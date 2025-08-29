marka Görünürlüğünü İzleme için En İyi 10 Paylaşım Aracı

Hedef kitleniz ürününüzün varlığından haberdar değilse, en iyi ürün bile bir anlam ifade etmez. Görünürlük olmadan markanız görünmez sayılır.

Doğru ses payı araçları, markanızın görünürlüğünü ölçmenize, kendi markanızı rakiplerle karşılaştırmanıza ve markanızın çevrimiçi konuşmalarda ne kadar pay sahibi olduğunu izlemenize başarıyla yardımcı olur.

Bu makalede, dijital kanallardaki paylaşımı ölçmek ve markanızın dijital pazarlama stratejilerini, pazarlama performansını ve pazar payını iyileştirmek için en iyi ses araçlarını inceleyeceğiz.

Marka izleme ve raporlama ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için en iyi paylaşım araçlarını yan yana karşılaştırdık:

Araç En Uygun *anahtar Özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp Her boyutlu ajanslar ve şirket içi pazarlama takımları için uçtan uca farkındalık kampanyası yönetimi Kampanya plan, Belge, Takvim, Gösterge paneli, AI asistanı, 200'den fazla entegrasyonlar Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel fiyatlandırma G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Büyük ajanslar ve kurumsal firmalar için SEO ve PPC verileriyle arama paylaşımı Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads gösterim payı, trafik analizi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 139,95 $'dan başlar G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Bahsetme PR ajansları ve büyük işler için gerçek zamanlı marka uyarıları ve kampanya izleme Platformlar arasında yapılan bahsetmeler, duygu analizi, özelleştirilebilir uyarılar, yayınlama araçları Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur; Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar mevcuttur G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Büyük pazarlama ajansları ve kurumsal işletmeler için gerçek zamanlı marka izleme ve duygu analizi Bahsetmeler, duygu algılama, etkileyici içgörüler, anahtar kelime uyarıları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlar G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Orta ve büyük boyutlu şirketler için boole arama ile hassas ses izleme Boole arama, bölge/kanal bazında duygu analizi, influencer izleme, ses raporları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Ajanslar için kurumsal düzeyde medya ve ses analizi AI ses analizi, haberler + sosyal medya kapsamı, özelleştirilebilir gösterge panelleri, kampanya izleme Özel fiyatlandırma G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Sosyal medya pazarlama ajansları için sosyal medyada rekabetçi karşılaştırma Marka izleme, karşılaştırma, birleşik gösterge paneli, duygu, izlenim paylaşım raporları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlar G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Bireyler ve küçük takımlar için kamuoyunun arama faizini gerçek zamanlı izleme Gerçek zamanlı trendler, bölgesel içgörüler, zaman içindeki marka karşılaştırmaları Ücretsiz G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Büyük, tüketici odaklı markalar için derinlemesine rekabet istihbaratı ve pazar bilgileri Sosyal dinleme, influencer ID, trend izleme, itibar izleme, kampanya ROI Özel fiyatlandırma G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Orta boyutlu şirketler ve ajanslar için sosyal medya planlama ve marka bahsetme izleme İçerik takvimi, gelen kutusu yönetimi, sosyal dinleme, analitik, Canva ve Drive entegrasyonu Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 149 $/kullanıcı/ay'dan başlar G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

Marka bir sestir, ürün ise bir hatıradır.

Marka bir sestir, ürün ise bir hatıradır.

En iyi ses payı araçları, marka bahsetmelerini bağlamla izleyerek kendi markanızın zemin kazanıp kazanmadığını, markanızın varlığının alanınızdaki diğer markalarla karşılaştırıldığında nasıl olduğunu ve arama sonuçları ve ücretli reklamlar dahil olmak üzere tüm pazarlama kanallarında ses metriklerinin nasıl olduğunu size bildirir.

Doğru ses payı aracını seçmenin yolu aşağıda açıklanmıştır. Aşağıdaki temel özellikleri aramalısınız:

SERP'ler, sosyal medya, bloglar ve haber sitelerinde yapılan bahislerle ilgili takip edilen bahisleri (bahsetme) ile tam ses kapsamı elde edin

Görünürlükteki değişiklikleri anında tespit etmek için gerçek zamanlı ses analizi sağlayıcı

Markanızın paylaşımını rakiplerle doğrudan karşılaştırarak daha güçlü pazar payı içgörüleri elde edin

Gösterim payı, duygu ve ses verileri gibi metrikler için özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar

Platformlar genelinde marka konuşmalarının tonunu değerlendirmek için duygu analizi içerir

👀 Eğlenceli Bilgi: Burger King bir keresinde McDonald's mağazalarını coğrafi olarak hedefleyerek, kullanıcılar bir McDonald's konumunun yakınındayken Whopper kuponları sunmuştu.

Aşağıdaki liste de, gösterim payını hesaplamanıza, marka bahsetmelerini izlemenize ve değerli içgörüler elde etmek için çevrimiçi konuşmaları izlemenize yardımcı olan bazı özel araçları ele alacağız.

clickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır .

1. ClickUp (Takım işbirliği ile pazarlama proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'a geçerek pazarlama takımınızın işini somut sonuçlarla bağlantı kurun

Pazarlama çabalarınız iyi planlanmış ancak kötü uygulanmışsa, markanızın sesi hedef kitlenize ulaşamadan kaybolabilir.

*clickUp görevi ile verimliliği artırmak için son teslim tarihi olan görevler atayın

ClickUp, pazarlama takımlarına çeşitli pazarlama kanallarında kampanyanın her aşamasını planlamak, yürütmek ve izlemek için paylaşılan bir alan sunarak yardımcı olur.

ClickUp görevlerini kullanarak ş akışları oluşturun; burada görevler yazarlara, düzenleyicilere, tasarımcılara ve SEO liderlerine atanır

Büyük pazarlama kampanyalarını daha küçük, uygulanabilir görevlere bölün, örneğin bir takımını blog içeriği hazırlamakla, diğerini Google Ads hazırlamakla görevlendirin

Görevleri etiketleyin, planlayın ve izleyin, böylece herkes kendi sorumluluklarını ve teslim tarihlerini bilsin

ClickUp görevleri kullanarak işlerinizi tıkanıklıklar olmadan ve daha iyi görünürlükle ilerletin

clickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi kolayca takip edin ve gerektiğinde hedefleri ayarlayın*

Ayrıca, ilerlemeyi kontrol etmek için elektronik tablolar ve mesajlar arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp'ın Gösterge Panellerini kullanarak anahtar marka bilinirliği metriklerinin canlı görünümlerini oluşturabilir ve daha derin içgörüler elde edebilirsiniz.

Örnek, bir içerik yöneticisi, tek bir kampanyadan gelen organik arama trafiğini veya gösterim payını izlemek için Google Analytics gösterge panelini gömebilir. Bu, takımınızın işini web sitesi trafiği, marka bahsetmeleri ve ses payı açısından gerçek sonuçlarla bağlantılandırmayı kolaylaştırır.

ClickUp, Google Analytics, HubSpot ve sosyal dinleme platformları gibi araçlarla uyumludur ve marka bilinirliği stratejiniz için önemli olan veri kaynakları arasındaki bağlantı kurmanızda size daha fazla esneklik sağlar.

Pazarlama proje yönetimi gösterge paneli oluşturmaya ilişkin adım adım görsel kılavuz

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel görev ş akışlarıyla çapraz kanal pazarlama kampanyalarını planlayın ve yönetin

Analitik özellikleri içeren gerçek zamanlı gösterge panelleriyle kampanya performansını takip edin

ClickUp Belge, ClickUp Sohbet ve ClickUp Beyaz Tahta gibi yerleşik araçlarla takımlar arasında işbirliği yapın; bu araçlar beyin fırtınası yapmanıza, içerik oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur

ClickUp Brain'in yapay zeka yardımıyla süreçleri otomatikleştirin, içerik oluşturun ve verilerinizden içgörüler elde edin

Kampanya son tarihlerinin toplantılarını sağlamak için bağımlılıklar ve öncelikler içeren görevler atayın

Google Analytics, HubSpot ve Slack dahil 200'den fazla araçla entegre ederek ses verilerini birleştirin

ClickUp sınırları

İlk kurulum, proje yönetimi yazılımına yeni başlayan takımlar için zor olabilir

Bazı kullanıcılar, mobil performansın masaüstü deneyiminin gerisinde kaldığını bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcı şunları not etti:

Birden fazla medya girişimi ve bir eğitim akademisini yöneten bir CEO olarak, ClickUp her şeyi uyumlu tutmak için kullandığım platform haline geldi. Bu platformu, editoryal ş akışlarını yönetmek, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, müşteri erişimi için CRM boru hatlarını çalıştırmak ve hatta eğitim kurslarındaki ilerlemeyi izlemek için kullanıyorum. Çok yönlülüğü eşsizdir.

Birden fazla medya girişimi ve bir eğitim akademisini yöneten bir CEO olarak, ClickUp her şeyi uyumlu tutmak için kullandığım platform haline geldi. Bu platformu, editoryal ş akışlarını yönetmek, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, müşteri erişimi için CRM boru hatlarını çalıştırmak ve hatta eğitim kurslarındaki ilerlemeyi izlemek için kullanıyorum. Çok yönlülüğü eşsizdir.

📖 Ayrıca Okuyun: Küçük İşler için Pazarlama Araçları

2. Semrush (Bir markanın arama paylaşımını ölçmek için SEO ve PPC verilerini birleştirmek için en iyisi)

via Semrush

Takımınız, markanızın arama konuşmasının ne kadarını gerçekten sahip olduğunu anlamakta zorlanıyorsa, Semrush'un Keyword Gap ve Market Explorer araçları bunu saniyeler içinde görünürlük sağlar.

Bu özellikler, markanızın arama motoru sonuç sayfalarında rakiplerinize kıyasla tam olarak nerede olduğunu, sıralamada yer aldıkları ilgili anahtar kelimeleri ve markalarının bahsetmesini sağlayan içeriği ortaya çıkarır.

Semrush, sadece trafik sayılarını göstermekle kalmaz, markanızın organik arama, PPC kampanyaları ve hatta Google Ads gösterim paylaşımındaki paylaşıma da ayrıntılı olarak ışık tutar.

Semrush'ın en iyi özellikleri

Organik ve ücretli arama, LLM'ler ve Google Alışveriş'te bir markanın arama paylaşımını analiz edin

Trafik, anahtar kelime ve geri bağlantı farklarını kullanarak kendi markanızın SEO'sunu rakiplerle karşılaştırın

Duygu, SERP özellikleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan anahtar kelime kümeleri aracılığıyla marka ses verilerini izleme

Market Explorer ve EyeOn aracılığıyla gösterim paylaşımını ve etkileşim eğilimlerini ölçün

Organik arama ve PPC anahtar kelime çakışmalarını ortaya çıkararak kanallar arasında mesajlaşmayı uyumlu hale getirin

Semrush sınırları

Trafik tahminleri, özellikle niş siteler için GA4 verilerinden farklılık gösterebilir

Özelliklerin çok derin olması nedeniyle, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir

Fiyatlandırma, içerik ve sosyal medya proje yönetimi gibi eklentilerle artabilir

Semrush fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 139,95 $

Guru : Kullanıcı başına aylık 249,95 $

iş*: Kullanıcı başına aylık 499,95 $

Semrush derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Kullanıcıların Semrush hakkında söyledikleri

Bu Capterra kullanıcısı şunları vurguladı:

Semrush'ı çoğunlukla alan adı genel bakışı ve anahtar kelime fonksiyonları için kullanıyorum. Rakipleri ve potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde değerlendirmeme ve sayfa içi konuları araştırmama yardımcı oluyor.

*Semrush'ı çoğunlukla alan adı genel bakışı ve anahtar kelime fonksiyonları için kullanıyorum. Rakipleri ve potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde değerlendirmeme ve sayfa içi konuları araştırmama yardımcı oluyor

💡 Profesyonel İpucu: Kampanyalarınızda neyin iş olduğunu kanıtlamakta zorlanıyor musunuz? İzlemeniz Gereken Pazarlama KPI'ları, hangi metriklerin önemli olduğunu tam olarak gösterir, böylece elektronik tabloları incelemeden daha akıllı kararları daha hızlı alabilirsiniz.

3. Bahsetme (Kanallar arasında gerçek zamanlı marka izleme için en iyisi)

via bahsetme

Marka bahsinde ani bir artış olduğunda, olumlu ya da olumsuz, hız önem kazanır.

Bahsetme'nin en değerli özelliklerinden biri, kendi markanızın sosyal medya platformlarında, bloglarda, forumlarda veya haber kaynaklarında anında bahsedildiğini size bildiren gerçek zamanlı uyarılarıdır.

Bu hız, pazarlama takımınıza ve halkla ilişkiler liderlerinize bir avantaj sağlar ve ani ilgiyi değerlendirmenize veya olası tepkileri yönetmenize olanak tanır.

En iyi özellikleri bahsetme

Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber kaynaklarında markanızın anılma sıklığını gerçek zamanlı olarak izlemeyin

AI destekli analiz kullanarak, bahsetmelerin ardındaki duyguları ve hisleri tespit edin

Özelleştirilebilir uyarılar ve boole arama özelliğini kullanarak izleme hassasiyetini ince ayarlayın

Tek bir gösterge paneli üzerinden Facebook, Instagram, LinkedIn ve X'te yayınlar yayınlayın ve planlayın

Yerleşik sosyal analizlerle bahsetmelerin etkileşimini, erişimini ve etkisini analiz edin

Bahsetme sınırları

Arayüz, ilk kez kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Duygu analizi bazen duygusal tonu yanlış sınıflandırabilir

Yüksek ses seviyelerinde yinelenen 'bahsetme' filtreleme tutarsızdır

Fiyatlandırma (bahsetme)

Solo: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 179 $

şirket: *Özel fiyatlandırma

Bahsetme derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4,3/5,0 (440+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (290+ yorum)

Kullanıcıların bahsetme hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları vurguladı:

Mention'ın makale metinlerinde markasız bahsetmeleri arayabilmesini ve web siteme giden (aksi takdirde) gizli geri bağlantıları bulabilmesini çok seviyorum. Bu, markanızla ilgili bir makalenin ücretli erişime sahip olduğu durumlarda bazen yardımcı olabiliyor.

Mention'ın makale metinlerinde markasız bahsetmeleri arayabilmesini ve web siteme giden (aksi takdirde) gizli geri bağlantıları bulabilmesini çok seviyorum. Bu, markanızla ilgili bir makalenin ücretli erişime sahip olduğu durumlarda bazen izlemeyi sağlıyor.

✨ Bonus İpucu ClickUp Brain, ClickUp aracılığıyla entegre edilen güçlü bir yapay zeka olup, web'de arama yapmaktan haftalık marka bahsetmelerini analiz etmeye, destek biletlerini analiz etmekten duygu özetleri oluşturmaya kadar her şeyi yapar. ClickUp Brain ile markanızla ilgili çevrimiçi bahsetmelerden içgörüler elde edin ve duyguları analiz edin

4. Brand24 (Marka etkisini ve medya etkisini ölçmek için en iyisi)

via Brand24

Markanızın 'bahsetme' sayısı arttığında, tüketicilerin faizinden heyecanlanmak kolaydır, ancak tüm 'bahsetmeler' aynı öneme sahip değildir.

Brand24'ün Influence Score özelliği, sadece markanız hakkında kimlerin konuştuğunu değil, bunların ne kadar etkili olduğunu da belirlemenize yardımcı olur. Bu araç, 200 takipçisi olan niş bir oluşturucunun tweet'i ile üst düzey bir teknoloji gazetecisinin bahsetme arasında ayrım yapar ve markanız üzerinde gerçekten etkisi olan içeriğe öncelik vermenizi sağlar.

Yerleşik duygu analizi ve görsel ses paylaşım grafikleri sayesinde, performansı paydaşlara raporlamak da daha kolay hale gelir.

Brand24'ün en iyi özellikleri

Özel Influence Score özelliğini kullanarak sosyal medya hesaplarında markanızdan bahsetme yapan en etkili kişileri belirleyin

Sosyal medya, forumlar, bloglar ve inceleme sitelerinde markanızın anılma sıklığını gerçek zamanlı olarak izleyin

Marka algısını izlemeyin ve duygulara veya erişime göre bahsetmeleri filtreleyin

Görsel ses analizi raporları oluşturun, izlenim paylaşım ve erişim için grafikler dahil

AI araçlarını kullanarak trendleri ve anomalileri ortaya çıkarın, içgörüler elde edin ve daha fazlasını yapın

Daha derinlemesine analiz veya paydaş raporlaması için verileri dışa aktarın

Brand24 sınırları

Gelişmiş filtreleme seçenekleri, daha düşük seviyeli planlarda sınırdır

Duygu sınıflandırması bazen alaycı ifadeleri veya argo kelimeleri yanlış yorumlayabilir

Slack ve Teams entegrasyonları manuel kurulum gerektirir

Brand24 fiyatlandırması

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 199 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 299 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 399 $

iş : Aylık 599 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Brand24 derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (320'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (150'den fazla yorum)

Kullanıcıların Brand24 hakkında söyledikleri

Reddit'teki bu yorum şunu vurguladı:

Brand24, internetteki herhangi bir anahtar kelimenin izlenmesini sağlar, ancak mevcut ek filtreler gerçekten çok yararlıdır. Örnek olarak, belirli bir anahtar kelimeyi bahsetmeleri durumunda belirli influencer'ları da izliyorum.

Brand24, internetteki herhangi bir anahtar kelimenin izlenmesini sağlar, ancak mevcut ek filtreler gerçekten çok yararlıdır. Örnek olarak, belirli bir anahtar kelimeyi bahsetmelerinde belirli influencer'ları da izliyorum.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise yeteneklerinin tam olarak kullanılmadığını düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının sıkışmış ve göz ardı edilmiş hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, odak noktasını en önemli konuya, yani etkili işe geri getirir. AI ajanları, basit, tetikleyici tabanlı otomasyonlarla rutin görevleri yerine getirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, AI bir sonraki görevi atayabilir, zamanında hatırlatıcılar gönderebilir veya proje ilerlemesini güncelleyebilir; manuel adımlara gerek kalmaz. 💫 Gerçek Etki: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın esnek raporlama özelliklerini kullanarak raporlama süresini %50'nin üzerinde azalttı ve takımlarının biçim yerine analizlere daha fazla zaman ayırmasını sağladı.

📖 Ayrıca Okuyun: Proje Yönetimi Gösterge Paneli Örnekleri ve Şablonları

5. Awario

via Awario

Marka bahsetmemenin daha kötü ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Ani bir artış fark ettiğinizi, ancak bunların yarısının kendi markanızla hiçbir bağlantısı olmadığını keşfettiğinizi hayal edin. İşte Awario'nun değerini kanıtladığı nokta budur.

Gelişmiş Boole arama özelliği, izlediğiniz ve göz ardı ettiğiniz unsurları tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Rekabetin yoğun olduğu veya gürültülü alanlarda marka konuşmalarını izleyen takımlar için bu düzeyde bir kontrol çok önemlidir.

Kampanya hashtag'lerini izleme, duygusal filtreleme ve konum veya kanala göre içgörüleri gruplandırma için kurallar ayarlayabilirsiniz.

Awario'nun en iyi özellikleri

Boole'u kullanarak çevrimiçi bahsetmeleri hassas bir şekilde filtreleyin ve iyileştirin

Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber kaynaklarında marka hakkında yapılan konuşmaları izleyin

Marka algısını, demografik verileri ve konum tabanlı trendleri izleme

Marka performansını değerlendirmek için erişim ve etkileşim açısından etkileyicileri belirleyin

Rakipler, kampanyalar veya bölgeler arasında beyaz etiketli ses paylaşım raporları oluşturun

Awario sınırları

Temel planlarda geçmiş verilere erişim sınırdır

Duygu analizi doğruluğu dile göre değişir

Yerleşik yayınlama veya etkileşim araçları yoktur

Awario fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 89 $

enterprise:* Kullanıcı başına aylık 249 $

Awario derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,0/5,0 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (45+ yorum)

Kullanıcıların Awario hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Awario'nun en iyi özelliklerinden biri, 360 derece sosyal medya izleme özelliğidir. Teknolojileri, Twitter, Reddit, Meta vb. gibi birçok sosyal medya platformundaki her türlü bahsetmeyi izler.

Awario'nun en iyi özelliklerinden biri, 360 derece sosyal medya izleme özelliğidir. Teknolojileri, Twitter, Reddit, Meta vb. gibi birçok sosyal medya platformundaki her türlü bahsetmeyi izler.

💡 Profesyonel İpucu: Kampanya zaman çizelgelerini ve müşteri beklentilerini izleme konusunda zorlanıyor musunuz? Pazarlama kampanyası yönetimi kılavuzumuz, planlama, uygulama ve sonuç elde etme süreçlerini adım adım anlatıyor.

6. Meltwater (Haberler ve sosyal medyada kurumsal düzeyde ses analizi için en iyisi)

via Meltwater

Çoğu araç sosyal medyayı izlerken, Meltwater haber siteleri ve sosyal platformlardan gelen marka bahsetmeleri birleştirerek daha da ileri gider.

Ayrıca, Meltwater'ın AI destekli ses analizi, duygu, erişim ve sıklığı katmanlara ayırarak sadece kimin konuştuğunu değil, bunun ne kadar önemli olduğunu da gösterir. Coğrafi bölge, medya türü, etki düzeyi veya kampanya etiketlerine göre filtreleme yapabilir, böylece bölgeler ve dikey pazarlar genelinde paylaşım ve marka performansını daha kolay ölçebilirsiniz.

Örnek, küresel bir ürün lansmanı sırasında, bir marka sosyal medyada yapılan bahsetmeleri geleneksel basın haberleriyle karşılaştırabilir ve hangi pazarlama kanallarının gerçek zamanlı olarak etki yarattığını takip edebilir.

Meltwater'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya platformlarını, blogları ve haber sitelerini tek bir izleme sisteminde birleştirin

AI destekli ses analizini kullanarak zaman içindeki ton, erişim ve trend hareketlerini izleme

Dil, bölge veya medya türüne göre filtreleyerek marka algısı izlemesini yerelleştirin

Özelleştirilebilir pazarlama gösterge panelleri kullanarak markanın paylaşıma ilişkin rakiplerle karşılaştırmasını yapın

Uzun vadeli trend raporlaması ve strateji planlaması için geçmiş verilerden yararlanın

Meltwater sınırları

Fiyatlandırma yalnızca özel olarak yapılır ve küçük takımlar için pahalı olabilir

Arayüz, daha basit araçlara alışkın takımlar için karmaşık gelebilir

Kurulum, izleme ve raporları tam olarak yapılandırmak için onboarding yardımı gerektirir

Meltwater fiyatlandırması

*özel fiyatlandırma

Meltwater derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,0/5,0 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5,0 (90+ yorum)

Kullanıcıların Meltwater hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Meltwater, sosyal medyayı dinlemek ve medyada yer alan bahisleri izlemek için kullandığım harika bir araçtır. Bahisleri izleme, sosyal medya paylaşımlarını planlama ve hedef arama terimleri geliştirme, işleri tamamen değiştirdi.

Meltwater, sosyal medyayı dinlemek ve medyada yer alan bahisleri izlemek için kullandığım harika bir araçtır. Bahisleri izleme, sosyal medya paylaşımlarını planlama ve hedef arama terimleri geliştirme, işleri tamamen değiştirdi.

📖 Ayrıca Okuyun: Veriye Dayalı İçgörüler için Ücretsiz Dijital Pazarlama Rapor Şablonları

7. Sprout Social (Sosyal medyada rekabetçi karşılaştırma için en iyisi)

via Sprout Social

Diyelim ki kampanyanız 50 bin beğeni aldı. Harika, ancak en büyük rakibiniz aynı gün 150 bin beğeni aldıysa, açıkça daha fazla analiz yapmanız gerekiyor. Sprout Social, ses payını izole değil, bağlam içinde ölçmenize yardımcı olur.

Bu pazarlama analizi yazılımının rekabetçi karşılaştırma araçları, markanızın performansını rakiplerinizle birlikte izlemenize yardımcı olur ve marka görünürlüğü, gösterim payı ve etkileşim oranlarını gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlar.

Duygu analizinden paylaşılabilir raporlara ve yayınlama araçlarına kadar, Sprout Social pazarlama hedeflerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Önemli sosyal medya ağlarında marka performansını rakiplerle karşılaştırın

Marka bahsetmelerini, etkileşim eğilimlerini ve duyarlılığı gerçek zamanlı olarak izleme

Performansı daha derinlemesine analiz etmek için AI destekli içgörüler elde edin

Birleştirilmiş gösterge panelleriyle içerik, kitle ve kanal bilgilerini bir bakışta görünümü sağlayın

Dışa aktarılmaya hazır ses verisi özetleriyle sosyal medya raporlamasını otomasyonla gerçekleştirin

Gösterim paylaşımı ve etkileşim dökümlerini kullanarak kampanya etkisini izleyin

Sprout Social sınırları

Rekabetçi karşılaştırma gibi premium özellikler, daha üst düzey planlarda mevcuttur

Birden fazla profili yöneten küçük takımlar için maliyetli olabilir

Girdi seviyesi planlarda geçmiş verilere erişim sınırlıdır

Sprout Social fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 199 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 299 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (530+ yorum)

Kullanıcıların Sprout Social hakkında söyledikleri

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

İzleme için yeni kanallar ve anahtar kelime keşfi eklemek çok kolay, tam olarak doğru içeriği getirmek için filtrelemek çok kolay, oldukça sezgisel yanıt ve yayınlama arayüzü ve destek deneyimi benim deneyimime göre sağlamdı.

İzleme için yeni kanallar ve anahtar kelime keşfi eklemek çok kolay, tam olarak doğru içeriği getirmek için filtrelemek çok kolay, oldukça sezgisel yanıt ve yayınlama arayüzü ve destek deneyimi benim deneyimime göre sağlamdı.

💡 Profesyonel İpucu: Neyi, ne zaman ve nerede söyleyeceğiniz konusunda kafanız mı karışık? Etkileyici bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmak, gerçekten etkili ve dönüşüm sağlayan mesajlar hazırlamanıza yardımcı olur.

8. Google Trends (Halkın arama faizini gerçek zamanlı izleme için en iyisi)

via Google

Markanız trend olduğunda, bunu ilk fark edeceğiniz yer genellikle Google Trends'tir.

Bu ücretsiz ses paylaşım aracı, küresel arama motoru sonuçlarına doğrudan erişerek dünyanın her dakika ne aradığını gösterir.

Sosyal dinleme veya manuel izlemeye dayanan araçların aksine, Google Trends, YouTube dahil olmak üzere Google'ın arama ekosisteminde marka görünürlük, tüketici talebi ve pazar hareketliliğinin arama tabanlı bir özetini sunar.

Google Trends'in en iyi özellikleri

Ülkeler, bölgeler ve şehirler genelinde gerçek zamanlı arama faizini görselleştirin

Bir markanın arama paylaşımını zaman içinde rakiplerle karşılaştırın

Mevsimsel ve uzun vadeli eğilimleri gözlemleyerek ürün talebini analiz edin

Trend olan sorguları, haberlerdeki ani artışları ve ortaya çıkan faizleri keşfedin

Geçmiş verileri kullanarak geçmiş kampanyaların etkisini analiz edin veya gelecekteki kampanyalar için plan yapın

Google Trends sınırları

Duygu analizi veya sesle ilgili metrikler eksik

Arama verileri dışında sosyal medya veya marka bahsetme yok

Özel otomasyon veya gösterge paneli entegrasyonları için API yok

Google Trends fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Trends puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (230'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (30'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Google Trends hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

*Google Trends, insanların dünya çapında ne aradığına dair gerçek zamanlı bilgiler sağlayıcıdır. Arama terimlerini karşılaştırmanın, yeni trendleri belirlemenin ve bölgeye veya dönemye göre faiz keşfetmenin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Arayüz, veri geçmişi olmayanlar için bile temiz, etkileşimli ve kullanıcı dostudur

*Google Trends, insanların dünya çapında ne aradığına dair gerçek zamanlı bilgiler sağlayıcıdır. Arama terimlerini karşılaştırmanın, yeni trendleri belirlemenin ve bölgeye veya dönemye göre faiz keşfetmenin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Arayüz, veri geçmişi olmayanlar için bile temiz, etkileşimli ve kullanıcı dostudur

👀 İlginç Bilgi: Adidas ve Puma, araları bozulan iki kardeş, Adolf ve Rudolf Dassler tarafından kuruldu. Aile kavgası, küresel bir spor ayakkabı savaşına dönüştü.

9. Digimind (şimdi Onclusive Social) (Derinlemesine rekabet istihbaratı için en iyisi)

via Digimind

Markalar pazardaki varlıklarını ölçmeye çalıştıklarında, veriler beğeniler, bahsetmeler ve takipçi sayıları ile sınırlıdır. Ancak marka bilinirliği aynı zamanda anlatımla da ilgilidir.

Digimind (artık Onclusive Social'ın bir parçası), şirketlerin gösterişli metriklerin ötesine geçen sosyal dinleme ve pazar istihbaratı araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak bu katmanları çözmelerine yardımcı olur. Bu araçla, özel müşterilerin, rakiplerin ve tüm sektörlerin haberler, bloglar, forumlar ve sosyal platformlarda söylediklerini izleyebilirsiniz.

Ancak platformun en büyük gücü, duygu analizi, influencer izleme, itibar yönetimi ve trend tahminini bir araya getirerek markanızın görünürlüğüne ilişkin 360 derecelik bir görünüm sunma yeteneğinde yatmaktadır.

Digimind'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya, bloglar, forumlar ve haber sitelerindeki konuşmaları gerçek zamanlı olarak izleyin

AI tabanlı içgörüler kullanarak duyguları, en etkili kişileri ve kitle eğilimlerini analiz edin

Marka itibarını izlemeyin ve krizlerin erken belirtilerini tespit edin

Kampanya etkisini, kazanılan medyayı ve ses paylaşımını rakiplerle karşılaştırın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun ve raporları çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Digimind sınırları

Fiyatlandırma şeffaf değildir ve özel bir teklif gerektirir

Bazı kullanıcılar LinkedIn entegrasyonlarında ara sıra gecikme yaşadıklarını bildiriyor

Enterprise sosyal zeka platformlarına yeni başlayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

Digimind fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Digimind derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (210'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

Kullanıcıların Digimind hakkında söyledikleri

Capterra incelemesinde şunlar not edilmiştir:

Digimind olmadan bilimsel yayınların izleme neredeyse imkansızdır. Kesinlikle tavsiye ederim.

Digimind olmadan bilimsel yayınların izleme neredeyse imkansızdır. Kesinlikle tavsiye ederim.

📖 Ayrıca okuyun: Görünürlüğünüzü Artırmak İçin En İyi Marka Bilinirliği Araçları

10. Hootsuite (Rekabetçi karşılaştırma ve ölçeklenebilir sosyal medya içgörüleri için en iyisi)

via Hootsuite

Sosyal medya performansınız bir platoya ulaştığında, bunun nedeni genellikle içeriğinizin zayıf olması değil, doğru şeyleri ölçmemenizdir.

Hootsuite, güçlü analizler ve rakiplerle karşılaştırma özellikleri sunarak bazı gönderilerin neden popüler olduğunu, diğerlerinin ise neden popüler olmadığını anlamayı kolaylaştırır.

Bu sosyal dinleme aracı, takımların performanslarını sektör ortalamalarıyla karşılaştırmasına, yayınlamak için en uygun zamanları izlemesine ve trendleri zirveye ulaşmadan önce tespit etmesine yardımcı olur.

Hootsuite'in en iyi özellikleri

Karşılaştırma araçlarıyla Instagram, Facebook ve X'te rakiplerin performansını analiz edin

Özel analizlerle duygu, etkileşim ve kitle büyümesini izleme

AI'yı kullanarak güncel trendlere dayalı başlıklar, hashtag'ler ve gönderi fikirleri oluşturun

Otomasyon kuralları ile tüm platformlardan gelen mesajları tek bir gelen kutusunda merkezileştirin

Plan bağlı olarak 7 ila 30 gün boyunca marka bahsetmelerini ve hedef kitlenin duygularını izleyin

Hootsuite sınırları

Büyüyen takımlar için planlar hızla pahalı hale gelebilir

Bazı kullanıcılar, gelişmiş analiz özelliklerinin öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Sosyal dinleme, daha düşük seviyeli planlarda sınırdır

Hootsuite fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 149 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 399 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (6.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.800'den fazla yorum)

Kullanıcıların Hootsuite hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Kullanımı çok kolay olan ve birden fazla kanala giriş yapmaya gerek kalmadan tek bir yerden birden fazla yere gönderi yapmamı sağlayan derinlemesine analiz sağlayıcısını çok seviyorum. Müşteri duyarlılığını kolayca anlamamı sağlayan dinleme araçları da sunuyor.

Kullanımı çok kolay olan ve birden fazla kanala giriş yapmaya gerek kalmadan tek bir yerden birden fazla yere gönderi yapmamı sağlayan derinlemesine analiz sağlayıcısını çok seviyorum. Müşteri duyarlılığını kolayca anlamamı sağlayan dinleme araçları da sunuyor.

📖 Ayrıca Okuyun: En İyi Hootsuite Alternatifleri

👀 İlginç Bilgi: Marka sadakati mantığı gölgede bırakabilir. Kör testlerde birçok tüketici Pepsi'nin tadını tercih etse de, marka algısı nedeniyle yine de Coca-Cola'yı seçmektedir.

İşte, daha önce bahsedilen paylaşım araçlarının yeteneklerini tamamlayan veya genişleten dört ek yardımcı araç:

BrandMentions: Bloglar, forumlar, haberler ve inceleme sitelerinde marka bahsetmelerini izler ve duygu ve etki puanlamasını içerir

Zignal Labs: TV, radyo, çevrimiçi haberler ve sosyal medyada belirli bir marka hakkındaki duyguları, erişimi ve yanlış bilgileri gerçek zamanlı olarak izler

Socialbakers (artık Emplifi'nin bir parçası): Uzun vadeli sosyal medya stratejileri geliştiren pazarlama takımları için hedef kitle davranışları, içerik trendleri ve rekabetçi karşılaştırmalar hakkında derinlemesine analizler sunar

📖 Ayrıca okuyun: Marka Bilinirliği KPI'ları: Pazarlama Etkinizi En Üst Düzeye Çıkarma

ClickUp ile herkesin dilinde olun

Her pazarlama takımı, markasının akılda kalıcı olmasını ister, ancak bu ancak konuşmalarda ilk sırada yer alırsanız mümkündür.

Paylaşım araçları, bu varlığı ölçmenize, insanların markanız hakkında nasıl konuştuğunu analiz etmenize ve görünürlüğünüzü rakiplerinizle karşılaştırmanıza yardımcı olarak, nihayetinde iş büyümesini destekler.

Ancak çoğu araç dinleme aşamasında kalır. ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. ClickUp'ın kendi pazarlama takımının sözleriyle dinleyin. 👇

ClickUp, pazarlama stratejinizi gerçek uygulamaya bağlantı kurar: sadece insanların söylediklerini değil, takımınızın bu konuda ne yaptığını da izler.

İster içerik güncellemelerini atamak, ister influencer takipçilerini kaydetmek, ister GA4 gösterge panellerini yerleştirmek olsun, ClickUp takımlara sayının ardındaki tüm bağlamı sunar.

Kampanyalarınızı içgörüyle yürütmek ister misiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun!