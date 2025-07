25 ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo mà nhóm của bạn sẽ yêu thích

Sẵn sàng tập hợp nhóm làm việc từ xa của bạn để tổ chức một bữa tiệc lễ hội chưa? Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn danh sách 25 ý tưởng tổ chức tiệc Giáng sinh ảo sáng tạo để lan tỏa không khí lễ hội. 🎄

Hãy biến cuộc họp nhóm truyền thống của bạn thành một trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ mà mọi người sẽ còn nhắc đến sau kỳ nghỉ lễ.

Không chần chừ nữa, hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch sự kiện ảo này để kỷ niệm thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

Đám tiệc Giáng sinh trực tuyến là gì?

Một bữa tiệc Giáng sinh ảo giống như một bữa tiệc văn phòng ngày lễ điển hình, ngoại trừ việc nó diễn ra trực tuyến qua phần mềm quản lý cuộc họp như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams hoặc WebEx.

Sự kiện ngày lễ ảo là một lựa chọn tuyệt vời cho nhân viên làm việc từ xa vì mọi người đều có thể tham gia ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, bạn có thể tiết kiệm chi phí và tránh những rắc rối khi cài đặt một bữa tiệc thực tế.

Đừng quên sử dụng một công cụ lập kế hoạch lễ hội để giữ mọi thứ ngăn nắp trước, trong và sau các hoạt động tiệc tùng, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. 🥳

25 Ý tưởng tổ chức tiệc Giáng sinh trực tuyến đáng nhớ

Bất kể kích thước của nhóm bạn là bao nhiêu, những ý tưởng tiệc ảo này, cùng với các quy tắc ứng xử trong cuộc họp ảo, sẽ biến bữa tiệc ảo của bạn thành điểm nhấn của mùa lễ hội. Hãy bắt đầu và biến bữa tiệc năm nay thành một sự kiện thành công rực rỡ!

1. Trao đổi quà "White Elephant" trực tuyến

Hãy vui vẻ cùng đồng nghiệp (bất kể họ ở đâu) với Mẫu Virtual White Elephant của ClickUp, giúp bạn dễ dàng thưởng thức trò chơi cổ điển này

Một trong những ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo hay nhất là trao đổi quà tặng ngớ ngẩn. Trước sự kiện, hãy nhớ cài đặt và chia sẻ giới hạn ngân sách cho các mục quà tặng. 💰

Sau đó, người tham gia chọn một món quà và gửi hình ảnh (cùng với thiết kế bao bì) cho người tổ chức. Người tổ chức có thể sử dụng Mẫu Virtual White Elephant của ClickUp để hiển thị những món quà này, ẩn đằng sau thiết kế bao bì, và đánh số để dễ tham khảo. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng ngẫu nhiên để xác định thứ tự mà người tham gia "mở" quà.

Trong bữa tiệc, người tham gia chọn một món quà để mở. Họ có thể giữ món quà mình chọn hoặc lấy của người khác. Nếu một món quà bị lấy, người chơi bị mất món quà đó sẽ chọn lại. Để trò chơi thú vị, hãy đặt giới hạn tối đa cho số lần lấy quà.

Người tổ chức sử dụng mẫu để theo dõi quyền sở hữu quà tặng và số lượng quà đã lấy. Trò chơi kết thúc sau khi người chơi đầu tiên có lượt cuối cùng để giữ hoặc đổi quà của mình. Sau bữa tiệc, mọi người mua và gửi quà thực sự cho nhau. 🎁

2. Trò chơi Pictionary Giáng sinh trực tuyến

Sử dụng Bảng trắng ClickUp để giao nhiệm vụ, gắn thẻ người được giao và mọi thứ cần thiết để bắt đầu sự hợp tác tiếp theo của bạn

Trò chơi Pictionary Giáng sinh này rất dễ thiết lập và chắc chắn sẽ khiến mọi người tham gia. Bạn cần một công cụ bảng trắng trực tuyến, như ClickUp Whiteboards, để chia sẻ với nhóm của mình.

Trước bữa tiệc, hãy chuẩn bị một danh sách các từ và cụm từ liên quan đến Giáng sinh như:

Nụ hôn dưới cây tầm gửi

Elf trên kệ 🧝

Người bánh gừng

Khi đến giờ chơi, chia nhóm thành các nhóm nhỏ. Bí mật gửi một từ cho một thành viên trong nhóm để vẽ lên bảng trắng (qua trò chuyện riêng tư trên ứng dụng video của bạn) trong khi những người khác đoán.

Đặt thời gian cho mỗi vòng khoảng 30 đến 60 giây. Nếu một nhóm đoán đúng, họ sẽ được một điểm. Luân phiên các họa sĩ trong mỗi nhóm để buổi tiệc trở nên sôi nổi hơn. Nhóm có nhiều điểm nhất sẽ là đội chiến thắng.

3. Trò chơi điền từ vào kịch bản Giáng sinh

Sử dụng ClickUp AI như một phần của bữa tiệc ảo để nghĩ ra những tiểu phẩm vui nhộn cho các thành viên trong nhóm

Để có một bữa tiệc tràn ngập tiếng cười, hãy thử trò chơi Mad Libs phiên bản Giáng sinh. Để chơi trò chơi này, bạn cần chuẩn bị một kịch bản cho một vở kịch ngắn có chủ đề Giáng sinh.

Đừng lo lắng nếu bạn không phải là nhà viết kịch — bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ trực tuyến hoặc sử dụng ClickUp AI, một công cụ AI để quản lý sự kiện, để giúp bạn nghĩ ra ý tưởng. Khóa là để trống trong kịch bản cho các danh từ, động từ, tính từ và trạng từ.

Trong bữa tiệc, mọi người cùng đóng góp bằng cách đề xuất các từ để điền vào chỗ trống mà không biết bối cảnh của vở kịch. Sau khi điền xong tất cả các chỗ trống, hãy phân vai cho các thành viên trong nhóm để diễn vở kịch bằng cách sử dụng các từ mà bạn vừa nghĩ ra.

4. Có gì trong hộp quà?

Hãy để nhóm làm việc từ xa của bạn thể hiện khả năng thám tử của mình với một trò chơi tiệc Giáng sinh ảo kết hợp giữa bí ẩn và niềm vui. 🕵️

Với tư cách là người tổ chức, bạn sẽ chuẩn bị một hộp quà với một "mục bí ẩn". Trong bữa tiệc, những người tham gia chỉ được hỏi những câu có hoặc không để giúp họ đoán mục đó là gì. Ví dụ:

Nó có hình tròn không?

Bạn có thể mặc nó không?

Bạn có tìm thấy nó trên cây thông Noel không?

Ai đoán đúng sẽ giành được một điểm cho bản thân hoặc nhóm của mình. Tiếp tục trò chơi với các mục khác nhau trong hộp và cuối cùng, người hoặc nhóm có nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.

5. Giáng sinh trên hòn đảo hoang vắng

Điều này tương tự như trò chơi phòng thoát ảo nhưng còn hay hơn — nó liên quan đến sự sáng tạo, hợp tác nhóm và kể chuyện.

Chia nhân viên làm việc từ xa thành các nhóm và yêu cầu họ mang theo một số mục giới hạn (khoảng 5 đến 10) để ăn mừng Giáng sinh trên một hòn đảo hoang. Hãy để họ sử dụng công cụ bảng trắng để trình bày lựa chọn của mình bằng hình ảnh. 🏝️

Sau khi brainstorming trong các phòng nhỏ, các nhóm quay lại để chia sẻ câu chuyện về lý do họ chọn từng mục. Lắng nghe quan điểm và lý luận của từng nhóm khiến trò chơi này trở nên thú vị và vui nhộn.

6. Trò chơi đố vui Giáng sinh

Đây là một cách thú vị để kiểm tra kiến thức về ngày lễ của nhóm bạn bằng các câu đố về truyền thống, lịch sử, phim ảnh, âm nhạc Giáng sinh, v.v.

Với tư cách là người dẫn chương trình, bạn sẽ chuẩn bị các câu hỏi trước và đọc chúng trong sự kiện. Nếu ai đó nghĩ rằng họ biết câu trả lời, họ sẽ giơ tay trong trò chuyện. Nếu họ trả lời sai, nhóm tiếp theo giơ tay sẽ có cơ hội trả lời. Đơn giản chỉ có vậy. ✅

7. Cuộc thi trang phục Giáng sinh

Hãy làm bữa tiệc Giáng sinh ảo của bạn thêm phần sôi động với những bộ trang phục thú vị. Hãy để nhóm của bạn thể hiện tinh thần lễ hội trong những bộ trang phục lễ hội, từ mũ và bộ đồ ông già Noel đến trang phục yêu tinh và những tác phẩm DIY độc đáo. 🧣

Thêm phần cạnh tranh bằng cách yêu cầu mọi người bình chọn các hạng mục như "Sáng tạo nhất", "Hài hước nhất" hoặc "Trang phục tự làm đẹp nhất" bằng tính năng bỏ phiếu trong cuộc gọi video. Đừng quên thêm "phòng chụp ảnh" ảo bằng cách chụp ảnh nhóm để lưu giữ kỷ niệm ngày lễ.

8. Trò chơi tìm kiếm đồ vật trong dịp lễ

Săn tìm kho báu là một trong những ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo tương tác nhất (và dễ thực hiện nhất!). Chỉ cần lập một danh sách từ 5 đến 10 mục liên quan đến ngày lễ để mọi người tìm kiếm ở nhà. Một số ý tưởng bao gồm:

Thiệp lễ

Ảnh gia đình vui nhộn

Biểu tượng của sự thành công

Phim hoặc cuốn sách yêu thích trong kỳ nghỉ lễ

Quà tặng doanh nghiệp tuyệt vời nhất từng nhận được

Khi bữa tiệc bắt đầu, hãy cho mọi người xem danh sách công việc, bật đồng hồ bấm giờ và xem cuộc tranh giành bắt đầu. Khi mọi người trở lại, hãy để họ chia sẻ các mục của mình và câu chuyện đằng sau chúng. Sau đó, bạn có thể công bố người chiến thắng — người tham gia thu thập được nhiều mục nhất trước khi hết thời gian sẽ là người chiến thắng. ⏰

9. Đoán bài hát Giáng sinh bằng emojis

Mọi người đều có thể hát theo những giai điệu Giáng sinh cổ điển, nhưng liệu họ có nhận ra chúng là biểu tượng cảm xúc không? Ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo này là biến những giai điệu nổi tiếng của ngày lễ thành biểu tượng cảm xúc. Ví dụ, ⛄🎩❄️ có thể là Frosty the Snowman.

Hãy cho mọi người xem các tổ hợp biểu tượng cảm xúc này bằng trình chiếu hoặc gửi chúng trong trò chuyện. Ai đoán đúng bài hát sẽ được một điểm, và người hoặc nhóm có nhiều điểm nhất vào cuối trò chơi sẽ chiến thắng.

10. Cuộc thi xây dựng người tuyết ảo

Dễ dàng phác thảo ý tưởng của bạn trên Bảng trắng ClickUp

Ngay cả khi không có tuyết thật, bạn vẫn có thể vui vẻ tạo ra những người tuyết kỹ thuật số — hãy chọn một bảng trắng trực tuyến làm khung vẽ của bạn. 🎨

Trong bữa tiệc, hãy dành thời gian để mọi người vẽ và khoe tác phẩm người tuyết của mình. Khi mọi người hoàn thành, bạn có thể tổ chức một cuộc bình chọn để xem tác phẩm người tuyết của ai được yêu thích nhất.

11. DIY Thủ công Giáng sinh

Thiết kế đồ thủ công Giáng sinh là một cách lễ hội khác để mọi người thể hiện tài năng nghệ thuật của mình. Chọn một hoặc hai món đồ thủ công dễ làm và gửi cho nhóm của bạn bộ dụng cụ trang trí DIY với tất cả các mục cần thiết. ⚒️

Dành thời gian để làm những món đồ thủ công này, cùng với bạn (hoặc một thành viên khác trong nhóm) dẫn dắt nhóm hoặc làm theo các bước trong video hướng dẫn trên YouTube. Vào cuối phiên, bạn có thể chụp ảnh các tác phẩm của mọi người và chia sẻ trên mạng xã hội hoặc thậm chí tổ chức bình chọn thiết kế yêu thích nhất trong nhóm.

12. Chương trình tài năng trực tuyến

Khám phá những kỹ năng và tài năng tiềm ẩn của nhóm bạn với một buổi biểu diễn tài năng trong ngày lễ! Đây là một hoạt động xây dựng nhóm ảo hấp dẫn để bạn có thể thấy một khía cạnh khác của đồng nghiệp và đánh giá cao sự đa dạng của họ.

Để chương trình tài năng diễn ra suôn sẻ, hãy yêu cầu các thành viên trong nhóm chuẩn bị trước một tiết mục ngắn hoặc trình diễn tài năng của họ. Tài năng có thể là bất cứ điều gì, chẳng hạn như:

Hát

Điều phối

Chơi nhạc cụ

Đọc một bài thơ tự sáng tác

Thực hiện các trò ảo thuật hoặc hài kịch đơn độc

Sau khi mọi người đã có cơ hội tỏa sáng, bạn có thể bỏ phiếu cho những tiêu đề thú vị như "Hành động sáng tạo nhất" hoặc "Tài năng bất ngờ nhất". 🏆

*13. Đêm chiếu phim Giáng sinh

Hãy cùng nhóm của bạn tham gia bữa tiệc Giáng sinh ảo trong một không gian thoải mái. Chọn một bộ phim Giáng sinh mà mọi người đều thích hoặc gửi một cuộc thăm dò ý kiến trước để quyết định bộ phim sẽ xem. 🎥

Trước bữa tiệc, bạn có thể gửi cho mọi người một gói quà gồm bánh quy Giáng sinh, bộ dụng cụ pha ca cao nóng, bỏng ngô hoặc các món ăn nhẹ khác hoặc chi trả chi phí đồ ăn nhẹ cho họ. Trong khi xem phim, hãy sử dụng tính năng trò chuyện của ứng dụng video để chia sẻ những tràng cười, bình luận hoặc những khoảnh khắc "không thể tin được" để giữ cho bữa tiệc vui vẻ và hấp dẫn.

14. Lớp học nhảy Giáng sinh trực tuyến

Hãy tạo không khí lễ hội cho nhóm của bạn bằng cách kết hợp các giai điệu Giáng sinh với những động tác nhảy đơn giản. 🕺

Bạn có thể mời một giáo viên dạy nhảy hoặc nhờ một thành viên trong nhóm thích nhảy dẫn dắt một điệu nhảy đơn giản. Điệu nhảy phải vui nhộn và dễ theo để tất cả các thành viên trong nhóm có thể tham gia và có những giây phút vui vẻ.

15. Thử thách tìm từ chủ đề lễ hội

Thêm một chút không khí lễ hội vào trò chơi tìm từ cổ điển trong bữa tiệc ảo của bạn. Tìm kiếm trực tuyến các câu đố tìm từ theo chủ đề Giáng sinh có các từ như "mistletoe" (cây tầm gửi), "reindeer" (tuần lộc), "Santa Claus" (Ông già Noel) và "snowflake" (bông tuyết)

Sao chép và dán các câu đố này vào Google Slides hoặc Bảng trắng ClickUp, mỗi người tham gia hoặc mỗi nhóm một trang trình chiếu (hoặc không gian bảng trắng). Trong bữa tiệc, hãy cho mọi người thời gian để tìm càng nhiều từ càng tốt. Người hoặc nhóm tìm được nhiều từ nhất sẽ chiến thắng. 🎉

16. Thử thách tìm từ trong từ

Ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo này là tìm nhiều từ nhỏ trong một từ lớn hơn có chủ đề lễ hội. Ví dụ, từ "Christmas", người chơi sẽ tìm thấy các từ như "Christ", "charm", "star", v.v.

Khi bạn đã sẵn sàng chơi, hãy tạo một danh sách các từ liên quan đến ngày lễ. Chia sẻ một trong số đó với nhóm của bạn và cho họ ba đến năm phút để nghĩ ra càng nhiều từ nhỏ càng tốt.

Bạn có thể làm cho trò chơi trở nên khó hơn bằng cách cho phép ít nhất ba hoặc bốn từ. Mọi người có thể ghi lại từ của mình, và khi hết thời gian, mọi người chia sẻ danh sách của mình. Người tham gia có nhiều từ nhất sẽ chiến thắng. 📝

17. Đoán đối tượng được "zoom"

Bạn đã bao giờ nhìn gần một vật gì đó mà hầu như không nhận ra đó là gì chưa? Rất có thể là bạn chưa bao giờ thử, và đó chính là điểm thú vị của trò chơi này.

Để chuẩn bị cho hoạt động này, hãy tìm những bức ảnh về các mục Giáng sinh và các đối tượng ngẫu nhiên khác. Phóng to một phần cụ thể của mỗi hình ảnh bằng ứng dụng ảnh trên máy tính của bạn. 🔎

Trong sự kiện, hãy chia sẻ màn hình từng bức ảnh đã phóng to để mọi người có thể đoán đó là gì. Nếu họ không đoán được, hãy tiếp tục thu nhỏ cho đến khi họ đoán ra.

18. Trò chơi ô chữ Giáng sinh

Dưới đây là một trò chơi chữ cổ điển khác để kích thích trí óc của nhóm bạn. Tìm một câu đố ô chữ có chủ đề Giáng sinh và hiển thị nó trên các trang trình chiếu riêng biệt trong Google Slides, giao cho mỗi thành viên hoặc nhóm một trang trình chiếu để làm việc.

Người tham gia có thể làm việc một mình hoặc theo nhóm. Nếu làm việc theo nhóm, hãy chia mọi người thành các phòng riêng biệt. Khi hết thời gian, tập hợp lại để kiểm tra câu trả lời và xem ai là người trả lời đúng nhất.

19. Danh sách những đứa trẻ nghịch ngợm của ông già Noel

Tìm ra ai là người "nghịch ngợm" trong mùa lễ hội này (hoặc những mùa trước) với phiên bản Giáng sinh của trò chơi "Never Have I Ever". Là người dẫn chương trình, bạn sẽ nói những câu bắt đầu bằng "Bạn sẽ bị Santa ghi vào danh sách nghịch ngợm nếu ..."

… bạn chưa từng xây một ngôi nhà bằng bánh gừng

… bạn đã tặng lại một món quà Giáng sinh

… bạn đã mở quà trước sáng Giáng sinh

Người chơi đặt một ngón tay cho mỗi hoạt động họ đã hoàn thành. Để trò chơi thêm thú vị, bạn có thể cho phép họ chia sẻ câu chuyện đằng sau mỗi ngón tay họ đặt xuống. Tiếp tục trò chơi cho đến khi bạn hoàn thành danh sách công việc hoặc chỉ còn một người còn ngón tay — người đó là người chiến thắng. 👆

20. Trò chơi "kẹo gậy" cực đỉnh

Phiên bản ảo của trò chơi Extreme Spoons này chắc chắn sẽ là trò chơi được yêu thích nhất trong bữa tiệc Giáng sinh tại văn phòng của bạn — chỉ cần thay thìa bằng kẹo gậy là được. 🥄

Mỗi người chơi cần một cây kẹo gậy và một bộ bài. Để bắt đầu, mọi người xáo trộn các thẻ của mình và chọn bốn thẻ. Bây giờ, họ sẽ chọn thêm một thẻ từ bộ bài còn lại và bỏ nó vào đống "rác" hoặc thay thế bằng một trong các thẻ trong tay.

Mục tiêu là thu thập bốn loại càng nhanh càng tốt. Sau khi thu thập được, hãy giơ kẹo gậy của bạn lên camera để những người khác làm theo. Ai là người cuối cùng giơ kẹo gậy của mình sẽ nhận được chữ "C" từ "CANDY". Đánh vần từ "CANDY" và bạn sẽ bị loại. Tiếp tục chơi cho đến khi chỉ còn một người chơi.

21. Trò chơi xếp chữ của Ông già Noel

Đây là một ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo thú vị khác: Mọi người cố gắng sắp xếp các chữ cái lộn xộn để tạo thành các từ liên quan đến Giáng sinh. Bạn có thể làm cho trò chơi khó hơn bằng các chủ đề như món ăn, phim và bài hát Giáng sinh. 🎶

Với tư cách là người dẫn chương trình, hãy tạo một bộ slide với các từ liên quan đến Giáng sinh được xáo trộn. Ví dụ: "Santa Claus" trở thành "tanas ualsc" và "mistletoe" trở thành "emitlost". Người tham gia có thể nói câu trả lời hoặc gõ vào khu vực trò chuyện. Người tham gia hoặc nhóm trả lời đúng nhiều từ nhất sẽ là người chiến thắng.

22. Hát thánh ca Giáng sinh karaoke

Một buổi hát karaoke với một chút thay đổi thú vị để làm cho bữa tiệc ảo của bạn thêm phần sôi động thì sao?

Tạo danh sách phát karaoke cho ngày lễ với các bài hát Giáng sinh nổi tiếng và bất kỳ bài hát yêu thích nào mà các thành viên trong nhóm yêu cầu. Tìm các bài hát này trên YouTube, kèm theo lời bài hát trên màn hình để mọi người có thể hát theo. 🎤

Để tăng thêm phần thú vị, hãy tổ chức một vòng hóa trang. Yêu cầu mọi người hát như các ca sĩ nổi tiếng hoặc người nổi tiếng – đảm bảo sẽ là một trận cười nghiêng ngả.

23. Giáng sinh "này" hay "kia"

Đây là hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội với các câu hỏi phá băng để kết nối, chia sẻ câu chuyện và tìm hiểu về truyền thống ngày lễ của nhau. 🧑‍🎄

Chuẩn bị một bộ slide với những lựa chọn vui nhộn mang chủ đề Giáng sinh như:

Cây thông thật hay cây thông giả?

Eggnog hay sô cô la nóng?

Gặp gỡ Grinch hay trở thành Grinch?

Áo len xấu xí hay pijama Giáng sinh?

Giữ trang trí đến ngày 5 tháng 1, hay tháo xuống trước ngày đầu năm mới?

Sau khi hỏi mỗi câu hỏi, hãy để mọi người chọn câu trả lời ưa thích (thông qua một cuộc thăm dò ý kiến) và giải thích lý do lựa chọn của họ. Điều này thường khơi dậy những cuộc tranh luận vui nhộn và tăng cường sự gắn kết trong nhóm.

24. Trình diễn trực tuyến trực tiếp

Tổ chức một buổi biểu diễn ảo trực tiếp giống như tổ chức một buổi hòa nhạc hoặc chương trình riêng tư cho nhóm của bạn trong phòng khách của họ. 🛋️

Để chuẩn bị cho sự kiện này, hãy thuê một nghệ sĩ chuyên nghiệp, chẳng hạn như ca sĩ, ảo thuật gia hoặc diễn viên hài. Chọn người có thể thu hút khán giả và mang đến một buổi biểu diễn vui nhộn. Đây là hoạt động hoàn hảo để nhóm của bạn có thể ngồi lại, thư giãn và giải trí.

25. Lễ trao giải Giáng sinh trực tuyến

Lễ trao giải Giáng sinh trực tuyến là một cách tuyệt vời để kết thúc sự kiện ngày lễ của bạn một cách hoành tráng. Nếu bạn đã tổ chức một số trò chơi thi đấu, đây là thời điểm lý tưởng để công bố người chiến thắng và giải thưởng của họ. 🏅

Một số ý tưởng về phần thưởng bao gồm quà tặng năng suất, thẻ quà tặng kỹ thuật số, vé xem phim, hộp happy hour hoặc thậm chí là một ngày nghỉ thêm. Bạn cũng có thể thêm phần thưởng "Cảm ơn" đặc biệt cho tất cả mọi người vì đã đóng góp vào sự thành công của bữa tiệc.

Câu hỏi thường gặp về kế hoạch tổ chức tiệc Giáng sinh ảo

Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về tiệc Giáng sinh trực tuyến tại văn phòng.

Làm thế nào để tổ chức một bữa tiệc ảo?

Đặt ngày cho sự kiện, chọn nền tảng hội nghị truyền hình như Zoom, lên kế hoạch cho các hoạt động hấp dẫn và gửi lời mời kỹ thuật số kèm theo chương trình. Một số hoạt động hay nhất bao gồm trao đổi quà Giáng sinh ảo hoặc quà tặng voi trắng, Danh sách những đứa trẻ nghịch ngợm của ông già Noel và This or That.

Làm thế nào để tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh ảo thú vị?

Yêu cầu nhóm của bạn mặc trang phục theo chủ đề Giáng sinh, bắt đầu bữa tiệc với các trò chơi vui nhộn và phá băng, và phát nhạc nền trong các hoạt động hoặc giờ nghỉ. Giữ cho sự kiện mang tính hòa nhập bằng cách khuyến khích mọi người tham gia.

Một bữa tiệc Giáng sinh trực tuyến nên kéo dài bao lâu?

Buổi tiệc nên kéo dài khoảng 1 đến 2 giờ. Thời gian này đủ dài để tham gia vào các hoạt động đa dạng mà không gây mệt mỏi cho mắt.

Tạo một bữa tiệc Giáng sinh vui vẻ và đáng nhớ với ClickUp

Lên kế hoạch cho một bữa tiệc hoàn hảo trong mùa lễ có thể rất căng thẳng. Nhưng với những ý tưởng tiệc Giáng sinh ảo này và ClickUp, bạn không cần phải lo lắng nữa! 🎄

Nền tảng quản lý dự án tất cả trong một của ClickUp được trang bị đầy đủ các tính năng để giúp bạn kiểm soát kế hoạch của mình:

Theo dõi chi tiết công việc: Tạo danh sách tất cả các công việc cần làm, phân công cho các thành viên trong nhóm lập kế hoạch, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ

Luôn cập nhật thời hạn: Đặt nhắc nhở công việc để không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ điều gì 🥁

Giao tiếp với người khác: Chia sẻ thông tin mới nhất với nhóm lập kế hoạch của bạn qua bình luận công việc và trò chuyện

Tiếp nhận yêu cầu và phản hồi: Sử dụng biểu mẫu của ClickUp để thu thập yêu cầu của nhóm (như sở thích về âm nhạc, phim ảnh và đồ ăn nhẹ) trước bữa tiệc và thu thập phản hồi sau đó để cải thiện các sự kiện trong tương lai 🤩

Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí để sắp xếp mọi thứ và tạo ra một lễ kỷ niệm sôi động và đáng nhớ!