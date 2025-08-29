marka Görünürlüğünü İzleme için En İyi 10 Paylaşım Aracı

Hedef kitleniz ürününüzün varlığından haberdar değilse, en iyi ürün bile bir anlam ifade etmez. Görünürlük olmadan markanız görünmez sayılır.
Doğru ses payı araçları, markanızın görünürlüğünü ölçmenize, kendi markanızı rakiplerle karşılaştırmanıza ve markanızın çevrimiçi konuşmalarda ne kadar pay sahibi olduğunu izlemenize başarıyla yardımcı olur.
Bu makalede, dijital kanallardaki paylaşımı ölçmek ve markanızın dijital pazarlama stratejilerini, pazarlama performansını ve pazar payını iyileştirmek için en iyi ses araçlarını inceleyeceğiz.
En İyi 10 Ses Paylaşım İzleme Aracına Genel Bakış
Marka izleme ve raporlama ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için en iyi paylaşım araçlarını yan yana karşılaştırdık:
|Araç
|En Uygun
|*anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma*
|Derecelendirmeler
|ClickUp
|Her boyutlu ajanslar ve şirket içi pazarlama takımları için uçtan uca farkındalık kampanyası yönetimi
|Kampanya plan, Belge, Takvim, Gösterge paneli, AI asistanı, 200'den fazla entegrasyonlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel fiyatlandırma
|G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5
|Semrush
|Büyük ajanslar ve kurumsal firmalar için SEO ve PPC verileriyle arama paylaşımı
|Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads gösterim payı, trafik analizi
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 139,95 $'dan başlar
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5
|Bahsetme
|PR ajansları ve büyük işler için gerçek zamanlı marka uyarıları ve kampanya izleme
|Platformlar arasında yapılan bahsetmeler, duygu analizi, özelleştirilebilir uyarılar, yayınlama araçları
|Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur; Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar mevcuttur
|G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5
|Brand24
|Büyük pazarlama ajansları ve kurumsal işletmeler için gerçek zamanlı marka izleme ve duygu analizi
|Bahsetmeler, duygu algılama, etkileyici içgörüler, anahtar kelime uyarıları
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlar
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Awario
|Orta ve büyük boyutlu şirketler için boole arama ile hassas ses izleme
|Boole arama, bölge/kanal bazında duygu analizi, influencer izleme, ses raporları
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar
|G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5
|Meltwater
|Ajanslar için kurumsal düzeyde medya ve ses analizi
|AI ses analizi, haberler + sosyal medya kapsamı, özelleştirilebilir gösterge panelleri, kampanya izleme
|Özel fiyatlandırma
|G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5
|Sprout Social
|Sosyal medya pazarlama ajansları için sosyal medyada rekabetçi karşılaştırma
|Marka izleme, karşılaştırma, birleşik gösterge paneli, duygu, izlenim paylaşım raporları
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlar
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5
|Google Trends
|Bireyler ve küçük takımlar için kamuoyunun arama faizini gerçek zamanlı izleme
|Gerçek zamanlı trendler, bölgesel içgörüler, zaman içindeki marka karşılaştırmaları
|Ücretsiz
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Digimind
|Büyük, tüketici odaklı markalar için derinlemesine rekabet istihbaratı ve pazar bilgileri
|Sosyal dinleme, influencer ID, trend izleme, itibar izleme, kampanya ROI
|Özel fiyatlandırma
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5
|Hootsuite
|Orta boyutlu şirketler ve ajanslar için sosyal medya planlama ve marka bahsetme izleme
|İçerik takvimi, gelen kutusu yönetimi, sosyal dinleme, analitik, Canva ve Drive entegrasyonu
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 149 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5
Marka bir sestir, ürün ise bir hatıradır.
Paylaşım Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi ses payı araçları, marka bahsetmelerini bağlamla izleyerek kendi markanızın zemin kazanıp kazanmadığını, markanızın varlığının alanınızdaki diğer markalarla karşılaştırıldığında nasıl olduğunu ve arama sonuçları ve ücretli reklamlar dahil olmak üzere tüm pazarlama kanallarında ses metriklerinin nasıl olduğunu size bildirir.
Doğru ses payı aracını seçmenin yolu aşağıda açıklanmıştır. Aşağıdaki temel özellikleri aramalısınız:
- SERP'ler, sosyal medya, bloglar ve haber sitelerinde yapılan bahislerle ilgili takip edilen bahisleri (bahsetme) ile tam ses kapsamı elde edin
- Görünürlükteki değişiklikleri anında tespit etmek için gerçek zamanlı ses analizi sağlayıcı
- Markanızın paylaşımını rakiplerle doğrudan karşılaştırarak daha güçlü pazar payı içgörüleri elde edin
- Gösterim payı, duygu ve ses verileri gibi metrikler için özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar
- Platformlar genelinde marka konuşmalarının tonunu değerlendirmek için duygu analizi içerir
👀 Eğlenceli Bilgi: Burger King bir keresinde McDonald's mağazalarını coğrafi olarak hedefleyerek, kullanıcılar bir McDonald's konumunun yakınındayken Whopper kuponları sunmuştu.
markanızın Görünürlüğünü İzleme için En İyi 10 Ses Payı Aracı
Aşağıdaki liste de, gösterim payını hesaplamanıza, marka bahsetmelerini izlemenize ve değerli içgörüler elde etmek için çevrimiçi konuşmaları izlemenize yardımcı olan bazı özel araçları ele alacağız.
1. ClickUp (Takım işbirliği ile pazarlama proje yönetimi için en iyisi)
Pazarlama çabalarınız iyi planlanmış ancak kötü uygulanmışsa, markanızın sesi hedef kitlenize ulaşamadan kaybolabilir.
*clickUp görevi ile verimliliği artırmak için son teslim tarihi olan görevler atayın
ClickUp, pazarlama takımlarına çeşitli pazarlama kanallarında kampanyanın her aşamasını planlamak, yürütmek ve izlemek için paylaşılan bir alan sunarak yardımcı olur.
- ClickUp görevlerini kullanarak ş akışları oluşturun; burada görevler yazarlara, düzenleyicilere, tasarımcılara ve SEO liderlerine atanır
- Büyük pazarlama kampanyalarını daha küçük, uygulanabilir görevlere bölün, örneğin bir takımını blog içeriği hazırlamakla, diğerini Google Ads hazırlamakla görevlendirin
- Görevleri etiketleyin, planlayın ve izleyin, böylece herkes kendi sorumluluklarını ve teslim tarihlerini bilsin
clickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi kolayca takip edin ve gerektiğinde hedefleri ayarlayın*
Ayrıca, ilerlemeyi kontrol etmek için elektronik tablolar ve mesajlar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp'ın Gösterge Panellerini kullanarak anahtar marka bilinirliği metriklerinin canlı görünümlerini oluşturabilir ve daha derin içgörüler elde edebilirsiniz.
Örnek, bir içerik yöneticisi, tek bir kampanyadan gelen organik arama trafiğini veya gösterim payını izlemek için Google Analytics gösterge panelini gömebilir. Bu, takımınızın işini web sitesi trafiği, marka bahsetmeleri ve ses payı açısından gerçek sonuçlarla bağlantılandırmayı kolaylaştırır.
ClickUp, Google Analytics, HubSpot ve sosyal dinleme platformları gibi araçlarla uyumludur ve marka bilinirliği stratejiniz için önemli olan veri kaynakları arasındaki bağlantı kurmanızda size daha fazla esneklik sağlar.
Pazarlama proje yönetimi gösterge paneli oluşturmaya ilişkin adım adım görsel kılavuz
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel görev ş akışlarıyla çapraz kanal pazarlama kampanyalarını planlayın ve yönetin
- Analitik özellikleri içeren gerçek zamanlı gösterge panelleriyle kampanya performansını takip edin
- ClickUp Belge, ClickUp Sohbet ve ClickUp Beyaz Tahta gibi yerleşik araçlarla takımlar arasında işbirliği yapın; bu araçlar beyin fırtınası yapmanıza, içerik oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur
- ClickUp Brain'in yapay zeka yardımıyla süreçleri otomatikleştirin, içerik oluşturun ve verilerinizden içgörüler elde edin
- Kampanya son tarihlerinin toplantılarını sağlamak için bağımlılıklar ve öncelikler içeren görevler atayın
- Google Analytics, HubSpot ve Slack dahil 200'den fazla araçla entegre ederek ses verilerini birleştirin
ClickUp sınırları
- İlk kurulum, proje yönetimi yazılımına yeni başlayan takımlar için zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, mobil performansın masaüstü deneyiminin gerisinde kaldığını bildiriyor
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)
Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri
Bu G2 kullanıcı şunları not etti:
Birden fazla medya girişimi ve bir eğitim akademisini yöneten bir CEO olarak, ClickUp her şeyi uyumlu tutmak için kullandığım platform haline geldi. Bu platformu, editoryal ş akışlarını yönetmek, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, müşteri erişimi için CRM boru hatlarını çalıştırmak ve hatta eğitim kurslarındaki ilerlemeyi izlemek için kullanıyorum. Çok yönlülüğü eşsizdir.
Birden fazla medya girişimi ve bir eğitim akademisini yöneten bir CEO olarak, ClickUp her şeyi uyumlu tutmak için kullandığım platform haline geldi. Bu platformu, editoryal ş akışlarını yönetmek, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, müşteri erişimi için CRM boru hatlarını çalıştırmak ve hatta eğitim kurslarındaki ilerlemeyi izlemek için kullanıyorum. Çok yönlülüğü eşsizdir.
2. Semrush (Bir markanın arama paylaşımını ölçmek için SEO ve PPC verilerini birleştirmek için en iyisi)
Takımınız, markanızın arama konuşmasının ne kadarını gerçekten sahip olduğunu anlamakta zorlanıyorsa, Semrush'un Keyword Gap ve Market Explorer araçları bunu saniyeler içinde görünürlük sağlar.
Bu özellikler, markanızın arama motoru sonuç sayfalarında rakiplerinize kıyasla tam olarak nerede olduğunu, sıralamada yer aldıkları ilgili anahtar kelimeleri ve markalarının bahsetmesini sağlayan içeriği ortaya çıkarır.
Semrush, sadece trafik sayılarını göstermekle kalmaz, markanızın organik arama, PPC kampanyaları ve hatta Google Ads gösterim paylaşımındaki paylaşıma da ayrıntılı olarak ışık tutar.
Semrush'ın en iyi özellikleri
- Organik ve ücretli arama, LLM'ler ve Google Alışveriş'te bir markanın arama paylaşımını analiz edin
- Trafik, anahtar kelime ve geri bağlantı farklarını kullanarak kendi markanızın SEO'sunu rakiplerle karşılaştırın
- Duygu, SERP özellikleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan anahtar kelime kümeleri aracılığıyla marka ses verilerini izleme
- Market Explorer ve EyeOn aracılığıyla gösterim paylaşımını ve etkileşim eğilimlerini ölçün
- Organik arama ve PPC anahtar kelime çakışmalarını ortaya çıkararak kanallar arasında mesajlaşmayı uyumlu hale getirin
Semrush sınırları
- Trafik tahminleri, özellikle niş siteler için GA4 verilerinden farklılık gösterebilir
- Özelliklerin çok derin olması nedeniyle, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir
- Fiyatlandırma, içerik ve sosyal medya proje yönetimi gibi eklentilerle artabilir
Semrush fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 139,95 $
- Guru: Kullanıcı başına aylık 249,95 $
- iş*: Kullanıcı başına aylık 499,95 $
Semrush derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)
Kullanıcıların Semrush hakkında söyledikleri
Bu Capterra kullanıcısı şunları vurguladı:
Semrush'ı çoğunlukla alan adı genel bakışı ve anahtar kelime fonksiyonları için kullanıyorum. Rakipleri ve potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde değerlendirmeme ve sayfa içi konuları araştırmama yardımcı oluyor.
*Semrush'ı çoğunlukla alan adı genel bakışı ve anahtar kelime fonksiyonları için kullanıyorum. Rakipleri ve potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde değerlendirmeme ve sayfa içi konuları araştırmama yardımcı oluyor
💡 Profesyonel İpucu: Kampanyalarınızda neyin iş olduğunu kanıtlamakta zorlanıyor musunuz? İzlemeniz Gereken Pazarlama KPI'ları, hangi metriklerin önemli olduğunu tam olarak gösterir, böylece elektronik tabloları incelemeden daha akıllı kararları daha hızlı alabilirsiniz.
3. Bahsetme (Kanallar arasında gerçek zamanlı marka izleme için en iyisi)
Marka bahsinde ani bir artış olduğunda, olumlu ya da olumsuz, hız önem kazanır.
Bahsetme'nin en değerli özelliklerinden biri, kendi markanızın sosyal medya platformlarında, bloglarda, forumlarda veya haber kaynaklarında anında bahsedildiğini size bildiren gerçek zamanlı uyarılarıdır.
Bu hız, pazarlama takımınıza ve halkla ilişkiler liderlerinize bir avantaj sağlar ve ani ilgiyi değerlendirmenize veya olası tepkileri yönetmenize olanak tanır.
En iyi özellikleri bahsetme
- Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber kaynaklarında markanızın anılma sıklığını gerçek zamanlı olarak izlemeyin
- AI destekli analiz kullanarak, bahsetmelerin ardındaki duyguları ve hisleri tespit edin
- Özelleştirilebilir uyarılar ve boole arama özelliğini kullanarak izleme hassasiyetini ince ayarlayın
- Tek bir gösterge paneli üzerinden Facebook, Instagram, LinkedIn ve X'te yayınlar yayınlayın ve planlayın
- Yerleşik sosyal analizlerle bahsetmelerin etkileşimini, erişimini ve etkisini analiz edin
Bahsetme sınırları
- Arayüz, ilk kez kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
- Duygu analizi bazen duygusal tonu yanlış sınıflandırabilir
- Yüksek ses seviyelerinde yinelenen 'bahsetme' filtreleme tutarsızdır
Fiyatlandırma (bahsetme)
- Solo: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 179 $
- şirket: *Özel fiyatlandırma
Bahsetme derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,3/5,0 (440+ yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (290+ yorum)
Kullanıcıların bahsetme hakkında söyledikleri
Bu G2 kullanıcısı şunları vurguladı:
Mention'ın makale metinlerinde markasız bahsetmeleri arayabilmesini ve web siteme giden (aksi takdirde) gizli geri bağlantıları bulabilmesini çok seviyorum. Bu, markanızla ilgili bir makalenin ücretli erişime sahip olduğu durumlarda bazen yardımcı olabiliyor.
Mention'ın makale metinlerinde markasız bahsetmeleri arayabilmesini ve web siteme giden (aksi takdirde) gizli geri bağlantıları bulabilmesini çok seviyorum. Bu, markanızla ilgili bir makalenin ücretli erişime sahip olduğu durumlarda bazen izlemeyi sağlıyor.
✨ Bonus İpucu
ClickUp Brain, ClickUp aracılığıyla entegre edilen güçlü bir yapay zeka olup, web'de arama yapmaktan haftalık marka bahsetmelerini analiz etmeye, destek biletlerini analiz etmekten duygu özetleri oluşturmaya kadar her şeyi yapar.
4. Brand24 (Marka etkisini ve medya etkisini ölçmek için en iyisi)
Markanızın 'bahsetme' sayısı arttığında, tüketicilerin faizinden heyecanlanmak kolaydır, ancak tüm 'bahsetmeler' aynı öneme sahip değildir.
Brand24'ün Influence Score özelliği, sadece markanız hakkında kimlerin konuştuğunu değil, bunların ne kadar etkili olduğunu da belirlemenize yardımcı olur. Bu araç, 200 takipçisi olan niş bir oluşturucunun tweet'i ile üst düzey bir teknoloji gazetecisinin bahsetme arasında ayrım yapar ve markanız üzerinde gerçekten etkisi olan içeriğe öncelik vermenizi sağlar.
Yerleşik duygu analizi ve görsel ses paylaşım grafikleri sayesinde, performansı paydaşlara raporlamak da daha kolay hale gelir.
Brand24'ün en iyi özellikleri
- Özel Influence Score özelliğini kullanarak sosyal medya hesaplarında markanızdan bahsetme yapan en etkili kişileri belirleyin
- Sosyal medya, forumlar, bloglar ve inceleme sitelerinde markanızın anılma sıklığını gerçek zamanlı olarak izleyin
- Marka algısını izlemeyin ve duygulara veya erişime göre bahsetmeleri filtreleyin
- Görsel ses analizi raporları oluşturun, izlenim paylaşım ve erişim için grafikler dahil
- AI araçlarını kullanarak trendleri ve anomalileri ortaya çıkarın, içgörüler elde edin ve daha fazlasını yapın
- Daha derinlemesine analiz veya paydaş raporlaması için verileri dışa aktarın
Brand24 sınırları
- Gelişmiş filtreleme seçenekleri, daha düşük seviyeli planlarda sınırdır
- Duygu sınıflandırması bazen alaycı ifadeleri veya argo kelimeleri yanlış yorumlayabilir
- Slack ve Teams entegrasyonları manuel kurulum gerektirir
Brand24 fiyatlandırması
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 199 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 299 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 399 $
- iş: Aylık 599 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Brand24 derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5,0 (320'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (150'den fazla yorum)
Kullanıcıların Brand24 hakkında söyledikleri
Reddit'teki bu yorum şunu vurguladı:
Brand24, internetteki herhangi bir anahtar kelimenin izlenmesini sağlar, ancak mevcut ek filtreler gerçekten çok yararlıdır. Örnek olarak, belirli bir anahtar kelimeyi bahsetmeleri durumunda belirli influencer'ları da izliyorum.
Brand24, internetteki herhangi bir anahtar kelimenin izlenmesini sağlar, ancak mevcut ek filtreler gerçekten çok yararlıdır. Örnek olarak, belirli bir anahtar kelimeyi bahsetmelerinde belirli influencer'ları da izliyorum.
📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise yeteneklerinin tam olarak kullanılmadığını düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının sıkışmış ve göz ardı edilmiş hissettiği anlamına geliyor. 💔
ClickUp, odak noktasını en önemli konuya, yani etkili işe geri getirir. AI ajanları, basit, tetikleyici tabanlı otomasyonlarla rutin görevleri yerine getirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, AI bir sonraki görevi atayabilir, zamanında hatırlatıcılar gönderebilir veya proje ilerlemesini güncelleyebilir; manuel adımlara gerek kalmaz.
💫 Gerçek Etki: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın esnek raporlama özelliklerini kullanarak raporlama süresini %50'nin üzerinde azalttı ve takımlarının biçim yerine analizlere daha fazla zaman ayırmasını sağladı.
5. Awario
Marka bahsetmemenin daha kötü ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Ani bir artış fark ettiğinizi, ancak bunların yarısının kendi markanızla hiçbir bağlantısı olmadığını keşfettiğinizi hayal edin. İşte Awario'nun değerini kanıtladığı nokta budur.
Gelişmiş Boole arama özelliği, izlediğiniz ve göz ardı ettiğiniz unsurları tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Rekabetin yoğun olduğu veya gürültülü alanlarda marka konuşmalarını izleyen takımlar için bu düzeyde bir kontrol çok önemlidir.
Kampanya hashtag'lerini izleme, duygusal filtreleme ve konum veya kanala göre içgörüleri gruplandırma için kurallar ayarlayabilirsiniz.
Awario'nun en iyi özellikleri
- Boole'u kullanarak çevrimiçi bahsetmeleri hassas bir şekilde filtreleyin ve iyileştirin
- Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber kaynaklarında marka hakkında yapılan konuşmaları izleyin
- Marka algısını, demografik verileri ve konum tabanlı trendleri izleme
- Marka performansını değerlendirmek için erişim ve etkileşim açısından etkileyicileri belirleyin
- Rakipler, kampanyalar veya bölgeler arasında beyaz etiketli ses paylaşım raporları oluşturun
Awario sınırları
- Temel planlarda geçmiş verilere erişim sınırdır
- Duygu analizi doğruluğu dile göre değişir
- Yerleşik yayınlama veya etkileşim araçları yoktur
Awario fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 89 $
- enterprise:* Kullanıcı başına aylık 249 $
Awario derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,0/5,0 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5,0 (45+ yorum)
Kullanıcıların Awario hakkında söyledikleri
G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:
Awario'nun en iyi özelliklerinden biri, 360 derece sosyal medya izleme özelliğidir. Teknolojileri, Twitter, Reddit, Meta vb. gibi birçok sosyal medya platformundaki her türlü bahsetmeyi izler.
Awario'nun en iyi özelliklerinden biri, 360 derece sosyal medya izleme özelliğidir. Teknolojileri, Twitter, Reddit, Meta vb. gibi birçok sosyal medya platformundaki her türlü bahsetmeyi izler.
💡 Profesyonel İpucu: Kampanya zaman çizelgelerini ve müşteri beklentilerini izleme konusunda zorlanıyor musunuz? Pazarlama kampanyası yönetimi kılavuzumuz, planlama, uygulama ve sonuç elde etme süreçlerini adım adım anlatıyor.
6. Meltwater (Haberler ve sosyal medyada kurumsal düzeyde ses analizi için en iyisi)
Çoğu araç sosyal medyayı izlerken, Meltwater haber siteleri ve sosyal platformlardan gelen marka bahsetmeleri birleştirerek daha da ileri gider.
Ayrıca, Meltwater'ın AI destekli ses analizi, duygu, erişim ve sıklığı katmanlara ayırarak sadece kimin konuştuğunu değil, bunun ne kadar önemli olduğunu da gösterir. Coğrafi bölge, medya türü, etki düzeyi veya kampanya etiketlerine göre filtreleme yapabilir, böylece bölgeler ve dikey pazarlar genelinde paylaşım ve marka performansını daha kolay ölçebilirsiniz.
Örnek, küresel bir ürün lansmanı sırasında, bir marka sosyal medyada yapılan bahsetmeleri geleneksel basın haberleriyle karşılaştırabilir ve hangi pazarlama kanallarının gerçek zamanlı olarak etki yarattığını takip edebilir.
Meltwater'ın en iyi özellikleri
- Sosyal medya platformlarını, blogları ve haber sitelerini tek bir izleme sisteminde birleştirin
- AI destekli ses analizini kullanarak zaman içindeki ton, erişim ve trend hareketlerini izleme
- Dil, bölge veya medya türüne göre filtreleyerek marka algısı izlemesini yerelleştirin
- Özelleştirilebilir pazarlama gösterge panelleri kullanarak markanın paylaşıma ilişkin rakiplerle karşılaştırmasını yapın
- Uzun vadeli trend raporlaması ve strateji planlaması için geçmiş verilerden yararlanın
Meltwater sınırları
- Fiyatlandırma yalnızca özel olarak yapılır ve küçük takımlar için pahalı olabilir
- Arayüz, daha basit araçlara alışkın takımlar için karmaşık gelebilir
- Kurulum, izleme ve raporları tam olarak yapılandırmak için onboarding yardımı gerektirir
Meltwater fiyatlandırması
- *özel fiyatlandırma
Meltwater derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,0/5,0 (2.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,0/5,0 (90+ yorum)
Kullanıcıların Meltwater hakkında söyledikleri
Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:
Meltwater, sosyal medyayı dinlemek ve medyada yer alan bahisleri izlemek için kullandığım harika bir araçtır. Bahisleri izleme, sosyal medya paylaşımlarını planlama ve hedef arama terimleri geliştirme, işleri tamamen değiştirdi.
Meltwater, sosyal medyayı dinlemek ve medyada yer alan bahisleri izlemek için kullandığım harika bir araçtır. Bahisleri izleme, sosyal medya paylaşımlarını planlama ve hedef arama terimleri geliştirme, işleri tamamen değiştirdi.
7. Sprout Social (Sosyal medyada rekabetçi karşılaştırma için en iyisi)
Diyelim ki kampanyanız 50 bin beğeni aldı. Harika, ancak en büyük rakibiniz aynı gün 150 bin beğeni aldıysa, açıkça daha fazla analiz yapmanız gerekiyor. Sprout Social, ses payını izole değil, bağlam içinde ölçmenize yardımcı olur.
Bu pazarlama analizi yazılımının rekabetçi karşılaştırma araçları, markanızın performansını rakiplerinizle birlikte izlemenize yardımcı olur ve marka görünürlüğü, gösterim payı ve etkileşim oranlarını gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlar.
Duygu analizinden paylaşılabilir raporlara ve yayınlama araçlarına kadar, Sprout Social pazarlama hedeflerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Sprout Social'ın en iyi özellikleri
- Önemli sosyal medya ağlarında marka performansını rakiplerle karşılaştırın
- Marka bahsetmelerini, etkileşim eğilimlerini ve duyarlılığı gerçek zamanlı olarak izleme
- Performansı daha derinlemesine analiz etmek için AI destekli içgörüler elde edin
- Birleştirilmiş gösterge panelleriyle içerik, kitle ve kanal bilgilerini bir bakışta görünümü sağlayın
- Dışa aktarılmaya hazır ses verisi özetleriyle sosyal medya raporlamasını otomasyonla gerçekleştirin
- Gösterim paylaşımı ve etkileşim dökümlerini kullanarak kampanya etkisini izleyin
Sprout Social sınırları
- Rekabetçi karşılaştırma gibi premium özellikler, daha üst düzey planlarda mevcuttur
- Birden fazla profili yöneten küçük takımlar için maliyetli olabilir
- Girdi seviyesi planlarda geçmiş verilere erişim sınırlıdır
Sprout Social fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 199 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 299 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sprout Social derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5,0 (2.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5,0 (530+ yorum)
Kullanıcıların Sprout Social hakkında söyledikleri
G2 incelemesinde şöyle deniyor:
İzleme için yeni kanallar ve anahtar kelime keşfi eklemek çok kolay, tam olarak doğru içeriği getirmek için filtrelemek çok kolay, oldukça sezgisel yanıt ve yayınlama arayüzü ve destek deneyimi benim deneyimime göre sağlamdı.
İzleme için yeni kanallar ve anahtar kelime keşfi eklemek çok kolay, tam olarak doğru içeriği getirmek için filtrelemek çok kolay, oldukça sezgisel yanıt ve yayınlama arayüzü ve destek deneyimi benim deneyimime göre sağlamdı.
💡 Profesyonel İpucu: Neyi, ne zaman ve nerede söyleyeceğiniz konusunda kafanız mı karışık? Etkileyici bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmak, gerçekten etkili ve dönüşüm sağlayan mesajlar hazırlamanıza yardımcı olur.
8. Google Trends (Halkın arama faizini gerçek zamanlı izleme için en iyisi)
Markanız trend olduğunda, bunu ilk fark edeceğiniz yer genellikle Google Trends'tir.
Bu ücretsiz ses paylaşım aracı, küresel arama motoru sonuçlarına doğrudan erişerek dünyanın her dakika ne aradığını gösterir.
Sosyal dinleme veya manuel izlemeye dayanan araçların aksine, Google Trends, YouTube dahil olmak üzere Google'ın arama ekosisteminde marka görünürlük, tüketici talebi ve pazar hareketliliğinin arama tabanlı bir özetini sunar.
Google Trends'in en iyi özellikleri
- Ülkeler, bölgeler ve şehirler genelinde gerçek zamanlı arama faizini görselleştirin
- Bir markanın arama paylaşımını zaman içinde rakiplerle karşılaştırın
- Mevsimsel ve uzun vadeli eğilimleri gözlemleyerek ürün talebini analiz edin
- Trend olan sorguları, haberlerdeki ani artışları ve ortaya çıkan faizleri keşfedin
- Geçmiş verileri kullanarak geçmiş kampanyaların etkisini analiz edin veya gelecekteki kampanyalar için plan yapın
Google Trends sınırları
- Duygu analizi veya sesle ilgili metrikler eksik
- Arama verileri dışında sosyal medya veya marka bahsetme yok
- Özel otomasyon veya gösterge paneli entegrasyonları için API yok
Google Trends fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Trends puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5,0 (230'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5,0 (30'dan fazla yorum)
Kullanıcıların Google Trends hakkında söyledikleri
Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:
*Google Trends, insanların dünya çapında ne aradığına dair gerçek zamanlı bilgiler sağlayıcıdır. Arama terimlerini karşılaştırmanın, yeni trendleri belirlemenin ve bölgeye veya dönemye göre faiz keşfetmenin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Arayüz, veri geçmişi olmayanlar için bile temiz, etkileşimli ve kullanıcı dostudur
*Google Trends, insanların dünya çapında ne aradığına dair gerçek zamanlı bilgiler sağlayıcıdır. Arama terimlerini karşılaştırmanın, yeni trendleri belirlemenin ve bölgeye veya dönemye göre faiz keşfetmenin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Arayüz, veri geçmişi olmayanlar için bile temiz, etkileşimli ve kullanıcı dostudur
👀 İlginç Bilgi: Adidas ve Puma, araları bozulan iki kardeş, Adolf ve Rudolf Dassler tarafından kuruldu. Aile kavgası, küresel bir spor ayakkabı savaşına dönüştü.
9. Digimind (şimdi Onclusive Social) (Derinlemesine rekabet istihbaratı için en iyisi)
Markalar pazardaki varlıklarını ölçmeye çalıştıklarında, veriler beğeniler, bahsetmeler ve takipçi sayıları ile sınırlıdır. Ancak marka bilinirliği aynı zamanda anlatımla da ilgilidir.
Digimind (artık Onclusive Social'ın bir parçası), şirketlerin gösterişli metriklerin ötesine geçen sosyal dinleme ve pazar istihbaratı araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak bu katmanları çözmelerine yardımcı olur. Bu araçla, özel müşterilerin, rakiplerin ve tüm sektörlerin haberler, bloglar, forumlar ve sosyal platformlarda söylediklerini izleyebilirsiniz.
Ancak platformun en büyük gücü, duygu analizi, influencer izleme, itibar yönetimi ve trend tahminini bir araya getirerek markanızın görünürlüğüne ilişkin 360 derecelik bir görünüm sunma yeteneğinde yatmaktadır.
Digimind'ın en iyi özellikleri
- Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber sitelerindeki konuşmaları gerçek zamanlı olarak izleyin
- AI tabanlı içgörüler kullanarak duyguları, en etkili kişileri ve kitle eğilimlerini analiz edin
- Marka itibarını izlemeyin ve krizlerin erken belirtilerini tespit edin
- Kampanya etkisini, kazanılan medyayı ve ses paylaşımını rakiplerle karşılaştırın
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun ve raporları çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Digimind sınırları
- Fiyatlandırma şeffaf değildir ve özel bir teklif gerektirir
- Bazı kullanıcılar LinkedIn entegrasyonlarında ara sıra gecikme yaşadıklarını bildiriyor
- Enterprise sosyal zeka platformlarına yeni başlayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi
Digimind fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Digimind derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (210'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)
Kullanıcıların Digimind hakkında söyledikleri
Capterra incelemesinde şunlar not edilmiştir:
Digimind olmadan bilimsel yayınların izleme neredeyse imkansızdır. Kesinlikle tavsiye ederim.
Digimind olmadan bilimsel yayınların izleme neredeyse imkansızdır. Kesinlikle tavsiye ederim.
10. Hootsuite (Rekabetçi karşılaştırma ve ölçeklenebilir sosyal medya içgörüleri için en iyisi)
Sosyal medya performansınız bir platoya ulaştığında, bunun nedeni genellikle içeriğinizin zayıf olması değil, doğru şeyleri ölçmemenizdir.
Hootsuite, güçlü analizler ve rakiplerle karşılaştırma özellikleri sunarak bazı gönderilerin neden popüler olduğunu, diğerlerinin ise neden popüler olmadığını anlamayı kolaylaştırır.
Bu sosyal dinleme aracı, takımların performanslarını sektör ortalamalarıyla karşılaştırmasına, yayınlamak için en uygun zamanları izlemesine ve trendleri zirveye ulaşmadan önce tespit etmesine yardımcı olur.
Hootsuite'in en iyi özellikleri
- Karşılaştırma araçlarıyla Instagram, Facebook ve X'te rakiplerin performansını analiz edin
- Özel analizlerle duygu, etkileşim ve kitle büyümesini izleme
- AI'yı kullanarak güncel trendlere dayalı başlıklar, hashtag'ler ve gönderi fikirleri oluşturun
- Otomasyon kuralları ile tüm platformlardan gelen mesajları tek bir gelen kutusunda merkezileştirin
- Plan bağlı olarak 7 ila 30 gün boyunca marka bahsetmelerini ve hedef kitlenin duygularını izleyin
Hootsuite sınırları
- Büyüyen takımlar için planlar hızla pahalı hale gelebilir
- Bazı kullanıcılar, gelişmiş analiz özelliklerinin öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor
- Sosyal dinleme, daha düşük seviyeli planlarda sınırdır
Hootsuite fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 149 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 399 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hootsuite derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (6.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.800'den fazla yorum)
Kullanıcıların Hootsuite hakkında söyledikleri
Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:
Kullanımı çok kolay olan ve birden fazla kanala giriş yapmaya gerek kalmadan tek bir yerden birden fazla yere gönderi yapmamı sağlayan derinlemesine analiz sağlayıcısını çok seviyorum. Müşteri duyarlılığını kolayca anlamamı sağlayan dinleme araçları da sunuyor.
Kullanımı çok kolay olan ve birden fazla kanala giriş yapmaya gerek kalmadan tek bir yerden birden fazla yere gönderi yapmamı sağlayan derinlemesine analiz sağlayıcısını çok seviyorum. Müşteri duyarlılığını kolayca anlamamı sağlayan dinleme araçları da sunuyor.
👀 İlginç Bilgi: Marka sadakati mantığı gölgede bırakabilir. Kör testlerde birçok tüketici Pepsi'nin tadını tercih etse de, marka algısı nedeniyle yine de Coca-Cola'yı seçmektedir.
Ek Yararlı Araçlar
İşte, daha önce bahsedilen paylaşım araçlarının yeteneklerini tamamlayan veya genişleten dört ek yardımcı araç:
- BrandMentions: Bloglar, forumlar, haberler ve inceleme sitelerinde marka bahsetmelerini izler ve duygu ve etki puanlamasını içerir
- Zignal Labs: TV, radyo, çevrimiçi haberler ve sosyal medyada belirli bir marka hakkındaki duyguları, erişimi ve yanlış bilgileri gerçek zamanlı olarak izler
- Socialbakers (artık Emplifi'nin bir parçası): Uzun vadeli sosyal medya stratejileri geliştiren pazarlama takımları için hedef kitle davranışları, içerik trendleri ve rekabetçi karşılaştırmalar hakkında derinlemesine analizler sunar
