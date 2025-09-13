AI ile YouTube senaryo yazımının otomasyonunu sağlama

Onlarca yıl önce, çocuklar astronot, doktor, mühendis veya şarkıcı olmayı hayal ederdi. Bugün ise daha fazla çocuk YouTuber olmaktan bahsediyor. Ve dürüst olmak gerekirse, bu sadece çocuklar için geçerli değil.

Bir araştırma, ABD'deki yetişkinlerin %54'ünün tam zamanlı içerik oluşturucu olarak geçimini sağlayabilseydi işlerini memnuniyetle bırakacağını gösterdi.

Elbette, YouTuber olmak sadece kayıt düğmesine basmak kadar kolay değildir.

İyi haber şu ki, bunu tek başınıza yapmanız gereken bir şey değil. AI araçları, video içeriği oluşturma ve senaryo yazma süreçlerini başlatma şeklimizi değiştiriyor

Bu makale, AI ile YouTube senaryo yazımının otomasyonunu ve bu sürecin ne kadarının sizin için yapılacak olduğunu gösterecektir.

⭐ Özellik Şablonu ClickUp YouTube Şablonu, dijital bir prodüksiyon stüdyosu gibi çalışarak fikirlerinizi, taslaklarınızı, düzenlemelerinizi ve kampanyalarınızı bir arada tutar. Yoğun işlerinizi halleder, böylece siz de insanlarla gerçekten bağlantı kuran video oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın YouTube şablonu ile video üretim sürecinin her aşamasını düzenli tutun

YouTube senaryo yazımını neden otomasyona neden entegre etmelisiniz?

Pew Research aracılığıyla

YouTube, ABD'deki en popüler sosyal medya platformudur ve her dakika yüklenen içerik miktarı şaşırtıcıdır. Öyleyse asıl soru şu: Sonsuz videoların arasında YouTube kanalınızı nasıl öne çıkarabilir ve büyütebilirsiniz?

Evet, kalite her şeyden önemlidir. Ancak izleyicilerinizi geri getiren şey tutarlılıktır. Oluşturucuların rutinlerini paylaştıkları Reddit konulara bakarsanız, haftada bir kez paylaşım yapmaktan her gün yeni bir şey paylaşmaya kadar her şeyi görebilirsiniz.

Bir oluşturucu gururla şunları paylaşım yaptı:

Her gün kısa videolar yayınlıyorum. Şu anda son 101 günde 101 kısa video yayınladım🙌

Bu tür bir commit ilham verici olmakla birlikte, her şeyi tek başına yapıyorsanız buna ayak uydurmak imkansız gibi gelebilir. İşte bu noktada yapay zeka araçları, ilgi çekici YouTube içeriği oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bu AI çözümlerinin çoğu, ilgi çekici senaryolar oluşturmaya ve içerik boşluklarını doldurmak için alakalı anahtar kelime önerileriyle izleyici katılımını artırmaya yardımcı olan yerleşik araçlarla birlikte gelir.

AI trenine atlamanız için birkaç neden daha:

aI'nın senaryonuzun ilk sürümünü yazmasına izin vererek değerli zamanınızdan tasarruf edin*

Önemli olan kaliteden ödün vermeden yüklemelerinizde tutarlılık sağlayın

Boş sayfa yerine düzenleme ve yaratıcılık için enerjinizi saklayın

Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, YouTube video senaryo yazımı hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor.

AI ile YouTube Senaryo Otomasyonu: Başlamak İçin İhtiyacınız Olanlar

YouTube senaryolarını otomasyona başlamadan önce, birkaç temel unsuru hazırlamanızda fayda var. AI, net talimatlar verildiğinde en iyi şekilde iş yapar, bu nedenle doğru girdileri ve araçları hazır bulundurmak süreci daha sorunsuz hale getirecektir.

Gerçek sihir, yaratıcılığınızı fikir üretmenize, taslaklar hazırlamanıza ve dilinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek AI destekli bir araçla birleştirdiğinizde ortaya çıkar.

Böylelikle, sen tonunu ve hikaye anlatım stilini kontrol ederken, AI senaryo yazımının tekrarlayan kısımlarını halleder. ✍️

Hedef kitlenizi de tanımlamak isteyeceksiniz, çünkü örneğin bir eğitim kanalı için yazılan bir senaryonun dili ve stili, eğlence amaçlı yazılan bir senaryodan çok farklı olacaktır.

İşte hazırlamanız gereken temel unsurlar: Senaryoya rehberlik edecek iyi tanımlanmış bir video konusu veya niş

Hedef kitlenizin ve tercihlerinin net bir açıklaması

ChatGPT, Jasper veya ClickUp AI gibi bir AI YouTube senaryo oluşturucu

Taslağı iyileştirmek ve düzenlemek için bir metin düzenleyici veya ş Akışı aracı

Son senaryonun sizin sesinizi yansıtması için inceleme ve düzenleme için ayarlanan zaman

📮 ClickUp Insight: Çoğu insan kişisel yaşamlarında AI kullanmaya açık olsa da, yarısından fazlası bunu iş hayatına taşımakta tereddüt ediyor. Bunun başlıca nedenleri sıkça duyduğumuz nedenlerle aynı: AI, kullandıkları araçlara sorunsuz bir şekilde uymuyor, öğrenmesi karmaşık geliyor veya güvenlik konusunda endişeleri var. Şimdi, çalışma alanınızın bir parçası olan ve kullanımı güvenli bir yapay zeka hayal edin. ClickUp Brain tam da bunu sunuyor. Basit bir dilde iş yapar, sohbet, görevler, belgeler ve bilgiler arasındaki boşlukları doldurur ve benimsenmesinin önündeki olağan engelleri ortadan kaldırır. İhtiyacınız olanı bulmak için tek bir tıklama yeterlidir ve yolunuza devam edebilirsiniz.

Adım Adım Kılavuz: AI ile YouTube Senaryolarını Otomasyon

AI'yı YouTube senaryo yazımında güvenilir bir ortak haline getirmenize yardımcı olacak basit adımları birlikte inceleyelim.

Adım 1. Video konunuzu ve hedef kitlenizi belirleyin

Her iyi video, ne söylemek istediğinizi ve bunu kime söylediğinizi bilmekle başlar. Video yeni başlayanlar içinse, basit kelimeler seçip temel kavramları açıklayacaksınız. Uzmanlar içinse, daha derinlemesine girmek isteyebilirsiniz.

Bir dakikanızı ayırıp ekranın diğer tarafındaki insanları hayal edin. Bu küçük adım, AI'nın onlara doğrudan hitap eden bir şeyler yazmasına yardımcı olur.

Adım 2. Doğru AI senaryo oluşturucuyu seçin

Size yardımcı olabilecek birçok araç vardır, ancak her birinin kendine özgü güçlü yanları vardır.

ChatGPT, tıkanıp kaldığınızda yeni fikirler üretmek için harika bir araçtır. Jasper, güçlü bir video pazarlama hissi veren bir senaryo istediğinizde genellikle öne çıkar.

Bu araçlarla, yüklemelerinizi tutarlı tutmak için bir YouTube içerik haritası bile oluşturabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Senaryo yazımı için ClickUp Brain'i kullanıyorsanız, taslak oluşturmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz. Dağınık düşüncelerinizi nazikçe bir araya getirebilir. Bir notta fikirlerinizi yazdığınızı, daha sonra kullanmak üzere bir bağlantıyı kaydettiğinizi veya bir toplantıdan aldığınız geri bildirimleri yazdığınızı hayal edin. Tek bir istekle, ClickUp Brain tüm bunları, projelerinizi sakladığınız yerde, senaryonuz için işleyen bir taslak haline getirebilir. Bu, araçlar arasında geçiş yapmak gibi değil, her şeyi tek bir yerde tutan sessiz bir yardımcıya sahip olmak gibi bir his veriyor. Senaryonuzu, görev listenizi ve düzenleme zaman çizelgenizi ClickUp Brain ile bağlantılı tutun

🧠 Biliyor muydunuz: Kullanıcıların YouTube'da izlediklerinin yaklaşık %70'i platformun öneri sisteminden geliyor. Bu da AI trendlerine uygun akıllı senaryo yazımını stratejik bir hamle haline getiriyor.

Adım 3. Ayrıntılı bir komut yazın

AI, net konuştuğunuzda sizi daha iyi dinleyen bir arkadaş gibidir.

"Fotoğrafçılıkla ilgili bir YouTube senaryosu yaz" demek yerine, "Yeni başlayanlara telefonlarıyla daha iyi fotoğraf çekmeyi öğreten, sıcak ve cesaret verici bir üslupla yazılmış, sonunda abone olmaya davet eden basit bir hatırlatıcı ile biten kısa bir YouTube senaryosu yaz" deyin

Bunun senaryoya daha başlamadan şekil verdiğini fark edin. Ne kadar nazik ve spesifik olursanız, taslak ihtiyacınız olana o kadar yakın olacaktır.

Adım 4. İlk taslağı gözden geçirin

İlk taslağı resim değil, eskiz olarak düşünün. Yavaşça okuyun ve size uygun olup olmadığına bakın. Bir cümle çok düz geliyorsa, kendi kelimelerinizle daha sıcak hale getirin.

📌 Örnek: AI, "Bu uygulama kullanışlıdır" yazarsa, bunu "Bu uygulamayı haftalardır kullanıyorum ve gerçekten hayatımı kolaylaştırdı" şeklinde değiştirebilirsiniz. *Bu küçük dokunuş, izleyicilerinize doğrudan onlara hitap ettiğinizi hissettirir.

Adım 5. Netlik ve akış için iyileştirin

Senaryo sadece okunmak için değil, dinlenmek için yazılmıştır, bu yüzden yüksek sesle okuyun. Kelimeler doğal bir şekilde akıyor mu? Nefesiniz kesiliyor mu? Öyleyse, kelimeleri kısaltın veya ayırın.

İnsanları çekmek için başlangıca bir soru bile ekleyebilirsiniz, örneğin "Video'larınız neden çok fazla tıklanmıyor?" Böyle küçük bir değişiklik, tüm senaryoyu daha çekici hale getirir.

Bir başka iyi fikir de, AI içeriğini insanileştirmeyi öğrenmek, bir adım daha ileri giderek sözlerinizin daha az mekanik ve daha çok izleyicilerinizle gerçek bir konuşma gibi ses çıkarmasını sağlamaktır.

Adım 6. İşe yarayan komut istemlerini kaydedin

Zamanla, belirli komutların her zaman iyi bir taslak oluşturduğunu fark edeceksiniz. Bunları güvenli bir yerde saklayın. Bir tanesi öğreticiler, bir tanesi incelemeler ve bir tanesi de hikayeler için olabilir. Bir dahaki sefere yazmaya başladığınızda, bunları kolayca yeniden kullanabilirsiniz.

Böylece senaryo yazımı her seferinde daha kolay hale gelecektir.

YouTube Senaryo Yazımı için AI Komut Örnekleri

AI ile YouTube senaryoları yazarken, komut isteminin kalitesi çok önemlidir. İsteğinizi nasıl formüle ettiğiniz, alacağınız senaryonun türünü belirler.

İyi komutlar vermek hızla kendi başına bir beceri haline geliyor. Aslında, Reddit'teki tüm topluluklar, oluşturucular arasında paylaşılan gizli tarifler gibi komutları paylaşım ve geliştirme yoluyla ilerletiyor.

İşte kendi kanalınıza uyacak şekilde deneyip özelleştirebileceğiniz üç ipucu. Bunları, kendi tarzınıza uyacak şekilde değiştirebileceğiniz ve şekillendirebileceğiniz senaryo yazma şablonları olarak düşünün.

Komut 1: Ana hatlar için

"[Başlık ekleyin] için net bir YouTube video taslağı yazın. Senaryoyu giriş, anahtar noktalar ve sonuç gibi ana bölümlere ayırın. Her bölümün altında, hangi tür içeriğin iş olduğunu, izleyicinin o anda ne beklediğini ve akışı ilgi çekici tutmanın yollarını önerin. Gerektiğinde basit örnekler ekleyin." ClickUp Brain kullanarak bir görevi veya notu doğrudan ş akışınız içinde düzenleme hazır bir senaryoya dönüştürün

Bu tür bir komut, ayrıntıları doldurmadan önce bir yapıya ihtiyaç duyduğunuzda mükemmeldir. Size sağlam bir iskelet sunar, böylece siparişi karıştırmak yerine hikaye anlatımına odaklanabilirsiniz.

Komut 2: Tam uzunlukta senaryolar için

"[Başlık girin] adlı bir YouTube video hazırlıyorum. Lütfen yaklaşık 2000 kelimelik ayrıntılı bir senaryo yazın. Şu akışı izleyin: İlgi çekici giriş → Giriş → Ana bölüm/Açıklama → Sorun → Anahtar an/Doruk noktası → Sonuç → Eylem çağrısı. Dil, bir arkadaşın bir şeyi açıklarken kullandığı gibi, konuşma dilinde ve anlaşılması kolay olsun. İlgi çekici hale getirmek için küçük hikayeler veya örnekler ekleyin." ChatGPT aracılığıyla

Bu araç, neredeyse bitmiş bir taslak oluşturmak istediğinizde çok iş yapar. Kişiliğinizi eklemeniz gerekecek, ancak zor işler sizin yerinize tamamlandı.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Video Pazarlama Yazılımı

İpucu 3: İlgi çekici başlıklar

*"[Başlık ekleyin] videosu için üç farklı YouTube başlığı yazmama yardım edin. Her biri 3-4 cümle uzunluğunda ve yaklaşık 20 saniye sürmeli. Başlıklar konuyu hemen tanıtmalı, merak uyandırmalı ve izleyicilere tıklamadan izlemeye devam etmeleri için bir neden sağlayıcı olmalıdır Gemini aracılığıyla

Bu tür ilgi çekici unsurlara odaklanmak, ilk birkaç saniyede dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Tek bir sürüm kullanıyor olsanız bile, birden fazla seçeneğe sahip olmak, izleyicilerinizin en çok neyi beğendiğini test etme esnekliği sağlar.

AI Tarafından Oluşturulan Senaryoları İyileştirme İpuçları

AI başlangıçta yardımcı olabilir, ancak binlerce görünüm elde etmenin sırrı sizin özeniniz ve yaratıcılığınızdır. Senaryolarınızı daha canlı hale getirmek için bazı basit yöntemler:

Senaryoyu kendinize yüksek sesle okuyun. Hangi kısımların kulağa sert geldiğini ve hangilerinin gerçek bir konuşma gibi akışının olduğunu hemen fark edeceksiniz. Burayı biraz kısaltmak veya yeniden ifade etmek büyük bir fark yaratır ✅

Kişisel bir şeyler ekleyin. Kısa bir hikaye, hızlı bir anı veya sadece sizin söyleyeceğiniz küçük bir ayrıntı olabilir. Bu, izleyicilerinizin size daha yakın hissetmesini sağlar ✅

Cümleleri hafif ve takip etmesi kolay tutun. Daha kısa cümleler genellikle kamerada daha doğal gelir ve sözlerinize nefes alması için alan sağlar ✅

İlk taslak kaba geliyorsa, AI'dan bir kez daha gözden geçirmesini ve küçük iyileştirmeler önermesini isteyin. Bazen bu nazik karşılıklı iletişim, size uygun bir sürüm bulmanıza yardımcı olabilir ✅

İşinizi tamamlandı denmeden önce, senaryonun hala size ait olduğunu kontrol edin. İzleyiciler makinenin sesine değil, sizin sesinize ilgi duyar. Kendinize sadık kalmak, içeriğinizin güvenilir ve özgün olmasını sağlar ✅

Yaratıcı Özetler için ChatGPT Kullanımının Sınırları

Bir kullanıcı ChatGPT ile olan deneyimini şöyle tarif etti: "Hafıza kaybı felaket gibi geliyor." Bu biraz dramatik gelebilir, ancak yaygın bir hayal kırıklığını yansıtıyor.

Bu araç çok güçlüdür, ancak geçmiş bağlamı unutursa veya önemli ayrıntıları gözden kaçırırsa, işinizi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta şunlardır:

Bazen gerçek olmayan ayrıntılar ekler, bu da bilgileri kullanmadan önce iki kez kontrol etmeniz gerektiği anlamına gelir

Araç genellikle gerçekten yeni bir şey üretmek yerine tanıdık kalıplara dayandığı için fikirler birbirine benzememeye başlayabilir

İnce ipuçları veya kültürel nüanslar gözden kaçabilir ve size çok basitleştirilmiş bir özet bırakabilir

Daha uzun veya yapılandırılmış özetler, dikkatli bir şekilde yönlendirilmezse tekrarlayıcı veya parçalı hale gelebilir

Bunu çok fazla kullanmak, kendi yaratıcılığınıza olan güveninizi azaltabilir ve zamanla işinizin özgünlüğü kaybolabilir

Araç, işinizin bağlamına sahip değildir; erişebileceği tek şey, komut isteminde paylaşımlardır

👀 Eğlenceli Bilgi: Los Angeles'ta küçük bir aile işletmesi olan taquería, AI kullanarak sadece on dakikada 46 saniyelik ilginç bir video senaryosu yazıp üret ti ve bu video viral oldu! Klip 22 milyondan fazla görünüm elde etti ve dükkana özel müşteri akınına neden oldu.

ClickUp ile toplantı — YouTube senaryolarını akıllı bir şekilde otomasyonla gerçekleştirin

YouTube senaryo yazımını otomasyona tabi tutmayı düşündüğünüzde, süreç kelimeler sayfa yazıldıktan sonra bitmez. Beyin fırtınası yapmanıza, taslak oluşturmanıza, işbirliği yapmanıza, senaryoyu geliştirmenize ve video yayınlanana kadar çekim ve düzenleme aşamalarında senaryoyu taşımanıza yardımcı olacak bir sisteme ihtiyacınız vardır.

İşte ClickUp'ın adımı burada devreye giriyor. Tüm ş akışını bir araya getirerek yaratıcı sürecinizin daha az zorlayıcı ve çok daha tutarlı olmasını sağlar.

Özetleri saniyeler içinde senaryolara dönüştürün

ClickUp Brain ile günlük paylaşımları gerçek bir olasılık haline getirin

Senaryo yazımının en zor kısmı genellikle sıfırdan başlamaktır. ClickUp Brain, taslak notlarınızı veya yaratıcı özetinizi uygulanabilir bir ilk taslağa dönüştürerek bu engeli ortadan kaldırır.

Boş bir sayfa yerine, fikirlerinizi anında giriş, konuşma noktaları ve hatta önerilen geçişler şeklinde yapılandırılmış olarak görebilirsiniz. Bu, sıfırdan yaratmak yerine, mevcut içeriği iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Haftada birden fazla video üreten oluşturucular için bu fark, saatler kazandırır ve günlük yayınlamayı gerçek bir olasılık haline getirir. AI içeriğini düzenlemeyi öğrenmek, bu senaryoların rafine ve özgün olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Bir fikirden bitmiş bir senaryoya daha hızlı geçmek istiyorsanız, ClickUp Brain MAX gerçek bir fark yaratır. OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek ve daha fazlası gibi premium AI modelleriyle desteklenen bu araç, basit taslak oluşturmanın ötesine geçer ve tüm uygulamalarınızı, notlarınızı ve dosyalarınızı tek bir yerde bağlantı kurar. Yaratıcı sürecinize bağlam katar. ortalama olarak, ClickUp Brain MAX kullanıcıları her hafta 1,1 gün tasarruf eder ve yazmaya göre 4 kat daha hızlı iş yapar, aynı zamanda birden fazla araç kullanmaya kıyasla maliyetleri %88'e kadar azaltır. * YouTube oluşturucuları için bu, Talk to Text ile senaryo fikrinizi yüksek sesle söyleyebilir, anında metin haline getirebilir ve ardından düşüncelerinizin akışını kaybetmeden onu iyileştirebilirsiniz anlamına gelir.

İş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp Dokümanları ile devam etmeden önce senaryonun herkesin görüşlerini yansıttığından emin olun

Bir senaryo neredeyse her zaman birden fazla bakış açısından fayda sağlar. ClickUp Belge ile ortak yazarınız, video düzenleyiciğiniz ve hatta yöneticiniz aynı anda aynı taslak üzerinde iş yapabilir.

Yorum bırakabilir, alternatif ifadeler önerebilir veya daha güçlü bir giriş cümlesinin yardımcı olabileceği yerleri belirtebilirler. Bu işbirliğine dayalı düzenleme, sonsuz e-posta dizilerini veya dağınık Google Dokümanlar'ı ortadan kaldırır ve her şey projenizle bağlantılı kalır.

YouTube içerik takımları için, YouTube içerik takvimleri için tek sürüm haline gelir, bu da işbirliğini sorunsuz ve şeffaf tutar.

💡 Profesyonel İpucu: YouTube video'larınızı diğer kanallarda pazarlamaya başlayarak daha fazla izleyici kazanmak istiyorsanız, ClickUp Brain ve ClickUp Belge çok yardımcı olabilir. İşte hızlı bir kılavuz:

👀 İlginç Bilgi: PUMA, ajansı Monks ve Meta'nın Advantage+ platformu aracılığıyla AI araçlarını kullanarak yeni bir reklam kampanyası başlattı. Eskiden haftalar süren bir iş, sadece bir günde gerçekleştirildi. AI destekli hedef, önceki kampanyalara kıyasla yatırım getirisini %66 artırdı.

üretim adımlarını baştan sona yönetin*

Her eylem öğesinin senaryo bağlamını taşımasını sağlayın, böylece düzenleyici ClickUp görevleri ile tahminde bulunmak zorunda kalmaz

Senaryo tamamlandıktan sonra, iş çekim, düzenleme ve yayınlama aşamasına geçer. ClickUp görevleri, bu adımları net ve takip edilebilir parçalara ayırmanıza yardımcı olur.

Her görevi daha küçük alt görevlere bölebilir, son tarihler atayabilir, ekip arkadaşlarını etiketleyebilir ve "Çekim İlerleme Halinde" veya "Düzenleme Tamamlandı" gibi durumları güncelleyebilirsiniz

Bu, pazarlama video üretimini basit tutar ve her video'nun durumuna ilişkin net bir genel bakış sunar.

i̇ş akışlarını otomasyon ile ilerlemesini sağlayın *

*ClickUp otomasyonları ile hatırlatıcılar ve tetikleyiciler kullanarak mikro yönetimden ücretsiz kurtulun

Hatırlatıcılar ve güncellemeler yalnızca hafızaya bağımlıysa, en iyi yaratıcı sistemler bile başarısız olur.

ClickUp Automasyon, tekrarlayan devralmaları yönetir ve ş akışının devam etmesini sağlar. Bir görevin durumu değiştiğinde ekip arkadaşlarınıza bildirim gönderen tetikleyici ayarlar yapabilirsiniz veya düzenli kontrol noktaları için yinelenen hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Bu tür bir otomasyon, güncellemeleri takip etmekten kurtarır ve enerjinizi gerçek yaratıcı işinize ayırmanıza olanak tanır. Zamanla, büyüyen her YouTube kanalının ihtiyaç duyduğu tutarlılığı sağlar.

📌 Örnek: Senaryo durumu "Düzenlemeye Hazır" olarak değiştiği anda, düzenleyici otomatik olarak bir görev bildirim alır. Ya da her Cuma, ClickUp Brain planlanmış bir analiz raporu paylaşımında bulunur, böylece performansı gözden geçirmek ekstra çaba gerektirmeden rutininizin bir parçası haline gelir.

Her şeyi tek bir yerde düzenleyin ve yönetin

Senaryolarınız ve görevleriniz senkronizasyon içinde ilerlemeye başladığında, her şeyi tek bir yapılandırılmış alanda düzenleyin.

İşte burada ClickUp'ın YouTube Şablonu devreye giriyor. Bunu kişisel prodüksiyon stüdyonuz olarak düşünün, ancak dijital olarak.

Ücretsiz şablonu edinin Lojistikle daha az ilgilenin, ClickUp'ın YouTube Şablonu ile daha çok ilgi çeken içerik oluşturmaya odaklanın

Fikirler, taslaklar, düzenleme ve kampanyalar bu video prodüksiyon şablonunda bir arada yer alır:

*beyin fırtınasından yüklemeye kadar video sürecinin her aşamasını planlayın, düzenleyin ve yönetin, böylece harika fikirleri asla izlemeyi kaçırmayın

Küçük görsel güncellemesi veya kampanya lansman tarihi gibi konularda düzenleyiciler, tasarımcılar veya sosyal medya yöneticileriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

*ön prodüksiyon kontrol listelerinden post prodüksiyon raporlarına kadar ilerlemeyi takip edin ve her video, gecikme olmadan ilerlemesini sağlayın

Işıklar, Kamera, ClickUp

Her harika video bir kapanış sahnesiyle sona erer ve bu da bizim kapanış sahnemiz. AI'nın YouTube senaryo yazımını nasıl daha hızlı, daha akıllı ve çok daha az stresli hale getirebileceğini keşfettik.

İster yüzünüzün görünmediği YouTube kanalı fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor olun, ister kendinizin ön planda olduğu video üretiyor olun, sırrı aynıdır: güvenilir bir ş Akışıyla desteklenen tutarlı içerik oluşturma.

AI ve ClickUp ile içerik oluşturma ş akışınız dağınık veya bunaltıcı hissettirmek zorunda değildir. Bunun yerine, fikir oluşturmadan yayınlamaya kadar her aşama tek bir yapılandırılmış alanda yer alır ve videoları daha hızlı, daha akıllı ve kanalınızın istikrarlı bir temelde büyüyebileceğinden emin olarak oluşturmanıza yardımcı olur.

Basitçe söylemek gerekirse, kanalınızın büyüme için tasarlanmış sağlam bir sistem üzerinde çalıştığına dair güven kazanırsınız.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve bir sonraki video fikrinizin düşünceden ekrana akış içinde aktarılmasını sağlayın!