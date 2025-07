Các hội nghị lãnh đạo hàng đầu để khai phá tiềm năng của bạn trong năm 2025

Hội nghị về lãnh đạo bao gồm nhiều nội dung. Các sự kiện này có thể tập trung vào các khía cạnh kinh doanh như tiếp thị hoặc các ngành công nghiệp như công nghệ. Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung: cung cấp một nơi để mọi người có thể phát huy kỹ năng lãnh đạo của mình đồng thời thu được những hiểu biết và quan điểm mới. ?

Do đó, những sự kiện này rất quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp. Giữa các cơ hội học tập và cơ hội kết nối với đồng nghiệp và các nhà lãnh đạo trong ngành, những sự kiện này có thể giúp bạn đạt được thành công lớn hơn.

Cho dù bạn là đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp mới hay là quản lý nhóm muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi hơn, hãy tìm hiểu thêm về những gì sẽ diễn ra trong một hội nghị về lãnh đạo và khám phá một số hội nghị tốt nhất để tham dự trong năm 2024.

Đặc điểm chính của hội nghị về lãnh đạo

Hội nghị về lãnh đạo mang đến cho bạn cơ hội khám phá nhiều chủ đề và vấn đề quan trọng đối với ngành của bạn. Hãy cùng điểm qua một số chủ đề phổ biến mà bạn sẽ gặp tại các sự kiện này, cũng như những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi tham dự.

Các chủ đề phổ biến trong các hội nghị lãnh đạo

Các chủ đề và nội dung có thể được đề cập tại các hội nghị lãnh đạo là vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, có một số chủ đề quan trọng hơn vì chúng đóng vai trò thiết yếu trong lãnh đạo ngày nay.

Đa dạng và hòa nhập: Các chủ doanh nghiệp ngày nay đang làm mọi việc có thể để cải thiện văn hóa nơi làm việc và thúc đẩy sự công bằng cho nhân viên — và đó là lý do tại sao đa dạng và hòa nhập là chủ đề phổ biến tại các hội nghị về lãnh đạo

Quản lý thay đổi: Thay đổi là điều duy nhất không thay đổi, và đó là lý do tại sao chủ đề này được đề cập nhiều. Các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể học cách thích ứng với thay đổi và dẫn dắt nhóm của mình vượt qua thay đổi một cách hiệu quả

Đổi mới: Thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh hơn theo thời gian, đó là lý do tại sao đổi mới là một chủ đề quan trọng. Các nhà lãnh đạo giỏi nhất không chỉ sở hữu kỹ năng lãnh đạo mà còn có khả năng đổi mới khi điều kiện thị trường thay đổi ✨

Động lực: Nhân viên có động lực sẽ làm việc hiệu quả hơn. Một phần của sự phát triển nghề nghiệp của một nhà lãnh đạo là học cách động viên và hỗ trợ đội ngũ của mình một cách tốt nhất

Quản lý thời gian: Thời gian luôn là tài sản quý giá, đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo phải học cách quản lý hiệu quả năng suất của bản thân và chỉ cho nhóm của họ cách làm điều đó

Giải quyết xung đột: Ngay cả ở những nơi làm việc tốt nhất, xung đột cũng sẽ nảy sinh. Các nhà lãnh đạo phải biết cách xử lý những thách thức này và giải quyết chúng một cách hiệu quả

Ai nên tham gia các hội nghị lãnh đạo?

Câu trả lời ngắn gọn? Mọi người! ?

Câu trả lời chi tiết hơn như sau: Bất kỳ ai muốn hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, tìm hiểu về các phong cách quản lý mới và tận dụng cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ đều sẽ hưởng lợi từ việc tham gia một hội nghị lãnh đạo.

Tuy nhiên, các sự kiện học tập và kết nối này không chỉ dành cho cấp quản lý cao cấp hoặc trưởng nhóm. Những người không đảm nhận vai trò lãnh đạo cũng có thể thu được những bài học quý giá.

Sử dụng chế độ xem Trò chuyện của ClickUp để giao tiếp với các nhóm dự án của bạn cho nhiều dự án cùng một lúc

Có những kỹ năng mềm cần học không giới hạn trong quản lý. Những kỹ năng này có thể giúp nhân viên cải thiện động lực nhóm, đóng góp tích cực vào văn hóa nơi làm việc và làm việc hiệu quả hơn. ?

Các hội nghị lãnh đạo hàng đầu nên tham dự vào năm 2024

Sẵn sàng khám phá một số hội nghị hàng đầu tại Bắc Mỹ và trên toàn thế giới? Dưới đây là một số hội nghị lãnh đạo năm 2024 có thể truyền cảm hứng cho bạn tham gia. ?

1. Diễn đàn Tăng trưởng Chiến lược của Ernst and Young

qua Ernst and Young

Đối với các CEO, các thành viên khác trong ban giám đốc, các doanh nhân tiên phong và các chuyên gia doanh nghiệp, Diễn đàn Tăng trưởng Chiến lược là nơi không thể bỏ qua.

Mục tiêu của hội nghị này là truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo bằng các phiên thảo luận sâu sắc về các xu hướng mới và công nghệ tiên tiến được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng. ⏩

Ngoài ra, còn có các hội thảo và bài phát biểu hữu ích, cùng cơ hội sắp xếp các cuộc họp riêng. Được tổ chức hàng năm tại Palm Springs, California, hội nghị này là một trong những cơ hội tốt nhất để kết nối với các nhà lãnh đạo cấp cao từ nhiều ngành khác nhau.

2. Lễ hội Phụ nữ Lãnh đạo

qua The Conference Board

Lễ hội Women Lead Festival diễn ra hàng năm tại Brooklyn, New York—và là nơi lý tưởng cho các nữ lãnh đạo cấp cao và những người hỗ trợ sự tiến bộ của phụ nữ.

Các nhà lãnh đạo cấp cao (C-suite), Giám đốc Nhân sự (CHRO), Giám đốc Đa dạng và Hòa nhập (CDO), chuyên gia quản lý nhân tài và nhiều chuyên gia khác được mời tham dự.

Hội nghị này có sự tham gia của các nữ lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh cũng như các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, chính sách công và tổ chức phi lợi nhuận. Tại Women Lead Festival, bạn sẽ có cơ hội làm việc với các đồng nghiệp về các sáng kiến thúc đẩy sự hòa nhập và đa dạng tại nơi làm việc.

3. INBOUND

qua INBOUND

Hội nghị INBOUND của Hubspot diễn ra hàng năm tại Boston, Massachusetts, nhằm quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này "dành riêng cho các xu hướng và chiến lược mới nhất trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và AI", đồng thời là nơi để những người tham dự nâng cao sự phát triển cá nhân.

Tại hội nghị này, bạn có thể trau dồi kỹ năng lãnh đạo và kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và thành công trong kinh doanh. INBOUND cũng thu hút một số diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực này. Họ không chỉ là các nhà lãnh đạo trong ngành và tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, mà còn là những nhân vật nổi tiếng như Tiến sĩ Jane Goodall và cựu Tổng thống Barack Obama. ?

4. Collision

qua Collision

Collision thường được gọi là "Olympics của công nghệ" vì hội nghị thường niên này là một trong những hội nghị lớn nhất thế giới. Hội nghị này có hơn 1.500 công ty khởi nghiệp và hơn 35.000 người tham dự tụ tập tại Toronto, Canada mỗi năm.

Đây là cơ hội kết nối quan trọng cho bất kỳ ai trong ngành công nghệ và thu hút nhiều chuyên gia lãnh đạo. Đăng ký để gặp gỡ đồng nghiệp, hình thành quan hệ cố vấn và tham gia các phiên thảo luận tập trung vào những thách thức công nghệ lớn nhất hiện nay.

5. Diễn đàn Kinh doanh Thế giới

qua WOBI

Quản lý, hiệu suất cao, tài năng, lãnh đạo — đây chỉ là một số chủ đề được đề cập tại Diễn đàn Kinh doanh Thế giới. Nếu bạn chỉ có thể tham dự một sự kiện, đây là hội nghị thượng đỉnh về lãnh đạo toàn cầu mà bạn không thể bỏ lỡ.

WOBI thường có danh sách diễn giả nổi tiếng đến từ các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và các ngành khác. Ví dụ, sự kiện năm 2024 sẽ có sự tham gia của nhà văn người Mỹ Stephen M. R. Covey, Giám đốc điều hành AT&T Business Anne Chow và đạo diễn điện ảnh từng đoạt giải Oscar Francis Ford Coppola.

Hội nghị kéo dài hai ngày này diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới, vì vậy hãy nhớ thường xuyên kiểm tra ngày và địa điểm phù hợp nhất với công việc của bạn.

6. Industry of Things World

qua Industry of Things World USA

Nếu bạn muốn học hỏi từ những nhà đổi mới và nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, đây chính là hội nghị lãnh đạo bạn không nên bỏ lỡ. Hội nghị này cung cấp cơ hội để phát triển kỹ năng lãnh đạo, đặc biệt là trong việc định hướng tương lai.

Thông qua các hội thảo, hội đồng và bài giảng tương tác, bạn sẽ khám phá các phương pháp hay nhất để cải tiến quy trình và phát triển sản phẩm mới. ⚒️

Hãy lưu ý rằng có hai hội nghị Industry of Things World: Hội nghị Industry of Things World USA, là sự kiện kéo dài hai ngày diễn ra hàng năm tại San Diego, California, và hội nghị Industry of Things World International, được tổ chức hàng năm tại Berlin, Đức.

7. Hội nghị EntreLeadership Summit

qua Ramsey Solutions

Tác giả sách bán chạy và người dẫn chương trình radio Dave Ramsey tổ chức Hội nghị thượng đỉnh EntreLeadership hàng năm — sự kiện này được thiết kế để làm mới và tiếp thêm năng lượng cho khả năng lãnh đạo của bạn.

Đây là một hội nghị thượng đỉnh tuyệt vời không chỉ cho các doanh nhân mà còn cho các chủ doanh nghiệp và nhà lãnh đạo thuộc mọi lĩnh vực. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đầu tư vào con người và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của mình, hãy đến Dallas, Texas, để tham gia hội nghị này. ?

Lợi ích của việc tham gia các hội nghị lãnh đạo

Lợi ích của các hội nghị về lãnh đạo rất rộng và sâu. Bạn có thể mong đợi điều gì từ các phiên này? Dưới đây là một số lợi ích hàng đầu.

Phát triển kỹ năng và thu thập kiến thức

Một trong những lý do lớn nhất để tham dự các hội nghị về lãnh đạo là chúng thường có các phiên thảo luận nhỏ, nơi bạn có thể nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình.

Một số hội nghị cung cấp các phiên huấn luyện cá nhân để hướng dẫn bạn hoặc các thành viên trong nhóm của bạn về các lĩnh vực nhất định. Các hội nghị khác có các phiên bao gồm các chủ đề như cài đặt mục tiêu quản lý dự án hoặc đào tạo lãnh đạo cho các nhóm cụ thể, như phụ nữ hoặc thanh niên.

Đo lường mục tiêu và theo dõi tiến độ với ClickUp Goals

Cũng có các hội nghị giúp người tham dự cải thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, phong cách lãnh đạo và trí tuệ cảm xúc. ?

Hãy nhớ rằng không phải tất cả các hội nghị đều có cùng chủ đề và cơ hội phát triển kỹ năng. Vì vậy, nếu có mục tiêu cụ thể, hãy nghiên cứu để tìm hội nghị phù hợp với nhu cầu của bạn.

Cơ hội kết nối mạng lưới

Mở rộng mạng lưới là một lý do quan trọng khác để tham dự các hội nghị về lãnh đạo. Các sự kiện này mang đến cơ hội gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành của bạn, hoặc thậm chí từ các ngành liên quan.

Điều này mang đến cho bạn cơ hội xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp, giúp bạn hình thành các mối quan hệ đối tác kinh doanh có lợi. Nó thậm chí có thể giúp bạn tiến tới những vị trí mới và tốt hơn khi bạn tiến bộ trên con đường lãnh đạo của mình. ?

Cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu và những người thành công nhất trong ngành

Một trong những điều thú vị nhất của các hội nghị về lãnh đạo là chúng mang đến cho bạn cơ hội duy nhất để lắng nghe các nhà lãnh đạo có tầm nhìn và những người có thành tích xuất sắc nhất trong trường của bạn. Đây là những quan điểm mới có thể giúp bạn phát triển khả năng lãnh đạo cá nhân. ?

Bạn có thể tận dụng kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh của họ – điều này sẽ giúp bạn luôn cập nhật những ý tưởng và chiến lược mới nhất trực tiếp từ những người đã sáng tạo ra chúng.

Cách tối ưu hóa trải nghiệm hội nghị lãnh đạo của bạn

Sẵn sàng trải nghiệm hội nghị lãnh đạo quan trọng này? Trước khi đặt vé, hãy cùng thảo luận về cách bạn có thể tận dụng tối đa trải nghiệm của mình.

Cách chọn hội nghị phù hợp

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn chọn sự kiện phù hợp.

Chọn một hội nghị phù hợp với mục tiêu của bạn. Bạn muốn cải thiện kỹ năng quản lý các loại cuộc họp nhóm khác nhau ? Bạn muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo để tăng cường sự gắn kết trong nhóm? Hãy tìm kiếm các hội nghị có các phiên liên quan trực tiếp đến những kiến thức bạn muốn thu được nhất

Hầu hết các hội nghị đều có diễn giả chính, nhưng một số diễn giả có nhiều điều để chia sẻ hơn những người khác. Hãy tìm kiếm các hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia nổi tiếng trong ngành và các nhà lãnh đạo có tầm nhìn ?

Sự đa dạng giúp bạn tham gia và học hỏi, vì vậy hãy tìm kiếm các hội nghị cung cấp nhiều định dạng phiên khác nhau như phiên tương tác, hội thảo và hội thảo chuyên đề

Đừng quên xem đánh giá của những người đã tham dự trước đó để có cảm nhận về giá trị tổng thể của hội nghị

Đảm bảo giá sự kiện và chỗ ở phù hợp với ngân sách của bạn, đặc biệt nếu bạn đi cùng một nhóm lớn. Mọi người sẽ không muốn bỏ lỡ các phiên quan trọng hoặc phải đối mặt với chỗ ở không lý tưởng nếu bạn phải cắt giảm chi phí để giữ chuyến đi trong ngân sách ?

Nếu có thể, hãy tận dụng giá ưu đãi cho người đăng ký sớm để tiết kiệm chi phí và có thể dành một phần ngân sách cho các hoạt động thú vị nhằm xây dựng tình đoàn kết và thúc đẩy văn hóa nhóm

Mẹo kết nối và học hỏi

Nếu bạn là người mới tham gia hội nghị, ý tưởng kết nối và học hỏi trong một môi trường lạ lẫm có thể khiến bạn cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Khóa học này sẽ giúp bạn tự tin vào bản thân và kỹ năng của mình.

Sự tự tin sẽ giúp bạn nổi bật và để lại ấn tượng lâu dài, đồng thời giúp bạn tránh lo lắng trước sự kiện để có thể giữ tâm trí sáng suốt, bình tĩnh và cởi mở để học hỏi. ?

Dưới đây là một số mẹo khác để giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm tham gia hội nghị lãnh đạo:

Nếu bạn chưa có, hãy in một số thẻ kinh doanh. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng trao đổi thông tin liên lạc khi kết nối với người khác

Nếu bạn tham dự cùng những người đã từng tham dự hội nghị này hoặc các sự kiện tương tự, đừng ngần ngại nhờ họ giới thiệu những người mà họ đã quen biết

Mặc dù bạn có thể muốn bắt đầu bằng những lời giới thiệu hay tóm tắt lý lịch của mình, nhưng tốt nhất là tránh chi phối cuộc hội thoại. Thay vào đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đặt câu hỏi, lắng nghe và học hỏi ✨

Hãy ghi nhớ một vài câu chuyện để phá băng giúp bạn vượt qua những khoảng lặng trong cuộc hội thoại (đôi khi khá khó xử)

Giữa các hội thảo, diễn giả và các sự kiện khác, bạn có thể sẽ không có nhiều thời gian cho những cuộc hội thoại dài. Hãy nói ngắn gọn để tôn trọng thời gian của người khác và cố gắng giao lưu với nhiều người khác nhau

Hội nghị không phải là thời gian để bỏ qua lịch trình hàng ngày của bạn. Đây là những sự kiện bận rộn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng ứng dụng lịch hàng ngày để giúp bạn theo dõi mọi thứ bạn muốn tham gia ?

Sau khi hội nghị kết thúc, đừng để những kết nối mới của bạn mất đi. Hãy theo dõi để duy trì mối quan hệ lâu dài và nhớ kết nối trên mạng xã hội

Sử dụng ClickUp để lên lịch và tổ chức các hoạt động hội nghị của bạn

Tham dự một hội nghị đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch, tổ chức và hợp tác. Và không có cách nào tốt hơn để thực hiện điều đó hơn là sử dụng nền tảng tất cả trong một của ClickUp.

Khám phá ClickUp để quản lý các dự án của bạn với sức mạnh của AI, hơn 15 chế độ xem và tự động hóa công việc

Sử dụng trình quản lý nhiệm vụ của ClickUp để giúp bạn theo dõi ngày, giờ, chỗ ở và hơn thế nữa. Với hơn 15 chế độ xem có thể tùy chỉnh, bạn có thể xem công việc theo cách của mình.

Trên thực tế, bạn có thể sử dụng các tính năng quản lý nhân sự của ClickUp để lên kế hoạch cho các sự kiện không chỉ cho bản thân mà còn cho bất kỳ thành viên nào khác trong nhóm sẽ tham dự.

Tạo một trung tâm tập trung cho sự kiện với ngày đăng ký hội nghị và các chi tiết quan trọng khác. Sau đó, sử dụng các công cụ theo dõi công việc và quản lý lịch trình để mọi người có thể lên lịch các sự kiện hội nghị cụ thể mà họ muốn tham dự.

Muốn biết thêm? Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chương trình lãnh đạo của riêng mình, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn. Bắt đầu với các mẫu quản lý dự án ClickUp để tổ chức sự kiện và theo dõi mọi việc cần làm để chuẩn bị.

Cung cấp cho nhóm của bạn quyền truy cập vào thư viện hơn 1000 mẫu trên ClickUp

Nếu bạn cần theo dõi nhiều sự kiện hoặc dự án, các mẫu quản lý chương trình ClickUp có thể giúp bạn. Có hàng nghìn mẫu, vì vậy bạn sẽ luôn có tài nguyên trong tầm tay.

Tận dụng tối đa trải nghiệm hội nghị lãnh đạo của bạn với ClickUp

Hội nghị về lãnh đạo có thể là một cách hiệu quả và thú vị để trau dồi kỹ năng, kết nối với đồng nghiệp và gặp gỡ các nhà lãnh đạo có tầm nhìn trong ngành của bạn.

Cho dù bạn đang tham dự một trong những hội nghị lãnh đạo hàng đầu trong năm hay đang lên kế hoạch cho sự kiện của riêng mình, ClickUp luôn sẵn sàng giúp bạn từ đầu đến cuối.

Sử dụng các công cụ theo dõi công việc và chế độ xem có thể tùy chỉnh để lên lịch sự kiện và lập kế hoạch hoạt động hội nghị cho bạn và nhóm của bạn. Nhưng còn rất nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá.

Để bắt đầu, chỉ cần đăng ký Clickup — hoàn toàn miễn phí!