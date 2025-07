sunumlarınız için en iyi 8 Tome AI alternatifi

Hayatınızın sunumu için hazırlanıyor musunuz? Ya da sunum tasarlamak için saatler harcamaktan bıktınız ve daha iyi bir platforma mı ihtiyacınız var?

Çözüm: yapay zeka (AI) sunum araçları.

Nasıl bakarsanız bakın, AI araçları görsel olarak çekici sunumlar oluşturmanıza yardımcı olarak çok zaman kazandırır ve çoğu, sadece birkaç dakika içinde çarpıcı, profesyonel kalitede slaytlar üretir. ✨

Tome AI, AI destekli sunum şablonları için popüler bir seçenektir, ancak herkes için uygun değildir. Bu kılavuzda, Tome AI'nın en iyi alternatiflerini nasıl keşfedeceğinizi ve favori Tome AI alternatiflerimizin listesini göstereceğiz.

Tome AI nedir ve sunum AI nasıl işler?

Tome AI, sıradan PowerPoint (PPT) sunum yazılımlarından çok daha fazlasıdır. Kendisini "sunumlar, belgeler ve açılış sayfalarına" alternatif olarak tanıtmaktadır. AI'yı kullanarak ilgi çekici ve profesyonel sunumlar oluşturmak için paylaşılabilir bir multimedya platformu olarak düşünün.

Tome AI popüler bir çözüm olsa da, piyasada tek seçenek kesinlikle değildir. Birçok platform, sunum AI'sını şu amaçlarla kullanır:

Slayt oluşturmayı otomatikleştirin: AI'ya birkaç ipucu verin, sunum hedeflerinize en uygun düzenleri, tasarımları ve görsel öğeleri önerilsin

Yaratıcı üretim: Özel grafikler hazırlamak için kimin zamanı var? Özel grafikler hazırlamak için kimin zamanı var? Görsel AI araçları , saniyeler içinde yüksek kaliteli özel görüntüler oluşturur (tabii ki doğru AI komutlarıyla

İçeriği optimize edin: Mevcut bir slayt sunumunuz varsa, bazı AI araçları bunu analiz eder ve daha da iyileştirmek için öneriler sunar (kodlama ve dil modellerinin sihridir!)

Hedef kitleye ve üsluba uyum sağlayın: Sunumunuzun üslubunun doğru olduğundan emin değil misiniz? AI araçları, sunumunuzun düzenini ve içeriğini analiz ederek hedef kitlenize daha iyi hitap edecek değişiklikler önerir

Tome AI'dan memnun değilseniz endişelenmeyin, aralarından seçim yapabileceğiniz düzinelerce Tome AI alternatifi var. ?️

Sunumlarınız için en iyi Tome AI alternatifleri arasında nasıl seçim yapabilirsiniz?

AI her yerde. Profesyonel sunumlar oluşturmak için doğru Tome AI alternatifini nasıl seçebilirsiniz? Ve hangisi çarpıcı sunumlar oluşturmak için en iyi AI sunum oluşturucu?

En beğendiğinizi ücretsiz olarak seçebilirsiniz, ancak en azından aşağıdaki özellikleri karşılayan bir sunum aracı seçtiğinizden emin olun:

Düzen otomasyon ve tasarım: Sunum düzenlerini seçmek, slaytları tasarlamak ve mükemmel yazı tipini bulmak çok zaman alır. En iyi Tome alternatifleri, her slaytın düzenini ve tasarımını otomatikleştirir

Grafik oluşturma: Midjourney gibi AI araçları, basit sohbet komutlarından görüntüler oluşturur. Diğer araçlar ise infografikler ve animasyonlar bile yapabilir. Bunların oluşturulması genellikle çok zaman alır, bu nedenle AI aracınız görselleri ne kadar iyi işleyebilirse, o kadar fazla zaman kazanırsınız ⏱️

İçerik oluşturma: İyi bir yazar olduğunuzu biliyoruz, ancak İyi bir yazar olduğunuzu biliyoruz, ancak içerik oluşturmak zaman alır ve zamanınız kısıtlıdır. Sunum metinlerini dakikalar içinde özetlemenize, yazmanıza ve optimize etmenize yardımcı olacak bir AI sunum aracı arayın

Entegrasyonlar: AI hayatınızı kolaylaştırmamalı mı? İş akışınızı kolaylaştırmak ve sonunda yapılacaklar listenizin önüne geçmek için halihazırda kullandığınız teknoloji yığınıyla entegre olan bir çözüm arayın ✅

en İyi 8 Tome AI Alternatifi

Tome AI'ya alternatifler mi arıyorsunuz? İşte dikkat çekici sunumlar oluşturmak için en iyi sekiz seçkimiz ve bir de sürpriz adayımız. ?

1. Gamma Uygulaması

Gamma aracılığıyla

Gamma, kendisini farklı bir tür sunum AI'sı olarak tanıtıyor. Herhangi bir biçimlendirme veya tasarım işi yapmanız gerekmez; AI'ya talimat verin, gerisini Gamma halletsin.

Biraz ilham ihtiyacınız varsa, Gamma'nın hazır şablonlarına göz atın. Sadece 20 tane mevcut, ancak AI aracını başlatmak ve mükemmel bir sunum oluşturmak için yeterince iyi bir başlangıç noktası sağlayacaktır. ⭐

Gamma'nın en iyi özellikleri:

Gamma, benzersiz bir sohbet tabanlı, eller serbest platform sunar

Belgeler, sunumlar ve hatta açılış sayfaları oluşturun

Tek bir tıklamayla tüm projeyi yeniden tasarlayın

Gamma sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar birkaç tema daha olmasını istediğini söylüyor

Diğerleri, yalnızca metin içeren komut istemlerinin yeterli olmadığını, bu nedenle yine de bazı tasarım işlerini manuel olarak yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor

Gamma fiyatlandırması:

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık faturalandırılır

Gamma derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: N/A

Capterra: N/A

2. Beautiful. ai

Beautiful. ai, sunumlar ve tanıtım sunumları konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka platformudur. Grafikler, listeler, slaytlar ve görseller için çok sayıda şablon içerir, böylece dakikalar içinde size özel bir yapay zeka sunumu oluşturabilirsiniz.

Bu Tome AI alternatifi, bireysel kullanıcılar ve takımlar için seçenekler sunarak, hem yeni kurulan şirketler hem de birkaç çalışanı olan küçük işletmeler için ideal hale getirir.

Beautiful.ai'nin en iyi özellikleri:

DesignerBot ile slaytlar oluşturun, fikirler üretin, metin ve görseller oluşturun

DesignerBot'a daha fazla bağlam sağlamak için metin tabanlı belgeler ekleyin

Uzun metinleri birkaç maddeye anında özetleyin

Beautiful.ai sınırlamaları:

Bazı kişiler ücretsiz deneme sürümlerini iptal etmekte sorun yaşadı ve yine de ücretlendirildi

Diğer kullanıcılar PowerPoint slaytlarını veya Google Slaytlar sunumlarını Beautiful.ai'ye aktarmanın bir yolunu arıyor

Beautiful.ai fiyatlandırması:

Pro: Aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

Takım: Kullanıcı başına aylık 40 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Beautiful. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

3. Basitleştirilmiş

Basitleştirilmiş yoluyla

Simplified, dakikalar içinde profesyonel sunumlar hazırlayan sağlam bir AI sunum aracıdır. Ancak bu Tome alternatifini seviyoruz çünkü sunum slaytlarından çok daha fazlasını sunuyor.

Bu AI platformu, grafik tasarım araçları, bir AI içerik yazarı, bir video düzenleyici ve animatör ve hatta bir sosyal medya yönetim aracı içerir.

Her şeyden biraz var, eğer aradığınız buysa, Simplified ile her şeyi basitleştirin.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler:

AI'nın gücüyle e-ticaret sayfaları, sunumlar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturun

Saniyeler içinde görüntüler, metinler ve düzenler içeren sunumlar oluşturun

Yazı tipi, renk, resimler ve sesi istediğiniz gibi özelleştirin

Basitleştirilmiş sınırlamalar:

Bazı Basitleştirilmiş araçlarda karakter sınırı vardır

Bazı kullanıcılar Simplified'ın daha fazla şablona sahip olmasını istiyor

Basitleştirilmiş fiyatlandırma:

Ücretsiz Tasarım

Design Pro: Bir koltuk için aylık 6 ABD doları

Tasarım İşletmesi: Beş koltuk için aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

4. SlidesAI

SlidesAI aracılığıyla

Google Slides kullanıyor musunuz? Öyleyse, SlidesAI'nin Google Slides ile mükemmel bir şekilde entegre olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir. Bu, Google hesabınızdan çıkmadan saniyeler içinde AI destekli slaytlar oluşturmanın çok kolay olduğu anlamına gelir.

PowerPoint kullanıcıları endişelenmeyin. SlidesAI yakında Microsoft için de kullanıma sunulacak! ?

SlidesAI'nin en iyi özellikleri:

Basit bir metin komutuyla sunumlar oluşturun

Bazı beta kullanıcıları, sadece bir konu belirlediğinizde SlidesAI'nin geri kalanını hallettiği "Konudan Sunuma" işlevine erişebilir

İngilizce ve 100 diğer dilde sunumlar oluşturun

SlidesAI sınırlamaları:

SlidesAI şu anda yalnızca Google Slides için kullanılabilir

Bazı kullanıcılar SlidesAI'nin kaliteli görüntüler oluşturmakta zorlandığını söylüyor

SlidesAI fiyatlandırması:

Temel: Ücretsiz

Pro: 10 $/ay

Premium: 20 $/ay

SlidesAI puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Canva

Canva aracılığıyla

Canva, tanıtıma gerek bile olmayan bir grafik tasarım aracıdır. Ancak bu popüler platformun aynı zamanda akıllı bir Tome AI alternatifi olduğunu biliyor muydunuz?

Canva'nın beta Magic Design özelliği, akıllı şablonlardan ilham alan ve bunları istemlerinize göre özelleştiren ücretsiz bir AI aracıdır.

Boş bir sunumdan başlayın veya kendi medyanızı yükleyin, bir komut girin ve işe koyulun. ?

Canva'nın en iyi özellikleri:

Tekrar tekrar kullanmak üzere kendi şablonlarınızı oluşturun

Canva'nın AI görüntü oluşturucu, sunumunuz için benzersiz görüntüler oluşturur

Bir içerik fikri yazın, Magic Design AI'yı kullanarak slaytları resim ve metinlerle doldursun

Canva sınırlamaları:

Magic Design şu anda beta sürümünde bir özelliktir

Canva tarafından oluşturulan bazı görüntüler "kabus gibi" olabilir, bu nedenle tüm görüntüleri dikkatlice inceleyin

Canva fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: 119,99 $/kullanıcı/yıl

Takımlar: Beş kişilik takım başına yıllık 300 $

Canva puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.380+ yorum)

6. Decktopus

Decktopus aracılığıyla

Sevimli ismiyle dikkat çeken Decktopus aracı, sadece bir başlık ile sunum oluşturabilen bir Tome alternatifidir. Elbette, daha fazla bağlam sunmak isteyebilirsiniz. Ancak Decktopus, ona ne kadar çok veya az bilgi verirseniz o kadar çok iş yapar. ?

Decktopus'un en iyi özellikleri:

Markanıza uygun temalar, yazı tipleri ve renklerle sunumları özelleştirin

Decktopus Image & Icon Finder aracında anında görsellere göz atın

Slide Notes Maker aracında tüm sunum notlarını izleyin

Decktopus sınırlamaları:

Bazı özellikler Pro planına özeldir ve İş planında mevcut değildir

Bazı kullanıcılar, Decktopus'un daha fazla düzen sunmasını istediğini belirtiyor

Decktopus fiyatlandırması:

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

İş AI: 29,99 $/ay kullanıcı başına

Decktopus puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

7. ChatGPT

ChatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin ChatGPT'si 2022'de dünyayı alt üst etti ve AI araçlarının yaygın olarak benimsenmesine yol açtı. Bugün, sunumlarınız için fikirler ve metinler oluşturmak için GPT-3'ü ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Peki, ChatGPT sizin için görseller ve slaytlar oluşturacak mı? Hayır.

Ancak ana hatları, sunum başlıklarını ve konuşma noktalarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Başka bir siteden şablon kullanmak sizin için sorun değilse ve söylemek istediklerinizin özüne odaklanmak için yardıma ihtiyacınız varsa, ChatGPT harika bir seçenektir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri:

Basit chatbot arayüzüyle slayt başlıkları, ana hatlar, konuşma konuları ve daha fazlasını oluşturun

Sunum kıyafetleriniz için tavsiye isteyin — ChatGPT'nin bir robot için şaşırtıcı derecede iyi bir stil anlayışı olduğunu duyduk ?

Metninizin SEO gücünü değerlendirin

ChatGPT sınırlamaları:

Kendi görsellerinizi ve slayt sunumlarınızı oluşturmanız gerekiyor

ChatGPT ara sıra çöküyor ve gecikmeler yaşıyor

ChatGPT fiyatlandırması:

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

ChatGPT puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

8. Artı AI

Via Plus AI

Plus AI, mevcut Google Slides hesabınıza bir eklenti olarak çalışan bir Google Slides sunum oluşturma aracıdır. Plus AI'ya ne tür bir sunum yapmak istediğinizi söyleyin, bağlam ekleyin, algoritma her şeyi sizin için halletsin.

Her zaman olduğu gibi, metinleri, görüntüleri ve düzenleri dünyaya sunmadan önce düzenlemeyi unutmayın.

Ayrıca AI'nın en iyi özellikleri:

Farklı slayt türlerini kolayca ekleyin

Mevcut düzenleri yeniden düzenleyerek yeni bir şey yaratın

Tek bir tıklamayla metni yeniden yazın, tonunu değiştirin ve özetleyin

Ayrıca AI sınırlamaları:

Ayrıca AI'nın çok fazla yorumu yok

Bazı kullanıcılar AI yazarın çok gelişmiş olmadığını söylüyor

Ayrıca AI fiyatlandırması:

Ücretsiz

Slides AI: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ayrıca AI derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

Tome AI ve diğer sunum platformları sadece birkaç dakika içinde ilgi çekici sunumlar oluştururken, ClickUp gibi içerik oluşturma araçları, anlaşmaları kesinleştiren etkileyici içerikler oluşturmak için daha gelişmiş AI özellikleri sunar. ?

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp, Tome AI'nın safkan bir rakibi mi? Hayır. Ama bizi dinleyin.

Sunumlar hazırlamıyoruz, ancak bundan çok daha fazlasını yapıyoruz. Dikkatleri üzerine çeken, zengin içerikli ve değerli sunumlar hazırlamanız gerektiğinde ClickUp'ı tercih edin.

ClickUp AI, görev yönetimi, içerik oluşturma ve işbirliği için hepsi bir arada bir araçtır. Kullanım örneğinizi girin, ClickUp kullanım örneğinize özel olarak uyarlanmış metinler oluştursun. ? ✍️

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

Ama biz daha yeni ısınmaya başladık. ClickUp Docs, proje görevlerinizi, sohbetlerinizi ve AI yazarı tek bir yerde birleştirir. ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızla bir sonraki büyük projeniz için gerçek zamanlı olarak, yüz yüze veya sanal olarak beyin fırtınası yapmak için idealdir.

Beyaz Tahta'dan memnun kaldığınızda, takımınızın ilerlemesini izlemek için onu bir ClickUp Kanban Panosuna dönüştürün.

Şablonlardan bahsetmeye bile gerek yok. ClickUp yüzlerce şablona sahiptir. Bir sonraki muhteşem sunumunuz için kullanabileceğiniz hızlı başlangıç planı için ClickUp Sunum Şablonuna bir göz atın.

İhtiyaçlarınıza tam olarak uyan uygun şablona sadece bir tık uzaklıktasınız.

Şablonlarınızı ClickUp AI ile eşleştirerek yazar bloğunu aşın ve harika fikirlerinizi dünyayla zahmetsizce paylaşın. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp AI, müşteri desteği, satış, pazarlama, mühendislik, proje yönetimi ve çok daha fazlası için işe özel içerik oluşturur

Beyaz Tahta'da sunumlar için beyin fırtınası yapın ve bunları sadece birkaç tıklamayla sunuma veya projeye dönüştürün

Belgeleri sunumlarınıza bağlayarak her slayta bağlam ekleyin

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Yeni kullanıcılar bazen ClickUp'ın özelliklerini ilk başta çok karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

ClickUp: Meşgul Profesyoneller için En İyi Tome AI Alternatifi

Yapay zeka, sunumların geleceğidir. AI görüntü stillerinden akıllı içerik önerilerine kadar, burada listelenen Tome AI alternatifleri, çok kısa sürede daha iyi sunumlar oluşturmanızı vaat ediyor.

Tome AI güçlü bir oyuncu olsa da, slaytlarınızı göz alıcı hale getirecek çok sayıda AI slayt tasarım aracı bulunmaktadır. ?

ClickUp, belgelerinizi, beyaz tahtalarınızı, şablonlarınızı ve çok daha fazlasını yöneten hepsi bir arada, bulut tabanlı bir iş platformudur. Sunum tasarlamayı seviyor ve sadece kelimeler konusunda yardıma ihtiyacınız varsa (yani sunumun en önemli kısmında!), size yardımcı olabiliriz.

AI'nın gücünü iş başında görün: ClickUp AI'yı şimdi deneyin.