ngủ nhất quán là việc đầu tiên bạn nên làm khi làm việc từ xa. Điều này giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể và giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tập trung trong suốt ngày làm việc. Hãy xây dựng một thói quen buổi sáng giúp bạn thư giãn, có thể là thiền, viết nhật ký hoặc đi bộ nhanh để bắt đầu một ngày mới.

Khi đã có thói quen cố định vào buổi sáng, bạn có thể sắp xếp ngày của mình tốt hơn bằng cách chia thời gian thành các khối để làm việc từ xa. Bạn có thể sử dụng các công cụ như ClickUp để tạo và duy trì lịch trình hàng ngày, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc và đặt mục tiêu thực tế. Điều này giúp bạn có tổ chức và tránh cảm thấy quá tải bởi khối lượng công việc.

Hãy đảm bảo dành một khoảng thời gian cho việc học tập, phát triển bản thân và các hoạt động thể chất như đi bộ đường dài, tập yoga hoặc tập gym để duy trì sức khỏe và tránh kiệt sức.

Cách chuyển đổi thành một Digital Nomad

Chuyển sang làm việc từ xa là một bước tiến lớn, nhưng với cách tiếp cận phù hợp, nó có thể mang lại những lợi ích đáng kể. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn bắt đầu một cách thuận lợi:

Bắt đầu với những điều cơ bản: Đảm bảo công việc của bạn hỗ trợ làm việc từ xa. Nói chuyện với sếp hoặc khách hàng về kế hoạch của bạn và đảm bảo bạn có các Đảm bảo công việc của bạn hỗ trợ làm việc từ xa. Nói chuyện với sếp hoặc khách hàng về kế hoạch của bạn và đảm bảo bạn có các công cụ và tài nguyên phù hợp để làm việc từ xa

Lập kế hoạch tài chính: Du lịch và làm việc từ xa có thể khó dự đoán, vì vậy, việc có một khoản dự phòng tài chính là rất quan trọng. Lập ngân sách cho các chi phí như chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí phát sinh bất ngờ. Bảo hiểm du lịch là điều bắt buộc, cũng như quỹ dự phòng có thể hỗ trợ chi phí của bạn trong ít nhất ba đến sáu tháng

Chọn điểm đến đầu tiên một cách khôn ngoan: Bắt đầu với một nơi có internet ổn định, cộng đồng du mục kỹ thuật số hỗ trợ và chi phí sinh hoạt hợp lý. Những nơi như Bali, Chiang Mai và Lisbon là lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu

Đóng gói thông minh: Ít là nhiều. Chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, như thiết bị công nghệ chất lượng cao và quần áo đa năng. Hãy nhớ rằng bạn có thể mua sắm trên đường đi

Giữ tổ chức: Duy trì thói quen để quản lý công việc và lịch trình du lịch. Sử dụng phần mềm quản lý dự án như ClickUp để theo dõi các nhiệm vụ và thời hạn của bạn. Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn Duy trì thói quen để quản lý công việc và lịch trình du lịch. Sử dụng phần mềm quản lý dự án như ClickUp để theo dõi các nhiệm vụ và thời hạn của bạn. Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn công cụ quản lý du lịch để tối ưu hóa chuyến đi dựa trên lịch trình của bạn

Giữ kết nối: Xa nhà và những người thân quen có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn. Hãy xây dựng mạng lưới những người bạn đồng hành để giữ cho bạn luôn có bạn bè bên cạnh. Tham gia các cộng đồng trực tuyến (như Xa nhà và những người thân quen có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn. Hãy xây dựng mạng lưới những người bạn đồng hành để giữ cho bạn luôn có bạn bè bên cạnh. Tham gia các cộng đồng trực tuyến (như Remote Year và Nomad Cruise ), tham dự các buổi gặp gỡ và cân nhắc sử dụng không gian làm việc chung để gặp gỡ những người có cùng chí hướng

Triển vọng của công việc từ xa rất thú vị, nhưng giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, bạn phải kiên nhẫn để trải nghiệm niềm vui và sự tự do mà nó mang lại. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy muốn chạy về nhà để tận hưởng sự thoải mái, nhưng một khi bạn đã quen và học được cách cân bằng giữa công việc và du lịch, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Bắt đầu hành trình du mục kỹ thuật số của bạn với ClickUp

Bạn có tin được không, một cuộc khảo sát về những người làm việc tự do cho thấy 48,3% trong số họ có con dưới 18 tuổi? Đúng vậy, chưa bao giờ là quá muộn để thử điều này!

Chuyển sang lối sống du mục kỹ thuật số là một hành trình đáng để trải nghiệm. Miễn là bạn hiểu rõ những rủi ro, thách thức và cách thức thành công nhất khi làm việc từ xa, bạn có thể sống cuộc đời theo cách mình mong muốn.

Các nền tảng làm việc từ xa như ClickUp dễ dàng tích hợp với công việc của bạn để giúp bạn đi đúng hướng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các mục tiêu dài hạn và cho phép bạn điều chỉnh các chỉ số KPI để đạt được mục tiêu. Nếu bạn làm theo các bước trên, bạn có thể không trở nên nổi tiếng như Elizabeth Gilbert, nhưng việc đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống khi làm việc từ xa sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay!