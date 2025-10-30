metin-video dönüştürmek için 25'ten fazla Sora AI komutu

Tek bir metin satırı tamamen işlenmiş bir videoya dönüşebilseydi ne olurdu?

Bu artık bir düşünce deneyi değil, üretimi hızlandırmanın ötesinde işlevler sunan bir video oluşturma aracı olan Sora AI'nın ilk kullanıcıları için günlük gerçeklik. Yaratıcı takımların görsel hikaye anlatımına bakışını yeniden şekillendiriyor: daha az cilalama, daha fazla yineleme. Daha az taslak, daha hızlı içgörü.

Ve yaratıcı dünya da bunu fark etti.

Elbette, herhangi bir yeni AI aracıyla birlikte, internet hızla tavsiyeler, ipuçları ve... şakalarla dolup taşar. Örnek olarak, "en iyi" Sora AI komutlarını arayanları alay eden bir Reddit konuşması:

Ancak memlerin arkasında gerçek bir potansiyel yatıyor. Sora AI gibi araçlar, pazarlamacılar, oluşturucular ve ürün takımlarının video oluşturma, hikaye anlatımı ve görsel içerik otomasyonunu zahmetsizce ölçeklendirmelerine olanak tanıyor.

Bu blog yazısında, hedef kitleniz için içerik oluşturmanıza yardımcı olacak bazı Sora AI komutlarını inceleyeceğiz. Bonus olarak, Sora AI'ya en iyi alternatif olan ClickUp'ı da ele alacağız! 🏁

Sora AI nedir?

sora AI aracılığıyla

Sora AI, OpenAI tarafından geliştirilen, metin komutlarından kısa, yüksek kaliteli video klipler oluşturan metinden videoya dönüştürme modelidir. Aşağıdakileri içeren sahneler üretebilir: Birden fazla karakterin doğal bir şekilde etkileşimi

Kamera hareketi ve sinematik perspektif

Ayrıntılı ortamlar ve tutarlı aydınlatma

Çerçeveler arasında mantıksal fizik ve zamansal tutarlılık

AI aracı, mevcut videoları genişletebilir, yeni kareler oluşturabilir ve difüzyon ve dönüştürücü mimarilerinin bir kombinasyonunu kullanarak zamansal olarak tutarlı, görsel olarak uyumlu sonuçlar üretebilir.

Sora AI komutları nedir?

Sora AI komutları, OpenAI'nin metinden videoya AI'sına verdiğiniz talimatlardır ve fikirlerinizi bir dakikaya kadar uzunlukta video olarak hayata geçirir. Karakter hareketlerinden ışıklandırmaya, kamera açıları ve duygusal tondan her şeyi tanımlayabilirsiniz. Bunları açık (120 kelimeden az), canlı ve yapılandırılmış tutun; metin formunda mini bir storyboard gibi.

Sora, ayrıntılara önem verir. Ona ne olduğunu, nerede olduğunu ve nasıl hissettirdiğini söyleyin.

✅ Örnek komut:

"Bir tasarımcı, güneş ışığı alan bir stüdyoda, arka planda yumuşak caz müziği çalarken tel kafesler çiziyor."

20 kelimeden az bir sürede sinematik netlik.

Video oluşturmada AI komutlarını kullanmanın avantajları

Video oluşturma için Sora AI komutlarını kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Video üretimini hızlandırır , basit metin girdilerinden hızlı bir şekilde içerik üretir

Yaratıcı fikirleri görsel sahnelere dönüştürerek yaratıcı olanakları genişletir

üretim maliyetini* en aza indirir, aktörlere, kameralara ve karmaşık düzenleme ihtiyaçlarını ortadan kaldırır

Çeşitli komutlarla video içeriğinin büyük ölçekte özel hale getirilmesini ve kişiselleştirilmesini sağlar

Komut kılavuzlu kontrol sayesinde çok sahneli veya çok çekimli video'larda tutarlılığı artırır

Tam üretimden önce video konseptlerinin hızlı prototip oluşturulmasını ve yinelenmesini kolaylaştırır

Projeleri ölçeklendirir ve bulut tabanlı erişilebilirlik ile uzaktan işbirliği yapmanızı sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, AI tarafından üretilen sentetik videoların (çekilmiş sunucular yerine avatarlar kullanılarak) geleneksel videolarla eşdeğer öğrenme kazançları sağladığını ortaya koydu. Bu da, yüksek kaliteli videoların artık her zaman büyük stüdyolar anlamına gelmediğini gösteriyor.

Tak ve çalıştır özellikli bir AI pazarlama kılavuzu mu istiyorsunuz? Bu hızlı başlangıç kılavuzunu izleyerek gerçek takımların AI'yı nasıl kullandığını, potansiyel müşterileri nasıl segmentlere ayırdığını, daha hızlı yazdığını ve önemli olanı nasıl ölçtüğünü görün. Teknolojik bir revizyon gerekmez.

Etkili Sora AI Komutları Nasıl Yazılır?

Bir sahneyi, karakteri veya eylemi nasıl tanımladığınız, video çıktısını doğrudan şekillendirir. Bu nedenle, açık, öz ve yaratıcı talimatlar yazmayı bilmek anahtardır.

İşte açık ve etkili Sora AI komutları yazmanın yolları:

Adım #1: Önce hedefinizi belirleyin

Sorun: Hangi hikayeyi anlatıyorum? Hızlı bir eğitim, dramatik bir açıklama mı yoksa samimi bir ürün klibi mi? Amacınız, hızınızı, tonunuzu ve görsel havanızı belirler.

📌 Örneğin, "minimalist UI hareketleriyle uygulama özelliklerini vurgulayan şık bir ürün demosu" gibi bir komut, "aynı uygulamayı parlak renkler ve çizgi film tarzı simgelerle gösteren eğlenceli bir ürün demosu" gibi bir komuttan çok farklı görünecektir

Niyetinizi önceden belirtmek, görsellerinizin tutarlı ve markanıza uygun olmasını sağlar.

Herhangi bir sahne detayı eklemeden önce tonu, stili ve hedef platformu düşünün; bu, yinelemelerde zaman kazanmanızı sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Büyük ölçekli bir ankette , pazarlamacıların %91'inin video ş akışlarına zaten bir form AI entegre ettiği ve %85'inin bunun maliyetleri azalttığını söylediği ortaya çıktı.

Adım #2: Anahtar unsurlar etrafında komutları yapılandırın

Her güçlü komut altı temel unsuru kapsar: Kim, Eylem, Ayar, Kamera, Işıklandırma, Ses

Örnek komut analizi:

Konu ve eylem: "Bir ürün yöneticisi, önünde yüzen holografik bir gösterge paneli sunarken el hareketleri yapıyor."

*ayar ve atmosfer: "Güneş ışığı alan cam duvarları ve cilalı yüzeylerdeki ince yansımalarıyla aydınlık, modern bir ofis"

Kamera ve kadraj: "Orta çekim, alçak ve samimi perspektif, sinematik film çekimi, 50 mm lens, sığ alan derinliği"

Aydınlatma ve renk: "Yumuşak, sıcak aydınlatma, hafif sinematik parlaklık, holografik arayüzü vurgulayan"

Ses ve ortam: "Klavye tıklamaları, hafif ofis sohbetleri, yumuşak ortam müziği"

💡 Profesyonel İpucu: Animasyonların doğal görünmesi için "kaymak", "dönmek", "kaydırmak" gibi hareket gösteren fiiller kullanın.

Adım #3: Açıklamaları canlı ama özlü tutun

"Harika bir ürün göster" gibi belirsiz Sora AI komutlarından kaçının. Bunun yerine, sahneyi ayrıntılı olarak açıklayın: "Kullanıcı, animasyonlu grafikler gerçek zamanlı olarak güncellenirken etkileşimli gösterge paneli kaydırır. " Spesifiklik, Sora'ya yol gösterirken AI'nın yaratıcılığına da alan bırakır.

Adım #4: Özel ekleyin

Videonuzun hareketini, stilini ve yinelemelerini kontrol ederek onu tamamen kendinize ait hale getirin:

Hareket ve zamanlamayı kontrol edin: Karmaşık sekansları net adımlara bölün. Örneğin: "Yönetici masasına yürür, holograma dokunur ve gösterge paneli ölçümlerini yakınlaştırır." Bu, çok çekimli videolarda pürüzsüz geçişler sağlar ve aksaklıkları önler

Referans stilleri veya estetik: Görsellerinizi tür veya tasarım ipuçlarıyla sabitleyin: 'Teknoloji girişimleri reklam stili, fütüristik kullanıcı arayüzü, canlı neon vurgular' veya 'sosyal medya reklamları için minimalist 2D animasyon. ' Tanıdık sinematik referanslar, Sora'nın tutarlı görseller sunmasına yardımcı olur

💡 Profesyonel İpucu: Sora AI komutlarını taslaklar gibi düşünün. Bir sürüm oluşturun → bir öğeyi (kamera açısı, ışıklandırma veya renk) değiştirin → yeniden çalıştırın. Sonuçlar istenen gibi değilse, önce basitleştirin: bir anahtar eylemi veya ayarı kilitleyin, ardından kademeli olarak karmaşıklığı artırın.

Adım #5: Görüntüleri kullanın ve API parametrelerini ayarlayın

Birden fazla video da tutarlı karakter görünümü veya ürün görünümü mü istiyorsunuz? Komutunuzun yanında bir referans resim sağlayın. Marka görsellerinin tutarlı olması gereken ürün lansmanları için mükemmeldir.

Videonun uzunluğunu, çözünürlüğünü ve model sürümünü komut isteminin metni değil, API'da belirtmeniz gerekir. Kısa klipler (4-8 saniye) yönetimi ve daha uzun sekanslara birleştirilmesi daha kolaydır, böylece akıcı hareket ve tutarlılık korunur.

Farklı Kullanım Durumları için En İyi Sora AI Komutları

Sora AI, takımların beyin fırtınası yapma, storyboard oluşturma ve video üretme şeklini değiştiriyor. İdeal video veya görüntü için, komut mühendisi olmanıza gerek yok.

İşte farklı alanlar için bazı komut fikirleri:

Pazarlama ve reklamcılık

Bir kafe için sinematik reklam

📌 Kullanım örneği: Marka hikayeleri, kampanyalar, sosyal reklamlar ve ürün tanıtımları.

Küçük bir iş sahibinin gün doğumunda kafesini açarken sıcaklığı, aromayı ve topluluk ruhunu yansıtan 20 saniyelik sinematik bir reklam oluşturun Akıllı saat için fitness izleme, minimalist tasarım ve aktif yaşam tarzı sahnelerini öne çıkaran şık bir ürün tanıtımı oluşturun Billboardlar, telefonlar ve sosyal platformlarda küresel bir pazarlama kampanyasının hızlı tempolu bir montajını görselleştirin Sosyal medya için, doğal ışıkta sürdürülebilir bir cilt bakım markasının gerçek hayattaki kullanımının özelliklerini içeren kısa bir dikey video hazırlayın

💡 Profesyonel İpucu: Dinamik, reklam tarzı görseller için kamera hareketlerini (pan, dolly zoom, aerial sweep) belirtin. Ayrıca, "sıcak sinematik tonlar" gibi renk derecelendirme terimlerini de ekleyebilirsiniz

İçerik oluşturma ve medya

Sinematik kamera hareketleri içeren YouTube video

📌 Kullanım örneği: Hikaye anlatımı, giriş/bitiş bölümleri, kısa içerik formları ve görsel denemeler.

Ruh halini yansıtan aydınlatma ve sanat malzemeleriyle dolu rahat ve yaratıcı bir stüdyoda sinematik kamera hareketleriyle 15 saniyelik bir YouTube intro'su oluşturun Bir sanatçının duvar resmini çizdiği ve ekran üzerinde dijital sürüme dönüştüğü bir zaman atlamalı video oluşturun Yağmurlu bir gecede şehir sokaklarında ilham arayan bir film yapımcısını anlatan kısa bir hikaye filmi çekin Podcast arka planı için döngüsel B-roll görselleri oluşturun: yumuşak aydınlatma, hareketli kamera, minimalist masa kurulum

💡 Profesyonel İpucu: Görüntü oranı (16:9 veya 9:16) ve kamera hareketi gibi ayrıntıları ekleyin, böylece çıktınız platforma uygun olsun. Bu, aşağıdaki komut mühendisliği örneklerinde gösterildiği gibi büyük bir fark yaratır.

Ürün ve teknoloji

Bulut depolama için adım adım kılavuz

📌 Kullanım örneği: Özellik açıklamaları, oryantasyon, yatırımcı sunumları, ürün vizyonu hikayeleri.

Bir kullanıcının mobil uygulama ile etkileşimini sorunsuz bir animasyonla gösterin, onboarding adımlarını ve yumuşak geçişleri vurgulayın Yüzen holografik arayüzler, çeşitli takım işbirliği ve veri görselleştirmeleri ile geleceğin AI çalışma alanının görsel bir demosunu oluşturun Bulut depolamanın verileri birden fazla cihazda nasıl senkronizasyon tuttuğunu gösteren temiz ve minimal bir açıklayıcı video hazırlayın Akıllı ev cihazının taslaktan gerçek hayattaki kullanımına kadar olan evrimini gösteren bir ürün vizyon videosu oluşturun

🔍 Biliyor muydunuz? Video kullanan pazarlamacıların %99'u, videoların kullanıcıların ürün veya hizmetlerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Bir köpek sahibini alt ettiğinde: şimdiye kadarki en komik Sora AI komutlarından biri Sora AI'yı sinematik hikaye anlatımı veya duygusal montajlar için bir araç olarak düşünmek kolaydır, ancak aynı zamanda bunun gibi zeki, absürt ve tuhaf bir şekilde çekici komutlar için de bir oyun alanıdır: Öneri fikri:“Güneşli bir günde parkta piknik yapan bir köpek, sahibinin yanında gururla oturuyor. Sahibi bir dilim pizza kaldırıp 'Hayır, bu benim yemeğim' diyor. Köpek üzgün görünüyor... sonra yavaşça pençesiyle akıllı telefonunu çıkarıyor, çevrimiçi pizza siparişi veriyor ve teslimatçı şok olmuş sahibinin yanından geçip kutuyu köpeğe verirken kendini beğenmiş bir şekilde bekliyor. ” Öneri fikri:“Güneşli bir günde parkta piknik yapan bir köpek, sahibinin yanında gururla oturuyor. Sahibi bir dilim pizza kaldırıp 'Hayır, bu benim yemeğim' diyor. Köpek üzgün görünüyor... sonra yavaşça pençesiyle akıllı telefonunu çıkarıyor, çevrimiçi pizza siparişi veriyor ve teslimatçı şok olmuş sahibinin yanından geçip kutuyu köpeğe verirken kendini beğenmiş bir şekilde bekliyor. ”

Kurumsal iletişim

Kurumsal oryantasyon için video veya görseller

📌 Kullanım örneği: Şirket içi hikaye anlatımı, işe alım, oryantasyon ve kültür oluşturma.

Hibrit bir ofis kurulumunda işbirliği yapan farklı çalışanları gösteren profesyonel ancak samimi bir video oluşturun Belgesel tarzında takım çalışmasını, kapsayıcılığı ve şirketin dönüm noktalarını vurgulayan bir kültür video oluşturun Yeni çalışanlara şirket değerlerini ve misyonunu tanıtan bir oryantasyon animasyonu hazırlayın Doğal ışıklandırma ve konuşma tonuyla bir yönetici, belediye binasında çalışanlara hitap ederken liderlik mesajı sahnesini görselleştirin

E-ticaret ve perakende

Çevre dostu bir ürünü deneyimlemek

📌 Kullanım örneği: Ürün lansmanları, lookbook'lar ve sosyal medya sunumları.

Farklı şehir manzaralarında yürüyen modellerin özellik taşıdığı ve her bir kıyafetin bir mevsimi yansıtan bir moda videosu oluşturun Makro çekimler ve dramatik ışıklandırma ile lüks bir parfüm için temiz, minimalist bir ürün açılış video oluşturun Bir özel müşterinin çevrimiçi mağazada gezinmesini, sepetine çevre dostu ürünler eklemesini ve sürdürülebilir ambalajda siparişini almasını gösterin Ev dekorasyon ürünlerini kullanarak odanın yenilenmeden önceki ve sonraki halini gösteren görsel bir dizi oluşturun

Seyahat ve konaklama

Kumlu ve kayalık bir arazide tek başına seyahat eden bir gezgin

📌 Kullanım örneği: Destinasyon pazarlaması, deneyimler, görsel hikaye anlatımı.

Drone çekimleri ve altın saat ışığıyla kıyı kasabalarını keşfeden bir çiftin sinematik seyahat montajını oluşturun Lüks bir tatil köyünden yerel kültürel deneyimlere ve mutfağa geçiş yapan bir hava çekimi oluşturun Tek başına seyahat eden bir kişinin dağ yollarında fotoğraf çekip günlük tuttuğu bir hikaye video hazırlayın Yumuşak doğal ışık altında okyanus görünümü olan bir otelde check-in'den kahvaltıya kadar olan deneyimi görselleştirin

🔍 Biliyor muydunuz? Markaların %41'i video oluşturma için AI kullandığını bildirmiştir.

🤩 Bonus: Görüntü komutları

Bir ürünün ana görseli

📌 Kullanım örneği: Kampanya görselleri, ürün fotoğrafları ve sosyal medya içerikleri.

Yumuşak sabah ışığı altında minimalist bir masanın üzerinde akıllı saatin fotogerçekçi bir ürün sunumunu oluşturun Güneşin doğuşunda kafesini açan bir küçük iş sahibi, sinematik bir sosyal medya reklamı görselinin özelliği olsun Doğal dokular ve temiz bir arka plana sahip yeni bir cilt bakım ürününün yüksek kontrastlı ana görselini oluşturun Tokyo'nun kalabalık bir caddesinde, küresel bir markanın birden fazla kampanyasını gösteren dinamik bir dijital reklam panosunu görselleştirin

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte burada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Whiteboards gibi AI destekli bir beyaz tahta gerekir . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. İş için her şeyi içeren bu uygulama, daha hızlı fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve uygulamanızı sağlar!

Sora AI komutlarıyla kaçınılması gereken yaygın hatalar

Sora AI sihirli bir araç değildir. Bir aynadır. Video’nuz belirsiz, düz veya garip görünüyorsa, muhtemelen dağınık bir komutla başlamıştır. En iyi sonuçlar daha yaratıcı olmakla elde edilmez. Daha kasıtlı olmakla elde edilir. Sora sadece fikirlere ihtiyaç duymaz. Yönlendirmeye de ihtiyaç duyar. Komutları boşa harcamayı bırakıp gerçekten işe yarayan sahneler elde etmeye başlamak için yapmanız gerekenler.

Komutları çelişkili açıklamalarla veya tek bir çekimde çok fazla görselle aşırı yüklemeyin

Görsellerinizi sağlamlaştırmak için ortam, aydınlatma ve kamera perspektifi gibi bağlamı dahil edin

Tutarlı bir dil kullanın çünkü farklı stilleri karıştırmak (ör. "sinematik + çizgi film") modeli karıştırabilir ve tutarsız sonuçlar üretebilir

*zamanlamayı veya sahne geçişlerine bahsetme suretiyle hızı kontrol edin ve ani kesintileri önleyin

Dönüşümleri daha gerçekçi hale getirmek için duyguları veya ince hareketleri ('hızlı bakışlarla gergin beklenti') dahil edin

İstenmeyen öğeleri ('metin üstü yazılar yok', 'lens parlaması yok') belirtin ve nihai çıktıları iyileştirin

Etkili komutları ve sonuçları kategoriye göre belgelendirin, gelecekteki denemeleri hızlandırın

🧠 İlginç Bilgi: Los Angeles'ta küçük bir aile işletmesi olan tamale dükkanı, sadece 10 dakikada 46 saniyelik bir video oluşturdu (senaryo/ses için AI kullanarak) ve bu video yaklaşık üç hafta içinde 22 milyon kez görünerek viral oldu. Bu da AI video üretiminin küçük işler için nasıl eşit alan sağladığını gösteriyor.

Bu tür hikayeler, AI video araçlarının ne kadar erişilebilir hale geldiğini gösteriyor; küçük işler bile viral olabilir.

Ancak Sora'nın kendisi hala bazı sınırlamalara sahiptir. Güçlü bir araçtır, ancak çoğu kullanıcı için henüz tamamen açık veya üretime hazır bir araç değildir. Model hala test ediliyor ve geliştiriliyor, bu da onu profesyonel kampanyalar veya uzun metrajlı hikaye anlatımı için kullanmayı planlayan herkesin sınırlarının farkında olması gerektiği anlamına geliyor. Bunu bir kavram kanıtı olarak düşünün: olağanüstü yetenekli, ancak tam ölçekli video süreçlerinin yerini alacak kadar istikrarlı değil.

Sora Kullanımının Sınırları

Sora'nın her sürümü çığır açan yenilikler getiriyor, ancak model hala video'ların görünümünü ve hissini etkileyen bazı tuhaflıklar sergiliyor. Kullanıcıların en çok dikkatini çekenler ve daha yeni Sora AI alternatifleri ile karşılaştırarak test ediyorsanız nelere dikkat etmeniz gerektiği aşağıda açıklanmıştır.

Gerçekçi fizik ve neden-sonuç ilişkileriyle zorlanabilir, bu da nesnelerin doğal olmayan şekilde hareket etmesine veya kendiliğinden düzelmesine neden olabilir

videoları kısa sürelerle sınırlar*, genellikle 20 saniye ile bir dakika arasında, daha uzun klipler görsel bozulmalara veya süreklilik kaybına neden olabilir

Nesnelerde ve sahnelerde tutarsızlıklar oluşturabilir, örneğin ani pozisyon değişiklikleri, titreme veya gerçekçiliği azaltan öğelerin kaybolması gibi

erişim şu anda sınırlıdır*, çoğunlukla seçilmiş bölgelerdeki iOS kullanıcıları için davetle sınırlıdır, bu da daha geniş çaplı denemeleri ve geri bildirimleri kısıtlamaktadır

Video işlerinin sınırlı sayıda eşzamanlı sayısını destekler, genellikle en fazla iki tane, iş kullanılabilirliği için 24 saate kadar zaman kısıtlaması vardır

🧠 İlginç Bilgi: Coca-Cola, popüler bir komedyenle tek bir ana video çekti ve AI'yı kullanarak bunu 32 farklı pazara otomatik olarak uyarladı. Her kültüre uyacak şekilde şakaları, argo kelimeleri ve hatta görsel referansları değiştirdiler. Sonuç: yeniden çekim masrafına girmeden büyük bir erişim sağladılar.

AI'nın video oluşturmanın ötesinde pazarlamayı nasıl yeniden şekillendirdiğini merak mı ediyorsunuz? Bu kılavuz, takımların Sora ve ClickUp gibi araçları kullanarak içeriği büyük ölçekte kişiselleştirme, mevcut içeriği yeniden kullanma ve hassasiyetten ödün vermeden daha hızlı hareket etme yöntemlerini ele almaktadır.

Keşfedilebilecek Sora Alternatifleri

Piyasada sinematik hikaye anlatımı, avatarlı açıklayıcılar ve akıllı görüntülerin yeniden kullanımı gibi özellikler sunan birçok AI aracı bulunmaktadır. İşte hedeflerinize uygun, yaratıcı esneklik sunan bazı mükemmel Sora AI alternatifleri. 🏁

1. ClickUp (Yaratıcı görev yönetimi ve görüntü oluşturma için en iyisi)

Sora AI metni videoya dönüştürürken, ClickUp bu fikirleri tam anlamıyla yaratıcı ş akışlarına dönüştürür. Sora, hikayeyi görselleştirmenize yardımcı olur. ClickUp, bu hikayeyi gerçeğe dönüştüren her şeyi oluşturmanıza yardımcı olur: senaryolar, programlar, incelemeler ve teslimat.

Yaratıcı üretimi benimseyen takımlar için ClickUp Brain ve masaüstü versiyonu ClickUp Brain MAX tarafından desteklenen Converged AI Workspace.

Fikirden uygulamaya: ClickUp Brain, uçtan uca yaratıcı işi nasıl destekliyor?

ClickUp Brain sadece bir AI eklentisi değil, çalışma alanınızın kalbinde yer alan yaratıcı bir motordur. İlk fikirden son teslimata kadar, takımların bağlamı veya ivmeyi kaybetmeden düşünmelerine, yazmalarına, görselleştirmelerine ve organize etmelerine yardımcı olur.

ClickUp Brain gösterge paneli, fikir üretme, yazma ve görsel araçları bir araya getirir, böylece senaryodan storyboard'a kadar her yaratıcı adım tek bir yerde gerçekleşir

✍️ Senaryo yazımı ve fikir üretmeHızlı bir ses notuyla başlayın ve incelemeye hazır bir senaryo ile bitirin. ClickUp Brain MAX'ın Talk-to-Metin özelliği ile ellerinizi kullanmadan beyin fırtınası yapabilir ve fikirlerin saniyeler içinde yapılandırılmış taslaklara dönüşmesini izleyebilirsiniz. Bu özellik, hızlı hareket eden yaratıcı yönlendirmeler için mükemmeldir.

ClickUp Brain MAX ile düşüncelerinizi anında yazıya dökebilir, yapılandırabilir ve düzeltebilirsiniz

Komut zincirleme, hikayenin mantıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. İlk Sora AI komutunuzu bir belgedə yazın, başka bir belgedə storyboard'a genişletin və Brain'in bir sonraki belgedə CTA'lar veya altyazılar oluşturmasını sağlayın. Tüm bunlar çalışma alanınızda birbirine bağlıdır.

Ton aralığına mı ihtiyacınız var? Hem ClickUp Brain hem de Brain MAX, önde gelen LLM'ler (ClickUp Brain, GPT, Claude ve Gemini) arasında geçiş yapmanızı sağlar, böylece ton, stil ve akıl yürütme derinliğini yaratıcı hedefe uyarlayabilirsiniz.

Denemek için modelleri değiştirin:

Claude duygusal derinlik için

GPT hızlı bağlantılar için

Brain, proje verilerinizle bağlantılı bağlamsal hassasiyet için

Komut örneği:“45–50 kelimelik bir ürün tanıtımı için 15 saniyelik bir sesli metin yazın. İki farklı ton varyasyonu sağlayıcı.”→ Brain her ikisini de oluşturur, bir belgeye saklar ve her bir sürümü görevine bağlar, böylece yazım ve üretim arasında hiçbir şey kaçmaz.

Komut örnek:“45–50 kelimelik bir ürün tanıtımı için 15 saniyelik bir sesli metin yazın. İki farklı ton varyasyonu sağlayıcı.”→ Brain her ikisini de oluşturur, bir belgeye saklar ve her bir sürümü görevine bağlar, böylece yazım ve üretim arasında hiçbir şey kaçmaz.

İşbirliğine dayalı projelerde, bir stratejist Claude'da hedef kitle bilgilerini özetlerken, bir yazar GPT'de metni düzeltir. Tüm bunlar aynı konu içinde gerçekleşir ve takımınızın senkronizasyonunu sağlar.

🖼 Görüntü oluşturma ve animasyona hazır varlıklar

ClickUp Brain sadece kelimelerle ilgili değildir, aynı zamanda görsel bir güç merkezidir. Belge veya Beyaz Tahta içinde anında referans görseller, moodboard'lar, renk paletleri, ürün fotoğrafları veya çevre konseptleri oluşturun. Her görüntü, kampanya görevine bağlıdır, böylece ayrı bir uygulamada hiçbir şey kaybolmaz.

Örnek, ClickUp Brain'e "Sağlık kampanyası için bir moodboard oluştur" komutunu verebilirsiniz. Sonuç, Sora video komutlarınızı veya kampanya konseptlerinizi yönlendirmek için hazır olarak anında belgenizde görünür.

ClickUp Brain'de doğrudan oluşturulan AI tarafından üretilen moodboard ve referans görseller

Ayrıca, ürün konsept görüntüleri oluşturabilir ve bunları kampanyalardaki ClickUp görevlerine ek dosya olarak ekleyerek, her bir yaratıcı referansın incelenmesi ve yinelenmesi için erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain tarafından oluşturulan görsel öğeler kampanya görevlerine ek dosya olarak eklenir, böylece her yaratıcı referansın incelenmesi ve yinelenmesi için erişilebilir olması sağlanır

Bir sonraki Sora videosunu iyileştirirken, bu görüntüler hızlı referans görevi görerek ton, doku ve çerçevelemenin tüm varlıklarda tutarlı kalmasını sağlar. Görseller onaylandıktan sonra, animasyon için Canva, Kapwing veya Runway'e aktarın. ClickUp, her sürümü, yorumu ve geri bildirim döngüsünü otomatik olarak izler, böylece ilerlemeyi asla gözden kaçırmazsınız.

Öneri örnek:"Farklı ışıklandırma efektlerine sahip 20 saniyelik bir sağlık reklamına yönelik üç konsept kare oluşturun." → Brain, fotoğrafları üretir, bunları bir göreve ek dosya olarak ekler ve son teslim tarihleri ile bir onay ş Akışı oluşturur.

Öneri örnek:"Farklı ışıklandırma efektlerine sahip 20 saniyelik bir sağlık reklamına yönelik üç konsept kare oluşturun." → Brain, fotoğrafları üretir, bunları bir göreve ek dosya olarak ekler ve son teslim tarihleri ile bir onay ş Akışı ayarlar.

🎬 Hikaye tahtası, geri bildirim ve yineleme

ClickUp Brain ile storyboard oluşturmak çok kolay. Kamera açısı, ışıklandırma stili ve duygusal ton gibi net, kare kare talimatlar oluşturun ve bunları Beyaz Tahta'da görsel olarak haritaleyin, böylece takımınız her zaman bir sonraki adımın ne olacağını bilir.

Örnek, şu komutu verebilirsiniz: "25 saniyelik bir teaser için altı storyboard karesi taslağı hazırlayın. Her biri için duygu, kamera türü ve ışıklandırma referansını ekleyin." Sonuç, incelemeye hazır ayrıntılı bir storyboard olacaktır.

Örnek komut:“25 saniyelik bir teaser için altı storyboard karesi taslağı hazırlayın. Her biri için duygu, kamera türü ve ışıklandırma referansını ekleyin. ” → Sonuçları Beyaz Tahtaya bırakın, takımınızı etiketleyin ve her karenin gelişimi ile ilerlemeyi takip edin.

ClickUp Brain tarafından oluşturulan storyboard kareleri, her biri kamera, ışıklandırma ve duygu ayrıntılarıyla birlikte, hassas video prodüksiyon planlaması için açıklamalıdır

Örnek komut:“25 saniyelik bir teaser için altı storyboard karesi taslağı hazırlayın. Her biri için duygu, kamera türü ve ışıklandırma referansını ekleyin. ”

→ Sonuçları Beyaz Tahtaya bırakın, takımınızı etiketleyin ve her karenin gelişimi ile ilerlemeyi takip edin.

Sora'dan ilk video taslağı hazır olduğunda, Proofing için ClickUp'a yükleyin. Brain, gözden geçirenlerin zaman damgalı yorumlarını özetler ve bunları otomatik olarak eyleme geçirilebilir düzenlemelere dönüştürür. Her geri bildirim turu, bir kara delik değil, yapılacak listesi haline gelir.

Lansmandan sonra, AI Kartları kullanarak kampanya içgörülerini (hangi görsellerin veya senaryoların en iyi performansı gösterdiğini) özetleyin ve bu bilgileri gelecekteki projeler için takımınızın yaratıcı kütüphanesinde saklayın.

ClickUp Beyaz Tahtaları, Sora kullanıcılarına eksik olan görsel tuvalini, yani "komut" ile "üretim" arasındaki alanı sunar. Her şey yayınlanmadan önce storyboard'larınızı, kampanya dizilerinizi veya ruh hali konseptlerinizi planlayın, harita ve üzerinde işbirliği yapın.

Yaratıcı fikirlerinizi Beyaz Tahta içinden uygulanabilir ClickUp görevlerine dönüştürün

clickUp Brain ile, Beyaz Tahtalar* içinde doğrudan AI görüntüleri oluşturabilirsiniz — tuvalinizden hiç ayrılmadan anahtar anları, ürün açılarını veya ruh hali konseptlerini görselleştirin. Bu görselleri notların, senaryoların veya Sora video karelerinin yanına bırakın, ardından proje ilerledikçe her bir öğeyi bir görev veya geri bildirim konusuna dönüştürün.

İşbirliğine dayalı beyaz tahta iş başında—takım üyeleri yaratıcı işler üretir, düzenler ve atar, böylece her fikrin uygulanabilir ve takip edilebilir olmasını sağlar

ClickUp'ın en iyi özellikleri

i̇çerik oluşturmayı kolaylaştırın: *ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği için AI yazma komutlarını kullanarak raporları, e-postaları ve belgeleri taslak haline getirin, düzenleyin ve iyileştirin

Rutin proje yönetimini otomasyon edin: ClickUp Brain'in AI Project Manager özelliği ile ilerlemeyi izleme, görevler oluşturma, stand-up toplantıları düzenleme ve güncellemeleri yönetme imkanı sunar.

Ş akışlarını basitleştirin: ClickUp Automasyonları kullanarak özel kurallar ve etkinliklere göre eylemleri, bildirimleri ve görev güncellemelerini otomatik olarak tetikleyici olarak kullanın.

Bilgiyi düzenleyin: ClickUp Docs ile aranabilir ve görevler, projeler ve takımlarla bağlantılı canlı ClickUp Docs ile aranabilir ve görevler, projeler ve takımlarla bağlantılı canlı AI komut şablonları oluşturun, saklayın ve üzerinde işbirliği yapın.

Verimliliği artırın: Tekrarlayan görevleri delege edin, tartışmaları özetleyin, eylem öğelerini çıkarın ve özel ClickUp Otopilot Ajanları oluşturarak bağlama duyarlı öneriler alın.

ClickUp Chat'i kullanarak fikirlerinizi paylaşın, komut paylaşımını gerçekleştirin ve işin yanında çapraz fonksiyonel geri bildirimlerin görünürlüğünü koruyun. Slack'te gezinmek yok, bağlam kaybı yok.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özel özellikleri, yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Bu G2 incelemesi bunu gerçekten çok iyi açıklıyor:

ClickUp son zamanlarda çok başarılı, birçok özellik piyasaya sürüldü. Ayrıca, çok havalı olan görüntü oluşturma özelliğini de piyasaya sürdüler. Yeni ajans AI'nın kullanımı çok kolaylaştırmasını ve görevleri, alt görevleri, listeleri, belgeleri, formları ve diğer her şeyi bulmayı çok seviyorum. Satış projelerini de oldukça iyi izleme yardımcı oluyor. Müşteri desteği harika olan çok iyi bir araç. Kesinlikle en iyi proje yönetimi aracı.

ClickUp son zamanlarda çok başarılı, birçok özellik piyasaya sürüldü. Ayrıca, çok havalı olan görüntü oluşturma özelliğini de piyasaya sürdüler. Yeni ajans AI'nın kullanımı çok kolaylaştırmasını ve görevleri, alt görevleri, listeleri, belgeleri, formları ve diğer her şeyi bulmayı çok seviyorum. Satış projelerini de oldukça iyi izleme yardımcı oluyor. Müşteri desteği harika olan çok iyi bir araç. Kesinlikle en iyi proje yönetimi aracı.

2. Runway ML (Sinematik metin-video oluşturma için en iyisi)

Runway ML aracılığıyla

Runway ML, pazarlamacılar ve ürün takımlarının gelişmiş AI araçlarını kullanarak video ve görsel içerik oluşturmasına, düzenlemesine ve dönüştürmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. AI video oluşturucu, kullanıcıların hayal edebilecekleri her türlü stilde video sentezlemelerine olanak tanıyan Gen-4 modelini sunar. Platform ayrıca içerik düzenleme için kapsamlı bir araç seti sunar.

Runway ML'nin en iyi özellikleri

Arka plan kaldırma, nesne değiştirme ve sahne dönüştürme gibi video düzenlemek için yapay zeka destekli araçları kullanın.

Renk derecelendirme, ağır çekim ve yüz bulanıklaştırma gibi profesyonel düzeyde efektler uygulayın.

Yüksek performanslı işlemeyi destekleyen bulut altyapısından yararlanın

Runway ML sınırları

Kullanıcılar, kısa sahneler için çok fazla kredi kullandığından şikayet ediyor.

Runway ML fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 95 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Runway ML puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

3. Pika Labs (Hızlı sosyal medya video için en iyisi)

Pika Labs aracılığıyla

Pika Labs, metinleri ve görüntüleri sosyal medya gönderileri, pazarlama materyalleri veya ürün demoları gibi farklı amaçlar için ilgi çekici kısa videolara dönüştürür. Kullanıcılar açıklayıcı metinler girebilir veya görüntüler yükleyebilir ve platform sinematik, animasyonlu ve karikatürize gibi çeşitli tarzlarda video oluşturur.

Pika Labs'ın en iyi özellikleri

Poke It ve Tear It gibi yaratıcı efektlerle videolarınızı geliştirin ve içeriğinize benzersiz bir dokunuş katın.

Videoları TikTok, Instagram ve YouTube Shorts gibi platformlar için optimize edilmiş biçimlerde dışa aktarın.

İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan platforma erişin

Pika Labs sınırları

Oluşturulan animasyonlarda tutarlı ayrıntılar eksik olabilir.

Pika Labs fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 10 $

Pro: Aylık 35 $

Fancy: Aylık 95 $

Pika Labs puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Dream Machine (Gerçekçi AI video için en iyisi)

dream Machine aracılığıyla

Luma Labs'ın Dream Machine, Luma'nın Ray2 modelini kullanarak doğal hareketler ve doğru fizik kuralları ile sinematik görseller sunar.

AI sanat oluşturucu, 1080p çözünürlükte 10 saniyelik video klipler oluşturur ve 4K'ya yükseltme seçeneği sunar. Web arayüzü ve iOS uygulaması üzerinden erişilebilen bu uygulama, kullanıcıların hareket halindeyken kolayca içerik oluşturma ve düzenleme yapmalarına olanak tanır.

Dream Machine'in en iyi özellikleri

Verimli işbirliği için Pano özelliğini kullanarak video projelerini düzenleyin ve yönetin

Hızlı yinelemeleri destekleyen Photon görüntü modeli ile kaliteyi ve görselleri geliştirin

Tek bir referans görüntü sağlayıcısı kullanarak karakter tasvirinde tutarlılığı koruyun

Dream Machine sınırları

Daha yüksek çözünürlüklerde görsel bütünlüğü korumak için ek düzenleme gerekir

Dream Machine fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: 9,99 $/ay

Artı: 29,99 $/ay

Sınırsız: 94,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Dream Machine puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Interactive Advertising Bureau (IAB) verilerine göre, dijital video reklamların %30'u sıfırdan oluşturulmuş veya üretken AI kullanılarak geliştirilmiştir.

5. Makefilm (AI tarafından üretilen içeriği en iyi şekilde işleyen uygulama)

makefilm aracılığıyla

Makefilm, düz metin komutlarını tam anlamıyla gerçekleştirilmiş videolara dönüştüren güçlü bir AI destekli video oluşturucu sunar. AI ses oluşturucusu, 20'den fazla dilde 200'den fazla sese erişim sağlayarak gerçekçi ve etkileyici bir anlatım sunar.

Videonuzun görünümünü tam olarak kontrol etmek için altyazılar, alt başlıklar ve filigranlar ekleyin ve kaldırın.

Makefilm'in en iyi özellikleri

Metin öğelerini ekleyerek veya kaldırarak video'nuzun mesajını özel hale getirin

Gelişmiş AI teknolojisini kullanarak istenmeyen metinleri veya logoları temiz bir şekilde silin

Uzun videoların anahtar noktalarını çıkarın ve kısa özetler oluşturun

Makefilm sınırları

Yerleşik sesleri robotik ve doğal prosodi eksikliği var

Makefilm fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Lite: 9,9 $/ay

Makefilm puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Cadbury India, şimdiye kadarki en akıllı AI video kampanyalarından birini gerçekleştirdi. Generatif AI kullanarak binlerce yerel dükkan sahibinin, mağaza adlarının da özellikli olduğu, Shah Rukh Khan'ın rol aldığı kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmasını sağladılar. Tek bir ana video, her biri farklı bir yerel işi tanıtan binlerce benzersiz videoya dönüştü.

ClickUp'ı kullanmanızı öneririz!

Sora AI komutlarını ustaca kullanarak hayal gücünüzü ekrana taşıyabilirsiniz. Ancak video hazır olduğunda asıl yaratıcı iş başlar: senaryo yazmak, geri bildirim toplamak, onayları yönetmek ve fikirleri kampanyalar arasında ölçeklendirmek.

İşte burada ClickUp adım atıyor — başka bir yaratıcı araç olarak değil, fikirlerinizin arkasındaki işletim sistemi olarak. Storyboard'larınızı, görsellerinizi ve onaylarınızı yazdığınız, izlediğiniz ve teslim ettiğiniz aynı alana tutar. Burada görseller oluşturabilir, bunları animasyon için dışa aktarabilir ve her düzenlemeyi veya incelemeyi tek bir ş Akışında bağlantıda tutabilirsiniz.

Böylece, bir sonraki kampanya başladığında, sadece bir video değil, onu oluşturan eksiksiz bir yaratıcı motor da sahibi olacaksınız.

👉 ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve her fikrin komuttan üretime hiç aksaklık olmadan nasıl akış gösterdiğini görün.