10 mẫu thân thiện với ADHD giúp bạn quản lý công việc

Bạn có cài hàng trăm báo thức trên điện thoại để nhắc nhở mình ăn, làm việc, ngủ hoặc theo dõi thời gian không?

Danh sách việc cần làm của bạn có phải là một danh sách dài vô tận những việc nhỏ nhặt nhất mà bạn phải làm? Hay bạn liên tục tìm kiếm ý tưởng và cách thức mới để sắp xếp ngày của mình tốt hơn — thông qua hàng trăm ghi chú trên bàn hoặc nhiều ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày trên điện thoại?

Nếu bạn trả lời "có", bài viết này chính là dành cho bạn!

Đối với những người mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), việc hoàn thành các công việc hàng ngày có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ cảm thấy vô cùng khó khăn để duy trì sự tập trung vào công việc đang làm.

Cho dù là học tập để chuẩn bị cho kỳ thi, hoàn thành công việc được giao hay thậm chí là tham gia vào các cuộc hội thoại hàng ngày, khả năng tập trung có thể là điều khó đạt được.

Khó khăn này không phải do thiếu trí thông minh hay động lực, mà xuất phát từ sự khác biệt trong cấu trúc não bộ ảnh hưởng đến khả năng điều tiết sự chú ý.

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, những người có triệu chứng ADHD không được điều trị mất trung bình khoảng 22 ngày năng suất mỗi năm.

Một nghiên cứu khác của Russell A. Barkley và nhóm nghiên cứu cho biết người trưởng thành mắc ADHD có khả năng bị sa thải cao hơn khoảng 60%, có khả năng gặp vấn đề liên tục trong công việc cao hơn 30% và có khả năng bỏ việc theo cảm tính cao gấp ba lần.

Điều này thường dẫn đến cảm giác tự ti, lo lắng và quá tải khi họ cố gắng theo kịp những yêu cầu của cuộc sống hàng ngày.

Các mẫu cung cấp một khung cấu trúc có thể giúp những người mắc ADHD vượt qua những trở ngại liên quan đến việc bắt đầu và tổ chức công việc.

Bằng cách chia nhỏ các công việc phức tạp thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, các mẫu giúp những người mắc ADHD dễ dàng bắt đầu và đạt được mục tiêu của mình.

Cho dù đó là trang kế hoạch cuộc sống, mẫu quản lý dự án hay danh sách việc cần làm cho ADHD, việc có một khuôn khổ sẵn sàng có thể mang lại sự rõ ràng và định hướng trong cuộc sống hàng ngày đầy hỗn loạn.

Bằng cách cung cấp các gợi ý và nhắc nhở trực quan, các mẫu có thể giúp những người mắc ADHD duy trì sự tổ chức và tập trung, giảm tải trọng nhận thức liên quan đến việc quản lý công việc.

Một mẫu phù hợp với ADHD tốt được đặc trưng bởi khả năng giảm bớt hoặc tối thiểu hóa những thách thức hàng ngày mà những người mắc ADHD phải đối mặt.

Nó cũng nên:

Nhìn chung, một mẫu ADHD tốt nên cung cấp một khuôn khổ thúc đẩy tổ chức, năng suất, tự chăm sóc bản thân và đạt được mục tiêu để giúp bạn duy trì sự tổ chức, tăng cường sự tập trung và năng suất, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Giờ bạn đã biết mẫu ADHD tốt và hiệu quả trông như thế nào, chúng tôi đã tạo danh sách 10 mẫu ADHD tốt nhất mà bạn có thể tải xuống để giúp bạn trong công việc!

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ các cuộc hẹn hoặc cuộc họp, Mẫu Lập kế hoạch Lịch của ClickUp sẽ là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho bạn. Nó được thiết kế để nâng cao năng suất và giúp bạn hoàn thành công việc đúng hạn.

Mẫu này có giao diện thân thiện với người dùng với sáu chế độ xem: Chế độ xem tóm tắt, Bảng tiến độ, Chế độ xem dòng thời gian, Lập kế hoạch hàng tháng và Hướng dẫn bắt đầu.

Điều này cho phép bạn sắp xếp danh sách công việc, sự kiện và thời hạn một cách trực quan để phù hợp với sở thích và nhu cầu riêng của bạn. Sự linh hoạt này đặc biệt có lợi cho những người mắc ADHD, vì nó cho phép họ chọn chế độ xem phù hợp nhất với phong cách nhận thức của mình và giúp giảm bớt cảm giác quá tải.

Hơn nữa, với Mẫu Lập kế hoạch Lịch của ClickUp, bạn có thể phân công công việc, đặt nhắc nhở và thiết lập thời hạn. Cách tiếp cận hợp lý hóa việc quản lý công việc này có thể giúp những người mắc ADHD duy trì sự tổ chức và tập trung, vì nó loại bỏ việc chuyển đổi bối cảnh.

Mẫu Lập kế hoạch hàng ngày của ClickUp cung cấp một khung cấu trúc để chuẩn bị và quản lý các hoạt động, sự kiện, cuộc hẹn, việc vặt và công việc hàng ngày, đảm bảo bạn luôn tập trung và làm việc hiệu quả suốt cả ngày.

Hãy coi mẫu này như một bộ não thứ hai, cho phép bạn:

Mẫu Lịch trình hàng ngày của ClickUp có thể tùy chỉnh hoàn toàn, bao gồm Trạng thái tùy chỉnh, Trường tùy chỉnh, Chế độ xem tùy chỉnh và các tính năng Quản lý dự án.

Nó giúp giảm căng thẳng khi hoàn thành công việc hàng ngày và cải thiện khả năng quản lý thời gian và năng suất cho những người mắc ADHD.

Là một người mắc ADHD, bạn có thể gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian và lên lịch hiệu quả cho một ngày của mình. Đôi khi, bạn có thể quá tập trung vào một công việc cụ thể đến mức mất ý thức về thời gian và bỏ bê các nhiệm vụ khác phải hoàn thành trước khi kết thúc ngày làm việc.

Hãy thử Mẫu phân chia thời gian hàng ngày của ClickUp để khắc phục vấn đề này và hoàn thành danh sách công việc hàng ngày của bạn.

Mẫu phân chia thời gian này có thể giúp bạn:

Với Mẫu phân chia thời gian hàng ngày của ClickUp, bạn có thể tránh tình trạng kiệt sức do ADHD bằng cách áp dụng ước lượng thời gian để giúp bạn hiểu những gì có thể hoàn thành hàng ngày.

Mẫu này được kích hoạt bằng tính năng Quản lý thời gian của ClickUp để bạn có thể xem lịch của mình một cách trực quan, phân bổ thời gian trong ngày cho các nhiệm vụ cụ thể và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng nhất trong những giờ làm việc hiệu quả nhất trong ngày.

Các tính năng Quản lý thời gian của ClickUp cung cấp một số công cụ hữu ích cho những người mắc ADHD:

Rất khó để quản lý công việc trong một nhóm và theo dõi thời hạn khi có nhiều người tham gia.

Trong tình huống như vậy, tốt nhất là sử dụng mẫu quản lý công việc để xử lý các công việc quản lý lặp đi lặp lại, để bạn và nhóm của bạn có thể tập trung toàn bộ thời gian và nỗ lực vào việc đạt được mục tiêu.

Mẫu Quản lý nhiệm vụ của ClickUp sắp xếp các việc cần làm của bạn thành ba danh sách: Mục hành động, Ý tưởng và Công việc tồn đọng. Tính năng này giúp dọn dẹp không gian trên màn hình và tập trung vào các công việc trong một danh mục có liên quan tại một thời điểm.

Mẫu này bao gồm các Trường Tùy chỉnh được tạo sẵn cho mỗi công việc. Bạn có thể xem công việc được giao cho ai, khi nào đến hạn hoặc mất bao lâu để hoàn thành.

Bạn có phải là người đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời mình? Nếu không phải là cả cuộc đời, có lẽ bạn đã lên kế hoạch cho 10 năm tới — về sự nghiệp, gia đình, sức khỏe và hạnh phúc cá nhân, hoặc tài chính.

Ghi chép chi tiết kế hoạch của bạn vào mẫu kế hoạch cuộc sống có thể mang lại cảm giác định hướng, sự rõ ràng và mục đích rất cần thiết.

Mẫu Lập kế hoạch cuộc sống của ClickUp có thể giúp bạn tổ chức công việc, duy trì động lực và làm rõ những điều quan trọng nhất đối với bạn!

Mẫu này cho phép bạn:

Các tính năng theo dõi mục tiêu của mẫu giúp những người mắc ADHD duy trì sự tập trung và động lực bằng cách trực quan hóa tiến độ của họ theo thời gian.

Cho dù bạn là sinh viên trao đổi nước ngoài vừa học vừa làm, là cha mẹ đi làm vừa chăm sóc gia đình vừa theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp, hay là người phải đảm nhiệm nhiều công việc tại nơi làm việc, bạn đều hiểu tầm quan trọng của việc lên kế hoạch cẩn thận cho từng giờ trong ngày. Trong những tình huống như vậy, mẫu lịch trình có thể rất hữu ích.

Và với Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày của ClickUp, bạn có thể dễ dàng lập kế hoạch cho lịch trình hàng ngày của mình!

Mẫu này giúp bạn tạo thói quen hàng ngày lý tưởng bằng cách:

Tính năng Ưu tiên nhiệm vụ của ClickUp giúp những người mắc ADHD ưu tiên những việc quan trọng và tối đa hóa năng suất của họ.

Tính năng này cho phép bạn

Tìm hiểu cách sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc của bạn tốt hơn với video giải thích nhanh này!

Getting Things Done hoặc GTD là một phương pháp quản lý thời gian và công việc đơn giản được phát triển bởi chuyên gia năng suất David Allen và chia sẻ trong cuốn sách năm 2001 của ông, GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity.