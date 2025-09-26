Wispr Flow vs. Superwhisper: Gerçek zamanlı transkripsiyon için hangisi daha iyi?

Sesli dikte uygulamaları, iş ve kişisel kullanım için giderek daha popüler hale geliyor, çünkü sesli giriş, hızlı düşünceye ayak uydururken hata yapmadan yazma zahmetinden kurtarıyor.

Wispr Akış ve Superwhisper, en iyi iki rakip araçtır. Eski kelime kelime transkripsiyon araçlarının aksine, tam cümleler halinde dikte etmenize olanak tanıyarak sesli girişi daha hızlı ve doğal hale getirir ve erişilebilir ve kesintisiz iletişime yardımcı olur.

Peki, hangi uygulamanın en iyi AI dikte sunduğunu söyleyebilir misiniz: Wispr Akış mı, Superwhisper mu?

Wispr Akış nedir?

wispr akış aracılığıyla

Wispr Flow, konuşmanızı gerçek zamanlı olarak (100'den fazla dilde) transkribe ederek yapılandırılmış bir biçimde düzgün bir metin sunar. Herhangi bir uygulamada (yazabileceğiniz her yerde) iş yapar ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak otomatik düzenleme ve ton iyileştirmeleri yapar.

Araç, sektöre özgü terimleri ve kısaltmaları içeren kişiselleştirilmiş bir sözlük oluşturarak kelime dağarcığınıza uyum sağlar. Sık kullandığınız ifadeler için özel metin değiştirmeleri bile oluşturabilirsiniz, böylece uzun açıklamaları tekrarlamak veya tekrarlayan görevleri yapmak zorunda kalmazsınız.

Wispr Akış Özellikleri

Wispr Flow'un anahtar özelliklerini ve geleneksel dikte araçlarından farklarını inceleyelim.

Özellik #1: Akıllı biçimlendirme

Wispr Akış, konuşmanızı yorumlar ve metnin mesajınızın stiline uyması için bağlamı dikkate alan biçim uygular.

Örnek olarak, akış, e-posta veya belgelerde kullandığınızda mesajınızı otomatik olarak profesyonel bir şekilde yapılandırır. Ancak bir arkadaşınıza metin gönderirseniz, tonu daha samimi ve konuşma tarzına çevirir.

Öğeleri sıralarken "birinci, ikinci, üçüncü" dediğinizde, uygulama otomatik olarak sayılı listeler oluşturur. Ve cümlenin ortasında fikrinizi değiştirirseniz (örneğin, "akşam yemeği için taco yapılacak... aslında, pizza yapılacak"), Wispr Akış mesajı son düşüncenizi yansıtacak şekilde yeniden yazar: "akşam yemeği için pizza yapılacak"

👀 Biliyor muydunuz? Alexander Graham Bell'in Volta Laboratuvarı, 1800'lerin sonlarında ses kayıt teknolojisini geliştirdi ve bu, 1907'de "Dictaphone " teriminin ticari marka olarak tescillenmesine yol açan yeni olanaklar yarattı.

Özellik #2: Akış notları

Akış Notları, spontane fikirlerinizi yakalamanızı ve sesli notları yapılandırılmış notlara dönüştürmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, notları (herhangi bir cihazda) dikte edebilir ve bunlar tüm Wispr Flow cihazlarınızda otomatik olarak senkronizasyon yapar.

Bu özellik, uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya asıl işinize odaklanmanızı kaybetmeden görev sırasında ilhamı yakalamanızı sağlar.

Wispr Flow ayrıca ses-metin geçmişini de saklar, böylece kullanıcılar önceki dikte oturumlarına kolayca başvurabilir ve akışta hızlı düzenleme yapabilir.

Özellik #3: Komut modu

Komut Modu, kullanıcıların sesli komutlarla oluşturulan metni düzenleme imkanını sunar. Düzenlemek istediğiniz metni seçin ve aşağıdaki gibi komutlar verin:

"Bunu benim için özetleyebilir misiniz?"

"Bu ne anlama geliyor?"

"Bunu madde işaretlerine dönüştürebilir misiniz?"

"Bunu İspanyolca'ya çevirebilir misiniz?"

Bu özellik, ş Akışı platformunuzdan bağımsız olarak tutarlı bir sesle kontrol edilen düzenleme deneyimi yaratma potansiyeline sahiptir.

🧠 İlginç Bilgi: 1877'de Thomas Edison, sesi hem kaydeden hem de çalan ilk makine olan fonografı icat etti. İlk kaydı, "Mary'nin küçük bir kuzusu vardı" adlı çocuk şarkısıydı

Özellik #4: AI otomatik düzenleme

Wispr Flow, siz konuşurken dikte edilen metni otomatik olarak temizler. Dolgu kelimeleri kaldırır, temel hataları düzeltir ve çıktıyı tam cümleler halinde biçimlendirir.

Ek olarak, Snippet Library'yi kullanarak sık kullandığınız cümleleri veya metin bloklarını snippet olarak kaydedebilirsiniz. Tetikleyici cümleyi söylediğinizde, kaydedilen metnin tamamı transkripsiyonunuza eklenir.

📚 Daha Fazla Bilgi: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Görev Liste Şablonları

Wispr fiyatlandırması

akış Basic: Ücretsiz

akış Pro: Aylık 15 $

Akış Takımları: 12 $/kullanıcı/ay (3 veya daha fazla koltuk)

akış Enterprise: özel fiyatlandırma

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatik ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistanların ve temsilcilerin daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı AI asistanıdır. Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki AI destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

Superwhisper akış nedir?

superwhisper aracılığıyla

AI destekli bir sesli dikte uygulamasını oluşturan Superwhisper, gizlilik öncelikli bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Çevrimdışı fonksiyonu sayesinde, ses verileriniz tam gizlilik ve güvenlik sağlamak için cihazda (wifi olmadan) yerel olarak işlenir.

Superwhisper, hem yerel hem de bulut modelleriyle uyumludur. OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq ve diğer araçlar gibi AI modellerine sınırsız erişim sunar. Sonuç olarak, ek ücret ödemeden gelişmiş dil modelleriyle doğru dikte işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Superwhisper 100'den fazla dil ve lehçeyi destekler, sesle kontrol edilen düzenleme, kapsamlı özel seçenekleri ve evrensel uygulama uyumluluğu sunar. Ancak Superwhisper yalnızca macOS ve iOS cihazlarda yerel olarak çalışır.

Superwhisper özellikleri

Dikte edilen metni düzenli bir metne çevirmekten toplu dosya transkripsiyonlarını işlemeye kadar, Superwhisper'ı popüler bir AI dikte aracı yapan özellikler şunlardır.

Özellik #1: Akıllı modlar

Superwhisper uygulaması mesajlar, e-posta, notlar ve toplantılar için önceden ayarlanmış modlar sunar. Kişiselleştirilmiş AI talimatlarıyla kendi özel modlarınızı oluşturabilirsiniz

Tam gereksinimleri (biçim ve stil) tanımlarsınız ve araç, dikteyi özel toplantı notu şablonlarınıza veya teknik belgelerinize işler. Daha basit bir ifadeyle, ş Akışı gereksinimlerinize uygun yapılandırılmış metin elde edersiniz.

Özellik #2: Metin değiştirme

Superwhisper, dikte edilen içerikle sorunsuz işleyen güçlü metin değiştirme özelliğine sahiptir. Dikte süresini kısaltmak için sık kullandığınız ifadeler, teknik terimler veya uzun açıklamalar için kısayollar oluşturabilirsiniz.

Bu araç, tekrarlayan hataları önlemek için sık kullandığınız kelimelerden oluşan özel bir sözlük oluşturmanıza da olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: İnsanlar, telesekreterler veya cep telefonları ortaya çıkmadan on yıllar önce, sesli mektuplar gibi küçük özel kayıtlara sesli mesajlar gönderirlerdi.

Özellik #3: Bağlam farkındalığı

Superwhisper'ın Süper modu, üzerinde işlediğiniz içeriğin bağlamını yakalar ve çıktıyı buna göre iyileştirir.

Super Mode, erişilebilirlik API'lerini kullanarak üç tür bağlamı şu şekilde toplar:

Bağlam türü Ne yapacağı? Uygulama bağlamı – Aktif uygulamanızı tanımlar – Mevcut giriş alanlarından veya metin düzenleyiciden metni okur Seçilen metin bağlamı – Vurguladığınız herhangi bir metni okur – Seçimi kullanarak AI işlemeyi bilgilendirir Pano içeriği – Dikte sırasında veya dikte bittikten sonra 3 saniye içinde kopyalanan metinleri içerir

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Olmayan Araçlar

Özellik #4: Dosya transkripsiyonu

Transkripsiyon için önceden kaydedilmiş dersler, toplantılar ve röportajlar gibi ses ve video dosyalarını yükleyebilirsiniz. Araç, aktif modun AI talimatlarını ve biçim tercihlerini uygulayarak bunları yapılandırılmış metne dönüştürür.

Bununla birlikte, farklı bir talimat seti uygulamak için aktif modunuzda değişiklikler yapabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? 2000'li yıllardan önce, transkripsiyonların çoğu kulaklık takan ve kayıtları duraklatmak/tekrar çalmak için ayak pedalları kullanan insan daktilocular tarafından manuel olarak tamamlandı.

Superwhisper fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 8,49 $/ay

Ömür boyu: 249,99 $

🌟 Bonus: Wispr Akış ve Superwhisper size bir transkript sunar, ancak işleri burada biter. Notları proje araçlarınıza manuel olarak aktarmanız gerekir. ClickUp Brain MAX her şeyi aynı çalışma alanında tutar, böylece dikte ettiğiniz fikirleri araçlar arasında kopyala-yapıştır yapmadan anında görevlere, belgelere veya yorumlara dönüştürebilirsiniz.

Sesli Dikte için Wispr Akış ve Superwhisper: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Wispr Akış hem de Superwhisper, AI transkripsiyon araçları olarak kendine özgü nişler oluşturmuştur. İlki hızlı transkripsiyon hızlarıyla bilinirken, ikincisi çevrimdışı fonksiyonelliği ile ün kazanmıştır.

Wispr Akış ve Superwhisper arasında seçim genellikle aralarındaki ince farklara bağlıdır.

Bunu incelemeden önce, size hızlı bir genel bakış sunalım:

Özellikler Wispr Akış Superwhisper Eller ücretsiz modu Otomatik duraklama algılama özelliği ile kesintisiz dikte Bas-konuş ve sürekli kayıt modları Ses modelleri Tek bir tescilli transkripsiyon modeli Birden fazla ses modeli: Ultra (bulut), Nova (bulut), Ultra Turbo V3 (yerel), LM studio Bağlam farkındalığı Uygulamaya dayalı otomatik ton uyarlama Erişilebilirlik API'leri aracılığıyla gelişmiş bağlam toplama Çevrimdışı destek Bulut tabanlı işleme (internet gerektirir) Yerel modellerle çevrimdışı işleme tamamlandı Gizlilik yaklaşımı SOC 2 Tip II, HIPAA uyumluluğu GDPR ve CCPA uyumluluğu Dosya transkripsiyonu Mevcut değil Transkripsiyon için ses/video dosyası yüklemelerini destekler *aPI entegrasyonlar Sınırlı üçüncü taraf AI modeli bağlantıları Birden fazla AI sağlayıcısına kapsamlı API erişimi AI model erişimi ChatGPT ve Perplexity ile entegrasyonlara sahip tescilli transkripsiyon modeli OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (hem bulut hem de yerel modeller) Ses/dosya desteği Ses/video dosyalarından dosya yüklemeyi/transkripsiyonu desteklemez Harici ses ve video dosyalarının işlenmesini destekler: MP3 ses, MP4 video, 16 kHz örnekleme hızına sahip Mono WAV Dışa aktarma seçenekleri Toplu dosya dışa aktarımından ziyade, öncelikle canlı dikte ve uygulamalarda doğrudan yazma için tasarlanmıştır Transkript/metni TXT, DOCX, PDF olarak dışa aktarmaya izin verir. Ayrıca, dosyaları (ses/video) işleyebilir ve ardından transkripsiyonu metin olarak çıktı alabilir Kullanım örnekleri Hedef kitle: geliştiriciler, öğrenciler, yazarlar, oluşturucular, avukatlar ve iş Profesyonel transkripsiyon, dosya işleme ve gizlilik açısından kritik ş akışlarına odaklanır

Özellik #1: Kullanım kolaylığı ve platform uyumluluğu

Wispr Flow, Windows, macOS, iOS ve Android cihazlarda sorunsuz senkronizasyon ile iş yapar. Hem masaüstü hem de iOS uygulaması olarak fonksiyon görür ve yazabileceğiniz tüm uygulamalarla entegrasyon sağlar. Wispr Flow, öğrenmesi kolay ve kullanımı basit bir uygulamadır.

Superwhisper ise yalnızca macOS ve iOS cihazlarda iş yapar. Uygulama, özelleştirilebilir global kısayollar aracılığıyla sistem genelinde iş yapar ve macOS 13+ erişilebilirlik API'leriyle derinlemesine entegre olur. Superwhisper kapsamlı bir kurulum gerektirir ve öğrenme eğrisi vardır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Yeni başlayanlar için Wispr Akış'ı, daha gelişmiş transkripsiyon ihtiyaçları için Superwhisper'ı tercih edin.

Özellik #2: Müşteri desteği

Son zamanlarda, Wispr Akış, yetersiz müşteri desteği nedeniyle Reddit'te çok sayıda olumsuz yorum aldı. Bununla birlikte, başvurabileceğiniz bir yardım merkezi belgesi bulunmaktadır.

Superwhisper'ın web sitesinde kapsamlı belgeler bulunmaktadır. Pro planı ayrıca öncelikli destek sağlar.

🏆 Kazanan: Superwhisper, Reddit'te Wispr Akış hakkında kullanıcıların takımdan yanıt alamadıklarından şikayet ettikleri yorumlara dayanarak.

📚 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi Wispr akış alternatifleri

Özellik #3: Fiyatlandırma

Wispr Flow'un ücretsiz planı haftada 2.000 kelime sunar, bu da sıradan kullanıcılar için yeterlidir ancak yoğun dikte ş Akışlarını sınırlar. Pro planın aylık ücreti 15 ABD dolarıdır ve sınırsız kelime, ses düzenleme için Komut Modu ve yeni özelliklere erken erişim içerir.

Flow Teams için en az 3 koltuk gerekir ve Enterprise planı özel fiyatlandırma sunar.

Superwhisper ise ücretsiz planda bile küçük ses modellerini sınırsız olarak kullanma imkanı sunar. Pro planın aylık ücreti 8,49 dolardır ve hem bulut hem de yerel AI modellerine sınırsız erişim ve öncelikli destek sağlar.

Araç ayrıca 249,99 $'lık ömür boyu bir plan sunarak, tekrarlayan abonelik maliyetlerinden kaçınmak isteyen uzun vadeli kullanıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.

🏆 Kazanan: Superwhisper, cömert ücretsiz seviyesi ve ömür boyu seçeneği ile daha iyi bir değer sağlıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Denemeniz gereken en iyi AI transkripsiyon araçları

Özellik #4: Dil desteği ve AI modelleri

Wispr Akış, otomatik dil algılama özelliği ile 100'den fazla dili destekler ve dikte sırasında diller arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Temel transkripsiyon modeli tescilli olmaya devam eder, ancak kullanıcılar uygulamanın ChatGPT veya Perplexity gibi AI dil modelleriyle bağlantısını kurabilir.

Superwhisper ayrıca 100'den fazla dili destekler ve maksimum esneklik için hem yerel hem de bulut AI modelleri sunar. Pro sürümü, herhangi bir dilden İngilizceye doğrudan çeviri özelliği içerir.

Belirli önceliklere göre ses modelleri seçebilirsiniz: En hızlı transkripsiyon için Ultra (bulut), daha uzun kayıtlar için Nova bulut ve tam gizlilik sağlarken hız ve kalite arasında optimum denge için Ultra Turbo V3 (yerel).

🏆 Kazanan: Bu sefer de beraberlik var. Diller arasında sorunsuz geçiş için Wispr Akış'ı, özel ihtiyaçlara göre özel ses modelleri seçmek için Superwhisper'ı tercih edin.

Özellik #5: Çıktı doğruluğu

Wispr Akış, doğal bir şekilde kendi hızınızda konuşurken düşüncelerinizi doğru bir şekilde transkribe eder ve dolgu kelimeleri ve gereksiz kelimeleri kaldırır. Akıllı düzenleme özellikleri, herhangi bir mod kurulum gerektirmeden bağlama uyum sağlar. Uygulamanın kullandığı uygulamaya göre tonu ve yapıyı otomatik olarak iyileştirir.

Superwhisper, transkripsiyon doğruluğunu önceliklendirir ve söylenmemiş kelimeler, ifadeler ve cümleler üretmez veya eklemez. Ancak, dikte ettiğiniz içerikten gramer açısından doğru cümleler ve tutarlı paragraflar üretir.

🏆 Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen akıllı biçimlendirme özelliği için Wispr Flow'u, halüsinasyon içermeyen güvenilir transkripsiyon için Superwhisper'ı seçin.

💡 Profesyonel İpucu: Otomatik pilot ajanlarla transkripsiyonun ötesine geçin. Wispr Flow ve Superwhisper temiz transkriptler sunmakla yetinirken, ClickUp Autopilot Agents sesli çıktınızı uygulamaya kadar taşır. İşte her iki araçta da bulunmayan bir katman ekleme şekilleri: : Toplantı transkriptlerini anında görev listelerine, takip hatırlatıcılarına veya durum güncellemelerine dönüştürün Önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları: Toplantı transkriptlerini anında görev listelerine, takip hatırlatıcılarına veya durum güncellemelerine dönüştürün

: Projeye göre notları etiketlemek, CRM kayıtlarını güncellemek veya dikte sırasında belirli ifadelerin bahsetmesi durumunda onayları tetikleyici mantıklar tasarlayın Özel Otomatik Pilot Ajanları: Projeye göre notları etiketlemek, CRM kayıtlarını güncellemek veya dikte sırasında belirli ifadelerin bahsetmesi durumunda onayları tetikleyici mantıklar tasarlayın

Reddit'te Wispr Akış ve Superwhisper karşılaştırması

Tartışmayı sonlandırmak için Reddit'e gittik. İşte her iki araçla ilgili bazı kullanıcı görüşleri.

Öfkeli bir Reddit kullanıcısına göre, Wispr Flow'un kalitesi son zamanlarda düşüş göstermiştir:

Bu ürün çok havalıydı, onu çok severdim, hatta 3 arkadaşıma da tavsiye ettim, onlar da pro plan satın aldılar ve şimdi aynı sorunları yaşadıkları için bana biraz kızgınlar... Son birkaç haftadır, durum gerçekten çok kötüye gitti. Bağlantılar rastgele kesilip duruyor, cümlenin ortasında donuyor ya da internetim stabil olsa bile çevrimdışı olduğunu söylüyor. Belki bir önbellek sorunu vardır diye düşünerek oturumu kapattım ama lanet olsun, tam üç gün boyunca tekrar oturum açamadım. Hata mesajı yok, hiçbir şey yok, sadece tamamen kilitlendi. Ve destek ekibine ulaşabilmek için bol şans, komik bir şekilde yarısı bile iş yapmayan bir AI Ajanı var

Bu ürün çok havalıydı, onu çok severdim, hatta 3 arkadaşıma da tavsiye ettim, onlar da pro plan satın aldılar ve şimdi aynı sorunları yaşadıkları için bana biraz kızgınlar... Son birkaç haftadır, durum gerçekten çok kötüye gitti. Bağlantılar rastgele kesilip duruyor, cümlenin ortasında donuyor ya da internetim stabil olsa bile çevrimdışı olduğunu söylüyor. Belki bir önbellek sorunu vardır diye düşünerek oturumu kapattım ama lanet olsun, tam üç gün boyunca tekrar giriş yapamadım. Hata yok, hiçbir şey yok, sadece tamamen kilitlendi. Ve destek ekibine ulaşabilmek için bol şans, komik bir şekilde yarısı bile iş yapmayan bir AI Ajanı var

Oldukça memnun bir özel, Reddit'te şöyle bir bahsetme yapıyor:

Bu çok gecikmiş bir şey, ama sonunda Wispr Akış'ı denedim ve vay canına, beni tamamen hayran bıraktı. Eski Siri'ye daha yakın bir şey bekliyordum, ama bu tamamen farklı bir seviyede. Denemeye değer başka araçlar biliyorsanız, bana haber verin! Bu, en son trendleri takip etmek istiyorsam yeni araçları daha ciddiye almam gerektiğini fark etmemi sağladı.

Bu çok gecikmiş bir şey, ama sonunda Wispr Akış'ı denedim ve vay canına, beni tamamen hayran bıraktı. Eski Siri'ye daha yakın bir şey bekliyordum, ama bu tamamen farklı bir seviyede. Denemeye değer başka araçlar biliyorsanız, bana haber verin! Bu, en son trendleri takip etmek istiyorsam, yeni araçları denemeyi daha ciddiye almam gerektiğini fark etmemi sağladı.

Superwhisper bile karışık yorumlar alıyor.

Hayal kırıklığına uğramış bir kullanıcı şöyle not ediyor:

Ses-metin dönüştürme için Super Whisper kullanıyordum, ancak kredim bitti ve yeni modellere erişemedim. Ücretsiz Whisper Large V3 modelinin Mac Whisper'da da ücretsiz olarak sunulmadığı ortaya çıktı, bu da çok sinir bozucuydu.

Ses-metin dönüştürme için Super Whisper kullanıyordum, ancak kredim bitti ve yeni modellere erişemedim. Ücretsiz Whisper Large V3 modelinin Mac Whisper'da da ücretsiz olarak sunulmadığı ortaya çıktı, bu da çok sinir bozucuydu.

Başka bir Reddit kullanıcı, Superwhisper'ın birden fazla ş akışını tek bir yerde birleştirdiği için kendileri için uygun olduğunu bahsetme.

Superwhisper'ı seviyorum ama tüm kullanıcılar için mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Benim için değeri, sınırsız LLM erişimi ve kullanım esnekliğinde yatıyor. Benim için, sadece dikte uygulamaları değil, metinle ilgili görevler ve bazı kodlamalar için çoğu AI uygulamasının yerini aldı. Dolayısıyla, bu şekilde kullanmayı planlamıyorsanız, VoiceInk'in kendi anahtarınızı getirin modeli yeterince iyi olabilir. LLM'leri o kadar çok kullanıyorum ki, kendi anahtarımı kullanmak "resmi" uygulamaların aboneliğine benzer bir sonuç verecektir.

Superwhisper'ı seviyorum ama tüm kullanıcılar için mantıklı olmadığını düşünmüyorum. Benim için değeri, sınırsız LLM erişimi ve kullanım esnekliğinde yatıyor. Benim için, sadece dikte uygulamaları değil, metinle ilgili görevler ve bazı kod işleri için çoğu AI uygulamasının yerini aldı. Dolayısıyla, bu şekilde kullanmayı planlamıyorsanız, VoiceInk'in kendi anahtarınızı getirin modeli yeterince iyi olabilir. LLM'leri o kadar çok kullanıyorum ki, kendi anahtarımı kullanmak "resmi" uygulamaların aboneliğine benzer bir sonuç verecektir.

ClickUp ile tanışın: Wispr Flow ve Superwhisper'a en iyi alternatif

Wispr Akış ve Superwhisper gibi sesli dikte araçları transkripsiyonu gerçekleştirir. Konuşmanızı metne dönüştürür ve düzenleme özelliklerine sahiptir.

Ancak, bu araçlar bizim "devir problemi" olarak adlandırdığımız bir sorun yaratıyor.

Video'dan notlar oluşturabilirler, ancak bu notları manuel olarak görevlere dönüştürmeniz gerekir

Toplantı tartışmalarını transkripsiyonluyorlar, ancak birisi eylem ögelerini ayıklayıp bunları takım üyelerine atamalı

Konuşma yoluyla fikirleri yakalarlar, ancak bu fikirleri devam eden projelere bağlantı kurmak ayrı bir iş gerektirir

ClickUp bu aktarımı tamamen ortadan kaldırır. İş için her şeyi içeren bu uygulama, proje yönetimi, görev otomasyonu, takım işbirliği ve bilgi yönetimini tek bir Converged AI Workspace (ses-metin transkripsiyonunu verimli bir şekilde gerçekleştirebilen) içinde birleştirirken, bunu gerçek iş süreçlerinize anında bağlantıya geçirir.

İlginç, değil mi?

ClickUp'ın bu ihtiyaca nasıl cevap verdiğini anlayalım:

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı: ClickUp Notetaker

ClickUp AI Notetaker ile toplantı kayıtlarınızın aranabilir transkriptlerini elde edin

En iyi konuşmalar, herkesin katılımıyla gerçekleşir. Ancak, not almaya özen göstermezseniz, yaptığınız harika tartışmalar unutulmuş eylem öğelerine dönüşebilir.

ClickUp AI Notetaker, toplantılarınıza katılarak ve konuşmaları transkribe ederek bunu halleder. Ardından, arama yapılabilir transkriptler oluşturur, böylece kimin ne söylediğini her zaman takip edebilir ve önemli konuları ve kararları gözden geçirebilirsiniz.

Bu AI toplantı özetleyici, tüm ClickUp Çalışma Alanınızla entegre olarak devir sorununu çözer. Toplantı konuşmalarınızı devam eden işlerle bağlantılandırır, tartışılanlara göre otomatik olarak görevler oluşturur ve proje zaman çizelgelerini günceller.

Notetaker'ın Çalışma Alanı entegrasyonu toplantı konuşmalarını nasıl dönüştürüyor?

Entegrasyon türü Ne yapacağı? Örnek Toplantı notları + Belgeler Transkriptleri ve AI özetlerini ileride başvurmak üzere gizli belgelerinizde otomatik olarak kaydeder Pazarlama stratejisi oturumu notları, konuşmacı atıflarıyla tartışma konularına göre düzenlenmiş olarak otomatik olarak "Q4 Kampanyası" belgesinde görünür Toplantı notları + Görevler Sözlü taahhütleri tanımlar ve son teslim tarihleri ile atanmış görevleri otomatik olarak oluşturur Jake, "Perşembe gününe kadar tel kafesleri bitireceğim" diyerek bahsetme yaptı; Notetaker Jake'e Perşembe günü son teslim tarihi olan bir görev atar Toplantı notları + Sohbetler AI analizi kullanarak çağrı özetlerini doğrudan ilgili takım sohbet kanallarına gönderir Müşteri görüşmesinden sonra, anahtar kararlar ve sonraki adımlar içeren özet otomatik olarak #client-projects kanalında görünür

Not alıcı, transkriptinize zaman damgaları da ekler ve önemli bölümleri not alabilir veya vurgulayabilirsiniz. Her transkript, aranabilir ve eyleme geçirilebilir bir metin olarak kaydedilir.

Bunu toplantıları, sesli notları ve hatta ekran kayıtlarını transkripsiyonlamak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Özelliği #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain, çalışma alanınızın akıllı hafızası görevi görür. Brain, konuşmaları basitçe transkribe etmekle kalmaz, bunları anlar, bağlantılar kurar ve bunlara göre hareket eder.

ClickUp'ın otomatik transkripsiyon özelliği ile kayıtlarınızı eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Kaydettiğiniz her toplantı özeti, not veya karar, tüm çalışma alanınızda dokunmuş canlı bir bilgi tabanının parçası haline gelir.

Örnek, fikirlerinizi söylerken Brain bunları görev listelerine dönüştürür ve bu listelerde atananan kişiler, son tarihler ve açıklamalar yer alır.

Brain, sesli notlardan proje özetleri hazırlayabilir, transkriptleri anahtar noktalara özetleyebilir veya dağınık tartışmalardan saniyeler içinde içgörüler çıkarabilir.

Bilgileri bir araya getirmek için araçlar arasında geçiş yapmak yerine, "Lansman zaman çizelgesi hakkında ne karar verdik?" diye sorabilirsiniz ve Brain, görevlerden, belgelerden ve geçmiş transkriptlerden cevabı alır.

Konuşmaların, herhangi bir aktarım sorunsuzluğu olmadan organize ve eyleme geçirilebilir iş haline geldiği sesle çalışan bir sisteme sahip olursunuz.

ClickUp Brain ile ses ve video nasıl transkripte edebilirsiniz:

💡 Profesyonel İpucu: Brain ile premium AI modellerine (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek vb.) erişebilirsiniz.

ClickUp One Up #3: ClickUp Belges

ClickUp belgelerindeki yorumları görevlere dönüştürün

Bağımsız dikte yöntemleri şu şekilde işler:

Dikte edin → Transkripti kaydedin → Proje belgesine kopyalayın → Görevleri manuel olarak oluşturun

Dikte, ClickUp'ta şu şekilde ilerler:

Dikte → Proje belgesinde otomatik biçimlendirme → Bahsetmelerden oluşturulan görevler → Ekibe bildirim

Bu basitleştirilmiş ş akışı, sesli girişinizin hemen proje çalışma alanınızın bir parçası haline gelmesi anlamına gelir. Toplantı notlarını veya proje güncellemelerini dikte ettiğinizde, bunlar otomatik olarak zengin biçimlendirmeye sahip yapılandırılmış ClickUp Belgelerine dönüşür.

Ses transkripsiyonunun ötesinde, Docs, bağımsız dikte araçlarının sunamadığı kapsamlı belge yönetimi özellikleri sağlar:

belgeler arası referanslama*: Farklı proje aşamaları, müşteri görüşmeleri ve takım planlama oturumları arasında sesle kaydedilen fikirleri birbirine bağlayın

Şablon tabanlı ses yakalama : Proje güncellemeleri, müşteri özetleri veya takım geri bildirimleri gibi tekrarlayan içerikler için doğrudan yapılandırılmış biçimlere dikte edin

Dikte edilen içerik üzerinde canlı işbirliği : Takım üyeleri : Takım üyeleri notları gerçek zamanlı olarak paylaşım edebilir ve fikirleri anında yanıtlayabilir, düzenleme yapabilir veya geliştirebilir

İç içe geçmiş sayfa düzeni : Sesle dikte edilen içeriği proje hiyerarşileri içinde yapılandırın, beyin fırtınası oturumlarını ve strateji tartışmalarını bağlamsal olarak düzenli tutun

Gömülü ek dosya : Sesle oluşturulan belgelere doğrudan ekran görüntüsü, PDF'ler veya referans dosyaları ek dosya ekleyin

*metinden görev oluşturma: Dikte ettiğiniz içeriğin herhangi bir bölümünü, doğrudan belgeden atananan kişiler ve son teslim tarihi ile izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürün

ClickUp ile Sesinizi Gerçek İşe Bağlantı Kurun

Elbette, Wispr Flow ve Superwhisper gerçek zamanlı dikte ve transkripsiyona yardımcı olur. Ancak, fonksiyonları burada sona erer. Söylenenler ile tamamlananlar arasında bir boşluk bırakırlar.

ClickUp ile, çalışma alanınızın içinden toplantı notlarını dikte etmekten görevleri atamaya ve takım üyelerinizle işbirliği yapmaya kadar her şeyi yapabilirsiniz. Ses-metin dönüştürme ve AI özellikleri, görevleriniz, belgeleriniz ve takım konuşmalarınızla aynı platforma entegre edilmiş olan ClickUp, ihtiyacınız olan tek ve tek AI iş platformudur.

Şimdi ücretsiz kaydolun ve sesle yakaladığınız fikirlerinizi gerçek sonuçlara dönüştürün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Her iki araç da tıbbi kullanım için HIPAA uyumlu değildir. Wispr Akış verileri bulutta işlerken, Superwhisper'ın yerel işleme özelliği daha iyi gizlilik sağlar, ancak yine de tıbbi düzeyde güvenlik sertifikalarına sahip değildir.

Wispr Flow, sesleri bulut sunucuları üzerinden işler, bu da hassas içeriklerin gizliliği konusunda endişelere yol açar. SOC 2 Tip II ve SSO/SAML'yi yalnızca Enterprise Planı'nda sunar. Superwhisper, ses verilerinizi cihazınızda tutan yerel işleme ile gizlilik öncelikli bir yaklaşım benimser.

Her iki araç da orta düzeyde arka plan gürültüsünü oldukça iyi işler, ancak yoğun parazitlerde performans düşer. Wispr Akış'ın bulut işleme özelliği, gürültülü ortamlarda hafif bir avantaj sağlarken, Superwhisper'ın yerel modelleri daha sessiz ayarlarda en iyi şekilde işler.

Wispr Flow, zahmetsiz sesli dikteye odaklanır, ancak dosya yüklemelerini desteklemez. Superwhisper, transkripsiyon için çeşitli ses ve video dosya biçimlerini kabul eder, bu da onu toplantılar veya röportajlar gibi önceden kaydedilmiş içerikleri işlemek için daha çok yönlü hale getirir.