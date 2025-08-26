Etkiyi En Üst Düzeye Çıkarmak için Bağış Toplama Takvimi Şablonları

Bağış toplama etkinliği düzenlemek, bir bulmaca çözmeye benzer. Kampanya planlaması ve tanıtımından gönüllülerle bağlantı kurmaya ve etkinlik sonrası takip işlemlerine kadar birçok parçanın hareket ettiği bu süreçte, her şeyi yolunda tutmak sabır gerektiren bir iştir.

Bağış toplama şablonları bu konuda size yardımcı olur. Bir bağış toplama şablonu, hedeflerinizi, zaman çizelgelerinizi ve görevlerinizi haritaya almanıza yardımcı olarak her şeyi kapsamanızı sağlar. Takımınızın uyumlu çalışmasını ve bağış toplama stratejilerinin doğru yönde ilerlemesini sağlar.

Bağış toplama faaliyetlerinizi düzenlemek için ClickUp 'taki en iyi bağış toplama takvim şablonlarına göz atalım.

*bağış Toplama Takvimi Şablonları Nedir?

Bağış toplama takvimi şablonları, bağış toplama çabalarınızla ilgili tüm anahtar etkinlikleri planlamanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Etkinliklerin yolunda gitmesini sağlamak ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için arka planda rehber görevi görürler.

Bağış toplama takvimi şablonunun standart öğeleri şunlardır:

Kampanya tarihleri: Başlangıç ve bitiş tarihleri ile etkinlikler ve ilgili görevler için son tarihler

i̇letişim takvimi: *E-posta veya haber bültenleri gönderme, sosyal medya gönderileri veya basın bültenleri yayınlama zaman çizelgeleri

Bağışçı bilgileri: Bağışçı aramaları, bağışçı iletişim bilgileri ve bağışçı listeleri için özel bölümler

Gönüllü koordinasyonu: Gönüllülerin işe alımı, eğitimi ve vardiya programları

Pazarlama faaliyetleri: Reklam kampanyalarının lansmanlarını, içerik planını ve işbirliklerini organize etmenin bir yolu

Bütçe ayrıntıları: Tahsis edilen bütçe, tahmini bütçe ve diğer anahtar giderleri not etmek için bölümler

kampanya sonrası eylemler: *Değerlendirme toplantıları, performans değerlendirmeleri, etki raporları ve bağışçı değerlendirmelerini kaydetmenin bir yolu

💡 Profesyonel İpucu: Nesneleri ve stratejileri belirlemek, başlangıçtan itibaren odaklanmış bir yaklaşım gerektirir. Bağış toplama etkinliklerinizin sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için Excel ve ClickUp'ta bulunan bu ücretsiz kar amacı gütmeyen kuruluş şablonlarını kullanın.

*bağış Toplama Takvimi Şablonlarına Genel Bakış

*kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve etkinlik organizatörleri için 12 ücretsiz bağış toplama takvimi şablonu

Burada, tüm bağış toplama çabalarınız için en iyi ClickUp bağış toplama takvimi şablon örneklerini liste ettik:

clickUp Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu*

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu ile görevleri düzenleyin, zaman çizelgesi oluşturun ve bağışları yönetin

Bağış toplama etkinliği düzenlemek, temanın belirlenmesinden nihai raporun oluşturulmasına kadar ayrıntılı bir planlama gerektirir. ClickUp Bağış Toplama Etkinlik Planlama Şablonu, yapılandırılmış bir yaklaşımla planlama sürecindeki stresi ortadan kaldırır.

Şablon, büyük bağışçılara ulaşmaktan gelir yönetimine kadar verimli etkinlik planlaması için adımlar listesi oluşturmanıza yardımcı olur.

Etkinlik adları, son teslim tarihi, öncelik durumu ve daha fazlası hakkında eksiksiz bilgi edinebilirsiniz, böylece dağınık bilgiler veya kafa karıştırıcı son teslim tarihi olmaz.

İşte neden beğeneceksiniz

Son yayınlamadan önce, tanıtım içeriğinin oluşturulması, düzenleme, düzeltilmesi gibi her görev için tüm bağımlılıkları liste

Otomasyonları ayararak misafirlere otomatik olarak davetiyeler oluşturun ve gönderin

Etkinliği planlamak ve mekanı belirlemek gibi önemli tarihleri izlemek için bir etkinlik taslağı oluşturun

Etkinlik adı, etkinlik tarihleri, takım üyeleri, amaç ve hedef kazançlar gibi önemli bilgileri kaydedin

🔑 İdeal kullanım alanları: Bağış toplama etkinliklerini sorunsuz bir şekilde organize etmek ve yönetmek isteyen etkinlik organizatörleri, topluluk bağış toplayıcıları ve etkinlik koordinatörleri.

2. ClickUp Bağış Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağış Şablonu ile bağışları izleme, bağışçı verilerini düzenleme ve son tarihleri yönetme

Bağışları yönetmek karmaşık olabilir, ancak ClickUp Bağış Şablonu sorunsuz bir şekilde bağış toplamanıza yardımcı olur.

Düzenli düzeni sayesinde, her bir bağışın ayrıntılarını tek bir yerden izleme yapabilirsiniz.

Şablon, belirli bir dönemdeki bağış toplama etkinliği planlaması için önemli tarihler ve son tarihler hakkında eksiksiz bir genel bakış sunar. Tüm bağış toplama çabaları hakkında net bir resim elde edersiniz ve bağışçılar ödemelerin nerede kullanıldığı konusunda şeffaflık kazanır.

İşte neden beğeneceksiniz

Çabalarınızı planlamak için bağışçılardan ve sponsorluklardan elde edilecek tahmini gelirlerin tümünü listeye alın

Güvenli Bağışlar Görünümü ile alınan bağışları kaydedin ve izleme yapın

Büyük bağışçılar, hibeler ve kurumsal sponsorluklar yoluyla toplanan fonları filtreleyin ve kategorilere ayırın

Ödeme yöntemlerini (çek, kredi kartı veya diğerleri) ve türlerini izleme

Yaklaşan son tarihleri görün ve Takvim Görünümü ile zamanınızı yönetin

🔑 İdeal kullanım alanı: Bağışları düzenlemek için yapılandırılmış bir biçim arayan topluluk bağış toplama organizatörleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

daha fazla bilgi: * Takviminizi Nasıl Düzenlersiniz: Bilgi Çalışanları için Verimlilik Kılavuzu

3. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablon

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile etkinlikleri ve dönüm noktalarını planlayın, projeleri düzenleyin ve kaynakları yönetin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile tarihleri izleme ve son tarihleri yönetmek çok kolay.

Belirli bir dönemde düzenlenen etkinliklerin tüm son tarihlerini zaman çizelgesi görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu tarihler, İK, maaş bordrosu, operasyonlar, satış ve etkinlik tarihleri gibi departmanlara göre kategorize edilmiştir. Bu, her şeyin planlandığı gibi gidip gitmediğini izlemenize yardımcı olur.

Bu takvim bağış toplama şablonu, farklı bağış toplama etkinliklerini planlamanıza ve projeleri etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz

Doğru izleme için her görev için bağış toplama hedefleri ve dönüm noktaları belirleyin

Özet Görünüm ve Zaman Çizelgesi Görünüm ile yaklaşan tüm görev ve etkinliklere genel bir bakış elde edin

Etkinlikler ve ilgili görevler için referanslar, mekan, maliyetler, dönüm noktaları vb. gibi ilgili bilgileri ekleyin.

Verimlilik ve bağış toplama sonuçlarına göre etkinlik görevlerini değerlendirerek optimizasyon alanlarını belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Etkinlik takvimini yönetmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, etkinlik koordinatörleri ve topluluk bağış toplama organizatörleri.

💡 Profesyonel İpucu: Bağış toplama takımları da diğerleri gibi hedefleri ve OKR'leri vardır. Bunları ClickUp'ta nasıl yöneteceğinizi açıklayan kısa bir video izleyin.

🧠 İlginç bilgi: Tüm bağışların yaklaşık %10'u yılın son 3 gününde gerçekleşir.

4. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu ile etkinlikleri planlayın ve bütçeleri verimli bir şekilde izleme yapın

ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Etkinlik Planlama Şablonu, bağış toplama işlemlerinden kayıt işlemlerine kadar kapsamlı bir araç seti sunar. Bu şablonla, kar amacı gütmeyen kuruluşunuz için etkinlikleri planlamak ve yönetmek çok kolay hale gelir.

Bu bağış toplama takvimi şablonu, hangi takımların BT, etkinlik organizatörleri, finans ve kreatif ekiplerinden hangi görevlerden sorumlu olduğunu izlemeye yardımcı olarak hesap verebilirliği sağlar.

Materyallerin basılması, dekorasyonların ayarı ve lojistik işlemlerin tamamlanması dahil olmak üzere tüm son dakika görevlerini kaos yaşamadan yönetin.

İşte neden beğeneceksiniz

Otomasyonları kullanarak e-posta kampanyaları oluşturun ve potansiyel sponsorlara ulaşın

Görevleri düzenleyin ve Etkinlik Görevleri Görünümü ile takım üyelerine atayın

Gantt Şeması Görünümü ile etkinliğin zaman çizelgesini görselleştirin ve izleme yapın

Etkinlik aşamalarını, etkinlik bileşenlerini ve tamamlanma durumunu tek bir yerden takip edin

Basit izleme için mekan seçim, etkinlik tanıtımları ve daha fazlası için net bir bütçe belirleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Bağış toplama planları oluşturmak ve bütçeleri yönetmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, etkinlik koordinatörleri ve topluluk bağış toplama organizatörleri.

5. ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Hayvan Kurtarma Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Hayvan Kurtarma Şablonu ile gönüllüleri takip edin, evcil hayvan alımlarını yönetin ve bağış toplama hedeflerini izleyin

ClickUp Kar Amacı Gütmeyen Hayvan Kurtarma Şablonu, evcil hayvanlar için yuva bulmayı ve bağışları yönetmeyi kolaylaştırır. Hayvan kabulleri, mevcut kaynaklar ve bütçeler hakkında görünürlük sağlayarak planlamayı basit ve doğru hale getirir.

Şablon, etkileşimler, evlat edinme, veteriner hizmetleri, bağışlar ve evlat edinilebilir köpekler gibi Özel Alanlar ile görevleri kategorize ederek evcil hayvan kurtarma ve bakımının farklı yönlerini yönetmeyi basitleştirir.

Bu çerçeve, zaman takibi, etiket ve e-posta özellikleriyle gönüllüler için evcil hayvan kurtarmayı kolaylaştırır.

İşte neden beğeneceksiniz

Box Görünüm ile hayvanların belirli özellikleri, davranış kalıpları ve diğer ayrıntıları içeren bir liste tutun

Malzemeleri doldurma, veteriner ziyaretleri ve diğerleri gibi her görevin son tarihlerini Takvim Görünümü ile takip edin

Etkinlik izleme ve takip özelliğini kullanarak hayvanları ve evlat edinilme durumlarını takip edin. Devam ediyor, Evlat edinildi vb.

Evcil hayvan kurtarma etkinlikleri, bağış kampanyaları ve daha fazlası gibi bağış toplama etkinliklerini düzenleyin ve izleme yapın

🔑İdeal kullanım alanları: Evcil hayvan kurtarma merkezleri, gönüllüler ve evcil hayvan kurtarma çalışmalarını başarıyla yönetmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

Tacoma Community College'da Mesleki Gelişim Koordinatörü olan Heath Hayden, ClickUp'ı kullanma konusunda şöyle düşünüyor:

Çalıştığım yerde büyük ve küçük etkinlikleri ve projeleri düzenlemek ve yönetmek için ClickUp'ı kullandım. Takvim özelliği, bağımlılık özellikleri ve anket fonksiyonları özellikle yararlı buldum. Şimdiye kadar kullandığım en iyi proje yönetimi yazılımıdır.

Çalıştığım yerde büyük ve küçük etkinlikleri ve projeleri düzenlemek ve yönetmek için ClickUp'ı kullandım. Takvim özelliği, bağımlılık özellikleri ve anket fonksiyonları özellikle yararlı buldum. Şimdiye kadar kullandığım en iyi proje yönetimi yazılımıdır.

6. ClickUp Etkinlik Stratejik Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Etkinlik Stratejik Plan Şablonu ile ayrıntılı planlar oluşturun, görevleri düzenleyin ve ilerlemeyi izleme

ClickUp Etkinlik Stratejik Plan Şablonu, etkinlik planlama stratejilerini başarı ve kolay hale getirir. Proje bütçeleme ve planlamadan uygulamaya ve takibe kadar, şablon her ayrıntıyı düzenlemenize yardımcı olur.

Şablon, etkinlikleri amaçlarına göre kategorize ederek her bağış toplama kampanyasının sonuçlarını kolayca izlemenizi sağlar. Ayrıca, bekleyen, onaylanan, revizyon gerektiren ve diğer durumlar dahil olmak üzere ilerleme durumunu izlemenizi sağlayarak plan ve yürütmeyi verimli hale getirir.

İşte neden beğeneceksiniz

Tek bir yerden hedef kitleyi, kampanya kanalını ve rolleri yöneterek kolayca izleme yapın

Tüm kampanyalar için dosya ve hashtag ekleyerek güçlü ve zayıf yönleri kolayca izlemeyi sağlayın

Her etkinlik görev için ayrılan bütçeyi liste, böylece bütçe sınırının içinde kalabilirsiniz

Gecikmiş etkinlikle ilgili görevler veya ayarlamalar gerektiren görevler için bildirimleri otomatikleştirin

Etkinlik Takvimi Görünümü ile her etkinliğin zaman çizelgesini planlayın ve takip edin

🔑İdeal kullanım alanları: Farkındalık kampanyaları düzenlemek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bağış toplama toplulukları.

daha fazla bilgi: *Şık bir şekilde düzenli kalmak için ücretsiz sevimli takvim şablonları

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yarısından fazlası işte ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanlar bir dereceye kadar zorluk yaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor. Bilgi e-postalara, sohbetlere ve araçlara dağılmışsa, zaman kaybı hızla artar. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, yapay zekadan yanıtlar alabilir ve tek bir çalışma alanında daha fazlasını yapabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler — bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zamandır — eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak. Ekibinizin her ay fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin

7. ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu ile etkinlik bilgilerini düzenleyin, takımları uyumlu hale getirin ve ilerlemeyi izleme

Etkinlik pazarlaması, başarıyla etkinlikler düzenlemek için önemli bir adımdır. ClickUp Etkinlik Pazarlama Şablonu, ilgili etkinlik bilgilerini düzenlemeyi kolaylaştırır, böylece pazarlama çabalarını yönetmek ve planlamak sorunsuz hale gelir.

Şablon, etkinlik aşaması, etkinlik türü, katılım türü ve konum türü gibi tüm bilgileri tek bir yerde toplar. Bu, etkinliklerin basit bir şekilde izleme ve takip edilmesini sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz

Kampanyaları tanıtan sosyal medya gönderilerini planlayın. Otomasyonları kullanarak

Pazarlama hedeflerini, potansiyel müşteri hedeflerini ve elde edilen potansiyel müşterileri sorunsuz bir plan için bir arada görün

Her bağış toplama etkinliği için özel kontrol listeleri oluşturun ve tüm sürecin tamamlandı bir şekilde takip edilmesini sağlayın

Etkinliğin yanında konum ve etkinlik tarihini liste olarak görüntüleyerek kapsamlı bilgileri görüntüleyin

Bütçenizi aşmamak için harcamaları, faturaları ve makbuzları izlemeyi sürdürün

🔑İdeal kullanım alanları: Etkinliklerini tanıtmak ve farkındalığı artırmak isteyen topluluk bağış toplama organizasyonları ve yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

🔎 Biliyor muydunuz? Bağışçıların %32'si sosyal medyanın kendilerine en çok ilham verdiğini söylüyor.

8. ClickUp Takvim Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Yapılacaklar Liste Şablonu ile görevleri planlayın, düzenleyin ve ayrıntıları tek bir yerde toplayın

Düzenli olmak için ayrıntılı plan gerekir ve ClickUp Takvim Yapılacaklar Liste Şablonu tam da bunu yapmanıza yardımcı olur.

Görevleri etkinliklere ve rollere göre kategorize ederek basit plan ve izleme sağlayın. Tüm randevularınızı, her bir kişinin ait olduğu kategoriyi ve kişinin rolünü tek bir kapsamlı görünümde görüntüleyin.

Başlangıç ve bitiş tarihleri ile hedef hakkında bilgiler içeren bağış toplama takvimi şablonu, bağış toplama kampanyalarının planlanmasını ve izlemesini kolaylaştırır.

İşte neden beğeneceksiniz

Görevleri, bunları tamamlaması gereken kişilere göre düzenleyin ve herkesin hesaplarını yerine getirmesini sağlayın

Gelecekteki planlamayı iyileştirmek için, etkinliğin başarısına göre her görevin verimlilik düzeyini değerlendirin

Etkinlik süreci, ödeme ayrıntıları ve analiz raporları gibi her görev için dosyaları yönetin

Basit planlama için etkinlik gereksinimlerine göre bir toplantı talep form oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanı: Etkinliğin her adımı verimli bir şekilde organize etmek ve planlamak isteyen etkinlik organizatörleri ve topluluk bağış toplama organizatörleri.

9. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yıllık Takvim Şablonu ile görevleri planlayın, hedefleri izlemeyin ve ilerlemeyi görselleştirin

Yılın başında planladığınız önemli bir son tarihi hiç kaçırdınız mı? ClickUp Yıllık Takvim Şablonu, yapılandırılmış bir düzen ile tüm etkinlikleri sorunsuz bir şekilde takip etmenizi sağlar.

Çeyrek, departman, kategori ve atanan takıma göre düzenlenmiş etkinliklerle, bağış toplama takvimi şablonu önceliklerinizi belirlemenize ve görevlerinizi planlamanıza yardımcı olur.

Zaman çizelgesi görünümü ile, özel zaman ayarlarına göre etkinliklerin genel bir görünümünü elde edersiniz, böylece ilerlemeyi izleyebilir ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

İşte neden beğeneceksiniz

Takvim yılı veya mali yıl boyunca parayı yönetmek için her göreve bir bütçe atayın

Düzenlediğiniz her bağış toplama etkinliği için gerçekleştirilecek tüm görevlerin bir liste tutun

Görevlere göre kategorize edilmiş her etkinlik için genel bütçeyi otomatik olarak hesaplayın

Reklamların oluşturulması ve promosyonlar için reklam ajansıyla toplantı yapılması gibi her görev için belgeleri yükleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Topluluk bağış toplama etkinlikleri, etkinlik organizatörleri ve yıl boyunca etkinlikleri yönetmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

💡 Profesyonel İpucu: Bir etkinlik düzenlemek, programları yönetmeyi, kaynakları analiz etmeyi ve fikir üretmeyi gerektirir. Etkinlik planlaması için yapay zekayı kullanın ve bu süreçleri sorunsuz hale getirin.

10. ClickUp Editörlük Takvimi Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Editör Takvimi Liste Şablonu ile etkinlik editörlüklerini baştan sona izlemeyi sürdürün

ClickUp Editörlük Takvimi Listesi Şablonu ile yayın programlarını başarıyla yönetin. Bu şablon, iletişim için zemin hazırlamanıza ve beyin fırtınası fikirlerinden yayına kadar her görevi izlemenize yardımcı olur.

Özel aşamalardan oluşan organize bir süreç kullanarak görevleri aşamalar arasında ilerletin. Ayrıca, görevleri öncelik sırasına koyun ve atanan kişileri işaretleyin, böylece işlerin tekrarlanmasını önleyin ve zamanında tamamlanmasını sağlayın.

İşte neden beğeneceksiniz

Her editoryal için doğru tahminler sağlamak üzere zamanı takip edin

Araştırma, taslak hazırlama ve düzeltme gibi her editoryal süreç için bir görev liste tutun ve bunları Pano Görünüm ile izleme

Görev kartıyla birlikte özetler, ana hatlar, marka kılavuzları ve kaynak materyaller gibi ilgili ek dosyaları yükleyin

İlk taslak ve inceleme tarihleri gibi her editoryal adımın son teslim tarihini işaretleyin, böylece her zaman son tarihe uymuş olursunuz

🔑 İdeal kullanım alanları: Yıl boyunca yayınlanacak içerikleri planlamak ve takip etmek isteyen bağış toplama toplulukları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve etkinlik organizatörleri.

💡 Profesyonel İpucu: Editörlük içeriği oluşturma için planlama ve son tarihleri yönetmeyi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? En iyi içerik takvimi yazılım araçlarını inceleyin ve tamamlanma tarihlerini ve son tarihleri sorunsuz bir şekilde görselleştirin.

11. ClickUp Aylık Program Şablon

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Aylık Program Şablonu ile aylık görevleri görselleştirin ve kaynakları yönetin

Kaçırılan son tarihlerle uğraşıyor musunuz? ClickUp Aylık Program Şablonu, ay boyunca her etkinliği ve ilgili görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Her departmanın iş yükünü ve takım üyelerinin görev dağılımı planlarını görün. Ayrıca, Takvim Görünümü'nü kullanarak ay içinde kaçırılan son tarihleri izlemeyin ve gerekli düzenlemeleri yapın.

Önemli etkinlikleri ve ayrıntıları asla kaçırmamak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi görevlerin izleme dışında kaldığını ve hangilerinin planlandığı gibi ilerlediğini kontrol edin.

İşte neden beğeneceksiniz

Sosyal yardım faaliyetleri, etkinlik düzenlemeleri ve takip işlemleri dahil olmak üzere her görev için gereken süreyi izleme

Saatlik ücretleri, ayrılan bütçeyi ve gerçek maliyetleri ayarleyin ve her şeyi tek bir yerden izleme

Ödeme Görünümü ile ayın gelir ve giderlerini yönetin ve izleme yapın

İlerleme ölçeri kullanarak bağış hedeflerine toplantı yapma ve onayları izleme gibi dönüm noktalarını takip edin

Her etkinlik için süreci düzenleyin ve kolay planlama için bağımlılıkları belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Aylık programı oluşturmak ve kontrol etmek isteyen etkinlik organizatörleri, topluluk bağış toplama organizatörleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

Ayrıca okuyun: Kar amacı gütmeyen kuruluşların başarısı için en iyi proje yönetimi yazılımı

12. ClickUp Gönüllü Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Gönüllü Programı Şablonu ile uygunluğu kontrol edin, görevleri atayın ve değişiklikleri iletin

Gönüllülerle koordinasyon kurarak onların programlarını planlanan etkinliklerle uyumlu hale getirmek zor olabilir. ClickUp Gönüllü Program Şablonu, gönüllüleri karışıklık yaşamadan yönetmek için kapsamlı bir yaklaşım sunar.

Aday ve yeni bağışçıları ve gönüllüleri kategorilere ayırın ve etkinliklerin sorunsuz bir şekilde organize edilmesini sağlamak için onları üye, takım lideri ve koordinatör olarak etiketleyin. Her gönüllünün rolünü ve becerilerini görün, göreve uygun şekilde atamalar yapın ve verimliliği koruyun.

İşte neden beğeneceksiniz

Her gönüllünün iletişim bilgilerini tek bir yerde düzenleyin

Gönüllülerin becerilerini ve gönüllü olma nedenlerini liste olarak değerlendirip atayın

Gönüllü Süreci Görünümü ile gönüllülerin işe alım ve yönetim sürecini kolaylaştırın

Yeni gönüllüleri izlemeyin ve Yeni Gönüllüler Görünümü ile onlara hoş geldiniz mesajları gönderin

Faiz gönüllülerin başvurması ve becerileri hakkında bilgi paylaşımında bulunması için bir form oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Gönüllüleri işe almak ve programlarını yönetmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar, geliştirme takımları, etkinlik koordinatörleri ve topluluk bağış toplama organizatörleri.

Profesyonel İpucu: Kar amacı gütmeyen etkinlikleriniz için çabalarınızı daha organize hale getirmek mi istiyorsunuz? Hedefleri izlemek, etkinlikleri planlamak ve organize etmek için ClickUp for Non-Profits'i kullanın. Etkinliklerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için takım kaynaklarını yönetin, kayıt formları oluşturun ve paylaşın, projelerde işbirliği yapın.

*i̇yi bir bağış toplama takvimi şablonu nedir?

İyi bir bağış toplama takvimi şablonu, ş Akışınızı basitleştirmeye yardımcı olur. Şablonu seçerken dikkate almanız gereken anahtar faktörler şunlardır:

*kolay özelleştirme: Kullanım kolaylığı için bağış toplama etkinliğinizin gereksinimlerine uygun, kolayca düzenlenebilen bir şablon seçin

Net yapı: Gönüllüler, destekçiler, bağışçı grupları, yönetim kurulu üyeleri ve daha fazlası gibi ayrıntıları düzenlemek için net bir yapı sunan bir şablon arayın. Bu, bilgi karmaşasını önlemeye yardımcı olur

Sorunsuz işbirliği : Tüm takımın senkronizasyonunu koruyan bir şablonu önceliklendirin. Bu, yinelemeleri ve karışıklıkları önlemeye yardımcı olur ve ş Akışı'nı düzenli tutar

Otomasyonlar: Son tarihler ve e-posta gönderimi için sorunsuz otomasyon sunan bir şablon seçin

Görsel düzenleme: Renk kodlaması, filtreler, SMART hedefleri ve zaman çizelgesi görünümleri gibi özelliklere sahip bir şablon seçerek bir sonraki adımları kolayca belirleyin

Daha fazla bilgi: Etkinlikler ve Hayır Kurumları için Ücretsiz Bağış Toplama Şablonları

clickUp ile Bağış Toplama Takvimi Yönetimini Kolaylaştırın*

Bağış toplama takvimi şablonları, planlama ve uygulama karmaşasında kaybolabilecek etkinliklerle ilgili en küçük ayrıntıları bile düzenli bir şekilde saklar.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, bağış toplama etkinliklerini düzenlemeyi ve takvimleri yönetmeyi çok kolay hale getirir. Etkinlik ayrıntılarınız, görevleriniz, iletişimleriniz ve programlarınız tek bir yerde olduğundan, yapılacaklarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Dağınık tarihlerin ve anahtar ayrıntıların etkinliklerin başarısını olumsuz etkilemesini önleyin. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bağış toplama etkinlik takvimini planlayın, düzenleyin ve yönetin!