Takımlar için en iyi 10 monday.com planlama şablonu

İş başarısı söz konusu olduğunda, zamanlama her şeydir. Peki, takımınızın son teslim tarihlerine toplantı için koşturmaca yaşamamasını nasıl sağlarsınız?

Araştırmalar, BT projelerinin %80'inin hedeflerine ulaşamadığını, gecikmeler yaşadığını veya bütçelerini önemli ölçüde aştığını ortaya koymuştur. Net bir plan olmadan, en iyi planlanmış projeler bile "saat 3'te toplantı" demeden önce suya düşebilir.

İşte burada monday.com planlama şablonları, kişisel verimlilik süper kahramanınız gibi devreye girer. Bu şablonlar, görevleri planlamayı, görevlerin ilerlemesini izlemeyi ve net son tarihler ayarlamayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Bu makalede, 10 ücretsiz Monday.com planlama şablonunu ele alacağız. Bonus olarak, daha sonra ClickUp'ın daha fazla değer sunan yararlı alternatiflerini keşfedeceğiz!

İyi bir planlama şablonunu ne yapar?

İyi bir planlama şablonu, takımınızı organize, görevlerinizi izleme ve projenizi sorunsuz bir şekilde yürütmenizi sağlayan bir araçtır. Düzenlemesi kolay, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir ve son teslim tarihleri veya görevler değiştiğinde uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır.

Aşağıdakileri sunan şablonları arayın:

✅ Kolay görev yönetimi için net ve düzenli bir yapı

✅ Görev atamaları, son tarihler ve belirli görevler için düzenlenebilir alanlar

✅ Önemli görevlere öncelik vermek için renk kodlu bölümler

✅ İş saatlerini ve iş vardiyalarını yönetmek için zaman blokları

✅ Gerçek zamanlı güncellemeler için takvim görünümleriyle entegrasyonlar

Bu anahtar özelliklerle, monday.com planlama şablonu takımınız için gerçek bir değer haline gelir ve görevlerin ilerleyişini takip etmenize ve ilerlemeyi zahmetsizce izlemenize yardımcı olur.

Planlama Şablonlarına Genel Bakış

İşte tüm Monday.com ve ClickUp şablonlarının özet tablosu:

10 Monday.com Planlama Şablonu

Doğru planlama süreçlerine ve araçlarına sahip olmak, teslim tarihlerini karşılamakla görevlerin birikmesini izlemek arasındaki farkı belirleyebilir. Planınızı takip etmenin en basit yollarından biri, planlama şablonlarını kullanmaktır (ücretsiz ve kullanımı kolay olanlar daha da iyidir!).

İşte ş Akışınızı yönetmenize, verimliliğinizi koruyarak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak monday.com'dan 10 ücretsiz şablon!

1. Haftalık İş Planı Şablonu

Monday, saat 9:02 ve standup toplantısı şimdiden rayından çıkmış durumda: iki kişi vardiyalarını değiştirdi, biri bir müşterinin devrini unuttu ve kapsam pano soyut sanat eseri gibi görünüyor.

Bunu çözmek için, Monday.com'un Haftalık İş Şablonu , iş operasyonlarının en çok göz ardı edilen yönlerinden biri olan çalışanların iş planlarına netlik ve verimlilik getirmek için tasarlanmıştır.

Yöneticiler ve ekip üyeleri programa gerçek zamanlı olarak erişebilir, böylece herkesin iş vardiyaları, görev atamaları ve çalışma saatleri konusunda aynı sayfa üzerinde olmasını sağlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Uygulanabilir öğeler, görevler ve öncelikler içeren ayrıntılı haftalık planlar oluşturun.

Takım üyelerini belirli görevlere atayın ve her aşamada iş saatlerini izleyin.

Kolay güncellemeler için Excel'e sorunsuz bir şekilde içe ve dışa aktarın.

✨ İdeal Kullanıcılar: Takım planlamasını optimize etmek ve iş saatleri boyunca kapsama sağlamak isteyen İK yöneticileri, takım liderleri ve operasyon yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Evden çalışırken verimliliğinizi korumak için yardıma mı ihtiyacınız var? Özel bir çalışma alanı oluşturun ve dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirip odaklanmanızı en üst düzeye çıkarmak için net sınırlar belirleyin. Daha da iyisi, ClickUp'ın Ana Görünümünü kullanarak günlük önceliklerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin, böylece bir sonraki adımda neye odaklanmanız gerektiğini her zaman bilirsiniz.

2. İnşaat Planlama Şablonu

Bu şablonu bir soygun filminin prodüksiyon seti gibi düşünün: her sahnenin bir konumu, ekibi, aksesuarları ve kesin bir zaman damgası vardır. Bir unsur kayarsa, tüm sekansın yeniden yazılması gerekir.

Monday.com'un İnşaat Planlama Şablonu, ilerlemeyi takip etmek, bağımlılıkları izlemek ve dönüm noktalarının zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak için dinamik bir zaman çizelgesi sunar. Bu, inşaat projenizi bütçe tahsisi ve görev yönetimini çok daha kolay hale getiren birden fazla parçaya bölerek yönetmenize yardımcı olabilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

İnşaat projenizi yönetilebilir aşamalara bölün, görevleri atayın ve bütçeyi gerçek zamanlı olarak izleme.

Görevlerin sırayla tamamlanmasını sağlamak için dönüm noktalarını belirleyin ve bağımlılıkları ayarlayın.

Gerçek zamanlı güncellemeler için panoları paylaşın ve müşterilerinizle ve takımlarınızla gösterge paneli görünümlerine erişin.

✨ İdeal kullanım alanları: Programları, bütçeleri ve dönüm noktalarını takip etmesi gereken inşaat proje yöneticileri, müteahhitler ve tasarım takımları.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman Yönetimi Teknikleri: Bugün Denemeniz Gereken 11 Yöntem

3. Uzaktan İş Planlama Şablonu

Dağıtım bir uzaktan çalışma takımını yönetmek, özellikle herkesin uyumlu ve verimli kalmasını sağlamak söz konusu olduğunda zor olabilir.

Monday.com'un Uzaktan Çalışma Planlama Şablonu, dağıtım takımınız için net ve yapılandırılmış bir uzaktan çalışma planı oluşturmanıza yardımcı olur ve herkesin ne zaman kontrol etmesi gerektiğini, görevlerinin ne olduğunu ve herhangi bir konumdan nasıl etkili bir şekilde işbirliği yapacağını bilmesini sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyeleri için iş saatlerini ayarlayın.

Görevleri önceliklendirin ve daha iyi görev yönetimi için eylem öğeleri oluşturun.

Gerçek zamanlı güncellemeler, dünya çapında bile sorunsuz takım işbirliği sağlar.

✨ İdeal kullanım alanı: Sanal programları optimize etmek ve görev akışını iyileştirmek için bir yol arayan uzaktan çalışan takım yöneticileri ve serbest çalışanlar.

💡 Profesyonel İpucu: Proje planlama, birden fazla platformda son tarihleri, bağımlılıkları, kaynakları ve güncellemeleri dengelemeyi gerektirdiği için karmaşık olabilir. ClickUp Brain MAX , yapay zeka destekli planlama asistanınız olarak çalışır. İşte nasıl: Birleştirilmiş arama: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun.

Sesle görevler oluşturun ve planlayın: "Önümüzdeki Salı için tasarım incelemesi planla ve Sarah'ya atama" deyin, "Önümüzdeki Salı için tasarım incelemesi planla ve Sarah'ya atama" deyin, Talk to Text özelliği görevi, son tarihi ve atananı kişiyi anında ayarlar.

Karmaşık proje ş akışları oluşturun ve düzenleyin : Brain MAX'a projenizi anlatın, o da baştan sona tüm bağımlı görevleri otomatik olarak oluşturur, bağlar ve planlar.

Birden fazla bağlantısız AI aracını değiştirin ve iş bağlamınızı anlayan, kurumsal kullanıma hazır tek bir çözümle ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium harici AI modellerinden yararlanın. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım yapın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlayın. Sizi gerçekten anlayan, çünkü işinizi bilen AI Süper Uygulaması ClickUp Brain MAX'ı deneyin. AI Sprawl'ı bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak işlerinizi halledin, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

4. Proje Yönetimi Zaman Çizelgesi Şablonu

Çoğu zaman çizelgesi düzgün bir yay olarak başlar ve karmaşık bir şekilde sona erer. Sırrı daha fazla toplantı yapmak değil, kendini güncelleyen ve neyin, ne zaman ve neden değiştiğini size söyleyen canlı bir plan yapmaktır.

Monday.com'un Proje Yönetimi Zaman Çizelgesi Şablonu ile proje teslim tarihlerini ve görevlerin ilerlemeyi takip edin. Bu şablon, görevleri atamanıza, bağımlılıkları yönetmenize ve takımınızın ş akışını baştan sona izlemenize olanak tanırken, projenizi yönetmek için farklı görünümler seçme esnekliği de sunar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gantt grafiklerinin veya Kanban panolarının farklı görünümlerini kullanarak projenizin zaman çizelgesini görselleştirin.

Görev bağımlılıklarını izlemeyin ve projeleri etkili bir şekilde önceliklendirin.

Görevlerle ilişkili dosyaları, kaynakları ve bütçeleri kolayca yönetin.

✨ İdeal kullanım alanı: Projelerini izlemek için basit, düzenli ve görsel bir zaman çizelgesine ihtiyaç duyan proje yöneticileri ve takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Doğru evden iş gerekliliklerini ayarlamak büyük fark yaratabilir. Odaklanma, konfor ve verimliliği artıran bir ortam yaratmak için ergonomik mobilyalara ve teknoloji araçlarına yatırım yapın.

5. İçerik Takvimi Şablonu

Pazarlama takımları ve içerik oluşturucular, içerik teslim tarihlerine uymak ve aynı anda birden fazla görev yerine getirmek ne kadar zor olabileceğini bilirler.

Monday.com'un İçerik Takvimi Şablonu , içerik teslim tarihlerinin karşılanmasını ve herkesin izlemeyi sürdürmesini sağlar. Bu şablon, blog gönderilerinden sosyal medya kampanyalarına, görev atamalarına ve içerik ş Akışına kadar her şeyi tam olarak düzenlemenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net son teslim tarihleri ve görev ilerlemesi ile içeriği başlangıcından yayınlanmasına kadar takip edin.

Renk kodlamasını kullanarak içeriği türüne veya kampanyaya göre düzenleyin.

Son teslim tarihlerini asla kaçırmamak için otomasyonlu hatırlatıcı ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Projeleri zamanında tamamlamak için akışını sürdürmesi gereken pazarlama takımları, sosyal medya yöneticileri ve içerik oluşturucular.

👀 Eğlenceli Bilgi: 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo tarafından yaratılan Pomodoro Tekniği, 25 dakika iş yapıp ardından kısa bir mola vermeyi içerir. Bu basit planlama yöntemi, iş gününü yönetilebilir aralıklara bölerek verimliliği artırmaya yardımcı olur ve odaklanmanızı ve enerjinizi korumanızı sağlar.

📖 Ayrıca Okuyun: Görev Yönetimi Yazılımı: Kapsamlı Kılavuz

6. İş Takvimi Şablonu

Şunu hayal edin: Hafta ortası ve üç teslim tarihi çakışıyor: müşteri görüşmeniz, fabrika teslimatı ve "dün" göndereceğinize söz verdiğiniz serbest çalışan faturası. Paylaşım bir sistem olmadan, planlar tahminlere dönüşür.

İş Takvimi Şablonu , her takım üyesine neyin ne zaman son teslim tarihi olduğu ve kimin sorumlu olduğu konusunda netlik sağlar. Merkezi bir takvim görünümünde, teslim tarihlerini atayabileceğiniz, zaman çizelgeleri belirleyebileceğiniz ve Google Takvim gibi araçlarla senkronizasyon sağlayabileceğiniz bir arayüz sunar. Sürükle ve bırak sütunlarıyla iş akışlarını özelleştirebilir, durumları takip edebilir ve projeleri uyumlu tutabilirsiniz.

Yerleşik otomasyonlar tekrarlayan takipleri ortadan kaldırırken, entegrasyonlar görevlerin, dosyaların ve toplantıların kolay erişim için tek bir yerde toplanmasını sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net son tarihlerle haftalık, aylık ve üç aylık görevleri planlayın.

Takvim, Gantt veya Zaman Çizelgesi gibi birden fazla görünüm kullanarak iş yüklerini görselleştirin.

Projeleri zamanında tamamlamak için hatırlatıcıları ve güncellemeleri otomasyon ile otomatikleştirin.

Merkezi planlama için Google Takvim ve Zoom gibi araçlarla senkronizasyon sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteriyi koordine eden serbest çalışanlar ve üretim zaman çizelgelerini yöneten üretim ekipleri, değişen programlara dair görünürlük ihtiyacı olanlar.

🎥 İzleyin: Günlük Yaşam Görevlerinde AI'yı Kullanma

7. Haftalık Görevler Şablonunu Tasarlama

Tasarımcılar, geri bildirimlerin her zaman üçlü olarak geldiğini şaka yollu söylerler: "Daha büyük yapın, daha dikkat çekici yapın ve başka bir sürümü deneyebilir miyiz?" Bir sistem olmadan, bu yinelemeler hızla birikir. Bu şablon, yaratıcı takımların son teslim tarihlerini gözden kaçırmadan revizyon akışını sürdürmelerine yardımcı olur.

Monday.com'un Haftalık Görevler Tasarım Şablonu, tasarım takımlarının görevlerini düzenli tutmalarına, tasarım yinelemelerini izleme yapmalarına ve tüm son teslim tarihlerinin zamanında karşılanmasını sağlamalarına yardımcı olur.

Taslakların teslim tarihlerini ve projelerin gecikip gecikmediğini görmek için zaman çizelgeleri veya grafikler gibi görsel görünümleri kullanabilirsiniz. Maketlerden son ihraçlara kadar tüm tasarım dosyaları tek bir çalışma alanında saklanabilir, böylece sonsuz "latest_version_FINAL_v3" e-posta zincirleri ortadan kalkar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tasarımcılarınızın aşırı veya yetersiz yük altında kalmasını önlemek için görevleri takım üyelerine göre filtreleyin.

Gantt görünümlerini kullanarak son teslim tarihlerini ve ilerleme grafiklerini yöneterek görevleri takip edin.

Tüm tasarım öğelerini tek bir yerde düzenli tutarak kolay erişim sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Yaratıcı ş akışlarını kolaylaştırmak isteyen tasarım takımları, kreatif direktörler ve proje liderleri.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman Yönetimi için Yapay Zeka: Yapay Zeka Nasıl Yardımcı Olabilir?

8. Otomasyon Şablonlarıyla Kazanan ş Akışları

Her ofiste bir darboğaz vardır: istekler gelen kutularında birikir, onaylar konu dizilerinde kaybolur ve kimse kimin neyi hallettiğini bilmez. Otomasyonlarla Kazanan ş Akışı Şablonu, istekleri basitleştirilmiş, otomatikleştirilmiş bir sürece dönüştürerek bu kaosu düzene sokar.

Bu şablon, tek bir merkezi panodan iç talepleri toplamanızı, yönetmenizi ve izleme yapmanızı sağlar. Formlar gerekli tüm ayrıntıları önceden yakalar, otomasyonlar ise manuel bir çaba gerektirmeden talepleri atar, hatırlatıcılar gönderir ve güncellemeleri tetikleyici.

Tablo, Takvim ve Grafik gibi birden fazla görünümle, taleplerin nereden geldiğini analiz edebilir, darboğazları tespit edebilir ve ş Akışlarını buna göre ayarlayabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Formlarla yapılandırılmış talepleri anında toplayın ve tek bir merkezden izleme yapın.

Onayları ve görevleri otomatik olarak doğru kişilere yönlendirin.

Görsel grafiklerle departman veya türe göre talep eğilimlerini analiz edin.

Otomasyonlu güncellemeler ve bildirimlerle ilerlemeyi şeffaf tutun.

Gmail, Dropbox ve SurveyMonkey ile entegrasyonlar, ilgili dosyaları ve iletişimleri senkronizasyon halindedir.

✨ İdeal kullanım alanları: Talep yönetimini büyük ölçekte merkezileştirmek ve otomasyon sağlamak isteyen operasyon takımları, İK yöneticileri ve departman başkanları.

👀 Eğlenceli Bilgi: En azından MÖ 5. yüzyıla kadar uzanan Maya takvimi, modern Gregoryen takviminden daha üstün olan son derece hassas bir sistemdi. MS 900 yılına gelindiğinde, daha da hassas hale getirilmiş ve antik zamanların planlama dehası konusunda etkileyici bir örnek oluşturmuştu.

9. Sprintleri Bağlamsallaştırma Şablonu

Sprint ritim yaratmak için tasarlanmıştır, ancak doğru bağlam olmadan, boşuna koşuşturmak gibi hissettirirler.

Monday.com'un Bağlamsal Sprint Şablonu, ürün yol haritanızı düzenlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve ekibinizin uyumlu çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, ürün ekiplerinin daha büyük resmi görmesini sağlar; her sprintin yol haritasıyla nasıl bağlantılı olduğunu ve uzun vadeli hedefleri nasıl desteklediğini gösterir.

Burada, görsel bir zaman çizelgesinde dönüm noktalarını harita olarak planlayarak günlük görevleri stratejik hedeflerle daha kolay uyumlu hale getirebilirsiniz. Bir sprintin bir sonrakine sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlamak için bağımlılıklar çizilebilir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Netlik ve uyum için Gantt grafikleriyle ürün yol haritasını görselleştirin.

Sprintleri, görev bağımlılıklarını ve takım ilerlemesini departmanlar arası izleme.

Gerçek zamanlı gösterge panellerini kullanarak performansı izleyin ve veriye dayalı kararlar alın.

✨ İdeal kullanım alanları: Ürün sprintlerini izleme ve önceliklendirmeyen ürün yöneticileri, geliştirme takımları ve Scrum takımları.

10. Tek Proje Şablonu

Proje yöneticileri bunu kaç kez yüksek sesle söyler: "İşimin yarısı güncellemeleri takip etmek, diğer yarısı ise bunu dün sormalıydım diye fark etmek"? Tek bir proje panosu, takip etme ihtiyacını ortadan kaldırır — her şey tek bir zaman çizelgesinde yer alır.

Monday.com'un Tek Proje Şablonu, bireysel projeleri baştan sona yönetmek için mükemmeldir. Otomatik son teslim tarih hatırlatıcıları sayesinde, kritik görevleri takip etmekte zorlanmazsınız ve çoklu görünüm seçenekleri sayesinde paydaşlar aynı planı Kanban panosu, takvim veya Gantt grafiği olarak görebilirler.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Proje dönüm noktalarını belirleyin ve birden fazla özelleştirilebilir görünümle görevlerin ilerlemesini izleme.

Görevleri öncelik ve duruma göre kategorize ederek gerçek zamanlı görünürlük sağlayın.

Belirli görevler için hatırlatıcıları ve son teslim tarihlerini otomasyonla yönetin ve hiçbir proje detayı kaçırılmadığından emin olun.

✨ İdeal Kullanıcılar: Proje yöneticileri, takım liderleri ve net görev atamaları ve zaman çizelgeleri gerektiren bir projeyi yöneten herkes.

Monday.com Sınırları

Monday.com, özelleştirilebilir planlama şablonları ve görev yönetimi özellikleri açısından zengin bir seçenek sunsa da, özellikle daha büyük ve karmaşık projeler veya takımlarla iş yaparken, işletmelerin göz önünde bulundurması gereken bazı sınırlar vardır.

Görevlerin ilerleme izlemesine rağmen, gelişmiş raporlama araçları bulunmamaktadır ve ayrıntılı bilgiler için harici araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Büyüdükçe, iş programlarını veya proje panolarını sürdürmek giderek daha karmaşık hale gelir ve tutarlılığı sağlamak için daha fazla manuel çaba gerektirir.

Yeni kullanıcılar, Monday.com'un geniş özelliklerini, özellikle görev dağılımlarını ve son teslim tarihlerini ayarlarken kullanmakta zorlanabilirler.

Ücretsiz planın otomasyon özellikleri sınırlıdır , bu da küçük takımlar için zaman tasarrufu fırsatlarını engelleyebilir.

Rakiplerinden farklı olarak, monday.com'da tahmine dayalı planlama ve akıllı görev önceliklendirme için özel AI destekli özellikler bulunmamaktadır.

Ayrıntılı raporlama için iş programlarını veya karmaşık panoları dışa aktarmak zahmetli olabilir ve ek araçlar gerektirebilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI destekli Takvim, görevler ve toplantılar için en uygun zamanları otomatik olarak önererek daha akıllı planlama yapmanıza yardımcı olur. İş yükünüzü analiz edebilir, çakışmaları tespit edebilir ve planlarınızı yolunda tutmak için ayarlamalar önerebilir. AI destekli hatırlatıcılar ve akıllı yeniden planlama özelliği sayesinde hiçbir son tarihi kaçırmayacaksınız.

Alternatif Monday.com Şablonları

Monday.com şablonlarını kullanmanın sorunu sadece kurulum zorluğu değildir. Daha büyük bir sorun olan İş Dağınıklığıdır. Görevler bir yerde, geri bildirimler başka bir yerde ve kampanya fikirleri ise başka bir araçta bulunur. 😖

Kısa süre içinde, "En son güncelleme nedir?" gibi basit soruları yanıtlamak için elektronik tablolar, sohbet konular ve yarı bitmiş belgeler arasında gidip gelmeye başlarsınız. Bu, bağlamın yayılmasıdır.

ClickUp daha iyi bir yaklaşım sergiliyor. Pazarlama planınızı birbirinden bağımsız araçlara dağıtmak yerine, ClickUp'ın şablonları görevlerin, belgelerin, beyaz tahtaların ve otomasyonların tümüyle bağlantılı olduğu Converged AI Workspace içinde yer alıyor.

Hazır bir şablonla başlayabilir, onu tam olarak kendi sürecinize uyarlayabilir ve iş bağlamınızın tek bir yerde kaldığından emin olabilirsiniz.

İşte Monday'e iyi bir alternatif olabilecek bazı ClickUp şablonları:

ClickUp 24 Saatlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp 24 Saatlik Planlama Şablonu ile gününüzü saat saat planlayın.

Bir günün hem sonsuz hem de çok kısa hissedilebileceğini hiç fark ettiniz mi? Bu, verimliliğin paradoksu. ClickUp 24 Saatlik Planlama Şablonu, günün sizi kontrol etmemesi için her blok zamanı kontrol etmenize yardımcı olur.

Bu şablon, iş teslim tarihlerinden kişisel rutinlerinize kadar her şeyi kaydedebileceğiniz zaman dilimlerine ayrılmış günlük takvim sunar. Özel durumlar, görevleri "yapılacak", "ilerleme" veya "tamamlandı" olarak izleme imkanı verirken, not ve öncelik için alanlar bağlam ekler.

Takvim ve pano görünümleri ile ayrıntılı bir plan ve genel bir bakış arasında geçiş yapabilir, enerjinizi nereye harcadığınızı ve nerede ayarlamalar yapmanız gerektiğini daha kolay görebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gününüzü görevler ve rutinler için odaklanmış zaman bloklarına ayırın.

Özel durumlarla ilerlemeyi takip edin ve başarıları gerçek zamanlı olarak işaretleyin.

İş ve yaşam arasında dengeyi korumak için kişisel notlar veya görev kategorileri ekleyin.

Takvim, Liste ve Pano görünümleriyle günlük iş yükünü görselleştirin.

✨ İdeal Kullanıcılar: Günün her saatini en verimli şekilde kullanmak ve birden fazla önceliği dengelemek isteyen öğrenciler, serbest çalışanlar ve yoğun profesyoneller.

💡 Profesyonel İpucu: Eski usul yapışkan notların havasını seviyor musunuz? Düşüncelerinizi ve görevlerinizi dijital olarak düzenlemek için çevrimiçi yapışkan notları kullanarak her şeyi tek bir yerde düzenli bir şekilde tutabilirsiniz. Daha da iyisi, ClickUp Beyaz Tahtası'nı deneyerek görsel beyin fırtınası yapabilir, dijital yapışkan notlar oluşturabilir ve fikirlerinizi işbirliği içinde harita edebilirsiniz. Ardından, ClickUp Belge ile notları, kontrol listelerini ve eylem öğelerini yakalayarak düşüncelerinizin her zaman düzenli ve erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

2. ClickUp Geliştirme Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Geliştirme Planlama Şablonu ile ürün lansmanlarını planlayın ve ilerlemeyi izleme.

Ürün lansmanları nadiren sunumlarda vaat edildiği kadar sorunsuz geçer. Bir özellik beklenenden daha uzun sürer, başka bir bağımlılık takılır ve aniden teslim tarihleri kayar. Bu nedenle, geliştirme takımları, projeleri başlangıçtan piyasaya sürülene kadar uyumlu tutan açık ve görsel bir planlamaya sahip olduklarında başarılı olurlar.

ClickUp Geliştirme Planlama Şablonu takımlara ürün oluşturma ve güncelleme için yapılandırılmış bir ş Akışı sunar . Aşama, süre ve açıklamaları kaydetmek için Özel Alanlar ve Gantt ve Zaman Çizelgesi gibi çoklu görünümler sayesinde her etkinliğin bir yeri olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Büyük geliştirme hedeflerini daha küçük, takip edilebilir görevlere bölün.

Tahminler ve gerçekler için Özel Alanlar ile zaman ve kaynakları planlayın.

Gantt ve Zaman Çizelgesi görünümleriyle zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını harita.

Paydaşları gerçek zamanlı ilerleme ve durum güncellemeleriyle bilgilendirin.

Belge entegrasyonları, proje hedeflerini ve teknik referansları kolayca birbirine bağlamayı sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Yazılım geliştiriciler, ürün yöneticileri ve sıkı teslim tarihleri olan çok aşamalı ürün geliştirme süreçlerini yöneten mühendislik liderleri.

📮 ClickUp Insight: Araştırmalar, işbirliği için 10'dan fazla araç kullanan takımların proje gecikmeleri yaşama olasılığının 3 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Ne kadar çok araç kullanırsanız, bunlar arasında geçiş yapmak için o kadar çok zaman harcarsınız ve işin kendisine ayırdığınız zaman o kadar azalır. Bu da gereksiz iş yüküne yol açar. ClickUp ile görevlerinizi, belgelerinizi, takvimlerinizi ve iletişimlerinizi tek bir platformda birleştirebilirsiniz. AI destekli görev otomasyonundan özelleştirilebilir ş Akışlarına kadar, ClickUp ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.

3. ClickUp Planlama Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Planlama Matrisi Şablonu ile aciliyetine göre görevleri önceliklendirin ve yönetin.

Hepimiz günü bitirip ne başardığımızı merak ettiğimiz hissi biliriz. Bir planlama matrisi, aciliyet ve önemin kesiştiği noktaları göstererek bu israfı azaltmaya yardımcı olur, böylece en önemli konulara zaman ayırabilirsiniz.

ClickUp Planlama Matrisi Şablonu, görevleri dört bölüme ayırır: acil ve acil olmayan, önemli ve daha az önemli. Bu sayede, bir bakışta öncelikleri belirlemek ve neyin planlanabileceğini, delege edilebileceğini veya tamamen iptal edilebileceğini karar vermek daha kolay hale gelir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri aciliyetine göre görselleştirin ve önceliklendirin

Bağımlılıkları belirleyin ve kaynak tahsisini optimize edin

İlerlemeyi izlemeyin ve net görev sahipliği ile takımın uyumunu sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla görev veya takımın uyumlu ve verimli kalması gereken durumlar için proje yöneticileri.

4. ClickUp Program Blok Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Program Bloklama Şablonu ile odaklanın

Cal Newport'un Deep Work adlı kitabı, zamanı bölümlere ayırma fikrini popüler hale getirdi; yüksek konsantrasyon gerektiren görevler için ayrılmış zaman dilimleri oluşturma fikrini. Bu şablon, bu felsefeyi pratik hale getirerek takvimi dikkat dağınıklığı yerine odaklanma aracına dönüştürüyor.

ClickUp Schedule Bloklama Şablonu, farklı görevler için belirli zaman bloklarını ayırmanıza yardımcı olarak, dikkatinizin dağılmadan yüksek öncelikli görevlere odaklanmanızı sağlar. Renk kodlaması, toplantılar, yaratıcı iş veya yönetici görevleri gibi kategorileri birbirinden ayırır. Sonuç: günlük talepleri göz ardı etmeden derinlemesine çalışmak için alan ayıran dengeli bir takvim.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önemli görevler için blok zaman ayırın ve dikkatinizi dağıtan unsurları uzak tutun.

Gününüzü basit ve sezgisel bir düzenle görselleştirin.

Aşırı planlamayı önleyin ve molalar için zaman ayırın.

✨ İdeal Kullanıcılar: Odaklanmış, zaman bloklarına ayrılmış bir planla günlerinden en iyi şekilde yararlanmak isteyen iş sahipleri ve yöneticiler.

5. ClickUp Proje Yönetimi Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Yönetimi Planlama Şablonu ile proje aşamalarını ve dönüm noktalarını izleme.

Son teslim tarihleri bir anda kaymaz, küçük adımlarla aşınır ve birdenbire bir dönüm noktası haftalarca geride kalır. Bir proje planlama panosu, bu aşınmayı erken fark etmenize ve takımı tekrar yoluna sokmanıza yardımcı olur.

ClickUp Proje Yönetimi Planlama Şablonu, projeleri aşamalara ve dönüm noktalarına ayırarak her adımın net bir görünürlük sağlamasını sağlar. Gantt ve Zaman Çizelgesi görünümleri bağımlılıkları gösterir, böylece darboğazlar ortaya çıktığında kaynakları daha kolay bir şekilde kaydırmak mümkün olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gantt ve Zaman Çizelgesi gibi özel görünümlerle son tarihleri belirleyin ve görevlerin ilerleyişini takip edin.

Netlik ve verimlilik sağlamak için görevleri proje aşamasına göre düzenleyin.

Son tarihler yaklaştığında otomatik bildirimler alın

✨ İdeal kullanım alanı: Projeleri izleme altında tutmaya ve birçok takımını uyumlu hale getirmeye yardımcı olacak bir araç arayan proje yöneticileri.

6. ClickUp Blok Planlama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Blok Planlama Şablonu ile gününüzü zaman bloklarına ayırın.

Bazı günler, görevler arasında hiç bitmeyen bir döngü içinde zıplıyormuş gibi hissedebilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak için çok az zamanınız kalabilir. ClickUp Blok Planlama Şablonu, günü odaklanmış zaman bloklarına bölmenize olanak tanır ve her blok belirli görevlere veya önceliklere bağlıdır.

İş yükünü daha iyi tahmin etmek için bloklara süreler atayın ve netlik için bunları Zaman Çizelgesi veya Gantt görünümüyle görselleştirin. Zamanı önceden ayırarak, bağlam değiştirmeyi en aza indirir ve hem iş hem de molalar için nefes alma alanı yaratırsınız.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gününüzü farklı görevler ve öncelikler için zaman bloklarına ayırın.

Her görev için tahmini süreyi atayın ve iş yükünü izleyin.

Gantt grafiklerinin veya görev zaman çizelgelerinin kullanıldığı şekilde planınızı görselleştirin.

✨ İdeal olanlar: Odaklanarak iş için belirli bir zaman ayırması ve görev yükünün aşırıya kaçmasını önlemesi gereken kişiler.

Görevlerinizi basit adımlarla önceliklendirebilirsiniz:

7. ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu ile haftalık hedeflerinizi takip edin.

Bu şablonu, eski usul planlayıcının dijital sürümü olarak düşünün; ancak daha akıllı, daha temiz ve çantanızda kaybolma olasılığı çok daha düşük. ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu, görevlerinizi öncelik sırasına koymanıza, son tarihler belirlemenize ve hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Görevleri öncelik düzeyine göre gruplandırabilir ve hafta boyunca ilerledikçe bunları işaretleyebilirsiniz. Yerleşik hatırlatıcılar hiçbir şeyin atlanmamasını sağlarken, durum güncellemeleri neyin tamamlandı ve neyin hala dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri öncelik düzeylerine göre düzenleyin ve tamamladıkça işaretleyin.

Her görevinin zamanında tamamlandığını sağlamak için hatırlatıcılar ayarlayın.

İlerlemeyi kontrol edin ve haftalık verimliliğinizi ölçün.

✨ İdeal olanlar: Haftalık görevleri düzenlemek ve izlemeye sadık kalmak için basit ve etkili bir yönteme ihtiyaç duyan herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Hangi görevleri önce halledeceğinize dair daha iyi kararlar almak mı istiyorsunuz? Öncelik listesini kullanarak görevlerinizi aciliyet ve önemlerine göre sıralayın ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya devam edin.

8. ClickUp Günlük Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablon alın Günlük görevlerinizi önceliklendirin ve ClickUp Günlük Yapılacaklar Liste Şablonu ile düzenli kalın.

Hepimiz, güne başladığımızdan daha uzun bir yapılacak listesiyle günü bitirmenin o iç karartıcı hissini yaşamışızdır. ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile, dağınık görevleri gerçekten tamamlayabileceğiniz net bir plana dönüştüren, senaryoyu tersine çeviren yapılandırılmış bir günlük takip aracına sahip olursunuz.

Her bir öğe için son tarihler atanabilir, ilerleme izleme ise iş yükünü anında görünürlük sağlar. Hatırlatıcılar, ivmeyi korumaya yardımcı olur ve günü daha az bitmemiş iş ve daha fazla küçük başarıyla bitirmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

"Yapılacaklar", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel durumlarla günlük görevlerinizi önceliklendirin.

Her görev için son tarihler ayarlayın ve gün boyunca ilerlemeyi izleme.

Hatırlatıcıları kullanarak günlük programınızı takip edin.

✨ İdeal olanlar: Düzenli kalmak ve her gün daha fazla tamamlanan iş yapmak isteyen, ancak bunalmış hissetmek istemeyen kişiler.

💡 Profesyonel İpucu: Yapılacak listeniz sizi bunaltıyor mu? Onu daha küçük, uygulanabilir görevlere bölün. Kapsamlı bir yapılacak liste, sorumluluklarınızı takip etmenize ve görevleri tek tek tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

9. ClickUp İş Vardiya Çalışma Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp İş Vardiyası Planlama Şablonu ile çalışanların vardiyalarını planlayın ve kapsamı izleme.

Vardiya planı olmayan bir iş düşünün; bu, menüsü olmayan bir restoran işletmek gibidir. Kaos kaçınılmazdır. ClickUp Vardiya Planlama Şablonu işleri basit tutar, böylece elektronik tablolara boğulmaz veya görev devirlerini kaçırmazsınız.

Bu şablon, vardiyalar, roller ve devamsızlıkların tek bir yerde izlendiği net bir görsel program sunar. Yöneticiler değişiklikleri sürükleyip bırakabilir, vardiyaları hızlı bir şekilde atayabilir ve gerçek zamanlı güncellemeleri takımlarıyla paylaşım sağlayabilir.

Özel Alanlar, devamsızlık veya çağrı nedenlerini kaydederken, renk kodlu görünümler gündüz ve gece vardiyalarını bir bakışta kolayca fark etmenizi sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Vardiyaları rol, zaman ve atanan takım üyelerine göre tek bir liste de düzenleyin.

Şeffaflık için özel alanlarla devamsızlıkları ve çağrıları izleme.

Sürükle ve bırak güncellemeleriyle programları anında düzenleme

Gerçek zamanlı görünümleri paylaşım yaparak farklı konumlardaki çalışanların uyumunu sağlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Perakende, konaklama veya hizmet işinde çalışan ve hızlı, esnek ve düzenli bir planlamaya ihtiyaç duyan operasyon yöneticileri, İK takımları ve vardiya amirleri.

💡 Kullanışlı İpucu: İşlerle uğraşırken kişisel görevleri yönetmek zor olabilir. Görevlerinizi önceliklendirmenize, planlamanıza ve izlemenize olanak tanıyan, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan kişisel bir görev yönetim sistemi oluşturun. ClickUp'ın Kişisel Listesi ile tüm kişisel görevlerinizi iş projelerinden ayrı tutabilir, öncelikler belirleyebilir, son teslim tarihleri ekleyebilir ve hatta hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. Bu özel alan, yapılacaklarınızı düzenlemenize, iş yükünüzü görselleştirmenize ve hem kişisel hem de profesyonel sorumluluklarınızı tek bir yerden takip etmenize yardımcı olur.

10. ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kişisel Planlama Uygunluk Şablonuyla kişisel taahhütlerinizi görselleştirin.

Haftanızı yönetmek, zor modda Tetris oynamak gibi hissettirmemelidir. Kişisel uygunluk takipçisi, bu bulmacayı temiz bir tablo haline getirerek, zamanınızın nerede ücretsiz olduğunu ve nerede dolu olduğunu tam olarak gösterir.

ClickUp Kişisel Program Uygunluk Şablonu, yapılandırılmış bir genel bakış için haftalık takvime göre taahhütlerinizi planlamanıza yardımcı olur. Çakışmaları kolayca tespit edebilir ve sürükle ve bırak düzenleme özelliği sayesinde yeniden planlama işlemini zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel ve profesyonel yükümlülükleri tek bir görünümde birleştirerek, ister müşteri görüşmesi ister aile yemeği olsun, hiçbir şeyi gözden kaçırmamanızı sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Randevuları ve taahhütleri açık ve yapılandırılmış bir şekilde izleme.

Müsaitlik durumunu görselleştirin ve planlama çakışmalarını önleyin

Basit sürükle ve bırak fonksiyonuyla programınızı gerektiği gibi ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla kişisel ve profesyonel taahhüdü yöneten serbest çalışanlar, öğrenciler ve yoğun profesyoneller.

Planlamanızı Optimize Etmek İçin ClickUp Şablonlarını Seçin

Etkili planlama, verimliliğin ve zaman tasarrufunun temel taşıdır.

Monday.com planlama şablonları haftalık planlarınızı yönetme esnekliği sağlarken, ClickUp bu felsefeyi anlar ve kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan eksiksiz bir işbirliği araçları paketi ile bir adım daha ileri gider.

Özelleştirilebilir haftalık planlama şablonları, iş takvimi şablonları, gerçek zamanlı güncellemeler ve kolay görev yönetimi ile modern iş ortamlarının dinamik taleplerini karşılamanıza yardımcı olur.

Kullanımı kolay, özelleştirilebilir şablonlarla zamanınızı kontrol altına almaya ve daha fazla iş tamamlandıra hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve verimlilik hedeflerinize ulaşın!